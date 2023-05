Home » Cucina 30 migliori Black And Decker Steam Mop da acquistare secondo gli esperti Cucina 30 migliori Black And Decker Steam Mop da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Black And Decker Steam Mop preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Black And Decker Steam Mop perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



BLACK+DECKER FSM1616-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop, Testa Pivotante per Tutte le Superfici, Autoselect per la regolazione del vapore, 1600 W, Serbatoio Estraibile da 1050 ml, Bianco Blu € 109.90

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza necessità di detergenti

Tempo di riscaldamento 15 secondi con capacità serbatoio di 350 ml

Con sistema anticalcare

Meccanismo di rilascio del vapore AutoSelect per meglio adattarsi ad ogni superficie

Accessori: 1 panno in microfibra rettangolare, 1 panno in microfibra triangolare

BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop 17in1, Guanto che Emette Vapore, Testa Pivotante per Tutte le Superfici,Autoselect regolazione del vapore, 500ml, 1300W, Bianco Acqua € 199.90

Amazon.it Features Scopa a vapore lavapavimenti, ideale per una pulizia profonda. Elimina il 99,9% di germi e batteri con la semplice azione igienizzante del vapore e senza l'utilizzo di detergenti. Capacita 380 ml. Autoregolazione. Funzione extra vapore

Testa Pulente Ultrasottile e Pivotante per una pulizia impeccabile anche nelle aree difficilmente accessibili. Adatto per tutte le superfici, orizzontali e verticali. Generatore di vapore estraibile e portatile, per una maggiore comodità nell'utilizzo

10 Accessori per 17 funzioni in 1: compresa l'esclusiva testa 3in1 multifunzione, ideale per igienizzare le superfici verticali, rinfrescare i tessuti e stirare in verticale. Dotato di guanto emettente vapore per le superfici irregolari

Modello leggero e potente. Ideale per le Pulizie Domestiche. Facilita d'uso senza sforzi. Il panno in microfibra e nylon garantisce massima scorrevolezza ed efficacia di raccolta dello sporco. Pavimento asciutto in pochi secondi

1300 W, 230 Volt, Potenza Acustica 69 dB, Peso 1,75 Kg. Tempo di riscaldamento veloce in 15 secondi. Filo 7 metri. Dotato di Avvolgicavo. Testa girevole (180 gradi) READ 30 migliori Pentole Amc Originali da acquistare secondo gli esperti

BLACK+DECKER FSM13E1-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop, 380ml,1300W, Bianco Blu € 68.14

Amazon.it Features Elimina il 99,9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile

Potenza 1300 W, capacità 380ml

Testa pulente pivotante, manico facilmente rimovibile per utilizzo su superfici verticali

Design leggero e funzionale per la massima manovrabilità

Accessori: 1 panno in dotazione

Black+Decker Scopa A Vapore Lavapavimenti Steam Mop 17 Accessori, 1600W, Bianco/Azzurro, ‎12 x 30 x 121 cm; 3 Kg € 194.99 in stock 2 new from €194.99

Amazon.it Features Scopa a vapore lavapavimenti, ideale per una pulizia profonda. Elimina il 99,9% di germi e batteri con la semplice azione igienizzante del vapore e senza l'utilizzo di detergenti. Basta l'acqua del Rubinetto. Con Funzione extra vapore

Testa Pulente Ultrasottile e Pivotante per una pulizia impeccabile anche nelle aree difficilmente accessibili. Adatto per tutte le superfici, orizzontali e verticali. Generatore di vapore estraibile e portatile, per una maggiore comodità nell'utilizzo

17 Accessori: con Panno in microfibra Easy Glide per un ottima performance di pulizia, resistente a oltre 100 cicli di lavaggio. Tecnologia Autoselect di regolazione del vapore. Dotato di guanto emettente vapore per le superfici irregolari

Modello leggero e potente. Ideale per le Pulizie Domestiche. Facilita d'uso senza sforzi. Il panno in microfibra e nylon garantisce massima scorrevolezza ed efficacia di raccolta dello sporco. Pavimento asciutto in pochi secondi

1600 W, Rumorosità 69 dB, Peso 3 Kg. Tempo di riscaldamento veloce in 15 secondi. Filo 7 metri. Dotato di Avvolgicavo. Testa girevole (180 gradi)

BLACK+DECKER FSMH13101SM-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop 11in1, Guanto che Emette Vapore, Testa Pivotante per Tutte le Superfici, Tecnologia Autoselect regolazione del vapore, 500ml 1300W € 198.24

