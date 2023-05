Home » Personal computer 30 migliori Lg V40 Thinq da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Lg V40 Thinq da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Lg V40 Thinq preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Lg V40 Thinq perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



LG V40 ThinQ LMV405EBW smartphone € 262.87 in stock 2 new from €262.87

Free shipping

Amazon.it Features LG V40

Sistema operativo: Android

Molto conveniente

Prodotto di qualità

LG V40 ThinQ LMV405EBW 16,3 cm (6.4") 6 GB 128 GB Doppia SIM 4G Blu 3300 mAh € 289.99 in stock 1 new from €289.99

Free shipping

Amazon.it Features Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 - V405QA7- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - V405QA7 CDMA2000 1xEV-DO - V405QA7- 4G Network: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - V405QA7- Sim-type: Single SIM (Nano-SIM)- Dimensions: 158.8 x 75.7 x 7.6

Mm- Weight: 169 g- Displaysize: 6.4 inches- Displaytype: P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 128 GB, 6 GB RAM- Card slot: microSD, up to 512 GB (dedicated slot)- Datatransfer: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE- Connectivity: WLAN, Bluetooth, NFC- Features: Corning Gorilla Glass 5, Active noise cancellation with dedicated mic- CPU: Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)- Main Camera: 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6', 1.4µm, 3-axis OIS, dual pixel PDA

F12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, OIS, PDAF16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1', 1.0µm, no AF- Selfie Camera: 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm- Oper.System: Android 8.1 (Oreo); lG UX 7.1- Specials: Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Qi fast wireless charging 10W

LG Electronics V40 ThinQ 128-A-16,26 gy € 289.99 in stock 1 new from €289.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Memoria: zero MB

Memoria fissa: zero GB

TUDIA Custodia LG V40 ThinQ, Design Leggero in Fibra di Carbonio [Linn] Custodia Rigida per Paraurti in TPU Compatibile con LG V40 ThinQ (Nero) € 9.35 in stock 1 new from €9.35

Free shipping

Amazon.it Features Materiale: Custodia in silicone siliconato in gomma termoplastica poliuretanica TPU di alta qualità per LG V40 ThinQ

Morbida sensazione tattile su una resistente cover shell flessibile.

Estremamente resistente e offre una presa morbida e confortevole per LG V40 ThinQ

Il design unico consente un facile accesso a tutti i pulsanti, i controlli e le porte senza dover rimuovere la custodia

Il design dei bordi rialzati aiuta a proteggere lo schermo da graffi quando viene posizionato a faccia in giù

TUDIA Merge, Custodia Cover Protettiva a Doppio Strato Progettata per LG V40 ThinQ (Nero) € 14.21 in stock 1 new from €14.21

Free shipping

Amazon.it Features [Protezione per impieghi gravosi] Le custodie della serie MERGE di TUDIA sono certificate (MIL-STD-810G) e testate a caduta per una protezione antiurto.

[Doppio strato] TPU interno antiurto a doppio strato morbido e policarbonato esterno protegge il telefono da cadute e graffi.

[Protezione dello schermo e della fotocamera] Il bordo rialzato protegge lo schermo del telefono e la fotocamera da graffi quando viene posizionato rivolto verso il basso.

[Design robusto] Custodia sottile e robusta con comoda impugnatura disponibile in 4 colori diversi.

[Pulsanti Clicky] Ritagli precisi offrono pulsanti per essere facilmente premuti. READ 30 migliori Monitor 24 Pollici 2K da acquistare secondo gli esperti

Liaoxig LG Spare Altoparlante Ringer Buzzer for LG V40 ThinQ V405QA7 V405 LG Spare € 11.73 in stock 1 new from €11.73 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Riparazione e pezzi di ricambio, pezzi di ricambio Galaxy, lente in vetro esterno, fotocamera, cavo flessibile, presa per scheda, tasto Home, schermo LCD, auricolare e altoparlante, pannello a sfioramento, connettore a coda singola, motore vibrante

