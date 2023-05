Home » Giocattolo 30 migliori Harry Potter Gioco Da Tavolo da acquistare secondo gli esperti Giocattolo 30 migliori Harry Potter Gioco Da Tavolo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Harry Potter Gioco Da Tavolo preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Harry Potter Gioco Da Tavolo perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Asmodee - Harry Potter: Un Anno a Hogwarts - Gioco da Tavolo, 1-8 Giocatori, 7+ Anni, Edizione in Italiano € 39.99

Amazon.it Features Nei panni dei personaggi dell’opera di J. K. Rowling, i giocatori possono vivere l’esperienza di un anno scolastico nella Scuola di Magia di Hogwarts

I giocatori devono competere con gli studenti di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde, e guadagnare il maggior numero di Punti per la Coppa delle Case affrontando diverse missioni

I partecipanti alla competizione devono affrontare duelli, combattere nemici usando incantesimi e pozioni per potenziare attacchi e tecniche di difesa, superare esami di magia e vincere partite a Quidditch

15 personaggi, 30 missioni e 5 differenti modalità di gioco (da soli, in squadra oppure ogni mago per sé) per immergersi nell’atmosfera della saga di Harry Potter

Numero di giocatori: 1-8, Età consigliata: 7+, Durata media: 20-45 min., Edizione in Lingua Italiana

Asmodee - Harry Potter: Hogwarts Battle - Gioco da Tavolo, 2-4 Giocatori, 11+ Anni, Edizione in Italiano € 49.99

Amazon.it Features In questo gioco cooperativo interpreterete il ruolo degli eroici Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger o Neville Paciock allo scopo di sconfiggere una serie di perfide minacce.

I Malvagi lanceranno attacchi contro di voi per cercare di conquistare il mondo magico un Luogo alla volta.

Iniziando con un mazzo di carte personale, userete le vostre abilità e la vostra influenza per costruire un mazzo sempre più potente con i personaggi, gli incantesimi e gli oggetti dell’iconico Mondo Magico.

Cosa c’è nella scatola? Tabellone di Gioco, 252 Carte (47 Piccole, 142 Normali, 63 Grandi), 4 Dadi, 7 Box del Gioco, 7 Regolamenti, 4 Plance Giocatore, 8 Segnalini Controllo Malvagio, 70 Segnalini (35 Attacco, 25 Influenza, 4 Salute, 2 Scudi, 4 Horcrux)

Numero di giocatori: 2-4 | Età consigliata: 11+ | Durata media: 30-60 min. | Edizione in lingua italiana

EDITRICE Giochi, Essere o Non Essere Harry Potter, Gioco da Tavolo Ispirato al Mondo di Harry Potter, per Famiglie e Bambini dai 7 Anni in su, Board Game da 2 a 6 Giocatori € 22.99

Amazon.it Features Caro Babbano Conosci bene il mondo di Harry Potter? Scoprilo con Essere o Non Essere Harry Potter In questo magico gioco in compagnia, i giocatori mettono alla prova le loro conoscenze di Hogwarts

A turno, i giocatori devono indovinare l'immagine sulla propria carta attraverso domande a cui rispondere "sì" o "no" Per ogni carta indovinata, il giocatore riceve un segnalino Cioccorana Raccogli 5 segnalini per vincere

Essere o Non Essere Harry Potter è un divertente gioco di domande rapide dal ritmo incalzante Non importa che tu rappresenti Grifondoro, Corvonero, Serpeverde o Tassorosso, tutti possono giocare

Essere o Non Essere Harry Potter è adatto a 2 - 6 streghe, maghi ma anche babbani, dai 7 anni in su

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: 72 carte con immagini, 12 segnalini Pozione, 25 segnalini Cioccorana, 6 fascette, 1 clessidra, istruzioni READ 30 migliori Gioco Da Tavolo da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features La confezione contiene: tabellone con dado chiuso, 16 pedine, carte del labirinto, istruzioni

2-4 giocatori

Età consigliata: 5+

Tempo di gioco: +/- 30 minuti

Amazon.it Features Nuova edizione di trivial pursuit con i tuoi personaggi ed eventi preferiti della serie harry potter

