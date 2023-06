Home » Personal computer 30 migliori Hard Disk Lacie da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Hard Disk Lacie da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Hard Disk Lacie preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Hard Disk Lacie perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



LaCie Rugged Mini, 5TB, 2.5', Portable External Hard Drive, for PC and Mac, Shock, Drop and Pressure Resistant, 2 year Rescue Services (STJJ5000400) € 219.99

€ 175.00

€168.86

Free shipping

Amazon.it Features Resistente agli urti e alle cadute fino a 1,2 m in modalità non operativa

Resistente alla pressione fino a 1000 kg (2205 lbs)

Il software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit assicurano che i vostri dati importanti siano sempre protetti.

Compatibile con USB-C, Thunderbolt 3. Da Micro B a USB C (incluso) . Cavo da USB Micro B a USB tipo A (non incluso)

Godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di due anni inclusa e i servizi di recupero dati di due anni

LaCie Mobile Drive, 4TB, Unità disco portatile esterna - Argento lunare, USB-C 3.2, per PC e Mac, riciclata post consumo, con piano Tutte le applicazioni di Adobe e servizi Rescue (STLP4000400) € 194.99

€ 159.27

€123.06

Free shipping

Amazon.it Features Compatibile con PC, Mac e iPad USB-C senza bisogno di configurazione.

È possibile eseguire il backup di file con un clic o pianificare backup automatici con LaCie Toolkit.

Il contenitore dell'unità e l'imballaggio sono realizzati utilizzando materiali di imballaggio, plastica e alluminio riciclati post-consumo.

Design elegante e portatile di Neil Poulton.

Massima tranquillità a lungo termine, grazie alla garanzia limitata di tre anni e a tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi.

LaCie 1big Dock HDD da 16 TB, Hard Disk Esterno, 7200 RPM, Thunderbolt 3, per Mac e PC Desktop, 5 anni Rescue Services (STHS16000800) € 767.38 in stock 20 new from €767.38 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il sistema 1big Dock è costituito da un'unità disco esterna e da un alloggiamento di ensione per PC portatili destinato ai registi che desiderano centralizzare le loro periferiche desktop e memorizzare enormi quantità di riprese usufruendo delle prestazioni elevate della tecnologia Thunderbolt 5

L'alloggiamento di ensione 5-in-1 include un hub USB integrato e una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede CF ed SD, un'uscita DisplayPort 1.4 e due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a catena, compatibilità USB universale

L'unità disco IronWolf Pro di Seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile dotato di porta USB-C con fino a 45 W di potenza utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

LaCie d2 Professional da 10 TB, Hard Disk Esterno, Classe Enterprise, USB-C, 7.200 RPM, per Mac e PC Desktop, 5 anni Rescue Services (STHA10000800) € 369.00

€ 350.26

€304.12

Amazon.it Features Unità disco esterna per desktop, ottimale per i professionisti creativi che utilizzano PC portatili basati su unità SSD o computer all-in-one con una capacità di memorizzazione limitata

Può essere facilmente collegata a computer USB-C e Thunderbolt 3 e offre rumore e vibrazioni ridotti grazie a un formato in alluminio

Grazie a velocità fino a 240 MB/s è possibile modificare e archiviare facilmente i progetti

Dotata di un'unità Barracuda Pro classe Enterprise per affidabilità e ottime prestazioni

Servizi di recupero dati Rescue

LaCie Mobile Drive, 2TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, Space Grey 2 anni Rescue Services (STHG2000402) € 139.99

€ 114.94

€80.14

Amazon.it Features Disponibile con una capacità per foto, playlist, documenti e altro

È possibile utilizzare l'unità con Mac, Windows, USB-C e USB 3.6

È possibile eseguire il backup di file con un click o pianificare backup automatici

Con l'abbonamento incluso per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps è possibile trasformare le riprese in produzioni ottimi

Massima tranquillità a lungo termine con due anni Rescue Services Data Recovery Services inclusi

LaCie 1big Dock HDD da 18TB, Hard Disk Esterno, 7200 RPM, Thunderbolt 3, per Mac e PC Desktop, 5 anni Rescue Services (STHS18000800) € 989.00

€ 917.49

Free shipping

Amazon.it Features Il sistema 1big Dock è costituito da un'unità disco esterna e da un alloggiamento di ensione per PC portatili destinato ai registi che desiderano centralizzare le loro periferiche desktop e memorizzare enormi quantità di riprese usufruendo delle prestazioni elevate della tecnologia Thunderbolt 6

