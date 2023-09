Home » Tools & Home Improvement 30 migliori Mandrino Per Tornio da acquistare secondo gli esperti Tools & Home Improvement 30 migliori Mandrino Per Tornio da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

VEVOR 220x750mm Tornio Per Metallo Mini Tornio 1.1KW Tornio Piccolo per Metallo Elettrico Tornio da Banco di Precisione per Foratura a Tornitura Frontale € 1,139.99 in stock 2 new from €1,139.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità Infinitamente Variabile: Il mini tornio in metallo è azionato da un motore con potenza: 1,1KW. Velocità variabile (Rpm): 50-2250 ±10%. Cono nel naso mandrino: MT5. Lo schermo a LED mostra la velocità chiara e precisa per un lavoro accurato. Avviamento graduale, commutatore per rotazione spondle in senso orario o antiorario. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile.

Ampia Gamma di Battente: Il tornio da banco porta un mandrino a 3 ganasce con diametro: 4,9" / 125mm. Altalena sul letto: 8,7" / 220mm e altalena a slitta: 29,5" / 750mm offre più possibilità per grandi dimensioni o / e pezzi pesanti. Cono nel naso del mandrino: MT5. Gamma di fili imperiali: 8~44 TPI

Resto Compound Professionale: La postazione utensile a cambio rapido mini tornio può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato modificando l'angolazione del post utensile e regolando il resto composto, muovendo le lame liberamente con l'asta di alimentazione. Vite per indurimento a caldo.

Supporto e Protettivo: Il riposo costante funziona come supporto finale garantendo un funzionamento senza vibrazioni. Il resto è usato per girare le operazioni su pezzi di lavoro lunghi e sottili. Protezione paraschiena inclusa.

Posteriore Regolabile: Conicità nel mandrino contropunta: MT2. Ruotare la leva in senso orario per bloccare il mandrino e ruotare in senso orario per far avanzare il volantino. Per compensare la contropunta per tagliare le coniche regolando le quattro viti di fermo situate sulla base della contropunta.

SucceBuy Mandrino per tornio in metallo professionale mandrino a 4 morti, misura 125 mm per tornio (K12-125) € 71.16 in stock 1 new from €71.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Costruzione di alta qualità: il corpo del mandrino del tornio autocentrante è realizzato in ghisa di qualità che è forte e robusto. Diversi rigorosi test di qualità lo hanno dimostrato. Il mandrino è antiruggine, corrosivo e antiscivolo.

Mandrino ad alte prestazioni: diametro: 5" / 125 mm; gamma di serraggio: 0,098" / 4,33" / 2,5-110 mm; gamma di jamming: 1,5"-5" / 38-125 mm. Il mandrino viene fornito con due set di morsetti, all'interno e all'esterno, per espandere la sua gamma di tenuta e consente di gestire un'ampia varietà di dimensioni di magazzino.

Alta precisione ed efficienza: la parte del mandrino autocentrante contiene un delicato ingranaggio conico e pignoni. Essi contribuiscono ad una progressione accurata del trattamento, con una tolleranza di ≤0,003 "/0,07 mm.

Uso senza sforzo: il mini mandrino è facile da usare ruotando la chiave ergonomica a T (inclusa nella confezione). Poiché il tempo di cambio e regolazione è ridotto, il tuo turno può lavorare con maggiore efficienza.

Applicazione Versatile: il mandrino è ampiamente applicato ai torni di metallo per la tornitura generale di alberi e alcuni materiali più delicati. Questa sarebbe la scelta perfetta per il tuo turno.

Mandrino autocentrante a 4 ganasce, filettatura M33, per tornio, fodera di precisione regolabile centralmente € 157.00 in stock 1 new from €157.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di alta qualità: questo prodotto realizzato in acciaio #45 di alta qualità, forte, durevole, resistente all'usura, resistente alla corrosione e non facile da deformare. Può sopportare lavori ad alta intensità senza danni.

Funzione autocentrante: il mandrino ha la funzione di autocentratura e non ha bisogno di essere calibrato ripetutamente durante il serraggio, il che può soddisfare i requisiti di lavorazione di precisione.

Forza di presa superiore: il mandrino ha quattro tipi di ganasce con una forza di presa superiore, in modo che possa afferrare saldamente sia il legno rotondo che quello quadrato. Allo stesso tempo, la dentatura migliorata garantisce un movimento particolarmente delicato delle ganasce e aumenta la pressione di serraggio per il massimo supporto del materiale.

