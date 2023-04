Home » Giocattolo 30 migliori Gioco Da Tavolo da acquistare secondo gli esperti Giocattolo 30 migliori Gioco Da Tavolo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Red Glove Vudù, RG2032 € 19.50

Amazon.it Features Da 3 a 6 giocatori

8 anni in su

Il gioco è semplicissimo: tira i dadi, lancia le maledizioni, e osserva i tuoi avversari fare versi esilaranti e assumere posizioni impossibili

Gioca senza leggere le regole, trovi la videospiegazione del gioco sul canale YouTube di Red Glove

Contenuto: Regolamento, 5 Dadi Ingrediente, 1 Bambolina Voodoo, 6 Pedine Segnapunti, 13 Carte Artefatto, 36 Carte Maledizione, 10 Carte Maledizioni Permanenti.

Kluster (Nordic) (SBDK2560) € 22.00



Amazon.it Features SBDK2560

Asmodee MYSTERIUM Gioco da Tavolo in Italiano € 44.99

€ 39.99





Amazon.it Features Dai creatori di Dixit, un nuovo gioco di deduzione e fantasia, ambientato in un misterioso castello

In questo gioco collaborativo, i giocatori investigheranno insieme per trovare il colpevole di un misterioso omicidio

Entrate nel maniero, sedetevi al tavolo e lasciatevi guidare dal vostro intuito

Un giocatore gioca nel ruolo del fantasma e comunica con gli altri giocatori, usando nient’altro che delle carte illustrate

In ogni turno, gli altri giocatori (i medium) interpretano le carte e collaborano per capire quali sospetti, quali luoghi e quali oggetti devono scoprire

Gutter Games Beat That! L'Esilarante Brivido Gioco Da Tavolo Delle Sfide Pazze - Giochi per Adulti E Bambini 10 Anni, Giochi di Società per le Natale, Capodanno e Altre Parti - Regali Divertenti € 32.99

€ 18.99



Amazon.it Features IL GIOCO DI SOCIETA PIÙ PAZZO DEL MONDO - Preparati A Saltare, Rimbalzare, Impilare, Zompettare, Rotolare, Soffiare E Catapultare per vincere il gioco più pazzo del mondo! Questo gioco di società competitivo per adulti e bambini è un divertente gioco di società per amici, familiari e parenti, giocho da tavolo bambini 10 anni, Giochi da tavolo adulti, ideal regali divertenti per tutti.

⚡ VELOCE E DINAMICO - Accumula Punti Scommettendo Sulla Tua Capacità Di Completare Una Serie Di Sfide Folli Che Metteranno Alla Prova Le Tue Abilità. Prendi una carta, leggila ed esegui ciò che dice. Brivido gioco da tavolo per portare il tuo lato competitivo.

160 SFIDE DIVERTENTI - Beer Pong, Tutti Giocatori Si Cimentano Nelle Stesse Sfide Quindi Preparati A Sfoderare Tuo Lato Competitivo Con La Famiglia E Gli Amici! Gioco Da Tavola Beat That Italiano.

UN GIOCO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI - Beat that Gioco di Società Con La Sua Enorme Varietà Di Sfide Divertenti E Insolite: Questo Gioco Da Tavolo Conquisterà Bambini E Adulti Di Tutte Le Età! Qui Casca L'asino Gioco.

REGOLE SEMPLICI, ORE DI DIVERTIMENTO - è Facilissimo Da Imparare E Garantisce Tante Ore Di Intrattenimento E Risate A Volontà! Gioco Da Tavolo Adatto Dai 9 Anni In Su, Consigliato Per 2-8 Giocatori. Gioco Bambini, Giochi Per Adulti, Giochi da tavolo per adulti, giochi di famiglia per Natale, Capodanno, feste di compleanno, feste di laurea, addii al celibato e altre feste. READ 30 migliori Trattore A Pedali da acquistare secondo gli esperti

Asmodee - Wavelength, Gioco da Tavolo, 2-12+ Giocatori, 14+ Anni, Edizione in Italiano € 29.99



Amazon.it Features Un intrigante party game di affinità e complicità: i giocatori devono cercare di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda per riuscire a vincere la partita.

