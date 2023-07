Home » Elettronica 30 migliori Custodia Rigida Chitarra Acustica da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Custodia Rigida Chitarra Acustica da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

CAHAYA Borsa Chitarra Custodia di Oxford Impermeabile per 41 Pollici Chitarra Acustica Classica con Imbottitura 12mm Doppia Cinghie da Spalla Regolabile € 42.99

€ 40.04 in stock 3 new from €40.04

Amazon.it Features ♫ Questa custodia universale per chitarra ha le dimensioni di circa 110.5 x 45.5 x 12cm. Progettato per trasportare la chitarra di misura 40/41/42 pollici. È dotato di una cerniera bidirezionale per aprire e chiudere la borsa comodamente.

♫ Con imbottitura interna di spugna di spessore 12mm per evitare danni causati da urti durante il trasporto.

♫ Si può trasportare la borsa in due modi, molto comodamente: 1. Prenderla direttamente in mano con il manico laterale; 2. Portarla sulle spalle con le due cinghie regolabili.

♫ Ha 4 tasche addizionali separate per contenere accessori o cose piccole come pedaliera, adattatori, batterie supplementari, spartiti musicali, ecc.

♫ Prodotto con tessuto Oxford impermeabile e resistente all’uso a lungo termine.

CAHAYA Custodia Chitarra Borsa per Chitarra Classica o Chitarra Acustica Impermeabile in Tessuto Oxford (Nero) Modello CY0152 € 23.99 in stock 3 new from €23.99

Amazon.it Features Progettato per trasportare le chitarre di misure 39/ 40/ 41 pollici. La dimensione della borsa è: circa 110.5 x 13.5 x 45cm.

Si può trasportare la borsa in due modi, molto comodamente: 1. Prenderla direttamente in mano con il manico laterale; 2. Portarla sulle spalle con le due cinghie regolabile.

È dotato di una cerniera bidirezionale per aprire e chiudere la borsa comodamente. Con imbottitura interna di spugna per evitare danni causati da urti durante il trasporto.

Ha due tasche addizionali per contenere accessori o cose piccole come pedaliera, adattatori, batterie supplementari, spartiti musicali, ecc.

Prodotta con tessuto Oxford è impermeabile e resistente all’uso a lungo termine. READ 30 migliori Adattatore 3.5 2.5 da acquistare secondo gli esperti

CAHAYA Borsa Chitarra Imbottita 18mm Custodia per Chitarra Acustica e Classica [Ultima Versione Rinforzata] con 5 Tasche Portaoggetti CY0176 € 65.99 in stock 3 new from €65.99

Amazon.it Features ♪Il massimo equilibrio tra leggerezza e protezione: La borsa offre un'eccellente protezione con imbottitura in schiuma ad alta densità da 18mm.

♪5 tasche portaoggetti che consentono di conservare il leggio pieghevole, i accordatori, i plettri, le corde e gli accessory, mentre il tablet, lo smartphone e gli spartiti possono essere riposti nelle apposite tasche.

♪L'imbottitura ultra spessa con fodera morbida e panno resistente ai graffi e una supporto regolabile per una protezione addizionale per il manico della chitarra. Una base gommata per carichi pesanti e protegge la chitarra da urti e sporco quotidiano.

♪Circa 108*47*12.5cm, compatibile con chitarra di 39/40/41 pollici. Parte superiore: 33cm; Abbassamento: 47cm; Parte manico: 16cm.

♪Questa borsa per chitarra CAHAYA è una custodia elegante e sottile, ideale per il musicista che viaggia con la propria chitarra.

Lindo - Custodia rigida per chitarra acustica, classica e elettro in ABS, con tasca (agganciabile) € 185.00 in stock 1 new from €185.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia rigida solida e resistente per chitarre acustiche fino a 106,7 cm di lunghezza. Larghezza inferiore del bordo: 41 cm all'interno dell'imbottitura. Larghezza della parte superiore: 31 cm all'interno dell'imbottitura | Profondità interna (spazio superiore): 13,5 cm. Lunghezza interna: 109 cm (compreso vano per il bottone a cinghia).

Mantiene la tua preziosa chitarra sicura e asciutta e priva di polvere. Tasca interna per riporre tutti gli accessori essenziali per la chitarra.

Struttura in ABS modellata con elegante finitura esterna e rinforzo in alluminio, interno foderato in peluche e sagomato.

