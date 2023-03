Home » Elettronica 30 migliori Iphone 6S 32Gb da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Iphone 6S 32Gb da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Apple iPhone 6S 32 GB UK SIM-Free Smartphone - Silver [Spina Regno Unito] (Ricondizionato) € 171.88 in stock 1 new from €171.48

Free shipping

Amazon.it Features I prodotti Renewed sono stati ispezionati e testati da fornitori approvati da Amazon per apparire e funzionare come nuovi. Questi prodotti sono soggetti a un test completo di diagnostica, alla sostituzione delle parti difettose e a un processo completo di pulizia. I prodotti della categoria Wireless presentano batterie che hanno almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo al momento della vendita. La scatola, spina e filo di ricarica possono essere generici e compatibili (le cuffie non sono incluse). Tutti i prodotti in Amazon Renewed hanno 1 anno di garanzia offerta dal fornitore.

Apple iPhone 6s 32GB - Oro Rosa - Sbloccato (Ricondizionato) € 229.88 in stock 1 new from €229.48

Free shipping

Amazon.it Features MN2Y2ZD_A

Apple iPhone 6s Plus 32GB - Grigio Siderale - Sbloccato (Ricondizionato) € 187.88 in stock 1 new from €187.48
1 used from €165.00

1 used from €165.00

Free shipping

Amazon.it Features prodotti rinnovati aspetto e la funzione come nuovo. Questi prodotti utilizzati sono stati testati Amazon rivenditori qualificati e collaudati per eseguire un test diagnostico completo, la sostituzione delle parti difettose e un processo di pulizia completa di solito. I dispositivi wireless hanno testato batterie, che hanno una capacità di almeno 80% rispetto al materiale vergine al momento della vendita

Fetrim Custodia per iPhone 7, Cover PC TPU Cassa Shell Supporto di Anello Rotante Case per Apple iPhone 6/6S/7/8 Blu Navy € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.it Features [COMPATIBILITà] Questa custodia protettiva è compatibile con [Apple iPhone 6/6S/7/8], Non compatibile altri modelli di telefono altri modelli di telefono.Si prega di controllare il modello di cellulare prima dell'acquisto. Può cercare Fetrim per più modelli e prodotti relativi.

[Cavalletto ad anello integrato] Supporto ad anello girevole a 360 gradi, puoi guardare film semplicemente tirando fuori la staffa e mettendo il telefono sulla scrivania. Quando le mani sono occupate ma avete ancora bisogno di portare il telefono, si prega di mettere le dita nell'anello. È abbastanza comodo da portare con esso.

[piastra in ferro integrata] la piastra in ferro integrata permette di fissare facilmente la custodia al supporto magnetico per auto. Estremamente comodo e eccellente per le telefonate durante la guida. (non include il supporto magnetico per auto).

[QUALITÀ PREMIUM] La struttura resistente a doppio strato è realizzata in flessibile TPU e copertura rigida di alta qualità in Policarbonato, Forte antiurto, protezione all-inclusive, la custodia attutisce l’impatto.offre una protezione sui quattro angoli e protegge lo telefono contro urti e danneggiamenti.

[Taglio e design preciso] La custodia è tagliata con il telefono originale per precisamente.Facile accesso a tutte le porte, sensori, altoparlanti, fotocamere e tutte le funzioni e comoda per ricaricare il telefono senza togliere la custodia.

Apple iPhone XS 64GB Oro (Ricondizionato) € 286.99

€ 251.00 in stock 15 new from €249.00

10 used from €249.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Super retina display; oled all‑screen multi‑touch da 5,8" (diagonale)

Doppia fotocamera da 12mp con doppia stabilizzazione ottica dell'immagine (ois) e fotocamera anteriore truedepth da 7mp; modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart hdr

Face id; riconoscimento del volto tramite la fotocamera truedepth

Resistenza a polvere e acqua di grado ip68 (profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti)

Apple iPhone 6s 128GB - Grigio Siderale - Sbloccato (Ricondizionato) € 211.88 in stock 1 new from €211.48

Free shipping

Amazon.it Features Part Number 6s Model 6s Color grigio

Apple iPhone 8 64GB Oro (Ricondizionato) € 171.98

€ 165.00 in stock 18 new from €165.00

6 used from €139.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lcd widescreen multi‑touch da.4,7" (diagonale) con tecnologia.ips

