30 migliori Chicco Fattoria Parlante da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Chicco Fattoria Parlante preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Chicco Fattoria Parlante perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Chicco Fattoria Parlante Bilingue Italiano/Inglese, Fattoria con Animali per Bambini con Luci e Suoni, 3 Modalità di Gioco, Gioco Educativo Elettronico - Giochi Bambini 1-4 Anni € 36.90

€ 25.99 in stock 73 new from €24.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuova fattoria parlante: È un ricco centro attività bilingue che introduce il bambino nel mondo degli animali della fattoria attraverso modalità di gioco evolutive

bilingue: Insegna in italiano e in inglese 10 nomi e versi degli animali della fattoria, 4 curiosità sugli animali, i numeri da 1 a 10, i colori e simpatiche canzoni a tema fattoria

Tre modalita' di gioco: Scopri il nome, i numeri e i colori degli animali

ascolta il verso dell'animale e trova quello giusto

rispondi alla domanda premendo il pulsante con la risposta corretta

Chicco Fattoria Parlante, Bilingue, con tre livelli ad abilità crescente, Gioco Educativo, Età consigliata 12m+ € 36.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioco educativo bilingue con tre livelli ad abilità crescente

Incoraggia il bambino ad ascoltare, riconoscere animali, colori e numeri e a parlare sia in italiano che in inglese

Migliora le competenze linguistiche del tuo bambino, il pensiero logico, e le competenze musicali

Luci e canzoni della fattoria

Con otto divertenti musiche

Chicco Il Libro della Fattoria, Libro Bambini Elettronico Evolutivo Bilingue Italiano/Inglese con Curiosità sugli Animali, Fattoria Parlante che Stimola la Lettura - Giochi Educativi 6 Mesi - 3 Anni € 18.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LIBRO BAMBINI BILINGUE: Libricino interattivo bilingue con 9 pagine illustrate e testi che raccontano la storia del fattore Teddy alla ricerca del suo amico cagnolino Toby all’interno della fattoria

GIOCO EDUCATIVO PARLANTE: Il giocattolo stimola l'approccio alla lettura in modo divertente e insegna in Italiano e Inglese nomi e curiosità sugli animali della fattoria

GIOCO EVOLUTIVO: Il Libro della Fattoria propone due attività interattive che evolvono in base all'età del bimbo

MODALITÀ NARRAZIONE: Dai 6 mesi in su, il bambino segue la storia narrata illustrazione dopo illustrazione; un sensore riconosce quando si gira la pagina e prosegue nel racconto

MODALITÀ SCOPERTA : Dai 12 mesi, schiacciando i 4 pulsanti luminosi scoprirà le curiosità sull'animale presente nell’illustrazione della pagina aperta; la curiosità sarà accompagnata da melodie divertenti

Clementoni Il Mio Primo Libro della Fattoria, 10 mesi to 3 anni, Multicolore, 17222 € 12.90

€ 9.59 in stock 35 new from €9.40

3 used from €9.30

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un libro educativo elettronico parlante per imparare in compagnia degli animali della fattoria

Girando le pagine e premendo il tasto luminoso sul tetto della fattoria, il bambino potrà conoscere gli animali e i loro versi, scoprire le prime lettere, i numeri e le forme

Un libro ricco di suoni divertenti, canzoni e disegni colorati in tema “fattoria”; il tasto luminoso insegna anche a distinguere la differenza tra “acceso” e “spento”

Stimola lo sviluppo del linguaggio, la comprensione della relazione causa-effetto, la manualità e la percezione visivo-uditiva READ 30 migliori Accessori Casa Bambole da acquistare secondo gli esperti

Clementoni-Il Trenino in Fattoria Giocattolo, Multicolore, 17299 € 29.59 in stock 20 new from €27.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ciuff ciuff fa il trenino e gira in una divertente pista che è anche un play set ambientato nel mondo della fattoria

Il trenino si attiva al tocco della ciminiera partendo per un viaggio nel mondo della fantasia con i suoi amici: cagnolino, mucca, coniglietto e anatroccolo

Al passaggio del trenino il mondo della fattoria si anima: la locomotiva parlante riconosce tante aree interattive, è possibile ascoltare il canto del gallo, tanti effetti sonori e allegre canzoncine

Per un divertimento da vero play set, chiudendo il cancello giallo l'anatroccolo "nuota" nello stagno, la giostra gira

