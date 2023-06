Home » Personal computer 30 migliori Dissipatore Lga 1151 da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Dissipatore Lga 1151 da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Dissipatore Lga 1151 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Dissipatore Lga 1151 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Thermalright AXP120-X67 BLACK ARGB Raffreddatore d'aria CPU a basso profilo con ventola PWM da 120mm TL-C12015B-S, 6 tubi di calore, altezza 67mm, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200 € 40.50 in stock 1 new from €40.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright è un marchio di Taiwan con più di 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti R & S includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola della cassa, pad termico in silicone, grasso termico del silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti caduta, staffa di montaggio di supporto e altre merci

【Specificazione del prodotto】AXP120-X67 BLACK ARGB; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento CPU:120 (L) x120 (W) x67 (H) mm (4.86x4.72x2.6 pollici); Cooler CPU a basso profilo (altezza totale 67mm); Materiale dissipatore di calore: aletta in alluminio sul fondo in rame, dissipatore della CPU è dotato di fissaggi metallici della piattaforma Intel & AMD per ottenere una migliore installazione

Modello:TL-C12015B-S; Ventilatore PWM di dimensione standard: 120x120x15mm (4.7x4.7x0.59 pollici); velocità della ventola (RPM): 1800rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione:12V; Flusso d'aria: 59CFM (MAX); Livello sonoro ≤ 26,1dB(A)

I tubi termici da 6×6mm applicano la tecnica di AGHP, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale / orizzontale, 6 tubi termici sinterizzati in rame puro & ventola PWM & base in rame puro & processo di saldatura a riflusso galvanizzato completo, quando il raffreddamento della CPU funziona, abbina con le ventole ultra-silenziose del flusso d'aria, mira a prestazioni estreme di raffreddamento della CPU

Supporto per Intel: 1700/1150/1151/1155/1156/1200/2011/1700; AMD:AM4; Qualità affidabile del raffreddamento della CPU Thermalright

Noua Alaska ARGB Dissipatore di Calore TDP 150W 5 Tubi di Calore Cooler Cooling Fan Ventola PWM da 60mm Compatibile per CPU Intel i7/i5/i3 1700 1200 1155 1151 1150 1366 e AMD AM5 AM4 AM3 AM2 € 44.90

€ 34.99 in stock 17 new from €34.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAFFREDDAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI - 5 condotti di rame direttamente a contatto con la superficie del processore favoriscono le basse temperature

GRANDE FLUSSO D’ARIA - La funzione PWM regola automaticamente la velocità della ventola in base alla temperatura della CPU per un raffreddamento efficiente e un rumore della ventola ridotto al minimo. Consente la regolazione dinamica della velocità da 800 giri/min a 3.000 giri/min

FUNZIONE ARGB - Ventola turbo per prestazioni di ventilazione straordinarie e funzione RGB indirizzabile con controllo sincro della scheda madre per un effetto di illuminazione vivido

COMPATIBILITA’ SOCKET UNIVERSALE - Compatibile con Intel LGA 1700 1200 1151 1150 1155 1156 1366 2011 e socket AMD AM5 AM3 AM4 AM2

ASSISTENZA & GARANZIA - La nostra squadra d’assistenza clienti professionale mira a fornire un servizio rapido e di qualità ai nostri clienti. Offriamo ai nostri clienti una garanzia ITALIANA di 2 anni. Se hai bisogno di aiuto e supporto prima, durante e dopo l'acquisto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti

ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB Dissipatore a Liquido All-In-One, Ventola TUF Gaming da 120mm ARGB, illuminazione ARGB, LGA 1700|1200|1150|1151|1152|1155|1156 e AMD AM4, Nero € 89.90

€ 80.99 in stock 92 new from €80.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ampia compatibilità con processori Intel e AMD, abbinalo al tuo processore preferito e assembla la tua build in totale comodità grazie ai tubi in gomma da 38cm

Nulla potrà distrarti dalla battaglia, grazie alla pompa Asetek avrai un raffreddamento eccezionale e una rumorosità ridotta al minimo

Non ti dovrai più preoccupare del surriscaldamento anche durante le lunghe sessioni di gioco, le ventole TUF Gaming sono dotate di lame con design scanalato per ottimizzare il flusso d’aria e ridurre il rumore

Mostra ai tuoi nemici tutto il tuo stile grazie ad Aura Sync, il coperchio della pompa e la ventola ARGB ti consentono di sincronizzare gli effetti di luce con i prodotti compatibili AURA Sync e creare una postazione da vero gamer

Crea e gestisci la tua build da vero professionista, Armory Crate è un software che offre controlli estesi e un'interfaccia utente intuitiva per consentirti di personalizzare facilmente il tuo pc

Thermalright FC140 BLACK CPU Air Cooler, Dual Tower 5 Heat Pipe, TL-D14X-B e TL-C12PRO-B PWM, copertura dissipatore di calore in alluminio, per AMD AM4 AM5/Intel LGA 1700/1150/1151/1155/1200/2011/2066 € 68.90 in stock 1 new from €68.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Panoramica del marchio: Thermalright è un marchio taiwanese con oltre 20 anni di storia di sviluppo. Ha una certa popolarità nel mercato nazionale e internazionale e ha un impatto decisivo sul mercato dei radiatori. Ci siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo di accessori per computer. La linea di prodotti F&E comprende: ventola di raffreddamento per CPU, cuscinetti in silicone, pasta termica, staffa di montaggio, accessori e altri prodotti.

Specifiche del prodotto: FC140 nero; dimensioni del dissipatore CPU: 140 (L) x 146 (L) x 160 (H) mm (5,51 x 5,75 x 6,3 pollici); peso del prodotto: 1,34 kg; materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dissipatore per CPU è dotato di chiusure in metallo della piattaforma Intel & AMD per una migliore installazione. raggiungere. Il layout offset asimmetrico consente l'installazione sul primo slot per scheda grafica e l'altezza è compatibile con memorie entro 62 mm.

Ventola PWM: TL-C12PRO-B e TL-D14X-B, dimensioni standard, ventola PWM: 120 x 120 x 25 mm e 140 x 152 x 27 mm. Velocità della ventola (RPM): 1850r. pm ± 10% e 1800 rpm ± 10%; connettore di alimentazione: 4 pin; tensione: 12 V; flusso d'aria: 82/95,5 CFM (max); livello di rumorosità ≤ 30,2 dB (A). L'alta velocità della doppia ventola migliora notevolmente l'effetto di raffreddamento, rendendo l'aria calda facile da scaricare e impedisce alla CPU di funzionare normalmente a causa dell'alta temperatura.

