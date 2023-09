Home » Personal computer 30 migliori Computer Portatile Da Gaming da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Computer Portatile Da Gaming da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Computer Portatile Da Gaming preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Computer Portatile Da Gaming perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



MSI GE73 Raider RGB 8RF-212IT Notebook da Gaming, 17.3" FHD ,Intel i7-8750H, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB NVMe e HDD da 1 TB, Scheda Grafica nVidia GTX 1070, Windows 10 Home [Layout Italiano] € 2,340.29 in stock 2 new from €2,340.29 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU i7 di 8a generazione Coffeelake i7-8750H

Scheda grafica Nvidia GTX 1070, 8GB GDDR5

256GB NVMe SSD +1TB HDD 7200rpm

Display 120Hz 3ms 94% NTSC

RAM DDR IV 16GB (2666MHz), espandibile a 32GB

HP - Gaming Victus 15-fb0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIe M.2, Display 15.6" FHD IPS, Scheda Grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, Grigio € 899.99 in stock 1 new from €899.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per Giochi (Xbox Pass Incluso), Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft

PROCESSORE: AMD Ryzen 5 5600H con scheda grafica AMD Radeon integrata per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,2GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread

DESIGN: Chassis grigio opaco, prese d'aria su tre lati, Ventilazione a 5 vie, Sistema di Raffreddamento integrato proprietario, Tastiera in plastica riciclata, Spessore 2,35 cm, Peso 2,29kg,

SCHERMO: Display da 15,6" con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, Refresh Rate 60Hz, Antiriflesso, Slim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2 x 8GB)

MSI Katana GF66 12UC-402XIT Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4 3200MHz, WiFi 6, No-OS [Layout e Garanzia ITA] € 1,399.00

€ 849.00 in stock 1 new from €849.00

1 used from €806.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La serie Katana GF è potente e robusta come una lama e ottimizzata per scatenare prestazioni reali durante il gioco; katana GF66 offre prestazioni ottimali grazie all'esclusiva tastiera con illuminazione rossa per farti brillare sul campo di battaglia

ARCHITETTURA MULTI-CORE Katana GF66 è dotato dell'ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti

MIGLIORA le PRESTAZIONI: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU offre le massime prestazioni per giocatori e creatori. È alimentata da Ampere, l'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core e Tensor Core.

I portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni, la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura

DISPLAY GAMING THIN BEZEL da 144 Hz IPS il display gaming veloce ti offre le immagini più vivaci così da non sbagliare mai un colpo

HP - Gaming OMEN 16-c0005sl Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, 16GB Ram DDR4, 1TBGB SSD NVMe PCIe, Display 16,1" FHD 144Hz IPS, Grafica Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6 dedicata, Wi-Fi 6, Windows 11 Home, Grigio € 1,899.99 in stock 1 new from €1,899.99

4 used from €1,182.52

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 Home è ottimizzato per i Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica ed le varie suite Microsoft per un'esperienza senza limiti

PROCESSORE: AMD Ryzen 7 5800H con scheda grafica AMD Radeon integrata per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,6GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 8 core, 16 thread

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD 1TB NVMe TLC M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi

SCHEDE GRAFICA: Nvidia Geforce RTX 3070 da 8GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere, l'architettura NVIDIA RTX di seconda generazione

SCHERMO: Display da 16,1" con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm, IPS, 144Hz, tempo di risposta 7ms, Antiriflesso, Micro-Edge, 300 Nits di luminosità, volume colore 100% sRGB

ASUS NOTEBOOK TUF GAMING F15 FX507ZC4-HN105W I7-12700H RAM 16GB SSD 512GB RTX3050-4GBDDR6 WINODWS 11 HOME € 1,069.90 in stock 59 new from €1,064.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Processore Intel Core i7-12700H Frequenza del processore turbo massima: 4,7 GHz Numero di core del processore: 14 Cache processore: 24MB TDP-down configurabile35 W

Memoria RAM installata 16 GB Tipo di RAMDDR5-SDRAM Fattore di forma memoria SO-DIMM Struttura memoria 2 x 8 GB Slot memoria 2x SO-DIMM RAM massima supportata32 GB

Capacità SSD512 GB NVMe; Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Modello scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics

Connettività Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1 Quantità porte HDMI1 Versione HDMI 2.0b Intel Thunderbolt 4Sì Jack combinato per microfono/auricolare Sì Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione 6.0 mm Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C Sì

Dimensioni schermo39,6 cm (15.6") Risoluzione del display1920 x 1080 Pixel Touch screenNo Tipologia HDFull HD Tipo di pannelloIPS Rapporto d'aspetto nativo16:9 Schermo antiriflessoSì Luminosità schermo250 cd/m² Gamma di colori62,5% Tempo massimo di refresh144 Hz

MSI Thin GF63 12UDX-293IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512B SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero € 1,163.34

€ 899.00 in stock 1 new from €899.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ARCHITETTURA MULTI-CORE: Thin GF63 12UDX è equipaggiato con il recente processore Intel Core i7 di 12a generazione che dona prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

PORTATILI GEFORCE RTX SERIE 30: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU alimenta i laptop più veloci al mondo per giocatori e creatori. E’ realizzata con Ampere, l'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, per offrirti la grafica ray-tracing più realistica e funzionalità AI all'avanguardia come NVIDIA DLSS.

DISPLAY VELOCE E FLUIDO: Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluidità garantita dalla frequenza di aggiornamento del display di 144 Hz.