Fotocamera da 12mp con stabilizzazione ottica dell'immagine (ois) e registrazione video 4k e videocamera facetime hd (foto da 7mp) con retina flash

Touch id; sensore di impronte digitali di seconda generazione integrato nel tasto home

Resistenza a polvere e acqua di grado ip67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti) READ 30 migliori Giochi Per Ragazzi da acquistare secondo gli esperti

Apple iPhone 7, 32GB, Nero - Sbloccato (Ricondizionato) € 141.90

€ 128.00 in stock 4 new from €128.00

2 used from €132.48 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features I prodotti Renewed sono stati ispezionati e testati da fornitori approvati da Amazon per apparire e funzionare come nuovi. Questi prodotti sono soggetti a un test completo di diagnostica, alla sostituzione delle parti difettose e a un processo completo di pulizia. I prodotti della categoria Wireless presentano batterie che hanno almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo al momento della vendita. La scatola, spina e filo di ricarica possono essere generici e compatibili (le cuffie non sono incluse). Tutti i prodotti in Amazon Renewed hanno 1 anno di garanzia offerta dal fornitore.

iPhone 6s 32 Gb Rose Gold € 1.29 in stock 1 new from €1.29 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Release Date 2020-11-25T00:00:00+01:00 Publication Date 2020-11-25T00:00:00Z

Vackiit MFi Certified Chiavetta USB 256 GB per iPhone,Lightning Pen drive USB 3.0 Esterna per Chiavetta USB C di Memoria di Backup 3 in 1 USB Type C Lightning Penna USB iPhone,iPad,Android,Mac,PC € 49.99
€ 42.49 in stock 1 new from €42.49

€ 42.49 in stock 1 new from €42.49

Free shipping

Amazon.it Features 【Chiavetta USB certificata MFi】Chiavetta USB per iPhone 256gb certificata lightning Apple,ha alta velocità e velocità di trasmissione stabile, perfettamente compatibile con i dispositivi iOS. Porta 3 in1 con Lightning/usb C/usb 3.0, applicabile a iPhone, iPad, otg Android, Mac, PC, auto, TV.(iPhone 14/14 pro/14 pro max, iPhone 12 pro max/12 pro/12, iPhone 11 pro max/11 pro/11, iPhoneXS max/XR/XS/X iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6/6s, iPhone 5/5S/5SE, generazione iPad/iPad mini/iPad Air).

【Tecnologia di crittografia dei dati robusta】La chiavetta usb lightning 256 gb certificata MFi ha una potente tecnologia di protezione dei dati, è possibile impostare una password o il Touch ID per rendere tutti i dati o parte di essi protetti su APP, tutti i file crittografati memorizzati in questa unità flash sono invisibili dal computer, anche se l'unità flash viene persa, la vostra privacy personale non sarà trapelata.

【USB 3.0 e backup con un solo clic】Questa pen drive lightning per iPhone è caratterizzata da velocità di trasferimento elevate e stabili. I connettori usb 3.0 hanno velocità di lettura fino a 80MB/s e velocità di scrittura fino a 40MB/s, il 300% più veloci rispetto ai tradizionali portatili USB 2.0. Backup facile di tutti i dati del telefono con un solo clic, i dati saranno automaticamente archiviati nella memoria esterna dell'iPhone.

【Riproduzione e condivisione diretta】 Quando si collega la chiavetta backup usb per smartphone è possibile condividere le foto/video direttamente su Ins/Facebook/twitter/whatsapp, ecc., è possibile guardare film/riprodurre musica/visualizzare documenti direttamente, supporta quasi tutti i formati di file e basta scattare belle foto/video direttamente, si memorizzerà sulla penna usb 256gb senza occupare la memoria del dispositivo.

【Materiali di qualità e servizio professionale】Le nostre 3 in 1 pen drive pchiavetta usb per scaricare foto da iphone sono realizzate in lega di zinco con una forte dissipazione del calore, possono essere ruotate di 360 gradi, con certificazione MFi, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di problemi di qualità. E forniamo 12 mesi di servizio post-vendita, e se avete domande, vi preghiamo di contattarci, vi risponderemo entro 24 ore.