Stimola la manualità, la coordinazione occhio-mano e il gioco di immaginazione

Chicco Fattoria Bilingue Centro di Attività Spagnolo/Inglese, Giocattolo Fattoria di Animali con Luci e Suoni, 3 Modalità di Giocare - Giocattoli Neonati e Bambini da 1 a 4 anni € 36.99 in stock 2 new from €36.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FATTORIA PARLANTE BILINGÜE: un arricchente centro di attività e giochi che introduce il bambino nel mondo degli animali da fattoria attraverso giochi sia in inglese che in spagnolo

INGLESE/SPAGNOLO: il gioco insegna in spagnolo e inglese 10 nomi e suoni di animali da fattoria, 4 fatti sugli animali, i numeri da 1 a 10, i colori e le canzoni divertenti sulla fattoria

3 MODI PER GIOCARE - imparare nomi, numeri e colori degli animali; ascoltare il suono dell'animale e identificarlo; e rispondere alla domanda premendo il pulsante con la risposta corretta

GIOCO EDUCATIVO: è un giocattolo elettronico educativo ideale per accompagnare i bambini nell'apprendimento divertendo; con oltre 50 parole, domande, canzoni e suoni

Tirare la leva: tirando la leva del sole sentirai gli animali e vedrai le luci colorate che ruotano sulla ruota. Quando la luce si ferma su un animale, sentirai un fatto divertente su di lui

Chicco Lucky Il Cucciolo Raccontastorie, Cane Peluche Interattivo Parlante, Gioco Educativo con Libro Scritto Illustrato e Interattivo, Pupazzo con Parole e Suoni Realistici - Giochi Bambini 18+ Mesi € 49.90

€ 36.20 in stock 28 new from €34.99

1 used from €26.28

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PELUCHE INTERATTIVO: Lucky il cucciolo raccontastorie è il morbido cagnolino interattivo e parlante di Chicco che comunica con i bambini più piccoli raccontando le storie del suo libro illustrato, pagina dopo pagina

FUNZIONE INTELLIGENTE: Quando il bambino apre il libro interattivo, il cucciolo inizia a raccontare muovendo la bocca secondo il ritmo della storia, e continua la narrazione quando si girano le pagine

LIBRO SCRITTO E ILLUSTRATO: Incluso con il peluche interattivo Lucky c'è il libro illustrato con pagine da girare, per aiutare i bambini a seguire la storia e a familiarizzare con la lettura e la narrazione

ABBAIA DAVVERO: Quando si accarezza Lucky sulla testa, il cagnolino abbaia come un vero cucciolo; il morbido peluche parlante interattivo è tutto da coccolare e abbracciare

GIOCHI EDUCATIVI: Lucky e il suo magico libro avvicinano i bambini alla lettura; riascoltando la storia si sentono rassicurati e possono imparare e scandire correttamente le parole, migliorando il vocabolario e facilitando lo sviluppo del linguaggio

Chicco - La Casa del Coniglietto, Gioco Elettronico, Playset, età 1-4 Anni € 21.90

€ 15.00 in stock 39 new from €15.00 Controlla il prezzo su Amazon

Controlla il prezzo su Amazon

Gioco Chicco bilingue: italiano e inglese

3 aree giochi (altalena, orto e casa sull'albero) più cursore meccanico

Il coniglietto si presenta e racconta ciò che mangia, i nomi dei colori e delle verdure e la canzone dell’ABC

Il playset stimola la fantasia del bambino a creare storie con il personaggio del coniglietto

Fisher-Price - Il Cagnolino Smart Stages Ridi e Impara, Morbido Peluche Educativo con Luci, Musica e Canzoni, Giocattolo per Bambini di 6+ Mesi, FPM51 € 32.99

€ 26.50 in stock 45 new from €23.56

5 used from €25.16 Controlla il prezzo su Amazon

Controlla il prezzo su Amazon

Le mani, il piede, l'orecchio e il cuoricino che si illumina rispondono al tocco del bambino (5 attivazioni in totale!)

Insegna 100 prime paroline e introduce le parti del corpo, le forme, i numeri, l'alfabeto e tanto altro!

3 livelli di apprendimento Smart Stages che crescono insieme al vostro bambino

Tieni premuto il cuoricino che si illumina di Cagnolino per ascoltare tutte le sue canzoncine!

