30 migliori Fx-Cg50 da acquistare secondo gli esperti

Casio Fx-Cg50 Calcolatrice Grafica Senza Cas Con Display A 65.000 Colori, Nero/Bianco, ‎A4, ‎One size € 129.90

€ 105.00 in stock 28 new from €104.88

8 used from €82.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Display naturale con 65.000 colori

Funzioni: realizza grafici in 3D, menù a icone a colori, funzione picture plot

Ideale per la scuola secondaria di secondo grado e università e Ammessa agli esami di maturità, con 3 anni di garanzia

Alimentazione: a batteria (4 x AAA)

Dimensioni: 20,6 x 89,5 x 188,5 mm

Calcolatrice Casio FX-CG50 con custodia protettiva di Calcuso € 122.99 in stock 3 new from €122.99

1 used from €115.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice Casio FX CG50 8 x 21 caratteri, 384 x 216 pixel, oltre 65.ì000 colori.

Casio FX-CG50 per un'innovativa applicazione dello schermo per analisi di foto e video.

La Casio FX CG 50 può essere facilmente collegata al PC come memoria di massa USB.

La Casio FXCG50 può essere utilizzata per numerose funzioni (integrali, differenziali, stocastica, calcoli della matrice).

Con custodia protettiva. READ 30 migliori Etichette Adesive A4 da acquistare secondo gli esperti

Casio FX-CG50, calcolatrice grafica con display a colori ad alta risoluzione (con Scatola Di Cartone) € 126.90 in stock 6 new from €126.90

13 used from €87.38

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grafica 3D

E-CON4

Funzione catalogo migliorata

Display a colori ad alta risoluzione con oltre 65.000 colori

Innovativa funzione Bildplot per l’analisi di video e foto

CASIO PRIZM FX-CG50 Color Graphing Calculator € 159.99 in stock 3 new from €143.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice grafica a colori con display LCD ad alta risoluzione (oltre 65.000 colori)

Visualizzazione da libro di testo naturale

Tecnologia della trama dell'immagine/Immagini reali

Capacità grafica 3 D

Costruito in sezioni coniche

Casio FX-CG50-S-UH, calcolatrice grafica Calcolatrice € 111.50 in stock 4 new from €111.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Raccomandato e approvato per come & un livello, Core matematica e baccalaureato internazionale (IB).

Questo nuovo modello sostituisce il Casio fx-cg20, aggiungendo capacità grafico 3d.

Display a colori ad alta risoluzione con oltre 65,000 colori, con scritta "natural textbook display numerico 'mostrando frazioni, radici quadrate e altre espressioni nello stesso modo come appaiono in libri di testo.

Oltre 3,000 di funzioni includono; risolutori equazione risolutori, fogli di calcolo, grafico, i dati grafici, Matrix e Vector calcoli, e-activity, geometria applicata, immagine e trama 3d Display

Include copertura protettiva rigida in policarbonato cavo di collegamento e scivolare su schermo.

Cavo dati USB adatto per Casio fx-CG50, fx-CG20, fx-9750G II, fx-9860G II, fx-9860G III, Classpad II fx-CP400, fx-7450G, CFX-9850G, cavo dati da 1 m con panno per la pulizia del display mungoo € 17.28 in stock 1 new from €17.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ricambio perfetto: il cavo dati sviluppato appositamente per calcolatrici Casio garantisce una compatibilità senza problemi.

Cavo dati: il cavo dati è piccolo, leggero e versatile. I cavi da 100 cm offrono abbastanza spazio. Il cavo può essere utilizzato anche tra il telefono cellulare e il PC o altri dispositivi compatibili.

Su misura: questo cavo dati convince per le sue dimensioni compatte. Il connettore su misura si inserisce in modo semplice e sicuro nel dispositivo.

Trasferimento: con questo cavo dati per calcolatrice Casio è possibile collegarsi facilmente al PC.

Versatile: il cavo dati è inoltre compatibile con ALGEBRA FX 2.0, FX 2.0 Plus, CFX-9850G, CFX-9850G Plus, CFX-9850Ga Plus, CFX-9850GB Plus, CFX-9850GC Plus, CFX-9950G, CFX-9950GB Plus, CFX-9970G, FX 1.0G FX 1.0, FX 1.Plus, fx-7400G Plus, fx-7450G, fx-9750G, fx-9750G II, fx-9750G Plus, fx-9750GA Plus, fx-9860G, fx-9860G AU, fx-9860G AU Plus, fx-9860G II, fx-9860G II SD, fx-9860G II SD, fx-9860G II SD, fx-9. 860G III, fx-9860G SD, fx-9860G Slim, fx-CG20, fx-CG50, fx-CP400 Classpad II, GRAPH25+, 35+, 65, 75, 85, 85 SD, 95, 100+.