NEW'C 2 Pezzi, Vetro Temperato per iPhone 6 e iPhone 6S, Pellicola Prottetiva Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza Bolle, Durezza 9H, 0,33mm Ultra Trasparente, Ultra Resistente € 8.90
€ 5.89 in stock 2 new from €5.89

€ 5.89 in stock 2 new from €5.89

Free shipping

Amazon.it Features La Pellicola Protettiva offre la massima protezione per il touchscreen iPhone 6 e iPhone 6S. Lo spazio tra iPhone 6, iPhone 6s e la protezione per lo schermo consente lo spazio adeguato per l'installazione della maggior parte delle custodie del telefono.

Nota: questo perché lo schermo di iPhone 6 e iPhone 6S ha i bordi curvi, quindi la protezione non copre completamente lo schermo, ma solo l'area piatta.

Realizzato con vetro temperato premium di alta qualità da 0,33 mm con bordi arrotondati.Durezza estremamente elevata: resiste ai graffi fino a 9H (più duro di un coltello)

Alta risposta e alta trasparenza Senza polvere, senza impronte digitali, con una sola spinta, installazione super facile, senza bolle

NEW'C Vetro temperato iPhone 6 e iPhone 6S, tocco delicato: rivestito sul retro con un solido adesivo in silicone che semplifica l'installazione e fissa saldamente il film in modo da non compromettere la sensibilità del touchscreen

JETech Pellicole Protettive per iPhone 6s / 6 in Vetro Temperato, Pacco da 2 € 9.99
€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.it Features 3D Toccare Compatibile. NOTA: A causa del bordo rotondo di iPhone 6/6s, la Protezione dello Schermo NON Coprire l'intero Schermo, ma solo la zona pianeggiante. Realizzato con vetro premio spessore 0.33 millimetri di alta qualità temperato con bordi arrotondati esclusivamente per iPhone 6s (2015 Modello) e iPhone 6 (2014 Modello) 4.7

Estremamente elevata durezza: resiste ai graffi fino a 9H (più difficile di un coltello)

High-risposta, alta trasparenza ed alta trasparenza

Privo di polvere, senza impronte digitali, one-push super facile installazione, la bolla libera

Imballaggio al dettaglio comprende: Confezione da 2 pellicola protettiva in vetro temperato, panno di pulizia, adesivo per la rimozione della polvere blu, Carta di servizio clienti, istruzioni

Aioneus Cavo iPhone 1.8M Ricarica Caricabatterie iPhone Certificato MFi Lungo Cavo Lightning, Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini 11 SE 2020 X XS XR 8 Plus 7 6s 6 5 5s 5c iPad € 9.99
€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.it Features [Carica rapida e trasmissione dati]: i fili in rame puro con valore di resistenza inferiore all'interno garantiscono una velocità di ricarica rapida rispetto alla maggior parte dei filo carica per iPhone USB standard e funzionano meglio per i tuoi dispositivi.

[Più durevole e flessibile]: il cavo di ricarica caricabatterie per iPhone Aioneus rivestito con esterno intrecciato in nylon bianco di alta qualità con fili di rame puro all'interno, garantisce la durata, la flessibilità e la funzionalità del caricatore per iPhone bullet_point.

[Cavo Lightning iPhone bianco da 1.8m]: cavetto iPhone Aioneus progettato in 1.8 metri offre una libertà extra per ricaricare il telefono in auto, a casa e in ufficio.

[Compatibilità perfetta]: questo cavo di ricarica caricatore per iPhone è compatibile con iPhone 14/ 14 Pro/ 14 Max/ 14 Pro Max/ 13/ 13 Pro Max/ 13 mini/ iPhone 12/ 12 Pro Max/ 12 mini/ XR/ XS Max/ XS/ X, iPhone 11/ 10/ 8/ 8 Plus, iPhone 7/ 7 Plus, iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6, iPhone 5s / 5c / 5 / SE 2020, iPad Air/ Air 2, iPad mini 2/ 3/ 4, iPad 4th gen, i-Pod Touch 5th gen, i-Pod Nano 7th gen.

[Cosa puoi ottenere]: puoi ottenere un cavo di carica rapida per iPhone intrecciato in nylon da 1 confezione (1.8 metri) con 18 mesi di sostituzione senza problemi e un servizio clienti cordiale 24 * 7 per ogni acquisto.