L'alloggiamento di ensione 5-in-1 include un hub USB integrato e una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede CF ed SD, un'uscita DisplayPort 1.4 e due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a catena, compatibilità USB universale

L'unità disco IronWolf Pro di Seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile dotato di porta USB-C con fino a 45 W di potenza utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

Per la massima tranquillità a lungo termine, il sistema 1big Dock include una del prodotto di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue

LaCie 1big Dock HDD da 8 TB, Hard Disk Esterno, 7200 RPM, Thunderbolt 3, per Mac e PC Desktop, 5 anni Rescue Services (STHS8000800) € 551.13 in stock 39 new from €551.13 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il sistema 1big Dock è costituito da un'unità disco esterna e da un alloggiamento di ensione per PC portatili destinato ai registi che desiderano centralizzare le loro periferiche desktop e memorizzare enormi quantità di riprese usufruendo delle prestazioni elevate della tecnologia Thunderbolt 3

L'alloggiamento di ensione 5-in-1 include un hub USB integrato e una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede CF ed SD, un'uscita DisplayPort 1.4 e due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a catena, compatibilità USB universale

L'unità disco IronWolf Pro di Seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile dotato di porta USB-C con fino a 45 W di potenza utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

Per ottima tranquillità a lungo termine, il sistema 1big Dock include una del prodotto di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue

LaCie 1big Dock, 20TB, Alloggiamento d’espansione con unità disco esterna - 7.200 giri/min, Thunderbolt 3, USB 3.1 e USB 3.0, per Mac e PC desktop, con recupero dati (STHS18000800) € 1,080.99 in stock 10 new from €1,080.99

€969.75

Free shipping

Amazon.it Features Il sistema 1big Dock, costituito da un’unità disco esterna e da un alloggiamento di espansione per PC portatili, è destinato ai cineasti che desiderano centralizzare le periferiche desktop e memorizzare enormi quantità di riprese., usufruendo delle prestazioni elevate della tecnologia Thunderbolt 3.

L’alloggiamento di espansione 5-in-1 include un hub USB integrato, una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede CF ed SD, un’uscita DisplayPort 1.4 e due porte Thunderbolt 3, per il collegamento a catena con compatibilità USB universale.

L’unità disco IronWolf Pro di Seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti.

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile dotato di porta USB-C con fino a 45 W di potenza, utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza, se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

Per la massima tranquillità a lungo termine, il sistema 1big Dock include una del prodotto di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue

Seagate Game Drive for PS4 and PS5, 2TB, Portable External Hard Drive, Compatible with PS4 and PS5 (STGD2000200) € 129.99

€ 87.89

Free shipping

Amazon.it Features Non è necessario eliminare i vecchi giochi dalle console PS4 solo per fare spazio a quelli nuovi: è possibile memorizzare oltre 100 titoli sull'unità disco portatile con 2TB di spazio

Unità disco esterna per un'esperienza di gioco senza latenza e con prestazioni ottime

Grazie alla ottima configurazione dettagliata e alla connettività USB 3.0 plug-and-pay è possibile gettarsi nella mischia anche in assenza di un cavo di alimentazione

Questa unità presenta il design delle console PS4 ed è l'accessorio ottimo per qualsiasi configurazione di gioco, che può essere portato ovunque grazie al suo formato compatto ed maneggevole

Compatibile anche con PlayStation 5

LaCie STGM24000400 8big Rack Thunderbolt 2, 24 TB Dischi Rigidi Esterni, Alluminio € 899.99 in stock 1 new from €899.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità fino a 1.330 MB/s1 per editing di 4 kvideos

8 Drive Bay in un rack 1U consentono esclusiva memoria densità

Dual Thunderbolt 2 porte per espansione memoria

Hardware RAID opzionale per i dischi rigidi della classe Enterprise e piena ridondanza di tutti componenti

LaCie Rugged RAID Shuttle, Unità Disco Esterna Portatile da 8 TB, USB-C e USB 3.0, Resistente a Cadute, Urti, Polvere e Acqua, per Mac, PC Desktop, Workstation e PC Portatili (STHT8000800) € 599.13 in stock 17 new from €542.43 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con questa unità disco esterna Rugged da 8 TB, realizzata in un formato piatto, adatto per il trasporto in borse di attrezzatura e buste per la spedizione