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1300 W e capacità 500 ml

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Tecnologia Autoselect di regolazione del vapore per tutte le superfici

Funzione extra vapore e testa lavapavimenti snodabile

Ecologica: solo acqua del rubinetto evitando l'uso di additivi chimici

BLACK+DECKER FSM1630-QS Scopa a Vapore Lavapavimenti Steam Mop, Testa Pivotante Adatta a Tutte le Superfici, con Tecnologia Autoselect per la regolazione del vapore, Capacità 460 ml 1600 W € 149.90

Amazon.it Features Scopa a vapore lavapavimenti, ideale per una pulizia profonda. Elimina il 99,9% di germi e batteri con la semplice azione igienizzante del vapore e senza l'utilizzo di detergenti. Capacita 460 ml. Con Funzione extra vapore

Testa Pulente Ultrasottile e Pivotante per una pulizia impeccabile anche nelle aree difficilmente accessibili. Adatto per tutte le superfici, orizzontali e verticali. Generatore di vapore estraibile e portatile, per una maggiore comodità nell'utilizzo

Accessori: 2 panni in microfibra rettangolari, panno in microfibra triangolare, accessorio per tappeti. Posizione parcheggio con funzione di autospegnimento. Con Tecnologia Autoselect per la regolazione del vapore, comandi digitali sull'impugnatura

Modello leggero e potente. Ideale per le Pulizie Domestiche. Facilità d'uso senza sforzi. Il panno in microfibra e nylon garantisce massima scorrevolezza ed efficacia di raccolta dello sporco. Pavimento asciutto in pochi secondi

1600 W, 230 Volt, Rumorosità 48 dB, Peso 2,9 Kg. Tempo di riscaldamento veloce in 15 secondi. Filo 6 metri. Dotato di Avvolgicavo. Testa girevole (180 gradi)

Amazon.it Features Elimina fino a 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1600 W e capacità 500 ml

Tecnologia Autoselect di regolazione del vapore per tutte le superfici

Funzione extra vapore e testa lavapavimenti snodabile

È necessario aggiungere solamente acqua in rubinetto senza bisogno di utilizzare chimici

Pronta all'uso in 15 secondi

Amazon.it Features Pulizia senza sforzo La scopa a vapore funziona dalla rete elettrica per garantire un'autonomia illimitata. Il suo tempo di riscaldamento è di 15 secondi e il cavo è lungo 6 m. Ha un serbatoio con una capacità di 500 ml e fornisce una potenza di 1300 watt. Assicura la rimozione delle macchie, anche le più ostinate

Ideale per la pulizia di pavimenti e varie superfici della tua casa Approfitta della scopa a vapore STEAMITT con detergente per le mani e guanto in silicone per eliminare fino al 99,9% di batteri e altri germi presenti sui pavimenti e sulle superfici. Il dispositivo pulisce, disinfetta e igienizza le superfici durante il suo passaggio esclusivamente grazie al potere del vapore

Una soluzione di pulizia versatile grazie ai suoi 12 accessori L'articolo viene fornito con 1 tappetino in microfibra, 1 tubo flessibile vapore 1,2 m, 1 tergipavimento, 1 coperchio tergipavimento in microfibra, 1 bocchetta regolabile per getto di vapore, 1 spazzola rotonda in rame, 1 spazzola rotonda, 1 spazzola speciale per guarnizioni, 1 telaio adattatore per tappeto/moquette, 1 Guanto STEAMITT con tubo da 1,5 m e 2 guanti in microfibra

Un prodotto ecologico e piacevole da usare La scopa a vapore STEAMITT con detergente per le mani e guanto, non richiede sostanze chimiche che possono avere effetti negativi sull'ambiente o sulla salute dell'utente. Versatile, è un piacere da usare, poiché si adatta a tutte le superfici della casa e può raggiungere facilmente le aree difficili da raggiungere

Una sfida, una casa, una soluzione La gamma di pulizia BLACK+DECKER ti offre la soluzione ideale. I nostri aspirapolvere manuali per piccoli disastri. I nostri aspirapolvere stick per la manutenzione quotidiana. Le nostre scope a vapore per una pulizia profonda e quella lucentezza ritrovata

Amazon.it Features Elimina il 99.9% di germi e batteri, senza detergenti

Serbatoio estraibile per un facile riempimento dell'acqua

Capacita serbatoio 350 ml

Testa lavapavimenti snodabile, avvolgicavo e cavo di 6 mt, per una grande manovrabilita