DISSIPATORE con DESIGN CPU&GPU SHARED-PIPE: Presentiamo il nuovo design Shared-Pipe, le heatpipe collegate sia alla CPU che alla GPU. Shared-Pipe può migliorare la capacità termica, in particolare rilasciando le prestazioni della CPU! Con MSI Cooler Boost 5, i giocatori possono esplorare liberamente il mondo complesso dei giochi.

COLPISCI PIÙ VELOCEMENTE: Accelera le prestazioni a tutti i livelli con una maggiore velocità di lettura/scrittura della memoria su memoria DDR5. READ 30 migliori Penna Touch Screen da acquistare secondo gli esperti

HP - Gaming OMEN 16-C0004SL Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, 16GB Ram DDR4, 512GB SSD NVMe PCIe, Display 16,1" FHD 144Hz IPS, Grafica AMD Radeon RX 6600M 8GB di GDDR6, Wi-Fi 6, Windows 11 Home, Nero € 1,699.99 in stock 1 new from €1,699.99

4 used from €927.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sistema operativo Windows 11 Home è ottimizzato per i giochi, clients, tools, piattaforme di streaming, video editing, computer grafica ed le varie suite microsoft per un'esperienza senza limiti

Processore amd ryzen 7 5800h con scheda grafica amd radeon integrata per ottime prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,4ghz di frequenza di boost, 16 mb di cache l3, 8 core, 16 thread

Il laptop è dotato di un SSD 512GB NVMe TLC M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi

Schermo display da 16,1" con risoluzione full hd (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm, ips, 144hz, tempo di risposta 7ms, antiriflesso, micro-edge, 300 nits di luminosità, volume colore 100% srgb

Tastiera retroilluminazione rgb a quattro zone indipendenti con diverse colorazioni, comandabili dall'omen gaming hub e tasti wasd posti in evidenza per un grip veloce e preciso

ASUS Gaming TUF F 15, 24 GB DDR4, Full HD 144Hz, cpu Core™ i5 10300H 4 Core, SSD PCI 512 Gb, NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4Gb, Wi-Fi 6, tastiera RGB, Windows 11 64 bit, pronto all'uso € 1,474.00 in stock 29 new from €1,474.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Caratteristiche principali : New Asus Serie Tuf , ✔️Cpu Intel i5 4 core, i5-10300 H fino a 4,5 GHz, 4 cores) FREQUENZA BASE 2,5 GHz ✔️Ram 24 Gb DDR4 da 3200 MHz , ✔️SSD primario M.2 Pci Nvme da 512 Gb, Display antiriflesso da 15,6 ✔️FULL HD 144Hz Svga GEFORCE GTX 1650 4 GB DEDICATI, ✔️4 usb di cui 1 type C DisplayPort, Web Cam a colori HD, Hdmi Wi_fi 6, Bluetooth 5, tastiera QWERTY Italiana RGB RETROILLUMINATA.

✅ Pronto all'utilizzo immediato non necessita di nessuna configurazione, installazione di tutti i driver ed aggiornamenti con ✔️Windows 11 64bit, ✔️, Antivirus microsoft. Ogni singolo prodotto prima della spedizione viene scrupolosamente testato preconfigurato e riconfezionato per garantire un alto standard di qualità.GARANZIA ITALIANA SUPPORTO TECNICO SEMPRE GARANTITO

✅ TIPOLOGIA SCHERMO : Full HD 1920 X1080, Tipo di pannello IPS Rapporto d'aspetto nativo 16:9 Schermo antiriflesso RGB spazio colore sRGB Gamma di colori 62,5% Tempo massimo di refresh 144 Hz, DIMENSIONI E PESO : Larghezza 359 mm, Profondità 256 mm, Altezza (anteriore) 2,47 cm, Altezza (posteriore) 2,49 cm, Peso 2,3 kg

✅ COSA C'E' NELLA CONFEZIONE: LAPTOP ASUS CON LA CONFIGURAZIONE TECNICA DESCRITTA, ALIMENTATORE DA 180 WATT, LA DURATA DELLA BATTERIA IN BASE AL SETUP VA DA 1,5 ORE A 4 ORE, ASSISTENZA TECNICA SEMPRE FORNITA GARANZIA ITALIANA 24 MESI

Predator Helios 300 PH315-54-725M Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, Windows 11 Home € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI ESTREME: domina il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 12a generazione i7-11800H, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz

✅ IMPATTO VISIVO: gioca al meglio sul tuo gaming laptop Predator grazie al display FHD IPS da 15.6" (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz. Goditi un gameplay fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici

✅ A SANGUE FREDDO: i notebook gaming Predator sono dotati della tecnologia di raffreddamento Aeroblade 3D di 5a Generazione, per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione; quando il gioco si surriscalda, Predator CoolBoost entra in azione aumentando la velocità delle ventole

✅ IL TUO TOCCO: La tastiera gaming retroilluminata a 4 zone RGB con le font caratteristiche Predator è dotata di tasti WASD trasparenti e concavi e dei tasti di scelta rapida Turbo (che controlla l'overclocking immediato) e PredatorSense (che apre l'app delle utility)

✅ CONNETTIVITÀ KILLER: Con il controller Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i e Control Center 2.0, hai tutti gli strumenti necessari per dominare online, con una bassa latenza e una connessione veloce e affidabile

HP - Gaming Victus 15-fa0002sl Notebook, Intel Core i5 12450H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIe M.2, Display 15.6" FHD IPS 60Hz, Scheda Grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, Grigio € 899.99 in stock 1 new from €899.99

4 used from €748.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per Giochi (Xbox Pass Incluso), Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft

PROCESSORE: Intel Core i5 12450H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,4GHz di frequenza di boost, 12MB di cache L3, 8 core, 12 thread