2. Sostituisci il tuo articolo rotto o non lavorabile con uno nuovo.

3. Completamente in forma e funziona.

4. Ogni articolo è stato controllato e in buone condizioni prima della spedizione.

5. L'installazione professionale è altamente raccomandata. Non saremo responsabili una volta installato lo schermo.

Liaoxig LG Spare Schermo LCD e Digitizer Assemblea Completa con Telaio for LG V40 THINQ LG Spare (Colore : Black) € 137.73 in stock 1 new from €137.73 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Riparazione e pezzi di ricambio, pezzi di ricambio Galaxy, lente in vetro esterno, fotocamera, cavo flessibile, presa per scheda, tasto Home, schermo LCD, auricolare e altoparlante, pannello a sfioramento, connettore a coda singola, motore vibrante

2. Sostituisci il tuo articolo rotto o non lavorabile con uno nuovo.

3. Completamente in forma e funziona.

4. Ogni articolo è stato controllato e in buone condizioni prima della spedizione.

5. L'installazione professionale è altamente raccomandata. Non saremo responsabili una volta installato lo schermo.

LG V40 THINQ (64 GB, 6 GB di RAM) 6.4" QHD + FullVision Display, 5-Camera, IP68 polvere/prova dell'acqua, 4G LTE sbloccato GSM Smartphone - US (T-Mobile sbloccato) € 249.99 in stock 1 new from €249.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 6.4" Display qHD + OLED (3120 x 1440, tra cui tacca); 538 ppi, FullVision Display - 19.5: 9 Aspect Ratio; 84,3% schermo a corpo rapporto

6GB di RAM, 64 GB ROM, microSD, supporta schede MicroSD fino a 2 TB, Qualcomm Snapdragon 845, fino a 2,8 GHz x 4 + 1.7 GHz x 4 Octa-Core, singolo Nano-SIM

Triple Telecamere Posteriore: 12MP teleobiettivo zoom, 16MP Super Wide-Angle, 12MP standard, doppio anteriore macchine fotografiche: ampio 5MP, 8MP standard, OS: Android 8.1 (Oreo); LG UX 7.1, 3, batteria 300 mAh non rimovibile

bande 2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G bande: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100, 4G bande: LTE fascia 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700) , 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600)

Stati Uniti da LG. Lavorerà con più cartellini SIM GSM in Stati Uniti e mondo, tra cui AT & T, T-Mobile, ecc non funziona con CDMA vettori come Verizon, Sprint, Boost

Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere Posteriori, Bora Purple 2022 [Versione Italiana] € 598.97 in stock 31 new from €598.97

2 used from €505.21

Free shipping

Amazon.it Features La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!² Nightography illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli.

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del tuo cellulare, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato impeccabile.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto, il display del cellulare Galaxy S22 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Chiama a raccolta i tuoi amici: con l’app Google Duo del telefono Galaxy S22 5G puoi guardare un film insieme o registrare dirette video di alta qualità.

Il chip più veloce e potente della Serie Galaxy. Il processore da 4nm ottimizzato per machine learning disegna un passo da gigante nella tecnologia smartphone Galaxy.

DOOGEE S89 Pro Rugged Smartphone [2023], 12000mAh Big Batteria, 8GB + 256GB, 65W Ricarica Rapida, 64MP AI Tripla Fotocamera, Night Vision Camera, Android 12, Telefono Indistruttibile, NFC/OTG, Arancio € 379.99

€ 299.99 in stock 1 new from €299.99

Free shipping

Amazon.it Features 【Batteria da 12000 mAh e ricarica rapida da 65 W. Viene fornito con una batteria massiccia da 12000 mAh, DOOGEE S89 Pro può facilmente durare circa 3-5 giorni con una singola carica, garantendo 36 giorni di standby e 70 ore di conversazione. E la ricarica rapida da 65 W (10 V/6,5 A) consente di caricare completamente entro 3 ore. Con cavo OTG, il telefono cellulare robusto DOOGEE S89 Pro può anche fungere da power bank! Puoi caricare la maggior parte degli smartphone o tablet.

