30 migliori Costumi Medievali Uomo da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Costumi Medievali Uomo preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Costumi Medievali Uomo perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



ORANDESIGNE Pantaloni Tinta Unita Eleganti Uomo Medievale Rinascimentale Vichingo Pirata Pantaloni Costume Cosplay Pantaloni Larghi Cavaliere Contadino Naufraghi Costume Pantaloni A Nero M € 17.53 in stock 1 new from €17.53 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La taglia disponibile qui è la taglia europea.

Leggero, morbido e traspirante, delicato sulla pelle. Ideale per tutte le stagioni, indipendentemente dalla primavera, estate, autunno o inverno.

Caratteristiche: I pantaloni hanno coulisse in vita e hanno elastico per una vestibilità facile. Elastico in vita con coulisse, gambe gonfie e larghe, gambe inferiori dotate di allacciatura regolabile individualmente.

Adatto per tutti gli eventi di Medioevo e Rinascimento, storia vivente, rievocazione, carnevale, feste a tema, produzioni sceniche, abbigliamento casual.

Funziona alla grande come pantaloni e pantaloni della tuta. Ideale da indossare con gli stivali!

Costume medievale da uomo, senza maniche, con cintura, Verde militare, L € 14.06 in stock 1 new from €14.06 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Regalo per feste: il miglior costume di Halloween per adulti per la tua famiglia, i tuoi amici e te stesso. Il gilet alla moda vintage è ottimo anche per regali di compleanno.

Lavaggio a mano consigliato; non candeggiare; asciugare all'ombra

Questo cappotto vintage è perfetto per casual, feste, riunioni, sera, cocktail, balli e altre occasioni

Adatto per molte occasioni: adatto per Halloween, spettacoli di cosplay, costumi, travestimenti, feste rock a tema Steampunk, fumetti, discoteca, matrimoni, servizio fotografico, ecc.

Metodo di pulizia: lavaggio a mano o in lavatrice

Widmann 20956 - Copriscarpe in pelle scamosciata, una coppia, marrone, medievale, elfo, pirata, indiano, carnevale, festa a tema € 11.80

€ 9.99 in stock 2 new from €9.75

1 used from €9.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Siete alla ricerca di accessori adatti al vostro costume? Allora questo articolo della ditta Widmann è quello che fa per voi

Nella confezione sono inclusi questi copriscarpe effetto pelle scamosciata

I copriscarpe possono essere facilmente infilati sopra le scarpe, con o senza tacchi

I copriscarpe di Widmann possono essere combinati con diversi costumi, ad esempio con un costume da indiano, un elfo o un costume da cowboy

Altri bellissimi costumi e accessori sono disponibili nel nostro negozio di marca. Clicca sul nome del marchio Widmann sotto il titolo del prodotto READ 30 migliori Adidas Zx Flux da acquistare secondo gli esperti

F Fityle Gilet Medievale da Uomo Costume da Guerriero Abbigliamento da Cavaliere Gilet Senza Maniche con Lacci Armatura a Tunica per spettacoli teatrali, Nero XL € 35.09

€ 32.59 in stock 1 new from €32.59 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features * I gilet senza maniche medievali, di stile vintage, mostrano slancio e statura agli uomini.

* Ottima fattura, porta un tocco alla tuo si adatta sicuramente a tutti gli stili e .

* Adatto per giochi di ruolo, cosplay, Halloween, Natale, feste di compleanno, travestimenti, spettacoli teatrali, spettacoli, a tema steampunk ; festa rock, costume, rinascimento, , oggetti di scena.

* Non è un giubbotto patchwork, ma è anche un buon ornamento per ogni . Must per i pirati medievali.

* Realizzato in tessuto di alta qualità, traspirante e confortevole.

Costume da Locandiere Ramon per Uomo M € 32.78 in stock 7 new from €27.19 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% poliestere

Parrucca da Uomo Medievale € 12.88 in stock 5 new from €11.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Parrucca per uomini

Motivo: medievale

Colore: Nero.

