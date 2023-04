Home » Giocattolo 30 migliori Gesso Per Stampi da acquistare secondo gli esperti Giocattolo 30 migliori Gesso Per Stampi da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Gesso Per Stampi preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Gesso Per Stampi perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Polvere di Gesso atossica da Colare, Asciuga all’Aria, Gesso Ceramico Inodore, per Uso Hobbistico e Progetti Creativi, Bianco, Fai da Te (1 kg) € 15.90 in stock 3 new from €14.90

Free shipping

Amazon.it Features ✔️COME USARE: Ceramica a freddo da miscelare con acqua, inire il prodotto con acqua al 30% es: 100g di Fil Ceramic + 30g di acqua.

✔️VARI USI: ottimo per la creazione di gessi più grandi e robusti come vassoi, ciotole, tavole e elementi di decoro a dimensioni grandi.

✔️LAVORABILITA': 5-7 min. a 20-25° - Una volta asciutto e solidificato, l’oggetto colato è pronto da usare già 30 minuti dopo la colata ed è stabile e resistente alla rottura.

✔️ASSISTENZA TECNICA: L’assistenza tecnica Telefonica offre un servizio cortese e professionale che sarà felice di rispondere a tutte le domande inerenti all’utilizzo del prodotto

✔️QUALITA' RESCHIMICA: Prodotto 100% made in italy.

DAS gesso in polvere per modellaggio, 1 kg € 7.65 in stock 10 new from €1.11

Free shipping

Amazon.it Features Ideale per realizzare impronte e creare oggetti voluminosi

Facile da utilizzare

L'oggetto realizzato può essere decorato con tempere e pennarelli multisuperficie

Non contiene glutine

Glorex Alabit, Modellino di Gesso, Bianco, 7 x 10 x 22 cm, 1000 unità € 3.79 in stock 1 new from €3.79

Free shipping

Amazon.it Features Modello bianco gesso

Deve circa 24 ore prosciugare

Prima della dipinto con malgrund etichettatura vorbehandeln

L'imballaggio può variare

Algaplay Michelangelo Casting Plaster 1 kg. Gesso Sintetico tixotropico e atossico ad Elevata durezza e Resistenza. Ideale per calchi e positivi in Copia. € 11.00 in stock 2 new from €15.90

Free shipping

Amazon.it Features Il gesso sintetico tixotropico Michelangelo Casting Plaster permette di ottenere vere e proprie sculture grazie alle sue caratteristiche chimiche che permettono di ottenere un calco con elevata durezza ed un effetto estetico simile al marmo. Il materiale, una volta indurito, resiste nel tempo senza perdere le sue caratteristiche, e può essere rifinito e dipinto a piacimento per personalizzare la propria opera.

Gesso alabastrino da modellare, 1,5 kg € 11.97 in stock 5 new from €7.05

Free shipping

Amazon.it Features Pregiato gesso alabastrino per modellaggio e colatura.

Molto raffinato con un elevato punto di bianco. Ideale per tutti i lavori creativi come modellaggio, stuccatura e colatura di forme e figure.

Il gesso per modellare non contiene additivi, non è tossico, non è corrosivo ed è ecologico.

Il gesso alabastrino per modellare è ideale da dipingere dopo l'indurimento e l’applicazione del primer.

Contenuto della confezione: 1500 g = 1,5 kg.

Gesso Alabastrino Maurer 5Kg per la produzione di manufatti in gessi, cornici € 13.98 in stock 2 new from €13.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Confezione: 1 PZContenuto 5 kg.

KERAflott, sacchetto da 5 kg di polvere bianca per colate di rilievi € 38.00 in stock 5 new from €29.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Polvere per colate di rilievi.

Polvere di ceramica per colate e forme in rilievo.

Inodore – atossica e facile da applicare.

Tempo di lavorazione: circa 10 minuti. Tempo di indurimento: circa 30-40 minuti, dopodiché è verniciabile con tutti i colori.

Rapporto di miscelazione: 1 a 3 (acqua a polvere KERAflott).