Telepatia ed empatia sono le vere protagoniste del gioco: per vincere, la squadra deve cercare di capire come ognuno dei giocatori vede il mondo e, tra un minimo ed un massimo, che intensità attribuisce a diversi concetti.

Il tema principale di Wavelength gioca sulla “telepatia”, ma in realtà la vera protagonista è l’empatia: per vincere, la vostra squadra dovrà cercare di capire come ognuno di voi vede il mondo.

Cosa c’è nella scatola? 1 Schermo colorato, Carte Wavelenght, 1 Segnalino della squadra non attiva, 1 Segnapunti Emisfero Sinistro, 1 Segnapunti Emisfero Destro, 1 Regolamento

Numero di giocatori: 2-12 (e più!) | Età consigliata: 14+ | Durata media: 30-45 min. | Edizione in lingua italiana

Taboo (Gioco in Scatola Hasbro Gaming, Versione in Italiano) Per Quattro O Più Giocatori Da 13 Anni In Su € 34.99

€ 21.99





Amazon.it Features Fai in modo che i compagni di gioco pronuncino la parola misteriosa da indovinare senza nominare le parole proibite

Oops! Se nomini una delle parole proibite gli avversari schiacciano il pulsante

Comprende 260 carte; oltre 1000 parole misteriose da indovinare

Il dado del destino permette ai Giocatori di cambiare il gioco

Questo Gioco divertente e frenetico è per i Giocatori una corsa contro il tempo

Asmodee - Throw Throw Burrito - Divertente Gioco da Tavolo, con Due Burrito Squishy, 7+ Anni, 2-6 Giocatori, Edizione in Italiano € 24.99

€ 23.50



Amazon.it Features Dai creatori di Exploding Kittens, un nuovo party game come non ne avete mai visti

Un divertente gioco di carte in cui i giocatori si sfidano collezionando carte, guadagnando punti e affrontandosi in duelli...di burrito

Due morbidissimi, irresistibili e squishy Burrito antistress sono i protagonisti di questo gioco, e vi guardano con i loro occhioni direttamente dalla scatola

Non fatevi ingannare dal loro aspetto: in realtà rappresentano armi di distruzione e crudeltà con le quali lanciarvi in guerre, risse e duelli spietati

I giocatori devono cercare di formare tris di carte uguali. Ma quando si crea un set di carte burrito, i giocatori devono afferrarli per lanciarli addosso agli avversari e assegnare così ferite da burrito

EDITRICE GIOCHI - Jumanji - Jumanji classico - Gioco da tavolo in legno - Gioco in scatola d'avventura, per adulti e bambini - Board game da 2 a 4 giocatori - Per sfide in famiglia € 39.99

€ 28.88



Amazon.it Features AVVENTURIERI ATTENZIONE: QUESTO GIOCO NON INIZIATE SE NON INTENDETE TERMINARE! Jumanji il classico dei giochi da tavolo che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 2 fino a un massimo di 4 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici! Adatto a bamini dagli 8 anni in su, porta voi e i vostri compagni di avventura in una missione attraverso la giungla, risolvendo enigmi e completando sfide mentre cercate di non perdere i vostri Gettoni Vita

VERO LEGNO: aprite la confezione in legno a mo' di scrigno per scoprire i misteri di Jumanji. Questa edizione del gioco in scatola di vero legno è impedibile per la vostra collezione di giochi da tavolo per tutta la famiglia!

COLLABORATE E VINCETE INSIEME: adatto dagli 8 anni in su, uno dei classici giochi da tavolo per bambini per sfidare i genitori, divertendosi a gareggiare per essere il primo a raggiungere il centro della giungla e gridare "JUMANJI!" e vincere. Ma se QUALSIASI giocatore perde tutti i suoi Gettoni Vita, TUTTI i giocatori perdono!

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Jumanji include 1 tabellone in legno, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte enigmi & sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida, 1 clessidra , istruzioni.