Questo quiz a risposta rapida ha 1800 domande che intratterranno ed insegneranno qualcosa in piu' anche gli studenti più intelligenti di hogwarts

Fascinating, puzzling and spellbinding questions that will test your knowledge and memory

Domande affascinanti, sconcertanti e accattivanti che metteranno alla prova le tue conoscenze e la tua memoria

Gioco da Tavolo | 2+ giocatori | 12+ anni | Ediazione in Italiano

Amazon.it Features Dobble è un divertente gioco di colpo d’occhio e velocità. 5 mini-giochi in cui i giocatori dovranno essere i più rapidi a trovare il simbolo identico tra due carte. In questa nuova versione, immergiti nella atmosfera fantastica di Hogwarts, con le immagini di Harry Potter, Hermione e Ron, bacchette e creature magiche!

Numero di giocatori: 2-8

Età consigliata: da 6 anni in su

Durata media: 15 minuti

Edizione in lingua italiana

Amazon.it Features Ispirato ad Harry Potter: il gioco da tavolo Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edizione un gioco di suspense in cui bisogna capire "chi è stato", con disegni e personaggi ispirati al Wizarding World di Harry Potter

Chi, cosa, dove: bambini e bambine si spostano lungo il tabellone nei panni di Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville e provano a scoprire chi è sparito, quale incantesimo è stato usato e dove è avvenuto il crimine

Al tabellone piace cambiare: i giocatori possono muovere le ruote negli angoli del tabellone per rivelare passaggi segreti, per mostrare quali porte potrebbero essere attraversate o no, oppure per far apparire il Marchio Nero

Gioco dagli 8 anni in su: questa edizione del gioco Cluedo è un ottimo regalo per gli appassionati di Harry Potter; ispirato alla saga di film di Harry Potter, è un gioco da tavolo per 3-5 giocatori, per bambini dagli 8 anni in su

Gioco con mistero: ti ricordi di quando giocavi a cluedo da bambino; fai conoscere ai tuoi bambini il classico gioco da tavolo con mistero in cui i giocatori devono scoprire chi è stato, cosa ha usato e dove ha commesso il crimine

Amazon.it Features Lord Voldemort attende i Personaggi nella Sala Grande di Hogwarts per un ultimo duello

L’obiettivo dei giocatori è di essere i primi a raggiungere il Signore Oscuro, per porre fine alla sua malvagia influenza oppure per dare prova della propria lealtà

I giocatori vestiranno i panni di Harry, Silente, Draco e gli altri Personaggi del fantastico mondo di Harry Potter

L’atmosfera della celebre saga di Harry Potter si fonde con le originali meccaniche di Talisman: Il Gioco da Tavolo che ha appassionato intere generazioni di giocatori

Grafiche e materiali di pregio: fedeli rappresentazioni degli ambienti e raffinate miniature dei personaggi di Hogwarts

Amazon.it Features Un’entusiasmante versione del gioco da tavolo Labirinto alla ricerca dei famosi personaggi di Harry Potter, vince chi li trova per primo.

In Labyrinth, il popolarissimo gioco da tavolo di Ravensburger per bambini e adulti, devi trovare il percorso più breve attraverso il labirinto per vincere.

La durata media è di 20-30 minuti, istruzioni di alta qualità e facili permettono di iniziare a giocare subito, Labirinto Harry Potter promuove il pensiero logico in modo giocoso

Il gioco contiene: 1 tabellone da gioco, 34 carte labirinto, 24 carte Tesoro, 4 pedine e istruzioni

La linea Labirinto Magico Ravensburger è molto ricca: scopri tutte le versioni del famoso gioco da tavola!

Amazon.it Features La magia di Harry Potter è racchiusa in un gioco da tavolo pensato per chi vuole divertirsi e cimentarsi in appassionanti sfide di quidditch!

Il gioco include 4 mazzi di carte rappresentanti le case di Howgarts, un tabellone, tessere indicanti condizioni meteo e campo di gioco, 1 gettone Boccino d'oro e pedine Cercatore.