DESIGN: Chassis grigio opaco, prese d'aria su tre lati, Ventilazione a 5 vie, Sistema di Raffreddamento integrato proprietario, Tastiera in plastica riciclata, Spessore 2,35 cm, Peso 2,29kg,

SCHERMO: Display da 15,6" con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, Antiriflesso Slim, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2 x 8GB)

ASUS TUF Gaming F15 FX506HC, Notebook 15,6" FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 11ma gen i5-11400H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Nero € 899.00

€ 779.00 in stock 1 new from €779.00

3 used from €740.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioca a velocità professionale con un veloce pannello di livello IPS 100% sRGB fino a 1440 Hz. Con Adaptive-Sync, la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con la frequenza dei fotogrammi della GPU per ridurre il ritardo e ottenere un gameplay estremamente fluido e coinvolgente

TUF Gaming F15 eccelle nei giochi, nello streaming e in tutto il resto. Sfrutta tutta la potenza per attività impegnative con una CPU Intel Core i5-11400H fino a 8 core e 16 thread

L'eliminazione del rumore AI bidirezionale avanzata rimuove il rumore dall'ingresso del microfono e dai feed in entrata. Le impostazioni audio possono anche essere personalizzate in base all'app

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

Un design a nido d’ape alla base aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Pennellate sottili risaltano la zona palmare, aggiungendo una texture raffinata dall’aspetto professionale e pulito.

ASUS Notebook TUF Gaming Dash F15, cpu Intel Core i7-11370H 4 Core, SSd da 512 Gb pci Nvme, Svga dedicata Nvidia geforce RTX 3050 Ti 4 Gb, 8 Gb Ram, display 15,6 Full HD, Win 10, Garanzia Italiana € 999.90 in stock 1 new from €999.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Laptop Gaming ASUS Tuf Intel Core i7-11370H / 3.3 GHz (4.8 GHz) 12MB Cache NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 8 GB DDR4 on board 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Display 15.6" FULL HD (1920x1080) Antiriflesso, IPS Wifi + Bluetooth 1x Thunderbolt 4 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A HDMI Colore Eclipse Grey Windows 10 Home Numero Celle 4 Dimensioni 36.0 cm x 25.2 cm x 1.99 cm Peso 2 Kg Tastiera Retroilluminata

Acer Nitro 5 AN515-57-75RQ Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB, Windows 11 Home € 932.54 in stock 1 new from €1,499.00

7 used from €932.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO: domina il gaming con il più recente processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB. Configura il tuo notebook gaming con l'ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM

✅ IMPATTO VISIVO: gioca al meglio con il display IPS FHD da 15,6" (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz. Goditi un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi grazie allo schermo con cornici sottili

✅ WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile

✅ A SANGUE FREDDO: se il gioco si scalda, il tuo gaming laptop Acer mantiene il sangue freddo: CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU, mentre con NitroSense puoi gestire e monitorare il sistema in tempo reale

✅ CONNETTIVITÀ VELOCE: raggiungi velocità elevate sul tuo PC da gaming portatile Acer grazie all'Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6. Hai un'intera gamma di porte a cui collegare le tue periferiche: HDMI 2.1, USB 3.2 e molte altre

ASUS TUF Gaming A15 FA507XI#B0BZWFZQWG, Notebook con Monitor 15,6" FHD Antiglare, 144Hz, AMD Ryzen™ 9 7940HS, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Windows 11 Home, Grigio € 1,749.00

€ 1,649.00 in stock 1 new from €1,649.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Notebook per il gaming con display da 15'' a 144Hz che garantisce immagini superiori per ogni occasione grazie ai Mini LED Nebula HDR Display e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente

Tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p

Super potente grazie al Processore AMD Ryzen 9 7940HS e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 6GB GDDR6 con uno switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco

Sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un'ottima esperienza sonora, ventole ARC Flow che migliorano il flusso d'aria fino al 13%

Perfetto per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità

Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900HX, RAM 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 16" WQXGA IPS 165 Hz, NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, Windows 11 Home € 1,999.00

€ 1,799.00 in stock 1 new from €1,799.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI ESTREME: domina il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, memoria SSD da 1 TB e fino a 32 GB di RAM DDR5 5600 MHz

✅ IMMAGINI SENSAZIONALE: annienta la competizione con il tuo gaming laptop Predator grazie al display WQXGA IPS da 16" in formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz DDS

✅ SCHEDA GRAFICA NVIDIA GEFORCE RTX 4070: le GPU dei notebook NVIDIA GeForce RTX serie 40 superano il muro del suono sia per i giocatori sia per i creatori. Sono supportate dall'architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità

✅ SEMPRE CONNESSO: sfrutta l'incredibile quantità di porte, tra cui 2 USB 3.2 Gen2, 1 USB 3.2 Gen1, 2 Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ed il lettore di schede Micro SD

✅ I SEGRETI DELLA TASTIERA: fai risplendere il tuo notebook con la retroilluminazione RGB a 4 zone, utilizza i tasti di scelta rapida della modalità per adattarti a ogni situazione e apri PredatorSense con la semplice pressione di un tasto

MSI Cyborg 15 A12VE-061IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 4800MHz, 1TB SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero € 1,599.00

€ 1,199.00 in stock 1 new from €1,199.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cyborg 15: Tuffati nel mondo dei giochi in stile Cyberpunk, sfoggia il tuo stile fantascientifico e supera i tuoi avversari con un hardware rivoluzionario. Il Cyborg 15 A12V è costruito per essere il laptop gaming più rivoluzionario e all'avanguardia di sempre.

ARCHITETTURA MULTI-CORE: Cyborg 15 è dotato dell'ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, dotato di core per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

LAPTOPS GEFORCE RTX SERIE 40: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

DISPLAY VELOCE E FLUIDO: Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz.