Oh Happy Games - L'Impostore - Riesci a scoprirlo? Bluff, creatività, gioco di parole e di sospetto! Divertente Gioco da tavolo per bambini e adulti € 19.99



Amazon.it Features L’Impostore è un gioco di associazione di parole, bluff e sospetto che ti farà divertire usando la tua creatività.

Ad ogni turno, tutti i giocatori conoscono la parola segreta, tranne l'Impostore. A turno, ogni giocatore condividerà una parola indizio relativa alla parola segreta.

Lo scopo del gioco per i giocatori è quindi quello di scoprire chi è l'Impostore, mentre per l'Impostore è quello di passare inosservato, sfuggendo ai sospetti e cercando di scoprire la parola segreta grazie agli indizi forniti dagli altri giocatori.

Se sei troppo scontato l'Impostore capirà gli indizi e riuscirà a nascondersi. Se dai indizi troppo sottili rischi di essere accusato di essere tu stesso l'Impostore.

Ce la farai a passare inosservato come Impostore o il gruppo ti scoprirà? Impara il gioco in pochi minuti e gioca per ore!

Asmodee - Dixit - Gioco da Tavolo di Immaginazione e Fantasia, 3-8 Giocatori, 8+ Anni, Edizione in Italiano € 31.99

€ 28.49





Amazon.it Features Un affascinante gioco di carte e narrazione per stimolare immaginazione e fantasia da giocare in famiglia e con gli amici;

Dixit si rivela essere un gioco sorprendente, conviviale e divertente, capace di coinvolgere giocatori di ogni età;

Dixit permette ai giocatori di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, di esprimere il proprio immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione;

Un’edizione rinnovata con tabellone funzionale, strumenti di votazione ergonomici e regolamento riorganizzato, semplice e di immediata comprensione;

Numero di giocatori 3-8 | Età consigliata 8+ | Durata media 30 min | Edizione in lingua italiana; L'imballaggio può variare.

Asmodee - Unstable Unicorns VM18 - Gioco da Tavolo per Adulti di Cattiveria e Unicorni Hot, 2-8 Giocatori, 18+ Anni, Edizione in Italiano € 24.99





Amazon.it Features Sconvolgi i tuoi amici, poi abbandonali: gli Unicorni non giudicano

Un gioco di carte strategico e altamente competitivo sulle due cose che tutti amano: gli Unicorni e la Distruzione

I giocatori devono cercare di completare la propria stalla e sabotare i piani degli avversari, sfruttando i poteri e la magia degli Unicorni

Vincitore del Premio del Pubblico 2019 (Toy of the Year Awards)

Unstable Unicorns VM18 è la versione del gioco vietata ai minori di 18 anni

Hasbro Gaming - Cluedo, Gioco in Scatola, 8 anni to 99 anni € 26.90

€ 19.89





Amazon.it Features Il classico gioco di crimine e mistero! - Sei sospetti, un numero incalcolabile di combinazioni, ma una sola risposta

Risolvi il mistero della casa! - Spostati da una stanza all'altra e scopri chi è stato

Gioca la tua carta, detective! - Indaga, organizza trabocchetti, accusa e vinci

Altre nuove regole per la versione aggiornata del gioco da tavolo CLUEDO! - La nuova versione per due giocatori ne aumenta i risvolti intriganti

Gioco più rapido con nuovi spazi Bonus! - La gara è concentrata sulla scoperta dell'assassino

Clementoni- Nomi, Cose, Città Tavolo, società per Tutta la Famiglia, Gioco di vocaboli, 2-6 Giocatori, Bambini 7 Anni+, Made in Italy, Multicolore, 16634 € 11.90

€ 10.90



Amazon.it Features Un gioco da tavolo perfetto per lasciare tutti gli altri; senza parole

Contiene: un mazzo di carte Categoria Nomi, Cose e Città; un mazzo con le lettere dell'alfabeto, blocchetti per scrivere le parole e una clessidra per segnare il tempo

