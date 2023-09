Home » Rilegatura sconosciuta 30 migliori Braccialetto Con Nome da acquistare secondo gli esperti Rilegatura sconosciuta 30 migliori Braccialetto Con Nome da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Braccialetto Con Nome preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Braccialetto Con Nome perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



ALMENDRA Bracciale da donna personalizzato con incisione cuore con nome famiglia braccialetto personalizzabile regalo festa della mamma figli iniziale data nascita acciaio € 32.00 in stock 1 new from €32.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALI: acciaio. Il bracciale è realizzato completamente in acciaio; leggero e comodo può essere indossato tutti i giorni.

PERSONALIZZAZIONE: è possibile indicare ciò che si desidera incidere all’interno dei ciondoli cuore, una lettera, una iniziale o una data, il nome di un figlio, della famiglia.

INCISIONE: L’incisione è in alta qualità e ben visibile: tutte le immagini e le scritte sono precise e senza sbavature. L’acciaio con cui è realizzato non annerisce e non sbiadisce, è ideale per l’utilizzo quotidiano; non si rovina a contatto con l’acqua.

TAGLIA: il braccialetto è rigido e ha un diametro interno di 6,2cm. I ciondoli misurano 16mm.

CONFEZIONE REGALO: il bracciale viene spedito completo di scatola regalo con logo stampato ad effetto lucido; è inclusa nella confezione la certificazione dei materiali, una card e il panno per la pulizia. La semplicità e la cura per i dettagli rendono questo bracciale un regalo da donna perfetto; ideale per la festa della mamma o per il suo compleanno per dirle Ti voglio bene, sei la mamma migliore del mondo! Oppure per una persona speciale.

Braccialetto GABRIELE con Nome Messaggio Testo Nickname Logo per adulto, bambino; cubo lettera alfabeto A - Z; Cordoncino di raso; handmade € 15.50 in stock 1 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features handmade

kaululu Bracciale Pelle Donna Uomo Personalizzato in Acciaio con Nome Incisione Braccialetti Coppia con Nomi Personalizzati Bracciale per Papa Bff Regalo di Compleanno (Black-1) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♚Regalo significativo: regalo perfetto per la festa della mamma, festa del papà, compleanno, anniversari, Natale, San Valentino. Questa collana pendente con incisione da donna è un regalo premuroso per una persona cara per fare una dichiarazione unica che ricorderai sempre.

♚Incisione gratuita: questa collana con nome è un must per ogni donna alla moda. Puoi personalizzare l'incisione della catena del nome con il tuo nome, altre opzioni sarebbero il nome di un amico, dei migliori amici, madre, figlia o anche una parola preferita.

♚Passaggi personalizzati: 1 - Fare clic su "Personalizza ora" per personalizzare. 2 - Inserisci il tuo nome e aggiungilo al carrello.

♚Una volta ricevuto il tuo ordine, elaboreremo il tuo ordine per la prima volta. Il tempo di produzione è di circa 3-5 giorni e il tempo di consegna è di circa 12-20 giorni. Se avete domande, non esitate a contattarci. Risponderemo alla tua domanda entro 24 ore.

♚Garanzia: 30 giorni di sostituzione o rimborso gratuiti, non preoccuparti! In caso di problemi con il prodotto, contattaci per la risoluzione dei problemi post-vendita!

ALMENDRA Bracciale da donna personalizzato con incisione cuore con nome famiglia braccialetto personalizzabile regalo festa della mamma figli iniziale data nascita acciaio inossidabile € 32.00 in stock 1 new from €32.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALI: acciaio. Il bracciale è realizzato completamente in acciaio; leggero e comodo può essere indossato tutti i giorni.

PERSONALIZZAZIONE: è possibile indicare ciò che si desidera incidere all’interno dei ciondoli cuore, una lettera, una iniziale o una data, il nome di un figlio, della famiglia.

INCISIONE: L’incisione è in alta qualità e ben visibile: tutte le immagini e le scritte sono precise e senza sbavature. L’acciaio con cui è realizzato non annerisce e non sbiadisce, è ideale per l’utilizzo quotidiano; non si rovina a contatto con l’acqua.

TAGLIA: il braccialetto è rigido e ha un diametro interno di 6,2cm e i cuori misurano 18mm.

CONFEZIONE REGALO: il bracciale viene spedito completo di scatola regalo con logo stampato ad effetto lucido; è inclusa nella confezione la certificazione dei materiali, una card e il panno per la pulizia. La semplicità e la cura per i dettagli rendono questo bracciale un regalo da donna perfetto; ideale per la festa della mamma o per il suo compleanno per dirle Ti voglio bene, sei la mamma migliore del mondo! Oppure per una persona speciale.

Colours & Beauty Bracciale Donna con Nome Sofia | Bracciali Donna | Bracciale Rigido Donna |Bracciale Donna Acciaio | Braccialetti Donna | Bracciale Acciaio | Bracciale con Nome | Gioielli con Nome € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BRACCIALE NOME SOFIA: bracciale realizzato in acciaio inossidabile con chiusura a moschettone. ll nome su questo braccialetto è realizzato con incisione laser per garantire massima precisione e dettaglio nell'incisione del nome. Bracciale regolabile catena Gourmette da cm 16 a cm 19, altezza lettere maiuscole 10 mm, lettere minuscole 5 mm. Spessore del ciondolo 1,7 mm.

