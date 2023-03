Home » Personal computer 30 migliori Multipresa Usb 3.0 da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Multipresa Usb 3.0 da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Tp-Link Uh400 Hub Usb 3.0 -4 In 1, 4 Porte Usb 3.0 Sdoppiatore Usb, Multipresa Usb Portatile, Adattatore Usb Per Windows, Mac Os X, Linux, Nero, ‎7.11 x 7.11 x 1.78 cm; 50 grammi € 19.99

€ 9.99 in stock 40 new from €5.00

Amazon.it Features 【4 Porte USB 3.0】: Estendi le porte USB del computer e trasforma una porta USB in 4 porte USB 3.0

【4 Indicatori LED Indipendenti】: Ogni porta ha indicatori LED indipendenti, per conoscere facilmente lo stato di lavoro

【10 X Trasmissione Dati Veloce】: 4 porte USB 3.0 estese supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0, retrocompatibile con USB 2.0/1.1

【Design del Cavo Pieghevole】: l'innovativo design del cavo pieghevole rende più comodo lo stoccaggio o il viaggio

【Compatto e Conveniente】: 71 x 71 x 16.6 mm, l'hub dati portatile perfetto per la gestione delle periferiche USB

Sabrent Hub USB 3.2 Gen 1, Ciabatta multipresa USB, Sdoppiatore USB, 4 Porte con Singoli Interruttori ON/OFF e Spie LED, per PS4/PS5, PC da gioco, laptop, chiavetta USB, stampante, MacBook (HB-UM43) € 19.99

€ 15.99 in stock 3 new from €15.99

1 used from €11.99

Amazon.it Features [Utilizzo] Permette di collegare facilmente fino a 4 dispositivi USB al tuo PC o Laptop. Gli interruttori on/off permettono di controllare ciascuna porta in modo indipendente, puoi collegare e scollegare facilmente i tuoi dispositivi con la semplice pressione di un pulsante, gli indicatori LED mostrano lo stato di alimentazione per ciascuna porta. Dispositivo auto-alimentato che non richiede nessuna alimentazione esterna. E’ sufficiente tenerlo collegato ad uno dei dispositivi compatibili.

[Trasferimento] Con USB 3.2 Gen 1 velocità dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0, questo significa che film HD, musica e dati possono essere trasferiti in pochi secondi.

[Compatibilità] Non é richiesto alcun driver, é sufficiente collegarlo ed é pronto all’utilizzo. Compatibile con chiavette USB, dischi rigidi esterni, mouse, tastiere, cuffie USB, altoparlanti, MacBook, Mac Pro/Mini, iMac, Surface Pro, PS4/PS5, XPS, Notebook PC e molti altri dispositivi USB. (Retrocompatibile con USB 2.0 o 1.1)

[Materiale] Piccolo e facile da trasportare é realizzato in materiale ABS di alta qualità, che conferisce a questo hub un'incredibile durata e garantendo una connessione stabile tra le periferiche e il computer.

[Contatti] Registra il tuo prodotto su Sabrent.com e, in caso di problemi durante l’uso, contattaci scrivendo a support@sabrent.com, ti daremo una risposta soddisfacente il prima possibile.

-Hub USB 3.0-7 Porte-Mini Luce Led-Multipresa USB-Ciabatta USB-Presa USB-Adattatore USB C-Presa USB Multiple-Hub USB 3.0-Cavo USB- Regalo-Luce Lettura- Tablet Android-Mackbook Air M2- € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Amazon.it Features 【 7Multipresa USB 】Hub USB 3.0-7 Porte supporta velocità di trasferimento USB 3.0 fino a 5 Gbps di dati per abilitare rapidamente tra multiple dispositivi. Eccellente Ciabatta USB.

【 Interruttore singolo e luce LED】Presa USB 3.0 con interruttori separati.Ogni porta USB è controllata singolarmente e non influenza le altre. Può gestire facilmente un gran numero di accessori per dispositivi USB

【Ampia compatibilità】 Windows 10,8,7,Vista, XP,Mac IOS X 10.2 e versioni ,PC Linux e laptop con USB Compatibile con USB 3.0/USB 2.0 /USB 1. Completamente plug-and,gioca Tablet Android-Mackbook Air M2.

【Materiale migliore】Con cavo da 50 cm l'hub USB è stato realizzato in una buona plastica con alloggiamento in gomma e olio ed è realizzato con un cavo super forte e resistente con una lunghezza di 50 CM, il dado il corpo è molto sottile per un facile trasporto.

【Regalo una luce LED】flessibile portatile: è utile in diverse occasioni, Luce Lettura, il campeggio all'aperto, la lettura di libri, il lavoro, la lampada da scrivania con il computer portatile.

Hub USB, HOPDAY Hub USB 3.0 con 4 Porte USB 3.0, Hub di Trasmissione Dati 5Gbps, Multipresa USB Compatibile con Laptop, PC, Tastiera, Mouse, Cable ecc. € 12.69

€ 9.89 in stock 2 new from €9.89

Amazon.it Features 【4 Porte Hub USB 3.0】L'adattatore HOPDAY Hub USB 3.0 a 4 porte espande il tuo laptop con 4 porte USB 3.0 aggiuntive. Compatibile con laptop, PC, tastiera, mouse, lettore di schede, HDD, stampante, webcam, ventola USB e cavi USB.

【Velocità di Trasferimento dati 5Gbps】 Questo sdoppiatore USB 3.0 sincronizza i dati a velocità incredibili fino a 5Gbps, che è oltre 10 volte più veloce di USB 2.0, abbastanza veloce da trasferire un film HD in pochi secondi. Retrocompatibile con USB 2.0, 1.1.