Un gioco di velocità in cui bisogna scrivere una parola per ognuna delle categorie in gioco e che inizia con la lettera dell'alfabeto indicata

Un gioco in scatola che non finisce mai di far divertire grandi e piccoli

Allena la mente e amplia il lessico; numero di giocatori: 2 - 6; età consigliata: da 7 anni in su; made in Italy

Hasbro Gaming - Cranium (Gioco in Scatola) € 29.49

€ 26.90





Amazon.it Features I giocatori possono dare dimostrazione del proprio talento - sono previsti gioco di parole, schizzi a mano libera, attività di investigazione, recitazione e altro ancora

Spostati sul tabellone - completa le attività comprese nelle 4 divertenti categorie

Gioca in squadra - party game divertente - con diverse modalità di gioco

Indovina le parole misteriose o gli spassosi rompicapo

Divertiti anche mimando e cantando

JUDUKU Gioco di carte 480 carte Prodotte in Europa- Edizione Limitata - Il regalo perfetto - Divertente Gioco da Tavolo per Adulti - Perfetto per le feste - Versione italiana € 24.99





Amazon.it Features DIVERTIMENTO: JUDUKU, divertente gioco da tavolo! Carte che assicurano risate Il gioco che svolge le tue serate!

⚡REGOLE SEMPLICI: scopri i peggiori pensieri di ogni giocatore in 8 secondi, con questo gioco da tavolo divertente non avere pietà! Un regalo perfetto e un gioco in edizione limitata!

❤️IL GIOCO: da 3 a 10 GIOCATORI creativi e poco intelligenti, 15-45 min, + 16 anni. Tira fuori la tua carta migliore!

Juduku: 480 carte divertenti al punto giusto, un gioco fatto per te coco mio Per i festaioli e familiari

♻️CARTE PRODOTTE IN EUROPA: su carta eco-sostenibili, a cui una % dei profitti andranno in beneficenza | Edizione in lingua italiana

What Do You Meme? – L'UNICO IN ITALIANO 18+ € 39.99

€ 38.50





Amazon.it Features Per iniziare, ciascun giocatore pesca 7 carte didascalia; un giudice, a rotazione fra i giocatori, sceglie la carta immagine che verrà utilizzata durante il turno; l'immagine viene mostrata ai giocatori e messa sul cavalletto in dotazione

I giocatori dovranno scegliere la carta didascalica che, tra 7 a loro disposizione, si abbina alla carta immagine; una volta ricevute tutte le carte didascalia, il giudice potrà sollevarle dal tavolo, mescolarle e leggerle ad alta voce

La carta didascalia molto divertente vincerà il turno e il giocatore che l'ha proposta conserverà la carta immagine come Trofeo; vince il giocatore che accumula molte carte immagine rispetto ai suoi avversari

Include: 75 carte immagine, 287 carte didascalia standard, 73 carte didascalia esplicite (HOT), cavalletto, regole del gioco READ 30 migliori Toys Of Wood Oxford da acquistare secondo gli esperti

BANG! € 21.90

€ 20.80



Amazon.it Features Con oltre due milioni di copie, BANG! è il gioco di carte western più venduto al mondo

BANG! è un classico moderno, perfetto per famiglie, amici e tutti coloro che amano le ambientazioni western e i giochi di bluff

16 personaggi e 7 ruoli differenti: BANG! è un gioco di sparatorie fra un gruppo di fuorilegge e lo sceriffo, protetto dai suoi vice; ma attenzione: c'è anche un rinnegato che persegue i propri scopi

BANG! è il gioco base di una linea ricchissima, composta da: sei espansioni, una versione deluxe, la versione duello, la versione con i dadi e tanti accessori di qualità

“BANG! è un gioco di partite veloci, ricche di azione e di divertimento, in grado di accontentare tutti” – Cultura Pop

Asmodee - Harry Potter: Hogwarts Battle - Gioco da Tavolo, 2-4 Giocatori, 11+ Anni, Edizione in Italiano € 49.99

€ 36.00



Amazon.it Features In questo gioco cooperativo interpreterete il ruolo degli eroici Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger o Neville Paciock allo scopo di sconfiggere una serie di perfide minacce.

