30 migliori Kobo Clara Hd da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Kobo Clara Hd preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Kobo Clara Hd perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Kobo Clara Hd Ereader Touchscreen Hd Antiriflesso Da 6", 8Gb Di Archiviazione (Ricondizionato) € 125.00 in stock 1 new from €125.00

Amazon.it Features Rakuten Kobo Clara HD e-Book Reader Touchscreen 8 GB Wi-Fi Nero - E-Reader Ricondizionato

Tipo di prodotto: LETTORE DI LIBRI ELETTRONICO

Marca: Rakuten Kobo

Questo prodotto usato o ricondizionato è stato ispezionato e testato professionalmente per funzionare e apparire come nuovo. Come un prodotto entra a far parte di Amazon Renewed, il tuo punto di riferimento per prodotti usati e ricondizionati.

Questo prodotto è ispezionato e testato da fornitori qualificati Amazon per funzionare e apparire come nuovo.

kwmobile Custodia eReader Compatibile con Kobo Clara HD Cover - eBook Reader Flip Case - multicolore - Città di Libri € 9.99 in stock 2 new from €9.99

1 used from €11.15

Amazon.it Features COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

EFFETTO PELLE: la custodia protettiva è realizzata in resistente finta pelle sintetica che dona forma ed eleganza, garantendo stabilità e massima protezione al lettore e-book.

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile e si apre con un tocco. La copertina offre protezione totale e massimo comfort d'uso per il tuo e-reader.

DESIGN: personalizza il tuo look e distinguiti con un design fresco e originale.

HoYiXi Custodia Universale Compatibile con 6-6.8'' Kobo/PocketBook/Tolino/Sony E-Book Reader 6.8'' Kindle Paperwhite/6" Nuovo Kindle 2022 & 2019/Kobo Clara HD/Kobo Clara 2E Cover con Stand, blu € 12.95

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.it Features 【Compatibilità】: Custodia universale compatibile con 6-6.8'' Kindle Paperwhite 2021-2012 / Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 / 6'' Nuovo Kindle 11a Generazione 2022 / 10a Generazione 2019 J9G29R / 6'' Kindle Kids / 6'' Kobo Clara HD / Kobo Glo HD / Kobo Clara 2E / Kobo Nia / 6'' PocketBook Basic 4 / PocketBook Touch Lux 5 e Sony, Kobo, Tolino, PocketBook 6’’ eBook eReader✅✅✅. Nota: non adatto a Kindle Oasis da 7 pollici❌❌❌, verificare il dispositivo prima dell'acquisto.

【Materiale】: È realizzato in pelle PU di alta qualità e morbida microfibra per prevenire il dispositivo da graffi e danni quotidiani. Cover morbida al tatto, protegge il dispositivo da urti e polvere.

【Supporto incorporato】: Il supporto regolabile supporta il dispositivo con diverse angolazioni, offrendo la migliore esperienza di lettura. Il design della cinghia elastica per la mano offre un'esperienza di lettura comoda e sicura con una sola mano.

【Design della chiusura in silicone】: Quattro angoli con chiusure in silicone di alta qualità per adattarsi al vostro dispositivo di diverse dimensioni, tenerlo saldamente, evitare che cada. Nota bene: questa custodia protettiva universale non è applicabile alla funzione sleep/wake automatica.

⭐【Chiusura magnetica a scatto】: Con una chiusura magnetica che può tenere l'ebook inserito nello zaino saldamente, impedendo il tocco involontario per aprire il dispositivo. Design ultra-sottile porta grande convenienza per voi, facile da trasportare.

Custodia Kobo Clara HD 2018 Cover Pelle Silicone Flip 360° Automatici Svegliati o Sonno Funzione Magnetico Airbag Antiurto Design Unico Bella Cover per Kobo Clara 2018 HD Schermo 6" (1) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.it Features Compatibilità Perfetta: Questa custodia Kobo Clara HD 2018 per la protezione automatica del risveglio o del sonno a 360 °, il divertente design a motivo dei cartoni animati sarà la custodia migliore per il tuo Kobo Clara HD 2018, le dimensioni sono: 【162 mm x 115 mm x 14 mm】, Dimensioni schermo : 【6 Pollice】

❤️ Materiali di Alta Qualità: Custodia in tessuto impermeabile per Kobo Clara HD 2018, quindi può anche leggere in vari luoghi. 100% nuovo di zecca e leggero. Custodia esterna Kobo Clara HD 2018 realizzata in similpelle PU di alta qualità e silicone interno resistente ai graffi per comfort e un ulteriore livello di protezione. Con una tessitura fine e una piacevole impressione tattile.

