30 migliori Canon Eos 600D da acquistare secondo gli esperti

Canon EOS 600D (18-55 IS II), 18Mpx, Fotocamera Reflex Digitale (Nero) € 699.49

€ 368.00 in stock

1 used from €368.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 18 Megapixel per catturare ogni dettaglio con colori stupefacenti e dettagli brillanti

Schermo LCD da 3 pollici (7,7 cm) inclinabile, per un controllo eccezionale da ogni angolazione

Filmati Full HD (1080p) con zoom ottico, audio stereo, stabilizzatore dinamico IS e HDMI

Modalità Creative Auto e Basic+ per consentirvi di intervenire manualmente sulle regolazioni dell’immagine

Controllo flash wireless integrato

Canon EOS 600D (body), 18Mpx Fotocamera Reflex Digitale (Nero) € 221.99 in stock

5 used from €221.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 5170B017 Model 5170B017 Warranty 2 anni Color Nero

Canon EOS 600D Fotocamera Reflex Digitale 18 Megapixel, Touch screen, Full HD + Obiettivo EF-S 18-55mm IS II € 379.99 in stock

2 used from €379.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 6559B041 Model 8714574585796 Warranty 2 anni Color nero

DSTE LP-E8 Batteria ricaricabile (confezione da 2) e caricatore USB doppio LED intelligente compatibile con Canon EOS 550D 600D 650D 700D Kiss X4 X5 X6i X7i Rebel T2i T3i T4i T5i € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Capacità della batteria: 2100mAh/15.5Wh

Nuovo caricatore LCD intelligente Visualizza ogni livello di carica della batteria e capacità della batteria, può caricare due batterie contemporaneamente e indipendentemente.

L'elevata capacità ti offre registrazioni video più lunghe e più riprese fotografiche.

Il doppio dispositivo USB con caricatore LCD offre 2 porte di ricarica per l'accensione della batteria. Una è la porta micro USB e l'altra è la porta di tipo C.

La confezione include: 2 batterie sostitutive; 1 x caricatore doppio USB con display LCD; 1 x cavo USB. READ 30 migliori Cavo Ricarica Huawei da acquistare secondo gli esperti

NBD Fotocamera digitale per fotografia e video, fotocamera 4K 48MP Youtube con 2 batterie, scheda SD da 32 GB, zoom digitale 16x, schermo da 3,0 pollici, fotocamera compatta per principianti € 189.00 in stock 1 new from €189.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Fotocamera digitale 4K per fotografia e video】 La piccola fotocamera digitale 4K con una risoluzione video di 30 fps e 48 megapixel, che può catturare ogni momento eccellente mentre vlog, la migliore fotocamera per youtube. Dotato di obiettivi grandangolari e macro e supporta lo zoom digitale 16X per ottenere una messa a fuoco più ravvicinata da lontano e scattare foto o video ravvicinati con dettagli chiari e una gamma più ampia di paesaggi.

【Fotocamera punto e sparatutto con funzione di messa a fuoco manuale】Questa fotocamera 4k point and shoot supporta la messa a fuoco manuale (MF). Sia in modalità video o fotocamera, basta premere delicatamente il pulsante della fotocamera, la cornice del logo di messa a fuoco apparirà sullo schermo, lasciare che la fotocamera faccia la messa a fuoco per catturare il soggetto nel momento esatto che desideri.

【Obiettivo grandangolare Truview 0,45x e obiettivo macro 15x】Con l'obiettivo grandangolare incluso, questa fotocamera per la fotografia è in grado di catturare il 45% di immagini in più ad ogni scatto. Non ci sono angoli scuri come le lenti più economiche. L'obiettivo macro può ingrandire gli argomenti vicini per foto ravvicinate mozzafiato, catturare quanti più dettagli possibile.

【Registrazione durante la ricarica】: la fotocamera è dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1500 mAh. La mini fotocamera supporta anche la registrazione durante la ricarica, che è molto adatta per le riprese a lungo termine. Le modalità foto e video hanno anche 8 selezioni di scene e 16 interessanti effetti filtranti. Puoi scegliere la tua scena o l'effetto fotografico preferito prima di scattare una foto.