CORPO SOTTILE E LEGGERO: Con un peso di 1,98 kg e uno spessore di 21,95 mm, Cyborg 15 è perfetto per i giochi in movimento. L'integrazione del materiale in alluminio sulla copertura garantisce una sensazione liscia e di alta qualità al primo contatto e la mantiene leggera. READ 30 migliori Hard Disk Esterno 3Tb da acquistare secondo gli esperti

MSI Titan GT77HX 13VI-017IT, Notebook Gaming 17.3" MiniLED UHD 144Hz, Intel i9-13980HX, Nvidia RTX 4090 16GB GDDR6, 64GB RAM DDR5, 2TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win11P [Layout e Garanzia ITA] € 6,099.00 in stock 1 new from €6,099.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tutto il mondo gaming è qui. Il Titan GT77 HX è come una fusione nucleare in grado di generare energia del processore e grafica. Titan è capace di trasmettere un'enorme potenza ed è un'innovazione galattica diversa da qualsiasi altra.

Desktop Performance: Con l'ultimo processore Intel Core i9-13980HX dotato di 8 core Performance e 16 core Efficient, il Titan GT77 HX offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi che richiedono alte prestazioni.

LAPTOPS GEFORCE RTX SERIE 40: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

NUOVI MULTIPROCESSORI STREAMING: Prestazioni ed efficienza energetica fino a 2 volte superioriTENSOR CORES DI QUARTA GENERAZIONE, Prestazioni AI fino a 2 volte superioriCORE RT DI TERZA GENERAZIONEPrestazioni ray tracing fino a 2 volte superiori

Più spazio di archiviazione. Più memoria. Più espansione: Il Titan GT77 HX ha 4 slot di memoria DDR5 e supporta fino a 128 GB, lo storage invece dispone di slot 3x M.2 SSD (1 PCIe Gen5, 2 PCIe Gen4) per uno spazio di archiviazione enorme ad alta velocità.

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT, Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] € 2,199.00

€ 1,699.00 in stock 1 new from €1,699.00

1 used from €1,559.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROCESSORE INTEL CORE i7-13700H: Il processore Intel Core i7 di 13a generazione è qui. Con architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, per lavori multitasking ed esecuzione di giochi impegnativi.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO RIVOLUZIONARIO: Soluzioni termiche dedicate per CPU e GPU con un massimo di 5 heatpipe, il diametro interno maggiorato e l'esclusiva pasta termica MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

LAPTOPS GEFORCE RTX SERIE 40: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

DISPLAY VELOCE E FLUIDO: Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz.

LARGHEZZA DI BANDA MAGGIORE. LATENZA INFERIORE.La serie Pulse supporta sia SSD PCIe Gen 4 che memoria DDR5.

Acer Nitro 5 AN515-58-72P6 Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-12700H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00

4 used from €1,112.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO: domina il gaming con il più recente processore Intel Core di 12a generazione i7-12700H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB. Configura il tuo notebook gaming con l'ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM

✅ IMPATTO VISIVO: gioca al meglio con il display IPS FHD da 15,6" (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz. Goditi un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi grazie allo schermo con cornici sottili

✅ SCHEDA GRAFICA NVIDIA GEFORCE RTX 3060 : le schede grafiche più recenti sono basate sull'architettura NVIDIA 2a Gen RTX Ampere per offrire la grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all'avanguardia come NVIDIA DLSS

✅ LA CHIAVE PER LA VITTORIA: personalizza la tastiera RGB a 4 zone e prendi il comando dei meccanismi interni del notebook con il tasto NitroSense dedicato. Anche i tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici

✅ AMPIA DOTAZIONE DI PORTE: sfrutta l'incredibile quantità di porte, tra cui HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche

ASUS Rog Zephyrus Duo16 Gx650Rx, Notebook Gaming 16 pollici, Wquxga Anti-Glare 120Hz, Amd Ryzen 9 6900Hx, Ram 32Gb, 2Tb Ssd Pcie, Nvidia Geforce Rtx 3080 16Gb Gddr6, Win 11, Nero, RAM 32GB + 2TB SSD € 3,999.00 in stock 1 new from €3,999.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuovo modello di ROG Zephyrus Duo, il portatile gaming dotato di due schermi integrati: display principale 16’’ WQUXGA con certificazione Pantone Validated per una grafica eccezionalmente dettagliata e realistica, display touchscreen secondario ROG ScreenPad Plus 4K da 14’’ che migliora il multitasking e la gestione del flusso di lavoro

Imput eccezionale con tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB per singolo tasto e tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad

Prestazioni ad altissimo livello per affrontare qualsiasi sfida con Processore AMD Ryzen 9 6900HX e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 16GB GDDR6

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

Perfetto per chi vuole espandere i propri orizzonti di gioco e creativi con un Notebook inarrestabile, innovativo e veloce che permette di creare, giocare e rimanere produttivo ovunque

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, WUXGA IPS 350nits 165Hz, Intel Core i7-12650H, RAM 1x16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX3060 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Grigio (Onyx Grey), 16" € 1,399.00 in stock 1 new from €1,399.00

1 used from €1,022.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Display da 16" WQXGA (2560x1600) con pannello IPS 350nits a 165Hz: Goditi immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione su questo schermo di alta qualità; La risoluzione avanzata e l'alta frequenza di aggiornamento ti offrono un'esperienza di gioco coinvolgente e immersiva: I videogame AAA prenderanno vita davanti ai tuoi occhi