❤️ Protezione Completa a 360°: La custodia Kobo Clara HD 2018 offre una protezione anteriore e posteriore a 360 °. Scocca Kobo Clara HD 2018 nei quattro angoli della protezione di rinforzo all-inclusive, dissipando efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del tuo Kobo Clara HD 2018.

Dieci Interessanti Motivi di Design Esclusivi di "SGKITM": Luna della foresta, Onde ondeggianti, Foglie verde scuro, Gattino solitario che fissa il cielo, Albero dell'amore, Gatto arancione, Il mondo sottomarino, Luce diurna nella foresta, Vecchio che legge il giornale, Sky City. Rendi divertente la tua lettura!

❤️ "SGKITM" Post Vendita Senza Preoccupazioni: Indipendentemente dal problema che stai riscontrando, puoi inviarci un'e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore per risolvere il problema per te! READ 30 migliori Cover Iphone Xr Silicone da acquistare secondo gli esperti

MoKo Custodia per Kobo Clara HD 6" 2018 - Cover Protettiva Ultra Sottile Leggera per Kobo Clara HD 6 Pollici E-Reader,Notte Stellata € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features Questa custodia è progettata specificamente per Kobo Clara HD 6" e-Reader. Facile accesso a tutte le funzioni e controlli.

Sveglia automaticamente o mette il dispositivo a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso.

Retro protettivo ultra sottile e leggero con similpelle di qualità. L'interno di microfibra anti-graffi aggiunge la comodità e uno strato aggiuntivo di protezione.

Il dispositivo potrebbe essere ricaricato con la custodia chiusa. Chiusura magnetica.

Colori diversi disponibili. Si prega di cercare "MoKo Kobo Clara HD 6" e-Reader" per altri accessori offerti da Guohe. NOTA: il tablet nelle immagini NON è incluso!

Kepuch Custer Cover per Kobo Clara HD,PU-Pelle Case Custodia per Kobo Clara HD - Nero € 11.98

Amazon.it Features L'alta qualità PU custodia in pelle / copertura per il vostro.

A scatto facile assemblaggio per una facile lettura con una sola mano.

Coperchio della custodia può cloesed dal magnete.

Il cinturino integrato, in combinazione con il design sottile e leggero, offre un comfort eccellente.

Copertura unica, ritagli, perfetta vestibilità.

kwmobile Custodia compatibile con Kobo Clara HD - Cover a libro per eReader - Flip Case Protezione per e-book Reader in sughero - Maioliche Marocchine fucsia/rosso/blu € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.it Features HIP CON LA FLIP: la Flip Cover protegge il tuo eReader da graffi, sporco e polvere. Il lettore viene protetto su entrambi i lati mediante un involucro in resistente plastica e un rivestimento in sughero naturale.

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile e si apre con un semplice gesto. Protezione totale e massimo comfort d'uso.

COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

MOROCCAN TILES: proteggiti con la cover effetto Zellij. Viaggia in Marocco con il design che richiama mattonelle e mosaici marocchini.

NATURALMENTE SUGHERO: data la genuinità del prodotto, le venature del materiale possono differire leggermente dalle immagini e presentare lievi variazioni di colore.

kwmobile Custodia eReader Compatibile con Kobo Clara HD Cover - eBook Reader Flip Case - giallo/blu scuro - Mandala Dorato € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.it Features COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

EFFETTO PELLE: la custodia protettiva è realizzata in resistente finta pelle sintetica che dona forma ed eleganza, garantendo stabilità e massima protezione al lettore e-book.

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile e si apre con un tocco. La copertina offre protezione totale e massimo comfort d'uso per il tuo e-reader.

DESIGN: personalizza il tuo look e distinguiti con un design fresco e originale.

Kobo Clara HD 2018 - Custodia in pelle di silicone a flip a 360° automatica, per auto o sveglia, magnetica, antiurto, nuvola mare, con foglie, impermeabile, per Kobo Clara 2018 HD schermo da 6" (8) € 21.69 in stock 1 new from €21.69

Amazon.it Features ❤️ Compatibilità perfetta: questa custodia Kobo Clara HD 2018 con sveglia automatica o protezione contro il sonno a 360 °, il motivo divertente di cartone animato sarà la migliore custodia per il vostro Kobo Clara HD 2018, le dimensioni sono: 162 mm x 115 mm x 14 mm. La dimensione dello schermo è di 6 pollici

❤️ Materiali di alta qualità: custodia in tessuto in pelle impermeabile per Kobo Clara HD 2018, in modo che possa anche leggere in diversi luoghi. 100% nuovo e leggero. Esterno della custodia Kobo Clara HD 2018 in pelle PU di alta qualità con texture setosa e interno in silicone antigraffio per un maggiore comfort e una protezione supplementare. Con una texture sottile e una confortevole stampa tattile.

