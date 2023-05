Home » Giocattolo 30 migliori Giochi Società Adulti da acquistare secondo gli esperti Giocattolo 30 migliori Giochi Società Adulti da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Oh Happy Games - L'Impostore - Riesci a scoprirlo? Bluff, creatività, gioco di parole e di sospetto! Divertente Gioco da tavolo per bambini e adulti € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L’Impostore è un gioco di associazione di parole, bluff e sospetto che ti farà divertire usando la tua creatività.

Ad ogni turno, tutti i giocatori conoscono la parola segreta, tranne l'Impostore. A turno, ogni giocatore condividerà una parola indizio relativa alla parola segreta.

Lo scopo del gioco per i giocatori è quindi quello di scoprire chi è l'Impostore, mentre per l'Impostore è quello di passare inosservato, sfuggendo ai sospetti e cercando di scoprire la parola segreta grazie agli indizi forniti dagli altri giocatori.

Se sei troppo scontato l'Impostore capirà gli indizi e riuscirà a nascondersi. Se dai indizi troppo sottili rischi di essere accusato di essere tu stesso l'Impostore.

Ce la farai a passare inosservato come Impostore o il gruppo ti scoprirà? Impara il gioco in pochi minuti e gioca per ore!

ZENAGAME Maxi Sbronza Giochi da Tavolo Adulti - Idee Regalo Giochi Alcolici - Gioco da Tavolo per Bere in Italiano - Regali Divertenti € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 300 CARTE PER SBRONZA PER UNA SERATA MEMORABILE… FORSE - "Dai, solo un bicchiere…” tutti conosciamo questo genere di aperitivi che cominciano con questa frase magica/maledetta e finiscono l’indomani, con mal di testa e pochi ricordi: sono le migliori serate! Maxi Sbronza fa parte dei giochi di societa per adulti che ti farà trascorrere regolarmente serate come queste.

SEMPLICISSIMO DA GIOCARE, ANCHE IN STATO CONFUSIONALE - Maxi Sbronza, gioco da tavola adulti è un gioco per bere che anche il più "astuto" dei tuoi amici (sai benissimo di chi parlo) saprà capire: prendi una carta, leggila ed esegui ciò che dice. E sì, anche Pinco Pallino imparerà a giocare a questo gioco alcolico.

300 CARTE SBRONZA DIVERSE E DIVERTENTI - Il nostro mazzo di carte da gioco ti farà dimenticare i giochi bere in cui usi carte gioco alcolico banali che suscitano risate finte agli ospiti annoiati: con il gioco per adulti "Maxi Sbronza", le tue serate saranno animate da voti, azioni, sorsate da fare, da assegnare e soprattutto da risate sincere ad ogni carte alcoliche giocata!

TRA AMICI ADULTI: DA 2 ALL’INFINITO - Che siate tra pochi intimi o un bel gruppo numeroso, anche una breve partita del gioco di carte adulti per serate alcoliche Maxi Sbronza, giochi alcool saprà catapultarvi in un’altra dimensione.

L'IDEA DI REGALI PER TUTTI : Maxi Sbronza funzionerà qualunque sia l'occasione : Regali Stupidi, Regali Divertenti, Regalo Amica, Regali per la Casa, Regalo Coppia, Regalo Natale, Regali Simpatici, Regalo Amico

Asmodee - Unstable Unicorns VM18 - Gioco da Tavolo per Adulti di Cattiveria e Unicorni Hot, 2-8 Giocatori, 18+ Anni, Edizione in Italiano [Esclusivo Amazon] € 24.99 in stock 1 new from €24.99

2 used from €22.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sconvolgi i tuoi amici, poi abbandonali: gli Unicorni non giudicano

Un gioco di carte strategico e altamente competitivo sulle due cose che tutti amano: gli Unicorni e la Distruzione

I giocatori devono cercare di completare la propria stalla e sabotare i piani degli avversari, sfruttando i poteri e la magia degli Unicorni

Vincitore del Premio del Pubblico 2019 (Toy of the Year Awards)

