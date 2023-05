Home » Elettronica 30 migliori Huawei Router 4G da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Huawei Router 4G da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Huawei Router 4G preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Huawei Router 4G perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell'acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi Lte Cat. 7 Hotspot, Velocità di Download Fino a 300 Mbps, Wi-Fi AC1300 Dual Band, 4 Porte Ethernet Gigabit, Bianco, la Selezione Automatica e Il Beamforming € 149.90

€ 115.99 in stock 23 new from €115.96

11 used from €92.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Download in 4G+ rapido con 300 MBps di velocità che consente di guardare video in full HD senza interruzioni, scaricare file ed effettuare una videochiamata in full HD senza perdite di segnale

il router Huawei 4G+ genera un hotspot tramite Wi-Fi a 1167 MBps in dual band a 2.4 GHz e 5 GHz, naviga tramite Wi-Fi in modo fluido e stabile grazie alla selezione automatica del segnale ottimo

al router possono essere collegati simultaneamente fino a 64 dispositivi con Wi-Fi, tra cui computer portatili, tablet, smartphone e console per videogiochi

Grazie alle 4 porte Ethernet Gigabit, il Huawey 4G+ router è in grado di supportare un grande numero di dispositivi cablati, quali smart TV, computer portatili, server ecc

Scegli il ottimo provider della tua zona per utilizzare il Wi-Fi 4G veloce del tuo router mobile Huawei: il dispositivo è sbloccato e può essere utilizzato con tutte le reti READ 30 migliori Corda Chitarra Classica da acquistare secondo gli esperti

Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi Lte (Cat. 7) Hotspot, Velocità Di Download Fino A 300 Mbps, Supporta Il Wi-Fi Dual Band, La Selezione Automatica E Il Beamforming, 4 Porte Ethernet Gigabit, Bianco, € 124.84

€ 99.99 in stock 27 new from €99.99

2 used from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 300 Mbps due volte più veloce modem LTE (LTE Cat6)

Huawei B525 offre AC wireless e quattro porte Gigabit LAN

fino a 300 Mbit/s in direzione discendente

fino a 50 Mbit/s sul uplink

LTE 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz

Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco € 82.00 in stock 30 new from €79.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CAT.4, 4G LTE fino a 150 Mbit/s (download), 50 Mbit/s (upload), WiFi 300Mbps, 1x Gigabit LAN, 1x TELEFONO)Velocità di upload 4G/LTE: 50 Mbit/s.Velocità di download 3G/DC-HSPA+: 43,2 Mbit/s.

Con questo router LTE di Huawei navigate a una velocità fino a 150 MBit/s

Testo tradotto automaticamente

HUAWEI 4G CPE PRO 2 MODEL B628-265 LTE CAT.12-600MBPS (DL)/100MBPS (UL) € 198.76 in stock 3 new from €182.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 4G LTE CAT.12 UP TO 600MBPS(DL)/100MBPS(UL)

WIFI AC1200 DUAL BAND AUTO-SELECTION

2 GIGABIT ETHERNET PORTS

CONNECT UP TO 64 DEVICES

ATA VOIP - CS

Huawei - Router bianco 4G+ LTE, LTE-A, categoria 7 Gigabit, WiFi, 2CA x SMA per antenna esterna, 4 porte slot RJ45, nano SIM, box 4G, B535-333 € 132.10 in stock 3 new from €132.10

15 used from €96.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello 2021, 4G+ 2CA, categoria 7: Huawei 4G CPE 3 B535-333, interfaccia multilingue con francese, manuale PDF in francese scaricabile in seguito, 4G+ LTE, Advanced 2CA router Aggregation, fino a 2 frequenze massime alla volta, categoria 7 con 4 porte Gigabit, inclusa 1 porta LAN/ WAN e 1 porta RJ11.

Compatibile con funzioni di chiamata telefonica tramite RJ11: Gestisce l'invio e la ricezione delle chiamate tramite SIM inserita e telefono inserito nella porta RJ11 o configurando un account VoIP/SIP nell'interfaccia.

Accetta antenne esterne: slot per SIM di tipo nano. DDNS, client VPN L2TP/PPTP integrato. 2 connettori SMA per collegamento antenna esterna 4G.