Grande area di bloccaggio/supporto: la confezione include una grande ganascia rotonda, una piccola ganascia rotonda, una ganascia graduata, una ganascia alta e quattro ganasce piatte, rendendo questo prodotto un campo di serraggio di 1,5-3 pollici, 3-4,5 pollici, 0,4-1,9 pollici, 0,07-1,5 pollici e 1,9-3,7 pollici e un campo di supporto di 2-3,5 pollici. .6-5. 1 pollice, 1-3,3 pollici, 0,7-3,1 pollici e 3,4,5,1 pollici

Facile da installare: gli accessori di installazione sono inclusi, tra cui una vite per legno, una chiave a T, una chiave monoblocco, una vite di iniezione lunga, una vite di iniezione corta e una chiave a brugola. Questi possono aiutarti a installare meglio il mandrino sul tornio. READ 30 migliori Filtro Folletto Vk 135 da acquistare secondo gli esperti

VEVOR Mandrino a 3 Ganasce per Tornio Mandrino Autocentrante Materiale in HT300 Diametro 200 ± 5 mm, Mandrino per Tornio a 3 Griffe Gamma di Serraggio 4-85mm, Mandrino Autocentrante per Tornio 200mm € 109.99 in stock 2 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale Superiore HT300: il mandrino a 3 griffe è realizzato con materiale HT300, una ganascia in acciaio 20Cr con una durezza di 53HRC e un rullo in acciaio 40Cr con una durezza di 45HRC. Il mandrino del tornio è temprato per garantire una durezza e una resistenza alla ruggine superiori, offrendo prestazioni di lavoro eccezionali e affidabilità per pezzi piccoli e grandi.

Alta Precisione: per garantire la stabilità strutturale e la precisione di lavorazione del mandrino a 3 griffe viene adottato un processo di lavorazione ad alta precisione. La parte del tornio autocentrante contiene un delicato ingranaggio conico e tre pignoni, che consentono una lavorazione precisa. La tolleranza del cuscinetto è ≤ 0,05 mm.

Ganascia Interna & Esterna: il mandrino autocentrante a 3 griffe è dotato di una ganascia interna e di una ganascia esterna per estendere la gamma di serraggio; le ganasce esterne sono in grado di bloccare pezzi industriali più grandi. Gamma di serraggio: da 4 a 200 mm. È sufficiente ruotare la ganascia con la chiave a T per adattarla alle dimensioni e alla forma del pezzo.

Semplice da Usare: il mandrino per tornio a 3 griffe presenta un design semplice e compatto, che ricerca il miglior equilibrio tra funzionalità e affidabilità. La funzione di autocentraggio incorporata consente di utilizzarlo senza ripetere la calibrazione. Basta installarlo nell'ordine giusto e utilizzarlo in tutta tranquillità.

Utilizzabile per Torni: il mandrino autocentrante è perfettamente adatto alle vostre esigenze applicative, che si tratti di lavorazione di metalli, foratura o fresatura di metalli. Utilizzando il mandrino per tornio, potrete migliorare l'efficienza della lavorazione e la flessibilità operativa, ottenendo risultati precisi e costanti.

MANDRINO AUTOCENTRANTE A 4 GRIFFE PER TORNIO A LEGNO Ø MM 100 ATTACCO M33X3,5 CATOCCIMACCHINE € 190.00 in stock 1 new from €190.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Diametro: Ø mm 100

Capacità di serraggio interno: mm 32 - 45

Capacità di serraggio esterno: mm 68 - 85

Attacco: M33x3,5

Peso: kg 2,25

VEVOR K11-100, Accessori per Mandrini per Tornio, Mandrino per Tornio a 3 Ganasce, per il Bloccaggio di Alberi/Dischi Sospesi/Bracci Trasversali Equilateri € 85.83 in stock 1 new from €85.83

1 used from €53.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di Qualità: Il corpo del mandrino del tornio è realizzato in acciaio temprato di alta qualità e il test di durezza delle ganasce e delle guide è HRC 58-62. Ha elevata resistenza e tenacità, resistenza a compressione e durata e lunga durata.

Alta Precisione: Le ganasce del mandrino del tornio per legno e le tre ganasce sono autocentrate, la precisione di allineamento è inferiore o uguale a 0,002 "/ 0,05 mm e non è necessaria alcuna regolazione dopo Installazione Il design ad alta precisione dell'ingranaggio conico del mandrino garantisce la precisione dell'operazione del mandrino.