Tecnologia AGHP: i tubi di calore da 5 x 8 mm utilizzano la tecnologia AGHP, risolvono l'effetto gravitazionale inverso, causato dall'orientamento verticale/orizzontale, CPU Cooler TDP 275 W. Fino a 20.000 ore di durata industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori di raffreddamento. Classe UL un isolamento di sicurezza a basso grado, resistenza industriale PBT + materiale PC per creare prodotti di alta qualità per voi. L'altezza è di 160 mm, adatto per valigie di medie e grandi.

【Compatibilità】La base di raffreddamento per CPU supporta Intel: LGA1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2066, AMD: AM4; per diverse piattaforme di base CPU sono incluse piastre di montaggio o parti di fissaggio. READ 30 migliori Lettore Cd Dvd Esterno da acquistare secondo gli esperti

Thermalright AXP90-X47 White Low Profile CPU Air Cooler with quite 90mm TL-9015W PWM Fan, 4 Heat Pipes, 47mm Altezza, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, dissipatore di calore rivestito nero € 36.50 in stock 1 new from €36.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright è un marchio di Taiwan con più di 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti R & S includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola della cassa, pad termico in silicone, grasso termico del silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti caduta, staffa di montaggio di supporto e altre merci

【Specificazione del prodotto】AXP90-X47 White; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento della CPU: 94.5 (L) x95 (W) x47 (H) mm (3.7x3.7x1.8 pollici); Cooler CPU a basso profilo (altezza totale 47mm); Materiale dissipatore di calore: aletta in alluminio sul fondo in rame, dissipatore della CPU è dotato di fissaggi metallici della piattaforma Intel & AMD per ottenere una migliore installazione

Modello:TL-9015W; Ventilatore PWM di dimensione standard: 92x92x15mm (3.6x3.6x0.59 pollici); Peso del prodotto: 0.31kg (0.68lb); velocità della ventola (RPM): 2700rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione:12V; Flusso d'aria: 42.58CFM (MAX); Livello sonoro ≤ 22,4dB(A)

I tubi di calore 4×6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale / orizzontale, raffreddamento della CPU TDP: 265W (MAX).

【Compatibilità】Supporto per Intel: 1700/1150/1151/1200; AMD:AM4; Qualità affidabile del raffreddamento della CPU Thermalright

GLOTRENDS Dissipatore con Ventola CPU per Intel Core processore desktop di 12a generazione (LGA 1700), RGB PWM 120 mm Ventole, 240W TDP,staffa di montaggio per LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150/775 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Raffreddatore per CPU a forma di torre, 6 heat-pipes in rame

Ventola rimovibile da 120mm con PWM per il controllo automatico della velocità

Ventola RGB da 12V 4Pin

Include pasta termica e sistema di montaggio per una facile installazione su CPU Intel LGA1700/1200/1150/1151/1155/1156/775

Compatibilità con RAM e GPU, nessuna interferenza nel case ATX e M-ATX

Thermalright BA120 Raffreddatore ad aria per CPU, 6 tubi di calore, TL-C12C PWM Raffreddatore per CPU a ventola silenziosa con cuscinetto S-FDB, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, PC € 43.63 in stock 1 new from €43.63

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panoramica del marchio】Thermalright è un marchio di Taiwan con oltre 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti di ricerca e sviluppo includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola del case, pad termico in silicone, grasso termico al silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti-caduta, staffa di montaggio di supporto e altri prodotti

【Specifiche del prodotto】Thermalright BA120 ; Dimensioni del dissipatore della CPU: 124 (L) x 77 (P) x 154 (A) mm (4,9 x 3.03 x 6 pollici); Peso del prodotto: 0,51 kg (1,12 libbre); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di elementi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione

【Ventole PWM】TL-C12C; Ventola PWM di dimensioni standard: 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 pollici); velocità della ventola (giri/min): 1550 giri/min ± 10%; porta di alimentazione: 4 pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66,17 CFM (MAX); Livello di rumore ≤25,6 dB (A), la ventola abbina un raffreddamento efficiente a un basso livello di rumore, fornendo un ambiente con un raffreddamento efficiente e una vera silenziosità

【Tecnica AGHP】I tubi di calore 6x6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto gravità inverso causato dall'orientamento verticale / orizzontale, dispositivo di raffreddamento della CPU TDP 245W. Fino a 20000 ore di vita utile industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori con raffreddamento ad aria. Classe UL a isolamento di sicurezza di bassa qualità, materiale PBT + PC di resistenza industriale per creare prodotti di alta qualità per te.

【Compatibilità】Il socket di raffreddamento della CPU supporta: Intel:115X/1200/1700/17XX AMD:AM4; Per diverse piattaforme di socket CPU, sono fornite la piastra di montaggio o le parti di fissaggio corrispondenti

Simpletek Dissipatore Gaming RGB Con Ventola Per CPU | Socket: LGA 1700 1200 115X 1156 1155 1150 1151 € 73.35 in stock 1 new from €73.35 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dissipatore con RGB integrati. Ha un comodo display LCD con un indicatore di temperatura. Goditi i tuoi giochi tenendo sempre sotto controllo lo stato del tuo pc!

Velocità della ventola: 3000R.P.M.+10% // Flusso d’aria: 55.65CFM±10% // Pressione dell’aria: 3.65MM/H20±10%

Dimensioni: ‎102x100x82MM || Peso: 500gr

Compatibilità socket: INTEL LGA1700 / 1200 / 115X

Thermalright Peerless Assassin 120 White CPU Air Cooler, 6 tubi di calore, doppia ventola TL-C12W PWM da 120mm, copertura del dissipatore in alluminio, AMD AM4 AM5/Intel LGA 1700/1150/1151/1200/2066 € 52.90 in stock 1 new from €52.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Migliore raffreddamento】Con il processo di saldatura a riflusso Full electroplating, il corpo principale delle torri gemelle viene spruzzato con vernice nera su scala nanometrica; l'area effettiva di dissipazione del calore è di 9600 cm. Il layout asimmetrico offset consente l'installazione sul primo slot della scheda grafica, in modo che il cooler master possa ottenere eccellenti prestazioni di dissipazione del calore durante il lavoro.

【Specifica del prodotto】Thermalright PA120 White; dimensioni del dissipatore della CPU: 125(L)x135(L)x157(H)mm (4,92x5,31x6,18 pollici); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dissipatore della CPU è dotato di dispositivi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione, il raffreddamento a doppia torre è più forte.