100% Plug & Play. Disattivare il codice pin sul telefono per una maggiore comodità.

Design innovativo: apparecchio leggero e facile da trasportare. Aggiornamento: in seguito al passaggio automatico all'IPV6 per alcuni operatori, assicurarsi che tutti i dispositivi collegati siano compatibili con IPV6 o configurate un APN solo in IPV4.

Huawei B535-232, 4G LTE Router 3 Pro, White € 129.99

€ 124.99 in stock 6 new from €124.99

3 used from €92.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Huawei B535-232, 4G LTE Router 3 Pro, White

Huawei B535-235 4G Router 3 Pro, LTE 3000 Mbps, Selezione automatica Wi-Fi Dual Band, Bianco € 119.00 in stock 2 new from €119.00

1 used from €124.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LTE 300 Mbps

Selezione Wi-Fi Dual Band automatica

Collega e usa

HUAWEI Router B818-263 4G 4G 1.6Gbps DL CAT19 (Bianco) € 287.51 in stock 1 new from €287.51 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 4G Lte Cat 19 Sbloccato su tutte le sim card del Regno Unito

velocità fino a D/L 1600Mbps, U/L 150Mbps, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G Dual Band Contemporaneamente, velocità dati fino a 1200Mbps (300Mbps+867Mbps)

1 porta telefonica (RJ11), 1 porta Gigabit LAN/WAN, 1 porta Gigabit LAN (RJ45)

2 porte per antenna LTE esterna (TS-9), 1 slot per scheda micro-SIM (3FF), supporto client VPN (PPTP, L2TP) e pass-through VPN

(4G): LTE FDD: 2100(B1)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)/700(B28) MHz LTE FDD SDL: 1500(B32) MHz LTE TDD: 2600(B38)/2300~2390(B40)/2500(B41)/3500(B42)/3700(B43) MHz

Huawei B525s-23a Router Wireless 4G da 300 Mbps con 3 Antenne Integrate, 2.4 G e 5G Dual Band, 4 Porte LAN, MicroSIM, Bianco € 119.99

€ 91.79 in stock

4 used from €91.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Può funzionare come hotspot mobile e come router wireless

Ospita 1 slot per schede Micro SIM, 3 porte LAN e 1 WAN adattabili

Dispone di LTE CAT6 che fornisce Wi-Fi rapido a 300 MBps

La banda doppia da 2,4 e 5G viene fornita in modo intelligente e 3 antenne sono progettate al posto di quelle esterne passate

Slot USB 2.0

HUAWEI 4G LTE Cat7 Router B535-232a - bianco € 120.45 in stock 8 new from €114.90

7 used from €92.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router LTE fisso (LTE Cat. 7)

4 porte Ethernet RJ45

Slot per scheda SIM per micro SIM (3FF)

Pulsante WPS per una facile connessione

Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C

Huawei B535-232a, 4G LTE Router CPE 3, White € 119.00 in stock 16 new from €119.00

2 used from €99.82 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features HUAWEI B535-333, CAT 13/4G LTE CPE Mobile Wi-Fi Router, Plug & Play, Connects up to 64 Devices, Supports VOIP, Speeds of 400Mbps, Unlocked to All Networks– Black

AVM FRITZ!Box 6850 5G Edition International, Modem Router 5G con Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, 1x USB 3.0, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano € 553.94

€ 429.99 in stock 56 new from €429.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FRITZBOX 6850 5G INTERNATIONAL WRLS

Ausilio di allineamento intelligente del FRITZ Box 6850 5G per determinare la posizione ottimale e per allineare antenne cellulari esterne

WLAN veloce AC N per applicazioni ad alta intensità di banda con comodità mesh per una singola rete WLAN intelligente

Comode chiamate con un massimo di sei telefoni cordless (DECT), gli smartphone diventano anche veri e propri telefoni VoIP tramite WLAN, diverse segreterie telefoniche integrate, elenchi telefonici locali e online

Huawei 4G Router 3 Pro - Bianco € 125.60 in stock 6 new from €125.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LTE 300 Mbps