【Ultimo Android 12 e Octa-Core 8 GB+256 GB】L'ultimo sistema operativo Android 12 fornisce un'interfaccia utente semplice e personale e protegge la tua privacy e sicurezza. Lo smartphone DOOGEE S89 Pro Rugged combina la potenza di elaborazione Octa-core con un massimo di 8 GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti per l'attività da svolgere. Goditi 256 GB di memoria interna e aggiungi fino a 512 GB in più con la scheda MicroSD.

【Tripla fotocamera AI da 64 MP e fotocamera per visione notturna da 20 MP】Dotato di una lente posteriore da 64 MP, che ti dà la libertà di catturare il momento e la bellezza del mondo. E la fotocamera frontale da 16 MP, supporta la bellezza dell'IA e la registrazione video breve. La telecamera di movimento per visione notturna integrata in HD da 20 MP cattura ogni momento toccante degli animali selvatici con immagini di alta qualità durante il giorno e un'eccellente immagine chiara anche di notte.

【Luce respiratoria multicolore e schermo FHD+ da 6,3 pollici】 Il telefono robusto DOOGEE S89 Pro è dotato di luci respiratorie multicolori, gli utenti possono personalizzare il colore e gli effetti dinamici a loro piacimento. Immerso in schermo FHD+ da 6,3 pollici e risoluzione 2340* 1080 che supporta un'elevata saturazione del colore, ti offre immagini più chiare e vivide.

【Impermeabile e antipolvere e anticaduta】Soddisfare gli standard militari di grado IP68 e IP69K e MIL-STD-810G, DOOGEE S89 Pro Tough Phone resiste a forti piogge, strade fangose, urti implacabili, cadute, stress e cantieri violenti. La tecnologia avanzata di tenuta rende i telefoni cellulari possono essere immersi in 1,5 metri di acqua. Quattro angoli rinforzati e strutture solide possono impedire che i danni cadano efficacemente da 1,5 metri, contro polvere e sporco.

AYSOW Pezzi Pellicola Protettiva Compatibile con LG V40 THINQ Vetro temperato 0.2mm 9H Durezza 2.5D Film, Anti Graffio, Bolla Libera 3 Pezzi € 10.39 in stock 1 new from €10.39

Free shipping

Amazon.it Features [Compatibilità] :Compatibile con LG V40 THINQ. Invisibile e ultrasottile, solo 0,3 mm di spessore. Questo proteggi schermo è dotato di vero vetro per evitare che lo schermo si rompa.

[Trasparente] Caratterizzato da un rivestimento ultra chiaro, idrofobico e oleofobico dello schermo, che protegge da polpastrelli, sudore e residui di olio. Mantieni il tuo schermo LG V40 THINQ chiaro in ogni momento!

[9H Hardness] Fornisce una protezione quotidiana per il tuo LG V40 THINQ contro graffi, urti e piccole cadute.

[Alta definizione] Alta definizione ultra chiara con il 99,9% di trasparenza per consentire un'esperienza visiva ottimale e naturale.

[Imballaggio]: Include 3 protezioni per lo schermo Pack, 3 salviette, 3 panni di pulizia e 3 rimuovi polvere.

Lg G7 Thinq Lmg710Em 6.1" 4G 4Gb 64Gb 3000Mah Platino € 359.00

€ 329.99 in stock 2 new from €249.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100- 4G Network: LTE- Sim-type: Nano Sim- Dimensions: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm- Weight: 162 g- Displaysize: 6.1 inches- Displaytype: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 64 GB, 4 GB RAM- Card slot: no- Keypad: Multitouch- Datatransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, NFC- Features: GPS- CPU: Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kry

O 385 Silver)- Camera: Dual: 16 MPSecondary: 8 MP- Oper.System: Android 8.0 (Oreo)- Stand-by: max; xh- Talk time: max; xh- Specials

NALIA Cover Protettiva compatibile con LG V40 ThinQ Custodia, Sottile Cristallo Chiaro Silicone Gomma Gel Copertura, Crystal Clear Case Morbido Antiurto Skin Bumper Cellulare Guscio - Trasparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.it Features DESIGN MINIMALISTA | La parete posteriore trasparente evidenzia la bellezza dello smartphone e lo rende brillante.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ | Il silicone TPU di alta qualità è particolarmente robusto, resistente e tuttavia flessibile.