【Fotocamera Vlogging multifunzione in regalo】: la fotocamera YouTube 4K supporta il minimo e l'accelerazione, le riprese continue e temporizzate, il ritardatore, la torcia. Può collegarsi direttamente al televisore HD tramite cavo HDMI (NON incluso). È un regalo di Natale/compleanno/compleanno ideale per principianti, bambini, adolescenti, anziani per scattare foto e video.

Canon EOS 600D (18-135 IS), 18Mpx Fotocamera Reflex Digitale (Nero) € 549.99 in stock

2 used from €549.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 8714574569567 Model 5170B031 Warranty 2 anni Color Nero Language Italiano

Canon EOS 600D (18-55 IS + 55-250 IS), 18Mpx Fotocamera Reflex Digitale (Nero) € 549.99 in stock

1 used from €549.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 5170B038AA Model 5170B038AA Warranty 2 anni Color nero

TARION RB-02 Zaino Fotografico Fotocamera Impermeabile IPX5 per Reflex Obiettivi Treppiede Portatile Uomini Donne Trekking Zaini per Fotocamere Fotografica € 79.99 in stock 3 new from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Impermeabile IPX5 Lo zaino per fotocamera è realizzato in finta pelle e tela di poliestere idrorepellente; lo zaino per fotocamera (insieme alla copertura antipioggia) è stato testato ufficialmente e valutato con impermeabilità IPX5

Grande capacità: la borsa ha una dimensione di soli 46 cm x 28 cm x 15 cm, ma ha una grande capacità di 18 litri e può contenere un computer portatile da 15,5 pollici, due fotocamere dslr, quattro obiettivi o flash e altri oggetti personali

Design professionale con apertura laterale posteriore: scomparto per fotocamera posteriore per una maggiore sicurezza e accesso laterale per un accesso più rapido alla fotocamera e agli accessori; non perderai mai un incredibile momento di tiro

Scomparti multipti: sia un computer portatile che un iPad si adattano insieme a uno scomparto personalizzato per laptop e iPad; il grande scomparto superiore con coulisse offre spazio aggiuntivo per vestiti e altri oggetti; le tasche interne extra offrono abbastanza spazio per accessori come batteria, scheda SD, ecc

Design traspirante: schienale e spallacci ergonomici imbottiti con ventilazione per distribuire il peso in modo uniforme e ridurre la pressione sulle spalle

Beschoi Zaino per Fotocamera Professionale Zaino Macchina Fotografica Borsa Foto Impermeabile Porta Reflex Laptop Canon Nikon Treppiede Accessori, Taglia L € 72.99

€ 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✤Misura perfetta per una Reflex compatta, o mirrorles, 5-6 obiettivi, flash speedlite, treppiede.

✤Può contenere un 13" MacBook Air o un 12,9" iPad Pro.

✤L'inserto estraibile imbottito interno consente la massima flessibilità dello spazio grazie ai divisori regolabili.

✤Contiene una grande quantità di attrezzi e effetti personali essenziali.

✤Schienale e spallacci traspiranti per il massimo comfort e supporto, con il peso di solo 1,05kg.

ENEGON Batteria di ricambio (2-Pack) e caricatore rapido doppio per Canon LP-E8 e fotocamera digitale Canon EOS Rebel T2i,T3i,T4i,T5i,EOS 550D,600D, 650D, 700D, Kiss X4, X5, X6, LC-E8E Camera digitale € 29.99 in stock 9 new from €29.99

1 used from €32.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【COMPLETAMENTE COMPATIBILI】 Batterie di ricambio di Canon LP-E8, 100% compatibili

【HIGH CAPACITY & QUALITY】 Le celle premium creano batterie di qualità. Alta capacità di 1800mAh ti consente di registrare video più a lungo e di sparare più foto