Yuhtech Custodia per Casio FX-CG50 Graphic Calculator € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Borsa da viaggio con custodia organizer per CASIO Graphic Calculator adatta per FX-CG50.

La tasca supplementare a rete memorizza questa calcolatrice e penetra bene. Protegge il tuo costoso calcolatore grafico da cadute e colpi.

Materiale: EVA + nylon. Colore nero. Realizzato in custodia rigida Premium Protegge e memorizza la calcolatrice con cavi.

Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi. Comoda cerniera classica per facilitare l'apertura e la chiusura. Cinghia a mano Per tenere i tuoi dispositivi al sicuro e maneggevoli, leggero.

Il pacchetto include: 1 x custodia (dispositivo e accessori non inclusi)

WYNGS Custodia protettiva compatibile con calcolatrice Casio FX-CG50 nero € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In similpelle nera.

WYNGS Pellicola di protezione del display in vetro temperato compatibile con Casio FX-CG50 (2 pezzi) € 9.95 in stock 3 new from €9.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo proteggi schermo è caratterizzato da un’ottima aderenza e rappresenta la protezione ideale per lo schermo della tua calcolatrice.

Protegge dai graffi e della polvere e può essere rimosso senza lasciare residui.

Grazie alla funzione antiriflesso del proteggi schermo, l’uso della calcolatrice grafica non viene influenzato in alcun modo.

Il proteggi schermo viene consegnato in confezione doppia.

Casio Touchscreen con calcolatrice grafica stilo, 4.8 (fx-CG500) € 349.81 in stock 1 new from €349.81 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice grafica a colori - LCD touchscreen extra large da 4,8 pollici con pennino.

Espositore naturale per libri di testo

LCD extra large ad alta risoluzione con oltre 65000 colori

Sistema avanzato di algebra computer (custodia)

Funzionamento touch screen, rubinetto e trascinamento

Calcolatrice grafica formale fx-CP400+E € 176.00 in stock 2 new from €176.00

2 used from €123.75 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice grafica formale fx-CP400+EII

Con il suo ampio display a colori ad alta definizione e touch, la calcolatrice fx-cp400+e dotata di modalità di revisione offre un maggiore comfort di utilizzo

Rotazione dello schermo (passaggio da vista verticale a vista orizzontale)

Gestione intuitiva grazie alla funzione touch. Tecnologia e design si uniscono per rendere il lavoro matematico un vero piacere!

Modalità esame: limitazione dell'accesso alla memoria dell'utente durante l'esame conforme alle nuove normative

ProCase Custodia per Calcolatrice Texas Instruments TI-Nspire CX, TI Nspire CX II-T, TI-82/83/83 Premium CE/84/84 Plus/85/86/89, Casio Graph FX-CG50/9750 GII/CG50/9860, HP 35s +/ HP Prime € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Universal Compatibility】Outside dimension: 22 x 11 x 5.5 cm. Fit: HP 35s +, HP Prime, HP Prime +, HP 50G; TI-Nspire CX, TI-Nspire CX II, TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire CX CAS II, TI-82 Advanced, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-83 Premium CE, TI-83 Premium CE Edition Python, TI-84, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus CE, TI-85; TI-86, TI-89, TI-89 Titanium; Casio Graph 25+ E/35+ E/35+ E II /FX-CG50/9750GII/9860GII/9860GII /90+ E;( SOLO CUSTODIA)

【Custodia rigida】 Custodia da trasporto in EVA di alta qualità, proteggerà la calcolatrice da polvere, urti e graffi

【Impermeabile】 Questa custodia ti consentirà di riporre la calcolatrice in modo sicuro nello zaino

【Tasca con cerniera + 3 slot + portapenne】 Tutto in mente per avere tutto a portata di mano per i tuoi esercizi o lezioni di matematica: una tasca a rete per i tuoi cavi, goniometro o bussola; 3 slot per memory card o USB; Un portapenne

【Maniglia per il trasporto】 Maniglia resistente e confortevole per un facile trasporto

brotect Pellicola Protettiva Compatibile con Casio FX-CG50 Protezione Schermo (2 Pezzi) [Trasparente, Anti-Impronte] € 4.49 in stock 1 new from €4.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Made in Germany】Con questa pellicola protettiva avrai un'eccellente protezione ad un prezzo imbattibile (2 Pezzi) , compatibile con Casio FX-CG50