2 Set di Ganasce: Questo mandrino include due set di ganasce interne ed esterne. La gamma di serraggio di questo mandrino è compresa tra 0,078 "/ 2 mm - 3,54" / 90 mm, che è adatta per il serraggio di una varietà di parti industriali.

Velocità di Serraggio Rapido: Il mandrino del tornio ha una funzione di centraggio automatico, quindi non è necessario calibrarlo ripetutamente durante l'installazione. Dovrebbe essere installato solo nell'ordine corretto, che è semplice, rapido e conveniente.

Alta Adattabilità: Questo mandrino a spirale è altamente adattabile e può essere utilizzato con la stessa serie di ganasce, che è adatto per una varietà di parti come alberi sospesi, dischi, triangoli equilateri, ecc.

Tornio in legno da 1 pollici, 8 TPI, 95 mm, mandrino autocentrico, con alloggiamento in alluminio € 210.00 in stock 2 new from €210.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Questo set di torniti per legno contiene un mandrino autocentrante a 4 ganasce e ganasce intercambiabili per scodelle, mandrini e progetti difficili da tenere.

★ Mandrino autocentrante a 4 fori, per codolo rotondo e quadrato.

★ Ganasce a coda di rondine intercambiabili, squame e ganasce interne ed esterne

★ Tornio piatto intercambiabile con bulloni corti e lunghi in più posizioni.

★ Due chiavi a T scorrevoli. Chiave esagonale con impugnatura a T.

Happybuy Mandrino per Tornio Professionale in Metallo Dimensioni 125mm Mandrino per Tornio a 4 Ganasce M33 x 3,5 51059210 per Tornio da Legno, Argento € 154.99 in stock 2 new from €154.99

1 used from €145.83

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mandrino per tornio con 4 ganasce; Diametro: 5 pollici (125 mm); Discussione: M33 con passo 3.5

Campo di serraggio: da 20 a 100 mm da 0,79 a 3,94 pollici con un massimo di 2500 giri / min

Montaggio cilindrico centrale cilindrico di alta precisione. Maggiore forza di serraggio per soddisfare le esigenze di lavorazione di precisione

Il mandrino del tornio si adatta a una vasta gamma di mandrini del tornio in legno collegando un manico, maniglie interne ed esterne. Può contenere un pezzo rotondo o quadrato

Questo mandrino è facilmente regolabile dalla funzione di centraggio (autocentrante). Qui ottieni un mandrino a 4 ganasce per torni con un portafilo M33

Set di Mandrini Autocentranti per Tornio, Mandrino per Tornio in Legno, Lega di Alluminio per Mandrini Longworth per la Lavorazione del Legno M33 (300 mm) € 177.53 in stock 1 new from €177.53 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features >>> [STRUMENTI PROFESSIONALI] Un mandrino autocentrante di tipo 2 adatto per torni di legno, che può completare rapidamente e facilmente il fondo di ciotole, piatti e piatti.

>>> [MATERIALI DI ALTA QUALITÀ] Questo mandrino per tornio per la lavorazione del legno è realizzato in materiale in lega di alluminio di alta qualità, senza ruggine, leggero, difficile da rompere, resistente alle alte temperature, durevole e di lunga durata, altamente resistente agli urti e ai graffi come wrear.

>>> [AMPIO USO] Questo mandrino per tornio per la lavorazione del legno può essere utilizzato su torni generali, smerigliatrici, fresatrici e la maggior parte dei torni per la lavorazione del legno, torni generali e torni per macchinari industriali sul mercato.

>>> [FACILE DA INSTALLARE] Questo mandrino per tornio per legno ha un'elevata precisione di centraggio, un'ampia gamma di serraggio. Il processo di installazione del mandrino per tornio per legno è semplice, che può essere facilmente montato su qualsiasi tornio per legno, risparmiando tempo e fatica .

>>>[SERVIZIO POST-VENDITA] Quando ricevi i nostri prodotti per la prima volta, se hai domande sui prodotti, ti preghiamo di contattarci via e-mail e li risolveremo il prima possibile. Allo stesso tempo, se hai domande o suggerimenti sui nostri prodotti, ti invitiamo anche a contattarci via e-mail in qualsiasi momento per fornire ai clienti un buon servizio. Questo sarà sempre il nostro primo passo.