【2 Ventilatori PWM】Modello: TL-C12W; Ventola PWM di dimensioni standard: 120x120x25mm (4,72x4,72x0,98 pollici); peso del prodotto: 1,02kg (2,25lb); velocità della ventola (RPM): 1550rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66.17CFM(MAX); Livello di rumore≤25.6dB(A), La combinazione di due ventole rende la CPU più fresca.

【Tecnica AGHP】I tubi di calore da 6×6 mm applicano la tecnica AGHP, risolvendo l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale/orizzontale, il TDP del raffreddatore della cpu è di 245W. 6 tubi di calore in rame puro sinterizzato e ventola PWM e base in rame puro. Quando il dissipatore della CPU funziona, si abbina a ventole con flusso d'aria ultra-silenzioso, per ottenere prestazioni di raffreddamento estreme della CPU.

【Compatibilità】Il socket del raffreddatore della CPU supporta: Intel: 1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX/2066/2011, AMD: AM4 AM5; Per le diverse piattaforme socket della CPU, vengono fornite le corrispondenti piastre di montaggio o parti di fissaggio.

Thermalright BA120 Raffreddatore ad aria per CPU, 6 tubi di calore, TL-C12C PWM Raffreddatore per CPU a ventola silenziosa con cuscinetto S-FDB, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, PC € 40.90 in stock 1 new from €40.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panoramica del marchio】Thermalright è un marchio di Taiwan con oltre 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti di ricerca e sviluppo includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola del case, pad termico in silicone, grasso termico al silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti-caduta, staffa di montaggio di supporto e altri prodotti

【Specifiche del prodotto】Thermalright BA120 ; Dimensioni del dissipatore della CPU: 124 (L) x 77 (P) x 154 (A) mm (4,9 x 3.03 x 6 pollici); Peso del prodotto: 0,51 kg (1,12 libbre); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di elementi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione

【Ventole PWM】TL-C12C; Ventola PWM di dimensioni standard: 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 pollici); velocità della ventola (giri/min): 1550 giri/min ± 10%; porta di alimentazione: 4 pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66,17 CFM (MAX); Livello di rumore ≤25,6 dB (A), la ventola abbina un raffreddamento efficiente a un basso livello di rumore, fornendo un ambiente con un raffreddamento efficiente e una vera silenziosità

【Tecnica AGHP】I tubi di calore 6x6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto gravità inverso causato dall'orientamento verticale / orizzontale, dispositivo di raffreddamento della CPU TDP 245W. Fino a 20000 ore di vita utile industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori con raffreddamento ad aria. Classe UL a isolamento di sicurezza di bassa qualità, materiale PBT + PC di resistenza industriale per creare prodotti di alta qualità per te.

【Compatibilità】Il socket di raffreddamento della CPU supporta: Intel:1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX AMD:AM4 AM5; Per diverse piattaforme di socket CPU, sono fornite la piastra di montaggio o le parti di fissaggio corrispondenti

YAODHAOD Ventola di raffreddamento per CPU, ventola di raffreddamento silenziosa con luce blu a LED, in alluminio puro con cuscinetto idraulico, per CPU Intel LGA1150/1151/1155/1200 e AMD (LED blu) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Raffreddatore CPU: la ventola costante mantiene il numero di giri, funzionamento stabile e basso rumore. Rapida dissipazione del calore senza accumulo, riducendo efficacemente la temperatura del sistema.

Cuscinetto idraulico affidabile: il cuscinetto autolubrificato e la sostanza riduce il rumore di funzionamento e migliora l'efficienza termica. Max. Flusso d'aria: 60 CFM, livello di rumore: 22 dB(A); velocità della ventola: 2200 ± 10% RPM.

Design a compressione delle pinne: dissipatore di calore in alluminio, design a compressione delle pinne, vento e drenaggio unici, rende la dissipazione del calore più veloce ed efficiente. Il processo di compattazione mantiene ogni dissipatore di calore a stretto contatto con la CPU per una rapida dissipazione del calore e un maggiore raffreddamento. Supporta processori TDP fino a 65-90W per un raffreddamento eccellente.

Design a basso profilo: l'altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU è di 41 mm e progettato per essere installato in custodie ATX e ITX e altre custodie per PC sottili e a basso profilo.

Presa universale Intel, AMD: il dispositivo di raffreddamento integrato in alluminio fornisce un eccellente raffreddamento per CPU e memoria, adatto anche per case di piccole dimensioni. Supporta la compatibilità CPU Intel LGA 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 775 e AMD AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

Thermalright Peerless Assassin 120 White CPU Air Cooler, 6 tubi di calore, doppia ventola TL-C12W PWM da 120mm, copertura del dissipatore in alluminio, AMD AM4 AM5/Intel LGA 1700/1150/1151/1200/2066 € 62.02 in stock 1 new from €62.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Migliore raffreddamento】Con il processo di saldatura a riflusso Full electroplating, il corpo principale delle torri gemelle viene spruzzato con vernice nera su scala nanometrica; l'area effettiva di dissipazione del calore è di 9600 cm. Il layout asimmetrico offset consente l'installazione sul primo slot della scheda grafica, in modo che il cooler master possa ottenere eccellenti prestazioni di dissipazione del calore durante il lavoro.

【Specifica del prodotto】Thermalright PA120 White; dimensioni del dissipatore della CPU: 125(L)x135(L)x157(H)mm (4,92x5,31x6,18 pollici); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dissipatore della CPU è dotato di dispositivi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione, il raffreddamento a doppia torre è più forte.

【2 Ventilatori PWM】Modello: TL-C12W; Ventola PWM di dimensioni standard: 120x120x25mm (4,72x4,72x0,98 pollici); peso del prodotto: 1,02kg (2,25lb); velocità della ventola (RPM): 1550rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66.17CFM(MAX); Livello di rumore≤25.6dB(A), La combinazione di due ventole rende la CPU più fresca.

【Tecnica AGHP】I tubi di calore da 6×6 mm applicano la tecnica AGHP, risolvendo l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale/orizzontale, il TDP del raffreddatore della cpu è di 245W. 6 tubi di calore in rame puro sinterizzato e ventola PWM e base in rame puro. Quando il dissipatore della CPU funziona, si abbina a ventole con flusso d'aria ultra-silenzioso, per ottenere prestazioni di raffreddamento estreme della CPU.

【Compatibilità】Il socket del raffreddatore della CPU supporta: Intel: 1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX/2066/2011, AMD: AM4 AM5; Per le diverse piattaforme socket della CPU, vengono fornite le corrispondenti piastre di montaggio o parti di fissaggio.