Selezione Wi-Fi Dual Band automatica

Collega e usa

HUAWEI B535-333 4G 4G Router - Nero - Fino a a 400 Mbit/s € 197.00 in stock 1 new from €197.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Huawei B535-333 4G LTE Router nero, velocità fino a 400 Mbit/s 4G Router - 400 Mbps D/L Speed Cat 13 include VOIP 4 Gigabit LAN 1 collegamento telefonico analogico

Huawei AI Cube Router 4G, Speaker con LTE Cat-6, Amazon Alexa Integrato, Velocità di Download fino a 300 MBps, Potente Sound System, Bianco/Grigio € 138.99 in stock 2 new from €138.99

1 used from €79.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporta lo standard 4G LTE CAT6, fino a 300 Mbps e Wi-Fi 802.11ac 2.4 GHz/5 GHz fino a 1200 Mbps, basta inserire la SIM per una connessione Internet 4G ad alta velocità in ogni momento e dovunque

Sound System potente: cavità sonora da 400 ml, il diaframma in alluminio rende limpidi gli alti e i medi, mentre i radiatori passivi potenziano i bassi vibranti

Software di riconoscimento vocale a distanza rispetta il timbro originale Huawei Histen e integrazione Alexa: più di 50.000 funzionalità disponibili, supporta più di 2000 brand compatibili

Aspetto CMF (colore, materiale e finish): bianco opaco elegante, tessuto leggero con tessitura 3D senza cuciture visibili, l’aspetto del prodotto è ricercato e si integra con qualsiasi arredamento

Huawei B628-350 4G LTE Router CPE3 Pro – bianco € 225.03 in stock 1 new from €225.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il router ha standard 802.11n, utilizza 2,4 GHz e 5 GHz. La velocità massima di connessione invece arriva fino a 600 Mbit/s,

Modem 4G integrato

Creare una rete VPN privata

Elevato servizio di rete grazie alla qualità di servizio (QoS)

Elevata protezione grazie alla tecnologia WPA2

Huawei E5172As-22 4G LTE 150Mbps Unlocked Wireless Router € 100.69 in stock 2 new from €100.69

5 used from €93.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LTE FDD 2600/2100/1800/900/800 MHz, LTE TDD 2600 MHz / 150Mbps download; 50Mbps upload UMTS 2100/900 MHz / 42.2Mbps DC-HSPA+ download; 5.76Mbps upload

802.11b/g/n; Encryption WEP, WPA and WPA2 Supports up to 32 devices

1 x Phone jack RJ11 interface, 1 x Auto-sensing Ethernet RJ45 interface, 1 x Standard Size SIM card slot

User-friendly Web interface and LED indicator

Built-in LTE/UMTS/GSM antenna, 1 x SMA connector for external antenna READ 30 migliori Antenna Tv Digitale da acquistare secondo gli esperti

Huawei B618s-22d Bianco Router 4G+ LTE Advanced Categoria 11 600 Mbps Gigabit WiFi AC 2 x TS9 per Antenna Esterna € 264.99 in stock

1 used from €264.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nuova classe Advanced 11 Router 4 G + LTE fino a 600 Mbit/s con 2 porte Gigabit, tra cui 1 LAN/WAN Port, 1 porta RJ11 e 1 USB port

Inviare e ricevere chiamate tramite scheda SIM la intarsiato e il telefono associato alla porta RJ11

Gestione di account SIP/VoIP

Slot per scheda SIM Tipo MicroSIM, spina rete UE

DDNS integrato, VPN Client. 2 X Connettori TS9 per 4 G antenna esterna Connettore

HUAWEI B311-221 4G ROUTER NEGRO € 84.09 in stock 17 new from €84.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features HUAWEI B311-221 4G ROUTER NEGRO

Huawei E5186S-22a LTE /4G Router, bianco - 4-Port LAN; 300 Mbit/s WLAN € 129.95 in stock

3 used from €129.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modem: GSM, UMTS, LTE

Netzstandards: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A

Bandbreite: 300Mbps/50Mbps (LTE), 42Mbps/5.76Mbps (UMTS)

Schnittstellen: WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 4x LAN

Besonderheiten: Hotspot (64 Geräte)