Protezione completa a 360°: la custodia Kobo Clara HD 2018 offre una protezione anteriore e posteriore a 360°. Custodia Kobo Clara HD 2018 con quattro angoli della protezione di rinforzo tutto compreso, dissipare efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del vostro Kobo Clara HD 2018.

Dieci modelli di design esclusivi di "SGKITM": Forest Moon, Rolling Waves, Dark Green Leaves, Lonely Kitten guarda il cielo, Love Tree, Orange Cat, The Underwater World, Forest Daylight, Old Man che leggono il giornale, città cielo. Rende la lettura divertente

❤️ Dopo la vendita "SGKITM" senza preoccupazioni: qualunque sia il problema che incontrate, potete inviarci una e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore su 24 per risolvere il problema per voi

FOREFRONT CASES Cover per Kobo Clara HD - Custodia Protettiva Magnetica Supporto per Kobo Clara HD - Smart Auto Sveglia Sonno Funzione - Sottile Leggero - Blu Marino € 14.85

€ 13.85 in stock 1 new from €13.85

1 used from €12.64

Amazon.it Features ULTRA SOTTILE & LEGGERA – È leggerissima, pesa solo 90g. Grazie al guscio resistente in policarbonato, questa cover per e-reader fornisce una protezione completa al tuo Kobo Clara HD.

DESIGN ORIGAMI UNICO – La nostra cover origami ti permette di leggere senza tenere in mano l'e-reader. Puoi visualizzare il tuo Kobo in modalità verticale e orizzontale. Elegante grazie al materiale esterno & e la fodera in microfibra scamosciata anti-polvere.

SAGOMATURA DI PRECISIONE – La nostra cover si adatta perfettamente al tuo e-reader . Non impedisce l'utilizzo delle prese e garantisce l'accesso ai pulsanti di comando.

DOPPIA COVER MAGNETICA – La cover frontale rimane chiusa grazie alla calamita, che protegge totalmente lo schermo da graffi, crepe, ammaccature, polvere e altre particelle, quando il tuo Kobo non è in uso.

FUNZIONE AUTO SLEEP/WAKE – Apri la cover magnetica per accendere il tuo Kobo. Chiudi la cover del tuo e-reader, per metterlo in modalità risparmio energetico. Ciò evita il consumo eccessivo della batteria prolungandone la durata.

Rakuten Kobo Clara HD SleepCover E-Book Reader Cover Nero, 15,2 cm (6 pollici), Ecopelle € 29.01 in stock 5 new from €29.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rakuten Kobo Clara HD SleepCover custodia per e-book reader Custodia a libro Nero 15,2 cm (6")

0681495007547

N249-AC-BK-E-PU

Custodie per lettore e-book

kwmobile Custodia compatibile con Kobo Clara HD - Cover Jeans Denim con Chiusura Magnetica - eReader Flip Case blu chiaro € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.it Features COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile ma si apre con semplice gesto. La copertina offre protezione totale e massimo comfort d'uso per il tuo e-reader.

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

JEANS COVER DENIM: la custodia protettiva per tablet è realizzata in resistente ed elegante tessuto denim. La flip cover con sportelletto salva schermo tutela anche il display del lettore e-book.

ELEGANTE: la cover per ebook reader convince per il design idoneo a qualsiasi contesto - idonea per leggere libri elettronici a lavoro, o nel tempo libero.

TOP CHARGEUR * Adattatore Caricatore Caricabatteria Alimentatore 5V per Lettore Digitale di FNAC Kobo Forma, Kobo Clara HD (2018), Kobo Libra H2O (H20) € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Lunghezza del cavo: 110 cm

Marca: TopChargeur

Nuovo

HoYiXi Custodia universale per 6'' PocketBook/Tolino/Sony E-Book Reader 6'' Nuovo Kindle 2022 & 2019/Kobo Clara HD/Kobo Clara 2E/Kobo Nia/PocketBook Basic 4/Touch Lux 5 Cover con supporto, principe € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.it Features Compatibilità: Custodia universale per 6'' Nuovo Kindle 11a generazione 2022/10a generazione 2019 J9G29R/Kindle Kids/Kindle Paperwhite 10a generazione 2018 PQ94WIF/Kobo Clara HD/Kobo Glo HD/Kobo Clara 2E/Kobo Nia/PocketBook Basic 4/PocketBook Touch Lux 5/PocketBook Touch HD 3 e altri 6'' Sony, Kobo, Tolino, PocketBook lettori di eBook✅. Nota: non adatto per 6,8" Kindle Paperwhite 2021/Signature Edition 2021/7" Kindle Oasis❌, controllare il dispositivo prima dell'acquisto.