Ogni giocatore sceglie un mazzo delle case di Howgarts ciascuna con le proprie abilità per giocare una partita di quidditch. Obiettivo: segnare più punti dell'avversario o catturare il boccino d'oro!

Ma attenzione alle tessere che cambiano le condizioni del meteo e del campo di gioco: possono influenzare la partita e spostare la posizione del boccino sul tabellone del campo da quidditch!

Un gioco divertente per tutti gli appassionati di Harry Potter, per lanciarsi in sfide coinvolgenti con i propri amici! Un gioco in scatola per bambini dagli 8 anni. Made in Italy.

Amazon.it Features Scrabble celebra il vocabolario unico del mondo di harry potter e dei suoi amici!

Come nello scrabble originale, il gioco include un tabellone, 4 leggii, le tessere e le istruzioni

Include un esclusivo glossario delle parole dei maghi di harry potter per rendere il gioco unico

Il gioco include un mazzo di 36 carte di hogwarts che rendono il gioco ancora più magico

I fan dei sette libri e degli otto film dell'universo di harry potter adoreranno questo scrabble speciale: ma non sarà disponibile per molto tempo!

Amazon.it Features Tu e i tuoi amici dovrete correre per Hogwarts per trovare gli animali fantastici; trasformati in uno dei tuoi personaggi preferiti di Harry Potter Harry, Ron, Hermione o Ginny, tuffati nel mondo magico per catturare le creature fantastiche

Il piano si gira e scoprirai l'interno e l'esterno di Hogwarts, raccogli le tracce per trovare le creature

Inoltre, il doppio piano è pieno di emozioni e di divertimento, avanza sul tabellone attraverso i passaggi per ottenere le carte delle piste degli animali fantastici e confrontarle con la tabella del ministero della magia

Divertiti a scoprire l'interno del castello ; grazie alle piste ti trasformerai in un esperto degli animali fantastici, saprai il loro colore, le dimensioni, da dove provengono con queste informazioni e un po' di astuzia ti trasformerai in un vincitore di Harry Potter animali fantastici

Emozionante gioco da tavolo da 2 a 4 giocatori

Amazon.it Features Gioco da tavolo di Harry Potter: metti alla prova le tue abilità in questo gioco ispirato al Quidditch dal ritmo frenetico. Stai attento ai bolidi, e afferra il Boccino d'oro. Gioco di strategia per 2-4 giocatori dagli 8 anni in su.

Frenetico ed entusiasmante: nessuno sa quando decollerà il Boccino, e non ci sono turni: tutto avviene in tempo reale, quindi non preoccuparti se si crea scompiglio.

Ore e ore di gioco sensoriale: i giochi interattivi sono un ottimo modo per sostenere lo sviluppo dei bambini lontano dagli schermi e tramite il gioco, aiutandoli a costruire abilità come concentrazione, problem solving e strategia.

Divertimento per tutta la famiglia: i nostri giochi da tavolo e rompicapo sono ideali per rompere il ghiaccio a feste, incontri, appuntamenti e serate di gioco per tutta la famiglia. Bambini, adolescenti, adulti: tutti si divertiranno un mondo.

Include: 1 baule del Quidditch, 100 carte, 1 pluffa, 2 bolidi, 1 Boccino d'oro, 1 guida per l'uso

Amazon.it Features L’aumento di eventi misteriosi e pericolosi ha portato il Preside Albus Silente ad autorizzare le lezioni pratiche di Difesa Contro le Arti Oscure, affinché gli studenti siano preparati a difendersi

Sotto la supervisione degli insegnanti di Hogwarts, gli studenti lanceranno Incantesimi e Fatture, useranno Oggetti e otterranno Alleati per stordire i loro avversari e imparare a proteggersi dalle forze del male; numero di giocatori: 2

Età consigliata: da 11 anni in su

Durata media: 30-60 minuti

Edizione in lingua italiana

Amazon.it Features Preparate la vostra tunica da mago e afferrate la vostra bacchetta! il momento che stavate aspettando è finalmente arrivato: Benvenuti a Hogwarts!

Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, indossate con fierezza I colori della vostra Casa e siate all'altezza della sua reputazione!

in ognuno degli 8 round, preparate un Incantesimo e puntate la vostra bacchetta verso uno degli avversari. Poi, tutti nello stesso momento, lanciate il vostro Incantesimo. oppure proteggetevi!

I maghi colpiti che non sono stati in grado di difendersi fanno perdere punti alla propria Casa

Numero di giocatori: 4-8 | Età consigliata: 8+ | Durata media: 30 min. | Edizione in Lingua Italiana | Contenuto: 1 tabellone, 8 bacchette, 9 tessere Vessillo, 1 tessera Primo della Classe, 142 carte, 24 segnalini, 10 basi di plastica, 1 regolamento READ 30 migliori Transformers Combiner Wars da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features Mettete alla prova il vostro cervello con un divertente gioco che stimolerà memoria, riflessi e velocità

Affrontate gli altri giocatori in 8 tipi diversi di prove che stimolano tutte le capacità cerebrali: sfide tattili, di memoria, analisi dello spazio, logica e ragionamento

Cortex Harry Potter è un divertente gioco capace di sviluppare diverse abilità ed entusiasmare anche i giocatori alle prime armi

Affronta diverse prove: la battaglia degli incantesimi, l’unico Patronus, la caccia al Boccino d’Oro, il cerchio magico e molte altre

Regolamento semplice e immediato, ottimo per essere condiviso in famiglia e con gli amici

Amazon.it Features Un’edizione di Cluedo speciale e piena di Magia! Diventa un investigatore per trovare gli indizi e risolvere così i misteri che avvolgono Hogwarts

Mettiti nei panni dei tuoi personaggi preferiti (Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna e Neville), visita i luoghi più famosi di Hogwarts e usa la polvere volante per viaggiare sul tabellone

Chi sarà il colpevole? È stato Fenrir Greyback alla Testa di Porco con il manico di una scopa? o Lucius Malfoy al Ministero della Magia con una collana maledetta

Il classico gioco di intrighi, indagini e sospetti, perfetto per divertirsi in famiglia e con gli amici

Numero di giocatori: 3-6 | Età consigliata: 9+ | Durata media: 30-60 min. | Edizione in Lingua Italiana

Amazon.it Features Ispirato ai film di Harry Potter. I giocatori potranno testare le loro conoscenze del mondo di Harry Potter in questa sfida trivial con 600 domande basate sui momenti migliori dei film di Harry Potter

Compatto e portatile. Questo gioco da viaggio compatto non presenta un tabellone. Include tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno all'interno di una comoda confezione a forma di triangolino, ideale da portare con sé ovunque

Argomenti per mettere alla prova anche le streghe e i maghi intelligenti, arti oscure, Hogwarts, incantesimi e pozioni, oggetti magici, maghi e streghe, animali e creature magiche

Colleziona carte per vincere nel gioco trivial pursuit Harry Potter. Vince il primo giocatore che colleziona 6 carte (rispondendo correttamente a 12 domande)

Gioco divertente per famiglie. Questo gioco a tema Harry Potter è un regalo ottimo per bambini, bambine e famiglie che adorano Harry Potter e giocare al gioco da tavolo trivial pursuit. Da 2 a più giocatori, dagli 8 anni in su

Amazon.it Features L’anno scolastico a Hogwarts è ormai concluso e gli otto esami finali decreteranno i migliori maghi e le migliori streghe della scuola

I Giocatori vestono i panni degli studenti di Hogwarts e devono superare gli esami delle diverse materie magiche

Trasfigurazione, Incantesimi, Aritmanzia, Pozioni, Divinazione, Cura delle Creature Magiche, Storia della Magia e Difesa Contro le Arti Oscure: queste le materie che devono affrontare

Ogni esame avrà regole proprie per essere superato, da giochi di memoria e di velocità, a prove di conoscenza del mondo magico