Mandrino autocentrante da 4 pollici, 100 mm, mandrino per tornio, tornio, tornio, mandrino professionale, per torni, lavorazione del legno (M18) € 120.00 in stock 1 new from €120.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da usare: 100% nuovo di zecca e di alta qualità. Il mandrino compatto ha un piccolo volume ed è facile da usare.

Tornio a 4 ganasce: mandrino autocentrante a 4 ganasce. Le 4 ganasce si uniscono insieme e si estendono anche dall'altra, in modo da poter stringere il pezzo con precisione.

Alta precisione: ha un'elevata precisione di centraggio e un ampio campo di serraggio.

【Specifiche】Massima gamma di serraggio interna = circa 40 – 75 mm, massima apertura esterna = circa 50 - 85 mm. Diametro totale del disco: circa 100 mm. Profondità completa con ganasce: circa 75 mm. Peso: circa 2,57 kg.

La confezione include: due strumenti di controllo e una chiave esagonale in dotazione. 1 mandrino, 1 artiglio, 1 chiave esagonale.

Mini tornio, lega di zinco Mini tornio tre mascelle Chuck, M12 * 1 Chuck trapano elettrico a mano di collegamento Rod Power Tool, per la lavorazione del legno, piccole macchine utensili del metallo € 32.59 in stock 3 new from €32.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Precisione】Il mandrino a tre griffe ha una maggiore precisione di centraggio e un intervallo di serraggio più ampio.

【Funzione】Alta resistenza, elevata durezza, dimensioni ridotte, comodo da indossare.

【Alta qualità】materiale in lega di zinco, buona resistenza alla corrosione, non facile da arrugginire

【Dimensioni compatte】Il mandrino compatto è di piccole dimensioni e facile da usare.

【Design a tre griffe】Design a tre griffe, centraggio automatico, ampiamente usato nei torni per la lavorazione del legno, abbiamo fiducia nel nostro prodotto. Se avete domande o dubbi sul nostro prodotto, non esitate a contattarci per la prima volta. Forniremo una garanzia di 24 mesi e ci impegniamo a risponderti entro 12 ore con una soluzione soddisfacente.

Mandrino Autocentrante a 3 Ganasce, K11 Serie 80mm Precisione Metallo Tornio Strumento di Perforazione CNC Accessorio per Ingegneria Rettifica Fresatura Macchine 105210 € 71.07 in stock 1 new from €71.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzato in materiale d'acciaio di alta qualità, resistenza all'usura e durata

Serie K11, design a 3 griffe, autocentrante, diametro 80 mm, compatto e facile da usare

Elevata precisione di centraggio con un ampio campo di serraggio

Ampiamente usato per vari torni, fresatrici rettificatrici

Fornito con un set di ganasce interne ed esterne

VEVOR Testa di Divisione BS-0 con Contropunta a 3 Ganasce, Testa Splitter MT2 con Mandrino da 125 mm, Testa Splitter da 23 kg, Altezza del Centro di Indicizzazione 100 mm con Piastre € 248.00 in stock 2 new from €248.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Forte in Costruzione: Altalena: 6-1 / 2 "/ 168 mm. La testa divisoria presenta una finitura a specchio rigida resistente all'usura, una buona scelta per un uso prolungato. Le sue parti delicate lavorano insieme perfettamente, dividendo matematicamente il materiali da tagliare.

Facilità di Regolazione: La paletta della testa divisoria per fresatrice può inclinarsi da 10 ° sotto orizzontale a 90 ° verticale in modo da poter gestire roba di diverse dimensioni cambiando il suo angolo.

con Alta Precisione: La testa divisoria universale viene fornita con una piastra di indicizzazione diretta e una intercambiabile che si trova sulla testa, e due intercambiabili di ricambio con diversi numeri di fori su di esse. Sono le piastre divisorie che stabiliscono la distanza precisa tra le talee.

Supporto Forte del Pezzo: Il pacchetto in arrivo include anche una contropunta che fornirà un forte supporto al lungo bastone di metallo che dovrai affrontare, fornendo una condizione di lavoro più stabile.

Ampia Applicazione: L'indicizzatore rotante viene utilizzato sulle tavole delle fresatrici e di altre macchine utensili tra cui presse per trapano, smerigliatrici e alesatrici.