NINGESHOP Kit Calco Mani Famiglia 3D Set Completo di Gesso e Alginato per Scultura e Stampi per Impronte di Adulti e Bambini,Kit Calco Mani per stampi Mani Coppia e Famiglie,Idee Regalo Romantiche € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.it Features 【Crea Ricordi di Famiglia Senza Tempo】: Rendi indimenticabili i tuoi momenti con il kit calco mani coppia! Ideale per il matrimonio, idee regalo per anniversario per le coppie, regali per lei, regali di compleanno e per ricordare le persone care con un ricordo usando il kit calco mani. Godetevi il kit calco mani con la vostra famiglia e cari, immortalate un momento speciale in una qualità mozzafiato.

【Materiali di altissima qualità】: Crea una scultura e unica e accurata con il nostro kit per mani di qualità superiore. mix di alginato di alta qualità, atossica è naturale, delicata e non irrita la pelle di bambini e adulti, 100% qualità garantita, Impronte mani estremamente precise ,Fornisce dettagli perfetti.

【Kit Di Calco Mani Più Venduto】: Questo kit di calco mani è un'attività divertente per il tempo di libero in famiglia, goditi il kit di calco mani in gesso con la tua famiglia, semplicemente mescola, modella, cola e stacca. E 'divertente e facile da fare, un ricordo prezioso per celebrare eventi speciali della vita, Il kit contiene istruzioni facili da seguire e video tutorial dettagliati.

【Materiali di Prima Scelta】: il kit 3D comprende 1 busta di alginato per calchi da 400 gr, 1 busta di gesso per modelli da 1 kg, 1 contenitore (secchiello in polipropilene) da 6 lt, 1 carte abrasive, 2 bastoncino per mescolare, 1 Base in legno, 6 vernice (nero, oro, argento), 2 Pennello, 1 paio di guanti, 2 bastoncini in legno per pulire la scultura, e istruzioni illustrate.

【Quantità di Stampi per kit】: I materiali contenuti nel ti permettono di riprodurre 2 mani di adulti o di bambini con la famiglia o gli amici, oppure un calco per un adulto e un bambino, un calco per due mani adulte e un bambino. Sarà molto semplice grazie alle istruzioni incluse. READ 30 migliori Pantofole Donna Unicorno da acquistare secondo gli esperti

Rayher 3699000 Polvere di Ceramica Raysin 200, Polvere Di Gesso 1 Kg da Colare, Asciuga All’Aria, Inodore, per Uso Hobbistico e Progetti Creativi, Bianco € 19.00 in stock 1 new from €19.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Polvere di ceramica finissima che crea superfici lisce e delicate, è facile da usare e di ottima qualità

Raysin 200 è adatto per la creazione di gessi grandi e robusti come vassoi, ciotole, tavole e elementi di decoro grandi

Una volta asciutto e solidificato, l’oggetto colato è pronto da usare già 30 minuti dopo la colata ed è stabile e resistente alla rottura

Asciuga in poco tempo all’aria e i gessi asciutti non lasciano tracce di polvere, mescolare la polvere semplicemente con acqua aggiungendo pigmenti di colore a piacere

Adatto da usare con stampi in lattice, gomma o plastica o stampi per sapone o calcestruzzo

KADÓ Calco Mani Coppia | Kit Calco Mani Famiglia in Gesso |Gesso per stampi Mani | Alginato per calchi | Kit Impronte 3D Adulti e Neonati con Confezione Regalo| Made in Italy € 35.90

€ 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping

Amazon.it Features SICURO SULLA PELLE: Il nostro kit per calco in gesso é prodotto in Italia con materiali di alta qualitá per garantire un'eccellente resa dei dettagli. L'alginato é quello usato in campo odontotecnico quindi atossico e sicuro anche sulla pelle dei neonati.

FACILE DA REALIZZARE: materiali facili da lavorare con istruzioni dettagliate in 5 lingue tra cui l'italiano. L'alginato cromatico cambierá colore e ti aiuterá a capire quando estrarre le mani per garantire la riuscita della tua scultura 3d.