【RAPID DUAL CHARGER】 Caricare rapidamente 2 batterie contemporaneamente da qualsiasi sorgente di alimentazione USB. 1. Quando il caricabatteria è acceso, le luci LED lampeggiano rosse e verde alternativamente (senza batterie) 2. La luce del LED si cambia al colore rosso durante la carica e dopo il completamento della carica la luce del LED si cambia verde

【100% GARANZIA DI SICUREZZA】 Protezione a circuiti integrati multipli (sovraccarico, cortocircuito, alta temperatura e protezione contro le sovratensioni) e costruzione resistente al fuoco

【COSA RISULTATI】 2 * Batterie, 1 caricabatterie doppio, 1 cavo USB, garanzia da 18 mesi e servizio clienti 24 ore su 24

Caricabatteria per fotocamera, 1 tipo per Canon LP-E8 EOS 550D/600D/650D/700D, ABS durevole intelligente IC carica caricabatterie, con indicatore di carica LED (spina UE) € 16.39 in stock 1 new from €16.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【ALTA COMPATIBILITÀ】: Il materiale ABS è ecologico e resistente. Caricabatterie realizzato secondo le specifiche esatte per la fotocamera EOS 550D / 600D / 650D / 700D e altre fotocamere con batteria al litio LP-E8. (Attenzione: caricare solo con il nostro caricabatterie perché la batteria NON è completamente decodificata).

【RICARICA IC INTELLIGENTE】: Il design di ricarica IC intelligente può spegnersi automaticamente quando la batteria è completamente carica per evitare una carica eccessiva e prolungare la durata della batteria, prolungando sicuramente il tempo di ripresa. Non perdere mai più un momento unico.

【INDICATORE DI CARICA A LED】: Può essere caricata ripetutamente, senza effetto memoria. La luce rossa è accesa quando è in carica, la luce verde è accesa quando è completamente carica. (La luce verde è accesa quando il caricabatterie è acceso senza batterie).

【PROTEZIONE INTELLIGENTE】: Il sistema di sicurezza incorporato nel caricabatterie della fotocamera protegge la batteria e il caricatore da sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, sovratensione e sovracorrente per proteggere i dispositivi.

【GARANZIA POST-VENDITA】: Ci sforziamo di fornirvi un prodotto di altissima qualità e un'esperienza di acquisto soddisfacente che potete stare tranquilli di acquistare. Se avete domande, non esitate a contattare il servizio clienti, il nostro servizio clienti risponderà alle vostre domande la prima volta. Spero che tu abbia un divertente shopping e una vita felice.

Powerextra 2 Batteria per Canon LP-E8 1800mAh Li-Ion con Caricabatterie Display LCD per LP E8 Canon Rebel T3i T2i T4i T5i EOS 600D 550D 650D 700D Kiss X5 X4 Kiss X6 LC-E8E € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔Alta capacità: Con la capacità di 1800mAh questa batteria potente vi permette di fare scatti continui senza perdere un minimo del vostro momento!

✔100% compatibilità: Batteria di ricambio per LP-E8 adatta per la serie EOS,REBEL E BESO

✔Compatibilità: i modelli che utilizzano la batteria LP-E8, come EOS Rebel T5i, T4i, T3i, T2i, EOS 700D, 650D, 600D, 550D, Kiss X5, X4, X6i, X7i

✔Molteplici modalità di ricarica: Ricaricabile attraverso un alimentatore USB, accendisigari, laptop o power-bank

✔Tempo di ricarica dimezzata: Con il caricatore doppio risparmia il tempo d'attesa e parti subito col servizio!