Mophorn K11-200 Mandrino per Tornio 200mm 3 Ganasce Autocentranti Mascella Esterna Fresatrice Mascella Interna, Autocentrante Mascella Esterna 8 Pollici CNC € 124.99

€ 121.73 in stock 2 new from €121.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di Qualità: Il corpo del mandrino del tornio è realizzato in acciaio temprato di alta qualità e il test di durezza delle ganasce e delle guide è HRC58-62. Ha elevata resistenza e tenacità, resistenza a compressione e durata e lunga durata.

Alta Precisione: Le ganasce del mandrino del tornio per legno e le tre ganasce sono autocentrate, la precisione di allineamento è inferiore o uguale a 0,002 "/ 0,05 mm e non è necessaria alcuna regolazione dopo Installazione Il design ad alta precisione dell'ingranaggio conico del mandrino garantisce la precisione dell'operazione del mandrino.

Ganasce Doppie Ganasce: La mascella interna ha una forma a L positiva e la mascella esterna ha una forma a L rovesciata. La gamma di serraggio di questo mandrino è di 0,16 "/ 4 mm - 7,87" / 200 mm, che è adatto per il bloccaggio di una varietà di parti industriali.

Velocità di Serraggio Rapido: Il mandrino del tornio a 3 ganasce ha una funzione di autocentramento, quindi non è necessario calibrarlo ripetutamente durante l'installazione. Dovrebbe essere installato solo nell'ordine corretto, che è semplice, rapido e conveniente.

Alta Adattabilità: Le viti accessorie rendono il mandrino a spirale molto adattabile e possono essere utilizzati con la stessa serie di ganasce del mandrino. Questo mandrino per tornio elettrico è adatto per il bloccaggio di varie parti come alberi sospesi, dischi, triangoli equilateri, ecc. READ 30 migliori Condizionatore 12000Btu Inverter da acquistare secondo gli esperti

Mandrino per tornio, mandrino per autocentrante in metallo autocentrante da 4 pollici a 3 griffe k11 100 con ganasce extra Accessori per tornio, chiave inglese € 138.04 in stock 2 new from €138.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✿✿✿ 【Mandrino per tornio di alta qualità】 - 100% nuovo e di alta qualità. Il corpo del mandrino semi-in acciaio è realizzato in ghisa di alta qualità, durevole nell'uso.

✿✿✿ 【Multifunzione】 - Il mandrino autocentrante a 3 griffe presenta un montaggio centrale cilindrico corto. Questo è un mandrino che può essere utilizzato per estendere le funzioni della macchina.

✿✿✿ 【Caratteristica】 - Entrambi i lati dei denti della mascella e delle guide sono rettificati e temprati a HRC58-62.

✿✿✿ 【Riceverai】 - 1 x mandrino per tornio, 3 x ganasce, 1 x chiave, 3 x vite

✿✿✿ 【Garanzia di qualità】 - 100% nuovo di zecca e la qualità dei nostri prodotti è garantita e può essere utilizzata senza esitazione. In caso di domande durante l'uso, non esitare a contattarci.

SPORTARC Mandrino per tornio Mandrino a ganascia M33 Mandrino a 4 ganasce Mandrino per tornio in legno a quattro ganasce autocentrante con filettatura M33 Chiave da 2,5 mm Mandrino OD 96 mm € 103.69 in stock 1 new from €103.69 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo mandrino tornio può essere utilizzato per il bloccaggio, il supporto e il centramento, adatto per la lavorazione del legno.

Dimensioni chiave esagonale: ca. 2,5 mm

Dotato di mandrino di centraggio automatico, garantendo un'elevata precisione di posizionamento ripetuta fino a 0,03 mm.

Il design a 4 ganasce consente una grande forza di serraggio e eccellenti prestazioni di tenuta per un'elevata efficienza.

Viene fornito con vite e chiavi, la struttura semplice rende anche l'installazione più conveniente.

BestEquip Mandrino 4 Griffe per Tornio 95mm/3,75pollici Mandrino Autocentrante per Tornio Legno Set di Accessori Mandrino € 183.76 in stock 1 new from €183.76

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Corpo del mandrino in acciaio di qualità

Tutte le guide e le superfici dei cuscinetti sono lavorate con precisione per prestazioni migliori

Ogni ganascia può essere regolata al centro con una forza di presa superiore

Ciò migliora la flessibilità del mandrino e può essere realizzato anche il bloccaggio della maggior parte dei pezzi sagomati

Precisione Molto Lucidante

Mandrino per tornio, 3 pollici K72-80 Mandrino a 4 griffe indipendente e reversibile Mandrino per metallo Tornio Accessori per tornio € 66.32 in stock 1 new from €66.32 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% nuovo e di alta qualità.