DESIGN ELEGANTE: packaging raffinato. Idee regalo originali per sposi, anniversario, Natale, festa della mamma, San Valentino, compleanno, neonato.

FAI DA TE DIVERTENTE: goditi il kit per celebrare occasioni speciali o come attivitá unica per il tempo libero in famiglia. Per ogni confezione é possibile creare stampi in gesso di 2 mani adulti + 1 mano neonato.

RISULTATO GARANTITO: 30 giorni di garanzia, assistenza esclusiva tramite il nostro servizio clienti. Se hai dubbi su come realizzare il calco non esitare a contattarci, saremo lieti di aiutarti!

1kg gesso alabastrino scagliola adatto a colate in stampi di silicone e non solo € 12.73 in stock 1 new from €12.73

Free shipping

Amazon.it Features Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, evitando il contatto diretto con il pavimento.

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, evitando il contatto diretto con il pavimento.

Il prodotto va utilizzato a temperature comprese tra un minimo di 5°C ad un massimo di 35°C.

Proporzione Gesso/acqua 100:75 (100gr di gesso e 75gr/ml di acqua)

Tempo di lavorabilità a 23°C: 6 min. Tempo di presa iniziale a 23°C: 8 min. Tempo di presa finale a 23°C: 20 min.

Lefranc Bourgeois Gesso Bianco 500 ml € 11.40

€ 10.74 in stock 10 new from €10.00

Free shipping

Amazon.it Features Imprimitura universale pronta all'uso

Il gesso è un'imprimitura bianca, flessibile e multi supporto

Si applica come base di aggrappo per tutte le superfici porose (tela, carta, pietra, legno, gesso)

Colore: bianco

Hobbyfun Relief Gies dimensioni bianco 1 kg (Fine e bianco). € 8.48 in stock 2 new from €8.48 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gesso ceramico Keraflott

Quantità: 1 kg

Polvere bianca per colate in stampi

Seifenprofis - Gesso alabastrino per modellare, intonaco, massa per colata, 1,5 kg € 2.99 in stock 1 new from €2.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gesso da modellazione finissimo per modellare e fondere

Gesso da colata molto fine con un elevato grado di bianco. Ideale per tutti i lavori creativi come modellazione, strutturazione, colata di stampi e figure, impronte 3D, modellismo, hobby.

La pasta da modellare non contiene additivi, è atossica, non caustica ed ecologicamente sicura. Ad asciugatura rapida e all'aria, è adatta come stucco.

La polvere di gesso è ideale per la pittura dopo l'indurimento e l'applicazione del primer. Create regali creativi e kit artigianali con i nostri modelli in gesso e gli stampi in silicone.

Fornitura: 1500 gr = 1,5 kg, prodotto in Germania

Kit Calco Mani Coppia, Stampo Mani Gesso Coppia per Stampi Mani Coppia e Famiglie,Alginato per Calchi,Regalo di Anniversario e Attività di Vacanza,Kit per Calco in Gesso per Adulti,Bambini,Matrimonio € 24.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.it Features ❤️【Kit per Calco in Gesso】: Idee regalo speciali per i ricordi di tutta la vita; Regali romantici per coppie, fidanzati o fidanzate, famiglia: calco in gesso per matrimonio, compleanno, anniversario, amicizia, fidanzamento, regali di anniversario, coppia personalizzata e amore regalo di coppia.

❤️【Materiale Sicuro】: il nostro set di impronte 3D realizzato con una miscela di gesso e alginato di alta qualità è naturale, delicato sulla pelle e non tossico. Il set di calchi in gesso di alta qualità produce risultati dettagliati e unici, come l'impronta del vostro bambino.

❤️【Facile da Usare】: Alginato per Calchi, Diventate creativi con i vostri cari e create una dettagliata scultura in gesso in pochi passi. Il set di impronte di gesso è molto divertente e garantisce una buona riuscita ogni volta grazie alle istruzioni dettagliate.

❤️【Risultato Impressionante】: Kit per Calco in Gesso, dettagliato fino alla più piccola piega della pelle e poro, facile da fare, incredibilmente divertente, sia come regalo per le coppie, uomini o uomini, donne o donne, o per i fidanzati per l'anniversario, San Valentino, festa della mamma, regali di Natale.