HUAWEI B818-263 Router 4G Plus WiFi supporta LTE cat.19 velocità fino 1.6Gbps, 2 Lan Gigabit, Wireless AC Dual Band € 287.51 in stock 1 new from €287.51 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number B818-263 Model B818-263

Huawei B593s-22 4G LTE 150Mbps Unlocked Wireless Router (EU Plug) € 99.95 in stock

1 used from €99.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ROUTER 4G LTE HUAWEI B593S-22 FINO A 150 MBPS IN DL 50MBPS IN UL - COLORE NERO

WIFI - 4 PORTE LAN - N.1 PORTA USB (PER HD E STAMPANTI) - ATA VOIP -

N.2 PORTE RJ 45 PER TELEFONO ANALOGICO, N.2 CONNETTORI SMA PER ANTENNE ESTERNE OPZIONALI

4G LTE FDD 1800/900/DD800/2100/2600MHz; 4G LTE TDD 2600MHz; 3G HSPA+/UMTS 900/2100MHz; 2G EDGE850/900/1800/1900MHz

PORT FORWARDING, FIREWALL, DDNS, DMZ PER TUTTE LE SIM E USIM E TUTTI I SISTEMI OPERATIVI

MODEM ROUTER ACCESS POINT 4G LTE HUAWEI B310S-22 150MBPS SIM CARD € 89.95 in stock

3 used from €89.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router 4G LTE 150 mégabit/s, con Wi-Fi N e 1 porta Gigabit LAN/WAN

1 porta RJ11 per la ricezione e trasmissione delle chiamate via Scheda SIM

2 connettori SMA per antenna esterna

Slot per scheda SIM normale (mini SIM)

Design nuovo, apparecchio leggero e facile da trasportare.

Huawei AR511GW-LAV2M3 AR510 Series Agile Gateway IoT 4G - FDD LTE CAT.4 ROUTER WITH 2 SIM SLOTS - WIFI € 89.00 in stock 2 new from €89.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 4G LTE CAT. 4 (BANDS: 1/2/3/5/7/8/20) - 2 SIM CARD SLOT

2 x Gigabit Ethernet ports - GPS

Two video interfaces (HDMI, CVBS, or YPbPr)

Two stereo outputs (one output with audio power amplifier), one stereo input

Wi-Fi: Dual-band AP (2.4 GHz and 5 GHz), 2x2 MIMO, 802.11a/b/g/n

Huawei 4G Router € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Huawei mobile router can easily connect everything for you. Short-term rentals, exhibitions, shops, offices...In different scenares, high-speed Wi-Fi cards can be obtained2,

HUAWEI B311-221 4G Router 2 - Router wireless LTE CAT4, Wi-fi 2.4 GHz, Bianco € 95.00

€ 75.00 in stock 16 new from €69.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number B311-221 Model B311-221 Language Inglese

Huawei E5576-320, 4G Low cost Travel Hotspot, Roams on all World Networks, nessuna configurazione necessaria, colore: bianco € 48.19 in stock 7 new from €47.99

2 used from €45.78

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Viaggia il mondo con il Wi-Fi ultra veloce 4G di Huawei, una soluzione tascabile per viaggiare a basso costo.

Parental Control e rete guest - Un sistema semplificato per garantire la sicurezza online su tutti i dispositivi connessi e scollegare qualsiasi dispositivo semplicemente premendo un pulsante.

Potente, batteria ricaricabile con 6 ore di autonomia in modo da poter rimanere collegato più a lungo.

Produce un hotspot Wi-Fi, collega fino a 16 dispositivi tra cui telefono, laptop, tablet, console di gioco e molto altro ancora.

Riduci i costi di roaming dei dati - scegli il miglior provider per la tua area, poiché il dispositivo è completamente sbloccato su tutte le reti, basta inserire la scheda SIM e vai

HUAWEI B818-263 Bianco Router 4G+ LTE LTE-A Categoria 19 Gigabit WiFi AC 2xTS9 per antenna esterna € 287.51 in stock 1 new from €287.51 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ NUOVO 2020 4G++ 5CA Categoria 19: interfaccia del router in inglese, manuale PDF in Italiano su richiesta, router 4G+ LTE Advanced 5CA, Aggiunzione fino a 5 frequenze massima alla volta Categoria 19 con 2 porte Gigabit di cui 1 porta LAN/WAN e 1 porta RJ11.