PROTEZIONE PERFETTA | La custodia protegge il tuo telefono da sporco, polvere, graffi e riduce i danni causati dagli urti.

PRESA SICURA | Grazie alla cover posteriore, il tuo cellulare sarà sempre comodamente e saldamente nella tua mano.

LAVORAZIONE PERSONALIZZATA | Le sagomature precise per connessioni, pulsanti, telecamere e altoparlanti esistenti garantiscono operatività senza restrizioni.

LG Mobile G6 Smartphone 5,7 pollici, QHD Plus Full Vision Display, Snapdragon 821 2,35 Ghz, 4GB RAM, Memoria 32 GB, Android 7.0, nero [EU] € 239.00 in stock 1 new from €239.00

3 used from €75.00

Amazon.it Features 18:9 Full Vision 14,5 cm (5,7) in un display QHD + extra borsina corpo

Fotocamera principale da 13 Megapixel grandangolare Dual e fotocamera da 5 Megapixel grandangolare selfie

Dolby Vision & HDR10 interna; Google Assistant in tedesco e inglese

Acqua e alla polvere secondo IP68 e antiurto resistente ai sensi di transito test degli Stati Uniti (Drop Military test)

Samsung Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Black € 400.54 in stock 5 new from €397.99

1 used from €266.70

Free shipping

Amazon.it Features Prodotto di marca originale.

Garanzia di due anni contro i difetti di fabbrica. READ 30 migliori Monitor 27 Lg da acquistare secondo gli esperti

IMEIKONST LG V40 Custodia Bookstyle Specchio Design Clear View Makeup Stand Full Body Protettiva Bumper Flip Folio Copertura per LG V40 / V40 ThinQ Flip Mirror: Blue QH € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.it Features ★ [Compatibile]: Solo Per LG V40 / LG V40 ThinQ

★ [Materiale]: Protezione a 360 gradi, custodia per telefono di alta qualità, custodia per specchio con placcatura galvanica in PC e pelle PU, PC robusto anteriore + cuoio PU posteriore + PC rigido interno. Include protezione su quattro lati, angoli di copertura, bordo rialzato dello schermo. Più leggero, più leggero del telaio.

★ [Fashion Design]: Elaboratamente Fashion Mirror Design, rende il tuo telefono speciale e splendido. La fodera per specchiera sottile di lusso può essere lucida per specchio da trucco.

★ [Protezione completa del corpo]: Proteggi bene il tuo telefono da polvere, impronte digitali, ammaccature, graffi e urti.

★ [Funzione cavalletto]: La funzione di supporto libera le mani durante la lettura e la visione. Puoi regolare diversi angoli di visione come preferisci.

MRSTER LG V40 ThinQ Cover, Mirror Clear View Standing Cover Full Body Protettiva Specchio Flip Custodia per LG V40 ThinQ. Flip Mirror: Black € 12.98 in stock 2 new from €7.99

Free shipping

Amazon.it Features Modello compatibile: LG V40 ThinQ

Specchio design --- Innovative Mirror Plating Flip Design, non solo hai un caso, ma Uno Specchio.

Protezione perfetta --- Comprensivo protezione, copre tutti i 4 angoli e comprende bordi rialzati per proteggere lo schermo dai graffi o toccare il suolo.

Funzione stand --- Custodia per telefono pieghevole, una staffa per il telefono, può rilasciare le mani, permettendoti di guardare facilmente film / video / giocare e navigare in Internet.