Numero di giocatori: 2-8 | Età consigliata: 7+ Anni | Durata media: 20 min. | Edizione in Lingua Italiana | Contenuto: 1 tabellone, 1 regolamento, 1 clessidra, 8 pedine, 88 segnalini, 43 carte Mondo Magico, 50 carte Incantesimi/Difesa contro le Arti Oscure, 30 carte Storia della Magia, 25 carte Pozioni, 10 carte Divinazione, 16 carte Coppa delle Case

Amazon.it Features Cerca di essere il primo ad allineare 5 personaggi di harry potter

Per minimo 2 giocatori

In più lingue

Materiale: Resina

Per bambini dai 3 anni in su

Amazon.it Features Scegli una casa di Hogwarts per ogni squadra, poi alzati e inizia a disegnare con Pictionary Air Harry Potter, dando un tocco di magia al classico gioco di disegni!

Usa le carte Harry Potter speciali con le parole da indovinare, ispirate al Mondo magico da disegnare con la bacchetta di Harry!

I giocatori a turno, disegnando indizi per aria e interagendo con le immagini, devono cercare di far indovinare la parola ai loro compagni di squadra!

Scarica l'app gratuita Pictionary Air e sul display del tuo dispositivo smart apparirà il giocatore che sta disegnando, con le sue creazioni.

I giocatori possono trasmettere la partita sul televisore, utilizzando Apple TV, Chromecast o un dispositivo domestico di streaming compatibile. È richiesto un dispositivo di streaming compatibile. Per informazioni sulla compatibilità del dispositivo e altri dettagli, consulta la pagina di supporto online di Pictionary Air.

Amazon.it Features GIOCO DA TAVOLO PER BAMBINI: Il gioco del memo diventa ancora più divertente in compagnia di Harry Potter!

CONTENUTO: Con 80 tessere da memorizzare e abbinare per ricreare coppie con le stesse immagini

SCOPO DEL GIOCO: Scopo del gioco è abbinare le coppie di tessere utilizzando la memoria visiva. Il vincitore è il giocatore che abbina il maggior numero di tessere.

CARATTERISTICHE: Un gioco da tavolo classico che continua a coinvolgere e divertire grandi e piccoli. Si può giocare in due o più giocatori

BENEFICI DEL GIOCO: Il gioco del Memo aiuta i bambini a sviluppare la percezione visiva, l'attenzione, l'osservazione e la memoria.

Amazon.it Features Design moderno nel mondo di Harry Potter.

Mosse indicate da 64 diodi luminosi sotto il pezzo da muovere e la casella d'arrivo. Pezzi traslucidi e diffusori di luce.

Completo ed evolutivo: 64 livelli di difficoltà (di cui 5 per principianti) suddivisi in 4 stili di gioco.

Perfezionato: Valutazione della performance grazie al sistema Elo 1800.

Memorizzazione della posizione dei pezzi una volta spento grazie alla scacchiera sensoriale.

Amazon.it Features Incanti e Pozioni è un’espansione di Hogwarts Battle, un gioco collaborativo di deck-building in cui i giocatori vestono i panni dei più celebri personaggi della saga di Harry Potter.

Con l’espansione Incanti e Pozioni il numero di giocatori viene aumentato fino 5.

Harry, Ron, Hermione, Neville e Ginny Weasley dovranno unire le forza per tentare di sconfiggere le forze che minacciano Hogwarts...

Sarà necessario lanciare Incanti per completare gli Incontri e raccogliere Ingredienti per preparare le Pozioni al fine di salvare il mondo magico da Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato!

Cosa c'è nella scatola? 161 Carte (38 Piccole, 96 Normali, 27 Grandi), 4 Pack di Gioco, 4 Regolamenti, 1 Plancia Giocatore, 1 Indicatore di Salute, 10 Segnalini Influenza, 10 Plance Incanto, 2 Carte Smistamento.

Amazon.it Features Top Trumps Battle Mat è un nuovo modo di giocare e divertirti con le Top Trumps

Questo nuovo gioco da tavolo è un gioco strategico che mette alla prova la tua conoscenza sul mondo di Harry Potter!

Scopri nuove curiosità interessanti su Minerva McGonagall, Rubeus Hagrid, Bellatrix Lestrange e tanti altri personaggi.