FLYLINKTECH Batteria per iPhone 6S Alta Capacità 3200mAh Batteria Interna di Ricambio in Li-ion, Strumenti di Riparazione Completi con Kit Sostituzione, Cacciavite Strumenti e Adesivo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.it Features ✅ CAMBIO DI BATTERIA PERFETTA: 3200mAh per iphone 6S batteria. La capacità della nostra batteria iphone 6S è di 1485mAh superiore a quella della batteria originale. Questa batteria è compatibile solo con i modelli iPhone 6S A1633, A1688, A1700.

✅ POTENZA DI BATTERIA AFFIDABILE: Con una capacità produttiva di 3200mAh - 12.22Wh a tensione di 3.82V, questa batteria al litio-polimero (Li-Ion) si differenzia per un tempo di funzionamento particolarmente lungo della batteria e rimane come al solito per caricare.

✅ TEST DELLE BATTERIE PROFESSIONALI: Ertificazioni Internazionali - CE, FCC e RoHS. Ogni batteria viene testato dall nostro tecnico prima della spedizione. La cella della batteria premium Grado A+ garantisce oltre 700 cicli di ricarica. Smart chip integrato per evitare la sovralimentazione, la sovra-scarica e la protezione da surriscaldamento per sicurezza e uso prolungato.

✅ RAPIDO E SEMPLICE RIPARAZIONE BATTERIA: Le stesse dimensioni e qualità della batteria originale. Con il manuale utente incluso e il kit di strumenti si riesce a cambiare la batteria in un breve tempo. L'insieme contiene tutti gli elementi di riparazione e gli strumenti completi.

✅ PREMIUM SERVIZIO POST-VENDITA: Flylinktech offre il miglior servizio, per qualsiasi ragione vi rende insoddisfatti, forniamo una garanzia di rimborso di 30 giorni senza chiedere, e 12 mesi di garanzia. (Invieremo il video della guida all'installazione tramite e-mail dopo aver ordinato l'articolo.)

Dpofirs IP13 Pro Max Smartphome Economici, Cellulari Android Senza SIM 6.1in HD+ Schermo, Dual SIM 3G Telefono Cellulare Sblocco Facciale, 3GB+32GB, 5MP+8MP, WIFI+BT+FM, Batteria 2800mAh(Oro) € 136.59 in stock 1 new from €136.59

Free shipping

Amazon.it Features Schermo intero HD - Cellulare Dual Standby Dual Card: lo schermo intero da 6,1 pollici ha un rapporto schermo fino al 93%. Nei giochi e nei video viene visualizzato più contenuto e il telefono rimane piccolo e leggero. Questo smartphone può utilizzare contemporaneamente due schede SIM e una piccola scheda di memoria per le telefonate e l'archiviazione dei dati.

Processore CPU a 10 core: utilizzando il processore CPU MT6799 a 10 core, migliora notevolmente la velocità di esecuzione, la frequenza dei fotogrammi e la fluidità dell'immagine durante i giochi e il multitasking. Per il sistema Android 6, riduci significativamente la probabilità di blocchi, arresti anomali, ecc.

Memoria 3 GB + 32 GB - Smart Phone: 3 GB di memoria ampia e 32 GB di spazio di archiviazione. I comuni processi di gioco risiedono in background e altre applicazioni possono essere cambiate rapidamente in pochi secondi. Non hai paura di schiantarti. Espansione con tre slot per schede, supporta memoria espandibile fino a 128 GB (non inclusa).

Fotocamere da 5 MP + 8 MP - Immagini nitide: questo telefono è inoltre dotato di una fotocamera frontale da 500 W e una fotocamera posteriore da 800 W, che ti consentono di conservare il tuo sorriso o la tua memoria con un'eccellente chiarezza, utilizzando un sensore dual core.

Funzioni pratiche - Telefono cellulare: con il riconoscimento facciale, è in grado di riconoscere accuratamente i volti in ogni momento, offrendo un'esperienza di sblocco. Batteria da 2800 mAh di grande capacità, come una famiglia di smartphone, guardare video, ascoltare musica, queste sono tutte cose essenziali. Dopo una ricarica completa, puoi giocare a lungo e non dimenticare di caricarlo di notte.