I Malvagi lanceranno attacchi contro di voi per cercare di conquistare il mondo magico un Luogo alla volta.

Iniziando con un mazzo di carte personale, userete le vostre abilità e la vostra influenza per costruire un mazzo sempre più potente con i personaggi, gli incantesimi e gli oggetti dell’iconico Mondo Magico.

Cosa c’è nella scatola? Tabellone di Gioco, 252 Carte (47 Piccole, 142 Normali, 63 Grandi), 4 Dadi, 7 Box del Gioco, 7 Regolamenti, 4 Plance Giocatore, 8 Segnalini Controllo Malvagio, 70 Segnalini (35 Attacco, 25 Influenza, 4 Salute, 2 Scudi, 4 Horcrux)

Numero di giocatori: 2-4 | Età consigliata: 11+ | Durata media: 30-60 min. | Edizione in lingua italiana

DEVIR The Resistance - Avalon Gioco da Tavolo in Italiano € 20.00



Amazon.it Features Identità segrete, deduzione e inganno

Da 5 a 10 giocatori

Dagli stessi autori di The Resistance

Asmodee - Pandemic - Gioco da Tavolo Collaborativo, 2-4 Giocatori, 10+ Anni, Edizione in Italiano € 44.99

€ 36.89

Amazon.it Features Un avvincente gioco collaborativo ad alta tensione, una corsa contro il tempo nel disperato tentativo di salvare l’Umanità

In Pandemic i giocatori fanno parte di una squadra antibatteriologica con il compito è arginare l’avanzata di quattro malattie letali e trovarne le cure

I membri della squadra devono viaggiare per il globo nel tentativo di arginare le contaminazioni e i focolai, cercando le risorse necessarie per curare la popolazione

Il tempo scorre in fretta: focolai ed epidemie accelerano la diffusione delle malattie

Numero di giocatori: 2-4 | Età consigliata: 10+ | Durata media: 45 min. | Edizione in Lingua Italiana

Hasbro Gaming Avalon Hill, Betrayal at House on The Hill, 3ª Edizione, Gioco da Tavolo cooperativo, dai 12 Anni in su, 3-6 Giocatori, 50 scenari da brivido, Multicolore, One Size € 54.99

€ 33.29





Amazon.it Features UN'ENTUSIASMANTE TERZA EDIZIONE: un'edizione di Betrayal at House on the Hill ricca di contenuti a tema horror, elementi di gioco e personaggi nuovi rispetto alle precedenti versioni

IL GIOCO DEL TRADITORE NELLA CASA INFESTATA: in questo gioco di strategia e cooperativo, i giocatori devono collaborare per sopravvivere all'incubo ma... attenzione! Uno degli esploratori tradirà tutti gli altri!

OTTIMO PER I NUOVI GIOCATORI: grafica, manuali di istruzioni, gettoni e carte di questa 3ª edizione sono molto più visual e aiutano i nuovi giocatori a orientarsi immediatamente nel gioco e cominciare subito a divertirsi

ELEMENTI DEL TABELLONE MODULARI: Betrayal at House on the Hill presenta 50 Scenari inquietanti, grazie ai quali ciascuna visita alla casa presenta orrori differenti e una nuova storia ogni volta che si gioca

MINIATURE DI GIOCO: include 6 pedine personaggio altamente dettagliate, ciascuna con un disco colorato rimovibile e 12 personaggi diversi e nuovi rispetto alle edizioni precedenti

EDITRICE GIOCHI - RISIKO - Risiko classico - Gioco da tavolo di strategia - Gioco in scatola per adulti e bambini - A partire dai 10 anni - Board game da 3 a 6 giocatori - Per sfide in famiglia € 36.99

€ 29.99





Amazon.it Features RISIKO ORIGINALE: il più classico tra i giochi da tavolo, che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici conquistando territori lontani nelle serate in compagnia oppure nei weekend