Unstable Unicorns VM18 è la versione del gioco vietata ai minori di 18 anni READ 30 migliori The Big Bang Theory 11 da acquistare secondo gli esperti

GLOP Disegna - Giochi da Tavolo Adulti - La Versione più Contorta e Divertente del Classico Gioco delle Parole Disegnate - Senso dell'umorismo Perverso e Senza Censure - Giochi di società € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GIOCO DA TAVOLO SUPER DIVERTENTE | È arrivata la versione più contorta e divertente del classico gioco delle parole disegnate. Il gioco di società a squadre per adulti.

✍️ IL GIOCO DI SOCIETÀ A SQUADRE PER ADULTI | Il gioco da tavolo in cui le squadre devono indovinare parole e frasi attraverso disegni.

IL GIOCO DELLE PAROLE DISEGNATE PIÙ SFACCIATO | Se hai un senso dell'umorismo un po' perverso e degli amici che non si offendono facilmente, questo gioco da tavolo adulti è perfetto per TE!

DISEGNA E INDOVINA | 500 parole e frasi troppo stravaganti da pubblicare.

⚡ LE CARTE PIÙ SELVAGGE DI TUTTI I TEMPI | Se sei una persona sensibile, questo gioco non è per te.

What Do You Meme? – L’UNICO IN ITALIANO 18+ € 39.99

€ 38.50 in stock 49 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per iniziare, ciascun giocatore pesca 7 carte didascalia; un giudice, a rotazione fra i giocatori, sceglie la carta immagine che verrà utilizzata durante il turno; l'immagine viene mostrata ai giocatori e messa sul cavalletto in dotazione

I giocatori dovranno scegliere la carta didascalica che, tra 7 a loro disposizione, si abbina alla carta immagine; una volta ricevute tutte le carte didascalia, il giudice potrà sollevarle dal tavolo, mescolarle e leggerle ad alta voce

La carta didascalia molto divertente vincerà il turno e il giocatore che l'ha proposta conserverà la carta immagine come Trofeo; vince il giocatore che accumula molte carte immagine rispetto ai suoi avversari

Include: 75 carte immagine, 287 carte didascalia standard, 73 carte didascalia esplicite (HOT), cavalletto, regole del gioco

Glop Mimo - Giochi da Tavolo - Mettete alla Prova le Vostre Abilità di Mimo - Divertente Gioco per Adulti e Famiglie - Bambini Sopra i 8 anni - Da 2 a 6 squadre - 1000 Parole e Frasi € 29.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GIOCO DEL MIMO | I giochi di societa per adulti preferiti per la famiglia e amici, per ridere insieme, migliorare la comunicazione e aumentare la pazienza. Adesso anche con un tocco di strategia, per farvi divertire ancora di più!

GIOCHI DA TAVOLO ADULTI | GLOP MIMO porta il gioco del mimo tradizionale a un altro livello. Coinvolgente e adrenalinico, stimola l’interazione e la voglia di vincere al massimo.

DIVERTIMENTO PER TUTTI | Bambini, adolescenti e adulti. Perfetto per ogni età. GLOP MIMO è il gioco ideale nelle serate in famiglia, per divertirsi in casa, durante le feste di compleanno, i ritrovi di Natale, per rompere il ghiaccio o durante le vacanze.

FACILE DA IMPARARE + UNISCE DIVERTIMENTO E STRATEGIA | Il gioco per le feste con 250 carte suddivise in 5 categorie e un dado. Ti consigliamo di giocare dalle 2 alle 6 squadre. Gioco da tavolo per bambini dai 10 anni di età.

I GURU DEL MIMO | L’obiettivo del gioco da tavolo per adulti più divertente è ottenere una carta di ogni categoria. La prima squadra che ci riesce VINCE! E i suoi membri saranno i guru del MIMO!