【Protezione anti-graffio】Il tuo dispositivo avrà una buona protezione antigraffio e manterrà pulito lo schermo

【Anti-Fingerprint】Questo protettore agisce in modo oleofobico resistente alle impronte digitali e al grasso, rendendo più facile per il vostro dispositivo essere sempre pulito, compatibile con Casio FX-CG50

【Produzione di qualità】in Germania e un servizio clienti che risolverà le vostre domande entro 24 ore

【Installazione facile】L'installazione senza bolle è molto facile e l'adesione è garantita dallo speciale strato adesivo in silicone

Casio FX-9860GIII-W-ET Calcolatrice grafica, Blu € 89.90 in stock 4 new from €89.90

1 used from €75.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice grafica FX-9860GIII.con ampio schermo ad alto contrasto e display naturale

Lingua italiana

Linguaggio di programmazione Python

Memoria RAM/Flash ROM disponibile: 61 kB/16 MB

Fogli di calcolo READ 30 migliori Caran D Ache Matite da acquistare secondo gli esperti

CALCUSO Set di accessori compatibile con calcolatrice grafica Casio FX-CG50 con display a colori ad alta definizione: libro professionale + custodia protettiva rosa + pellicola protettiva + CD di € 41.99 in stock 2 new from €41.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set di 5 accessori di CALCUSO per la tua Casio FX CG 50

Contenuto: custodia protettiva, libro di istruzioni, CD, set geometrico, pellicola protettiva

Il libro professionale CALCUSO e i CD per l'apprendimento ideali come ausilio per l'apprendimento, set di geometria da 10 pezzi con squadra e compasso

La custodia protettiva WYNGS rosa e pellicola protettiva compatibile con il CASIO FXCG50

Attenzione: la calcolatrice non è inclusa nella confezione. Questo è solo a scopo illustrativo.

CALCUSO Set di accessori standard compatibile con calcolatrice grafica Casio FX-CG50 con display a colori ad alta definizione: libro professionale CALCUSO + custodia protettiva WYNGS nera € 30.95 in stock 2 new from €30.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set di accessori CALCUSO offre un avvio ottimale per Casio FX CG 50

Contenuto della confezione: custodia protettiva, libro (lingua italiana non garantita)

Robusta custodia protettiva in nero, chiusura lampo che chiude la custodia protettiva in modo sicuro su tre lati

Il libro calcuso per Casio FX CG 50 con compiti di applicazione per un rapido accesso

Attenzione: la calcolatrice non è inclusa. Questo è solo a scopo illustrativo.

Celestiaprix - Custodia Celestiaprix protezione custodia per Calcolatrice CASIO FX-CG50 € 27.66 in stock 1 new from €27.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 8436579441883

Casio FX-CP400+E, calcolatrice grafica con modalità esame € 179.90 in stock 6 new from €179.90

1 used from €182.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Migliore visualizzazione dei calcoli, Graphes e tabelle, Rrtazione monitor (passaggio di vista ritratto in vista paesaggio)

Manipolazione intuitiva grazie alla funzione touch. La tecnologia e il design si uniscono per fare del lavoro matematico un vero piacere.

Modalità esame: limitazione di accesso alla memoria utente durante l' esame conforme alla nuova normativa

Lingue disponibili: Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese e Suomi

CALCUSO manuale d'uso (in tedesco) per calcolatrice Casio FX-CG50 € 10.95 in stock 3 new from €10.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'accesso rapido con le attività di applicazione

Spiegato dettagliatamente passo dopo passo

Oltre 40 video di apprendimento per tutti i passi più importanti

Cucito

92 pagine

Casio FX-7400GIII Calcolatrice grafica € 69.99 in stock 5 new from €69.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Visualizzazione lineare

61 kB RAM/16 mb memoria flash ROM

Programmazione/personalizzato

Custodia rigida protettiva

Collegamento PC

Calcolatrice Grafica NumWorks € 94.99 in stock 4 new from €94.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contiene tutte le caratteristiche necessarie per l’apprendimento della matematica in tutte le classi di liceo

Utilizzo intuitivo e apprendimento rapido

Batteria ricaricabile a lunga durata inclusa

Schermo a colori ad alta risoluzione (320 x 240 px)

Cavo di ricarica USB incluso

Casio Fx-991Ex Calcolatrice Scientifica Con 552 Funzioni, Nero Bianco, 1.02 x 16.51 x 7.62 cm; 90.72 grammi € 33.69

€ 21.51 in stock 27 new from €29.98

1 used from €21.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Numero di funzioni: 552

Tipo di alimentazione: batteria

Calcolo di integrali, integrali definiti e differenziali

Tecnologia schermo: LCD

Dimensioni del prodotto: 1.1 x 7.7 x 16.5 cm

PChero Cavo di Ricarica Dati USB per Texas Instruments TI-84 Plus CE, TI 89, TI Nspire CX Calcolatrice Grafica € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funzionalità 2 in 1: il design del cavo dati a quattro core assicura le funzioni di ricarica e trasferimento dei dati. Perfettamente adatto per la calcolatrice grafica CE TI-84 Plus di Texas Instruments.