SanDisk 64 GB, iXpand Go, Unità Flash con connettori Lightning e USB 3.0 per iPhone/iPad, Mac e PC € 44.40

€ 37.83 in stock 22 new from €36.99

3 used from €22.37

Free shipping

Amazon.it Features Libera spazio sul tuo iPhone

Crea automaticamente copie di backup di foto e video

Realizza video direttamente sull'unità

Sposta rapidamente i contenuti sul tuo computer

Qarfee, Chiavetta flash universale da 32 Gb, in lega di zinco, USB 3.0, per iPhone, iPad, iPod, Mac, cellulari iOS e Android e PC, colore: nero € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.it Features Tre vantaggi unici: 3 in 1 + 1, universale per dispositivi iOS, Android e PC. Dispone di 3 interfacce +1: porta Lightning, USB, micro USB + tipo C separato. Con chip certificato originale, chip protocollo 3959 certificato da Apple. Supporta l'aggiornamento del sistema iOS. Scheda di memoria con certificazione CE, prodotta a Taiwan in Cina. Taiwan possiede tecnologie e processi di produzione molto sofisticati.

Nove principali funzioni: Touch id (temporaneamente solo per iphone), crittografia dei file (alcuni telefoni Android non sono supportati), trasferimento dei file, condivisione con iCloud, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, ecc. Archiviazione di foto/video, backup e ripristino contatti, riproduzione di video e musica, guardare fotografie o documenti d'ufficio, scattare foto o video direttamente sulla scheda di memoria. Esplorala e provala.

Molto conveniente: 32 Gb di memoria esterna in totale. Liberate rapidamente memoria su telefono, iPhone e iPad. Con questo articolo potrete condividere liberamente e rapidamente determinati file nel vostro gruppo di lavoro e con la vostra famiglia, anche se si utilizzano diversi telefoni cellulari. Trasferite liberamente i vostri dati tra telefoni cellulari, computer, iPad e altri dispositivi.

App smart facile da usare: per dispositivi iOS richiede l'installazione automatica dell'app LUV-Share alla prima connessione, scaricabile dall'App store. Per smartphone Android: per utilizzare le funzioni complete è necessario scaricare l'app Dual Magic Flash. Se non viene installata l'app per telefoni Android, la memoria si può utilizzare lo stesso ma con tre funzioni meno.

Compatibilità: la tecnologia utilizzata è stata certificata dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple iPhone. Compatibile con iPhone Xs, XR, Xs, Max 5, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+, SE 7 + 8, 8 Plus, X (iOS 8 o superiori, come iOS 10, 11, 12, supporta l'aggiornamento); compatibile con iPad, Samsung, Huawei, Xiaomi e computer. Supporta Mac OS X 10.6 e superiori, Windows 7, 8, 10. Supporta la maggior parte dei formati di file più usati. READ 30 migliori Adattatore Americano Italiano da acquistare secondo gli esperti

ULAK Cover per iPhone SE 2022 2020, Custodia iPhone 8/7 Sottile Protezione Resistente Antiurto per Apple iPhone SE 3 2 generazione /8/7, Rosa Glitter € 10.99 in stock 1 new from €10.89

Free shipping

Amazon.it Features Compatibilità: Cover iPhone SE 2022 Glitter compatibile con Apple iPhone SE 2022/ iPhone SE 2020 / iPhone 7 / iPhone 8 4.7 pollici, non compatibile con altre versioni

Custodia protettiva per iPhone SE 2022: Cover morbida in TPU protettiva contro gli impatti di cadute accidentali, resistente e robusto con meno volume, abbastanza sottile per supportare iPhone 8/iPhone SE 2020/iPhone SE 2022 ricarica wireless.

Custodia trasparente per iPhone 7/8/se 2022/se 2020: le labbra sollevate sulla parte anteriore e posteriore proteggono lo schermo e la fotocamera dai graffi.

Ritaglio preciso: Cover glitterata iPhone 8 7 Ritagli precisi per la porta del connettore, altoparlanti, fotocamera e tutti i pulsanti sono facili da accedere e non c'è bisogno di rimuovere la custodia.

Custodia brillantini per iPhone SE: i materiali trasparenti mostrano la bellezza naturale del tuo iPhone 8/7/se 2 3, il glitter argento rende il tuo telefono più accattivante.

