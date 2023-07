Home » Accessorio 30 migliori Fritz Box 4040 da acquistare secondo gli esperti Accessorio 30 migliori Fritz Box 4040 da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Fritz Box 4040 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Fritz Box 4040 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



AVM FRITZ!Box 4040 Edition International, Router Wi-Fi Dual Band fino a 866 MBit/s, 4x LAN Gb, 2x USB, Access Point, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

€ 72.99 in stock 84 new from €72.99

33 used from €61.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem adsl, fibra (vdsl, ftth), wll (internet via radio/satellite come eolo, open sky, noisat)

Wireless ac+n fino a 1300 mbit/s con band steering

1 usb 3 e 1 usb 2 per collegare modem 4g-3g, hard disk e stampanti

Rete ospiti wireless o lan con captive portal

Accesso sicuro al fritzbox da ovunque con myfritz! (dynamic dns gratuito) e vpn

AVM FRITZ!Box 4040 Router Wireless (Modem via cavo / DSL / fibra, doppia WLAN AC + N, Media Server) [Importato da Germania]

€ 67.25 in stock 24 new from €89.94

1 used from €67.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH), WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat)

Wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering

1 USB 3.0 e 1 USB 2.0 per collegare Modem 4G-3G, Hard Disk e Stampanti

Rete Ospiti Wireless o LAN con Captive Portal

Accesso sicuro al FRITZBox da ovunque con MyFRITZ! (Dynamic DNS gratuito) e VPN

AVM FRITZ Box 4040 AC 1300 International Router Wi-Fi, Dual Band, Rete Mesh, Interfaccia Italiano & Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz

€ 147.89 in stock 1 new from €147.89 Controlla il prezzo su Amazon

Prodotto 1: Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem adsl, fibra (vdsl, ftth), wll (internet via radio/satellite come eolo, open sky, noisat)

Prodotto 1: Wireless ac+n fino a 1300 mbit/s con band steering

Prodotto 1: 1 usb 3 e 1 usb 2 per collegare modem 4g-3g, hard disk e stampanti

Prodotto 1: Rete ospiti wireless o lan con captive portal

Prodotto 2: Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica e selezione automatica intelligente della banda: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps)

Avm Fritz Box 4040 Ac 1300 International Router Wi-Fi, Dual Band, Rete Mesh & Fritz!Repeater 600 International, Ripetitore/Estensore Segnale Wifi N Fino A 600 Mbit/S, Wps

€ 107.89 in stock 1 new from €107.89 Controlla il prezzo su Amazon

Prodotto 1: Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH), WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat)

Prodotto 1: Wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering

Prodotto 1: 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0 per collegare Modem 4G-3G, Hard Disk e Stampanti

Prodotto 1: Rete Ospiti Wireless o LAN con Captive Portal

Prodotto 2: Wifi mesh: riunisce più punti di accesso in un'unica rete wireless intelligente e ad alte prestazioni

Cisco Meraki Go Indoor WiFi 6 Access Point | Cloud Managed | Mesh | Cisco [GR12-HW-EU]

€ 191.87 in stock 4 new from €191.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Wi-Fi 6: velocità fino a tre volte superiori rispetto al Wi-Fi 5. Capacità doppia per la connessione contemporanea di un massimo di 100 dispositivi

CONFIGURAZIONE FACILE E VELOCE: rendi operativa la tua rete in pochi minuti. Gestione semplice ma efficace ovunque ti trovi, grazie al portale web o all'app mobile Meraki Go

SICURO E AFFIDABILE: i sistemi di sicurezza business-grade bloccano siti web pericolosi, malware, phishing e altre minacce dannose. Resta connesso e tieni alta la produttività con i dispositivi dotati di tecnologia Cisco

FUNZIONALITÀ PER LE AZIENDE: crea una rete Wi-Fi Guest con un solo clic, una splash page in pochi secondi o utilizza le informazioni sugli ospiti per migliorare il coinvolgimento dei clienti. Visibilità da remoto, strumenti per la risoluzione dei problemi e avvisi

NIENTE COSTI NÉ LICENZE: senza necessità di abbonamento o licenza, potrai avvalerti di aggiornamenti automatici, gestione dall'app mobile e supporto tecnico