BRACCIALI ACCIAIO DONNA IN ACCIAIO INOSSIDABILE: Uno dei materiali più amati nella scelta dei bracciali che resterà per sempre tra i tuoi accessori preferiti, l’acciaio inossidabile occupa sicuramente un posto di rilievo. Facile da indossare perché si adatta a ogni occasione, resistente nel tempo, un vero must-have per tutte noi.

BRACCIALE PERSONALIZZATO: Una tendenza che da alcuni anni non perde di originalità, è quella di indossare un braccialetto personalizzato. Irresistibile al polso per un tocco glamour, un gioiello firmato dal tuo nome non deve mancare nella lista degli oggetti del desiderio Cosa c’è di più originale e creativo se non indossare un accessorio personalizzato con nome… ovviamente con il tuo? Un segno distintivo che appartiene solo a te, decidere di indossarlo è già una dichiarazione di stile!

IDEA REGALO PERFETTA: Tra i regali più apprezzati da tutte noi, ma anche dagli uomini, il bracciale personalizzato con un nome, è un dono simbolico: rappresenta il legame profondo che ti lega alla persona a cui è indirizzato, regalandolo dimostri i tuoi sentimenti di amore o di affetto. Il nome è la cosa più esclusiva che ci rappresenta, racconta chi siamo in modo immediato e afferma la nostra autenticità. Regalare un bracciale con nome è un dono importante e allo stesso tempo sempre di moda

QUALITA' e STILE COLOURS & BEAUTY: questa serie di braccialetti donna personalizzati con nome fanno parte della collezione "Myself" di Colours & Beauty e sono ispirati dallo stile "Carrie" della serie cult "Sex and The City" e sono abbinabili anche alle collane della stessa collezione. READ 30 migliori Brocca Acqua Filtrante da acquistare secondo gli esperti

Stellazeta Bracciale Donna con Nome DANIELA in Acciaio Inossidabile Anallergico Ideale per Regalo Braccialetto Donna con luminosi cristalli di vetro Braccialetti Donna Rigidi con Chiusura a Molla € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BRACCIALE CON NOME PERSONALIZZATO: Bracciale con nome personalizzato realizzato con taglio laser per garantire massima precisione e dettaglio nell'incisione del nome. Il braccialetto con nome è realizzato con una chiusura a molla ed è rigido

BRACCIALE CON NOME IN ACCIAIO ANALLERGICO: Il bracciale donna con nome personalizzato di STELLAZETA non cambia colore con il tempo o con l'acqua. Necessita di poca manutenzione ed è creato per durare, inoltre è privo di metalli pesanti come Nichel e Cadmio

PERFETTO PER UN REGALO: Il bracciale con nome personalizzato è un regalo perfetto per una donna o ragazza. Potete regalare questo bracciale per un compleanno e fare un regalo originale a donne e ragazze. Il bracciale con nome personalizzato è adatto ad ogni ricorrenza: anniversario, compleanno, laurea o San Valentino.

BRACCIALE DONNA COLORE ARGENTO: Il bracciale donna con nome di STELLAZETA è corredato di luminosi cristalli di vetro che impreziosiscono il bracciale e lo rendono un gioiello adatto a tutte le occasioni. Le misure del bracciale con nome sono di altezza 11mm, spessore 3 mm, circonferenza 19 cm

QUALITA' E STILE STELLAZETA PER ESSERE STAR DEL TUO MONDO: STELLAZETA realizza collezioni di bigiotteria e accessori creati per donne glamour, che amano stare al passo con la moda, dall’animo ironico e giocoso. Orecchini, bracciali, collane, ma anche borse, sciarpe, accessori per capelli e piccola pelletteria: prodotti definiti da uno stile contemporaneo e versatile, capace di soddisfare il gusto di un ampio target femminile, pur garantendo prezzi accessibili.

pengjin Bracciale Rigido Acciaio con Nome Vari e Zirconcini Sacchettino in Tessuto Scritta Nome ricoperta di Strass Brillantissimi, Regalo Creativo Braccialetto da donna € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bracciale Rigido in Acciaio con Nomi ❤️Vari e Zirconi. Da un lato scritta con nome ricoperta di strass Brillantissimi, dall'altro lato nome in acciaio lucidissimo. Chiusura a molla. Scegli i tuoi nomi preferiti

Con grazioso sacchettino. ottima idea regalo

Nomi vari con strass brillanti

Chiusura a molla

Larghezza 6 cm; Lunghezza 5 cm; Spessore 1,2 cm

Colours & Beauty - Bracciale Donna Acciaio Inossidabile Con Nome Valentina | Bracciale A Manetta Con Nome Personalizzato | Gioielli Con Nome: Braccialetto Rigido In Acciaio Inox € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BRACCIALE RIGIDO CON NOME VALENTINA: il nome su questo braccialetto rigido a manetta è realizzato con incisione laser per garantire massima precisione e dettaglio nell'incisione del nome.

BRACCIALETTO DONNA CON NOME IN ACCIAIO INOX. La confezione contiene: - 1 bracciale a manetta con nome; altezza lettere maiuscola di 9 mm, lettera minuscola 6 mm. Spessore del ciondolo 1 mm.

