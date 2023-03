Home » Videogioco 30 migliori Ghost Of Tsushima Ps4 da acquistare secondo gli esperti Videogioco 30 migliori Ghost Of Tsushima Ps4 da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Ghost Of Tsushima Ps4 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Ghost Of Tsushima Ps4 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Ghost of Tsushima - PlayStation 4 [Edizione: Germania]

in stock

2 used from €25.84

Amazon.it

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2019-12-31T00:00:01Z Edition Standard

Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4

in stock

Amazon.it

Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un'esperienza di gioco immersiva

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi

Ghost of Tsushima Director's Cut - PlayStation 4

in stock

Amazon.it

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi

Versione completa con contenuti inediti aggiuntivi

Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Ghost Of Tsushima - PlayStation 4 [Edizione: Regno Unito]

1 used from €24.99

Amazon.it

In war-torn tsushima, ancient beauty endures: in this open-world action adventure, you'll roam vast countryside and expansive terrain to encounter rich characters, discover ancient landmarks, and uncover the hidden beauty of tsushima.

the rise of the Ghost. In his quest to reclaim tsushima, Jin must seek support from old friends and new unlikely allies. He must break away from tradition, become a new kind of warrior, and protect what's left of his home at all costs.

mud, Blood, and steel, challenge opponents with your katana for an immersive Samurai combat experience, master the bow to eliminate distant threats, and develop stealth tactics to disorient and ambush enemies with surprise attacks

In War-Torn Tsushima, Ancient Beauty Endures: In this open-world action adventure, youll roam vast countrysides and expansive terrain to encounter rich characters, discover ancient landmarks, and uncover the hidden beauty of Tsushima.

Ghost Of Tsushima Standard Plus Edition (PS4) (Exclusive to Amazon.co.uk) [Edizione: Regno Unito]

Amazon.it Features Part Number 9365501 Model 9365501 Release Date 2020-07-17T00:00:01Z Edition Standard plus

Ghost of Tsushima - PlayStation 4 [Edizione: Francia]

Amazon.it

Jeu d'action et d'aventure pour PS4 r alis par le studio Sucker Punch (inFAMOUS, Sly Raccoon) avec une histoire inspir e de faits r els

Jeu en Open World avec des graphismes à couper le souffle, Gameplay immersif : combat au corps à corps à l'arme blanche et à distance

Caract ristiques du jeu : 1 joueur, Version physique, Disponible en français et en anglais, Exclusivit PlayStation 4

Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro et avec les manettes DUALSHOCK 4

Contenu : 1 x Jeu Ghost of Tsushima Édition Standard sur PlayStation 4, Version physique, Jaquette en français, Bonus de pr commande à t l charger : Mini bande son num rique, Th me dynamique Jin Ghost of Tsushima, Avatar Jin

Ghost of Tsushima: Director's Cut PS4 - PlayStation 4

Una storia originale e coinvolgente con missioni principali e secondarie

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un'esperienza di gioco immersiva

Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Ghost of Tsushima [Edizione: Spagna]

1 used from €24.55

Amazon.it

Versione europea.Garanzia europea.

5 lingue in gioco (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano)

Italiano in il gioco. scatola in spagnolo

Gioco giocabile in Italiano

MotoGP 21 - PlayStation 4

4 used from €13.93

Amazon.it

Prendi il tuo posto sulla griglia di partenza e preparati per il videogioco MotoGP più autentico e coinvolgente di sempre!

Più di 120 piloti ufficiali, 20 circuiti ufficiali e funzionalità nuove e migliorate come l'introduzione della regola della personalità sul long lap.

Rivivi la storia e tutte le emozioni della MotoGP con più di 40 piloti storici e le loro moto iconiche!