GIOCO DA TAVOLO DI STRATEGIA: conquista con astuzia i territori con il tuo esercito posizionando i carrarmatini ai confini e raggiungendo così l’obiettivo segreto pescato dalle carte all’inizio del gioco, vinci contro i tuoi avversari usando la strategia e riflettendo sulle mosse da compiere per conquistare i tuoi obiettivi

NUOVA SFIDA TIME ATTACK: gioca a Risiko impostando la durata delle partite grazie al Time Attack, questa variante ti permetterà di ridurre il tempo di gioco per raggiungere il tuo obiettivo segreto, e se nessuno l’avrà raggiunto la vittoria andrà al giocatore con più territori controllati

PER SFIDE IN FAMIGLIA: adatto dai 10 anni in su, uno dei classici giochi da tavolo per bambini per sfidare i genitori, divertendosi a conquistare territori lontani e imparando la geografia, ma ideale anche per sfide tra adulti, Risiko piace a tutte le età e impegna in complessi ragionamenti strategici che appassionano grandi e piccini STIMOLA IL PENSIERO LOGICO: tra i migliori giochi da tavolo per adulti per allenare la logica e la concentrazione, Risiko permette di riflettere usando la pazienza e la strategia, aiutando i bambini ma anche gli adulti ad applicarsi con impegno per risolvere una situazione e raggiungere l’obiettivo

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Risiko include 42 carte territorio, 14 carte Obiettivo segreto, 16 carte Obiettivi da Torneo, 2 carte Jolly, 1 plancia che raffigura il mondo, 6 armate di diversi colori con carri armati e bandierine, 3 dadi blu, 3 dadi rossi, un set di carte, il regolamento

Asmodee - Concept, Gioco da Tavolo, 4-12 Giocatori, 10+ Anni, Edizione in Italiano € 31.90





Amazon.it Features Un nuovo modo di comunicare: fai indovinare le parole solamente attraverso le immagini. Vietato parlare!

Concept è un gioco innovativo, coinvolgente e divertente, ideale per tutta la famiglia. Usa creatività e immaginazione per indovinare la parola del narratore grazie agli indizi forniti tra quelli proposti dal tabellone

Regole semplici e divertimento immediato per tutti

Cosa c’è nella scatola? 110 carte, 1 tabellone di gioco, 1 regolamento, 4 schede riassuntive, 1 contenitore, 39 segnalini (27 singoli e 12 doppi), 47 pedine di plastica

Numero di giocatori: 4-12 | Età consigliata: 10+ | Durata media: 40 min. | Edizione in lingua italiana

Ravensburger - Alea Puerto Rico, Versione Italiana, Gioco di Strategia, 2-5 Giocatori, 12+ Anni € 48.90



Amazon.it Features L'obiettivo è guadagnare il maggior numero di punti vittoria governando strategicamente l'isola di Puerto Rico. La scelta del ruolo da svolgere sarà cruciale in ogni turno perchè anche gli altri giocatori potranno svolgere le azioni del personaggio da voi scelto, ma solo voi potrete ricevere i vantaggi associati a quella carta.

Puerto Rico si svolge in round. Il round termina dopo che ogni giocatore ha scelto una carta Cittadino, e tutti gli altri giocatori ne hanno svolto l’azione associata. Il gioco termina quando: non ci sono abbastanza lavoratori per riempire la Sala di Reclutamento, uno o più giocatori hanno riempito i loro spazi Città, non ci sono più segnalini PV. Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è il vincitore.

Durante il gioco potrete costruire edifici e far prosperare la città, produrre merci e inviarle via mare per arricchirvi. Cercate di scegliere con attenzione quali scopi perseguire e pianificate la vostra vittoria!

Il gioco da tavolo ha una durata media di 70/120 minuti ed è perfetto per chi desidera una sfida impegnata e di strategia con un'ampia varietà di opzioni di gioco grazie alle 4 espansioni incluse: Nuovi Edifici, i Nobili, i Bucanieri e Festival

Scopri la linea completa dei giochi da tavolo Alea: Las Vegas, I Castelli della Borgogna e tante altre avventure ti aspettano!