È realizzata in pelle di pu e morbida microfibra di alta qualità per evitare che il dispositivo si graffi e si danneggi quotidianamente. La cover è morbida al tatto e protegge il dispositivo da urti e polvere.

Supporto incorporato: Supporto verticale antiscivolo, che consente di appoggiare il dispositivo con un'angolazione multipla, offrendo la migliore esperienza di lettura. Il design della cinghia elastica per la mano offre un'esperienza di lettura comoda e sicura con una sola mano.

⭐ Design della chiusura in silicone: Quattro angoli con chiusure in silicone di alta qualità per adattarsi al dispositivo di diverse dimensioni, tenerlo saldamente e impedire che cada. Nota bene: questa custodia protettiva universale non è applicabile alla funzione sleep/wake automatica.

La custodia protettiva con le bande elastiche forti, che può tenere l'ebook si mette nello zaino strettamente, evitare il tocco involontario per aprire il dispositivo. Il design ultra-sottile offre una grande comodità, facile da trasportare.

ACcolor Custodia sottile per Kobo Clara HD 2018, in pelle, con funzione di accensione/spegnimento automatico € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.it Features 1. Progettato specificamente per Kobo Clara HD 2018, non è compatibile con altri eReader. Ti invitiamo a verificare il modello del tuo dispositivo prima dell'acquisto.

2. La cover è realizzata in resistente pelle sintetica in poliuretano. Alta qualità.

3. La custodia si ripiega facilmente per consentirti di leggere con una sola mano. Piacevole al tatto.

4. L'apertura e la chiusura della custodia determinano automaticamente l'accensione o lo spegnimento del dispositivo. La chiusura magnetica assicura che la parte frontale sia chiusa in modo sicuro e protegge il dispositivo senza che ci siano elastici che coprano la parte anteriore.

5. Non aggiunge spessore o peso inutili. Custodia rigida in pelle sintetica di elevata qualità che protegge da urti, graffi, sporco e macchie.

kwmobile Custodia eReader Compatibile con Kobo Clara HD Cover - eBook Reader Flip Case - Cover eReader Magnetica Pelle PU Cuore € 11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features EFFETTO OTTICO PELLE: la custodia è realizzata in resistente finta pelle sintentica che dona forma ed eleganza, garantendo stabilità e massima protezione al lettore e-book

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile e si apre con un semplice gesto. Protezione totale e massimo comfort d'uso per il tuo e-reader.

CUORE DI COVER: la case con il cuore centrale in sovraimpressione è perfetta per chi predilige uno stile minimal ma assolutamente trendy.

Rakuten Kobo Clara HD SleepCover custodia per e-book reader Custodia a libro Blu 15,2 cm (6") € 28.76 in stock 1 new from €28.76

Amazon.it Features Compatible devices: Clara HD

Imballareage dimensioni: 2.0 l x 18.8 h x 11.8 w (centimeters)

finta pelle

Colore: blu

kwmobile Custodia eReader Compatibile con Kobo Clara HD Cover - eBook Reader Flip Case - Cover eReader Simil Pelle - petrolio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.it Features PELLE FUORI, PLASTICA DENTRO: la Flip Cover per ebook Reader in petrolio è provvista di un involucro in resistente plastica e di un rivestimento in elegante similpelle.

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

COMPATIBILITÀ: Compatibile con Kobo Clara HD.

CHIUSURA MAGNETICA: grazie al magnete interno, la cover pieghevole resta chiusa in modo stabile e si apre con un semplice gesto. Protezione totale e massimo comfort d'uso.