AVM Fritz!Wlan Repeater 3000 International - Ripetitore/Extender Wifi Ac + N, Triband, Wifi N & Fritz Box 4040 Ac 1300 International Router Wi-Fi, Dual Band, Rete Mesh

€ 196.45 in stock 1 new from €196.45 Controlla il prezzo su Amazon

Prodotto 1: Più portata wi-fi per tutti i dispositivi collegati, compatibile con tutti i router wlan più diffusi

Prodotto 1: Tre unità radio per una wlan di alta qualità fino a 3.000 mbit/s (ac+ac+n)

Prodotto 1: Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Prodotto 1: Due porte lan gigabit ultraveloci per la creazione di un ponte lan o di dispositivi di rete senza funzione wi-fi

Prodotto 2: Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH), WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat)

Tenda Access point WiFi 6 AX3000 I29, Dual Band, Gestione centralizzata, fino a 256 dispositivi, montaggio a parete e soffitto, alimentazione PoE/DC

€ 90.15 in stock 4 new from €110.92

4 used from €90.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

I29 adotta una nuova generazione di tecnologia WiFi6, supporta una larghezza di banda ultra-elevata di 160 MHz e la velocità wireless simultanea dual-band arriva fino a 3000 Mbps. È libero di funzionare. Anche le videoconferenze 4K ultra-chiare con requisiti di rete elevati possono essere liscia come faccia a faccia.

Tecnologia avanzata: la tecnologia avanzata OFDMA e MU-MIMO migliora notevolmente la capacità del canale.

Design ad alta potenza, dotato di 4 FEM indipendenti ad alte prestazioni, che coprono una gamma più ampia.

Quando ci si sposta all'interno dell'area di copertura, il dispositivo di accesso a Internet si collegherà automaticamente al nodo AP con il segnale migliore.

Supporta l'alimentazione standard POE: fornisce 2 porte Gigabit 10/100/1000Mbps, supporta l'alimentazione del cavo di rete PoE standard 802.3at, non è richiesta alcuna alimentazione esterna.

AVM FRITZ!Box 4060 Edition International, Router Wi-Fi 6 Tri Band fino a 6.000 MBit/s, WAN a 2.5 Gb, 3x LAN Gb, 1x USB, Access Point, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

€ 209.99 in stock 71 new from €209.99

16 used from €193.19 Controlla il prezzo su Amazon

Connessione a qualsiasi modem in fibra ottica, via cavo o DSL tramite porta WAN

Wi-Fi 6 fino a 6 Gbit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 Mbit/s)

Connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale premendo un tasto (Connect)

Accesso Wi-Fi per ospiti pratico e sicuro senza accesso alla rete locale privata

Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon) e per prese commutabili

AVM FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Edition International, Kit extender per rete elettrica & FRITZ!Box 4040 Edition International, Router Wi-Fi Dual Band fino a 866 MBit/s, 4x LAN Gb

€ 132.98 in stock 1 new from €132.98 Controlla il prezzo su Amazon

Prodotto 1: Espande la rete domestica attraverso la rete elettrica, velocità di trasferimento dati fino a 500 Mbit/s e fino a 300 Mbit/s tramite wifi N; include mesh

Prodotto 1: Massima sicurezza con crittografia AES a 128 bit, compatibile con IEEE P1901 e tutti gli adattatori Powerline della classe 500 e 200 Mbit/s

Prodotto 1: Porta LAN per collegare router, PC, stampante, smart tv, apparecchiature hi-fi, console video, lettore Blu-ray e altri dispositivi di rete, che privilegiano la trasmissione video e la telefonia IP

Prodotto 1: Controlla comodamente la tua FRITZ!Powerline 540E dal tuo computer, tablet o smartphone, così come tutte le impostazioni della tua rete domestica e della tua rete Wi-Fi attraverso un'interfaccia utente intuitiva

Prodotto 2: Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem adsl, fibra (vdsl, ftth), wll (internet via radio/satellite come eolo, open sky, noisat)

AVM Fritz! 2400 Ripetitore/Estensore Segnale Wifi Ac+N, Bianco & Fritz Box 4040 Ac 1300 International Router Wi-Fi, Dual Band, Rete Mesh