IL REGALO PERFETTO: questo bracciale in metallo con nome e' il regalo perfetto per ogni occasione. Compleanno, anniversario, San Valentino, oppure solo un modo per dire grazie ad una donna speciale nella tua vita: la tua migliore amica, la tua ragazza, la mamma o tua moglie. Questo elegante braccialetto con scritta personalizzata è il regalo perfetto!

MATERIALE IN ACCIAIO IPOALLERGENICO: gioielli personalizzati realizzati in acciaio inossidabile lucido privo di nickel e piombo. La qualità del materiale garantisce durata nel tempo, non si annerisce e non cambia colore.

QUALITA' e STILE COLOURS & BEAUTY: questa serie di bracciali donna personalizzati con nome fanno parte della collezione "Myself" di Colours & Beauty e sono ispirati dallo stile "Carrie" della serie cult "Sex and The City" e sono abbinabili anche alle collane della stessa collezione.

AILIU Bracciale Personalizzato con Nome per i Membri della Famiglia Bracciale con Ciondolo in Acciaio Inossidabile con targhetta con Incisione a Cuore Carino € 21.67 in stock 1 new from €21.67 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di alta qualità 925, cristalli con la bellezza del metallo placcato, creando un gioiello alla moda.

I gioielli riflettono la tradizione del design classico e l'accurata lavorazione artigianale per creare pezzi speciali che delizieranno ogni amante dei gioielli.

Tutti i metalli che utilizziamo sono senza piombo, nichel free e ipoallergenici.

Progettato per durare: per garantire la durata dei tuoi gioielli, evita il contatto con acqua, lozioni o profumi.

Regalo perfetto: scelta perfetta per il regalo di compleanno, anniversario, vacanze, laurea, Natale, San Valentino, festa della mamma, festa della mamma, festa della mamma e qualsiasi altra occasione.

Bracciale NOME donna in argento 925% | braccialetto con nome personalizzato | Fatto a mano, anallergico, Made in Italy | GIORGIA € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❓: Non trovi il nome che desideravi? Digita su amazon "BRACCIALE PERSONALIZZABILE ARGENTO MAGIC IN THE MOONLIGHT" 1. Fai clic sul pulsante giallo Personalizza ora ; 2. Clicca su dettagli e scegli lo stile che preferisci; 3. Scegli la placcatura tra argento oro e oro rosa 4. Scrivi il nome e rendi unico il tuo gioiello 5. Scegli la Misura della catenina 6. Scegli se il testo è standard (adulto) o da bambino.

MADE IN ITALY: i gioielli Magic In The Moonlight sono realizzati tutti a mano nel nostro laboratorio da mastri gioiellieri esperti. Regala questo pensiero alla tua migliore amica, sorella, mamma, nonna, zia o collega! I nostri orecchini sono adatti a tutte le occasioni che sia un compleanno, una festa di pensione, un regalo per san Valentino o anniversario..Sorprendi chi ami!

UNICI: Ogni gioiello è fatto a mano, unico ed inimitabile, proprio come te! Il materiale utilizzato è argento 925% per cui 925 parti su 1000 saranno d’argento.

CONFEZIONE: I nostri gioielli verranno consegnati in un'elegante confezione regalo, perfetta per le persone a te più care

✅ GARANZIA: I nostri gioielli hanno una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto, scrivici per qualsiasi problema!

Bracciale NOME donna in argento 925% | braccialetto con nome personalizzato | Fatti a mano, Made in Italy | COSTANZA € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MADE IN ITALY: Se stai cercando un regalo unico e speciale, questo bracciale in argento 925% personalizzabile con il nome della tua scelta è perfetto. Realizzato in Italia con materiali di alta qualità. La sua eleganza e raffinatezza lo rendono adatto sia per occasioni speciali che per il quotidiano. Sono adatti a tutte le occasioni che sia un compleanno, una festa di pensione, un regalo per san Valentino o anniversario..Sorprendi chi ami!

UNICI: La catena a maglia italiana, realizzata con cura e attenzione ai dettagli, garantisce una maggiore durata e robustezza rispetto a catene di altri materiali. La chiusura a moschettone è facile da aprire e chiudere, rendendo il bracciale comodo da indossare. Il nome scelto viene inciso a mano su un ciondolo in argento 925%, creando un regalo personalizzato che sarà apprezzato per la sua unicità e significato.

❓Non trovi il nome che desideravi? Digita su amazon "GIOIELLI PERSONALIZZATI MAGIC IN THE MOONLIGHT" 1. Fai clic sul pulsante giallo Personalizza ora ; 2. Clicca su dettagli e scegli il colore che preferisci; 3. Scrivi il nome e rendi unico il tuo gioiello 4. Scegli la misura della catenina; 5. Scegli la misura che può essere standard (adulto) o bambino

CONFEZIONE: I bracciali in argento vengono confezionati in una elegante scatola regalo di colore rosa. La scatola è realizzata in cartone resistente e presenta una superficie liscia e lucida. La scatola è accompagnata con un sacchetto regalo bianco. Inoltre, il prodotto è dotata di una scheda di istruzioni per l'uso e la manutenzione della collana. Il packaging è stato progettato per offrire una presentazione perfetta e proteggere la collana durante il trasporto.