Perfetto accessorio per il vostro costume medievale

Karnival Costumes Costume da cavaliere medievale Guerriero da uomo vestito Game of Thrones per adulti € 45.98 in stock 2 new from €38.99

1 used from €36.61

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mantello Tunica Guanti

M

100% Poliestere

Lavaggio a mano

Feynman Costume da cavaliere medievale da uomo, per carnevale, cosplay, bianco, XL € 18.84

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features S: altezza consigliata: 160 – 170 cm; M: altezza consigliata: 165 – 170 cm; L: altezza consigliata: 170 – 180 cm; XL: altezza consigliata: 175 – 185 cm; XXL: altezza consigliata: 180 – 190 cm

Materiale: poliestere. Materiale morbido e di alta qualità, super comodo da indossare.

Costume da cavaliere da uomo per scoprire il divertimento che fa il travestimento. Che si tratti di carnevale o di una festa a tema con il costume da cavaliere da uomo sarà sicuramente divertente

Pratico costume di carnevale da uomo da travestimento veloce. Indossa il costume da cavaliere e via! Il cavaliere Tunica viene indossato sopra la testa e il mantello si chiude praticamente con un passante.

Il mantello è perfetto per Halloween, carnevale, feste in costume, cosplay, spettacoli, Coaktail, feste da ballo, matrimoni, teatro e altre occasioni.

Fun Shack FN3988 - Costume da uomo con pelliccia marrone, taglia unica € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Coppa da vichinga in finta pelliccia di alta qualità: la confezione contiene un mantello vichingo in finta pelliccia, marrone scuro

Dimensioni adatte: il nostro mantello vichingo con pelliccia è disponibile in taglia unica che si adatta alla maggior parte degli adulti

Acquista il tuo accessorio storico per costume da guerriero norvegese in fiducia: con la nostra politica di restituzione senza problemi e utilizzando per spedire e inviare i nostri articoli, offriamo ai nostri clienti un'esperienza senza problemi

Abbiamo menzionato in esclusiva: questo fantastico mantello vichingo per adulti è realizzato esclusivamente per Fun Shack, quindi possiamo garantirne la qualità

Fun ShACK: portato a voi dalla società di costumi conosciuta per i nostri prodotti di qualità, produciamo e garantiamo questo costume

GRACEART Camicia da Pirata Medievale in Cotone Camicia d' Epoca per Uomo (S, Bianca) € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Camicia d' epoca per uomo

Camicia Medievale

L'accessorio Perfetto Medievale

Christy's Costume da guerriero vichingo, Adulto, taglia: M/L € 54.99 in stock 2 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La confezione include 1 costume da combattente vichingo trasformati in un guerriero vichingo con questo costume da combattente vichingo per adulti con mantello, casco vichingo e scaldamuscoli

Questo costume presenta una tunica marrone con maniche a catena, una cintura in finta pelle scamosciata attaccata e pelliccia sintetica intorno agli avambracci Per completare il vestito è un paio di scaldamuscoli in pelliccia sintetica, casco con due corna che escono dai lati e un mantello rifinito in pelliccia

Usa questo costume per giochi di ruolo o feste a tema

Realizzato in tessuto di poliestere con una vestibilità comoda per l'eccezionale outfit vichingo

Eauptffy Giacca A Vento Lunga Costume medievale da uomo Tunica di Halloween Camicie vintage Camicia medievale con lacci Camicetta Top Cosplay Tunica medievale Riscaldamento per Campeggio € 22.67 in stock 1 new from €22.67 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale】 È Realizzato Con Materiali Di Alta Qualità, Abbastanza Resistenti Per L'uso Quotidiano.

【Taglia】 Si Prega Di Fare Riferimento Alla Tabella Delle Taglie Nell'immagine Di Effettuare Un Ordine.

【Caratteristiche】 Il Design Alla Moda Ti Rende Più Attraente.