Canon EOS RP + RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, Nero € 1,469.99

€ 1,245.63 in stock 11 new from €1,245.63

3 used from €1,151.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Wi-Fi e Bluetooth

Sensore CMOS full-frame 26.2 megapixel

Compatibile con gli obiettivi EF ed EF-S tramite adattatore

Dual Pixel CMOS AF

Filmati in 4K

JINTU 420-800mm f/8.3 Super-teleobiettivo Zoom Teleobiettivo Obiettivo zoom per Canon EOS SLR 90D 80D 70D 60D 1D 5D Mark IV III 6D 7D II 4000D 1100D 1000D 550D 650D 600D 700D 750D € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con le seguenti fotocamere: Canon Digital EOS Rebel T1i, T2i, T3, T3i, T4i, T5, T5i, T6, T6i, T6s, T7, T7i, T7s, T8i, SL1, SL2, SL3, 4000D, 750D 650D 600D 550D 450D 90D 80D 70D 60D 77D 50D 40D 30D 5D 1D 5D III 5D IV 5Ds 6D 6D Mark II 7D 7D Mark II Fotocamere digitali SLR

Ottima scelta per soggetti piccoli o distanti quando le lenti larghe e pesanti sono impraticabili, utilizzabile per uccelli e fauna selvatica, sport, fino agli aerei e simili.Questa è la scelta migliore per i fotografi che vogliono tenere il costo dell’attrezzatura al minimo per lavori che necessitano di obiettivi super tele. READ 30 migliori Pellicola Protettiva Huawei P20 Lite da acquistare secondo gli esperti

PROfezzion Grandi Estese in Morbido Silicone Oculare per Canon EOS 6D, 6DII, 5D, 5DII, 80D, 70D, 60D, 77D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D etc. Fotocamera Sostituisce Canon Ef. & Eb. Eyecup € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pacchetto include 1 x 22mm oculare lungo e allungato in silicone, compatibile con Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D, 5D Mark II, 90D, 80D, 70D, 60D , 50D , 40D, 30D, 20Da, 20D, 10D, D60, D30, A2E, A2 // 77D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 250D, 200D II, 200D, 100D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D etc.

Fornisce un ampio oculare rispetto all'oculare originale per una visione più confortevole attraverso il mirino

La forma estesa del oculare migliora la qualità dell'immagine nel mirino sigillando tutta la luce estranea

Il design in silicone morbido ma resistente è comodo per chi non indossa gli occhiali e non graffia o danneggia gli occhiali

L'oculare si estende dal mirino, bloccando la luce esterna e fornendo un'immagine più nitida

Canon EOS 2000D 18-55 IS SEE Fotocamera, Nero € 566.00

€ 419.00 in stock 8 new from €419.00

1 used from €432.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Crea facilmente immagini dettagliate e video Full HD con qualità DSLR, anche in condizioni di scarsa illuminazione

Cattura momenti indimenticabili

Compatto, facile da usare, portalo ovunque

Fotocamera EOS 2000D BK 18-55 IS SEE

Canon EOS R5 BODY, nero € 4,709.99

€ 3,842.40 in stock 13 new from €3,842.40

2 used from €3,790.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Risoluzione da 45 megapixel

20 fotogrammi al secondo

Video interni full frame 8K in formato RAW

Video full frame 4K/120P

LCD 3.15 pouces

Canon LP-E8 Batteria per Macchina Fotografica EOS 600D, EOS 650D and EOS 700D € 49.90 in stock 6 new from €49.90

1 used from €33.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Batteria aggiuntiva o sostitutiva per le fotocamere EOS 600D, EOS 650D ed EOS 700D

Una batteria di ricambio extra nella borsa della fotocamera ti consente di prolungare i tempi di ripresa

Risulta particolarmente utile quando viaggi e non hai sempre accesso a una presa di corrente

EOS 250D (24,1 Megapixel, display orientabile da 7,7 cm (3 pollici), sensore APS-C, 4K, Full HD, DIGIC 8, WLAN, Bluetooth), Nero, con obiettivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III, nero € 799.00

€ 708.00 in stock 9 new from €708.00

3 used from €656.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sensore APS-C da 24 megapixel e processore DIGIC 8 per una qualità delle immagini straordinaria

Mirino ottico: Osserva le cose come sono realmente

CMOS AF a doppio pixel - Rapida messa a fuoco durante le riprese di foto e la messa a fuoco costante durante le riprese video in modalità Live View con rilevamento occhi AF

Display girevole e orientabile - per scattare foto da diverse prospettive e controllare la fotocamera tramite touch screen