✅ GARANZIA: Siamo sicuri che questo bracciale in argento 925% soddisferà le tue aspettative. In caso contrario, offriamo una garanzia di soddisfazione al 100% poiché ogni gioiello ha due anni di garanzia! Acquista con fiducia e regala un momento speciale a qualcuno di importante. Con questo bracciale, potrai fare un regalo indimenticabile che verrà apprezzato per la sua bellezza e significato personale.

Stellasticker Pacchetto da due braccialetti personalizzati in Silicone Inserisci il nome e telefono, al parco, in gita, al mare e fuori casa avrà tutti i riferimenti con sè (Azzurro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Color Azzurro Size 20 cm

Jewelora Braccialetto con foto con 2 pietre del parto Braccialetto personalizzato con nome infinito Braccialetto di promessa di coppia sposata per ragazze Gioielli di San Valentino Donna € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bracciali da uomo personalizzati incisi, bracciali fatti in casa. Puoi inciderlo con nomi speciali, messaggi, date, luoghi, parole di promessa o loghi sulla lavagna per renderli speciali e significativi.

Scelte fai-da-te - Nella scheda Personalizzata gialla, puoi personalizzare completamente il braccialetto con questo nome da uomo speciale.

SIGNIFICATO: il tuo braccialetto speciale e unico è l'ideale per nascondere un ricordo quotidiano di amore, promessa, famiglia o amicizia tra te e il felice destinatario. Ordina uno per te o personalizzato come regalo per te. La sua semplicità può darti un'eleganza classica che si adatta ad ogni stile.

Regali fantastici - Questi bracciali personalizzati sono dotati di una delicata scatola ad anelli e di un panno per lucidare i gioielli. PRONTO per dare o ricevere. Un regalo meraviglioso per voi stessi, il vostro amante, i tuoi amici, la tua famiglia (madre, figlia, sorelle), o altre persone che sono vicino al vostro compleanno, tempo di festa, incontri, laurea, matrimonio, festa della mamma, Fidanzamento, Natale, cuore di San Valentino ,

Garanzia - Durante l'epidemia, siamo sicuri che il tempo di produzione del prodotto è di 3-5 giorni. Il tempo di spedizione è di 12-15 giorni. Garanzia di rimborso di 30 giorni e garanzia di cambio errato, acquisto senza preoccupazioni !!! "si prega di notare che a causa della riforma fiscale, i prezzi di tutti i nostri prodotti includono tasse e commissioni e che possono essere forniti servizi di fatturazione.

Grand Made Braccialetto inciso nome Braccialetto gioielli donna Bracciale acciaio inossidabile personalizzato con incisione desideri Regalo compleanno Gioielli donna (Argento, 6mm di larghezza) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bracciali da uomo personalizzati incisi, bracciali fatti in casa. Puoi inciderlo con nomi speciali, messaggi, date, luoghi, parole di promessa o loghi sulla lavagna per renderli speciali e significativi.

Scelte fai-da-te - Nella scheda Personalizzata gialla, puoi personalizzare completamente il braccialetto con questo nome da uomo speciale.

SIGNIFICATO: il tuo braccialetto speciale e unico è l'ideale per nascondere un ricordo quotidiano di amore, promessa, famiglia o amicizia tra te e il felice destinatario. Ordina uno per te o personalizzato come regalo per te. La sua semplicità può darti un'eleganza classica che si adatta ad ogni stile.

Regali squisiti: questi braccialetti personalizzati vengono forniti con una squisita confezione regalo di San Valentino, contenente rose, foto, sacchetti di imballaggio e panno per lucidare gioielli. Per te, amanti, amici, famiglia (madri, figlie, sorelle) o altri regali squisiti per il tuo compleanno, tempo di festa, appuntamenti, laurea, matrimonio, festa della mamma, fidanzamento, Natale, San Valentino.

Garanzia - Durante l'epidemia, siamo sicuri che il tempo di produzione del prodotto è di 3-5 giorni. Il tempo di spedizione è di 12-15 giorni. Garanzia di rimborso di 30 giorni e garanzia di cambio errato, acquisto senza preoccupazioni !!! "Si prega di essere gentilmente avvisati., a causa della riforma fiscale, i prezzi di tutti i nostri prodotti includono tasse e commissioni e possiamo fornire servizi di fatturazione.

kaululu Bracciale Donna Uomo Personalizzabile con Nome Incisione in Acciaio Bracciale Personalizzata per Uomo Papa BFF Regalo di Compleanno Anniversario (H-Black) € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♚ Bracciali da uomo: il bracciale da uomo individuale in acciaio inossidabile con nome e foto. Cognomi o testi personalizzati. È l'ideale per celebrare l'amore, l'amicizia, il compleanno e la famiglia.

♚Incisione gratuita: questa collana con nome è un must per ogni donna alla moda. Puoi personalizzare l'incisione della catena del nome con il tuo nome, altre opzioni sarebbero il nome di un amico, dei migliori amici, madre, figlia o anche una parola preferita.

♚Passaggi personalizzati: 1 - Fare clic su "Personalizza ora" per personalizzare. 2 - Inserisci il tuo nome e aggiungilo al carrello.

♚Una volta ricevuto il tuo ordine, elaboreremo il tuo ordine per la prima volta. Il tempo di produzione è di circa 3-5 giorni e il tempo di consegna è di circa 12-20 giorni. Se avete domande, non esitate a contattarci. Risponderemo alla tua domanda entro 24 ore.