Pantaloni Classici Cotone Taglie Forti Pantaloni Cerniere Pantaloni Sci Azzurro Pantaloni Sigaretta Eleganti Pantaloni Frutta Pantaloni Stretti Pantalone Giallo Pantaloni Da Felpati Pantaloni Piumino Sportiva Larga Pantalone Grigio Pantaloni Da

Cappotto Cerniera Copricostume Pantaloncini Pantaloni Cotone Estivi Set Termica Pantaloni Yoga in Cotone Pantaloncini Jeans A Pantaloncini Attillati Pantaloni Caldi Eleganti Fitness 2 Pezzi Abbigliamento Termico Estivi Corti Tutina Pantaloncini

Smiffys Costume Re Artù deluxe, Nero, con top, mantello, guanti, copristivali e corona € 54.99

€ 43.12 in stock 5 new from €49.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include Costume Re Artù deluxe, Nero, con top, mantello, guanti, copristivali e corona

Petto 46"-48" / Girovita 40"-42" / Cucitura interna da gamba 33.25"

Il nostro team dedicato alla sicurezza interna garantisce che tutti i nostri prodotti sono fabbricati e rigorosamente testati per essere conformi alle più recenti norme e normative di sicurezza europee e americane.

Smiffys è uno fornitore leader nel settore della costumi e della azienda famiglia con 123 anni d'eredità di costumi, parrucche, trucco e accessori.

Si segnala che tutti i nostri prodotti saranno sempre imballaggi di marca Smiffys.

LATH.PIN Cosplay Mantello Medievale Vestito Halloween Abito con Cappuccio Costume da Frate Vestito Carnevale Monaco € 33.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potresti indossare un frate medievale con questa veste monk incappucciata e potrebbe anche essere usato come costume da prete e mantello segreto. Un grande abito per persone che vogliono fare il cosplay, il mago, il frate medievale, il monaco del rinascimento, ecc.

La collanina è la classica catenella a pallini fini, di metallo.Il crocifisso vero e proprio è di legno dipinto di nero, abbastanza grezzo, ma visivamente efficace.

Questo fantastico costume da mantello ti soddisferà perché questo costume cosplay include 3 oggetti di scena cosplay come una lunga tunica con cappuccio di diverse dimensioni che potresti scegliere, cintura di canapa e collana a croce per evidenziare l'identità .

Il cappuccio è un pezzo a parte ed è inserito nella busta insieme al resto dell'abito. È parecchio lungo e copre buona parte del petto, per cui la collanina con il crocifisso va indossata sopra al cappuccio e non sotto, altrimenti verrà nascosta dal tessuto.

Il materiale è sintetico, ma più pesante di quello che si potrebbe pensare, dall'aspetto abbastanza lucido in controluce. Si prega di controllare la tabella delle taglie nella foto o nella descrizione per acquistare un costume adatto.

Fun Shack Costume Robin Hood Uomo, Vestito Halloween Adulti Taglia XL € 44.95 in stock 1 new from €44.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include: una tunica rossa con dettagli dorati, pantaloni abbinati, colletto, cintura, cappello e copriscarpe.

Questo costume per adulti è disponibile in taglia: M, L, XL. Usare l'immagine di riferimento per la misura delle taglie.

Materiali di alta qualità, facile da indossare e resistente.

La nostra Azienda è stata fondata nel 2009 da 3 amici appassionati di costumi. Abbiamo uffici in USA, UK ed Europa con centinaia di design che rispettano il massimo degli standard di qualità.

Perfetto costume da Robin Hood per uomo, ideale per carnevale e vestito medievale, cosplay costumi halloween da adulti e vestiti medievali per adulto e giochi di ruolo a tema.

Fiestas Guirca Costume Uomo Nobile Conte Marchese Rosso Taglia m € 44.99 in stock 4 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COSTUME CONTE MARQUES ROSSO. La confezione comprende: casacca con jabot e pantaloni. Sono esclusi gli accessori non menzionati.Abito,Travestimento,Carnevale,Comico,Halloween,cosplay

Fun Shack Costume Cavaliere, Vestito Medievale Uomo Taglia M € 44.95 in stock 1 new from €44.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️Include: una tunica con maniche e cappuccio di maglia metallica finta, cintura con custodia e scudo d'oro.