Apple iPhone 7, 32GB, Oro Rosa (Ricondizionato) € 173.88 in stock 1 new from €173.48

Free shipping

Amazon.it Features Part Number 7_PARENT Model iPhone 7 Color Oro rosa

SPARIN 4 Pezzi Vetro Temperato Compatibile con iPhone SE 2022/2020 / 8/7, Pellicola Prottetiva per iPhone SE 3 con Cornice di Installazione € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping

Amazon.it Features Questo prodotto è specificamente progettato per essere compatibili con i vetro iPhone SE 2022 / 2020 e iPhone 7 / 8 / 6 / 6s, Non applicabile ad altri modelli

Nella confezione è incluso uno strumento per una facile installazione, può aiutarti a rendere il processo di installazione semplice

Lo Pellicola iPhone SE 2022 spessore di 0.3mm preserva la sensazione originale al tatto e la sensibilità del tocco ad alta definizione e ad alte prestazioni, rende il lavoro con l’iPhone più fluido e veloce

la Vetro Temperato iPhone SE 2022 durezza raggiunge 9H, la resistenza all'usura e l'antigraffio possono resistere efficacemente ai graffi causati da oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo

Promemoria speciale: A causa del design dei bordi curvi del modello, la pellicola copre solo la parte del display e non copre completamente l'intero schermo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8''¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Green 2022 [Versione Italiana] € 1,279.00
€ 911.14 in stock
5 used from €911.14

€ 911.14 in stock

5 used from €911.14

Free shipping

Amazon.it Features La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 Ultra 5G (codice prodotto EP-TA800NBEGEU).

S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Estrai S Pen e trasformala nella tua penna per prendere appunti e nello strumento per editare video dal tuo telefono. La latenza migliorata in Samsung Notes rende ogni tratto naturale come l’inchiostro.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits di massima luminosità², la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto, il display del cellulare Galaxy S22 Ultra 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone! Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 108MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

Con i pixel più grandi⁴ di Galaxy S22 Ultra 5G e al Frame Rate automatico puoi registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce.

Batteria EVARY per telefono 6S, batteria sostitutiva ad alta capacità, con kit di strumenti e istruzioni per la sostituzione della batteria, compatibile con Apple 6S, 24 mesi di garanzia € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.it Features Part Number EV-I6S-2200-ZY Model IPhone 6S

Peakally Cover per iPhone SE 2022 5G/SE 2020/6/6S/7/8, Flip Caso in PU Pelle Premium Portafoglio Custodia per iPhone SE 2022 5G/SE 2020/6/6S/7/8, [Kickstand] [Slot per Schede]-Nero € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping

Amazon.it Features [Qualità Top] --- Questa Cover iPhone SE 2022 5G/SE 2020/6/6S/7/8 è realizzata in pelle PU di alta qualità e TPU flessibile, protegge vostro smartphone da cadute accidentali, urti, polvere e graffi

[Multifunzione, Semplifica la Tua Vita] --- La Custodia iPhone SE 2020/6/6S/7/8 e completa con 2 Slot Carte e 1 Portamonete, potrete trasportare il vostro carte di credito e contanti, senza dover portare con voi il portafogli

[Chiusura Con Magnete] --- Puoi dire addio alle rigature e ai graffi fortuiti dentro tasche o borse grazie ad un potente magnete. Il tuo smartphone sarà protetto da una chiusura efficiente

[Support Posizione Orizzontale] --- Potrai tenere lo smartphone in posizione orizzontale in modo da sbrigare le pratiche di lavoro più urgenti in tutta comodità. Utile anche per guardare un video ed avere contemporaneamente le mani libere

[Garanzia a Vita] --- La sostituzione senza problemi o la garanzia di rimborso per garantire la massima protezione per la vita del vostro iPhone SE 2020/6/6S/7/8 Custodia

NEW'C 3 Pezzi, Vetro Temperato per iPhone 6 e iPhone 6S, Pellicola Prottetiva Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza Bolle, Durezza 9H, 0,33mm Ultra Trasparente, Ultra Resistente € 6.89 in stock 2 new from €6.89

Free shipping

Amazon.it Features La Pellicola Protettiva offre la massima protezione per il touchscreen iPhone 6 e iPhone 6S. Lo spazio tra iPhone 6, iPhone 6s e la protezione per lo schermo consente lo spazio adeguato per l'installazione della maggior parte delle custodie del telefono.

Nota: questo perché lo schermo di iPhone 6 e iPhone 6S ha i bordi curvi, quindi la protezione non copre completamente lo schermo, ma solo l'area piatta.