GLOP Game - Giochi da Tavolo Adulti - Giochi Alcolici - Giochi di Carte Adulti - Giochi per Bere - Drinking Game - Regali Simpatici e Divertenti - Idee Regalo per Lei e Lui, per Natale, Amica, Amiche € 15.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CARTE SUPER DIVERTENTI | Probabilmente i migliori Giochi da Tavolo Adulti.Un gioco di carte per bere e divertirsi alla grande con i tuoi amici!!!

DIVERTIMENTO GARANTITO | Giochi di ore e ore senza smettere di ridere. Il classico gioco di carte da bere, l'originale, più volte copiato ma mai eguagliato. Non accettare imitazioni.

PERFETTO PER TUTTE LE OCCASIONI | Le risate saranno infinite durante le feste, i ritrovi e i compleanni con gli amici, con il gioco da tavolo per adulti più divertente.

⚡ FACILISSIMO E CON REGOLE SEMPLICI | Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere !

IL REGALO IDEALE | Stai cercando un regalo originale, un regalo da uomo, un regalo per un'amica o semplicemente un regalo divertente? GLOP è la sorpresa che tutti vogliono ricevere!

Taboo (Gioco in Scatola Hasbro Gaming, Versione in Italiano) Per Quattro O Più Giocatori Da 13 Anni In Su € 34.99

€ 25.90 in stock 82 new from €23.99

1 used from €23.57

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fai in modo che i compagni di gioco pronuncino la parola misteriosa da indovinare senza nominare le parole proibite

Oops! Se nomini una delle parole proibite gli avversari schiacciano il pulsante

Comprende 260 carte; oltre 1000 parole misteriose da indovinare

Il dado del destino permette ai Giocatori di cambiare il gioco

Questo Gioco divertente e frenetico è per i Giocatori una corsa contro il tempo

Spin Master EDITRICE Giochi - Jumanji - Jumanji Classico - Gioco da Tavolo in Legno - Gioco in Scatola d'avventura, per Adulti e Bambini - Board Game da 2 a 4 Giocatori - per sfide in Famiglia € 39.99

€ 33.50 in stock 61 new from €32.50

12 used from €29.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AVVENTURIERI ATTENZIONE: QUESTO GIOCO NON INIZIATE SE NON INTENDETE TERMINARE! Jumanji il classico dei giochi da tavolo che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 2 fino a un massimo di 4 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici! Adatto a bamini dagli 8 anni in su, porta voi e i vostri compagni di avventura in una missione attraverso la giungla, risolvendo enigmi e completando sfide mentre cercate di non perdere i vostri Gettoni Vita

VERO LEGNO: aprite la confezione in legno a mo' di scrigno per scoprire i misteri di Jumanji. Questa edizione del gioco in scatola di vero legno è impedibile per la vostra collezione di giochi da tavolo per tutta la famiglia!

COLLABORATE E VINCETE INSIEME: adatto dagli 8 anni in su, uno dei classici giochi da tavolo per bambini per sfidare i genitori, divertendosi a gareggiare per essere il primo a raggiungere il centro della giungla e gridare "JUMANJI!" e vincere. Ma se QUALSIASI giocatore perde tutti i suoi Gettoni Vita, TUTTI i giocatori perdono!

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Jumanji include 1 tabellone in legno, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte enigmi & sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida, 1 clessidra , istruzioni.

Asmodee: Coco Rido, Divertente Gioco da Tavolo per Adulti, Black Humor, 3-10 Giocatori, 18+ Anni, Edizione in Italiano € 30.34 in stock 19 new from €24.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il primo gioco per adulti, pensato da adolescenti, prodotto da bambini

Il gioco meno politically correct e più indecente degli ultimi anni

Le associazioni di parole possono talvolta produrre frasi inopportune, abiette o assurde, ma poco importa: la cosa importante è che siano divertenti!

Le regole sono facilissime: rispondi alla domanda nel modo più esilarante possibile e vinci!