STABILE & RESISTENTE: la fodera per eReader in pelle PU è antiurto e antipolvere, protegge il dispositivo da sporco, urti e graffi lasciando le porte libere e i tasti comodamente utilizzabili. READ 30 migliori Giochi Per Ragazzi da acquistare secondo gli esperti

Custodia Kobo Clara HD 2018 Cover Pelle Silicone Flip 360° Auto Svegliati o Sonno Funzione Magnetico Airbag Antiurto Libreria Cielo Stellato Lupo Ragazza Cover per Kobo Clara 2018 HD Schermo 6" (1) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità Perfetta: Questa custodia Kobo Clara HD 2018 per la protezione automatica del risveglio o del sonno a 360 °, il divertente design a motivo dei cartoni animati sarà la custodia migliore per il tuo Kobo Clara HD 2018, le dimensioni sono: 【162 mm x 115 mm x 14 mm】, Dimensioni schermo : 【6 Pollice】

❤️ Materiali di Alta Qualità: Custodia in tessuto impermeabile per Kobo Clara HD 2018, quindi può anche leggere in vari luoghi. 100% nuovo di zecca e leggero. Custodia esterna Kobo Clara HD 2018 realizzata in similpelle PU di alta qualità e silicone interno resistente ai graffi per comfort e un ulteriore livello di protezione. Con una tessitura fine e una piacevole impressione tattile.

❤️ Protezione Completa a 360°: La custodia Kobo Clara HD 2018 offre una protezione anteriore e posteriore a 360 °. Scocca Kobo Clara HD 2018 nei quattro angoli della protezione di rinforzo all-inclusive, dissipando efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del tuo Kobo Clara HD 2018.

Dieci Interessanti Motivi di Design Esclusivi di "SGKITM": Luna della foresta, Onde ondeggianti, Foglie verde scuro, Gattino solitario che fissa il cielo, Albero dell'amore, Gatto arancione, Il mondo sottomarino, Luce diurna nella foresta, Vecchio che legge il giornale, Sky City. Rendi divertente la tua lettura!

❤️ "SGKITM" Post Vendita Senza Preoccupazioni: Indipendentemente dal problema che stai riscontrando, puoi inviarci un'e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore per risolvere il problema per te!

Custodia Kobo Clara HD 2018 Cover Pelle Silicone Flip 360° Protezione Automatici Svegliati o Sonno Funzione Magnetico Airbag Antiurto Cover per Kobo Clara 2018 HD Schermo 6" (Blu Navy) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Attrezzatura Applicabile: Questa custodia per la sveglia o il sonno automatica dal design elegante e carino è adatta per Kobo Clara HD 2018 : 【Dimensioni : 162 x 115 x 14 mm】【Dimensioni schermo : 6"】

❤️ Materiali Di Alta Qualità: Custodia in tessuto impermeabile in pelle per Kobo Clara HD 2018, in modo da poter leggere anche in più posti. 100% Nuovo e Leggero. Esterno in pelle PU di alta qualità e interno resistente ai graffi per un maggiore comfort e un ulteriore livello di protezione. Con una trama fine e un'impressione tattile confortevole.

❤️ Protezione Completa a 360°: La custodia Kobo Clara HD 2018 offre protezione anteriore e posteriore a 360°. Custodia Kobo Clara HD 2018 ai quattro angoli della protezione di rinforzo all-inclusive, dissipando efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del tuo Kobo Clara HD 2018.

Cinque Design in Tinta Unita e Tre Design Pattern: Viola、Rosso、Cielo Blu、Blu Navy、Nero、Torre Eiffel、Ramo di Pesca、Cielo Stellato Luminoso. Rendi la tua lettura piena di divertimento!

❤️ "SGKITM" Dopo la Vendita Senza Preoccupazioni: Indipendentemente dal problema che hai, puoi inviarci un'e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore per risolvere il problema per te!

Clara 2e - ebook reader - 16 gb - 6'' n506kuobkep € 129.99 in stock 46 new from €129.99

9 used from €120.89

Amazon.it Features Schermo tattile senza riflessi. E Ink Carta 1200 HD da 6 pollici con la funzione ComfortLight PRO per regolare la luminosità e la temperatura del colore

Può contenere fino a 12.000 eBook o 75 audiolibri Kobo grazie alla sua capacità di archiviazione di 16 GB. Ascolta i tuoi audiolibri Kobo con la tecnologia wireless Bluetooth.

Imballaggio riciclato, senza magneti, stampato con inchiostro di soia e realizzato con carta riciclata certificata FSC. Esterno realizzato con oltre l'85% di plastica riciclata, di cui 10% di plastica destinata a essere gettata nell'oceano

Resistente all'acqua e non ha paura di schizzi senza preavviso. Abbina il tuo Kobo Clara 2E con accessori eco-coscienti.

FINTIE Custodia per Kobo Clara HD 6" 2018 - Ultra Sottile Leggero Cover Protettivo in Similpelle con Auto Sveglia/Sonno Funzione per Kobo Clara HD 6 Pollici E-Reader, Nero € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.it Features Questa cover protettiva è stata progettata appositamente per E-reader da 6 pollici Kobo Clara HD (15.2 cm (6") modello 2018. Facile accesso a tutte le funzioni e controlli.