Questo costume per adulti è disponibile in taglia: M, L, XL. Usare l'immagine di riferimento per la misura delle taglie.

⭐Materiali di alta qualità, facile da indossare e resistente.

La nostra Azienda è stata fondata nel 2009 da 3 amici appassionati di costumi. Abbiamo uffici in USA, UK ed Europa con centinaia di design che rispettano il massimo degli standard di qualità.

Perfetto costume da Cavaliere per uomo, ideale per armatura medievale e vestito da templare, cosplay costumi carnevale per principe adulti e travestimenti crociato per giochi di ruolo dal vivo larp. READ 30 migliori Cappello Visiera A Becco da acquistare secondo gli esperti

Amscan 844178-55 Disguise Uomo Ladri Prince Taglia M / L € 45.99 in stock 3 new from €61.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La confezione include 1 costume da arciere. Ruba il cuore di tutti con questo costume da arciere per adulti con cappuccio, faretra e guanti.

Questo costume presenta una camicia in camoscio con cappuccio con un pizzo davanti e accenti in ecopelle. Include anche i copristivali medievali e i guanti con lacci, una cintura nera con fibbia e una faretra per contenere le frecce.

Utilizzare questo costume per giochi di ruolo o feste a tema.

Realizzato in tessuto di poliestere con una vestibilità comoda per adulti.

2023-Nuovo- Mens Costume Medievale Tunica di Halloween Camicie Vintage Medievale Pizzo Camicia Camicetta Top Cosplay Medievale Tunica Costume Gilet Serbatoi Vestiti Uomo, Verde militare, M € 5.50 in stock 1 new from €5.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Occasioni: il gilet da uomo è una scelta eccellente per lavoro, vacanze, feste e uso quotidiano.

Dimensioni: si prega di fare riferimento alla tabella delle taglie sull'immagine prima di effettuare un ordine.

Materiale: realizzato con materiali di alta qualità, abbastanza resistenti per l'uso quotidiano.

Caratteristiche: il design alla moda ti rende più attraente.

Giacca gotica da uomo, colore nero, stile retrò, stile medievale, stile punk smoking cappotto giacca per carnevale party costume, Nero , M € 17.13 in stock 1 new from €17.13 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Kobilee Abbigliamento gotico da uomo, stile vintage, stile steampunk, costume di carnevale

Design: stile gotico punk vintage nero medievale Palast Court Harajuku.

Abbigliamento gotico per carnevale.

Perfetto per Halloween e carnevale.

Occasione: gite informali, ufficio, scuola, feste, club ovunque.

BLESSUME Medievale GRV rievocazione vichingo Battaglia Cavaliere Cintura pelle sintetica (275CM Marrone) € 14.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: pelle PU, lega Contenuto della confezione: 1 cintura

Chiusura con fibbia, borchie, anello Joint Decor

Dimensioni: 275 (L) cm, 3,8 (W)/108,3''*1,5''; 150/59'' (modello vita: circa 88 cm

Perfetto per costume da tunica medievale, cosplay di Halloween, LARP, SCA e rievocazione

SCA - Cintura per costume vittoriano, cintura da pirata, marrone, con anello steampunk, cintura

Gothden Golden service Costume da Monaco Sacerdote Accappatoio Frate Medieval Rinascimentale per Halloween Carnevale € 34.97

€ 22.67 in stock 3 new from €22.67 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: panno uniforme resistente, poliestere

Cura dell'indumento: lavabile a mano / in lavatrice

Fibra di poliestere - Costume da monaco perfetto per Costume teatrale, Costume cosplay di Halloween, Costume stregone stregone, Monaco medievale Costume, attività di rimessa in vigore.

