30 migliori Monsieur Cuisine Connect da acquistare secondo gli esperti

Moulinex HF9345 I-Companion Touch XL Robot da Cucina Multifunzione,1550 W, 3L, da 30 a 150 °C,14 Programmi Automatici, 5 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l’App,Touchscreen, Rosso/Bianco

€ 1,174.99

€ 990.24 in stock