Processore Intel Core i7-12650H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB: Affronta le tue sfide di gioco con potenti prestazioni a consumi ridotti; Questo processore di ultima generazione offre una combinazione di core e frequenze di clock elevate, garantendo prestazioni di gioco fluide e reattive; Inoltre, la batteria di lunga durata di circa 7 ore ti permetterà di giocare senza preoccupazioni, anche quando sei in movimento

Storage da 512 GB SSD: Archivia i tuoi documenti di lavoro in modo rapido e sicuro grazie a uno spazioso disco SSD da 512 GB; Avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi file, consentendoti di accedere rapidamente ai tuoi dati e di avviare i giochi senza ritardi

Una RAM ad alte prestazioni: 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200: Affronta le tue sessioni di gioco con una RAM ad alte prestazioni da 16 GB; Questa memoria veloce ti permette di gestire multitasking, gameplay intensi e applicazioni pesanti con facilità

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425MHz, TGP 105W: Vivi un'esperienza di gioco ottima con questa potente scheda grafica; La NVIDIA GeForce RTX 3060 ti offre prestazioni di livello superiore, consentendoti di godere di grafica notevole, effetti visivi spettacolari e una resa grafica ultra-realistica

HP - Gaming Victus 16-e0003sl Notebook, AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16 GB DDR4, 512GB SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD, IPS, Grafica Nvidia GTX 1650 da 4GB GDDR6, Wi-Fi 6, BLE 5.2, Windows 11, Grigio € 1,099.99 in stock 1 new from €1,099.99

1 used from €676.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft

PROCESSORE: AMD Ryzen 5 5600H con una velocità fino a 4,2GHz, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread, offre alte prestazioni su notebook da gaming sottili e leggeri.

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD 512GB NVMe TLC M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi

SCHEDA GRAFICA: Nvidia Geforce GTX 1650 da 4GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti e moderni in maniera più veloce e fluida, grazie alla potenza dell'architettura NVIDIA Turing

TASTIERA: grazie al formato full size retroilluminata e al tastierino numerico integrato puoi giocare comodamente in qualunque condizione, posizione e luogo senza preoccuparti delle zone d'ombra

Tulpar A7 V14.3 Intel Core i7 12700H 8GB RAM 500GB SSD RTX 3050 TI FreeDos 17.3" FHD 144Hz Gaming Laptop € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TULPAR Computer portatile da gioco A7 V14.3 – stimola nuove prestazioni massime. La serie A è la scelta giusta per i giocatori. I modelli base offrono alte prestazioni e un design unico a un prezzo entry-level

Nessuna perdita di velocità: con la tecnologia Xcooling di 3 generazione, le tue prestazioni di raffreddamento sono sempre eccellenti. La doppia ventola appositamente progettata dissipa il calore dal notebook e garantisce un raffreddamento efficace

Intel Core i7-12700H di 12. Generazione non solo stabilisce nuovi standard, ma riduce anche il consumo di energia nella vita di tutti i giorni. Con NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti puoi sperimentare i tuoi giochi con il supporto RTX completo per il ray tracing in tempo reale

Guarda ciò che nessuno vede e sii più veloce di tutti gli altri - Questo è ciò che ti permette di vedere il display LED IPS da 144 Hz. Ottieni un vantaggio nei tuoi giochi preferiti, dove puoi provare riflessi rapidi grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz

Design ultra elegante senza sacrificare il comfort: i LED durevoli sono illuminazione ambientale e comfort di gioco allo stesso tempo e si adattano perfettamente alla configurazione del gioco. Personalizza la tastiera RGB secondo i tuoi desideri con zone singole e opzioni multicolori

MSI Raider GE78HX 13VH-069IT, Notebook Gaming, 17" QHD+ 240Hz, Intel i9-13950HX, Nvidia RTX 4080, 12GB GDDR6, 32GB RAM DDR5, 2TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win11P [Layout e Garanzia ITA] € 3,999.00 in stock 1 new from €3,999.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il Raider GE78 HX 13V rende ancora una volta possibile l'impossibile. Con tecnologie all'avanguardia e un' estetica accattivante la serie Raider GE attirerà immediatamente l'attenzione di tutti. Sperimenta l'immenso potere di un divoratore di stelle.

PROCESSORE INTEL CORE i9-13950HX: Con l'ultimo processore Intel Core dotato di 8 core Performance e 16 core Efficient, Raider GE78 HX offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi che richiedono prestazioni.

LAPTOPS GEFORCE RTX SERIE 40: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

NUOVI MULTIPROCESSORI: STREAMING Prestazioni ed efficienza energetica fino a 2 volte superioriTENSOR CORES DI QUARTA GENERAZIONEPrestazioni AI fino a 2 volte superioriCORE RT DI TERZA GENERAZIONEPrestazioni ray tracing fino a 2 volte superiori

Cooler boost 5 Ridisegnato: Il nuovo design Shared Pipe può migliorare la capacità termica, in particolare aumentando le prestazioni della CPU! Con MSI Cooler Boost 5, i giocatori possono esplorare liberamente il mondo, sempre più complesso, dei giochi.