Realizzata in resistente similpelle con rivestimento morbido per proteggere dai graffi.

Retro protettivo ultra sottile e leggero con similpelle di qualità. L'interno di microfibra anti-graffi aggiunge la comodità e uno strato aggiuntivo di protezione. Proteggi il tuo dispositivo senza aggiungere massa o peso inutili.

Sveglia automaticamente o mette il dispositivo a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso.

Disponibile in una varietà di colori brillanti e divertenti. NOTA: il tablet nelle immagini NON è incluso!

Custodia Kobo Clara HD 2018 Cover Pelle Silicone Flip 360° Automatici Svegliati o Sonno Funzione Magnetico Airbag Antiurto Design Interessante Cover per Kobo Clara 2018 HD Schermo 6" (08) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità Perfetta: Questa custodia Kobo Clara HD 2018 per la protezione automatica del risveglio o del sonno a 360 °, il divertente design a motivo dei cartoni animati sarà la custodia migliore per il tuo Kobo Clara HD 2018, le dimensioni sono: 【162 mm x 115 mm x 14 mm】, Dimensioni schermo : 【6 Pollice】

❤️ Materiali di Alta Qualità: Custodia in tessuto impermeabile per Kobo Clara HD 2018, quindi può anche leggere in vari luoghi. 100% nuovo di zecca e leggero. Custodia esterna Kobo Clara HD 2018 realizzata in similpelle PU di alta qualità e silicone interno resistente ai graffi per comfort e un ulteriore livello di protezione. Con una tessitura fine e una piacevole impressione tattile.

❤️ Protezione Completa a 360°: La custodia Kobo Clara HD 2018 offre una protezione anteriore e posteriore a 360 °. Scocca Kobo Clara HD 2018 nei quattro angoli della protezione di rinforzo all-inclusive, dissipando efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del tuo Kobo Clara HD 2018.

Dieci Interessanti Motivi di Design Esclusivi di "SGKITM": Luna della foresta, Onde ondeggianti, Foglie verde scuro, Gattino solitario che fissa il cielo, Albero dell'amore, Gatto arancione, Il mondo sottomarino, Luce diurna nella foresta, Vecchio che legge il giornale, Sky City. Rendi divertente la tua lettura!

❤️ "SGKITM" Post Vendita Senza Preoccupazioni: Indipendentemente dal problema che stai riscontrando, puoi inviarci un'e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore per risolvere il problema per te!

Kobo Nia | eReader | 6” Glare Free Touchscreen | Adjustable Brightness | Thin & Light | eBooks | WIFI | 8GB of Storage | Carta E Ink Technology | Black € 102.99

€ 94.99 in stock 14 new from €94.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COMFORTLIGHT: LUMINOSITÀ REGOLABILE Goditi la lettura di notte con la regolazione ComfortLight integrata di Kobo Nia. Quando una storia merita che tu continui a leggerla fino a tardi, riduci la luminosità del tuo eReader e leggi a letto al buio.

TOUCHSCREEN ANTIRIFLESSO Leggi sotto al sole con il touchscreen da 6" antiriflesso. A differenza del tuo tablet o smartphone, lo schermo di questo eReader è antiriflesso per leggere anche in pieno sole, proprio come su carta stampata.

CONTIENE FINO A 6000 LIBRI Con 8GB di memoria, puoi portare tutti i tuoi libri sempre con te. Sfoglia oltre 6 milioni di titoli quando vuoi, grazie all’eBookstore Rakuten Kobo integrato.

ESPERIENZA DI LETTURA PERSONALIZZATA Grazie alle funzionalità facili da personalizzare puoi leggere come vuoi. Scegli tra oltre 50 dimensioni e 12 tipi di carattere. Con i margini regolabili, la possibilità di evidenziare passaggi, prendere appunti e cercare una parola nel dizionario integrato sempre a portata di mano, le possibilità sono infinite.

BATTERIA A LUNGA DURATA La batteria dell’eReader Kobo Nia dura per settimane*, per potere leggere quanto vuoi con un’unica ricarica. *A seconda dell’uso personale

VOVIPO Kobo Clara HD Cover - Folio Custodia Ultra Sottile e Leggero con Coperture Funzione Auto Sveglia/Sonno per Kobo Clara HD 2018 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.it Features Progettato specificamente per il nuovo Kobo Clara HD 2018, NON SI ADATTA ad altri ereader

Realizzato in pelle sintetica di alta qualità in pelle PU.Esterno in pelle sintetizzata di alta qualità e interno morbido per evitare graffi

Aggiunta di massa o peso non necessari. Pelle PU di alta qualità con copertina rigida che protegge i tuoi dispositivi da urti, graffi, sporco e sporcizia.