❤️【Kit Calco Mani Coppia Include】: secchio di miscelazione, 420 g di polvere clone, 1000 g di polvere per modelli, polvere d'oro, polvere d'argento, carta vetrata, guanti usa e getta, pennelli, panno di plastica, strumento per i dettagli, bastoncini per mescolare, istruzioni dettagliate passo dopo passo. Se avete domande, non esitate a contattarci e risponderemo alle vostre domande in qualsiasi momento.

Musykrafties 4-Cavity Candy Silicone Stampo con Foro per Cioccolato, Sapone Realizzazione Candele, Resina Epossidica Casting, Gioielli Hobby Progetti - CUORE € 10.99

€ 7.64 in stock 2 new from €7.64 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Poiché il materiale siliconico è così versatile, l'elenco per i tipi di materiali che possono essere utilizzati per creare gli stampi, è infinito, come pasta di gomma, gelatina, muffin, fondente, pasta di zucchero, cioccolato fuso, cera, ghiaccio, sapone, resina, e tutti i tipi di argille per stampaggio Ottimo anche per utilizzarlo come vassoio per fare il succo sul ghiaccio

Facile da usare e da pulire, molto flessibile, antiaderente, non tossico e facile da pulire, può essere utilizzato in forno, lavastoviglie, frigorifero, ecc. Può essere utilizzato a temperature comprese tra -40 ~ 220 centigradi Stordimento per biscotti, biscotti e cioccolato ecc.

Questo strumento ti aiuterà a portare una qualità professionale nel tuo lavoro. Ideale per l'uso con una vasta gamma di materiali commestibili e non edibili

Lavastoviglie,Congelatore,Microonde e Forno Resistente Multiuso e Riutilizzabili

Ideale per matrimoni o baby shower o altri eventi o feste a favore di regali, creazione di progetti ecc.

Docrafts - Gesso di Parigi in polvere (2,5 kg) € 19.19

€ 15.77 in stock 2 new from €15.75

Free shipping

Amazon.it Features Intonaco di Parigi da Anita' s

Misure 2.5 kg

Adatto per progetti di artigianato e molti altri

KnorrPrandell 200 GR di Gesso CERAMICO Duro KERAQUICK per STAMPI E Oggetti in Rilievo INODORE € 1.98 in stock 1 new from €1.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gesso ceramico Keraquick

Colore: bianco

Quantità per confezione in vendita: 200 grammi

In bustina di plastica ziplock trasparente

Da mescolare all'acqua e colare in stampi

SES-Creative- Hobby e creatività Gesso Passatempi per Bambine Animali Set per Modellare e Dipingere Cavalli SES per BAMB, Colore, 1155 € 12.80 in stock 15 new from €13.96

Free shipping

Amazon.it Features Stampo del gesso in rilievo.

Risultati fantastici grazie allo stampo dettagliato

Gesso ad asciugatura rapida

Tema cavallo

Colori vivaci e buona copertura

Silikomart 22.133.77.0065 Stampi, Silicone, Marrone € 13.30

€ 9.97 in stock 5 new from €5.90

Free shipping

Amazon.it Features Silicone platinico 100% made in Italy

Resistente a temperature comprese tra - 60c e + 230c

Lavabile in lavastoviglie

Il nostro obiettivo principale è la soddisfazione del cliente

DECO 05695 Polvere Ceramica, Bianca € 4.15 in stock 20 new from €3.72

Free shipping

Amazon.it Features Prodotto per colata a freddo

Resistente, ad asciugatura rapida e ha una doppia omogenea che consente superfici lisce e compatte

Le istruzioni per la lavorazione e la verniciatura della polvere ceramica sono incluse nella confezione

Quantità confezione articolo: 1

Kit Calco Mani Impronte 3D Famiglia In Gesso E Alginato Professionali Scultura Artistiche Mani Piedi Per Bambini E Adulti Fai Da Te Idea Regalo Originale Anniversario Confezione Completa Di Accessori € 20.99