Cut-out di precisione --- Facile accesso a tutte le caratteristiche e pulsanti. Facile da installare e può essere rimosso in qualsiasi momento.

K-S-Trade Custodia Neoprene Per LG Electronics V40 ThinQ Compatibile Con LG Electronics V40 ThinQ Manicotto In Neoprene Custodia Protettiva Compatibile Con Cintura Borsa Da Viaggio Clip Sottile, € 18.27 in stock 1 new from €18.27 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per LG Electronics V40 ThinQ: PROTEZIONE PERFETTA: Il tuo telefono cellulare è troppo prezioso per portare con sé non protetto. Un manicotto in neoprene protegge il tuo smartphone da urti, graffi e influenze ambientali.

Per LG Electronics V40 ThinQ: CON GANCIO CLIP: Il caso Smartphone non è solo una cerniera leggera che protegge il telefono dalla caduta. Con il gancio a scatto si può semplicemente fissare il caso al tuo abito, lo zaino o la borsa.

Per LG Electronics V40 ThinQ: MATERIALI & LAVORAZIONE: La copertura è fatta di robusto neoprene. Il materiale protegge lo smartphone in modo affidabile contro gli spruzzi d'acqua, gli urti e le graffiature. Non c'è nessun materiale migliore per mantenere lo smartphone sicuro e facile da gestire.

Per LG Electronics V40 ThinQ: PRATICO E FUNZIONALE: Dare al cliente il suo telefono cellulare la protezione che merita e proteggere il dispositivo con questa pratica e funzionale sacca protettiva.

Per LG Electronics V40 ThinQ: NO FUNZIONALITÀ 'X-LINK' CON QUESTO ARTICOLO !! NO FUNZIONALITÀ 'X-LINK' CON QUESTO ARTICOLO !! NO FUNZIONALITÀ 'X-LINK' CON QUESTO ARTICOLO !! SERVIZIO & GARANZIA SODDISFAZIONE: Spediremo entro un giorno lavorativo dopo l'acquisto da Germania. Forniamo un servizio clienti eccellente. Rispondiamo alle richieste di informazioni veloci, gentile, competente e individualmente. Se non siete soddisfatti, vi è una inversione o di miglioramento rapido e facile, come des

MRSTER LG V40 ThinQ Custodia Flip, Goffratura Design Case in PU Pelle Internamente Silicone TPU Cover Portafoglio Cover Premium Custodia per LG V40 ThinQ. LD Mandala Green € 11.98 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello compatibile: LG V40 ThinQ

Materiale di premium pu leather e tpu silicone flessibile, 100% nuovo.

Ultra sottile e utilizzarlo conveniente, facile accedere tutte le funzioni senza dover rimuovere il caso.

Proteggere il telefono da graffi, polvere, urti e impronte digitali.

Handfeeling molto confortevole, design raffinato ed elegante.

REY Pack 3X Cover in Gel TPU Trasparente per LG V40 THINQ, Ultra Sottile 0,33 mm, Morbido Flessibile, Custodia Silicone € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.it Features Pack 3x Custodia in Silicone Progettato da Elettronica Re per LG V40 THINQ

Ultra FINE e leggero, non noterai che è stato installato.

Grazie al silicone TPU trasparente al 100%, il design del tuo SmartPhone sarà perfetto.

Proteggendo lo SmartPhone con gel di silicone, ottieni la massima sicurezza con un tocco piacevole.

Vuoi che il tuo SmartPhone ti duri a lungo? Questa è l'opzione migliore contro colpi, cadute, graffi, ...