Numero di giocatori: 3-10 | Età consigliata: 18+ | Durata media: 10-30 min | Edizione in lingua italiana

The World Game Super Skills - Gioco da Tavolo per Bambini e Adulti - 120 Sfide Divertenti - Il Regalo Perfetto per Anni di Divertimento - Gioco di Società per Maschi e Femmine di Tutte le Età € 31.90 in stock 1 new from €31.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Super Divertente - Metti in mostra le tue abilità con una varietà di sfide divertenti. Super Skills è un gioco da tavolo in italiano adatto a maschi e femmine di tutte le età.

Sfide Diverse - Un gioco di società completo con molteplici sfide. Impila le tazze a formare una piramide bendato. Rimbalza una palla contro un muro dietro la schiena, mantieni in equilibrio 3 dadi su una bacchetta e molto altro ancora.

Per Bambini e Adulti - Super Skills è l'ideale regalo per le serate in famiglia, le feste o i team building. Giocabile sia al chiuso che all'aperto, è perfetto per le giornate nel giardino.

4 Modelità di Gioco - Completa la sfida da solo, in team con un compagno, uno contro uno con un avversario o contro tutti gli altri giocatori. Vinci e avrai tutto il diritto di vantarti delle tue abilità.

Contenuto - 120 carte sfida, 10 tazze, 5 palline, 4 dadi, 2 bacchette, bendaggio per gli occhi, cronometro a clessidra, corda, tabellone dei punteggi e pennarello cancellabile.

Stimulus - Il Gioco da tavolo per adulti € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stimulus è il primo gioco da tavolo italiano ideato per gli adulti. Spiritoso, provocatorio e (se vuoi) alcolico. Minimo 4 giocatori, massimo 16. Vietato ai minori di 18 anni.

L'obiettivo è raggiungere il traguardo per primi. Per farlo dovrai disegnare e superare imprevisti che sveleranno i vostri lati più segreti.

Due modalità: Classica - abbastanza osé per la maggior parte della popolazione. Party - per i più audaci, pronti a bere un bicchiere di troppo.

Quando giocare a Stimulus: feste universitarie, addii al celibato, addii al nubilato, pre-serata e chi più ne ha più ne metta.

Cosa include: un tavolo da gioco, 250 carte, 4 pennarelli e 4 lavagnette, libretto per le istruzioni, dado e pedine.

Fk. The Game - The Original Aussie Party Game € 16.00

€ 14.00 in stock 1 new from €14.00

3 used from €13.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Divertente gioco sociale: impreca ai tuoi amici senza offenderli.

Effetti collaterali sull'allenamento cerebrale: non ti accorgerai nemmeno che stai diventando più intelligente.

Ridi degli errori degli altri - anche i tuoi amici più intelligenti sono costretti a sbagliare.

Dimensioni tascabili: perfette da portare a pub / feste o durante i viaggi.

Sostenuta da centinaia di giocatori felici su Kickstarter nel 2015. Ora disponibile su Amazon.

KEÏNELS Giochi da Tavolo Adulti – Ediziona da Tavola Tocca a Te! - 100 Carte da Gioco di società in Scatola - Regali Divertenti € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Giochi da Tavolo per Adulti – Tocca a te ! Finalmente è arrivato il gioco da tavolo composto da 100 carte che animerà ogni serata rendendola indimenticabile. Che la sfida abbia inizio!

Domanda o Azione? – Sei pronto a sfidare i tuoi amici? Scopri i segreti dei partecipanti e sfidali in ardue azioni. Preparatevi a rendere la vostra serata la più epica di sempre!

Tocca a te ❗ - E finalmente arrivato il tuo turno. Ora tocca a te scegliere tra domanda e azione, pesca la carta e leggila ad alta voce. Buona Fortuna!

Massimo coinvolgimento con una nota sparsa di piccantezza ️ - Consigliabile per persone ironiche! Un'idea regalo originale e divertente per natale, compleanno, laurea e serate tra amici. Trascorri ore e ore senza smettere mai di ridere, divertimento assicurato!

Gioco di Società Intuitivo e Immediato ✔️ - Regole semplici e intuitive, basta posizionare le carte al centro tavola, pescare e leggerne una per dare luogo alla magia, il set perfetto per una notte memorabile!