Chicco Teddy Orso delle Emozioni, Peluche Evolutivo Interattivo Bilingue Italiano/Inglese, Gioco Educativo con Emozioni, Numeri e Lettere, Pupazzo con Luci e Canzoni - Giochi Bambini 6 Mesi - 5 Anni € 32.90

€ 29.79 in stock 27 new from €24.00

1 used from €20.92

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Peluche interattivo: Teddy Orso delle Emozioni di Chicco è l'orsacchiotto interattivo bilingue ed evolutivo che insegna i numeri, le lettere e a riconoscere le emozioni, sia in italiano che in inglese

Pupazzo morbido: Teddy è un compagno di giochi che cresce con il bambino: un morbido peluche da abbracciare realizzato in soffice tessuto di alta qualità, con un musetto dolce e simpatico

Evolutivo: L'orso peluche Teddy è dotato di 3 modalità di gioco evolutive per accompagnare il bambino nella crescita, imparando progressivamente a capire ed esprimere le emozioni

Impara le emozionu: Teddy racconta 5 storie sulle emozioni primarie (gioia, tristezza, disgusto, rabbia e paura) aiutando il bambino a riconoscere le emozioni e i gesti che le esprimono

Cuore cambiacolore: Il cuoricino di Teddy cambia colore in base alle emozioni; con le 5 carte delle emozioni incluse, il bambino può imparare ad associare ogni emozione al colore e alla carta che la rappresentano

Chicco - Gioco Impilabile Torre con Palline, 6 Tazze Impilabili e 4 Palline, Base con Puzzle, Effetto Sorpresa, 6-36 Mesi € 21.90 in stock 38 new from €17.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Una grande torre da impilare composta da 4 tazze trasparenti colorate

Impila le 6 tazze in ordine, dalla più grande alla più piccola per scoprire le prime lettere dell'alfabeto

Inserisci le palline colorate nei buchi per vederle cadere giù verso la base con un simpatico effetto di rotolamento

Effetto a sorpresa ogni volta; il bambino si divertirà ad indovinare da quale buco le palline usciranno

La base è fatta di 4 pezzi e crea un divertente puzzle da assemblare

Chicco Basket League Canestro per Bambini Elettronico, da Camera con Effetti Sonori e Luminosi, Altezza Regolabile, Palla Leggera Inclusa - Giochi Bambini 18 Mesi - 5 Anni € 32.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MINI CANESTRO ELETTRONICO: Basket League è il simpatico e colorato canestro da casa ricco di attività elettroniche, musiche e luci colorate, ideale per divertirsi e fare movimento da soli o in compagnia

LUCI E SUONI: Il sensore riconosce il passaggio della palla e conta i punti con feedback musicali e luminosi; il canestro festeggia ogni vittoria del bambino con veri cori da stadio

ALTEZZA REGOLABILE: Il canestro Chicco Basket League dispone di due altezze facilmente regolabili fino a 58 cm, in modo da seguire la crescita e lo sviluppo delle abilità del bambino

MODALITÀ TIRI LIBERI: Per allenarsi come un vero giocatore; a ogni canestro si accenderanno progressivamente le luci accompagnate da feedback sonori e musicali

MODALITÀ CONTO ALLA ROVESCIA: Per mettersi alla prova e realizzare il maggior numero di canestri durante il conto alla rovescia dell'elefante; con 5 livelli di difficoltà progressivi

Chicco - Gioco Primi Passi Lello Il Carrello,Bilingue Italiano/Inglese 4in1, Per Imparare a Camminare, Forme e Incastri, Scanner Removibile per Fare la Spesa, Multiattività, Batterie incluse 9-24 Mesi € 42.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carrello bilingue 4 in 1: per imparare a camminare in totale sicurezza

Centro attività bilingue: con scanner removibile che riconosce 3 oggetti a distanza ed insegna i colori, i nomi e le forme in italiano e in inglese

Gioco di ruolo: il tuo bimbo può divertirsi ad imitare gli adulti, mettendo i prodotti nel carrello e usando lo scanner per fare la spesa

Forme & incastri e numerose attività meccaniche (sonagli, effetti sorpresa, cursori)

Tre batterie tipo AAA 1.5V incluse

Clementoni- Baby L’Allegra Fattoria cucù, 12-36 Mesi, Multicolore, 17135 € 22.99 in stock 15 new from €15.90

1 used from €20.67

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa colorata fattoria è anche un divertente centro attività parlante educativo per imparare in compagnia dei 12 allegri personaggi