La base del mandrino è realizzata in materiale di alta qualità, indurita e resistente durante l'uso.

Ogni mascella è regolabile e reversibile in modo indipendente.

Regolato in modo indipendente al centro adatto per la lavorazione di speciali con forza di presa superiore.

Le parti vulnerabili sono specificamente progettate per tempra, per una maggiore durata e durata.

TOPINCN Mandrino autocentrante Cambio rapido del tornio4-Jaw K02-63 / M14 Autocentranti Mandrino del tornio Manuale per Accessori per la Lavorazione del Legno € 117.15 in stock 2 new from €117.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il mandrino è realizzato per macchine utensili a metro nella lavorazione di metalli non ferrosi non metallici come la plastica e così via.

Ha una precisione di centraggio elevata e un'ampia gamma di serraggio.

Il mandrino compatto è di piccolo volume, facile da usare.

Design a 4 griffe, autocentrante, ampiamente utilizzato per il tornio per la lavorazione del legno.

100% nuovo e di alta qualità.

Mandrino per tornio in metallo, mandrino a foro passante grande, mandrino autocentrante per tornio, mobili a 3 griffe diametro 80 mm per tornio fresatrice CNC lavorazione del legno € 109.14

€ 103.78 in stock 4 new from €103.77 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design a 3 griffe, autocentrante, ampiamente utilizzato per tornio per la lavorazione del legno.

Diametro 80mm, il mandrino è realizzato per macchine utensili da tornio.

Il mandrino compatto è di piccolo volume, facile da usare.

100% nuovo di zecca e di alta qualità.

Ha un'elevata precisione di centraggio e un'ampia gamma di serraggio.

RibasuBB Mandrino autocentrante, Accessori per tornio, Mandrino autocentrante a 4 Griffe Mandrino per tornio M33+M18 € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Materiale di alta qualità】- Il corpo del mandrino del tornio è realizzato in acciaio temprato di alta qualità, che ha un'elevata resistenza e tenacità, è resistente alla pressione e ha una lunga durata. Il mandrino è facilmente regolabile grazie alla funzione di centraggio autoregolante.

✅【Alta precisione】- Mandrino a quattro griffe autocentrante e regolabile al centro, trasmissione a ingranaggi conici di bloccaggio lavorati con precisione e una forza regolare ed eccezionale che migliora il mandrino di precisione. Filettatura: M33 con passo 3,5, profondità senza ganasce: 50 mm, profondità con ganasce: 80 mm

✅【Ganasce per impieghi gravosi】- Ogni ganascia può essere centrata con un'eccellente forza di serraggio, che aumenta la flessibilità del mandrino del tornio per legno e può anche ospitare la maggior parte delle forme di pezzi. Larghezza di serraggio esterna: 48 mm - 85 mm, larghezza di serraggio interna: 38 mm - 71 mm, profondità filettatura: 33 mm

✅【Accessori Completi】- Un set completo di mandrini per tornio, 1 * mandrino M33, 1 * adattatore filettato M18, che rendono la tua operazione molto comoda.

✅【Ampia applicazione】- Questo mandrino per ingranaggi conici ha un adattatore per vite universale, adatto per tornio comune, smerigliatrice, fresatrice, trapano, accessorio per macchine utensili, accessori per macchine per la lavorazione del legno e altri accessori per macchine utensili.

Mandrino autocentrante M33, mandrino tornio centrale, mandrino da 3,75" € 99.00 in stock 3 new from €99.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo mandrino autocentrante a 4 ganasce con regolazione centralizzata

Per tornio con filettatura M33

È ideale per le normali macchine da tornio piccole.

Il mandrino è facilmente regolabile grazie alla funzione di centraggio autoregolante.

Mandrino a 4 ganasce autorocentrante regolabile centralmente, solo un utensile di comando, filettatura M33

Mandrino per tornio autocentrante, set di pinze per torni per la lavorazione del legno in ghisa nodulare ad alta precisione e durevole per attrezzature(K11-160) € 179.98 in stock 1 new from €179.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il mandrino per avvitatore elettrico è adatto per il bloccaggio di varie parti, come albero sospeso, disco e triangolo equilatero.