Dissipatore di calore CPU Dissipatore di calore Ventola di raffreddamento da 90 mm con tubo in rame a 4 calore per LGA 2011 1366 1150 1151 1155 1156 Forniture per computer € 39.80 in stock 2 new from €39.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Quattro tubi di calore】 Quattro tubi di calore con esclusiva tecnologia a contatto diretto, tubi di calore in rame incorporati in array piatto, base in rame a contatto diretto sono adottati per adattarsi alla CPU, oltre a migliorare l'area di contatto ottimale e la conduttività termica e mantenere l'eccellente funzionamento della CPU.

【Dissipatore di calore in alluminio】 - Offre una radiazione di calore superiore rispetto alle alette normali, l'area di dissipazione del calore è ampia.

【Raffreddamento efficiente】 Una ventola da 90 mm, vento forte, forte dissipazione del calore, è pronta in qualsiasi momento per la migliore soluzione termica.

【Compatibile con Intel】 - Include una piastra posteriore per una facile installazione che supporta Intel (LGA2011 1366 11501151 1155 1156)

【Garanzia del servizio】 In caso di problemi di utilizzo o insoddisfazione con il nostro prodotto, non esitate a contattarci, il nostro team di assistenza clienti professionale consulterà i problemi con sincerità.

Thermalright ASSIN X 90 SE raffreddatore per CPU 4 Heatpipes, ventola TL-G9B PWM, copertura dissipatore di calore in alluminio, tecnologia AGHP 4.0, per AMD AM4 AM5/Intel LGA 1150/1151/1200/1700 € 22.59 in stock 1 new from €22.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Panoramica del marchio: Thermalright è un marchio taiwanese con oltre 20 anni di storia di sviluppo. Ha una certa popolarità nel mercato nazionale e internazionale e ha un impatto decisivo sul mercato dei radiatori. Ci siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo di accessori per computer. La linea di prodotti F&E comprende: ventola di raffreddamento per CPU, cuscinetti in silicone, pasta termica, staffa di montaggio, accessori e altri prodotti.

Tecnologia AGHP: tubo di calore 4 x 6 mm con AGHP. Tecnologia di generazione che causa l'effetto di gravità inversa grazie all'orientamento verticale/orizzontale, il radiatore CPU TDP è di 165 W. Fino a 20.000 ore di durata industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori di raffreddamento. L'altezza è di 118 mm, compatibile con una vasta gamma di modelli di telaio. Per creare prodotti di alta qualità.

【Specifiche del prodotto】 AX90SE; dimensioni del dissipatore CPU: 94 (L) x 77 (P) x 118 (H) mm (3,7 x 3,0 x 4,65 pollici); peso del prodotto: 0,645 kg); materiale del dissipatore: alluminio, il corpo principale adotta il processo di contatto diretto HDT e il trattamento superficiale in rame puro è completamente in alluminio. Per ottenere la massima Superficie di raffreddamento, combinata con ventola ad alta velocità, può perfettamente giocare il radiatore con il più potente effetto di raffreddamento.

Ventola PWM: TL-G9B; ventola per PC di dimensioni standard con potenza PWM: 92 x 92 x 25 mm (3,6 x 3,6 x 0,98 pollici); velocità della ventola (RPM): 2400 rpm ± 10%; connettore di alimentazione: 4 poli; tensione: 12 V; flusso d'aria: 43 CFM (max); livello di rumorosità ≤ 24 V. 7,3 dB (A). ), ventola ad alte prestazioni combinata con efficiente dissipazione del calore. Il dissipatore di calore del dispositivo offre il miglior effetto di raffreddamento.

【Compatibilità】Supporto per slot di raffreddamento CPU: Intel: 1150/1151/1155/1156/1200, AMD: AM4/AM5; per diverse piattaforme di slot per CPU, forniscono la piastra di montaggio o elementi di fissaggio, può essere combinato con il manuale di installazione o seguire il tutorial per ottenere la macchina. READ 30 migliori Samsung Hard Disk Esterno da acquistare secondo gli esperti

Thermalright BA120 ARGB Raffreddatore ad aria per CPU, 6 tubi di calore, TL-C12CG-S PWM Raffreddatore per CPU a ventola silenziosa con cuscinetto S-FDB, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, PC € 45.90 in stock 1 new from €45.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright BA120 Raffreddatore ad aria per CPU, 6 tubi di calore, TL-C12CG-S PWM Raffreddatore per CPU a ventola silenziosa con cuscinetto S-FDB, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, PC

【Specifiche del prodotto】Thermalright BA120 ARGB; Dimensioni del dissipatore della CPU: 124 (L) x 77 (P) x 154 (A) mm (4,9 x 3.03 x 6 pollici); Peso del prodotto: 0,51 kg (1,12 libbre); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di elementi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione

【Ventole PWM】TL-C12CG-S; Ventola PWM di dimensioni standard: 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 pollici); velocità della ventola (giri/min): 1550 giri/min ± 10%; porta di alimentazione: 4 pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66,17 CFM (MAX); Livello di rumore ≤25,6 dB (A), la ventola abbina un raffreddamento efficiente a un basso livello di rumore, fornendo un ambiente con un raffreddamento efficiente e una vera silenziosità

【Tecnica AGHP】I tubi di calore 6x6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto gravità inverso causato dall'orientamento verticale / orizzontale, dispositivo di raffreddamento della CPU TDP 245W. Fino a 20000 ore di vita utile industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori con raffreddamento ad aria. Classe UL a isolamento di sicurezza di bassa qualità, materiale PBT + PC di resistenza industriale per creare prodotti di alta qualità per te.

【Compatibilità】Il socket di raffreddamento della CPU supporta: Intel:1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX AMD:AM4 AM5; Per diverse piattaforme di socket CPU, sono fornite la piastra di montaggio o le parti di fissaggio corrispondenti

Simpletek Dissipatore Con Ventola Per CPU | Socket: LGA 1156 1155 1200 1150 1151 (Ricondizionato) € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dissipatore con ventola, raffreddamento ad aria

Tipo di connettore: 4 pin

Dimensioni: ‎9x6x9cm || Peso: 200gr

Compatibilità socket: LGA 1156 1155 1200 1150 1151 // Dispositivi compatibili: Desktop

GOLOOK • Ventola Dissipatore Intel Black 1151 1156 1155 115x • CPU Fan Nera • Silenziosa • i3 i5 i7 i9 • Controllo Velocità RPM • Pasta Termica • 4 PIN • Raffreddamento CPU € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Silenziosa e durevole nel tempo grazie ai materiali di qualità

✅ Compatibile con tutti i socket Intel 115X: 1151, 1155, 1156

✅ Con pasta termica già applicata sul fondo della ventola

✅ Aggancio sicuro e contro gli urti per la massima sicurezza. Sgancio veloce e intuitivo