Scegli un compagno di duello e mostra la tua bacchetta magica con cinque gettoni incantesimo unici!

Top Trumps diventa un gioco da tavolo per la prima volta!

Amazon.it Features In questa nuova edizione sono presenti 24 personaggi di Harry Potter

Fai le domande giuste in modo da chiudere più tessere possibili e capire il personaggio misterioso del tuo avversario

Con studenti, insegnanti, cattivi e creature magiche, dovrai fare molte domande per vincere!

Veloce da configurare, facile da giocare e divertente per tutta la famiglia

Il tuo personaggio misterioso indossa gli occhiali? È un Corvonero?

Amazon.it Features Benvenuti all’inizio di un nuovo anno scolastico nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts

Frequentate lezioni, completate sfide ed eccellete nel lavoro in classe; la Casa che avrà fatto del suo meglio alla fine dell’Anno Scolastico riceverà in premio la Coppa delle Case!

Nel corso dei round, dovrete usare Conoscenza e Magia per aumentare di livello le vostre capacità nelle materie scolastiche: Pozioni, Difesa Contro le Arti Oscure e Incantesimi

Che la competizione abbia inizio!

Numero di giocatori: 2-4; età consigliata: 11+; durata media: 75 min; edizione in lingua italiana

Amazon.it Features I giocatori devono reclutare i Maghi e sconfiggere i Mangiamorte prima che Lord Voldemort e le sue forze del male corrompano i Luoghi nel Mondo Magico oppure prima che troppi Maghi vengano persi

L’unico modo per vincere è sconfiggere Lord Voldemort, ma è possibile perdere in quattro diversi modi…

Il nostro obiettivo principale è la soddisfazione del cliente

Cosa c’è nella scatola? 44 Carte Personaggio 33 carte Mago, 10 carte Mangiamorte, 1 carta Voldemort, 1 Miniatura scolpita Lord Voldemort, 1 Plancia Luoghi composta da 3 parti incastrabili, 6 Carte Quartier Generale 2 per ognuna delle 3 Affiliazioni, 1 Carta Malvagio grande, 6 Gettoni Missione, 6 Carte Posizione, 14 Dadi Mago, 1 Dado Voldemort a 8 facce, 24 Gettoni Incantesimo, 60 Segnalini Danni, 15 Segnalini Corruzione, Regolamento

Numero di giocatori: 2-4 Età consigliata: 11+ Durata media: 60 min Edizione in lingua italiana READ 30 migliori Nenuco Dorme Con Me da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features Allenate la vostra memoria e la vostra capacità di osservazione con BrainBox!

BrainBox stimola le menti in un entusiasmante viaggio alla scoperta di nuovi mondi e migliora la memoria e la capacità di osservazione

Osservate attentamente le carte, giratele e rispondete alle domande nel tempo della clessidra senza guardarle di nuovo

BrainBox Harry Potter contiene le immagini delle scene più iconiche dei film: quali riesci a ricordare?

Sfida te stesso e i tuoi amici in un gioco di ingegno e memoria, mentre metti alla prova la tua capacità di cogliere visivamente i dettagli e ricordare gli elementi magici del mondo di Hogwarts

Amazon.it Features Accompagna Harry, Ron & Hermione al Traverse Road per preparare il tuo rientro a Hogwart!

L'obiettivo del gioco è quello di essere il primo a raggiungere il treno che ti porterà a Hogwart! Raccogli tutte e 6 le forniture scolastiche al sentiero di Traverse prima di andare Via 9¾. Ma attenzione agli incontri magici che ti permetteranno di andare avanti più velocemente, o al contrario, che ti rallenteranno! E, soprattutto, prendi cura di Lucius Malefo...

Stregone, Babbano o Sangue Mescolato? Questo gioco è accessibile a tutti! Immergiti nell'universo di Harry Potter e inizia una vera avventura con Harry e i suoi amici!

Da 8 anni in su, da 2 a 4 giocatori

Questo gioco è un'esclusiva Amazon! Puoi provare "Accio Chemin de Traverse" con la tua bacchetta magica, non lo troverai da nessun'altra parte!