Bluetooth e Wi-Fi

Canon EOS 6D Mark II Body Fotocamera Digitale Reflex, Nero € 1,285.00 in stock 9 new from €1,285.00

8 used from €872.55 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Estensione gratuita di garanzia di ulteriori due anni aggiuntivi rispetto alla normale garanzia di legge (1+2 anni per le aziende ed i professionisti e 2+2 anni per i consumatori)

Vantaggio incluso 75GB gratuiti su Irista, il cloud fotografico di Canon

La messa a fuoco automatica avanzata utilizza 45 punti a croce per la massima precisione, anche al chiaro di luna

L'ampio mirino a pentaprisma della fotocamera EOS 6D Mark II offre una chiara visione del mondo e permette di instaurare relazioni naturali con i soggetti e di fotografare in modo più istintivo

Adattatore di gomma per oculare Eb, tappo R-F-3, tracolla, batteria LP-E6N, caricabatteria LC-E6E, manuale utente

EOS 2000D + EF-S 18-55 mm DC III € 417.99

€ 327.05 in stock 46 new from €419.00

5 used from €327.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 24.1 megapixel Sensore APS-C

Scena Smart Auto Inquadra e scatta

Mirino ottico con messa a fuoco automatica a 9 punti

Filtri creativi Applica effetti straordinari

EOS Movie Formato cinematografico a 1080p

ChromLives Oculare Fotocamera Camera Oculare per la Sostituzione EF per Canon EOS 300D 350D 400D 450D 500D 550D 600D 1000D 1100D 700D 100D Canon Rebel XT, XTi, XS, XSi, T1i, T2i, T3 T2 T2i T3i T4i T5i € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Occhiale da18mm per Canon EOS e Canon Digital Rebel per impedire l'ingresso della luce a causa della lunga esposizione di otturatore / lampadina. Un ottimo accessorio per tutti i fotografi.

Superment Eyecup compatibile con Canon EOS 300D 350D 400D 450D 500D 550D 600D 1000D / 1100D / 700D / 100D CANON Digital Rebel XT XT XS XSi T1i T2 T2i T3 T3i T4i T5i SL1.

Fornisce una protezione per l'oculare della fotocamera Canon e mantiene il mirino della fotocamera lontano dalla polvere.

Plastico imbottito con gomma morbida per il massimo comfort e protezione degli occhi.

Il pacchetto include 2 pezzi di Rubber Eyecup per Canon EOS e Canon Digital Rebel.

Canon EOS 60D (body), 18Mpx Fotocamera Digitale (Nero) € 244.99 in stock

6 used from €244.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 18 MP EF + EF-S OBJ.

Canon Obiettivo EF 50 mm f/1.8 STM € 149.95 in stock 5 new from €157.88

1 used from €149.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un obiettivo per i ritratti

Messa a fuoco rapida e praticamente silenziosa

Prestazioni ottimi in condizioni di scarsa illuminazione

Qualità dell'immagine nitida

Struttura compatta da portare sempre con te

Canon EOS M50 mark II mirrorless + Canon EF-M 15-45mm (APS-C 24,1 Mp, fino a 10fps, DIGIC 8, video 4K UHD, Dual Pixel CMOS Auto Focus) € 769.99

€ 699.00 in stock 4 new from €699.00

2 used from €699.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ideale per vloggers e bloggers grazie all'alta qualità delle immagine e ai video 4K - AF occhi durante le riprese video

ingresso per microfono esterno da 3,5mm per una qualità di registrazione audio sorprendente

filmati in verticale, in 4K e Full-HD a 60p

funzioni di livestreaming su youtube tramite una rete wifi

eccellente in condizioni di scarsa illuminazione sfruttando la tecnologia AD in condizioni di scarsa luminosità fino a -4EV e sensibilità ISO fino a 25.600

USA Gear Borsa per fotocamera reflex digitale, zaino con scomparti personalizzati e copertura impermeabile, compatibile con Canon, Nikon, Pentax, Sony e molto altro ancora, colore: nero € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design robusto e rinforzato per la protezione e la sicurezza delle vostre attrezzature. Rivestimento interno resistente ai graffi e separatori in schiuma per mantenere il LCD e gli obiettivi della fotocamera come nuovi.