Accessori: 2 panni in microfibra

Amazon.it Features Bilancio igienico pulito: elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti chimici su pavimenti

Impostazione di vapore variabile: per rotella sul manico è la giusta vapore regolabile

Fase di riscaldamento: pronta all' uso in un massimo di 20 secondi

Sistema di filtro: filtro dell' acqua integrato contro calcificazione

Serbatoio acqua: Serbatoio dell' acqua estraibile

Amazon.it Features ➽ Ricambio nuovo originale BLACK+DECKER 90624976

➽ Ass. Caldaia per scopa a vapore lavapavimenti Black+Decker

➽ Controlla la lista dei prodotti compatibili, se il tuo non risulta in elenco, contattaci prima dell'acquisto per evitare di incappare in spiacevoli errori! READ 30 migliori Orologio Da Parete Radiocontrollato da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features Colore: bianco/blu

Potenza: 1600 W

Lunghezza cavo di alimentazione: 8 m

Funzione pulitore: flusso regolabile

Amazon.it Features ➽ Ricambio nuovo originale BLACK+DECKER 90624976

➽ Ass. Pompa motorino + filtro + tubicini per scopa a vapore lavapavimenti Black+Decker

➽ Controlla la lista dei prodotti compatibili, se il tuo non risulta in elenco, contattaci prima dell'acquisto per evitare di incappare in spiacevoli errori!

BLACK+DECKER FSMCG-XJ Steam-Mop Accessorio per Lavapavimenti a Vapore, per Ravvivamento Tappeti, Grigio € 15.00 in stock 3 new from €15.00

1 used from €13.36 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottimo per ravvivare tappeti

Ottimo per ravvivare imbottiture

Compatibile con tutti i modelli di lavapavimenti a vapore steam-mop di Black&Decker

Materiale durevole

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti con una potenza di 1000 W

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Comodo riempimento con acqua del rubinetto

Raggio d'azione di 5 m

Due panni in microfibra in dotazione

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1300 W e capacità 500 ml

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Adatto per tutte le superfici

Lavabili in lavatrice a max 60° senza candeggianti e ammorbidenti, con solo detersivo neutro

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1300 W e capacità 500 ml

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Accessorio multifunzione con apposita dotazione ideale per stirare in verticale per eliminare con facilità le pieghe dai tessuti, pulire le superfici verticali e orizzontali, rinfrescare i tessuti

Utilizzabile con tutti i modelli di lavapavimenti steam-mop con generatore portatile integrato e con il generatore multifunzione steam-buster FSMH1621

Amazon.it Features Elimina il 99.9% dei germi e batteri senza detergenti, con generatore di vapore portatile estraibile da 1300 W e capacità 500 ml

Sistema di pulizia SteaMitt: lo speciale guanto che emette vapore

Forma triangolare

Collo snodabile

Amazon.it Features Part Number 90578742

Amazon.it Features Part Number 90585121-00

Amazon.it Features Part Number 5025536965499

Adatta a tutti i pavimenti con Tecnologia Autoselect per la regolazione del vapore, comandi digitali sull'impugnatura e funzione extra vapore

Potenza 1600 w (cavo 6mt), tempo di riscaldamento 15 secondi, capacità 350 ml

Posizione parcheggio con funzione di autospegnimento e testa pulente snodabile

Accessori: 1 panno in microfibra rettangolare, 1 panno in microfibra triangolare, accessorio per tappeti, dosatore dell'acqua, accessori per uso come generatore portatile (tubo flessibile, accessorio per vetri, bocchetta regolazione vapore, spazzolina tonda, accessorio per tessuti, testa pulente triangolare snodabile)

Meccanismo di rilascio del vapore: AutoSelect

Capacità serbatoio: 350 ml

Con 3 cartucce profumate, fragranza Lemon Fresh

Generatore di vapore portatile da 1600 W: Pronto all'uso in meno di 15 secondi

Tecnologia Autoselect di regolazione del vapore per tutte le superfici: La lavapavimenti rilascia la corretta quantità di vapore e il tuo pavimento sarà asciutto in pochi secondi

Panno in microfibra Easy Glide per un ottima performance di pulizia, resistente a oltre 100 cicli di lavaggio

È necessario aggiungere solamente acqua del rubinetto senza bisogno di utilizzare additivi chimici

BLACK+DECKER Scopa a vapore multifunzione SteamSystem 1500 W con 8 accessori - 99,9% dei batteri e germi uccisi senza prodotto chimico, tempo di riscaldamento 30 s BHSM15FX08-QS € 116.43 in stock 23 new from €116.43