✅ Attacco a 4 PIN funzionante anche solo con 3 pin inseriti per la massima compatibilità

Thermalright AXP90-X47 Full Low Profile CPU Air Cooler with quite 90mm TL-9015W PWM Fan, 4 Heat Pipes, 47mm Altezza, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, dissipatore di calore rivestito nero € 43.90 in stock 1 new from €43.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright è un marchio di Taiwan con più di 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti R & S includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola della cassa, pad termico in silicone, grasso termico del silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti caduta, staffa di montaggio di supporto e altre merci

【Specificazione del prodotto】AXP90-X47 Full; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento della CPU: 94.5 (L) x95 (W) x47 (H) mm (3.7x3.7x1.8 pollici); Cooler CPU a basso profilo (altezza totale 47mm); Materiale dissipatore di calore: aletta in alluminio sul fondo in rame, dissipatore della CPU è dotato di fissaggi metallici della piattaforma Intel & AMD per ottenere una migliore installazione

Modello:TL-9015R; Ventilatore PWM di dimensione standard: 92x92x15mm (3.6x3.6x0.59 pollici); Peso del prodotto: 0.31kg (0.68lb); velocità della ventola (RPM): 2700rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione:12V; Flusso d'aria: 42.58CFM (MAX); Livello sonoro ≤ 22,4dB(A)

I tubi di calore 4×6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale / orizzontale, raffreddamento della CPU TDP: 265W (MAX).

【Compatibilità】Supporto per Intel: 1700/1150/1151/1200; AMD:AM4; Qualità affidabile del raffreddamento della CPU Thermalright

Thermalright AXP90-X47 Full Low Profile CPU Air Cooler with quite 90mm TL-9015R PWM Fan, 4 Heat Pipes, 47mm Altezza, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, dissipatore di calore rivestito nero € 49.90 in stock 1 new from €49.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright è un marchio di Taiwan con più di 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti R & S includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola della cassa, pad termico in silicone, grasso termico del silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti caduta, staffa di montaggio di supporto e altre merci

【Specificazione del prodotto】AXP90-X47 Full; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento della CPU: 94.5 (L) x95 (W) x47 (H) mm (3.7x3.7x1.8 pollici); Cooler CPU a basso profilo (altezza totale 47mm); Materiale dissipatore di calore: aletta in alluminio sul fondo in rame, dissipatore della CPU è dotato di fissaggi metallici della piattaforma Intel & AMD per ottenere una migliore installazione

Modello:TL-9015R; Ventilatore PWM di dimensione standard: 92x92x15mm (3.6x3.6x0.59 pollici); Peso del prodotto: 0.31kg (0.68lb); velocità della ventola (RPM): 2700rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione:12V; Flusso d'aria: 42.58CFM (MAX); Livello sonoro ≤ 22,4dB(A)

I tubi di calore 4×6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale / orizzontale, raffreddamento della CPU TDP: 265W (MAX).

【Compatibilità】Supporto per Intel: 1700/1150/1151/1200; AMD:AM4; Qualità affidabile del raffreddamento della CPU Thermalright

NZXT Kraken 240 - Dissipatore a liquido AIO per CPU 240mm - Display LCD quadrato personalizzabile da 1.54"" per immagini - Pompa ad alte prestazioni - 2 x ventole F120P - Nero € 149.90 in stock 31 new from €149.90

1 used from €148.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features UNA PERSONALIZZAZIONE ESPLOSIVA: Mostra la tua immagine preferita, monitora le metriche delle prestazioni del PC in tempo reale, integra contenuto web e molto altro con il software NZXT CAM.

DISPLAY LCD: Display LCD quadrato da 1.54"" con risoluzione 240x240, frequenza di aggiornamento 30 Hz e una vivace retroilluminazione da 300 cd/m² che anima il contenuto sullo schermo.

POMPA AD ALTE PRESTAZIONI: La potente pompa Asetek presenta un motore trifase con un massimo di 2.800 giri/min che garantisce una circolazione del refrigerante efficiente e silenziosa.

RAFFREDDAMENTO POTENTE: Le ventole a pressione statica con cuscinetti idrodinamici garantiscono un equilibrio ottimale tra pressione statica e flusso d'aria, per un raffreddamento potente e un funzionamento silenzioso.

CONFIGURAZIONE SEMPLICE: Un singolo cavo di breakout dalla pompa alla scheda madre per rendere semplice l’installazione.

Aerocool COREPLUS, Raffreddatore CPU, Ventola ARGB 12cm, TDP 110W, Nero € 13.65 in stock 21 new from €13.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Illuminazione a LED RGB integrata per migliorare lo stile del tuo rig

Rivestimento nero sulle pale per aumentare la dissipazione del calore nell'area e migliorare l'efficienza

Lame migliorate per una maggiore efficienza termica

Design top down che consente una dissipazione del calore più efficiente e una maggiore compatibilità con altre scatole

Compatibile con schede madri indirizzabili RGB (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e Gigabyte RGB Fusion) o hub (H66F)

Cooler Master Hyper 212 Halo CPU Air Cooler - Finitura in Alluminio Nero Corvino, 4 Tubi Calore a Contatto Diretto Continuo con Alette, ARGB MF120 Halo2, Rilevamento ARGB, Staffe LGA1700 e AM5 - Nero € 44.99 in stock 19 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ESTETICA ULTRA RAFFINATA, ARGB GEN 2: 212 Halo presenta design più compatto (124x73x 154mm) estetica nera pulita e minimalista; ventola ARGB Gen 2 da 120mm è compatibile con le intestazioni della scheda madre a 3 pin e include rilevamento automatico

TECNOLOGIA A CONTATTO DIRETTO: Lo scambiatore di calore primario presenta 4 tubi di calore in rame incorporati (Ø6 mm) in una matrice piatta e include alette in alluminio aggiuntive sulla piastra per aumentare ulteriormente la conducibilità termica

DISSIPATORE DI CALORE ANCORA PIÙ COMPATTO: Il 212 Halo è più corto del 9,7% e più freddo del 10% rispetto alla serie 212 Black con un array di alette impilate che garantisce una resistenza minima all'aria riducendo la distanza totale in altezza a 154mm

VENTOLA HALO2 MF120 SUPERIORE: Con pale allargate e struttura telaio più stabile per velocità migliorata (2050 RPM ±10%) e prestazioni di raffreddamento (flusso d'aria di 51,88 CFM e pressione aria di 2,89 mmH2O) più silenziosa (27 dBA)