Riattiva o metti il tuo dispositivo in stato di stop aprendo o chiudendo il coperchio. La chiusura magnetica assicura che il coperchio sia chiuso saldamente, protegge il tuo dispositivo senza cinghie che coprono la parte anteriore

Solo custodia, tablet non incluso

brotect Pellicola Protettiva Vetro Compatibile con Kobo Clara HD (6") Protezione Schermo [Durezza Estrema 9H, Chiaro] € 5.49 in stock 1 new from €5.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Tecnologia esclusiva] Il tuo nuovo protettore in vetro ibrido flessibile contiene un'esclusiva tecnologia di protezione dello schermo trasparente - AirGlass - compatibile con Kobo Clara HD (6")

[Grande Durezza 9H e leggero] Offre la durezza extra resistente ai graffi del vetro temperato, ma è 2 volte più sottile e più leggero delle protezioni standard in vetro duro grazie al suo contenuto di plastica

[Installazione facile] L'installazione senza bolle è molto facile e l'adesione è garantita dallo speciale strato adesivo in silicone

[Made in Germany] Produzione di qualità in Germania e un servizio clienti che risolverà le vostre domande entro 24 ore

[Anti-Fingerprint] Questo protettore agisce in modo resistente alle impronte digitali e al grasso, rendendo più facile essere sempre pulito - compatibile con Kobo Clara HD (6")

Kobo Libra 2 | eReader | 7” Waterproof Touchscreen| Glare-Free | Adjustable Brightness and Color Temperature | Blue Light Reduction | eBooks | WIFI | 32 GB of Storage | Carta E Ink Technology | Black € 177.21 in stock 33 new from €186.68

6 used from €177.21

Amazon.it Features SCHERMO ANTIRIFLESSO MIGLIORATO Il touchscreen HD migliorato da 7" E Ink Carta 1200 di Kobo Libra 2 ha un display più veloce, un maggiore contrasto e volta le pagine più rapidamente. Sempre antiriflesso, a differenza del tuo smartphone o tablet. La luminosità regolabile di ComfortLight PRO e la tecnologia di riduzione della luce blu limitano l’affaticamento degli occhi, per leggere anche fino a tardi senza rovinarsi il sonno. La modalità scura offre la possibilità di scegliere l’opzione del testo bianco su sfondo nero.

VERSATILE, PROPRIO COME TE Grazie al suo design ergonomico, Kobo Libra 2 è estremamente comodo da tenere in mano. Avanza nella storia scorrendo sopra il touchscreen oppure usa i pulsanti per voltare pagina quando hai una mano occupata. Puoi scegliere anche di leggere in modalità orizzontale. Dopo l’allenamento, sull’autobus o mentre riaddormenti il tuo piccolino, Kobo Libra 2 è creato per adattarsi alla tua vita frenetica.

ASCOLTA A TUO PIACIMENTO Kobo Libra 2 supporta gli audiolibri Kobo tramite la tecnologia wireless Bluetooth. Considerala un’opzione per leggere anche quando hai le mani occupate, in quelle giornate fitte di impegni. Audiolibri disponibili solo in alcuni Paesi. È necessario disporre di cuffie wireless Bluetooth o di un altoparlante.

COMPLETAMENTE IMPERMEABILE* Potrai portare la tua lettura al parco, in spiaggia, in metro e persino sotto la pioggia. Che piova o splenda il sole la vita va avanti, e ora anche le tue letture potranno farlo senza interruzioni. *Soddisfa i requisiti IPX8. Impermeabile fino a 60 minuti e fino a 2 metri di profondità.