Realizzato con vetro temperato premium di alta qualità da 0,33 mm con bordi arrotondati.Durezza estremamente elevata: resiste ai graffi fino a 9H (più duro di un coltello)

Alta risposta e alta trasparenza Senza polvere, senza impronte digitali, con una sola spinta, installazione super facile, senza bolle

NEW'C Vetro temperato iPhone 6 e iPhone 6S, tocco delicato: rivestito sul retro con un solido adesivo in silicone che semplifica l'installazione e fissa saldamente il film in modo da non compromettere la sensibilità del touchscreen

Chiavetta USB 3.0, chiavetta USB per chiavetta USB per i-Phone i-Pad da 64 GB, adatta per qualsiasi modello, PC/pad, telefoni Android (oro) € 25.71 in stock 1 new from €25.71

Free shipping

Amazon.it Features 【Design multi-interfaccia】 La chiavetta di memoria con porta i-Phone, usb3.0/micro usb, compatibile con iPhone//computer e altri dispositivi con porte USB, può trasferire dati tra vari dispositivi, completare facilmente la condivisione dei dati.

Backup con un clic: la memory stick plug and play, è possibile eseguire il backup di più file come video/immagini/documenti con un solo clic, non più ingombrante copie di incolla, ti consente di risparmiare più tempo. Quando la chiavetta fotografica è collegata all'iPhone/computer, ecc., è possibile memorizzare direttamente i video e le foto scattate sulle unità flash senza occupare la memoria del dispositivo.

Con tecnologia di crittografia dei dati: l'app gratuita "Y--DISK" supporta tutti i principali formati video e musicali in modo da poter eseguire lo streaming direttamente dall'unità flash USB, risparmiando spazio e tempo preziosi. Registra video e scatta foto direttamente sulla memory stick USB tramite APP. È possibile proteggere la privacy individuale tramite crittografia touch ID e password.

Trasferimenti stabili e ad alta velocità: l'unità flash USB 3.0 compatibile con i-phone è realizzata in metallo di alluminio satinato e adotta un interessante design retrattile e un comodo design portachiavi. Il design non solo può impedire che il connettore della porta venga danneggiato quando le unità a pollice non sono in uso, ma può anche trasportare la memory stick e impedirne la perdita

【Servizi di alta qualità e 24 mesi di garanzia】: goditi la comodità offerta dall'unità flash di alta qualità da 64 gb, e servizi di alta qualità sono forniti anche per te. Se avete domande circa l'unità flash che avete ricevuto, non esitate a contattarci. Abbiamo un team di professionisti per rispondervi. Al fine di proteggere i diritti e gli interessi dei nostri clienti, siamo disposti a fornire rimborsi o sostituzioni.

Apple iPhone 12 Pro (128GB) - blu Pacifico € 1,069.00

€ 731.80 in stock

6 used from €731.80

Free shipping

Amazon.it Features Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone

Sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Emtec ECMMD32GT503V2B Pendrive Icobra2 Duo, 32 GB € 39.99

€ 29.41 in stock 13 new from €29.41

1 used from €26.86

Free shipping

Amazon.it Features Priva di batteria interna

Velocità di lettura: USB 3.0 fino a 130 MB/s - Lighting fino a 30 MB/s,Velocità di scrittura: USB 3.0 fino a 20 MB/s - Lighting fino a 10 MB/s,USB 3.0 e retrocompatibile USB 2.0

Lightning compatibilità: iPhone 5/5s/5c, 6/6 Plus, 6S/6S Plus, 7/7 Plus, iPad 4, iPad Air/Air 2, iPad mini/mini 2/mini 3, iPad Pro, iPad with Retina display, iPod Touch 5th and 6th generation

JETech Pellicola Protettiva Compatibile con iPhone SE 3/2 (modello 2022/2020), iPhone 8/7/6s/6, in Vetro Temperato, Pacco da 3 € 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping

Amazon.it Features 3D Toccare Compatibile. Pacco da 3. NOTA: A causa del bordo rotondo di iPhone SE 3/2, iPhone 8/7/6/6s, la protezione dello schermo NON coprire l'intero schermo, ma solo la zona pianeggiante (Si prega di fare riferimento alle immagini del prodotto)

Versione aggiornata con foro per fotocamera frontale. Estremamente elevata durezza: resiste ai graffi fino a 9H (più difficile di un coltello)

High-risposta, alta trasparenza ed alta trasparenza

Privo di polvere, senza impronte digitali, l'installazione one-push Super easiy, bolla libero.