JUDUKU Gioco di carte 480 carte Prodotte in Europa- Edizione Limitata - Il regalo perfetto - Divertente Gioco da Tavolo per Adulti - Perfetto per le feste - Versione italiana € 24.99 in stock 6 new from €24.80

6 used from €24.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIVERTIMENTO: JUDUKU, divertente gioco da tavolo! Carte che assicurano risate Il gioco che svolge le tue serate!

⚡REGOLE SEMPLICI: scopri i peggiori pensieri di ogni giocatore in 8 secondi, con questo gioco da tavolo divertente non avere pietà! Un regalo perfetto e un gioco in edizione limitata!

❤️IL GIOCO: da 3 a 10 GIOCATORI creativi e poco intelligenti, 15-45 min, + 16 anni. Tira fuori la tua carta migliore!

Juduku: 480 carte divertenti al punto giusto, un gioco fatto per te coco mio Per i festaioli e familiari

♻️CARTE PRODOTTE IN EUROPA: su carta eco-sostenibili, a cui una % dei profitti andranno in beneficenza | Edizione in lingua italiana READ 30 migliori Star Wars Rebellion da acquistare secondo gli esperti

GLOP Giochi Alcolici - Probabilmente i Migliori Giochi da Tavolo Adulti - Giochi per Bere in Italiano - Giochi di società per Feste - Gioco di Carte - Drinking Game - Regali Divertenti - Idee Regalo € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

1 used from €14.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CARTE SUPER DIVERTENTI | Infinite possibilità con i GIOCHI per bere. Gioca con uno o più mazzi in base all'occasione. Tante varietà con cui non ti stancherai mai di giocare.

DIVERTIMENTO GARANTITO | Giochi di ore e ore senza smettere di ridere. Il classico gioco di carte da bere, l'originale, più volte copiato ma mai eguagliato. Non accettare imitazioni.

PERFETTO PER TUTTE LE OCCASIONI | Le risate saranno infinite durante le feste, i ritrovi e i compleanni con gli amici, con il gioco da tavolo per adulti più divertente.

⚡ FACILISSIMO E CON REGOLE SEMPLICI | Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere!

IL REGALO IDEALE | Stai cercando un regalo originale, regali Stupidi, regali Divertenti, regalo Natale, Regali Simpatici, un regalo per un'Amica o Amico? GLOP è la sorpresa che tutti vogliono ricevere!

Red Glove - Beccato, Gioco di Carte, RG2068 € 10.03 in stock 10 new from €7.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un party game fatto di segnali segreti!

Da 4 a 9 giocatori

Regole semplicissime, apri e giochi subito!

Cerca di formare un tris e fallo capire al tuo compagno senza farti beccare dagli avversari!

Contenuto: 33 Carte Segno, 12 Carte Squadra, 1 Carta Pulcino, 28 Carte Uovo, 8 Carte Pollaio, 28 Carte Pollo.

Magma Games | Obbligo o Verità – Giochi da Tavolo per Adulti e Ragazzi, Carte per Addio al Nubilato e Celibato, Idee Regalo Divertenti per Uomo e Donna, Gioco in Scatola, Passatempo Divertente € 20.00

€ 15.50 in stock 3 new from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CARTE SIMPATICHE E DIVERTENTI | Gioco da tavola divertente da fare in compagnia. Cerchi giochi in scatola per una serata goliardica con amici? OBBLIGO O VERITÀ è perfetto per essere giocato con poche persone, ma anche in gruppi numerosi!

LA SCELTA GIUSTA PER DIVERTIRSI | Un gioco con 100 simpatiche carte ben scritte e molto divertenti! Divertentissimo per passare una serata con amici bevendo e scherzando o per passare una serata diversa dal solito!

✅ REGOLE SEMPLICI E VELOCI | In 5 minuti siete pronti a giocare. Il migliore tra i giochi di società da fare in compagnia per conoscersi meglio e far DECOLLARE una festa, al bar o in casa. Le serate con gli amici saranno ancora più divertenti!