♚Garanzia: 30 giorni di sostituzione o rimborso gratuiti, non preoccuparti! In caso di problemi con il prodotto, contattaci per la risoluzione dei problemi post-vendita!

kaululu Bracciale Pelle Donna Personalizzato in Argento con Famiglia Nome Incisione Braccialetti Uomo con 2-5 Nomi Personalizzati Bracciale per Regalo di Compleanno (3 Name, 19) € 23.99 in stock READ 30 migliori Vestito Strega Bambina da acquistare secondo gli esperti 1 new from €23.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♚Regalo significativo: regalo perfetto per la festa della mamma, festa del papà, compleanno, anniversari, Natale, San Valentino. Questa collana pendente con incisione da donna è un regalo premuroso per una persona cara per fare una dichiarazione unica che ricorderai sempre.

♚Incisione gratuita: questa collana con nome è un must per ogni donna alla moda. Puoi personalizzare l'incisione della catena del nome con il tuo nome, altre opzioni sarebbero il nome di un amico, dei migliori amici, madre, figlia o anche una parola preferita.

♚Passaggi personalizzati: 1 - Fare clic su "Personalizza ora" per personalizzare. 2 - Inserisci il tuo nome e aggiungilo al carrello.

♚Una volta ricevuto il tuo ordine, elaboreremo il tuo ordine per la prima volta. Il tempo di produzione è di circa 3-5 giorni e il tempo di consegna è di circa 12-20 giorni. Se avete domande, non esitate a contattarci. Risponderemo alla tua domanda entro 24 ore.

♚Garanzia: 30 giorni di sostituzione o rimborso gratuiti, non preoccuparti! In caso di problemi con il prodotto, contattaci per la risoluzione dei problemi post-vendita!

Cheriswely, 200 perline a forma di alfabeto in oro bianco acrilico da 7 mm a forma di disco piatto rotondo per creare gioielli e braccialetti € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contenuto della confezione: 200 perline piatte rotonde con circa 7 mm di diametro, 4 mm di spessore, foro: 1,8 mm.

Materiale: le nostre perline dell'alfabeto sono realizzate in acrilico di alta qualità con metallo raccordato, durevole, robusto e leggero, ideale per la creazione di gioielli.

Ampia applicazione: le perline con alfabeto oro sono perfette per braccialetti con nome/messaggio, braccialetti dell'amicizia, collane, orecchini pendenti, cavigliere, portachiavi e altri design personalizzati.

Design squisito: queste perline rotonde piatte sono incise con alfabeto dorato, belle ed eleganti. Provate a utilizzarli come distanziatori tra le altre perline per aggiungere bellezza visiva, renderanno il design dei vostri gioielli più attraente.

Regalo eccellente: puoi usare queste belle perline in oro con alfabeto per creare un braccialetto con nome unico o gioielli personalizzati come regalo per amici, familiari e fidanzati per esprimere il tuo amore.

kaululu Bracciale Personalizzata Donna con Nome Incisione Cavigliere Donna con Bambino Nome Personalizzabile per Madre Figlia Gioielli Regali di Compleanno per Mamma BFF Sorelle (#3) € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♚Regalo significativo: regalo perfetto per la festa della mamma, festa del papà, compleanno, anniversari, Natale, San Valentino. Questa collana pendente con incisione da donna è un regalo premuroso per una persona cara per fare una dichiarazione unica che ricorderai sempre.

♚Incisione gratuita: questa collana con nome è un must per ogni donna alla moda. Puoi personalizzare l'incisione della catena del nome con il tuo nome, altre opzioni sarebbero il nome di un amico, dei migliori amici, madre, figlia o anche una parola preferita.

♚Passaggi personalizzati: 1 - Fare clic su "Personalizza ora" per personalizzare. 2 - Inserisci il tuo nome e aggiungilo al carrello.

♚Una volta ricevuto il tuo ordine, elaboreremo il tuo ordine per la prima volta. Il tempo di produzione è di circa 3-5 giorni e il tempo di consegna è di circa 12-20 giorni. Se avete domande, non esitate a contattarci. Risponderemo alla tua domanda entro 24 ore.

♚Garanzia: 30 giorni di sostituzione o rimborso gratuiti, non preoccuparti! In caso di problemi con il prodotto, contattaci per la risoluzione dei problemi post-vendita!

ZesNice Perline Lettere, Lettere per Braccialetti, 1500 pz Lettera Perline e Perline di Cuore e Cordino Elastico Perle Acrilico per Gioielli Fai da Te Collane Braccialetti Bigiotteria Arti e Mestieri € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIY:Scelta migliore per DIY, il fai da te: è molto adatto per realizzare collane di perline alfabetiche, braccialetti, ecc. E può anche esercitare le abilità pratiche del bambino, aiutare i bambini per formare una conoscenza preliminare dell'alfabeto, esercitare la flessibilità del dito e anche il polso dei vostri bambini.

Ordinato e pulito: L'imballaggio ordinato della scatola non renderà il prodotto disordinato e conveniente da realizzare, basta lettere per ogni stile per soddisfare tutte le vostre esigenze di DIY.

Regalo perfetto per amanti e amici:Utilizzare queste perline per fare DIY con gli amici e le famiglie, godere un giorno felice e contento, lontano al Ipad, mobile phone per un tempo. fare il regalino quando arriva vare feste o le decorazioni di party.