✅ ACCETTA ANTENNE ESTERNE : Slot per scheda SIM di tipo microSIM. DDNS, Client VPN L2TP / PPTP integrato. 2 x connettori TS9 per collegamento antenna esterna 4G

✅ Compatibile con dispositivi telefonici tramite RJ11: gestisce l'emissione e la ricezione delle chiamate tramite la scheda SIM introdotta e telefono collegato alla porta RJ11 o configurando un account VoIP/SIP dall'interfaccia

✅ Nuovo design: dispositivo leggero. Compatibile con tutti gli operatori Vodafone, Iliad, TIM ..... Aggiornamento 22/09/19: In seguito al passaggio automatico all'IPV6 in alcuni operatori, assicuratevi che tutti i dispositivi collegati siano compatibili con IPV6, oppure altrimenti configurare un APN in IPV4 da solo.

N.B. : Collegatevi all'interfaccia del router sul 192.168.1.1 per rientrare l'APN del vostro operatore, passa la lingua in inglese cliccando su KIELI. password dell'interfaccia 1234, contattare il nostro servizio post-vendita, se necessario. Disattivare il codice pin sul telefono per una maggiore comodità

Huawei 4G mobile Wifi LTE 150 Mbps 16 dispositivi supportati € 57.99

€ 53.17 in stock 18 new from €53.17

1 used from €53.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Una soluzione tascabile per avere il wi-fi con te nei tuoi viaggi, scegli il miglior provider della tua zona: il dispositivo è abilitato all’utilizzo con tutte le reti, basta inserire la sim

Velocità di download in 4g a 150 mbps, esperienza di navigazione tramite wi-fi priva di ritardi durante sessioni di gioco online, download di file musicali o visione di film in modalità streaming

Rete wi-fi in modalità hotspot, con possibilità di collegare fino a 16 dispositivi tra cui smartphone, computer portatili, tablet, console per videogiochi e molto altro

Batteria ricaricabile da 1500 mah, 6 ore di autonomia con dispositivo in funzione, 350 ore di autonomia con dispositivo in stand-by; l’autonomia può variare a seconda dell'utilizzo

Il huawei mobile wi-fi 3s offre una rete wi-fi isolata alla quale gli estranei non potranno accedere, offrendo sicurezza online di tutti i dispositivi collegati

Tenda 4G06 Router 4G VoLTE Cat4 300Mbps, Mobile WiFi Router con Slot Per Scheda SIM, Porta RJ11 per Servizio Voce, 2 Antenne Rimovibili, Porta LAN/WAN, Senza Configurazione, Monitoraggio Traffico Dati € 84.98

€ 65.99 in stock 27 new from €59.34

45 used from €56.81

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Router 4G LTE Con Tenda 4G06 consente di condividere la rete dati mobile con un massimo di 32 dispositivi contemporaneamente tramite una scheda SIM. Goditi velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps (senza blocco SIM).

Porte RJ11 per VoLTE Basta collegare il telefono fisso alla porta RJ11 e sei pronto per effettuare chiamate. Non è richiesta alcuna configurazione complessa per il funzionamento. Puoi persino navigare in Internet mentre effettui una chiamata.

Segnale WLAN più potente La copertura WLAN massima è notevolmente migliorata tramite un amplificatore di potenza WLAN integrato sulla banda 2,4 GHz. Inoltre, la tecnologia Beamforming+ fornisce un segnale WiFi stabile e potente anche attraverso più pareti.

Router 4G LTE mobile con porte LAN/WAN Grazie alle porte LAN/WAN, il 4G03 può facilmente integrare dispositivi cablati nella rete o può essere utilizzato anche come un normale router WLAN.

Facile da usare In pochi minuti, il 4G06 è collegato a Tenda Configurazione dell'app Wi-Fi o dell'interfaccia web. Il router è compatibile con tutte le comuni schede SIM di 135 paesi. Basta inserire le schede mini SIM nel router per usufruire di Internet mobile ad alta velocità senza alcuna configurazione. READ 30 migliori Cordless Tasti Grandi da acquistare secondo gli esperti