Insegna i numeri, i nomi e i versi degli animali con tante allegre canzoncine e divertenti filastrocche

La porta si apre, il mulino gira e le finestrelle scorrono con simpatici effetti cucù

Gli animali della fattoria sono tutti interattivi con tecnologia Smart Touch, per coinvolgere i bambini in un mondo di divertimento e apprendimento

Clementoni 14989 - La Fattoria Canta e Impara € 17.90 in stock 54 new from €14.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Una colorata fattoria con pannello interattivo 4 attività di gioco per imparare in compagnia degli animali della fattoria

Con tecnologia Smart Touch, per imparare in punta di dita

Divertenti attività educative per conoscere ed imparare i suoni e gli animali della fattoria, i primi numeri, il primo inglese, ascoltare tante canzoni e divertirsi con la modalità quiz

Il sole è un LED che si illumina

Chicco Playset Farm Animals 2 in 1 Tappetino da gioco interattivo per imparare forme e animali, giochi per bambini 1 anno, 4 anni, versione italiano/inglese € 36.90

€ 29.80 in stock 30 new from €26.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Playset parlante 2 in 1: Chicco farm animals è un gioco elettronico 2 in 1 che include un tappetino da gioco con zone comprimibili interattive e un centro attività con giochi ad incastro

EDUCATIVO SCALABILE: grazie a due modalità di gioco evolutive, aiuta i bambini a riconoscere le forme e scoprire gli animali della fattoria, i loro vermi, i loro colori e l'habitat in cui vivono, e a inventare nuove storie stimolando la creatività

Italiano e inglese: il gioco parlante Chicco Farm Animals insegna un'ampia varietà di contenuti educativi in due lingue, con più di 500 parole, frasi e canzoni incluse

6 personaggi animali: include 6 divertenti e colorati personaggi della fattoria con base sagomata (triangolo, quadrato e cerchio): taddy, mucca, gallina, cavallo, coniglio e anatra

Modalità Discovery: premendo le 6 aree interattive del tappetino, il tuo bambino sarà in grado di imparare i vermi animali, i loro colori e i loro habitat READ 30 migliori Funko Pop Sailor da acquistare secondo gli esperti

Clementoni 17190 - Il Mio Primo Libro degli Animali € 18.90

€ 15.99 in stock 36 new from €12.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un coloratissimo libro interattivo con 3 pagine plastificate e resistenti e tante attività pensate per i più piccoli

Con due pulsanti educativi e simpatici effetti sonori, il libro accompagnerà il bambino alla scoperta degli animali e dei luoghi nei quali vivono

Stimola la percezione visiva, uditiva e la manualità

Insegna i numeri, le forme, i colori, i versi degli animali e tante allegre canzoncine

Età consigliata: 6 - 36 mesi

Fisher-Price- Il Libro delle Canzoncine Ridi e Impara, Libricino con Filastrocche che Incoraggiano il Bambino a Girare le Pagine e Cantare, Giocattolo per Bambini 6+mesi, CDH49 € 24.83

€ 21.00 in stock 16 new from €16.21

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo giocattolo per imparare piace sia ai più piccolini che ai bambini con nozioni scolastiche

Con 6 filastrocche da cantare: "Il Piccolo Ragnetto", "Rema Rema La Barchetta Va", "La Scarpa Voglio Allacciar", "Tra Tutti Gli Animali", "Fai La Torta" e Sull'Orologio A Cucù"

I 3 pulsanti laterali che si illuminano insegnano al vostro piccolo l'alfabeto, i numeri e le forme

Colori accesi, luci e filastrocche cantate aiutano a sviluppare il senso visivo e uditivo del bambino, mentre le pagine facili da girare stimolano le capacità manuali

La maniglia sulla parte superiore permette di portare il libro sempre con sé

Fisher-Price - Secchiello con Cercaforme, Blocchi Colorati per Insegnare Forme, Numeri e Colori, Giocattolo per Bambini 6+Mesi, 12 pezzi, FFC84 € 14.99

€ 13.45 in stock 56 new from €8.42

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 10 blocchi colorati da scegliere, impilare e inserire nel secchiello

Potete riporre tutti i blocchi all'interno del secchiello

Una pratica maniglia per trasporto

Introduce il bambino ai colori e alle forme

Melissa & Doug - Carro Attrezzi per Veicoli d'Emergenza, Camion e Auto per Bambini, Gioco in Legno, Montessori, Gioco Educativo, 3+, Regali per Bambino e Bambina € 55.09 in stock 1 new from €55.09