€ 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping

Amazon.it Features Questo kit calco è un'idea regalo perfetta per qualsiasi genitore o coppia, potrai immortalare per sempre i ricordi della tua vita come compleanni, matrimoni o anniversari, creando la tua scultura

E' facile da usare e divertente visto che potrai realizzare fino a 3 impronte mani (2 adulti ed 1 bambino)

Il kit impronte completo è composto da una busta di alginato per calco da 453 gr con indicatore di colore, 1 busta di gesso ceramico da 1 kg, 1 contenitore da 3 lt, 2 bamboo stick e le istruzioni d’uso in italiano

I materiali utilizzati sono di prima qualità, adatti per stampi in gesso 3D, calco mani e piedi, impronta bambino o adulto

Con le istruzioni in italiano, sarà facile creare la tua scultura in poco tempo, non avrai bisogno di particolari conoscenze tecniche, ti basterà solo avere tanta creatività READ 30 migliori Dragon Trainer Playmobil da acquistare secondo gli esperti

BWAY - Calco Mani Coppia Set Completo - Calco Mani Confezione XL Regalo Coppia - Kit Calco Mani Coppia con Accessori e Istruzioni in Italiano - Gesso per Stampi Mani Ideale per Regali Coppia € 24.28 in stock 2 new from €27.99

Free shipping

Amazon.it Features ‍‍‍ Il kit calco mani 3D dell' Art King ti da la possibilità di immortalare i tuoi ricordi con il calco mani famiglia. È una delle più particolari idee regalo coppia disponibili attualmente sul mercato. Può essere utilizzato per celebrare occasioni speciali come anniversari di fidanzamento, matrimoni, anniversari di nozze, compleanni, eventi in famiglia e San Valentino. I calchi mani coppia sono una bellissima attività da svolgere anche in famiglia e con amici.

Kit per impronte 3D più completo di tutto il mercato - Il nostro stupendo set comprende un secchiello XL per l'impronta mani - 600g di alginato per calchi cromatico - 1000g di gesso ceramico per calchi mani - carta vetrata P180 per pulire i piccoli residui - coppia di guanti per non sporcarsi le mani - bastoncino in legno per la pulizia dello stampo mani - pennello per colorare il calco - due colori (oro e argento) per pitturare lo stampo mani - istruzioni in italiano e inglese.

Materiali di altissima qualità - il nostro alginato cromatico è quello utilizzato nei kit odontotecnici e quindi atossico, uno tra i più puri e precisi. L'alginato appena mescolato con l'acqua avrà un colore rosa, durante la sua asciugatura cambierà colore diventando bianco permettendo cosí di capire quando è possibile estrarre le mani. L'utilizzo di questo materiale permette al nostro calco in gesso mani di avere un elevatissima definizione anche per i più piccoli dettagli.

Kit impronta 3D completo XL - il nostro stampo mani gesso coppia dell' Art King contiene più alginato e gesso rispetto agli altri kit presenti sul mercato. Grazie al gesso x calchi si possono realizzare queste combinazioni: - un calco per due mani di adulti, oppure un calco per un adulto e un bambino, un calco per due mani adulte e un bambino, un calco di una mano e una zampa, oppure quattro calchi di mani di bambino, oppure 4 calchi di zampe.

✅ Semplicissimo da realizzare - Il calco gesso mani marcato Art King contiene un gesso facilissimo da lavorare. Il kit include istruzioni in Italiano e in Inglese che descrivono come realizzare il calco mani. Dopo l'acquisto ti sarà inviata un e-mail che ti spiegherà nello specifico come procedere per la realizzazione del tuo calco per mani.