€ 150.98 in stock 1 new from €150.98 Controlla il prezzo su Amazon

Prodotto 1: Aumenta in modo semplice e rapido la portata delle tua rete wireless

Prodotto 1: Wi-Fi AC+N fino a 1.733 MBit/s (5 GHz 4 x 4) e fino a 600 MBit/s (2,4 GHz 4 x 4) + 1 porta lan

Prodotto 1: Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Prodotto 1: Compatibile con tutti i router wireless dotati degli standard wireless 802.11ac/n/g/b/a

Prodotto 2: Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH), WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat)

AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Amazon.it Features Part Number 20002333 Model 20002333

AVM FRITZ!Box 7530 AX Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band fino a 2.400 MBit/s, ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

€ 138.50 in stock 93 new from €138.50

38 used from €117.66 Controlla il prezzo su Amazon

Modem Router WI-FI 6 (WLAN AX) fino a 1.800 Mbps (5 GHz) e 600 Mbps (2,4 GHz) contemporaneamente, flusso di dati veloce e stabile per una rete locale esigente con diversi dispositivi collegati in wireless

Velocità Internet fino a 300 Mbps con VDSL-Supervectoring 35b; WLAN-Mesh: combinazione automatica dei prodotti Fritz in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali; porta WAN per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice to mail) e funzione fax, stazione base DECT integrata compativile con fino a 6 telefoni cordless nonché per prese commutabili e regolatori di term

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti e server multimediale (NAS) che rende possibile l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale rendendoli usufruibili tramite ricevitori compatibili (tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.)

Contenuto: FRITZ!Box 7530 AX, alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1.5 m di cavo LAN, guida all'installazione rapida in italiano;

AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition International, Modem Router combo LTE & Vdsl/Adsl2 con Wi-Fi Dual Band fino a 2.533 Mbits/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano € 439.99

€ 365.00 in stock 82 new from €365.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf “informazioni allineamento providers” nelle specifiche prodotto)

Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 1733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente

Modem lte di categoria 6 (fdd) con velocità in internet fino a 300 MBit/s sia con umts (3g) che lte (4g) e può essere utilizzato anche su connessioni dsl

4 porte lan ultraveloci, 1 porta USB 3.0 potente per supporti di memoria (nas) e stampanti di rete, 1 porta wan gigabit per collegare un modem cablato o per fibra ottica, 1 slot per schede sim

Centralino per tutti i telefoni analogici, isdn, decte IP, base dect per 6 telefoni cordless, funzione di ricezione e di invio di fax

AVM FRITZ!Box 7510 Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 con 600 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano € 119.99

€ 87.89 in stock 76 new from €87.89

36 used from €74.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router ideale per accedere alla rete locale Wi-Fi 6 (WLAN AX), massima portata e trasmissioni veloci con 600 Mbps (2,4 GHz) così come velocità Internet fino a 300 Mbps grazie al VDSL Supervectoring 35b

Innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete locale sofisticata con un numero elevato di dispositivi finali collegati in Wi-Fi. Ideale come centrale Mesh: integrazione automatica di prodotti FRITZ! interconnesi in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali

Centralino telefonico VoIP per telefoni analogici, DECT e IP (fino a 6 telefoni cordless), con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice-to-mail) e funzione fax, nonché base DECT per prese commutabili e lampadine smart FRITZ!

Server multimediale (USB, NAS) che rende possibile l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale rendendoli usufruibili tramite ricevitori compatibili (tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.)

La consegna comprende: FRITZ!Box 7510, alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1,5 m di cavo LAN, istruzioni di installazione

AVM FRITZ!Repeater 2400 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender Dual Band con 1.733 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano € 109.99

€ 76.90 in stock 33 new from €76.90

6 used from €69.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Aumenta in modo semplice e rapido la portata delle tua rete wireless

Wi-Fi AC+N fino a 1.733 MBit/s (5 GHz 4 x 4) e fino a 600 MBit/s (2,4 GHz 4 x 4) + 1 porta lan

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Compatibile con tutti i router wireless dotati degli standard wireless 802.11ac/n/g/b/a