1 used from €112.94 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BENEFICI DEL VAPORE: pulire l'intera casa al vapore è eliminare il 99,9% di germi e batteri senza sostanze chimiche: economico, veloce ed efficiente, la scopa a vapore multifunzione SteamSystem è la soluzione ideale per disintossicare la tua casa

SOLUZIONE ULTRA VERSATA: la scopa a vapore SteamSystem è stata progettata per la massima versatilità, grazie alle sue estensioni intercambiabili, potrete godere appieno dei vantaggi del vapore

UTILIZZO PRATICO: Con il suo serbatoio da 500 ml facile da riempire e il sistema di controllo del vapore situato sulla maniglia ergonomica, SteamSystem è pensato per l'uso con una sola mano

8 ACCESSORI: Questo pulitore a vapore multifunzione da 1500 W è composto da un'unità di vapore, un'estensione a terra e da 8 accessori per sfruttare al massimo la versatilità offerta dal design del SteamSystem

Design ergonomico: il suo design unico e snello offre il massimo comfort di utilizzo per pulire tutte le superfici: pavimenti, specchi, vetri, piani di lavoro ma anche forni e barbecue

disconoscimento:

Il miglior Black And Decker Steam Mop da acquistare nel 2023

Ogni persona ha un gusto distinto, che si tratti di prodotto o di qualsiasi altro servizio che desidera che debba essere in base alle proprie scelte. In quel momento sorge la necessità di esplorare tutto l’ Black And Decker Steam Mop. Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso.

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con le tue preferenze e ti concentri sempre sulle tue esigenze.

Guida all’acquirente Black And Decker Steam Mop 2023

Se parliamo della guida all’acquirente Black And Decker Steam Mop, ci sarà molta confusione che dovrai affrontare, ed è essenziale per te essere paziente per un po ‘perché potrebbe lasciarti sentire anche irrequieto. Il motivo è che ci sono più opzioni che possono attivare lo stesso. Ma tu per la tua comodità, qui ne abbiamo pochi classificati in modo da poter ottenere un Black And Decker Steam Mop perfetto e migliore.

Se vi sentite come se fossi appena giunto alla conclusione in fretta, state solo prendendo. Ho recensito quasi 9 Black And Decker Steam Mop e poi ho esato tre diversi 6 I motivi principali perché ho sempre voluto presentare il migliore proprio di fronte.

Inoltre, ricorda che sto fornendo di seguito perché questo ti aiuterà a rendere l’acquisto finale una parola.

Sta arrivando a prezzi accessibili?

Insieme all’acquisto è anche essenziale conoscere il prezzo che pagherai. Sulla vendita finale, il prezzo ha un grande impatto e, se hai esplorato il mercato fino in fondo, hai scoperto che Black And Decker Steam Mop sta arrivando con una fascia di prezzo diversa.

Sai cosa causa questa differenza? Bene, non ti sentirai stupito perché tutte le funzionalità caricate e la qualità del prodotto finale lo stanno facendo.

La maggior parte di noi ha l’abitudine di impostare il budget, e vogliamo sempre l’acquisto all’interno dello stesso, e se lo stesso è successo, ci sentiamo più fortunati. Ma a volte ottenere lo stesso non è facile perché con l’aumento del prezzo le funzionalità divengono più avanzate e iniziamo a concentrarci sullo stesso.

Quali sono le caratteristiche coinvolte?

Ora sorge la domanda quali sono le migliori funzionalità che devi guardare quando cerchi il miglior Black And Decker Steam Mop. È un suggerimento, non andare per il prodotto che ha tutte le funzionalità incluse secondo le tue preferenze.

Quando navighi tra Black And Decker Steam Mop disponibile sul mercato, tutte hanno un set diverso di funzionalità, e secondo le tue preferenze alcune sono all’altezza e alcune mancano. In quel momento, sorge confusione su come puoi scegliere il migliore?

Se vuoi ottenere il migliore, è un suggerimento che ampi il tuo aspetto e guarda al futuro. Scegli sempre il prodotto che sarà a prova di futuro.

In caso di problemi, ti consigliamo di preparare un elenco di tutti gli articoli che desideri nell’ Black And Decker Steam Mop e confrontare tutti i modelli che stai acquistando. Non fare personalità e controlla ogni singola funzione integrata. Insieme alle funzionalità corrispondono allo stesso con il loro budget.

Non effettuare l’acquisto fino a quando e a meno che tu non abbia idea che presenta perfettamente pro e contro. Se fossi a casa tua, farò una ricerca perfetta e poi raggiungerò una conclusione.