4 x chiusure (1 serratura con chiave fornita)

Politica di rimborso di 14 giorni e garanzia di 12 mesi

GEWA 523111 Astuccio per Chitarra Acustica 12 corde Flat Top Economy € 81.70 in stock 4 new from €81.70

Amazon.it Features Struttura in legno, robusto coperchio piatto, bordi cuciti

Serrature cromate, coperchio con 3 cardini;

Piedini in gomma avvitati

Robusta impugnatura in plastica; Rivestimento in finta pelle nera satinata, scomparto accessori con coperchio

Interno in felpato nero; Targhetta logo GEWA in ottone

Gear4music Custodia rigida per chitarra classica e acustica da 101,6 cm € 88.80 in stock 1 new from €88.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il trasporto sicuro è garantito da una costruzione robusta e durevole

Eccellente sicurezza grazie alle serrature con chiave

La protezione extra è fornita dalla fodera in peluche

Preparati sempre a qualsiasi prestazione grazie alla tasca interna

Dimensioni interne: lunghezza totale: 1040 mm. Lunghezza del corpo: 600 mm. Parte superiore: 285 mm. Vita: 270 mm. Parte inferiore: 380 mm. Profondità totale: 145 mm.

CAHAYA Custodia per Chitarra Acustica con Imbottitura di 20mm Impermeabile Facile da Pulire Astuccio Rigido per Chitarra Classica Acustica Semiacustica 40 41 Pollici Colore Nero Modello CY0235 € 112.99 in stock 3 new from €112.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia per Chitarra Acustica Rigida: La CAHAYA custodia per chitarra classica rigida è realizzata in materiale di alta qualità con il guscio in schiuma spessa, la fodera in peluche e le cerniere resistenti proteggono la sua amata chitarra da urti imprevisti. Superficie in pelle PU vintage in primo piano con grande consistenza, che conferisce un senso di tocco di classe ed è facile da pulire.

Multipli Spazi di Archiviazione: Uno scomparto portaoggetti interno con coperchio è adatto per riporre oggetti personali. Grande tasca esterna per contenere spartiti, accordatori, plettri, corde per chitarra, cavi audio e accessori organizzati mentre il suo tablet e smartphone possono anche essere riposti nelle apposite tasche.

Dettagli Squisiti: Fodero in peluche morbido all’interna della cusodia chitarra classica che include imbottitura extra tra il manico e la paletta in grado di proteggere efficacemente parti delicate come corde e chiavette.

Dimensioni (LxWxH): 107.4x40x11 (Interno), 111.9x45x16 (Esterno). Nota: Si prega di verificare la dimensione prima di acquisto!

Facile da Trasportare: Le tracolle sulla spalla imbottite della custodia regolabile e l'impugnatura ergonomica imbottita di 33mm offre una presa confortevole, bilanciando perfettamente il peso del suo strumento musicale.

CAHAYA Custodia per Chitarra Classica di 39 Pollici con Imbottitura di 25mm Facile da Trasportare Astuccio Rigida per Chitarra Classica Anti-Pressione e Anti-Vibrazione Modello CY0241-1 € 153.33

€ 139.04 in stock 2 new from €139.04

1 used from €71.34

Amazon.it Features Custodia Rigida per Chitarra Classica: La CAHAYA custodia per chitarra di 39 pollici rigida è realizzata in materiale di legno rivestito con pelle con un’imbottitura da 25mm, la fodera in peluche e le cerniere resistenti proteggono la sua chitarra da urti imprevisti.

Dimensioni della Custodia Chitarra (LxWxH): 102*37*29cm(Interno), 107*42*34cm (Esterno), adatto per chitarra classica da 39 pollici. Nota: Si prega di verificare la dimensione prima di acquisto!

Serratura di Sicurezza: Una serratura di sicurezza con chiave nella parte del manico e 2 altre chiusure a scatto attorno alla custodia con rivestimento antiossidante sulla superficie per prolungare la durata della custodia della chitarra, che offrono una maggiore protezione e stabilità.

Compartimento Interno ad Alta Capienza: Ha uno scomparto interno con coperchio che è completamente imbottito dentro e fuori, con dimensione interna 8*16*12cm ed è abbastanza grande da contenere adattatori, plettri, cinturini per chitarra, cavi audio, corde e altri accessori.

Protezione per Manico: Il design del manico a forma di U e la superficie convessa a forma di "I" sulle corde possono adattarsi meglio alla chitarra. In combinazione con il cuscinetto a strati più spesso, può efficacemente evitare danni da schiacciamento della chitarra.