Ravensburger - Alien Versione Italiana - Gioco Da Tavolo cooperativo, 1-5 giocatori, 10+ Anni € 44.99

€ 40.05





Amazon.it Features In questo gioco di strategia completamente cooperativo basato sull'omonimo film del 1979, dovrete tenere alto il morale dell'equipaggio.

Collaborate per risolvere missioni, creare oggetti e fronteggiare la minaccia aliena

Agite con cautela, Alien potrebbe nascondersi ovunque!

Le missioni da svolgere garantiscono un'esperienza di gioco sempre nuova

Lottate insieme ai vostri amici, ma ricordate, nello spazio nessuno può sentirvi urlare.

Red Glove - Beccato, Gioco di Carte, RG2068 € 10.00



Amazon.it Features Un party game fatto di segnali segreti!

Da 4 a 9 giocatori

Regole semplicissime, apri e giochi subito!

Cerca di formare un tris e fallo capire al tuo compagno senza farti beccare dagli avversari!

Contenuto: 33 Carte Segno, 12 Carte Squadra, 1 Carta Pulcino, 28 Carte Uovo, 8 Carte Pollaio, 28 Carte Pollo.

HENS Little Rocket Games Gioco da Tavolo in Italiano e Inglese € 19.90



Amazon.it Features Hens è un puzzle game di carte astratto di allevamento di galline. READ 30 migliori Dragon Trainer Playmobil da acquistare secondo gli esperti

Ravensburger - Avanti un altro, Gioco di Società, 3-5 giocatori, 14+ Anni € 39.99





Amazon.it Features Accumula i «pidicozzi» e fai attenzione alle poste speciali. Nella fase finale, vince chi sbaglia!

Rivivi l’atmosfera della trasmissione televisiva con questo divertente gioco a quiz: accumula il montepremi più alto rispondendo alle domande, sfida i tuoi avversari e arriva per primo alla fase finale

2700 domande su argomenti disparati. Alta rigiocabilità.

Mettiti alla prova e sfida i tuoi amici per diventare il nuovo campione!

Hai tutte le carte in regola per la vittoria?

Asmodee - Exploding Kittens - Gioco di Carte, Party Game, 2-5 Giocatori, 7+ Anni, Edizione in Italiano € 19.99

€ 17.99





Amazon.it Features Exploding Kittens è un card game veloce e immediato che saprà appassionare tutti: perché tutti amano i gattini...e le esplosioni

I giocatori pescano carte fino a quando qualcuno non incappa nella temuta carta Exploding Kitten: a quel punto quel qualcuno esplode ed è eliminato dal gioco, a meno che non abbia una carta Disinnesgatto per evitare l'esplosione

Il gioco più sostenuto su Kickstarter, con più di 200.000 sostenitori e quasi 9 milioni di dollari di finanziamenti, divenendo così uno tra i progetti più finanziati di sempre sulla piattaforma online

Numero di giocatori: 2-5, età consigliata: da 7 anni in su, durata media: 15 min

Edizione in lingua italiana

Asmodee - Descent: Leggende delle Tenebre, Gioco da Tavolo con App, Edizione in Italiano, 9253 € 174.99

€ 139.90

Amazon.it Features Gli Uthuk Y'llan, barbari corrotti dall’influsso demoniaco, minacciano il regno di Terrinoth e i servi non morti di Waiqar l’Immortale si avventurano oltre i loro confini

Descent: Leggende delle Tenebre è un dungeon crawler collaborativo in cui i giocatori dovranno unire le forze per contrastare le forze demoniache in 16 entusiasmanti missioni della campagna Sangue e Fiamme

Ciascun giocatore vestirà i panni di un eroe, ciascuno con un proprio stile e un diverso approccio tattico al combattimento grazie alle virtù lo caratterizzano

L’esperienza di gioco viene ulteriormente arricchita dall’app gratuita completamente integrata

Numero di giocatori: 1-4 | Età consigliata: 14+ | Durata media: 180-240 min. | Edizione in lingua italiana