Dai un’occhiata al marchio

Quando parliamo di Black And Decker Steam Mop perfetto,anche il marchio ha un grande impatto. Scegli sempre un marchio noto perché per quanto riguarda la mia esperienza, otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo. Le due diverse ragioni che mi hanno permesso di crederci includono:

Se stai scegliendo un marchio rinomato, non ci sarà bisogno di pensare alla qualità due volte, e il secondo è che esortino un migliore supporto clienti. In caso di problemi, puoi semplicemente avvicinarti all’assistenza clienti e ottenere le risposte.

Non sto dicendo che tutti i marchi leader offrano i migliori prodotti di qualità o supportino con il miglior supporto clienti, ma la maggior parte ha il miglior Black And Decker Steam Mop disponibile. Devi solo contattare i nostri servizi post-vendita e ottenere le risposte. Ma sfortunatamente lo stesso non sta accadendo, quindi è probabile che dovrai affrontare un po ‘di delusione.

Guarda i Game Changer come coupon e offerte

Offerte di sconto e coupon sono il punto di svolta ogni volta. Ogni volta che stai andando avanti per ottenere l’offerta migliore, ti aiuta anche a risparmiare un po ‘di soldi. Invece di utilizzare qualsiasi prodotto in modo casuale, ti consigliamo di cercare su Marketplace e non vediamo l’ora di vedere se c’è l’offerta migliore disponibile o meno. Se sei appassionato di visitare il mercato locale, puoi visitare diversi negozi là fuori e avere un’idea del prezzo esatto. Ma se sei appassionato di acquisto online, guarda tutti gli sconti. A volte anche nelle festività natalizie, avrai qualche sconto sul perfetto Black And Decker Steam Mop,pianificalo di conseguenza e quindi fai l’acquisto giusto.

Dai un’occhiata alle opzioni di garanzia

Quando investi denaro in un prodotto di marca, puoi fare affidamento sullo stesso per la garanzia. Sappiamo tutti che i prodotti di un marchio rinomato non ottengono alcun danno così facilmente, ma se questi hanno causato un problema accidentalmente, le opzioni di garanzia sarebbero un Salvatore per te. Con Black And Decker Steam Mop, è disponibile una garanzia ed è possibile ottenere gratuitamente i servizi di riparazione. Tieni presente tutti i principali marchi ogni volta che vai avanti per effettuare l’acquisto e dai un’occhiata anche alla garanzia. Inoltre, tieni sotto controllo anche la garanzia laterale del produttore e il servizio di malfunzionamento in modo che non ci siano problemi in seguito.

Dai un’occhiata a tutte le recensioni

Dai un’occhiata alla recensione di altri consumatori. I consumatori costano sempre la loro recensione dopo aver utilizzato il prodotto fino in fondo. Prima di essere sicuro del prodotto finale, dai un’occhiata a tutte le recensioni disponibili su Amazon o su qualsiasi altro portale. Basta dare un’occhiata e quindi effettuare il tuo ordine.

E il fattore fiducia del venditore?

Se parliamo del fattore di fiducia del venditore, è essenziale per te essere sicuro dello stesso ogni volta che acquisti un Black And Decker Steam Mop online o offline. Quando stai effettuando l’acquisto offline, ti consigliamo di finalizzare l’accordo con coloro che conosci o qualcuno nel tuo contatto ha un’idea di loro. A parte questo, se stai acquistando un ordine online, assicurati di farlo da un portale rinomato come Amazon o qualsiasi altro di cui abbiamo discusso qui.

Il verdetto

Speriamo che in questo momento tu abbia una risposta per le domande che potrebbero sorgere quando non vedi l’ora di effettuare l’acquisto per Black And Decker Steam Mop. Se c’è qualche suggerimento, lascia cadere lo stesso nella sezione commenti e ti aiuteremo con lo stesso. Le recensioni contano molto, quindi non dimenticare di fare un commento perché ci motiva a far emergere qualcosa di più per te ogni volta. Inoltre, ci aiuta a far emergere alcuni dettagli in più per te.

Per concludere questa guida

Ogni prodotto in questo elenco è di qualità e ho adottato quello migliore con una fascia di prezzo accessibile. Passa attraverso diversi prodotti in dettaglio e prendere la tua decisione correttamente. Inoltre, se vuoi sapere qualcosa di specifico sul prodotto, puoi farci sapere e aggiungerò un riepilogo per lo stesso prodotto in modo da poter essere sicuro della tua decisione.