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET DA GIOCO CAMION E VEICOLI DI EMERGENZA: Melissa & Doug Camion Bisarca per Veicoli di Emergenza include un camion rimorchio a due livelli in grado di caricare e trasportare quattro veicoli di emergenza Il camion è facile da caricare, con un secondo livello che consente ai bambini di far scorrere i veicoli su due diversi piani

SOLIDA FATTURA: Questo set da gioco in legno di Melissa & Doug è realizzato con materiali di alta qualità; il set da gioco in solido legno permetterà ai tuoi bambini di divertirsi per ore a caricare e scaricare i veicoli di emergenza che sono facili da utilizzare anche dai bambini più piccoli; il livello superiore si estende per rendere il camion lungo quasi 60 cm e consentire ai veicoli di scendere e salire

AIUTA A SVILUPPARE DIVERSE ABILITÀ: Melissa & Doug Camion Bisarca per Veicoli di Emergenza è dotato di componenti che si muovono in modo fluido per aiutare i bambini dai tre anni in su a sviluppare abilità motorie fini, destrezza e coordinazione oculo-manuale

REGALO OTTIMALE PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI: Melissa & Doug Camion Bisarca e Auto in Legno è un regalo eccezionale per bambini dai 3 ai 6 anni; aggiungi Melissa & Doug Camion con Gru per Auto Magnetiche per una completa esperienza di gioco senza schermi e virtualità

IL NON PLUS ULTRA DEI GIOCHI PER L'INFANZIA: Da più di 30 anni, Melissa & Doug creano prodotti di splendida fattura che stimolano la creatività e l'immaginazione e che la NBC negli Stati Uniti ha definito "il non plus ultra dei giochi per la prima infanzia"

MOONTOY Musicali Giochi Bambini 1 Anno,Regalo Bambino per Ragazzi di 1 2 Anno con Luci/Suoni,AnatraGiochi per Neonati 6-12 Mesi,Educativi interattivo Gioco Natale Regalo Bambino 9 12 18 Mesi € 23.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

1 used from €20.69

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MOVIMENTI ADORABILI: Queste anatre musicali giochi bambini 1 anno per ragazzi, ragazze o bambini possono muoversi e sbattere le ali mentre suonano. Se urtano un oggetto, cambiano giochi bambini 1 anno automaticamente direzione.

BENEFICI PER LO SVILUPPO - Questa Anatra gioco bambino 1 anno educativa per bambini canterà e ballerà e questa azione stimolerà lo sviluppo sensoriale del bambino, il suo apprendimento uditivo e le abilità motorie.

CONTROLLO VOLUME ALTO-BASSO: 2 livelli di volume regolabili per soddisfare per le diverse esigenze temporali e ambientali. Gioco bambino 1 anno colori vibranti, canzoni e luci che danzano e si muovono a ritmo di musica

7 MELODIE PER DIVERTIRSI: Gioco bambino 1 anno dotato di 7 diversi pulsanti che riproducono melodie, attivano voci che cantano e luci. Gioco bambino 1 anno ho dispone di diverse melodie per incoraggiare il bambino a battere le mani costruendo il suo senso del ritmo

REGALI IDEALI PER I BAMBINI: Design carino e caratteristiche potenti, Il regalo perfetto per feste di compleanno, Natale,ricorrenze e vacanze. Dimensione del prodotto: 14,7 (L) x 11,5 (W) x 19,8 (H)

Chicco Fiore Sensoriale Gioco Educativo Elettronico E Impilabile Per Bambini, Multicolore € 21.90

€ 19.99 in stock 42 new from €13.50

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IMPILABILE ED EDUCATIVO: Il Fiore Sensoriale Chicco è il gioco impilabile della natura con prime attività elettroniche e manuali per allenare l’attenzione e i sensi del bambino

PETALI SENSORIALI: ciascuna delle 3 corolle in plastica morbida ha una dimensione, un colore e una texture specifica per essere facilmente riconoscibile e stimolare lo sviluppo del tatto

ALLENA L’ATTENZIONE: Il Fiore Sensoriale è arricchito da stimoli musicali e luminosi, calibrati per aiutare il bambino a sviluppare la propria capacità di concentrazione e focalizzarsi sull’attività di gioco