Algaplay Michelangelo Kit per Calco Mani Set completo con alginato, gesso e caraffa graduata per scultura 3D. Idea regalo per coppie, amici e famiglia. Prodotto in Italia. (KIT L 2 MANI) € 36.90

€ 28.90 in stock 2 new from €28.90

Free shipping

Amazon.it Features Contenuto: 450 gr. di Michelangelo Moulding Alginate, 1 kg di gesso sintetico tissotropico ad elevata durezza finale Michelangelo Casting Plaster, 1 caraffa graduata da 1 litro, 1 spatola di miscelazione, 2 bastoncini in legno per pulire la scultura, istruzioni illustrate in 6 lingue

I materiali contenuti nel KIT L ti permettono di riprodurre 2 mani di adulti o di bambini con la famiglia o gli amici. Un'idea regalo originale per celebrare eventi speciali come matrimoni, anniversari di matrimonio, compleanni, maternità o festività come San Valentino o Natale.

Tutti i prodotti contenuti nel KIT sono realizzati in Italia con materiali di alta qualità: utilizziamo gli stessi componenti e processi produttivi del settore medicale. La polvere di alginato biologica e atossica: è naturale, delicata e non irrita la pelle di neonati, bambini e adulti, con una formula specifica per creare impronte estremamente precise.

L’Alginato cromatico per impronte di alta precisione contenuto nel kit è perfetto per prendere impronte delle mani o del corpo. Abbinato al gesso sintetico Michelangelo Casting Plaster è possibile ottenere dei calchi che riproducono perfettamente tutti i dettagli anatomici.

Il gesso sintetico tixotropico Michelangelo Casting Plaster permette di ottenere vere e proprie sculture grazie alle sue caratteristiche chimiche che permettono di ottenere un calco con elevata durezza ed un effetto estetico simile al marmo. Il materiale, una volta indurito, resiste nel tempo senza perdere le sue caratteristiche, e può essere rifinito e dipinto a piacimento per personalizzare la propria opera.

PROCHIMA, Marmorina Bianca, Polvere Mescolabile con Acqua, Simile alla Ceramica, 1 Kg € 13.20

€ 12.08 in stock 4 new from €8.20

Free shipping

Amazon.it Features DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - È una polvere miscibile con acqua. Non contiene sostanze nocive, l'aspetto e la sua durezza finale sono simili a quelle della ceramica. Indurisce rapidamente a freddo. Vi è la possibilità di aggiungere dei pigmenti prima e/o dopo l'indurimento.

MODO D'USO - Versare marmorina nella quantità d'acqua indicata; miscelare bene per un minuto circa, finché la massa, inizialmente viscosa diventi plastica e colabile. Largamente usato per la riproduzione di statuine e oggetti decorativi, bomboniere, elementi architettonici per maquettes, diorami e modellismo. Già dopo sole 8 ore circa, le superfici possono essere trattate con colori o acidi.

SPECIFICHE TECNICHE - Rapporto Marmorina/Acqua: 100/25-30. Tempo di lavorabilità a 25°C: 8 minuti. Tempo di indurimento apparente a 25°C: 15-20 minuti. Tempo di sformabilità a 25°C: 25-30 minuti. Indurimento totale a 25°C: 48-72 ore. Dopo l'utilizzo riporlo nel contenitore e chiudere bene. Durata di due anni a temperatura esterne comprese tra i 5 e i 35°C

PROCHIMA - Dal 1962 è leader in Italia nel settore delle resine e dei materiali compositi. Gli elevati standard qualitativi raggiunti sono oggi confermati dall'adozione di un sistema di qualità totale certificato secondo le recenti normative. Il pregio e il vanto di Prochima, motivo di continuità negli anni fin dalla sua fondazione, è quello di mettere alla portata di tutti la conoscenza degli utilizzi della resina

SERVIZIO CLIENTI - I nostri obiettivi principali sono la massima soddisfazione del cliente e l'essere un partner affidabile anche dopo la consegna del prodotto. Il nostro servizio d'assistenza sarà a disposizione dei clienti per risolvere qualsiasi problema e per chiarire ogni dubbio

Kit Calco Mani Coppia, Alginato per Calchi, Kit per Calco in Gesso per Stampi Mani Coppia e Famiglie, Regalo di Anniversario e Attività di Vacanza, Kit per Calco in Gesso per Adulti,Bambini,Matrimonio € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤️【Kit per Calco in Gesso】: Idee regalo speciali per i ricordi di tutta la vita; Regali romantici per coppie, fidanzati o fidanzate, famiglia: calco in gesso per matrimonio, compleanno, anniversario, amicizia, fidanzamento, regali di anniversario, coppia personalizzata e amore regalo di coppia.