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA AMD E INTEL: Include staffe che semplificano l'installazione sulle più recenti CPU Intel (LGA1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156) e AMD (AM5, AM4); Le staffe hanno una finitura scura per un'estetica complessiva pulita

ARCTIC Alpine 23 CO - Dissipatore per CPU per Operazioni Continue, Compatibilità con AMD AM5 e AM4, Cuscinetto Doppia Sfer - Nero € 11.99 in stock 17 new from €10.20

1 used from €11.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRESSIONE OTTIMIZZATA: È stata posta particolare enfasi su un mirato flusso d'aria e quindi un'alta pressione statica. Garantisce un buon raffreddamento, anche con una maggiore resistenza dell'aria

UNA CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO MIGLIORATA GRAZIE AD UN NUOVO PROCESSO DI PRODUZIONE. Il nuovo processo di produzione permette di produrre un dissipatore di calore radiale potente e allo stesso tempo molto compatto

BASSO CONSUMO ENERGETICO E BASSE VIBRAZIONI. Il nuovo Alpine 23 CO è azionato da un motore modificato e pertanto funziona in modo molto più silenzioso ed economico

PASTA TERMICA PRE-APPLICATA. La pasta termica MX-2 è pre-applicata, è efficiente e resistente. Quindi l'Alpine 23 CO può essere direttamente Out-of-the-box montato e azionato

TECNOLOGIA INNOVATIVA: Il doppio cuscinetto a sfere giapponese di alta qualità consente un funzionamento continuo 24/7 senza il minimo compromesso in termini di prestazioni

ARCTIC Alpine 23 - AMD Compact CPU Cooler per AM5 e AM4, pasta termica MX-2 pre-applicata, computer, PC - Nero € 13.58

€ 12.99 in stock 26 new from €7.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features UNA CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO MIGLIORATA GRAZIE AD UN NUOVO PROCESSO DI PRODUZIONE. Il nuovo processo di produzione permette di produrre un dissipatore di calore radiale potente e allo stesso tempo molto compatto

BASSO CONSUMO ENERGETICO E BASSE VIBRAZIONI. Il nuovo Alpine 23 è azionato da un motore modificato e pertanto funziona in modo molto più silenzioso ed economico

PASTA TERMICA PRE-APPLICATA. La pasta termica MX-2 è pre-applicata, è efficiente e resistente. Quindi l'Alpine 23 può essere direttamente Out-of-the-box montato e azionato

CUSCINETTI A STRISCIAMENTO DI ALTA QUALITÀ: Grazie ad una combinazione di leghe e lubrificanti progettata in Germania, si riduce l'attrito all'interno del cuscinetto e si ottiene una maggiore efficienza

MONTAGGIO SEMPLICE E SICURO: Un'installazione molto semplice, grazie alla nuova clip di montaggio. L'Alpine 23 si collega e si avvita semplicemente ai moduli esistenti di ritenzione AMD

GOLOOK • Ventola Dissipatore Intel 1151 1156 1155 115x • CPU Fan • Silenziosa • Per Processori i3 i5 i7 i9 • Montaggio Stock con Ganci • Con Pasta Termica • 4 PIN • Raffreddamento CPU € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Silenziosa e durevole nel tempo grazie ai materiali di qualità

✅ Compatibile con tutti i socket Intel 115X: 1151, 1155, 1156

✅ Con pasta termica già applicata sul fondo della ventola

✅ Aggancio sicuro e contro gli urti per la massima sicurezza. Sgancio veloce e intuitivo

✅ Attacco a 4 PIN funzionante anche solo con 3 pin inseriti per la massima compatibilità

Thermalright Assassin King 120 SE CPU Air Cooler, 5 tubi di calore, tecnologia AGHP, ventola TL-C12C PWM, per AMD AM4/Intel 1150/1151/1155/1200/1700 € 29.90

€ 26.90 in stock 1 new from €26.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panoramica del marchio】Thermalright è un marchio taiwanese con oltre 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Ci siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo di accessori per computer. Le linee di prodotti di ricerca e sviluppo includono: radiatore CPU raffreddato ad aria, pad termico in silicone, grasso termico al silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anticaduta.

【Specifiche del prodotto】Thermalright AK120 SE; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento della CPU: 120 (L) x 73 (L) x 148 (A) mm/ (4,92 x 2,87 x 5,83 pollici); Peso del prodotto: 0,8 kg (1,76 libbre); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di elementi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione.

【Ventola PWM】Modello: TL-C12C; Ventola PWM di dimensioni standard: 120x120x25 mm (4,72x4,72x0,98 pollici); velocità della ventola (giri/min): 1550 giri/min ± 10%; porta di alimentazione: 4 pin; Tensione: 12 V; Flusso d'aria: 66,17 CFM (MAX); Livello di rumore ≤ 25,6 dB (A), la ventola accoppia un raffreddamento efficiente con un livello di rumore basso, fornendo un ambiente con un raffreddamento efficiente e una vera silenziosità.

【Tecnica AGHP】 I tubi di calore 5 × 6 mm applicano la tecnica AGHP III, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale / orizzontale, il TDP del dispositivo di raffreddamento della CPU è 235 W. Fino a 20.000 ore di vita in servizio industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori del radiatore dell'aria. Classe UL a isolamento di sicurezza di basso grado, materiale bianco industriale PBT + PC per creare prodotti di alta qualità per te.

【Compatibilità】 La presa di raffreddamento della CPU supporta: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX, AMD: AM4 AM5; Per diverse piattaforme di socket CPU, sono fornite la piastra di montaggio o le parti di fissaggio corrispondenti. READ 30 migliori Usb Micro Sd da acquistare secondo gli esperti

Cooler Master Hyper H412R Dissipatore Cpu, Sistema A Basso Profilo, Tecnologia A Contatto Diretto, Nero € 30.99 in stock 27 new from €28.11

27 used from €27.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAFFREDDATORE AD ARIA COMPATTO: L'Hyper H412R a basso profilo da 136 mm è ideale per il raffreddamento della CPU ad alte prestazioni in schede madri SFF compatte o case con spazio limitato

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO A CONTATTO DIRETTO: Lo scambiatore di calore principale ha matrice piatta, 4 tubi di calore (Ø 6mm) per accelerare conducibilità termica con tecnologia Direct Contact per una dissipazione del calore rapida ed efficiente

DISSIPATORE DI CALORE IN ALLUMINIO IMPILATO: Array in alluminio presenta alette distanziate con precisione per garantire minima resistenza al flusso d'aria, che consente a un volume elevato di aria fredda di fluire attraverso il dissipatore di calore