Gigabyte | Notebook gaming Pc portatile i5 12500 | RTX 4060 8Gb | Ram 32 Gb ddr4 | SSD 1,5 TB Pcie | Display 15.6" iPS FHD 144Hz | Laptop | Windows 11 PRO | Pronto all'uso € 1,499.99 in stock 2 new from €1,499.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅NOTEBOOK GAMING : CPU : i5-12500H (frequenza 3,30 GHz – 4,50 GHz, 12 core)/ Colorazione: Nero / Wifi: AX201 Wireless / Bluetooth / Sistema Operativo : Windows 11 Pro

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: RTX 4060 6GB GDDR6 , GRAPHICS 15.6" Thin Bezel 1920x1080 IPS-level Anti-glare - Display LCD (144Hz Refresh Rate)-Dimensioni 39.6 cm (15.6") / WEBCAM Integrata

✅MEMORIA E ARCHIVAZIONE: SSD NVMe 1000GB + SSD NVMe 500Gb come seconda Archiviazione / Ram : 32Gb SO-DIMM DDR4-3200

✅CARATTERISTICHE DI ESPANSIONE: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A , 1x HDMI 2.0 (with HDCP) , 1x Mini DisplayPort 1.4, 1x Porta Lan (RJ-45) 1G LAN Ethernet, 1x Audio combo jack , 1x Microphone jack , 1x SD Card Reader

✅TASTIERA E TIPO BATTERIA : Tastiera Retroilluminata All-zone of Single Colored Backlit Keyboard with 15 Colors LED Setting/ Li-ion (la durata della batteria varia in base alla configurazione).

HP – Gaming Victus 16-e0002sl Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, 512GB SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD 144Hz IPS, Grafica Nvidia RTX 3050 Ti da 4GB, Wi-Fi 6, BLE 5.2, FreeDOS, Grigio € 1,040.04 in stock 1 new from €1,040.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FREEDOS: questo portatile non è dotato di sistema operativo pre-installato quindi è a discrezione dell'utente scegliere la varsione più adatta alle sue esigenze da installare successivamente

PROCESSORE: AMD Ryzen 7 5800H con scheda grafica AMD Radeon integrata per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,4GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 8 core, 16 thread

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD da 512GB PCIe M.2 ottimizzato per il gaming e di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB)

SCHERMO: Display da 16,1" con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 40,9 cm, IPS, 144Hz, tempo di risposta 7ms, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC

TASTIERA: grazie al formato full size retroilluminata e al tastierino numerico integrato puoi giocare comodamente in qualunque condizione, posizione e luogo senza preoccuparti delle zone d'ombra READ 30 migliori I Miei Acquisti Amazon da acquistare secondo gli esperti

HP - Gaming Victus 16-d0004sl Laptop, Intel Core i5-11400, RAM 16 GB DDR4, 512gb SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD, IPS, Nvidia RTX 3050Ti 4GB GDDR6, Wi-Fi 6 AX201, BLE 5. FreeDOS, Grigio € 1,099.99 in stock 1 new from €1,099.99

8 used from €739.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FREEDOS: questo portatile non è dotato di sistema operativo pre-installato quindi è a discrezione dell'utente scegliere la varsione più adatta alle sue esigenze da installare successivamente

PROCESSORE: è un Intel Core i5-11400, ad alte prestazioni; raggiunge una velocità fino a 4,5 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 6 core, 12 thread

MEMORIA: il laptop è dotato di un SSD 512GB NVMe TLC M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di Ram con una frequenza da 2933Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi

SCHEDA GRAFICA: Nvidia Geforce RTX 3050Ti da 4GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti grazie ai nuovi multiprocessori di Ampere, l'architettura NVIDIA RTX di seconda generazione

TASTIERA: grazie al formato full size retroilluminata e al tastierino numerico integrato puoi giocare comodamente in qualunque condizione, posizione e luogo senza preoccuparti delle zone d'ombra

HP - Gaming OMEN 17-ck1012nl, Intel Core i7-12700H, RAM 32GB DDR5 4800Hz, SSD PCIe NVMe da 1TB, Grafica Nvidia RTX 3080Ti 16GB DDR6, Display 17,3" QHD 165Hz IPS, Wi-Fi 6, Windows 11, Nero € 2,304.11 in stock

4 used from €2,304.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 Home è ottimizzato per i Giochi, Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica ed le varie suite Microsoft per un'esperienza senza limiti

PROCESSORE: Intel Core i7 12700H con una velocità fino a 4,7GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 24 MB di cache L3, 14 core, 20 thread

MEMORIA: è dotato di una unità SSD PCIe NVMe TLC M.2 da 1 TB ottimizzata per il gaming, di 32GB DDR5 di Ram con una frequenza da 4800Mhz (2x16GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi

SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 16GB VRAM, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e con la potenza di Ampere, l'architettura NVIDIA RTX di seconda generazione

SCHERMO: Display da 17,3" con risoluzione QHD (2560 x 1440p) e diagonale da 43,9 cm, IPS, 165Hz, tempo di risposta 3ms, Antiriflesso, Micro-Edge, 300 Nits di luminosità, volume colore 100% sRGB

Notebook Gaming Msi Intel Core i7-11800h 4.6Ghz 11Gen. Display 15,6" Fhd Ips 144hz, Ram 8Gb Ddr4,Ssd 512gb Nvme, Gtx 1650 4Gb, Hdmi,Usb3.0,Wifi,Lan,Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro, Antivirus € 1,037.38 in stock 1 new from €1,037.38 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Intel Core i7-11800h(Frequenza Base Del Processore 2,30GHz,Turbo Max 4.60Ghz), Monitor Da 15.6" Antiriflesso Full Hd Anti-Glare Ips da 144 Hz - Dimensioni (LxPxH) 35.9 x 25,4 x 2,17 cm- Peso: 1.86Kg - Colore: Nero

Ram :8Gb, Ddr4-Sdram 3200MHz- Ssd PcIe Nvme M.2 Da 512gb- Scheda Grafica Ge Force GTX 1650 4GB GDDR6- Tastiera Qwerty Italiana - Batteria Lunga Durata Agli Ioni Di Litio.