❤️【Materiale Sicuro】: il nostro set di impronte 3D realizzato con una miscela di gesso e alginato di alta qualità è naturale, delicato sulla pelle e non tossico. Il set di calchi in gesso di alta qualità produce risultati dettagliati e unici, come l'impronta del vostro bambino.

❤️【Facile da Usare】: Alginato per Calchi, Diventate creativi con i vostri cari e create una dettagliata scultura in gesso in pochi passi. Il set di impronte di gesso è molto divertente e garantisce una buona riuscita ogni volta grazie alle istruzioni dettagliate.

❤️【Risultato Impressionante】: Kit per calco in gesso per stampi mani coppia e famiglie, dettagliato fino alla più piccola piega della pelle e poro, facile da fare, incredibilmente divertente, sia come regalo per le coppie, uomini o uomini, donne o donne, o per i fidanzati per l'anniversario, San Valentino, festa della mamma, regali di Natale.

❤️【Kit Calco Mani Coppia Include】: secchio di miscelazione, 1000 g di polvere per modelli, 420 g di polvere clone, polvere d'oro, polvere d'argento, carta vetrata, guanti usa e getta, pennelli, panno di plastica, strumento per i dettagli, bastoncini per mescolare, istruzioni dettagliate passo dopo passo. Se avete domande, non esitate a contattarci e risponderemo alle vostre domande in qualsiasi momento.

Michelangelo Moulding Alginate Slow Setting. Alginato cromatico per Impronte di Alta precisione, Perfetto per Realizzare calchi delle Mani o del Corpo. Prodotto in Italia. (1 Busta) € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping

Amazon.it Features SLOW SETTING: Il tempo di lavorazione di 3 minuti (con acqua fredda a max 20°C) permette una più agevole miscelazione dell'alginato con l'acqua evitando il problema di indurimento del materiale prima della presa dell'impronta.

Alginato cromatico per impronte di alta precisione. Perfetto per prendere impronte delle mani o del corpo. Abbinato al gesso sintetico Michelangelo Casting Plaster è possibile ottenere dei calchi che riproducono perfettamente tutti i dettagli anatomici.

Realizzato con materiali naturali e atossici, sicuri per la pelle di bambini e adulti.

ISTRUZIONI: Mescolare 1 busta di alginato con 1,8 litri di acqua fredda per 3 minuti (con acqua a 20°C). Il colore cambia da viola a bianco quando l'alginato è completamente indurito.

CONTENUTO: 1 busta da 450g. di Michelangelo Moulding Alginate (450 g.)

Stampo in resina per vaso da giardino in silicone per cemento, in resina epossidica, stampo in resina epossidica, motivo a foglie di pesce e piante grasse, stampi in silicone per vasi in silicone € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping

Amazon.it Features Materiali di alta qualità: gli stampi in resina sono realizzati con materiali in silicone di alta qualità, che possono essere utilizzati più volte, sono facili da cadere, impediscono l'adesione e sono lisci e flessibili.

Modelli creativi: i nostri stampi in resina epossidica hanno 4 diversi modelli tra cui scegliere, a forma di squame di pesce, foglie, fiori, moderni, semplici ed eleganti, adatti a tutti i tipi di stili di decorazione della casa. Può essere posizionato sul tavolo da pranzo, sulla scrivania, sul davanzale, sull'armadio, ecc. per aggiungere più vitalità alla casa.

Creazione fai da te: con uno stampo in silicone, puoi realizzare più creazioni fai da te. È possibile aggiungere fiori secchi, conchiglie, paillettes e altri elementi per decorare il vaso durante il processo di produzione. Il vaso sagomato sarà molto unico e ornamentale.