Le viti abbinate rendono il mandrino del tornio altamente adattabile e può essere utilizzato con la stessa fila di ganasce del mandrino.

Il design ad alta precisione garantisce anche la precisione durante il processo di bloccaggio, un'elevata stabilità di lavoro e un'elevata efficienza di lavoro.

Il design autocentrante consente una precisione di centraggio inferiore o uguale a 0,002 pollici (0,05 mm) e non è necessaria alcuna regolazione dopo l'installazione.

Il mandrino del tornio è realizzato in ferro nodulare, che ha elevata resistenza, elevata tenacità, resistenza alla compressione e anche una lunga durata.

VEVOR K11-200 Mandrino per Tornio 200mm 3 Ganasce Autocentranti Mascella Esterna Fresatrice Mascella Interna, Autocentrante Mascella Esterna 8 Pollici CNC € 138.99 in stock 2 new from €138.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di Qualità: Il corpo del mandrino del tornio è realizzato in acciaio temprato di alta qualità e il test di durezza delle ganasce e delle guide è HRC58-62. Ha elevata resistenza e tenacità, resistenza a compressione e durata e lunga durata.

Alta Precisione: Le ganasce del mandrino del tornio per legno e le tre ganasce sono autocentrate, la precisione di allineamento è inferiore o uguale a 0,002 "/ 0,05 mm e non è necessaria alcuna regolazione dopo Installazione Il design ad alta precisione dell'ingranaggio conico del mandrino garantisce la precisione dell'operazione del mandrino.

Ganasce Doppie Ganasce: La mascella interna ha una forma a L positiva e la mascella esterna ha una forma a L rovesciata. La gamma di serraggio di questo mandrino è di 0,16 "/ 4 mm - 7,87" / 200 mm, che è adatto per il bloccaggio di una varietà di parti industriali.

Velocità di Serraggio Rapido: Il mandrino del tornio a 3 ganasce ha una funzione di autocentramento, quindi non è necessario calibrarlo ripetutamente durante l'installazione. Dovrebbe essere installato solo nell'ordine corretto, che è semplice, rapido e conveniente.

Alta Adattabilità: Le viti accessorie rendono il mandrino a spirale molto adattabile e possono essere utilizzati con la stessa serie di ganasce del mandrino. Questo mandrino per tornio elettrico è adatto per il bloccaggio di varie parti come alberi sospesi, dischi, triangoli equilateri, ecc.

VEVOR K12-125 Mandrino a Mascella, Mandrino del Tornio Mandrino a 4 Griffe ad Alta Efficienza 1 Chiave per Serrare Alberi Sospesi/Triangoli Equilateri € 88.99 in stock 3 new from €88.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale Premium: Diametro: 125 mm (4,92 pollici); Intervallo di serraggio: 2,5-110 mm (0,098"- 4,33"); Intervallo di inceppamento: 38-125 mm (1,5"- 4,92"). Il corpo del mandrino autocentrante del tornio è realizzato in ghisa di qualità, resistente e durevole. Diversi rigorosi test di qualità lo hanno dimostrato.

Ganasce Interne Ed Esterne: Il mandrino del tornio a 4 griffe viene fornito con due serie di ganasce, interna ed esterna, per estendere la sua gamma di tenuta e quindi consente di gestire un'ampia varietà di formati di stock.

di Alta Precisione: La parte autocentrante del tornio contiene un delicato ingranaggio conico e pignoni. Contribuiscono a un avanzamento preciso della lavorazione, con una tolleranza del cuscinetto di ≤0,07 mm (0,003 pollici).

ad Alta Efficienza: Il mini mandrino del tornio è facile da usare ruotando la chiave ergonomica del mandrino a T (inclusa nella confezione). Poiché il tempo di cambio formato e di presa è ridotto, il tuo tornio può lavorare con maggiore efficienza.

Ampia Applicazione: Il mandrino del tornio in metallo è ampiamente applicato ai torni in metallo per la tornitura generale di alberi e alcuni materiali più delicati. Sarebbe la scelta perfetta per il tuo tornio.

VEVOR Accessorio Morsetto Mandrino a 4 Ganasce, Diametro 3.75 Pollici 4,41 Libbre Mandrino per Tornio in Acciaio a Mascella Indipendente per Tornio per Legno, Tornio in Metallo, Trapano e Fresatrice € 101.99 in stock 2 new from €101.99

2 used from €95.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il mandrino per tornitura del legno è ideale per mini e torni. Le ganasce interne si stringono attorno ai pezzi che variano da 2" a 2,5". Le ganasce esterne si diffondono all'interno dei pezzi con fori pilota che vanno da 2,4" a 3,1".