VENTOLA PWM SILENZIOSA DA 92 MM: La versatile ventola PWM da 92 mm garantisce il massimo flusso d'aria e prestazioni ottimizzate (34,1 CFM ± 10%, 1,79 mm H2O ± 10%) pur funzionando con bassi livelli di rumorosità (29,4 dBA)

COMPATIBILE CON AMD E INTEL: Nuova confezione ha staffe montaggio universali per Intel (LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156) e AMD (AM5, AM4); Pasta termica inclusa; Compatibile con tutte le dimensioni di RAM

Mars Gaming MCPU120, Raffreddatore CPU RGB TDP 120W, Silenzioso PWM 12cm, Basso Profilo € 14.09 in stock 21 new from €9.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DISSIPATORE ULTRA-QUIET AD ALTE PRESTAZIONI: MCPU120 supporta CPU fino a 120W TDP e, con pale ad alta densità e ventola da 120mm, ti permette di godere al massimo del tuo PC; Inoltre, l'innovativa tecnologia PWM a 4 pin ti garantirà sempre il minor rumore possibile

DESIGN ORIZZONTALE CON BASSO PROFILO: Con un design orizzontale, MCPU120 ti permette di installarlo in casi stretti mantenendo le migliori prestazioni; Inoltre, grazie al suo orientamento del flusso d'aria, potrai raffreddare efficacemente i componenti della scheda madre e massimizzare le loro prestazioni e durata

ILLUMINAZIONE CHROMA RGB: Il ventilatore incorporato è dotato di illuminazione CHROMA RGB con il più spettacolare effetto di illuminazione automatica Rainbow CHROMA

UNIVERSAL MULTISOCKET: Il dissipatore MCPU120 ha un'ampia compatibilità che ti permette di usarlo con molte schede madri, offrendo supporto per le serie Intel LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 e AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1

Cooler Master X Dream i117 Sistema di Raffreddamento ad Aria della CPU - Design a Croce Basso Profilo 60,4mm, Ventola 95mm (19 dBA, 1800 RPM), Installazione Clip Push-Pin - Compatibile Intel LGA 1200 € 18.89 in stock 9 new from €12.69

4 used from €10.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN COMPATTO A BASSO PROFILO: Cooler Master X Dream i117 è un dispositivo di raffreddamento a basso profilo con un'altezza di soli 60,4 mm, che lo rende ideale per case mini-ITX e Small Form Factor (SFF), nonché per PC tower sottili

DISSIPATORE DI CALORE IN ALLUMINIO A FORMA DI CROCE: Un array in alluminio a forma di croce fornisce un flusso d'aria centralizzato, che assicura un'ampia dissipazione del calore (fino a CPU Intel Core i7)

VENTOLA SILENZIOSA DA 95 MM: Una ventola da 95 mm garantisce il massimo flusso d'aria e prestazioni ottimizzate (36,5 CFM ± 10%, 1,55 mm H2O ± 10%) con bassi livelli di rumorosità (19 dBA)

INSTALLAZIONE FACILE: Il dispositivo di raffreddamento dell'aria della CPU utilizza clip a pressione per un'installazione facile e senza problemi

COMPATIBILE CON INTEL: Le staffe di montaggio Intel supportano le prese Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150/775

Cooler Master Dissipatore A Liquido Masterliquid Lite 240 Cpu - Pompa Dissipazione Doppia E Ventole Aria Da 120 Mm, Nero, 14.1 x 27.2 x 32 cm; 1.1 Kg € 66.99 in stock 78 new from €59.00

2 used from €61.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SERIE MASTERLIQUID LITE - Calibrata per un mercato di tendenza, raffredamento a liquido CPU silenziosi con alte prestazioni e soluzioni all-in-one convenienti per costruttori PC principianti ed esperti.

POMPA A DISSIPAZIONE DOPPIA - Lo scambiatore di calore a piastre in rame, us dispositivo pompa a doppia camera progettata per ridurre le vibrazioni e il rumore (

RADIATORE A VENTOLA DOPPIA - MasterLiquid Lite 240 offre una maggiore capacità per un uso più intenso con il suo radiatore a bassa resistenza lungo due volte di più supportato da due ventole MasterFan Pro 120 Air Balance con lame ibride, un avanzato IC Silent Drive (6-30 dBA) e montaggio a funzione smorzamento vibrazioni in gomma.

TUBO ROBUSTO - Il tubo ondulato FEB extra spesso consente angoli acuti o curve strette senza compromettere il profilo interno per garantire un flusso d'acqua senza interuzioni.

QUALITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLER MASTER - Con la sua semplice guida twist-and-play, la serie Masterliquid Lite offre una semplicita unica per una facile installazione di raffreddamento a liquido per tanti case.

disconoscimento:

Amazon è tra quei siti web di e-commerce affidabili e testati che esentrano nel miglior prodotto per tutti i consumatori sulle loro esigenze. Ma il problema principale sorge perché non vi è alcuna garanzia che tutti i prodotti del mercato siano ed elencati qui. Qui in questa settimana scoprirete alcuni altri link che non sono correlati ad Amazon. Il motivo principale per cui stiamo esplorando questi Dissipatore Lga 1151 qui perché vogliamo che tu abbia un acquisto perfetto e puoi cercare facilmente il meglio. Inoltre, se stai acquistando qualsiasi prodotto dalla nostra parte, avremo una commissione molto piccola e andrà a beneficio di entrambi. Non preoccuparti, ti verrà addebitato solo il prodotto che stai acquistando, non per la commissione che riceviamo.

Il miglior Dissipatore Lga 1151 da acquistare nel 2023

Ogni persona ha un gusto distinto, che si tratti di prodotto o di qualsiasi altro servizio che desidera che debba essere in base alle proprie scelte. In quel momento sorge la necessità di esplorare tutto l’ Dissipatore Lga 1151. Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso.

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con le tue preferenze e ti concentri sempre sulle tue esigenze.

Guida all’acquirente Dissipatore Lga 1151 2023

Se parliamo della guida all’acquirente Dissipatore Lga 1151, ci sarà molta confusione che dovrai affrontare, ed è essenziale per te essere paziente per un po ‘perché potrebbe lasciarti sentire anche irrequieto. Il motivo è che ci sono più opzioni che possono attivare lo stesso. Ma tu per la tua comodità, qui ne abbiamo pochi classificati in modo da poter ottenere un Dissipatore Lga 1151 perfetto e migliore.

Se vi sentite come se fossi appena giunto alla conclusione in fretta, state solo prendendo. Ho recensito quasi 7 Dissipatore Lga 1151 e poi ho esato tre diversi 6 I motivi principali perché ho sempre voluto presentare il migliore proprio di fronte.