Imballaggio al dettaglio comprende: Confezione da 3 pellicola protettiva in vetro temperato, panno di pulizia, adesivo per la rimozione della polvere blu, Carta di servizio clienti, istruzioni READ 30 migliori Cornice Digitale 15 Pollici da acquistare secondo gli esperti

ORETECH Compatibile con Cover iPhone 7, Cover per iPhone 8, con [2 x Pellicola Protettiva Vetro Temperato] 2 in 1 Ultra Sottile Hard PC TPU Silicone Anti Graffio Custodia per iPhone 7 8 Cover - Rosso € 15.99
€ 11.99 in stock 2 new from €11.99
1 used from €8.83

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

1 used from €8.83

Free shipping

Amazon.it Features [Artigianato Squisito]Progettato solo per iPhone 7 e 8, non per iPhone SE 2020. Custodia Antiurto ORETech 360 robusta copre ogni pollice del corpo e schermo del vostro iPhone 7 8 con solo 0,9 mm di spessore e 10 grammi per mantenere il tocco originale.

[Tecnologia di Protezione Completa] Airbag antisismico all'interno dei quattro angoli per aggiungere difesa contro le cadute, Shock Assorbimento e design high risalto proteggono il corpo lo schermo e l'obiettivo della fotocamera del vostro iPhone 7 8 da tutti gli angoli di caduta.

[Sensibilità del manico della struttura in metallo] Introdotto materiale tedesco ad alta durezza e avanzata tecnica di processo ultra-precisione CNC tedesca - Vernice di Supporto in Metallo, colorazione antiusura, rivestimento anti-sbiadimento e finitura liscia della pelle.Presentante Superficie metallica e anche antiscivolo e anti-impronta, morbide e lisce come la pelle del bambino.

[Precisione Favolosa] Estremamente ben progettato per iPhone 7 8, tutti i pulsanti sono facilmente accessibili con tutta la copertura dei tasti. Foro cellulare e foro sensore luminoso accurati per garantire la perfetta funzionalità dell'originale altoparlante e sensore di luce.

[2 x vetro temperato] Uno come ricambio per evitare errori durante l'installazione del vetro temperato.

ZARMST Chiavetta USB da 256 GB per Telefono, Pendrive Espansione di Memoria Esterna, per Smartphone, Android, Computer, Laptop, PC, Dati, Immagini/Film, Con un Solo Clic (Blu) € 39.99
€ 35.99 in stock 2 new from €35.99

€ 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping

Amazon.it Features Chiavetta USB 4 in 1: facilita il trasferimento dei file: porta iOS + porta Android + tipo C / USB C + USB 3.0 e può essere utilizzata per telefoni, dispositivi iOS, Android / PC. La chiavetta USB ZARMST supporta importanti formati video e musica, consente la riproduzione di film e ascoltare musica direttamente dal flash drive USB da 256 GB. Supporta anche lo scambio di dati tra PC e telefono cellulare per la memoria del telefono.

Protezione con password, sicurezza per la memorizzazione dei dati: la password e il touch ID possono crittografare le informazioni sui file nell'app per proteggere i file privati, è possibile scegliere di crittografare l'intera unità flash USB o di scegliere se si desidera crittografare un file specifico. Non preoccupatevi che altri rubino i vostri file.

Backup ad alta velocità e con un clic: le chiavette USB 3.0 offrono fino a 80 MB/s di lettura e 40 MB/s di scrittura, e foto, video e documenti possono essere salvati con un clic sulla chiavetta USB. Libera rapidamente lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo, risparmiando tempo. ZARMST USB Stick lightning, è così facile creare più spazio di archiviazione.

Guarda i video direttamente e condividi sui social network: plug and play, puoi guardare il film direttamente sulla chiavetta USB del telefono. Puoi anche condividere le tue foto direttamente dalla tua chiavetta USB C sui social media quando scatti belle foto durante il viaggio. Questa è una memoria USB altamente compatibile, ZARMST da 256 GB è il miglior regalo per amici e familiari.

【Multiporta e supporta più dispositivi】Per utilizzare unità flash USB iOS è necessario scaricare l'app "LUV-Share"; Android non deve scaricare l'app, ma solo attivare la funzione OTG. Si prega di notare che non è adatto per l'interfaccia pad di tipo C/USB-C. Se avete domande, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