È possibile memorizzare, comprimere e inviare contenuti come mai prima d'ora

È possibile configurare un RAID utilizzando la procedura guidata dettagliata per ottimizzare le prestazioni o la ridondanza del sistema

È possibile proteggere i progetti dall'accesso non autorizzato con il sistema di password con crittografia automatica di Rugged RAID Shuttle

Con un abbonamento incluso per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps che consente di accedere ad app ottimi per il montaggio fotografico e video

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3, 16 TB, Hard Disk Esterno, RAID, USB-C 3.1, Card Reader, Ottima Capacità, per Mac e PC, 5 anni di servizi Rescue (STGB16000400) € 995.41 in stock 1 new from €995.41

Free shipping

Amazon.it Features Slot per schede SD/CompactFlash: è possibile caricare direttamente i file sul sistema LaCie 2big Dock da schede di memoria e importare foto in Adobe Lightroom o Premiere Pro

Hub USB 3.0: consente di caricare il cellulare o collegare un'unità di trasferimento o una videocamera digitale per scaricare riprese e file

Due porte Thunderbolt 3: è possibile caricare il PC portatile e, allo stesso tempo, collegare a catena fino a 5 altre unità LaCie 2big o altre soluzioni di memorizzazione

DisplayPort: permette di collegare monitor ad alta risoluzione da 720 a 1080p e 4K

Porta USB 3.1: compatibilità universale con computer dotati di interfaccia USB-C e USB 3.0 tramite il cavo adattatore incluso

LaCie Rugged RAID Shuttle, 8TB, Hard Disk Esterno Portatile HDD - USB-C Compatibile, Drop Shock Polvere Resistente all'Acqua, per Mac e PC, 3 anni Rescue Services (STHT8000800) € 599.00

€ 578.84

Free shipping

Amazon.it Features Archiviare, imballare e inviare contenuti come mai prima d'ora con 8TB di enorme capacità in un disco rigido esterno robusto costruito appositamente per borse e buste di spedizione

Configurazione semplice di RAID 0/1 utilizzando la procedura guidata passo per ottimizzare il sistema per prestazioni o ridondanza

Proteggere i progetti da accessi non autorizzati con il sistema di password autodicrittografia Rugged RAID Shuttle

Include un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud All Apps Plan per accedere a fantastiche app di editing di foto e video

Godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di tre anni inclusa Rescue Data Recovery Services READ 30 migliori Logitech Mouse Wireless da acquistare secondo gli esperti

LaCie STFS5000800 Rugged Unità Disco Esterna Portatile, 0.5 TB, Thunderbolt, USB-C € 309.99

€ 276.39 in stock 1 new from €276.39 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LaCie STFS5000800 Rugged Unità Disco Esterna Portatile, 0.5 TB, Thunderbolt, USB-C

LaCie 2big RAID da 4TB, Hard Disk Esterno per Desktop, Classe Enterprise, Thunderbolt 3, USB-C, 7200 RPM, per Mac e PC Desktop, 5 anni Rescue Services (STHJ4000800) € 456.99 in stock 4 new from €456.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottimale per fotografi, produttori indipendenti e YouTuber, 2Big RAID è una soluzione di memorizzazione esterna desktop che offre fino a 4TB di enorme spazio e velocità elevate, fino a 440 MB/s

Compatibilità senza soluzione di continuità con computer USB-C

È possibile configurare un RAID 0/1 utilizzando la procedura guidata dettagliata per ottimizzare le prestazioni o la ridondanza del sistema

Dotata di unità IronWolf Pro classe Enterprise con funzionalità hot-swap per affidabilità e prestazioni ottimali

Servizi di recupero dati Rescue

LACIE D2 Professional 16TB USB-C € 655.00

€ 606.59

Amazon.it Features Capacità di memoria: 16 TBCollegamento USB-C per la prossima generazione di computerLa capacità di memoria fino a 10 TB offre spazio e protezione per numerose librerie di foto, registrazioni video e fileVelocità fino a 240 MB/s per ogni flusso di lavoroIl disco rigido di classe Enterprise Barracuda Pro di Seagate offre prestazioni e affidabilità migliori del settoreCompatibilità universale con USB 3.0 per Mac e PCUnibody in alluminio per ridurre i rumori e le vibrazioniInclude un abbonamento

LaCie d2 Professional offre una potenza elevata sia su Mac sia su PC e, inoltre, offre dischi rigidi di classe enterprise di Seagate Barracuda Pro per migliori prestazioni nel settore e affidabilità