ATTIVITA’ MANUALI: i bambini si divertiranno a muovere la coccinella a destra e a sinistra, premere il pulsante della lumaca e ruotare l’apina

SUONI E LUCI: ogni volta che una corolla viene inserita o si compie un'azione con gli animali, si attivano i suoni della natura e il fiore si illumina del colore del petalo con un effetto in dissolvenza rilassante

Chicco Le Forme delle Vocali Edu4You, Gioco Educativo Elettronico e Parlante per Imparare le Lettere dell'Alfabeto e le Forme, Ispirato al Metodo Montessori, Giochi per Bambini 2-4 Anni € 18.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GIOCO EDUCATIVO EVOLUTIVO: Le Forme delle Vocali di Chicco è un gioco parlante per la pre-lettura con 2 modalità di gioco per insegnare al bambino le vocali e le forme ad esse associate

METODO MONTESSORI: Chicco Le Forme delle Vocali è ispirato al metodo Montessori, per supportare il corretto sviluppo dei bambini attraverso l’esperienza multisensoriale, le attività autocorrettive e l’espressione libera di sé

RICCO DI CONTENUTI: include 5 forme e 5 vocali 3D; inoltre, le 10 filastrocche sulle forme e sulle vocali e le 2 canzoni educative aiuteranno i bambini a imparare facilmente, divertendosi

GIOCO A INCASTRI: il giocattolo è autocorrettivo e riconosce se ogni forma è stata posizionata giustamente nel suo spazio, così i bambini sapranno sempre quando agiscono in maniera corretta

MODALITÀ FORME: Il bambino si diverte con le formine inserendole correttamente nel loro spazio; il gioco insegna il loro nome e una filastrocca correlata ad esse per memorizzarle con facilità

FABA Personaggio Sonoro Le Coccole della Buonanotte - Canzoncine - Giocattolo, Contenuti Educativi, Versione Italiana, Bambini 0+ anni € 14.99 in stock 10 new from €11.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STATUINA SONORA: da posizionare sul cantastorie Faba, il dispositivo audio che permette ai bambini di ascoltare storie, canzoni, favole e filastrocche. Ogni statuina 3D rappresenta un personaggio dell'universo dei bambini. Raccantastorie FABA non incluso.

PERSONAGGIO SONORO: Le ninna nanne più dolci per addormentare il tuo bambino! Con le canzoncine di FABA non ci si annoia mai! Perfette durante una festa, mentre si gioca, mentre si aiuta la mamma a riordinare la propria stanza o per prepararsi alla nanna. Le musiche di FABA sono scelte con grande attenzione, per trasmettere i giusti messaggi ai più piccoli e fare in modo che siano adatte a tutte le età.

LE COCCOLE DELLA BUONANOTTE: Tante dolci armonie per rasserenare i piccoli durante l’ora della nanna o del riposino. Le rilassanti musiche delle Coccole Sonore creeranno l’ambiente perfetto per il sonno dei più piccoli. 15 dolci armonie per rasserenare il vostro bambino e creare un ambiente rilassante per il suo riposino. Le ninna nanne più dolci per addormentare il tuo bambino!

DURATA circa 40 minuti, EDITORE GOODmood, LISTA CONTENUTO: Tante dolci armonie per rasserenare il vostro bambino e creare un ambiente rilassante per il suo riposino: 1. Coccole di mamma 2. Dormi su una stella 3. Sogno fatato 4. Il carro dei pensieri 5. 1000 stelle + altre 10 canzoncine!

EDUCATIVO E SICURO: Tutti i contenuti educativi di ogni personaggio possono essere ascoltati utilizzando il Raccontastorie FABA oppure con l’App MyFaba. Tutti i perrsonaggi sonori sono certificati e composti da materiale atossico per essere utilizzati in autonomia dai bambini.