Ampiamente usato: gli stampi in silicone per resina non sono solo ideali per realizzare vasi da fiori, ma possono anche essere utilizzati per realizzare porta pennelli da trucco, portapenne, portapenne, candele, contenitori, ecc. Perfetto per la decorazione della casa, decorazione del ristorante, decorazione del negozio di fiori, decorazione dell'ufficio.

Regalo unico: i tuoi amici saranno molto sorpresi quando riceveranno il vaso di fiori che hai creato tu stesso. Puoi anche dare questo set di stampi di produzione ad amici e familiari e creare la tua piattaforma di vasi da solo. Sarà anche molto interessante. Non vediamo l'ora di condividere con noi le tue creazioni fai-da-te. READ 30 migliori Avengers Infinity War da acquistare secondo gli esperti

Kit Calco Mani Coppia, Alginato per Calchi, Kit per Calco in Gesso per Stampi Mani Coppia e Famiglie, Regalo di Anniversario e Attività di Vacanza, Kit per Calco in Gesso per Adulti,Bambini,Matrimonio € 25.99

€ 22.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping

Amazon.it Features ❤️【Kit per Calco in Gesso】: Idee regalo speciali per i ricordi di tutta la vita; Regali romantici per coppie, fidanzati o fidanzate, famiglia: calco in gesso per matrimonio, compleanno, anniversario, amicizia, fidanzamento, regali di anniversario, coppia personalizzata e amore regalo di coppia.

❤️【Materiale Sicuro】: il nostro set di impronte 3D realizzato con una miscela di gesso e alginato di alta qualità è naturale, delicato sulla pelle e non tossico. Il set di calchi in gesso di alta qualità produce risultati dettagliati e unici, come l'impronta del vostro bambino.

❤️【Facile da Usare】: Diventate creativi con i vostri cari e create una dettagliata scultura in gesso in pochi passi. Il set di impronte di gesso è molto divertente e garantisce una buona riuscita ogni volta grazie alle istruzioni dettagliate.

❤️【Risultato Impressionante】: dettagliato fino alla più piccola piega della pelle e poro, facile da fare, incredibilmente divertente, sia come regalo per le coppie, uomini o uomini, donne o donne, o per i fidanzati per l'anniversario, San Valentino, festa della mamma, regali di Natale.

❤️【Kit Calco Mani Coppia Include】: secchio di miscelazione, 400 g di polvere clone, 400 g di polvere per modelli, polvere d'oro, polvere d'argento, carta vetrata, strumento per i dettagli, bastoncini per mescolare, istruzioni dettagliate passo dopo passo. Se avete domande, non esitate a contattarci e risponderemo alle vostre domande in qualsiasi momento.

Niimo Calco Mani Coppia, Regali san Valentino, Regali di Coppia, Idee Regalo per Anniversario, Regali Originali, Regali Personalizzati, Idee Regalo Ragazza, Idee Regalo Romantiche, Made in Italy € 34.99

€ 28.00 in stock 1 new from €36.99

Free shipping

Amazon.it Features MOMENTI INDIMENTICABILI: Rendi indimenticabili i tuoi momenti con il kit calco mani coppia! Crea un gesso unico con la tua persona preferita usando il nostro kit da modellare e creando un ricordo indimenticabile

FACILE DA USARE: Sfodera tutta la tua creatività e crea la tua scultura unica nel suo genere. Il calco mani coppia in gesso è divertente e facile da usare grazie alle istruzioni passo passo

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO: Crea una scultura e unica e accurata con il nostro kit per mani di qualità superiore. Il nostro kit 3D include un mix di alginato di alta qualità, totalmente naturale e delicato sulla pelle

REGALO PERSONALIZZATO: Stai cercando un regalo che sia speciale da fare alla persona che ami o a un amico per il compleanno, San Valentino, fidanzamento o nozze? Il nostro kit per calco mani fai da te è garantito per portare un sorriso sul volto di chi ami, in qualunque occasione

CONTIENE: Il kit contiene 1 x confezione di alginato con indicatore di colore, 1 x 1 chilo di gesso ceramico, 1 x recipiente da 3 litri, 4 x bastoncini di bamboo e 1 x guida multilingua