Set completo: collana incrociata, cappello cappuccio, corda vita

Misure del modello: altezza-183cm, peso-73kg, taglia di usura-L; si prega di fare riferimento alla tabella delle dimensioni nelle foto a sinistra e ignorare la dimensione di Amazon, grazie

Uomo Jon Snow Cosplay Costume Halloween Carnival Capo Medievale del Cavaliere Set Completo, M € 130.99 in stock 1 new from €130.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Uomo Jon Snow Cosplay Costume Halloween Carnival Capo Medievale del Cavaliere Set Completo, M

Incluso: camicia, gilet, mantella, cintura, cinturino * 2, guanti.

Perfetto per cosplay, carnevali, Halloween, feste a tema, ecc.

Si prega di controllare la nostra tabella di formato nelle immagini prima del vostro ordine.

Spedizione standard: 10-15 giorni, spedizione celere: 3-5 giorni.

Fiestas Guirca Costume Uomo Cavaliere Medievale con Mantello Taglia m € 38.60 in stock 3 new from €29.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Passamontagna Tunica Mantello Cintura

100% Poliestere

Lavabile a mano

COSTUME VICHINGO PER ADULTI TRONI MEDIEVALE UOMO SELVAGGIO - TUNICA MARRONE + CINTURA + BRACCIO E SCARPA COPERTURE IN PELLICCIA SINTETICA - PERFETTO PER FESTE IN COSTUME TV / FILM - XX-GRANDE € 25.99 in stock 3 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features VUOI TROVARE UN COSTUME FANTASTICO SENZA DOVER FARE RAZZIA OVUNQUE!? BENE, FAI UN PASSO INDIETRO NEL TEMPO CON IL NOSTRO COSTUME VICHINGO I LOVE FANCY DRESS!

INCLUDE: TUNICA MARRONE + CINTURA IN PELLICCIA SINTETICA + SCARPA COPERTURE IN PELLICCIA SINTETICA + BRACCIO COPERTURE IN PELLICCIA SINTETICA

GUIDA ALLE DIMENSIONI APPROSSIMATIVE: XX-GRANDE - PETTO: 50-52"/127-132CM | LUNGHEZZA: 39"/99CM

PERFETTO PER COSTUMI CON UN TEMA STORICO, TV O CINEMATOGRAFICO

ILOVEFANCYDRESS

Each Women Camicia Medievale Rinascimentale da Uomo Costume da Pirata Camicia Lunga vichinga Abito Medievale € 13.22 in stock 1 new from €13.22 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caratteristiche: maniche lunghe, retrò, pirata, performance, spettacolo gotico, vintage, volant

Abbinamento: pantaloni casual, collant, cinture, cappelli, ecc.

Tessuto confortevole per la pelle

Progettato con camicie vintage speciali, ricche di elementi e facili da abbinare, adatte alle stagioni, servirà il tuo guardaroba!

Taglia: si prega di controllare le informazioni sulla taglia a sinistra prima di effettuare un ordine, invece del collegamento locale di Amazon, grazie!

2023 Nuovo- Mens Costume Medievale Tunica di Halloween Camicie Vintage Medievale Pizzo Camicia Camicetta Top Cosplay Medievale Tunica Costume Gilet Serbatoi Camicia Formale, Army Green, XXL € 6.96 in stock 1 new from €6.96 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caratteristiche: il design alla moda ti rende più attraente.

Occasioni: il gilet da uomo è una scelta eccellente per lavoro, vacanze, feste e uso quotidiano.

Dimensioni: si prega di fare riferimento alla tabella delle taglie sull'immagine prima di effettuare un ordine.

Materiale: realizzato con materiali di alta qualità, abbastanza resistenti per l'uso quotidiano.

Wishstar Abito da Monaco, XL Sacerdote Accappatoio Frate, Sacerdote Hooded Robe, Nero Abito Talare Costume, Mantello con Cappuccio, Medieval Accappatoio per Halloween Carnevale Feste mascherate € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Contenuto della confezione】 L'abito da prete è progettato con un cappuccio, una cintura e una collana a croce. Ci sono tre colori di nero, marrone e bordeaux tra cui scegliere. La taglia è divisa in L e XL, si prega di scegliere in base alla taglia nella foto.