Ambiti di utilizzo Memoria per librerie digitali: grazie all'enorme capacità di memoria e velocità elevata, questo prodotto è la prima scelta quando si tratta di salvare ed effettuare la ricerca di enormi Adobe Lightroom-RAW-librerie

Trasferimento di video materiale: grazie all'eccellente potenza, enorme capacità, compatibilità universale e un robusto alloggiamento più ore di materiale video RAW trasportare e in un batter d'occhio su un dispositivo di backup RAID o un server

Progetto non la conosciamo molto bene: l'eccellente performance associata con capacità leader del settore rendono il LaCie d2 Professional un'eccellente soluzione per salvare i progetti completo

LaCie STHG4000402 disco rigido esterno 4000 GB Grigio € 255.00 in stock 2 new from €255.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LaCie STHG4000402 disco rigido esterno 4000 GB Grigio

LaCie 1big Dock, 4TB, External Hard Drive, HDD Docking Station, Thunderbolt 3, 7.200 RPM, Enterprise Class Drives, for Mac and PC Desktop, 5 year Rescue Services (STHS4000800) € 437.34 in stock 33 new from €429.06 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il sistema 1big Dock è costituito da un'unità disco esterna e da un alloggiamento di ensione per PC portatili destinato ai registi che desiderano centralizzare le loro periferiche desktop e memorizzare enormi quantità di riprese usufruendo delle prestazioni elevate della tecnologia Thunderbolt 4

L'alloggiamento di ensione 5-in-1 include un hub USB integrato e una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede CF ed SD, un'uscita DisplayPort 1.4 e due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a catena, compatibilità USB universale

L'unità disco IronWolf Pro di Seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile dotato di porta USB-C con fino a 45 W di potenza utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

Per ottima tranquillità a lungo termine, il sistema 1big Dock include una del prodotto di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue

LaCie Rugged USB-C 2TB External Hard Drive HDD portatile, compatibile con USB 3.0, resistente agli urti, alla polvere e alla pioggia, per computer Mac e PC, workstation, laptop, arancione € 209.08 in stock 4 new from €209.08 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Collegati rapidamente e facilmente ai più recenti computer Windows e Mac con il cavo USB-C reversibile di Ruggeds o ai computer di vecchia generazione utilizzando l'adattatore USB 3.0 incluso

Goditi trasferimenti rapidi di file, backup e navigazione delle immagini tramite USB-C da 5 Gb/s

Affronta con sicurezza qualsiasi terreno grazie alla resistenza a cadute, schiacciamenti e pioggia

I prodotti internazionali hanno termini separati, sono venduti dall'estero e possono differire dai prodotti locali, tra cui vestibilità, classificazione in base all'età e lingua del prodotto, etichettatura o istruzioni.

LaCie 1big Dock SSD Pro 2 TB, SSD Esterno, Thunderbolt 3, FireCuda NVMe SSD fino a 2.800 MB/s, per Mac e PC Desktop, 5 anni di servizi Rescue (STHW2000800) € 1,600.00 in stock 10 new from €1,600.00

Free shipping

Amazon.it Features 1big dock ssd pro è un alloggiamento d'ensione per PC portatili con unità ssd esterna destinato ai registi che desiderano centralizzare la gestione del loro studio e spostare riprese cinematografiche a un'elevata velocità di trasmissione mediante l‘ultra veloce tecnologia Thunderbolt 3, potenziata dalle prestazioni ssd nvme delle unità firecuda, che consente di raggiungere velocità fino a 2.800 MB/s

L'alloggiamento d'ensione 5-in-1 include un hub USB integrato e una stazione di ricarica ed è dotato di lettori di schede cfast 2.0, cfexpress ed SD, un'uscita displayport 1.4 e due porte Thunderbolt 3 per il collegamento a catena

L'unità ssd nvme firecuda di seagate garantisce le migliori velocità e affidabilità della classe per i progetti cinematografici più esigenti

È possibile ricaricare un computer Mac o qualsiasi PC portatile con fino a 45 W di potenza utilizzando la porta Thunderbolt 3 (massimo 30 W se altri dispositivi sono collegati a catena), o addirittura con fino a 70 W di potenza se il PC portatile è collegato all'alimentazione di rete.