Doom: Eternal - PlayStation 4 [Edizione: Regno Unito]

€ 22.15 in stock 8 new from €19.84

Amazon.it

Amazon.it Features Doom Eternal

Ghost Of Tsushima - Standard+ [Esclusiva Amazon] - Playstation 4

1 used from €42.01

Amazon.it

Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un'esperienza di gioco immersiva

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi

Death Stranding - PlayStation 4

7 used from €17.91

Amazon.it

Kojima, il padre della saga Metal Gear torna con un nuovo grande titolo - Gameplay innovativo caratterizzato da un'elevata qualità grafica

Un Open World unico per un' esperienza di gioco memorabile - Una storia coinvolgente che farà riflettere ed emozionare il giocatore

Motion Capture Technology e Cast d'eccezione per un gioco cinematografico

Terminator: Resistance - PlayStation 4

€ 16.98 in stock 9 new from €16.98

Amazon.it

Shooter single player in prima persona sviluppato da teyon

Cambia il destino dell'umanità: proteggi un gruppo sopravvissuti, ognuno con le proprie motivazioni e retroscena

Combatti contro una selezione di nemici iconici dei film, incluso il t-800

Questa storia si svolge nella Los angeles post - apocalittica, quasi 30 anni dopo il judgment Day, e vede come protagonista un nuovissimo eroe nell'universo terminator, Jacob rivers, un soldato della resistenza guidato da John Connor

God of War: Ragnarok PS4

€ 54.99 in stock 49 new from €54.99

4 used from €49.18

Amazon.it

Amazon.it Features Release Date 2022-11-09T00:00:01Z Edition Standard

Assassin's Creed Mirage Ita PS5

Amazon.it

Vivi un'esperienza avventurosa ricca d'azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare Maestro Assassino.

Raggiungi Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo, in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto

Scopri una versione aggiornata del gameplay e delle caratteristiche che hanno caratterizzato la serie per 15 anni, eseguendo corse acrobatiche in giro per la città ed eliminando i nemici furtivamente con assassinii più cruenti che mai

Esplora una città brulicante di vita, dove gli abitanti reagiscono a ogni tuo movimento, e scopri i segreti di quattro diversi quartieri in una Bagdad all'apice dello splendore.

Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4

€ 23.99 in stock 11 new from €28.99

4 used from €19.90

Amazon.it

Il mondo di gioco, vasto ed evocativo, sarà anche l'ambientazione per un'esperienza multigiocatore online completamente nuova

Dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 è una storia epica che ci mostra un'America agli albori della modernità

Ghost of Tsushima (Director's Cut)

1 used from €38.09

Amazon.it

Entdecke in diesem Open-World-Action-Abenteuer die Wunder von Tsushima

Gehe neue Wege und führe einen unkonventionellen Krieg um die Freiheit von Tsushima

Fordere Gegner in packenden Samuraikämpfen mit deinem Katana heraus, meistere den Bogen gegen ferne Bedrohungen und entwickle Tarntaktiken, um Feinde zu überraschen

Erlebe auf der Insel Iki eine völlig neue Geschichte

Bonusinhalt für Vorbesteller: Digitaler Mini-Soundtrack von Ghost of Tsushima mit 2 neuen Bonustracks; 10 Artworks zu Ghost of Tsushima

Elden Ring - PlayStation 4

€ 54.99 in stock 31 new from €53.49

2 used from €43.85

Amazon.it

Svela i misteri che si celano dietro il potere dell'Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti, ciascuno animato

In ELDEN RING potrai muoverti senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei. Attraversa scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero.

Crea un eroe da zero e definisci il suo stile di combattimento scegliendo tra un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco

Attacca a testa bassa, elimina i nemici di soppiatto o chiedi aiuto ai tuoi alleati. Le opzioni sono infinite e garantiscono la massima libertà di approccio all'esplorazione e al combattimento.

Ghost of Tsushima Director's Cut - PlayStation 5

€ 59.99 in stock 14 new from €59.99

1 used from €49.99

Amazon.it

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi

Versione completa con contenuti inediti aggiuntivi

Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Cyberpunk 2077 D1 Edition - Day-One - Playstation 4

10 used from €17.99

Amazon.it

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City.

Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità.

Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l'immortalità.

Bonus digitali inclusi nella D1 Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile, - fumetto digitale cyberpunk 2077: la tua voce

The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4

€ 16.00 in stock 25 new from €16.00

5 used from €18.99

Amazon.it

Gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60 fps

Il DLC Left Behind uscito il 14 Febbraio 2014

Il DLC "Territori abbandonati" uscito il 16 Ottobre 2013

Un insieme di DLC che costituiscono il «bundle realismo»

Hogwarts Legacy - PS5

€ 65.00 in stock 46 new from €65.00

Amazon.it

Vivi a Hogwarts nel 1800

Il tuo personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico

Scopri la sensazione di vivere a Hogwarts mentre forgi alleanze, combatti i Maghi Oscuri e infine determini il fato del mondo magico

L'eredità che lascerai è solo tua da plasmare; scrivi la tua storia

Solo con pre-order incluse Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana e Felix Felicis

Assassin's Creed Valhalla Ita PS4 - PlayStation 4, Standard Edition € 24.98 in stock 7 new from €24.98

8 used from €14.57

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scrivi la tua saga vichinga – le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e di cambiare così il mondo che ti circonda

Stile di combattimenti viscerale – stringi in ciascuna mano un'arma diversa, che sia un'ascia, una spada o uno scudo, e rivivi lo spietato stile di combattimento dei vichinghi

Un mondo aperto medievale – naviga dagli scoscesi e misteriosi fiordi della norvegia fino agli incantevoli ma minacciosi regni d'Inghilterra e oltre; vivi la vita dei vichinghi: pesca, caccia, bevute da competizione e tanto altro

Guida razzie leggendarie – lancia assalti su larga scala contro le truppe e le fortezze sassoni per tutta l'inghilterra; guida il tuo clan in attacchi a sorpresa dalla tua nave, razzia i territori nemici e Offri le ricchezze depredate alla tua gente

Ghost Recon Breakpoint PlayStation 4 € 12.75 in stock 15 new from €5.00

7 used from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il seguito del pluripremiato Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands

Vesti i Panni di un Ghost, un soldato d'elite delle forze speciali americane, disperso dietro le linee nemiche.

Lotta per sopravvivere: scalate vertiginose, infortuni e stanchezza sono le nuove sfide che dovrai affrontare.

Crea il tuo personaggio e scegli fra migliaia di personalizzazioni per creare il tuo Ghost perfetto.

Marvel's Spider-Man - PlayStation 4 € 27.99

€ 24.99 in stock 39 new from €28.90

5 used from €24.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piattaforma: PlayStation 4

Scopri un nuovo capitolo nell'universo Marvel di Spider-Man attraverso gli occhi di un Peter Parker più esperto

Interpretato da uno dei più grandi supereroi del mondo, Marvel's Spider-Man presenta le abilità acrobatiche, le abilità di improvvisazione e l'oscillazione del web per cui è famoso il wall crawler

Attraversa il mondo attraverso il parkour e interazioni uniche con l'ambiente, e sperimenta nuovi modi di combattere e l'azione di successo: un gioco di Spider-Man come non hai mai giocato prima

UBI Soft Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint (Auroa Deluxe Edition) € 24.90 in stock 2 new from €24.90

1 used from €15.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1136124

Gran Turismo 7 - Standard Edition - PlayStation 5 € 80.99

€ 64.49 in stock 35 new from €59.99

1 used from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell'appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport.

Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l'aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Disco Elysium the Final Cut - Playstation 4 € 33.04

€ 30.26 in stock 9 new from €29.17

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 108369

Sniper Elite 4: Italia Ps4- Playstation 4 € 24.98 in stock 13 new from €19.90

2 used from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1 x videogame

Playstation 4 - First-Person Shooter game

Resident Evil 2 Remake Ps4- Playstation 4 [Edizione EU] € 22.99 in stock 15 new from €19.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1x game disc

Playstation 4 - Action Game