Grande quantità: il set include totalmente 1500 perline di alfabeto. Utilizzate queste perline per creare un regalo unico come un braccialetto o una collana con il nome o con parole d'amore per la festa della mamma, il giorno degli insegnanti, feste dei bambini, ecc.

Attenzione:i bambini sotto i 3 anni devono usarli sotto la supervisione dei genitori. Prestare attenzione al rischio di soffocamento.

5200 perline per braccialetti, 4mm di cui 3800 colorate 24 colori, 1200 con lettere, espressione e numeriche kit fai da te, Corda e ciondolo inclusi € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Kit Per Fare Braccialetti】Un totale di 5200 pezzi kit braccialetto,3800 pezzi di mini perline in 24 colori, 1200 perline lettera.100 perline di espressione (diverse espressioni come felice, arrabbiato, sorridente, ecc) 100 perline numerate, 3 rotoli di 10 m corda elastica, 10 anelli di salto aperto, 10 graziosi gingilli, utilizzato per fare braccialetti, collane, portachiavi, ecc, molto adatto per varie applicazioni di processo

【Personalizzazione dell'alfabeto】 Ricco di 24 colori di perline arcobaleno, abbiamo anche perline alfabetiche in diversi colori, è possibile utilizzare le perline alfabetiche per creare messaggi e frasi personalizzate, utilizzare la vostra immaginazione per creare braccialetti di amicizia unici fai da te, collane, orecchini o altri gioielli.

【SICUREZZA MATERIALE】:Queste perline sono ben fatte, superficie liscia, colori brillanti e buona forma. Sono perfette per realizzare perline, artigianato, braccialetti con nome, portachiavi e altro ancora.

【Custodia】 Collocata in 24 scomparti della confezione regalo, ogni scomparto corrisponde a un colore, facile da distinguere e mantenere, si noti che, per darvi una migliore esperienza, invieremo piccole campane, perline con faccina sorridente o perline di espressione casuali.

【Perline regalo fai da te】 Il kit per la creazione di perline per bracciali può essere regalato a donne, familiari e amici. È una grande sorpresa per compleanni, feste di progetti artigianali, riunioni di famiglia, Natale e altre occasioni o giorni speciali. Questo è un kit divertente per la creazione di perline

Vicloon 8 Pezzi Braccialetti Identificativi Bambini Antismarrimento con Penna, Anti Perso di Sicurezza ID Polsino Riutilizzabile € 5.79

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Cinturino di sicurezza】 Per etichettare il numero di telefono, il nome, l'indirizzo o altre informazioni che danno al bambino assistenza immediata in caso di emergenza.

【Lunghezza regolabile】 I braccialetti di sicurezza misura 7,7 x 0,8 pollici (19,5 x 2 cm). È possibile regolare la lunghezza adatta per i bambini.

【Ambito di applicazione】 I braccialetti sono adatti per feste, parchi giochi, centri commerciali e così via, i modelli colorati possono soddisfare la soddisfazione dei bambini.

【Resistente e impermeabile】 Progettato con materiale in PVC delicato per la pelle, il nostro braccialetto di sicurezza Wristband è resistente agli strappi, morbido e delicato.

【Servizio eccellente】 Per qualsiasi dubbio prima dell'acquisto o durante l'uso, non esitare a contattarci. Troveremo la soluzione giusta per te.

90 Pezzi Perline di Legno, Lettera Perline di Legno Naturale, Perline di Alfabeto A-Z Quadrata da 12m, Cubo Lettera Perline con Foro, per Artigianato Fai-da-te, Creazione di Gioielli € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale premium: queste perline per lettere per artigianato sono realizzate in eccellente materiale di legno naturale, angoli lisci, non facili da danneggiare o rompere, non sbiadiscono, riutilizzabili, robuste, affidabili, stabili e durevoli per un uso a lungo termine.

Facile da usare: la dimensione delle perline di legno è di 12 mm/0,47 pollici, il diametro del foro è di 0,4 mm ed è dotato di filo per perline da 10 metri. La dimensione è moderata e il diametro del foro è adatto, che può essere utilizzato per varie collocazioni.

Più divertimento fai-da-te: queste perle di legno dell'alfabeto possono creare un'atmosfera naturale e unica, semplice ma bella. Le perle di lettere in legno possono aiutare i bambini a imparare l'alfabeto e il processo di creazione di gioielli può anche coltivare la loro creatività, abilità pratica e immaginazione.

Ampie applicazioni: le nostre perline con lettere dell'alfabeto in legno sono ampiamente utilizzate nella creazione di gioielli, come braccialetti con nome, ciondoli, accessori, artigianato, elastici per capelli, portachiavi, fai-da-te, decorazioni natalizie, decorazioni nuziali e altro ancora.

La confezione include: Riceverai 78 x 26 perline dell'alfabeto in legno (3 per ogni lettera), 6 x perline di legno a cinque punte, 6 x perline di legno a cuore, 90 pezzi in totale, 1 filo di perline lungo 10 m e 1 scatola di immagazzinaggio, che puoi utilizzare diverse perle dell'alfabeto da conservare per realizzare oggetti artigianali o gioielli personalizzati secondo i tuoi desideri.