Potenza assorbita totale: massima 8,5 Watt, media 4,1 Watt READ 30 migliori Stranger Things Eleven da acquistare secondo gli esperti

AVM Fritz! Box 4020 International Router Wireless N 450, 1 USB per Modem 3G-4G, 4 Porte LAN, Access Point, Design Compatto € 65.00 in stock 1 new from €89.90

1 used from €65.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router wireless per il collegamento ad una rete già disponibile come un modem ADSL, Fibra (VDSL, FTTH), WLL (internet via radio/satellite come Eolo, Open Sky, Noisat)

Wireless N fino a 450 Mbit/s (sulla banda da 2,4 GHz), 1 Wan + 4 LAN

Rete Ospiti Wireless o LAN con Captive Portal

Accesso sicuro al FRITZBox da ovunque con MyFRITZ! (Dynamic DNS gratuito) e VPN

Prioritizzazione del traffico per Gaming e Streaming

AVM FRITZ!Box 6820 LTE Edition International, Modem Router 4G/3G con Wi-Fi N 450 Mbit/s, 1x LAN Gigabit, SIM Slot, Interfaccia in italiano € 149.99

€ 111.99 in stock 51 new from €111.99

7 used from €108.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Internet ad alta velocità grazie al modem LTE 4G e 3G UMTS integrato, per reti 4G / 3G, Mini SIM

Internet attraverso rete 4G (LTE) e 3G (UMTS / HSPA +)

Modem LTE multibanda, il router si collega automaticamente a qualsiasi rete mobile disponibile

Router Wi-Fi N 450 Mbit/s (2,4 GHz, 3 x 3 MIMO), 1 x LAN Gigabit per collegare computer e console di gioco, parental control configurabile, interfaccia utente in italiano

Attenzione: verifica la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il Pdf “informazioni allineamento providers” nelle specifiche prodotto)

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band veloce fino a 3.600 MBit/s, ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano € 319.99

€ 232.90 in stock 77 new from €232.90

48 used from €199.96 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto alle connessioni ADSL2+ e VDSL

Velocità fino a 300 Mbit/s grazie a VDSL Supervectoring 35b

Uso sicuro di Internet grazie al firewall preimpostato

Accesso a Internet anche via chiavetta per rete mobile LTE o UMTS

Accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale via VPN

AVM FRITZ! BOX 6850 LTE - ROUTER - WLAN € 204.92 in stock 32 new from €204.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AVM FRITZ! BOX 6850 LTE - ROUTER - WLAN

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition International, Modem Router 4G/3G con Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, 1x USB 3.0, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano € 199.99

€ 143.89 in stock 81 new from €143.89

17 used from €132.38

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 866 (5 GHz) e 400 MBit/s (2.4 GHz) contemporaneamente

Modem LTE di categoria 4 con velocità in internet fino a 150 MBit/s sia con UMTS (3g) che LTE (4g) e può essere utilizzato anche su connessioni DSL

4 porte LAN veloci, 1 porta USB 3.0 potente per supporti di memoria (NAS) e stampanti di rete, 1 porta WAN gigabit per collegare un modem cablato o per fibra ottica, 1 slot per schede Sim

Verifica la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo

Centralino per tutti i telefoni analogici, ISDN, DECT e IP, base DECT per 6 telefoni cordless, funzione di ricezione e di invio di fax

AVM FRITZ!Box 7590 Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano € 259.99

€ 180.89 in stock 37 new from €180.89

18 used from €160.89 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf “Utilizzo con Internet Service Providers” nelle specifiche prodotto

Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 1.733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente, inoltre supporta le connessioni vdsl da 300 MBit, incluso supervectoring

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Media server con connettività nas integrato mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e video

4x porte lan gigabit ultraveloci per computer, televisori ed altri dispositivi di rete, 2 potenti porte USB 3.0 per supporti di memoria (nas), stampanti di rete e chiavette per rete mobile

Google Wifi - Router mesh, confezione, set di 3, per una connessione affidabile, copertura fino a 85 m² quadrati per punto € 180.00 in stock 11 new from €180.00