Clementoni - Baby - Tavolo Happy Park - Tavolino Multiattività Parco degli Animali, Gioco Interattivo per Bambini 12+ Mesi, 17300 € 39.90

€ 30.90 in stock 38 new from €29.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caratteristiche: L'area delle forme è interattiva con luci e suoni, gli ingranaggi girano, premendo i tasti i personaggi si muovono, e c'è anche un divertente percorso di palline con scivoli che termina nelle gambe del tavolino

Contenuto: E' un ricco tavolo interattivo elettronico ambientato nel divertente mondo del parco giochi

Categoria: Giochi Educativi

Eta' consigliata: Prima infanzia - Bimbi +12 mesi

Paese d'origine: 100% Made in Italy

Clementoni - 12068 - Sapientino - La Fattoria delle Filastrocche - Fattoria Parlante, Gioco Educativo 2 Anni Elettronico Luci e Suoni, Italiano e Inglese € 16.99 in stock 34 new from €14.90

1 used from €14.82

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un colorato pad interattivo per imparare in compagnia degli animali della fattoria

4 attività di gioco educative per riconoscere i suoni della fattoria, i versi degli animali e imparare tante filastrocche

Aiuta i bambini ad apprendere con facilità le forme e i colori

Con tecnologia Smart Touch, per imparare in punta di dita

Batterie incluse

Chicco Libretto Animali della Fattoria, Multicolore € 19.99 in stock 39 new from €15.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Libretto elettronico con base in plastica e pagine in cartone

Aiuta il bambino ad imparare: animali e versi, numeri e forme

Ad ogni animale trovato nelle pagine corrisponde un pulsante che riproduce il suo verso

Con maniglia facile presa

Esperienza tattile per scoprire le diverse forme e dimensioni READ 30 migliori Casa Barbie In Offerta da acquistare secondo gli esperti

Chicco Teddy l’Amico Orsetto, Orso Parlante e Interattivo, Gioco Educativo ed Evolutivo Bilingue Italiano/Inglese, con Curiosità sugli Animali, 2 Modalità di Gioco, 6 Mesi - 3 Anni € 19.90 in stock 11 new from €16.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ORSETTO ELETTRONICO BILINGUE: Teddy l’Amico Orsetto di Chicco è un gioco interattivo bilingue che aiuta il tuo bambino a scoprire le prime lettere e i primi numeri in italiano e in inglese attraverso divertenti filastrocche e curiosità sugli animali della fattoria

GIOCO EDUCATIVO PARLANTE: Teddy parla, suona e canta. Il tuo bambino impara assieme a lui tante curiosità sugli animali, allegre melodie e divertenti filastrocche con 250 contenuti in due lingue

GIOCO EVOLUTIVO: Teddy l’Amico Orsetto di Chicco propone due modalità di gioco interattive che evolvono in base all'età del bambino

MODALITÁ NUMERI E LETTERE: Quando è più piccolo, il tuo bambino impara con Teddy i numeri da 1 a 10 e le prime lettere dell’alfabeto con divertenti filastrocche in due lingue

MODALITÁ CURIOSITÁ SUGLI ANIMALI: crescendo, il tuo bambino può divertirsi a scoprire i nomi degli animali della fattoria, i loro versi e tante curiosità attraverso frasi più strutturate in italiano e in inglese

Clementoni- Baby Gli Animali Tocca e Impara, 6+ Mesi, Multicolore, 14975 € 10.86

€ 9.59 in stock 43 new from €7.99

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pensati per stimolare lo sviluppo sensoriale dei più piccoli

Colori brillanti e vivaci

Sei diversi materiali ed esperienze tattili

Inserti in tessuto con texture e superfici varie

Chicco Smiley Smartphone, Gioco Educativo per Bambini, Giocattolo Parlante e Interattivo, Membrana Touch, Gioco con Luci e Suoni, Laccio per Passeggino e Seggiolino, Giochi Bambini 6 Mesi - 3 Anni € 13.90 in stock 4 new from €13.90

Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CELLULARE GIOCATTOLO: Smiley Smartphone è il primo smartphone elettronico di Chicco pensato per i più piccoli, con grandi tasti in rilievo per attivare luci, suoni e prime parole

GIOCO PARLANTE BILINGUE: Smiley Smartphone è un telefono educativo interattivo che aiuta il tuo bambino a sviluppare capacità cognitive insegnandogli il nome degli animali, il loro verso e i numeri in due lingue

SUONI E LUCI: premendo i pulsanti del telefonino i bimbi possono ascoltare tanti suoni e canzoni e attivare divertenti giochi di luci

SCHERMO TOUCH: Smiley Smartphone è dotato di 15 punti di interazione che permettono al bambino di attivare più di 25 luci, frasi, parole, suoni e canzoni da ascoltare in due lingue

LEGGERO: Smiley Smartphone di Chicco è leggero e facile da afferrare, ideale per bambini dai 6 mesi ai 3 anni