LG G7 ThinQ LMG710EM 6.1" 4G 4GB 64GB 3000mAh Nero € 329.99 in stock 2 new from €249.99

1 used from €186.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Type: smartphone- 2g network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900- 3g network: hsdpa 850 / 900 / 1700(aws) / 1900 / 2100- 4g network: lte- sim-type: nano sim- dimensions: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm- weight: 162 g- displaysize: 6.1 inches- displaytype: ips LCD capacitive touchscreen, 16m colors- memory int.: 64 gb, 4 GB ram- card slot: no- keypad: multitouch- datatransfer: gprs, edge, GSM, hsdpa, lte- connectivity: bluetooth, wi-fi, NFC- features: GPS- cpu: octa-core (4x2.8 ghz kryo 385 gold 4x1.7 ghz kry

O 385 silver)- camera: dual: 16 mpsecondary: 8 mp- oper.system: android 8.0 (oreo)- stand-by: max; xh- talk time: max; xh- specials

LG G8s smartphone Dual SIM con Z Camera e Tripla fotocamera posteriore, OLED 6.2'' FHD+, IP68, Batteria da 3550mAh, Snapdragon 855 2.84GHz, Memoria 128GB, 6GB RAM, Android 9, Mirror Black [Italia] € 369.99 in stock 1 new from €369.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tecnologia: z camera con tecnologia time of flight; batteria a lunga durata da 3550mah

Caratteristiche tecniche: tripla fotocamera con zoom ottico 2x e grandangolo fino a 136°, processore snapdragon 855 2.84ghz, memoria da 128gb, ram: 6gb

Sicurezza: sblocco sicuro con riconoscimento della mano e del volto 3d

Un nuovo modo di interagire: usare lo smartphone senza toccarlo, grazie alla z camera di g8s

Display OLED fullvision da 6.21'' proprio come i TV lg OLED, 12 test militari superati e certificazione ip68

K-S-Trade Custodia Compatibile Con LG Electronics V40 ThinQ - Case In Pelle Artificiale - Marrone Cover € 16.41 in stock 1 new from €16.41 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per LG Electronics V40 ThinQ: Compatibile con LG Electronics V40 ThinQ: La borsa è adatta anche per tutti gli altri telefoni cellulari di dimensioni simili.

Per LG Electronics V40 ThinQ: 1A-PROTEZIONE: La custodia offre abbastanza imbottitura e protezione per proteggere il tuo telefono da cadute leggere e piccoli urti.

Per LG Electronics V40 ThinQ: MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: L'aspetto e la sensazione al tatto della sottile pelle sintetica della custodia del telefono cellulare si basa sulla vera pelle.

Per LG Electronics V40 ThinQ: ELEGANTE E FUNZIONALE: La tasca del telefono ha un design pulito senza chiusure, fibbie, cinghie o lembi sporgenti che intralciano o si rompono.

Per LG Electronics V40 ThinQ: FACILE DA RIMUOVERE: Puoi rimuovere facilmente il tuo telefono cellulare attraverso l'incavo sulla parte anteriore della custodia.

Vaxson 2-Pack Pellicola Protettiva Posteriore, compatibile con LG V40 ThinQ, Back Film Protector Skin Cover [ Non Vetro Temperato ] - Fibra di Carbonio Nera € 14.58 in stock 1 new from €14.58 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fare riferimento al titolo per i modelli compatibili.

Copri i graffi e regalati un dispositivo nuovo di zecca. Proteggi efficacemente il tuo dispositivo da nuovi graffi indesiderati.

Materiale in fibra di carbonio con fori di diffusione, adsorbito senza bolle e in grado di dissipare efficacemente il calore.

Rivestimento idrofobico e oleofobico per ridurre il sudore e ridurre le impronte digitali.

Case-friendly. Nessun residuo appiccicoso una volta rimosso.

VacFun 4 Pezzi Anti Luce Blu Pellicola Protettiva, Compatibile con LG V40 ThinQ (Non Vetro Temperato) Protezioni Schermo Cover Custodia € 14.96 in stock 1 new from €14.96 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La tecnologia anti-luce blu riduce i danni agli occhi provocati dalle radiazioni di luce blu.

Tecnologia di auto-riparazione, flessibile, resistente, non ingiallisce.