IN CERCA DI REGALI ORIGINALI? | Non sono le classiche domande che si possono trovare nelle app per telefoni. Un passatempo per adulti e ragazzi simpatico, divertente e originale e un'IDEA REGALO per ragazzo e ragazza, adatto a compleanno, laurea, 18 anni o come gadget per addio al nubilato e al celibato!

GIOCO DA AVERE IN CASA | Ottimo gioco da tavolo per le classiche feste (Capodanno, vacanza, compleanno, laurea) ma anche per serate con gli amici, da poter fare in estate sotto l’ombrellone o nei piovosi weekend d’inverno!

Clementoni- Party Game-Multitasking Tavolo, Mazzo di Carte, Gioco di società Adulti, 4-8 Giocatori-Made in Italy, Colore Italiano, 16778 € 14.90 in stock 19 new from €13.58

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PARTY GAME ADULTI: Riuscirete a rispondere alle domande nonostante i disturbatori? Un divertente party game che vi metterà alla prova e in imbarazzo!

MODALITÀ DI GIOCO: Rispondi alle domande saltando su una gamba sola o magari parlando come un lord!

CONTENUTO: Tante domande e tante attività che si uniscono per creare le situazioni più disparate

DESCRIZIONE: Un party game per le migliori serate in compagnia

DETTAGLI: Durata media: 30 minuti. 4- 8 giocatori. Età consigliata: 12 - 99 anni. Made in Italy.

ZENAGAME Gioco da Tavolo - Maxi Sbronza - Giochi da Tavolo Adulti per le vostre Serate o Aperitivi Frizzanti - 55 Carte per Bere Gioco - Gioco di Società Adulti - Divertimento Adulti Giochi Carte € 11.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PER UNA SERATA MEMORABILE. FORSE. - "Dai, solo un bicchiere…" conosciamo tutti queste serate che cominciano con questa frase magica/maledetta e che finiscono la mattina successiva, con pochi ricordi: sono spesso le nostre serate migliori. Il gioco di societa adulti "Maxi Sbronza" è stato pensato per aiutarvi a trascorrere regolarmente serate party game come queste. Molto semplicemente

BEST-OF DELLE CARTE PER BERE ITALIANO PIÙ DIVERTENTI - Il nostro best-seller "Maxi Sbronza" è finalmente disponibile anche in formato mini. Abbiamo selezionato per voi le 55 migliori carte bere del nostro gioco da tavolo adulti in modo che le vostre serate siano scandite da voti, azioni, preferenze, sorprese e soprattutto, da risate sincere e profonde per ogni carta giocata. Il nostro gioco societa per adulti diventerà probabilmente il vostro migliore compagno di party game... o il peggiore

SEMPLICISSIMO DA GIOCARE, ANCHE IN STATO CONFUSIONALE - Maxi Sbronza è un gioco da tavolo adulti per bere che anche il più "astuto" dei vostri amici (sapete benissimo di chi parliamo) saprà capire: si prende una carta, si legge e si esegue ciò che dice. E sì, anche un Pinco Pallino qualsiasi riuscirà a giocare a questo gioco per bere per adulti

TRA AMICI ADULTI: DA 3 GIOCATORI - Che siate tra pochi intimi o in un bel gruppo numeroso, anche una breve partita del gioco di carte per adulti Maxi Sbronza saprà catapultarvi in un’altra dimensione

FORMATO MINI A PREZZO MINI - Il gioco da tavola e gioco di società adulti è pensato per accompagnarvi in tutte le vostre serate, portatelo ovunque grazie al suo formato tascabile, tenetelo pronto a tirarlo fuori per rendere più piccanti le serate con gli amici

dV Giochi Tilt € 19.90

€ 16.92 in stock 14 new from €16.92

1 used from €15.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un gioco che ti lascia... Ehm... Senza parole!

Pensa rapidamente, non c’è tempo per esitare! Una celebrità… un gusto di bignè… un superpotere… una parola di tre lettere!