UN MONDO DI POSSIBILITÀ E FINO A 24.000 LIBRI Kobo Libra 2 ha 32GB di memoria, sufficienti per contenere la tua intera libreria. Porta con te fino a 24.000 eBook, 150 audiolibri Kobo, o un mix di entrambi, ovunque tu vada. Qualsiasi lettura o ascolto tu stia facendo, sarà sempre a tua disposizione. READ 30 migliori Cuffie Wireless Sony da acquistare secondo gli esperti

Kobo Sage | eReader | Touchscreen antiriflesso 8" HD a filo | Impermeabile | Luminosità e temperatura colore regolabili | Riduzione luce blu | Bluetooth | WiFi | 32GB di archiviazione, Nero € 289.00 in stock 50 new from €289.00

12 used from €243.40

Amazon.it Features UNO SCHERMO BELLISSIMO E DI ELEVATE PRESTAZIONI Il touchscreen a filo da 8" ad alta definizione E Ink Carta 1200 di Kobo Sage offre contrasti elevati, leggibilità estremamente nitida e scorrimento pagine più rapido. Lo straordinario display antiriflesso HD con ComfortLight PRO permette di regolare luminosità e luce blu. La Modalità scura offre un'ulteriore modalità per non affaticare gli occhi

UNO STRUMENTO VERSATILE PER I LETTORI APPASSIONATI Design innovativo progettato da zero con una CPU quad core e connettività WiFi dual band più veloce per offrire prestazioni top in una veste elegante. Kobo Sage, essenziale e leggero, risulta comodo da tenere sia in modalità orizzontale che verticale. I pulsanti per voltare pagina ti permettono di far avanzare la storia con una sola mano. Ergonomico e completamente impermeabile*, Kobo Sage ti farà compagnia dalla poltrona alla vasca da bagno. La lettura incontra il lusso.

CATTURA OGNI ISPIRAZIONE O PENSIERO Kobo Sage è compatibile con Kobo Stylus** (venduta separatamente), per annotare a mano eBook e PDF***. La funzione blocco appunti integrata di Kobo Sage ti permette di avere tutti i tuoi appunti sempre a portata di mano e di convertirli in testo digitale. Le possibilità sono infinite.

LIBERA UN POTENZIALE SENZA LIMITI Condividi tutto grazie a Dropbox. Aggiungi eBook e documenti in modalità wireless, esporta gli appunti creati con Kobo Stylus** e tieni tutto a portata di mano grazie allo spazio di archiviazione cloud.

LEGGI O ASCOLTA Il supporto per gli audiolibri Kobo tramite tecnologia Bluetooth, ti permette di lasciarti trasportare da una storia anche quando non hai le mani libere. Audiolibri disponibili solo in alcuni Paesi. È necessario disporre di cuffie wireless Bluetooth o di un altoparlante.

Kobo Clara HD 2018,Custodia in pelle di silicone, con vibrazione a 360°, automatica, standby o sveglia, magnetica, per Airbag antiurto, impermeabile, custodia per Kobo Clara 2018 HD schermo 6" (12) € 20.85 in stock 1 new from €20.85

Amazon.it Features ❤️ Compatibilità perfetta: questa custodia Kobo Clara HD 2018 con sveglia automatica o protezione dal sonno a 360 °, il divertente motivo del fumetto sarà la migliore custodia per il tuo Kobo Clara HD 2018, le dimensioni sono: 【162 mm x 115 mm x 14 mm】, la dimensione dello schermo è: 【6 pollici】

❤️ Materiali di alta qualità: custodia in tessuto in pelle impermeabile per Kobo Clara HD 2018, in modo che possa anche leggere in vari luoghi. 100% nuovo e leggero. Esterno della custodia Kobo Clara HD 2018 in pelle PU di alta qualità con texture setosa e interno in silicone antigraffio per un maggiore comfort e un livello di protezione aggiuntivo. Con una trama fine e una comoda stampa touch.

❤️ Protezione completa a 360°: la custodia Kobo Clara HD 2018 offre una protezione anteriore e posteriore a 360°. Custodia Kobo Clara HD 2018 ai quattro angoli della protezione di rinforzo all-inclusive, dissipando efficacemente l'impatto della caduta, massimizzando la protezione del tuo Kobo Clara HD 2018.

Dieci modelli di design interessanti esclusivi di "SGKITM": Forest Moon, Rolling Waves, Dark Green Leaves, Lonely Kitten guardando il cielo, Love Tree, Orange Cat, The Underwater World, Forest Daylight, vecchio che legge il giornale, Città cielo. Rendi divertente la tua lettura!

❤️ Dopo-vendita "SGKITM" senza preoccupazioni: Qualunque sia il problema che stai riscontrando, puoi inviarci un'e-mail direttamente. Il nostro servizio clienti professionale sarà online 24 ore al giorno per risolvere il problema per te!

Micro USB per Kobo eReader VOX color Colour Dragontrading € 9.03 in stock 1 new from €9.03

Amazon.it Features 6 feet/1.8 meter

Nuovissimo cavo USB sostituzione

Colore: Nero

30 giorno No Hassle Return policy

Sia trasferimento dati e cavo di ricarica