5 used from €151.59 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Copertura ottimale in tutta la casa. I punti di accesso Google Il Wi-Fi funziona in perfetta sinergia per fornirti una connessione Wi-Fi veloce e affidabile in ogni stanza della tua casa1. Streaming ad alte prestazioni Google Il Wi-Fi adatta automaticamente il suo funzionamento per offrirti prestazioni sempre ottimali sulla tua rete. Passa da una stanza all'altra durante una videochiamata senza subire alcuna interruzione del segnale1

Più tranquillità per i genitori. Imposta le pianificazioni delle autorizzazioni dei genitori per gestire il tempo di utilizzo o impedire l'accesso a determinati tipi di contenuti per adulti e metti in pausa il Wi-Fi su determinati dispositivi ogni volta che vuoi. Una rete perfettamente sicura. Grazie agli aggiornamenti automatici, la tua rete è sempre perfettamente protetta e hai le ultime funzionalità

Una configurazione semplice e veloce. Bastano pochi minuti per creare la tua rete nell'app Google Home e connettiti a Internet, indipendentemente dalle tue competenze informatiche2. Un'unica applicazione per controllare l'intera rete. Google Il Wi-Fi ti consente di dare priorità a dispositivi specifici, controllare la velocità della tua rete3, configurare una rete ospite e altro ancora, il tutto facilmente tramite l'app Google Casa 4

Progettato per la tua casa, progettato per il pianeta. Google Il Wi-Fi è progettato nel rispetto dell'ambiente: il 49% del peso totale delle parti in plastica proviene da materiali riciclati

AVM FRITZ!Box 7530 Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 866 MBit/s (5GHz) & 400 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano € 161.91 in stock 24 new from €161.91

34 used from €85.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modem vdsl / profilo 35b, porta wan per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Router Wi-Fi AC+N (866 MBit/s + 400 MBit/s), Mesh, per una maggiore velocità ed una migliore copertura

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf “Utilizzo con Internet Service Providers” nelle specifiche prodotto)

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti, dispositivi di archiviazione di rete, server multimediale (upnp av), connettività nas

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber (Wi-Fi 6 modem in fibra ottica (WLAN AX), fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 1.200 Mbit/s (2,4 GHz), rete Wi-Fi, base DECT, porta 2,5 Gigabit, bianco, adatto per la Germania) € 269.00 in stock 26 new from €269.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router Wi-Fi con modem in fibra di vetro integrato per un collegamento diretto a tutti i connettori in fibra di vetro comuni in Germania, i moduli FRITZ!SFP AON e GPON sono inclusi nella confezione

Più performance, flessibilità e connessioni più stabili con il moderno Wi-Fi 6: WLAN (4x4) con fino a 2400 Mbit/s (5 GHz) e 1200 Mbit/s (2,4 GHz) per una vasta gamma di dispositivi e applicazioni parallele

Funzione Mesh Master: la FRITZ!Box contiene punti di accesso Wi-Fi distribuiti (ad esempio esempio più FRITZ!ripetitore per una rete Wi-Fi intelligente e controllarli in modo che i dispositivi utilizzati nella rete domestica siano sempre accettati al punto di accesso con la migliore connessione

Impianto telefonico VoIP con versatili funzioni di comfort per tutti i telefoni (analogici, DECT e IP) e base DECT per fino a sei telefoni cordless e per il controllo di dispositivi Smarthome, ad esempio le prese commutabili FRITZ!DECT 200/210 o il regolatore del radiatore FRITZ!DECT 301/302

4 porte LAN Gigabit ultra veloci per computer, TV e altri dispositivi di rete, 1 porta Gigabit Wi-Fi da 2,5 mm, 2 porte USB 3.0 per stampante e memoria in rete, SFP Cage per un modulo FRITZ!SFP

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router autonomo veloce - Il router Wi-Fi mesh eero si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m².

Massima flessibilità - Aumenta la portata del tuo sistema in qualsiasi momento con l’hardware eero, semplice e con compatibilità universale.

Compatibile con il tuo provider di servizi Internet - eero si connette al tuo modem per portare la tua attuale connessione Internet in qualsiasi punto della casa.

Si configura in pochi minuti - L'app eero ti guida nella configurazione e ti consente di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia.

Wi-Fi perfetto per l’intrattenimento - Sfrutta al massimo la tua connessione Wi-Fi per riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa.