Elastici per Braccialetti, 2500+ Bracciale Elastici Colorati Loom Bands Kit 40 griglia, fai da te Bambina Elastici di Gomma Bracciale Lavorare a Maglia Fare Braccialetti Perline Giocattolo Regalo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【2500+ Kit Fascia Elastica】Questo kit artigianale includes over 2500 premium rainbow rubber bands in 30 different colors,12 piccoli ciondoli (stile casuale), 80 perline, 10 frutti di colore primaverile, 100 clip S, 2 ganci per zaino, 3 uncinetti, 3 telaio per tessere a forma di U, 1 manuale inglese, 1 scatola di immagazzinaggio.

【Materiale Premium】Realizzati in resina di gomma ecologica di alta qualità, sono altamente estensibili, possono essere usati ripetutamente, morbidi e resistenti e non facili da rompere, garantendo la sicurezza dei bambini.

【Stimola la creatività】kit elastici per braccialetti può aiutare i tuoi bambini a migliorare la coordinazione occhio-mano, stimolare la loro immaginazione e creatività. Impedisce loro di immergersi ogni giorno in giochi per dispositivi mobili o programmi TV e di trascorrere del tempo con i propri genitori e amici.

【Scatola portatile】 Gli elastici e i ciondoli arcobaleno sono riposti ordinatamente in una scatola di plastica trasparente con 40 griglie, così i bambini possono portarli a scuola, in piscina, al parco, all'asilo, in biblioteca, ecc.

【Ottimo regalo】 Kit braccialetti fai da te bambina è il regalo perfetto per i bambini in occasione di compleanni, Natale, feste o vacanze. I bambini possono usare la loro immaginazione per realizzare oggetti artigianali, come bellissimi gioielli elastici, bracciali, accessori per capelli, collane, anelli, decorazioni natalizie e altro ancora.

Set di perline colorate con lettere dell'alfabeto, 700 pezzi, con lettere dell'alfabeto sorridenti, colorate, per bracciali, girocolli, perline rotonde fai da te per artigianato, creazione di gioielli € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set di perline sorridenti con lettere: include perline con lettere incise dalla A alla Z su entrambi i lati, perline colorate con faccina sorridente e perline a forma di cuore, corda elastica di cristallo da 4 metri. Può soddisfare le tue diverse esigenze di creazione di gioielli o artigianato.

Braccialetti con perline fai da te: queste graziose perline dell'alfabeto possono essere utilizzate per realizzare bracciali, orecchini, collane, vestiti, accessori, regali e abiti. Può essere utilizzato anche per perline, ricami, cucito, gioielli o altri mestieri.

Perline con lettere per braccialetti: perline colorate facili da infilare, adatte per bambini e adulti. Migliora la creatività dei bambini la coordinazione occhio-mano e allena l'attenzione. Ti aiuta a goderti il divertimento

Regalo fai da te con perline per braccialetti: puoi regalarlo alla tua famiglia e agli amici come regalo per Capodanno, Natale, compleanno, ecc. Usa il tuo fai da te fatto a mano come regalo per regalarli. Credo che lo adoreranno molto.

Quantità e dimensioni: perline in acrilico con alfabeto e perline colorate a forma di cuore: 600 pezzi, 4 x 7 mm; perline emojy smiley: 100 pezzi, 6 x 10 mm; diametro del foro per filettatura: 2 mm. Con elastico di 4 m. Se avete domande sul kit di perline, non esitate a contattarci.

TOAOB 800 Pezzi Perline Lettere per Braccialetti Colorate 6 mm Cubo Acrilico Alfabeto Beads e 2 Stili di Filo Elastico per Bigiotteria Bracciali Fai da Te Collane Phone Bead Portachiavi € 9.89 in stock 5 new from €9.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quantità: 800 pezzi di perline dell'alfabeto, 5 metri di filo elastico colorato, 15 metri filo di cristallo trasparente; Materiale: acrilico, plastica; Colori: bianca, nero e colorate

Dimensioni: 6 x 6 mm; Fori: 3.5 mm; Forma: cubo, ampio foro per un facile infilaggio, la scelta migliore per fare artigianato

Design: perline con lettere dell'alfabeto stampate su 4 lati, dalla A alla Z è inclusa vengono inviate in modo casuale, creare parola secondo il tuo simile, molto interessante e pratica

Uso multiplo: ideale per la fabbricazione di bracciali nominali, decorazioni, pendenti, collane, gioielli o altri lavori artigianali

Regalo ideale: scrivere le parole che si desidera esprimere come regalo unico per la festa della mamma, la festa degli insegnanti, il ringraziamento, ecc

Set di Perline Alfabeto 960 Pezzi Perline Colorate con Lettere per Bigiotteria 6mm Fai da te Bambini Perline DIY Multicolore per Crea Bracciali Necklace con Scatola con Corda per Braccialetti € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il tallone include: perline con lettere da 550 pezzi da 6 mm, perline a cuore da 50 pezzi, perline con foro largo 360 pezzi, per un totale di circa 960 pezzi.

Dimensione della perla: la dimensione delle perline dell'alfabeto è 6 mm x 6 mm (0,23 pollici x 0,23 pollici), dimensione del foro: 0,14 pollici / 3,5 mm. Quantità: 960 pezzi + 10 pezzi di filo elastico colorato.

Artigianato fai-da-te: perline colorate con lettere possono essere utilizzate per creare gioielli, braccialetti, collane. Può anche essere usato come regalo per esprimere le tue idee.