Cavo per uso intensivo: nucleo interno in rame di alta qualità 24 AWG con sigillatura in plastica Stury, supporta velocità di trasferimento USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps.

Conveniente per lo studio: lunghezze a 3,28 piedi / 1 metro. Questo cavo adattatore da USB 2.0 a Mini-B di tipo A può essere facilmente ricaricato tramite la porta USB di laptop / PC, power bank, caricatore a muro e caricatore per auto.

Ampia compatibilità: compatibile con calcolatrici grafiche Texas Instruments TI-84 Plus, TI-84 Plus CE, TI-84 Plus C Silver Edition, TI 89 Titanium, TI Nspire CX / CX CAS.

* IMPORTANTE *: parti OEM. Si prega di confermare le specifiche e le dimensioni della spina prima dell'acquisto! Se non puoi essere sicuro, non esitare a contattarci.

Custodia WYNGS 'S' per calcolatrici Casio, Texas Instruments e Sharp € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nota: la calcolatrice non è inclusa. Questo è solo a scopo illustrativo.

Marca: WYNGS

fabbricante: WYNGS

CALCUSO Set di accessori standard compatibile con calcolatrice grafica Casio FX-CG50 con display a colori ad alta definizione: libro professionale CALCUSO + custodia protettiva WYNGS grigio chiaro € 31.95 in stock 2 new from €31.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set di accessori CALCUSO offre un avvio ottimale per Casio FX CG 50

Contenuto della confezione: custodia protettiva, libro (lingua italiana non garantita)

Robusta custodia protettiva in nero, chiusura lampo che chiude la custodia protettiva in modo sicuro su tre lati

Il libro calcuso per Casio FX CG 50 con compiti di applicazione per un rapido accesso

Attenzione: la calcolatrice non è inclusa. Questo è solo a scopo illustrativo.

Casio FX-9860GIII Calcolatrice grafica € 99.90 in stock 10 new from €92.01 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calcolatrice grafica FX-9860GIII.con ampio schermo ad alto contrasto e display naturale

Lingua italiana

Linguaggio di programmazione Python

Memoria RAM/Flash ROM disponibile: 61 kB/16 MB

Fogli di calcolo

CALCUSO: Casio FX CG 50 + custodia protettiva WYNGS rosso + libro professionale CALCUSO + garanzia estesa di CALCUSO € 150.99 in stock 2 new from €150.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il CASIO FX CG50 con 8 x 21 caratteri, 384 x 216 pixel e oltre 65.000 colori

Per un'applicazione innovativa per l'analisi di foto e video

WYNGS Custodia protettiva robusta compatibile con CASIO FX CG 65

Il libro calcuso ti rende pronto per la scuola

Include custodia protettiva Wyngs, garanzia avanzata di Calcuso, libro specializzato Calcuso

Casio FX-9750GII Calcolatrice € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Descrizione del prodotto: Casio FX- 9750GII

Tipo di batteria: AAA

Tipo: scientifico

Elément format: borsa

Risoluzione schermo: 64 x 128 pixel

CASIO FX-9860GIII Calcolatrice grafica avanzata € 104.02 in stock 2 new from €99.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il nuovo Casio fx-9860GIII sostituisce fx-9860GII e fx-9750GII.

Consigliato per ulteriori studi avanzati

Potente processore migliorato per una grafica più veloce

Ampio display monocromatico da 64 x 128 pixel

Geometria e grafici dinamici

Casio FX-9750 GII Calcolatrice Grafica senza CAS, Ampio Display Monocromatico a 8 Righe, 61kB RAM, Blu Scuro € 128.00 in stock 1 new from €128.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatta per la scuola secondaria di secondo grado e università e ammessa agli esami di maturità

Ampio display monocromatico a 8 righe

Visualizzazione immediata dei risultati con grafici, tabelle ed elenchi, collegabile con cavo USB (non incluso nella confezione)

Alimentazione: batteria (4 x AAA)

Dimensioni: 2 x 8.7 x 18 cm READ 30 migliori Cover Samsung Galaxy Grand Neo Plus da acquistare secondo gli esperti