Rispondi il più velocemente possibile e cerca di non andare… ehm… come si dice… ah sì: in Tilt!

L'edizione italiana di Anomia: il party game che ti manda in pappa il cervello!

Giochi da Tavolo Adulti Divertenti - Edizione da Tavola Scova l'Assassino Originale- 40 Carte da Gioco di Società per Famiglie in Scatola - Regali Divertenti € 9.99 in stock 1 new from €9.99

1 used from €9.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Giochi Da Tavolo – Scova l’Assassino by KEÏNELS️ – Il gioco di carte divertente perfetto per adolescenti, grazie alle 40 carte da gioco potrai divertirti con amici e parenti fino a un numero massimo di 40 giocatori. Risate assicurate !

Giochi di Società da Tavola per Famiglie ✔️ – Il design delle carte renderà tutto più facile ed emozionante, quale personaggio impersonificherai? Il Detective, la Sciamana, il Civile o L’Assassino? Non smetterete mai più di giocarci!

Riuscirai a Scovare l’Assassino? ‍ Massimo Coinvolgimento con una nota sparsa di Suspense – Prendi anche tu parte alla divertente sfida tra Assassino e Detective, il gioco di carte da tavolo originale che unisce gli adolescenti in una emozionante caccia all’Assassino.

Gioco Intuitivo e immediato – Regole semplici e intuitive, il cartaio distribuisce una carta coperta a ciascun giocatore e in base alla carta ricevuta ognuno di esso rivestirà un ruolo: Assassino, Detective e Sciamana, gli altri giocatori invece, saranno identificati come Civili.

5➕Massimo coinvolgimento fino a 40 Giocatori! Dai 5 ai 40 Giocatori – È necessario un minimo di 5 giocatori per partecipare, ovviamente più aumenterà il numero di giocatori e più aumenterà il divertimento.

Cranio Creations Escape room-Gioco da Tavolo, Multicolore, CC111 € 44.99

€ 38.24 in stock 12 new from €38.24

2 used from €31.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioco in scatola

Avventure in ordine crescente di difficoltà

Dovrete lavorare come una squadra per risolvere enigmi e scoprire indizi segreti

Hasbro Twister Gioco in Scatola Hasbro Gaming - versione 2020 in Italiano € 26.99

€ 20.63 in stock 103 new from €17.00

6 used from €19.46

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il Gioco Twister sfida i bambini: Il gioco Twister sfida i giocatori a mettere mani e piedi sul tappeto in diverse posizioni senza cadere

Gioco Twister: Ricordi quando giocavi a twister da bambino? Proprio come nel Twister classico, in questo gioco per bambini da 6 anni in su l’ultimo giocatore che rimane in piedi vince

Attività da interno per bambini: Quando i bambini hanno bisogno di un’attività da interno per sfogarsi, questo Twister classico rappresenta un’ottima scelta

Gioca in squadra: Le istruzioni del gioco Twister includono le regole per Giocare a squadre e i consigli per svolgere un torneo di Twister.

Divertentissimo gioco per feste: I giocatori da 6 anni in su si divertiranno tantissimo cercando di tenere mani e piedi sul tappeto. È un gioco divertente e attivo perfetto per feste e momenti in famiglia

Indomimando (Gioco in Scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano) € 26.99

€ 21.90 in stock 85 new from €19.90

1 used from €20.66 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioco in scatola dei mimi

Carte suddivise in facili, medie e difficili

Timer a forma di ciak per sostenere le carte

Minimo 4 Giocatori

Età 8+

Hasbro Trivial Pursuit Decennio: 2010 - 2020, gioco da tavolo per adulti e adolescenti, gioco di domande e risposte su cultura popolare da 2 a 6 giocatori (Hasbro Gaming), Multicolore € 44.99

€ 21.51 in stock 24 new from €19.99

7 used from €27.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RISPONDI A DOMANDE SUL 2010: dimostra quanto riesci a ricordare Le domande all'interno di questa versione del gioco Trivial Pursuit riflettono la cultura e le tendenze che hanno spopolato dal 2010 al 2020