Per ottima tranquillità a lungo termine, il sistema 1big dock ssd pro include una del prodotto di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue

LaCie Mobile Drive 4TB Hard Disk Esterno Portatile HDD - Moon Silver USB-C USB 3.0, per Mac e PC Desktop, 1 mese Adobe CC (STHG4000400) € 178.99

€ 173.99

Free shipping

Amazon.it Features Goditi 4 TB di enorme capacità per foto, playlist, documenti e altro ancora

Utilizzo senza problemi con Mac, Windows, USB-C e USB 3.0

Eseguire il backup dei file con un solo clic o pianificare i backup automatici

Trasforma i filmati in produzioni impeccabili con un mese gratuito di Adobe Creative Cloud All Apps Plan

Godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di due anni inclusa.

LaCie Rugged RAID Pro 4TB USB-C hard disk portatile + 1 Mo Adobe CC tutti Apps (STGW4000800) € 298.59 in stock 1 new from €298.59

Free shipping

Amazon.it Features 4TB Capacity

Lettore di schede SD integrato per flusso integrazione

Hardware RAID 0/1 flessibilità di sicurezza o di velocità

NUOVO connettore USB-C per computer di nuova generazione

Garanzia limitata di garanzia del produttore, mese e un omaggio al piano Adobe Creative Cloud tutte le applicazioni

Hard Drive [Explicit] € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Release Date 2022-07-01T00:00:00+02:00 Publication Date 2022-07-01T00:00:00Z

LaCie 6big Thunderbolt 3, 60TB, Array di Dischi 6-bay RAID, Argento, 5 anni Rescue Services (STFK60000402) € 6,641.49 in stock 3 new from €6,603.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sistema di memorizzazione RAID per desktop a 6 alloggiamenti con funzionalità hot-swap da 7.200 giri/min

Con 2 porte Thunderbolt 3 e 1 USB 3.1. Interfacce USB 3.0 e USB 2.0 compatibili se si utilizza il cavo adattatore da USB-C a USB incluso

Velocità di trasferimento dati 1.400 MB al secondo

Alimenta un laptop compatibile tramite la connessione Thunderbolt 5

Dimensioni prodotto 16.1 x 22.8 x 23.7 cm

LaCie, hard disk esterno Rugged Mini, da 1 TB, con entrata USB C, portatile € 148.90 in stock 3 new from €124.26 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il disco rigido portatile LaCie Rugged USB-C combina robusta durata e interfaccia USB-C avanzata.

L'adattatore USB 3.0 in dotazione funziona con computer e Mac.

Azionamento tramite bus per consentire flussi di lavoro mobili.

Resistente a cadute, urti e acqua, per poter essere utilizzato ovunque.

Disco rigido LaCie Rugged USB C da 1 TB, con cavo USB-C (USB 3.1 da 5 Gbit/s), cavo da USB-C a USB-A, guida all'installazione (lingua italiana non garantita).

LaCie Rugged Mini, 1 TB, Hard Disk Esterno, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni Rescue Services (LAC301558) € 99.99

€ 89.52

€85.57

Free shipping

Amazon.it Features Resistente agli urti e alle cadute fino a 1,2 m in modalità non operativa

Resistente alla pressione fino a 1000 kg (2205 lbs)

Il software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit assicurano che i vostri dati importanti siano sempre protetti.

Compatibile con USB-C, Thunderbolt 3.

Godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di due anni inclusa e i servizi di recupero dati di due anni

LaCie 301939 Rikiki Go Hard Disk Esterno 2.5" 500GB USB 2.0, colore: Silver € 106.60 in stock 1 new from €106.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LaCie

3660619319398

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile - Fino a 1050MB/s - PC e Mac - Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 - CT1000X8SSD9 € 145.99

€ 90.00

€81.19

Free shipping

Amazon.it Features Incredibili velocità di lettura fino a 1050 MB/s

Funziona con Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A

Design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato

A prova di caduta fino a 2 m; resiste a temperature estreme, urti, vibrazioni

Supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globali

WD_BLACK P10 da 5 TB Unità di gioco compatibile con Playstation, per accesso in mobilità alla tua library di giochi PlayStation € 216.80

€ 158.94

€137.18

Amazon.it Features Grazie a capacità fino a 5 TB con cui divertirti, puoi conservare un massimo di 125 giochi, senza dover sacrificare i tuoi vecchi preferiti per fare spazio a nuovi titoli

Fattore di forma portatile che offre accesso rapido alla tua gaming library, ovunque

HDD ad alte prestazioni con velocità fino a 130 MB/s, progettato per ottimizzare la tua esperienza di gioco su console o PC

Realizzata appositamente per i gamer con la qualità e l'affidabilità WD_BLACK