COMFORT E QUALITÀ grazie alle cinghie foderate sulle spalle, una cinghia foderata per portarlo a mano e un passante per cintura, offrendo così varie opzioni di trasporto; utilizzare il cordino intorno alla vita per distribuire meglio il peso e per un maggiore comfort.

Un comparto essenziale regolabile consente di personalizzare lo stoccaggio della vostra attrezzatura a piacimento e di riporre anche i grandi obiettivi!

Una grande tasca con cerniera per accessori sul davanti e cinghie per treppiede regolabili con fessure nascoste sul fondo consentono di accedere facilmente alla tua attrezzatura.

**GARANZIA DI 3 ANNI** | Dimensioni interne: 30 x 33 x 13 cm con scomparto separato per laptop fino a 17 pollici.

Canon Obiettivo EF 35 mm f/1.4L II USM € 2,389.99

€ 2,141.13 in stock 5 new from €2,141.13 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Vista grandangolare con una prospettiva naturale

Prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione e controllo della profondità di campo

Nuovi standard in termini di qualità dell'immagine

Messa a fuoco rapida e discreta

Studiato per scattare in qualsiasi condizione

Canon Obiettivo Ultragrandangolare con Zoom, EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM, Nero/Antracite € 269.00 in stock 9 new from €259.00

1 used from €255.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Messa a fuoco fluida e silenziosa durante i filmati grazie alla tecnologia STM

Realizza foto senza tremolii, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e filmati sempre nitidi, anche a mano libera, con lo stabilizzatore ottico d'immagine da 4 stop

Qualità dell'immagine eccellente grazie ai rivestimenti Super Spectra

Massimo controllo con ghiera dedicata alla messa a fuoco manuale

Contenuto confezione: obiettivo, copriobiettivo E‐67II, tappo antipolvere E per obiettivo, manuale di funzionamento

Matterport Pro3 Fastest 3D Lidar Scanner Digital Camera for Creating Professional 3D Virtual Tour Experiences with 360 Views and 4K Photography Indoor and Outdoor Spaces with Trusted Accuracy € 6,765.00 in stock 2 new from €6,765.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pro3 is Matterport’s first-ever 3D LiDAR camera

Scan both indoor and outdoor spaces

The custom 20MP sensor with a 12-element lens covers an ultra-wide angle, producing accurate, detailed digital twins in brilliant, life-like color

The custom 20MP sensor with a 12-element lens covers an ultra-wide angle, producing accurate, detailed digital twins in brilliant, life-like color READ 30 migliori Regali Per Ragazze da acquistare secondo gli esperti

Canon EOS 800D Fotocamera Digitale, Obiettivo EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM, Nero [Versione EU] € 809.99 in stock 2 new from €809.99

1 used from €679.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La qualità che merita la tua fotografia, il sensore APS-C di nuova generazione da 24,2 megapixel cattura dettagli incredibili, anche in condizioni difficili e non ottimali

Sii spontaneo, esprimi la tua creatività, la fotocamera EOS 800D è di rapido funzionamento, con scatto continuo pari a 6 fotogrammi al secondo e un mirino ottico che mostra la scena in tempo reale

L'obiettivo ultra portatile EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM ti consente di portare la tua EOS sempre con te e di ottenere immagini nitide anche in condizioni di bassa luce

Versatilità e prestazioni, l'obiettivo EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM può riprendere una grande varietà di soggetti: dai paesaggi ai ritratti e ti offre sempre fotografie bellissime

Corpo EOS 800D, Oculare mirino, Tappo per fotocamera R-F-3, Tracolla EW-400D, Batteria LP-E17, Caricabatteria LC-E17E, Cavo di alimentazione CA (Eur), Kit manuale dell'utente, EF-S 18-55mm