Protezione da alle macchie e le impronte digitali.

Facile da installare, perfetta vestibilita, nessuna bolla.

Protezione duratura contro i graffi. Senza residui appiccicosi quando viene rimosso.

LG V30 € 239.99 in stock 1 new from €239.99

1 used from €265.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LG V30 - smartphones

Vaxson 4-Pack TPU Pellicola Protettiva, compatibile con LG V40 ThinQ, Screen Protector Film [Non Vetro Temperato] Nuovo € 13.98 in stock 1 new from €13.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Si prega di notare che questa protezioni schermo è realizzata in plastica flessibile ed è intenzionalmente resa più piccola dello schermo per l'installazione.

La trasparenza al 99% preserva la luminosità e la definizione dello schermo originale.

La durezza 4H protegge lo schermo dai graffi quotidiani, dai graffi e dai normali segni di usura.

La tecnologia autorigenerante consente alla pellicola di riprendersi da piccoli graffi in 48 ore.

Senza bolle, senza impronte digitali, resistente alla polvere. Nessun residuo appiccicoso una volta rimosso.

Parti di Riparazione del Cellulare Schermata LCD per Digitalizzatore LG V40 Thinq Assemblaggio Completo con Telaio € 101.00 in stock 1 new from €101.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Assicurati che il modello del telefono prima dell'acquisto.

Ogni articolo è stato controllato e in buone condizioni prima della spedizione.

Inviaci una foto se trovi danneggiato un pacchetto.

Garanzia di qualità e servizio post-vendita amichevole.

Se hai qualche problema con i nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci e ti offriremo una soluzione soddisfacente entro 24 ore. READ 30 migliori Borsa Pc Portatile da acquistare secondo gli esperti

LG G7 ThinQ LMG710EM 6.1" SIM singola 4G 4GB 64GB 3000mAh Blu € 375.00 in stock 2 new from €249.99

1 used from €177.82

Free shipping

Amazon.it Features IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M colori, 6.1 inches, 91.0 cm2 (~82.6% screen-to-body ratio), 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~564 ppi density)

Android 8.0 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (P), Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)

64 GB, 4 GB RAM

Dual: 16 MP (f/1.6, OIS, laserPDAF) + 16 MP (f/1.9), laser phase detection autofocus, LED flash, 8 MP, f / 1.9, 1080p

2. anni di

Honor X8 5G Smartphone, Snapdragon 5G,48MP Tripla Fotocamera Posteriore FullView Design, 6GB RAM + 128GB, Midnight Black € 367.08 in stock

1 used from €367.08

Free shipping

Amazon.it Features 【Servizi Google Mobile】 MagicUI 6.1 è basato su Android 12, ha tutte le app Google e Play Store, fornisce tutte le tue app preferite

【Display HONOR Fullview da 6,5 pollici】 goditi un mondo di eccitazione che è rilassante per i tuoi occhi. esperienza visiva 24 ore su 24, giorno o notte. Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Eye Comfort Modalità eBook Modalità oscura

【Varie possibilità di ripresa】 Tripla fotocamera posteriore da 48 MP, La fotocamera grandangolare offre un campo visivo più ampio. catturare i momenti più abbaglianti della tua vita quotidiana. Registrazione ultra nitida, per documentare i momenti emozionanti della tua vita.

【Batteria grande da 5.000 mAh che】 ti fornisce un potere eterno. Grande capacità della batteria che è benedetta dalla tecnologia intelligente di risparmio energetico di HONOR, fornendoti potenza ininterrotta tutto il giorno. 32 ore di navigazione sui social media 20 ore di riproduzione video online 26 ore di riproduzione musicale

【PRESTAZIONI SUPERIORI + 2 ANNI DI GARANZIA】 Lo smartphone HONOR X8 5G con Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G basato su un processo a 6 nm offre prestazioni rapide ed efficienti. Inoltre, offriamo una garanzia di due anni e supporto tecnico per tutto il periodo di utilizzo.