Giocattoli per far consumare tempo ai bambini: possono stimolare la loro creatività e farli creare insieme i propri braccialetti o collane.

Nota: le 26 perle di lettere sono confezionate in modo casuale. Per i bambini di età inferiore a 3 anni, utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto e fare attenzione a evitare il pericolo di soffocamento. READ 30 migliori Tavolo Attivita Bambini da acquistare secondo gli esperti

1000 Pezzi Perline Lettere Alfabeto per Braccialetti, 7 mm A alla Z Perline con lettere inglesi, Acrilico multicolore Lettere dell'alfabeto con filo rotolo, perline per gioielli e braccialetti € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contenuto della confezione: 1000 perline in acrilico multicolore a buon mercato con lettere dorate (dimensioni: 7 mm di diametro, 3 mm di spessore, foro: 2 mm), kit di 1000 perline con lettere per la creazione di gioielli con filo per braccialetti.

Bel regalo: è possibile utilizzare queste perline con lettere dell'alfabeto e perline distanziatrici rotonde dorate per creare braccialetti specifici con parole, ricordando o celebrando un giorno significativo, quindi è possibile inviare i mestieri personalizzati ai tuoi amici o familiari come regali delicati per mostrare il tuo amore e la tua cura.

Design con lettera dorata: queste graziose perline rotonde piatte in acrilico sono stampate con alfabeto placcato oro, lucide ed eleganti, daranno un tocco elegante e aggiungono interesse visivo al design dei tuoi gioielli.

Ampia applicazione: queste perline distanziali dorate e perline con lettere sono adatte per realizzare diversi tipi di artigianato, come collane, orecchini, bracciali, ciondoli e così via, adatte per perline di bracciali, decorazioni di abbigliamento, dipinti artistici fai da te e altri progetti artistici per creare bellissimi lavori artigianali.

Uso durevole: queste perline dorate sono realizzate in materiale CCB di qualità, superficie lucida e struttura robusta e le perline con lettere sono realizzate in acrilico, ogni perlina presenta colori vivaci e brillanti, chic ed elegante, si adatta bene a tipi di design di gioielli, aggiungendo un sapore elegante e affascinante.

Braccialetto di emergenza per bambini Braccialetto di identificazione di sicurezza Braccialetto SOS Braccialetto di identificazione Braccialetto con nome per bambini Impermeabile Riutilizzabile € 5.55 in stock 1 new from €5.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Imballaggio: un totale di 8 braccialetti in PVC per bambini. C'è un bottone sul braccialetto per regolare la lunghezza, così puoi scegliere una taglia sicura e comoda per il tuo bambino, che si adatta ai polsi di bambini di tutte le età.

MATERIALE PREMIUM: I nostri prodotti sono realizzati in PVC di alta qualità, impermeabile e flessibile. Sicuro, non tossico, che non sbiadisce, i bambini possono usarlo con sicurezza. Si adatta alla pelle dei polsi dei bambini, non si piega facilmente dopo la piegatura e rimane flessibile a lungo

Funzione del prodotto: il prodotto è molto flessibile, resistente agli strappi e non si rompe facilmente quando i bambini giocano. Contrassegna numeri di telefono, nomi, indirizzi o qualsiasi altra informazione che può essere utilizzata per soccorrere i bambini e fornire assistenza essenziale in caso di emergenza. Può essere utilizzato più volte senza danni, dando a bambini e genitori un ulteriore senso di sicurezza.

APPLICAZIONE: il braccialetto è bloccabile e regolabile, adatto a polsi di tutte le età e può essere regolato in base al comfort del braccio di chi lo indossa.

Ambito di applicazione: adatto a feste per bambini, parchi giochi, centri commerciali e altri luoghi pubblici affollati per garantire la sicurezza dei bambini e trovarli rapidamente.

Bracciale LEONARDO da personalizzare con testo del nome del messaggio del logo (impermeabile, reversibile) con lettere dell'alfabeto in perline cubiche; per adulti e bambini € 15.50 in stock 1 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features handmade

1300 Pezzi, Acrilico Lettere Perline per Braccialetto, 1200 PZ Lettere Alfabeto Perline per Collana Braccialetto e 100 PZ Perline a Forma di Cuore,con Corda di Cristallo,45-50 per lettera € 9.69 in stock 1 new from €9.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【❤ Materiale】 Le perle di lettera sono realizzate in materiale acrilico, che è sicuro e rispettoso dell'ambiente, resistente e non facile da rompere.

【❤ Materiale】 Le perle di lettera sono realizzate in materiale acrilico, che è sicuro e rispettoso dell'ambiente, resistente e non facile da rompere.

【❤ Dimensione】 Il diametro delle perle colorate è di circa 7 mm, il diametro del foro è di circa 2 mm. Puoi unire le graziose perle delle lettere alle parole che desideri. È molto interessante e pratico.

【❤ I gioielli】 Le perle sono perfette per la produzione di gioielli, come braccialetto, collana, telefono chian, ecc. Crea gioielli unici per te o invia ai tuoi amici come regalo significativo.

【❤ Sviluppo intellettuale】 Queste perle di alfabeto possono aiutare i tuoi figli ad avere una comprensione preliminare dell'alfabeto e dei colori. Può anche ispirare la loro creatività ed esercitare le loro abilità pratiche durante il processo fai-da-te.