Mandrino ad Alta Prestazione: Ogni ganascia può essere regolata al centro con una forza di presa superiore. L'autocentraggio migliora la flessibilità. È anche possibile serrare la maggior parte dei pezzi sagomati.

Funzionamento Semplice: Questo set completo di mandrini per tornio è dotato di un adattatore che cambia 1''x 8TPI in M33 x 3.5TPI. Un set di strumenti di installazione può portare molta comodità alle tue operazioni.

Compatto e Stabile: Il nostro mini tornio per legno è ben progettato e realizzato in acciaio di alta qualità. Entrambi i lati dei denti della mascella e degli scivoli sono rettificati per essere robusti. È rivestito con olio antiruggine per prolungare la durata.

Applicazione Versatile: Applicabile a tornio generale, smerigliatrice, fresatrice, trapano e accessori per macchine, accessori per macchine per la lavorazione del legno e altre macchine utensili e accessori. READ 30 migliori Sveglia Da Camera da acquistare secondo gli esperti

Mandrino per Tornio Autocentrante a 3 Griffe da 3 Pollici e 80 Mm di Diametro Mandrino per Tornio in Metallo per Tornio per la Lavorazione del Legno € 106.53 in stock 2 new from €106.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: il corpo del mandrino del tornio è realizzato in acciaio temprato di alta qualità, ha un'elevata resistenza, tenacità, durata e lunga durata.

Buone prestazioni di lavoro: queste parti del tornio mandrino hanno un'elevata precisione di centraggio e un'ampia gamma di serraggio.

Adatto per: diametro 80 mm, il mandrino è realizzato per macchine utensili da tornio.

Applicazione: design a 3 griffe, autocentrante, ampiamente utilizzato per tornio per la lavorazione del legno.

Facile da usare: il mandrino compatto è di piccolo volume, facile da usare.

Mandrino per tornio, mandrino per tornio K11 80 Mandrino per tre mandrini 80 mm Mandrino autocentrante per metallo a 3 griffe con molti accessori per torni € 83.39 in stock 1 new from €83.39 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% nuovo e di alta qualità

Il mandrino autocentrante a 3 griffe presenta un corto attacco centrale cilindrico

Il corpo del mandrino semi-in acciaio è realizzato in ghisa di alta qualità, resistente in noi

Questo è un mandrino che può essere usato per estendere le funzioni della macchina

Entrambi i lati dei denti e delle guide delle mascelle sono rettificati e temprati in HRC58-62

KATSU Mandrino per Tornio Indipendente a 4 Ganasce, 100mm Precisione Metallo Tornio Strumento di Perforazione CNC Accessorio per Ingegneria Rettifica Fresatura Macchine 105241 € 73.69 in stock 1 new from €73.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzato in acciaio di alta qualità, resistente all'usura e durata

Design a 4 ganasce, ogni ganascia è regolabile e reversibile in modo indipendente

Montaggio centrale cilindrico corto ad alta precisione

Adatto per una lavorazione speciale con una forza di presa superiore

Ampiamente usato per la lavorazione del legno tornio fresatrici

Geevorks MT2 Mandrino da Torno, MT-B16 1-16 mm Mandrino per tornio metallo, Mandrino a colonna con maniglia tipo uno per trapano per trapano a percussione € 36.31

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta precisione】: I mandrini del tornio hanno una buona struttura in metallo, meno di 0,08, alta forza di presa, alta affidabilità e stabilità. 【Alta durezza】: durezza HRC 40-50, buona durata di utilizzo.

【Alta durezza】: durezza HRC 40-50, buona durata di utilizzo.

【Funzione di sintonizzazione automatico】: 16 mm MK2 mandrino senza chiave, autoserrante senza chiave.

【Facile da usare】: 1-16 mm, mandrino senza chiave con mandrino conico MT2. Funzionamento senza attrezzi. Si blocca facilmente e rilascia le punte.

【Ampia gamma di applicazioni】: design ad alta resistenza, adatto per tornio o o fresato, mandrino MT2 pressa per trapano.Ampiamente usato per diversi trapani, fresatrici, tornitori e utensili elettrici.