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5 GHz) e 600 MBit/s (2,4 GHz), fino a 300 MBit/s con Supervectoring VDSL 35b,WLAN Mesh, Base DECT, Media Server, adatto per Germania € 179.00 in stock 26 new from €169.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AVM FRITZ!BOX 7530 AX ADSL/ADSL2+ VDSL WI-FI 6 WLAN AX 20002930

TP-Link Archer C6 Gigabit Router Wi-Fi Dual Band AC1200 Wireless, 5 Porte Gigabit, 4 Antenne Esterne e 1 Antenna Interna, 2.4GHz/5GHz, Modalità Access Point, MU-MIMO, Rete Ospite, Nero € 45.99 in stock 46 new from €45.92 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Wi-Fi Dual Band: fino a 300 Mbps sulla banda 2.4GHz e fino a 867 Mbps sulla banda 5GHz, per una velocità combinata totale di 1200 Mbps

Antenne ad alto guadagno: 4 esterne fisse + 1 interna per una copertura ottimale

Dotato di 4 porte Gigabit LAN e una porta Gigabit WAN

App Tether: gestione intuitiva direttamente dal tuo smartphone, disponibile per Android e iOS

Modalità Access Point: trasforma il tuo network cablato in un network wireless

ZTE Router Wi-Fi 6 AX3000 Pro, 4 Antenne Ad Alto Guadagno 7dBi, 2.4 Ghz/5 Ghz, 3000mpbs 160MHz, 4 Gigabit Porte, NFC Connessione One-touch, MU-MIMO, OFDMA, 128 Utenti, Configurazione Facile, Bianca € 99.49 in stock 1 new from €99.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Goditi Velocità Wi-Fi Ultraveloci】 la velocità di picco del Wi-Fi è aumentata a 3000 Mbps. ZTE AX3000 Pro ha una larghezza di banda di 160 MHz, il doppio di quella della generazione precedente. Simile alla corsia autostradale, la larghezza della corsia raddoppia, il traffico della corsia raddoppia e la velocità della rete raddoppia.

【Smart NFC one-touch】ZTE Router AX3000 Pro rende l'accesso Wi-Fi più conveniente. Con la connettività NFC one-touch, il dispositivo può velocizzare le connessioni Wi-Fi su smartphone Android dotati di NFC.

【zLink Boost Fusione a Doppio Canale】 raddoppia il tasso di ingresso. La banda larga domestica di due operatori può essere unita da 1+1 dual-channel, attraverso la tecnologia di fusione dual-channel zLink Boost cablata, che raddoppia la velocità della banda larga domestica.

【Antenna ad Alto Guadagno 7dBi】 copertura per tutte le stanze e tutti gli scenari. Antenna esterna ad alto guadagno da 7dBi e due canali di segnali a 2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente per migliorare le prestazioni di penetrazione della parete. Un router consente al Wi-Fi di coprire facilmente spazi più grandi.

【Supporto Easy Mesh】 ZTE Router Wi-Fi 6 AX3000 Pro supporta la tecnologia Mesh standard Easy Mesh, l'espansione con un clic è facile da ottenere. Anche per gli utenti a livello di villa, la rete mesh di più dispositivi consente una copertura senza interruzioni e il roaming Wi-Fi automatico.

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, TP-Link HomeShield, OneMesh, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), Tether App, Compatibile con Alexa € 149.99

€ 99.90 in stock 38 new from €92.17

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Wi-Fi 6 di Nuova Generazione] - Dual Band con 2402Mbps su 5GHz e 574Mbps su 2.4GHz e garantisce lo streaming più fluido e download più veloce

[Connessione Simultanee Lag-Free] - Supporta MU-MIMO e OFDMA per ridurre la congestione di rete e aumentare il throughput

[Copertura Wi-Fi Estesa] - 4 antenne e tecnologia Beamforming assicurano una copertura ottimale

[TP-Link HomeShield] – Il servizio per la sicurezza della rete di TP-Link che protegge il tuo network con funzionalità avanzate e sistemi di protezione IoT

[Porta USB 3.0] - 1 porta USB 3.0 permette di condividere semplicemente media e strutture cloud private