Fotocamera Frontale Hd - Connettività Wireless Wi-Fi - Bluetooth- Interfacce: 3xUsb 3.2 Gen 1, 1 Usb Tipo C, 1 Hdmi 1.4b, 1 RJ-45 Lan , Jack Per Cuffia e Microfono - Caratteristiche Audio Altoparlanti Stereo- 1x Alimentatore Ca

Licenza Windows 11 Pro 64Bit Originale (no Dvd) Già Installato, Antivirus. Garanzia 2 Anni. N.B. Prodotto Nuovo Con Garanzia Ufficiale (Siamo Partner)

Il Prodotto è Nuovo, Per Configurare e Testare Il Prodotto, i Nostri Tecnici Provvederanno Alla Prima Accensione Per l'Installazione Del Sistema Operativo, Driver. (Aperto e Richiuso Solo Per Configurarlo). In Caso Di Restituzione Il Prodotto Deve Essere Restituto Con Lo Scatolo Originale In Quanto Rappresenta L’unicità Del Componente Stesso.

HSEOK 15 15,6 16 Pollici Borsa Portatile Custodia Protettiva Super Sottile Impermeabile Ventiquattrore per MacBook 15" 16" e 15"-16" Dell Lenovo HP Asus Acer Sony Yoga, Grigio € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Ampia compatibilità: dimensioni interne: 39 x 1,8 x 28 cm (15,35"x 0,7" x 11,02"), compatibile con MacBook Pro 15" 16", Surface Laptop 3 15, XPS 15 e il più popolare Acer Dell HP Lenovo da 15 15,4 15,6 16 pollici Chromebook Tablet PC Samsung Asus Fujitsu Yoga ThinkPad HUAWEI.

★ Protezione perfetta: Realizzato in tessuto impermeabile certificato da DuPon, Custodia Laptop Sleeve progettata con i 3 strati di protezione rende la Custodia Impermeabile e resistere alle peggiori condizioni climatiche in caso di pioggia, proteggendo efficacemente il tuo Portatile PC da urti accidentali, graffi e cadute, preservando l'integrità il più a lungo possibile.

★ La borsa per laptop è composta da due parti: la tasca interna è destinata al computer, la tasca esterna è utilizzata per posizionare cavi, mouse, chiavette USB, telefoni, penne, ecc. E garantisce così una perfetta organizzazione.

★ Sottile e leggero: non ingombra il tuo laptop e può facilmente scivolare nella tua valigetta, zaino o altra borsa. Il design della maniglia allungabile lo rende adatto a trasportare il tuo laptop in tutta comodità, puoi anche riporlo.

★ Miglior servizio: ti preghiamo di contattarci Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del nostro prodotto riceverai un rimborso completo senza fare domande e senza problemi.

disconoscimento:

Amazon è tra quei siti web di e-commerce affidabili e testati che esentrano nel miglior prodotto per tutti i consumatori sulle loro esigenze. Ma il problema principale sorge perché non vi è alcuna garanzia che tutti i prodotti del mercato siano ed elencati qui. Qui in questa settimana scoprirete alcuni altri link che non sono correlati ad Amazon. Il motivo principale per cui stiamo esplorando questi Computer Portatile Da Gaming qui perché vogliamo che tu abbia un acquisto perfetto e puoi cercare facilmente il meglio. Inoltre, se stai acquistando qualsiasi prodotto dalla nostra parte, avremo una commissione molto piccola e andrà a beneficio di entrambi. Non preoccuparti, ti verrà addebitato solo il prodotto che stai acquistando, non per la commissione che riceviamo.

Il miglior Computer Portatile Da Gaming da acquistare nel 2023

Ogni persona ha un gusto distinto, che si tratti di prodotto o di qualsiasi altro servizio che desidera che debba essere in base alle proprie scelte. In quel momento sorge la necessità di esplorare tutto l’ Computer Portatile Da Gaming. Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso.

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con le tue preferenze e ti concentri sempre sulle tue esigenze.

Guida all’acquirente Computer Portatile Da Gaming 2023

Se parliamo della guida all’acquirente Computer Portatile Da Gaming, ci sarà molta confusione che dovrai affrontare, ed è essenziale per te essere paziente per un po ‘perché potrebbe lasciarti sentire anche irrequieto. Il motivo è che ci sono più opzioni che possono attivare lo stesso. Ma tu per la tua comodità, qui ne abbiamo pochi classificati in modo da poter ottenere un Computer Portatile Da Gaming perfetto e migliore.

Se vi sentite come se fossi appena giunto alla conclusione in fretta, state solo prendendo. Ho recensito quasi 15 Computer Portatile Da Gaming e poi ho esato tre diversi 5 I motivi principali perché ho sempre voluto presentare il migliore proprio di fronte.

Inoltre, ricorda che sto fornendo di seguito perché questo ti aiuterà a rendere l’acquisto finale una parola.

Sta arrivando a prezzi accessibili?

Insieme all’acquisto è anche essenziale conoscere il prezzo che pagherai. Sulla vendita finale, il prezzo ha un grande impatto e, se hai esplorato il mercato fino in fondo, hai scoperto che Computer Portatile Da Gaming sta arrivando con una fascia di prezzo diversa.

Sai cosa causa questa differenza? Bene, non ti sentirai stupito perché tutte le funzionalità caricate e la qualità del prodotto finale lo stanno facendo.

La maggior parte di noi ha l’abitudine di impostare il budget, e vogliamo sempre l’acquisto all’interno dello stesso, e se lo stesso è successo, ci sentiamo più fortunati. Ma a volte ottenere lo stesso non è facile perché con l’aumento del prezzo le funzionalità divengono più avanzate e iniziamo a concentrarci sullo stesso.

Quali sono le caratteristiche coinvolte?