Cibeles - Custodia in ABS per chitarra classica, Grigio a quadretti € 99.90 in stock 1 new from €99.90

Amazon.it Features Materiale: ABS.

Interno imbottito.

Scomparto per accessori.

Grande resistenza e durata.

Gator G-PG ACOUSTIC - borsa semi-rigida per chitarra acustica dreadnought € 155.00 in stock 3 new from €155.00

Amazon.it Features Custodia con pareti laterali imbottite ultra spesse e interno in micropile

Protezione antipioggia e cinghie dello zaino a scomparsa

Sistema che blocca lo strumento e ammortizzatore interno

Tasca per tablet (20 x 17 x 2 pollici) e tasca per spartiti

ChromaCast Custodia rigida per chitarra acustica CC-AHC, Nero, Electric, Custodia per chitarra € 233.36 in stock 2 new from €233.36

Amazon.it Features Custodia rigida in legno chiudibile con interno foderato in peluche che include collo extra e imbottitura per ponte

Robusti fermi cromati e paraurti sul fondo e sui lati della custodia per una maggiore protezione e stabilità

Comoda maniglia modellata

Ampio vano portaoggetti interno per accessori

Dimensioni interne: 104,1 cm di lunghezza, 35,6 cm di larghezza superiore Bout, 33,7 cm di larghezza inferiore, 7,6 cm di altezza

Gear4music Custodia rigida per chitarra classica 4/4 e chitarra acustica € 103.00 in stock 1 new from €103.00 Controlla il prezzo su Amazon

Interno protettivo in schiuma con fodera in peluche profonda

Chiusure chiuse cromate e una tasca interna per accessori

Dimensioni interne: lunghezza totale: 1015 mm; lunghezza del corpo: 510 mm; uscita superiore: 280 mm; vita: 250 mm; uscita inferiore: 380 mm; profondità totale: 130 mm

Amazon.it Features guitarra

bajo

estuches

instrumento

tobago

Custodia Rigida Per Chitarra Acustica Dreadnought da 41" Imbottita Tweed € 104.20 in stock 1 new from €104.20 Controlla il prezzo su Amazon

Struttura durevole: la massima protezione per il tuo strumento. Con una struttura in legno e una finitura elegante in tweed, questa custodia non solo mostra un'estetica sofisticata, ma protegge anche la chitarra da eventuali danni.

Ottima sicurezza e protezione: la brillante sicurezza è fornita da chiusure bloccabili, mentre l'interno è splendidamente imbottito e presenta una fodera in peluche sublime, il che significa che la tua chitarra avrà un vestito squisito di armatura.

Tasca interna: il vano portaoggetti interno ospita tutti gli accessori necessari per una performance affascinante.

SKB 1SKB-300 Custodia Rigida per Chitarra Baby Taylor/Martin Lx € 164.00 in stock 4 new from €164.00 Controlla il prezzo su Amazon

Paraurti integrati

Sostegno completo del manico

Interni in materiale espanso EPS foderato con materiale felpato per proteggere gli strumenti READ 30 migliori Samsung Galaxy Watch Active2 da acquistare secondo gli esperti

Rocktile Deluxe Custodia rigida per chitarra da concerto € 92.58 in stock 1 new from €92.58 Controlla il prezzo su Amazon

rivestimento ottimale, scompartimento extra, serratura (con 1 chiavi)

Aggancio per tracolla

Misure interne: 102,5 x 38 x 12 cm

Larghezza corpo: sotto: 38,5 cm, centro: 27 cm, sopra: 30 cm

Custodia Rigida Per Chitarra Acustica Dreadnought da 41" Imbottita Nero € 104.20 in stock 1 new from €104.20 Controlla il prezzo su Amazon

Struttura resistente: massima protezione per il tuo strumento. Con una struttura in legno e un esterno in ecopelle, questa custodia non solo mostra un'estetica sofisticata, ma protegge anche la chitarra da eventuali danni potenziali

Eccellente sicurezza e protezione: la brillante sicurezza è fornita da chiusure a chiave, mentre il suo interno è splendidamente imbottito e presenta una sublime fodera in peluche, il che significa che la chitarra avrà una squisita tuta di armatura

Tasca portaoggetti interna: il vano portaoggetti interno ospita tutti gli accessori necessari per una performance affascinante

Hartwood Custodia rigida per chitarra acustica per chitarre a forma di Dreadnought € 118.40 in stock 1 new from €118.40 Controlla il prezzo su Amazon