【Scenari d'uso】 Questa veste da prete è perfetta per costumi teatrali, costumi cosplay di Halloween, costumi da mago, costumi da monaco medievale, eventi cosplay.

【Design speciale】: il mantello è progettato per essere sovradimensionato, che può nascondere il tuo viso e sembrare più misterioso! Coulisse in vita per indossarlo e toglierlo facilmente.

【Tessuto di alta qualità】 Questa vestaglia da monaco è realizzata in poliestere di alta qualità, resistente, resistente al colore e comodo da indossare.

【Servizio post-vendita】 Se hai domande sui nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci, ti risponderemo in tempo.

Battle-Merchant Ailrik -Tunica Medievale a Maniche Corte con bordature - Uomo - Ideale Come Costume da Guerriero o per Carnevale - Marrone - S € 37.42

€ 30.19 in stock 3 new from €37.42

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AUTENTICO: il tessuto in cotone naturale e di alta qualità utilizzato in questa camicia vichinga è lavorato con cura dei dettagli secondo un autentico design medievale - Istruzioni per la cura:

OCCASIONI: questa tunica vichinga medievale a maniche corte è realizzata in cotone di alta qualità per accompagnarti al meglio in giochi di ruolo dal vivo (LARP), feste medievali, feste di carnevale o Halloween con un autentico look vichingo.

DESIGN: è realizzata in cotone con un bordo con schema ad intreccio (basato sull’esemplare B23 di Birka). Per poter indossare la tunica, ad esempio, anche a cavallo, sono presenti spacchi centrali sia sul davanti che sul retro. Anche lo scollo tondo ha una fessura al centro.

DETTAGLI: - Colori: marrone, verde, blu, nero - Materiale: 100% cotone - Materiale del bordo: 50% poliestere, 50% viscosa - Taglie: S, M, L, XL, XXL - Lunghezza totale taglia L: circa 102 cm (misurato al centro sulla schiena) - Istruzioni per la cura: lavabile in lavatrice a 40°C, programma delicati, non utilizzare asciugatrice.

CHI SIAMO: questa tunica vichinga fa parte della collezione Battle-Merchant di abbigliamento storico e medievale per uomini, donne e bambini. Dal primo bozzetto fino all’ultima cucitura, questo capo è stato pensato, disegnato e realizzato con speciale cura dei dettagli e sapiente maestria artigiana.

Battle-Merchant Tilda - Corpetto Medievale Tilda con Bretelle Ampie - Cotone - Ideale per Giochi di Ruolo dal Vivo (Larp), Costume tardomedievale - Nero - M € 46.99 in stock READ 30 migliori Tuta Antipioggia Moto Uomo da acquistare secondo gli esperti 2 new from €46.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AUTENTICO CORPETTO MEDIEVALE: questo bellissimo corpetto in cotone Tilda è perfetto per mercatini medievali, carnevale, spettacoli teatrali, giochi di ruolo, rievocazioni storiche, feste tradizionali ma anche da indossare tutti i giorni. Abbinandolo a bluse, gonne o abiti sarà impossibile passare inosservati.

LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ: il tessuto in cotone naturale e di alta qualità è lavorato con cura dei dettagli secondo un autentico design medievale. Indossalo per impersonare domestiche, pirati o altri personaggi.

DESIGN: questo tradizionale corpetto tardomedievale è aderente e può essere regolato tramite l’allacciatura sul davanti e sul retro in modo da adattarsi al tuo corpo. Sottolinea inoltre le tue caratteristiche più femminili.

DETTAGLI: - Materiale: 100% cotone - Colori: nero, marrone - Istruzioni per la cura: lavabile in lavatrice a 40°C con programma delicati, non utilizzare asciugatrice. - Taglie: S, M, L, XL, XXL - Lunghezza totale taglia M: circa 62 cm (dal punto più alto sulla spalla)

PRODUTTORE: garantiamo tempi di spedizione rapidi e resi senza complicazioni. Questo tradizionale corpetto Tilda è un prodotto di qualità della collezione di abbigliamento medievale firmata Battle-Merchant.