Ora sorge la domanda quali sono le migliori funzionalità che devi guardare quando cerchi il miglior Computer Portatile Da Gaming. È un suggerimento, non andare per il prodotto che ha tutte le funzionalità incluse secondo le tue preferenze.

Quando navighi tra Computer Portatile Da Gaming disponibile sul mercato, tutte hanno un set diverso di funzionalità, e secondo le tue preferenze alcune sono all’altezza e alcune mancano. In quel momento, sorge confusione su come puoi scegliere il migliore?

Se vuoi ottenere il migliore, è un suggerimento che ampi il tuo aspetto e guarda al futuro. Scegli sempre il prodotto che sarà a prova di futuro.

In caso di problemi, ti consigliamo di preparare un elenco di tutti gli articoli che desideri nell’ Computer Portatile Da Gaming e confrontare tutti i modelli che stai acquistando. Non fare personalità e controlla ogni singola funzione integrata. Insieme alle funzionalità corrispondono allo stesso con il loro budget.

Non effettuare l’acquisto fino a quando e a meno che tu non abbia idea che presenta perfettamente pro e contro. Se fossi a casa tua, farò una ricerca perfetta e poi raggiungerò una conclusione.

Dai un’occhiata al marchio

Quando parliamo di Computer Portatile Da Gaming perfetto,anche il marchio ha un grande impatto. Scegli sempre un marchio noto perché per quanto riguarda la mia esperienza, otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo. Le due diverse ragioni che mi hanno permesso di crederci includono:

Se stai scegliendo un marchio rinomato, non ci sarà bisogno di pensare alla qualità due volte, e il secondo è che esortino un migliore supporto clienti. In caso di problemi, puoi semplicemente avvicinarti all’assistenza clienti e ottenere le risposte.

Non sto dicendo che tutti i marchi leader offrano i migliori prodotti di qualità o supportino con il miglior supporto clienti, ma la maggior parte ha il miglior Computer Portatile Da Gaming disponibile. Devi solo contattare i nostri servizi post-vendita e ottenere le risposte. Ma sfortunatamente lo stesso non sta accadendo, quindi è probabile che dovrai affrontare un po ‘di delusione.

Guarda i Game Changer come coupon e offerte

Offerte di sconto e coupon sono il punto di svolta ogni volta. Ogni volta che stai andando avanti per ottenere l’offerta migliore, ti aiuta anche a risparmiare un po ‘di soldi. Invece di utilizzare qualsiasi prodotto in modo casuale, ti consigliamo di cercare su Marketplace e non vediamo l’ora di vedere se c’è l’offerta migliore disponibile o meno. Se sei appassionato di visitare il mercato locale, puoi visitare diversi negozi là fuori e avere un’idea del prezzo esatto. Ma se sei appassionato di acquisto online, guarda tutti gli sconti. A volte anche nelle festività natalizie, avrai qualche sconto sul perfetto Computer Portatile Da Gaming,pianificalo di conseguenza e quindi fai l’acquisto giusto.

Dai un’occhiata alle opzioni di garanzia

Quando investi denaro in un prodotto di marca, puoi fare affidamento sullo stesso per la garanzia. Sappiamo tutti che i prodotti di un marchio rinomato non ottengono alcun danno così facilmente, ma se questi hanno causato un problema accidentalmente, le opzioni di garanzia sarebbero un Salvatore per te. Con Computer Portatile Da Gaming, è disponibile una garanzia ed è possibile ottenere gratuitamente i servizi di riparazione. Tieni presente tutti i principali marchi ogni volta che vai avanti per effettuare l’acquisto e dai un’occhiata anche alla garanzia. Inoltre, tieni sotto controllo anche la garanzia laterale del produttore e il servizio di malfunzionamento in modo che non ci siano problemi in seguito.

Dai un’occhiata a tutte le recensioni

Dai un’occhiata alla recensione di altri consumatori. I consumatori costano sempre la loro recensione dopo aver utilizzato il prodotto fino in fondo. Prima di essere sicuro del prodotto finale, dai un’occhiata a tutte le recensioni disponibili su Amazon o su qualsiasi altro portale. Basta dare un’occhiata e quindi effettuare il tuo ordine.

E il fattore fiducia del venditore?

Se parliamo del fattore di fiducia del venditore, è essenziale per te essere sicuro dello stesso ogni volta che acquisti un Computer Portatile Da Gaming online o offline. Quando stai effettuando l’acquisto offline, ti consigliamo di finalizzare l’accordo con coloro che conosci o qualcuno nel tuo contatto ha un’idea di loro. A parte questo, se stai acquistando un ordine online, assicurati di farlo da un portale rinomato come Amazon o qualsiasi altro di cui abbiamo discusso qui.

Il verdetto

Speriamo che in questo momento tu abbia una risposta per le domande che potrebbero sorgere quando non vedi l’ora di effettuare l’acquisto per Computer Portatile Da Gaming. Se c’è qualche suggerimento, lascia cadere lo stesso nella sezione commenti e ti aiuteremo con lo stesso. Le recensioni contano molto, quindi non dimenticare di fare un commento perché ci motiva a far emergere qualcosa di più per te ogni volta. Inoltre, ci aiuta a far emergere alcuni dettagli in più per te.

Per concludere questa guida

Ogni prodotto in questo elenco è di qualità e ho adottato quello migliore con una fascia di prezzo accessibile. Passa attraverso diversi prodotti in dettaglio e prendere la tua decisione correttamente. Inoltre, se vuoi sapere qualcosa di specifico sul prodotto, puoi farci sapere e aggiungerò un riepilogo per lo stesso prodotto in modo da poter essere sicuro della tua decisione.