La superficie interna morbida e imbottita protegge la finitura della chitarra e fornisce una vestibilità aderente

Ampio scomparto interno per riporre capotasti, corde e altri accessori

Dimensioni interne: lunghezza totale: 1080 mm; lunghezza del corpo: 560 mm; incontro superiore: 295 mm; vita: 280 mm; attacco inferiore: 400 mm; profondità complessiva: 140 mm

Gator G-PG ACOUSTIC Pro Go Series - Custodia per chitarra acustica Taylor GS Mini Acustico 0 Cruz V2 Fresh Foam € 160.75 in stock 2 new from €160.75

Amazon.it Features Esterno robusto in plastica ABS resistente agli urti per una maggiore durata

Manico extra resistente per una presa comoda e sicura

Le mantovane in alluminio per impieghi gravosi hanno rinforzato la resistenza complessiva alla custodia

Interno in schiuma EPS modellato specificamente per la Taylor GS Mini Guitar con fodera in peluche per proteggere la chitarra dai graffi | Memoria interna

Dimensioni interne: lunghezza del corpo 45,46 cm, altezza del corpo 11,93 cm, larghezza attacco inferiore 36,57 cm, larghezza attacco centrale 22,60 cm, larghezza attacco superiore 25,65 cm, lunghezza totale 98,04 cm

Gator GW-JUMBO - astuccio per chitarra acustica jumbo € 101.10 in stock 6 new from €101.10

Amazon.it Features Robusta struttura in compensato foderato

In peluche interno imbottito in schiuma con scomparto portaoggetti chiudibile a chiave

Maniglia per il trasporto imbottita dal design ergonomico

Cuciture a contrasto tripla ferramenta cromata

CAHAYA Custodia Rigida Chitarra Elettrica con Compartimento Interno Astuccio Chitarra Elettrica di Fodero in Peluche Morbido per Principianti Musicisti Modello CY0209 € 102.99 in stock 3 new from €102.99

Amazon.it Features Custodia Rigida: La CAHAYA custodia rigida per chitarra elettrica è realizzata in materiale di alta qualità in legno, pelle, peluche e accessori hardware che sono molto resistente e robusto da proteggere la sua chitarra elettrica.

Compartimento Interno ad Alta Capienza: Ha uno scomparto interno con coperchio che è completamente imbottito dentro e fuori, con dimensione interna 35x18x6cm ed è abbastanza grande da contenere adattatori, plettri, cinturini per chitarra, cavi audio, corde e altri accessori.

Dettagli Squisiti: Fodero in peluche morbido all’interna della cusodia chitarra elettrica che include imbottitura extra tra il manico e la paletta in grado di proteggere efficacemente parti delicate come corde e chiavette; 3 cerniere in metallo con una di loro con chiusura a chiave per mantenere il coperchio saldamente resistente durante il trasporto; Una cinghia resistente per sostenere il coperchio una volta aperto; L'impugnatura ergonomica offre una presa confortevole, bilanciando perfettamente il peso del tuo strumento musicale.

Dimensione della Custodia Elettrica: Dimensione esterna: 106.7*37.5*10.5cm; Dimensioni interne: 103*35*6cm; Dimensioni interne della parte della cassa armonica: 47.4x35x6cm, si prega di verificare la dimensione prima di acquisto!

Chiusura a Scatto: Una chiusura con chiave a scatto sul medio e 2 altre chiusure a scatto su entrambi lati della custodia per una maggiore protezione e stabilità.

SOUNDSATION - Astuccio rigido per chitarra acustica € 129.80 in stock 2 new from €119.90 Controlla il prezzo su Amazon

Colore: black / Adatto a chitarra acustica /

Amazon Basics - Custodia per chitarra, per chitarra acustica da 104-107 cm, imbottitura in spugna da 1,27 cm, impermeabile € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.it Features Robusta custodia per chitarra con lati morbidi per riporre o trasportare chitarre acustiche da 104-107 cm

Realizzata in poliestere 600D resistente e impermeabile, in un elegante colore nero, imbottitura da 1,27 cm e base in gomma antiurto per maggiore protezione

Spazio extra nella tasca anteriore (ideale per lo smartphone) e nelle 4 tasche esterne (perfette per corde, accordatori, plettri e altri accessori)

2 maniglie robuste e 2 spallacci regolabili per un trasporto comodo e pratico

Dimensioni: 109 x 44 x 16 cm

GEWA 523112 Astuccio per Chitarra Acustica Yamaha APX Flat Top Economy € 81.70 in stock 3 new from €81.70