INCLUDE 1.800 DOMANDE: scegli se giocare da solo o in squadra e preparati a dimostrare le tue conoscenze sulla cultura popolare a partire dal 2010 con 1.800 domande su 300 carte

6 DIVERTENTI CATEGORIE DI DOMANDE: le categorie del gioco sono ispirate a tutti i like, le condivisioni, gli hashtag e i video virali di questi anni: Playlist, Maratona TV, Cultura, Ultima ora, Chiudete internet e Game on

DA 2 A 6 GIOCATORI: il gioco da tavolo Trivial Pursuit Decennio: 2010-2020 è una scelta ideale per feste e serate giochi con amici e famigliari; puoi anche giocare in viaggio utilizzando solo le carte

GIOCO DA TAVOLO PER ADULTI E ADOLESCENTI: gli adulti e gli adolescenti dai 16 anni in su che amano le domande e i quiz sulla cultura popolare si divertiranno a giocare al gioco da tavolo Trivial Pursuit Decennio: 2010-2020 READ 30 migliori Deck Box Magic da acquistare secondo gli esperti

Kampfhummel LOTTA CONTRO I FILISTEI - Il party game italiano per persone con un senso dell'umorismo nero con 400 carte per 3-10 giocatori dai 16 anni in su € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features "IL GIOCO DELLE FESTE ITALIANE": Non adatto ai filistei! Con il nostro malvagio party game italiano "Lotta contro i filistei" devi provare e vivere attivamente l'umorismo nero

IMPARATO RAPIDAMENTE: Senza spiegazioni e istruzioni eterne, 3-10 giocatori dai 16 anni in su possono imparare il gioco per adulti in soli 1-2 minuti. La durata del gioco può essere progettata individualmente, ma è meglio giocare fino a quando non si viene buttati fuori dal bar

DIVERTIMENTO LUNGO: Con le 400 carte da gioco, le combinazioni e le possibilità di gioco sono quasi infinite. Anche dopo diversi giri si scoprono ancora nuove combinazioni insipide

ADATTATO ALL'ITALIA: Le 400 carte nuove di zecca e amaramente malvagie sono adattate all'Italia. Contenuto: 100 carte di domande verdi e 300 carte di risposte bianche

REGALO DIVERTENTE: La brillante idea regalo per addii al celibato, compleanni, feste di Natale e Capodanno. Il rozzo gioco da party diventerà il tuo nuovo gioco preferito

Schmidt Spiele Other- Skull King, Gioco di Carte, Singolo, 75024 € 10.49 in stock 9 new from €10.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 75024

Bad Choices - Yas Games - L’Unico In Italiano € 39.99

€ 35.90 in stock 5 new from €35.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il party game delle domade scomode

Ad ogni giocatore vengono distribuite 6 carte, lo scopo del gioco e scartarle tutte prima degli altri

Per scartare una carta devi scegliere a chi porre la domanda scomoda e sperare che risponda di si

Dai 18 anni in su; non destinato ai bambini

PAROLA gioco di carte per la famiglia e adulti. Velocità e intelligenza. Per chi ama le sfide 74 carte da 2 ai 10 giocatori. 7+ anni. € 19.90 in stock 1 new from €19.90

1 used from €19.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioco di carte dove oltre all'abilità di linguaggio conta la velocità perché ogni scarto se lo aggiudica il più veloce.

In ogni round devi essere tra i primi a comporre una parola di 6 lettere, totalizzando punti in base al valore delle lettere che compongono la parola. I punti dei diversi round saranno sommati e vincerà il primo giocatore a totalizzare 50 punti.

Ogni carta ha due lettere con i relativi punteggi. Scegli bene la lettera per comporre la tua PAROLA.

da 2 a 10 giocatori. Anni 7+. 74 Carte.

Per adulti esilarante, per bambini educativo, per famiglie eccezionale.