Inoltre, ricorda che sto fornendo di seguito perché questo ti aiuterà a rendere l’acquisto finale una parola.

Sta arrivando a prezzi accessibili?

Insieme all’acquisto è anche essenziale conoscere il prezzo che pagherai. Sulla vendita finale, il prezzo ha un grande impatto e, se hai esplorato il mercato fino in fondo, hai scoperto che Dissipatore Lga 1151 sta arrivando con una fascia di prezzo diversa.

Sai cosa causa questa differenza? Bene, non ti sentirai stupito perché tutte le funzionalità caricate e la qualità del prodotto finale lo stanno facendo.

La maggior parte di noi ha l’abitudine di impostare il budget, e vogliamo sempre l’acquisto all’interno dello stesso, e se lo stesso è successo, ci sentiamo più fortunati. Ma a volte ottenere lo stesso non è facile perché con l’aumento del prezzo le funzionalità divengono più avanzate e iniziamo a concentrarci sullo stesso.

Quali sono le caratteristiche coinvolte?

Ora sorge la domanda quali sono le migliori funzionalità che devi guardare quando cerchi il miglior Dissipatore Lga 1151. È un suggerimento, non andare per il prodotto che ha tutte le funzionalità incluse secondo le tue preferenze.

Quando navighi tra Dissipatore Lga 1151 disponibile sul mercato, tutte hanno un set diverso di funzionalità, e secondo le tue preferenze alcune sono all’altezza e alcune mancano. In quel momento, sorge confusione su come puoi scegliere il migliore?

Se vuoi ottenere il migliore, è un suggerimento che ampi il tuo aspetto e guarda al futuro. Scegli sempre il prodotto che sarà a prova di futuro.

In caso di problemi, ti consigliamo di preparare un elenco di tutti gli articoli che desideri nell’ Dissipatore Lga 1151 e confrontare tutti i modelli che stai acquistando. Non fare personalità e controlla ogni singola funzione integrata. Insieme alle funzionalità corrispondono allo stesso con il loro budget.

Non effettuare l’acquisto fino a quando e a meno che tu non abbia idea che presenta perfettamente pro e contro. Se fossi a casa tua, farò una ricerca perfetta e poi raggiungerò una conclusione.

Dai un’occhiata al marchio

Quando parliamo di Dissipatore Lga 1151 perfetto,anche il marchio ha un grande impatto. Scegli sempre un marchio noto perché per quanto riguarda la mia esperienza, otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo. Le due diverse ragioni che mi hanno permesso di crederci includono:

Se stai scegliendo un marchio rinomato, non ci sarà bisogno di pensare alla qualità due volte, e il secondo è che esortino un migliore supporto clienti. In caso di problemi, puoi semplicemente avvicinarti all’assistenza clienti e ottenere le risposte.

Non sto dicendo che tutti i marchi leader offrano i migliori prodotti di qualità o supportino con il miglior supporto clienti, ma la maggior parte ha il miglior Dissipatore Lga 1151 disponibile. Devi solo contattare i nostri servizi post-vendita e ottenere le risposte. Ma sfortunatamente lo stesso non sta accadendo, quindi è probabile che dovrai affrontare un po ‘di delusione.

Guarda i Game Changer come coupon e offerte

Offerte di sconto e coupon sono il punto di svolta ogni volta. Ogni volta che stai andando avanti per ottenere l’offerta migliore, ti aiuta anche a risparmiare un po ‘di soldi. Invece di utilizzare qualsiasi prodotto in modo casuale, ti consigliamo di cercare su Marketplace e non vediamo l’ora di vedere se c’è l’offerta migliore disponibile o meno. Se sei appassionato di visitare il mercato locale, puoi visitare diversi negozi là fuori e avere un’idea del prezzo esatto. Ma se sei appassionato di acquisto online, guarda tutti gli sconti. A volte anche nelle festività natalizie, avrai qualche sconto sul perfetto Dissipatore Lga 1151,pianificalo di conseguenza e quindi fai l’acquisto giusto.

Dai un’occhiata alle opzioni di garanzia

Quando investi denaro in un prodotto di marca, puoi fare affidamento sullo stesso per la garanzia. Sappiamo tutti che i prodotti di un marchio rinomato non ottengono alcun danno così facilmente, ma se questi hanno causato un problema accidentalmente, le opzioni di garanzia sarebbero un Salvatore per te. Con Dissipatore Lga 1151, è disponibile una garanzia ed è possibile ottenere gratuitamente i servizi di riparazione. Tieni presente tutti i principali marchi ogni volta che vai avanti per effettuare l’acquisto e dai un’occhiata anche alla garanzia. Inoltre, tieni sotto controllo anche la garanzia laterale del produttore e il servizio di malfunzionamento in modo che non ci siano problemi in seguito.

Dai un’occhiata a tutte le recensioni

Dai un’occhiata alla recensione di altri consumatori. I consumatori costano sempre la loro recensione dopo aver utilizzato il prodotto fino in fondo. Prima di essere sicuro del prodotto finale, dai un’occhiata a tutte le recensioni disponibili su Amazon o su qualsiasi altro portale. Basta dare un’occhiata e quindi effettuare il tuo ordine.

E il fattore fiducia del venditore?

Se parliamo del fattore di fiducia del venditore, è essenziale per te essere sicuro dello stesso ogni volta che acquisti un Dissipatore Lga 1151 online o offline. Quando stai effettuando l’acquisto offline, ti consigliamo di finalizzare l’accordo con coloro che conosci o qualcuno nel tuo contatto ha un’idea di loro. A parte questo, se stai acquistando un ordine online, assicurati di farlo da un portale rinomato come Amazon o qualsiasi altro di cui abbiamo discusso qui.

Il verdetto

Speriamo che in questo momento tu abbia una risposta per le domande che potrebbero sorgere quando non vedi l’ora di effettuare l’acquisto per Dissipatore Lga 1151. Se c’è qualche suggerimento, lascia cadere lo stesso nella sezione commenti e ti aiuteremo con lo stesso. Le recensioni contano molto, quindi non dimenticare di fare un commento perché ci motiva a far emergere qualcosa di più per te ogni volta. Inoltre, ci aiuta a far emergere alcuni dettagli in più per te.

Per concludere questa guida

Ogni prodotto in questo elenco è di qualità e ho adottato quello migliore con una fascia di prezzo accessibile. Passa attraverso diversi prodotti in dettaglio e prendere la tua decisione correttamente. Inoltre, se vuoi sapere qualcosa di specifico sul prodotto, puoi farci sapere e aggiungerò un riepilogo per lo stesso prodotto in modo da poter essere sicuro della tua decisione.