Amazon.it Features Struttura in legno, robusto coperchio piatto, bordi cuciti

Serrature cromate, coperchio con 3 cardini;

Piedini in gomma avvitati

Robusta impugnatura in plastica; Rivestimento in finta pelle nera satinata, scomparto accessori con coperchio

Interno in felpato nero; Targhetta logo GEWA in ottone

Rocktile Deluxe Custodia rigida versione lusso per chitarra folk € 100.26 in stock 2 new from €100.26 Controlla il prezzo su Amazon

imbottitura morbida e solida, con serratura (due chiavi incluse)

ganci per cintura trasporto

misure interne: 108 x 41,5 x 12 cm

larghezza corpo sotto: 41,5 cm, 30 cm, 31,5 cm

FX F560140 Custodie per Chitarra, Legno, Les Paul € 106.92

€ 92.56 in stock 3 new from €92.56 Controlla il prezzo su Amazon

Imbottitura interna da 15 mm, felpato nero, 3 serrature cromate, 2 cardini

Piedini di gomma avvitati, robusta maniglia di plastica

Fodero nero satinato, in finta pelle

Astuccio sagomato

Gator GTSA-GTRDREAD - astuccio per chitarra acustica dreadnought € 171.00 in stock 4 new from €171.00

Amazon.it Features Guscio esterno rigido modellato in plastica ABS resistente agli urti

Fodera in peluche che fornisce un interno protettivo sicuro da graffi

Ampio scomparto interno che offre nascondigli sicuri per capote, corde, plettri e accessori

Dotato di: maniglie che offrono una presa salda, di mantovane in alluminio per impieghi gravosi e tracolla rimovibile e regolabile con antiscivolo

Kinsman HFW2 - Custodia rigida imbottita per chitarra acustica western, modello standard € 87.82 in stock 3 new from €82.50

1 used from €54.82

Amazon.it Features inserisci il tuo numero di Modello to Make Sure This per

ultra leggero con nylon copertura

Cinghia maniglie e grande con cerniera tasca per accessori

Rip resistente

Chiusura con cerniera

CAHAYA Custodia per Chitarra Acustica con Imbottitura di 15mm in ABS Impermeabile Facile da Pulire Astuccio Rigida per Chitarra Acustica Semiacustica 41 Pollici con Disegno di Diamante Modello CY0247 € 213.89 in stock 2 new from €213.89

Amazon.it Features Astuccio Rigida per Chitarra Acustica: La CAHAYA custodia per chitarra di 41 pollici rigida è realizzata in materiale ABS con un’imbottitura da 15mm, la fodera in peluche e le cerniere resistenti proteggono la sua chitarra da urti imprevisti.

Dimensioni (LxWxH): 108x41(Interno), 112x45x16 cm (Esterno), adatto per chitarra acustica e classica da 40/ 41 pollici. Nota: Si prega di verificare la dimensione prima di acquisto!

Compartimento Interno ad Alta Capienza: Ha uno scomparto interno con coperchio che è completamente imbottito dentro e fuori, con dimensione interna 18x10x8cm ed è abbastanza grande da contenere adattatori, plettri, cinturini per chitarra, cavi audio, corde e altri accessori.

Chiusura a Scatto: Una chiusura con chiave a scatto nella parte del manico e 5 altre chiusure a scatto attorno alla custodia per una maggiore protezione e stabilità. Quindi ci consente di supportare anche un trasporto aereo.

Dettagli Squisiti: Fodero in peluche morbido all’interna della cusodia chitarra acustica che include imbottitura extra tra il manico e la paletta in grado di proteggere efficacemente parti delicate come corde e chiavette. READ 30 migliori Cuffie Wireless Jbl da acquistare secondo gli esperti

Gator Gwe-Acou-3/4 - Astuccio per Chitarra Acustica 3/4, Nero € 81.70

€ 73.09 in stock 2 new from €117.00

1 used from €73.09

Amazon.it Features La struttura in compensato resiste ad anni di utilizzomentre il rivestimento in PVC Tolex nero crea un esterno robusto e resistente all'umidità

Impugnatura ergonomica che offre una presa comoda, bilanciando perfettamente il peso del tuo strumento

La spessa fodera in peluche mantiene la tua chitarra ammortizzata contro gli urti

Interno spazioso in cui l'apposito scomparto organizza tutti i tuoi accessori per chitarra preferiti