【Facile da Usare】 Questo hub con porta USB ha un chip integrato ad alte prestazioni per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati. Non è necessaria l'installazione di alcun software, driver, plug and play.

【Compatto e Portatile】L'adattatore portatile dal design compatto di circa 1.7 oncia, l'hub USB HOPDAY è progettato per essere il più portatile possibile. Metti questo gadget leggero nella borsa o in tasca per fare un viaggio di lavoro con il tuo laptop.

【Ampia Compatibilità】Questo hub USB per laptop è compatibile con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS x 10.6-10.12 o successivo, Linux 2.6.14 o successivo. In caso di domande sul nostro prodotto, non esitare a contattare il nostro affidabile servizio clienti, ti risponderemo entro 24 ore.

Lemorele Hub USB 3.0 -USB Hub con 4 Porte, Alloggiamento in Alluminio Multipresa 1*USB 3.0 e 3*USB 2.0 e Cavo 9.5 cm, Multi USB Adattatore Macbook Pro/Air, PS4, Xbox, Windows, Android, Linux € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.it Features 【Plug and Play-Forte Dissipazione del Calore-Dimensioni Portatili】: Lemorele Hub USB 3.0 plug and play senza driver, impostazioni o software. Microchip intelligente integrato e una varietà di sistemi di protezione per prevenire sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti e alte temperature, per garantire il trasferimento dei file e la sicurezza dell'archiviazione. hub USB Dimensioni portatili: 10.5 * 4.5 * 1.5 cm, cavo: 9.5 cm, adatto per tasca, borsa per laptop, portafoglio.

【Trasferimento Dati USB 3.0 Ultra Veloce】: l'hub è dotato di 1*USB 3.0 e 3 USB 2.0, velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps (USB 3.0 = 5 Gbps / USB 2.0 = 480 Mbps, la velocità di trasferimento è 10 volte più veloce di USB 2.0) . Compatibile con USB 2.0/1.1. Supporta la funzione OTG, il telefono cellulare o l'iPad possono leggere direttamente i dati dal disco U.

【Compatibilità Forte e Ampia】: l'hub USB 3.0 è compatibile con tutti i sistemi PC da dispositivi di interfaccia Windows, Mac OS, Android e USB 3.0. Ciò ti consente di collegare dischi rigidi esterni, mouse, tastiera, SSD, chiavetta USB, controller, stampante, fotocamera, altoparlante, ventole USB e cuffie USB al tuo computer o tablet.

【Resistente e Sicuro - Ultra Sottile e Leggero】: per i dispositivi collegati all'hub USB, può fornire un'alimentazione stabile. Realizzato in materiale alluminio ad alta resistenza, è resistente, leggero e facile da trasportare quando si viaggia. Il cavo è morbido e resistente. L'hub USB utilizza materiali esterni resistenti e spine resistenti al calore. Ciascuna porta USB è dotata di protezione da sovratensione integrata per proteggere i dispositivi collegati dai danni causati da cortocircuiti.

【Servizio Post-Vendita Permanente e Elenco dei Prodotti】: ✅Acquisto senza rischi al 100%: offriamo sempre una garanzia di rimborso a vita del 100%, restituzione e cambio a vita e un servizio clienti manuale online 24 ore su 24. ore. ✅Fatture: è sempre stato nostro obbligo fornire fatture ai nostri stimati clienti. Elenco prodotti: 1 * Hub USB C e 1 * Manuale. READ 30 migliori Scheda Madre Intel da acquistare secondo gli esperti

Lemorele Hub USB 3.0 - USB Hub con 4 Porte USB 3.0, Multipresa USB Ultrafino de Alta Velocidad -5 Gbps, Multi USB Adattatore MacBook M1, Laptop, PC, iPad M1, Android, PS4, Xbox e altro (Cavo-40cm) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.it Features 【Plug and Play-Forte Dissipazione del Calore-Dimensioni Portatili】: Lemorele Hub USB 3.0 plug and play senza driver, impostazioni o software. Microchip intelligente integrato e una varietà di sistemi di protezione per prevenire sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti e alte temperature, per garantire il trasferimento dei file e la sicurezza dell'archiviazione. hub USB Dimensioni portatili: 10,7 * 3,4 * 1 cm, cavo: 40 cm, adatto per tasca, borsa per laptop, portafoglio.

【Trasferimento Dati USB 3.0 Ultra Veloce】: l'hub è dotato di 4 USB 3.0, velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps (USB 3.0 = 5 Gbps / USB 2.0 = 480 Mbps, la velocità di trasferimento è 10 volte più veloce di USB 2.0) . Compatibile con USB 2.0/1.1. Supporta la funzione OTG, il telefono cellulare o l'iPad possono leggere direttamente i dati dal disco U.

【Compatibilità Forte e Ampia】: l'hub USB 3.0 è compatibile con tutti i sistemi PC da dispositivi di interfaccia Windows, Mac OS, Android e USB 3.0. Ciò ti consente di collegare dischi rigidi esterni, mouse, tastiera, SSD, chiavetta USB, controller, stampante, fotocamera, altoparlante, ventole USB e cuffie USB al tuo computer o tablet.

【Resistente e Sicuro - Ultra Sottile e Leggero】: per i dispositivi collegati all'hub USB, può fornire un'alimentazione stabile. Realizzato in materiale ABS ad alta resistenza, è resistente, leggero e facile da trasportare quando si viaggia. Il cavo è morbido e resistente. L'hub USB utilizza materiali esterni resistenti e spine resistenti al calore. Ciascuna porta USB è dotata di protezione da sovratensione integrata per proteggere i dispositivi collegati dai danni causati da cortocircuiti.

【Servizio Post-Vendita Permanente e Elenco dei Prodotti】: ✅Acquisto senza rischi al 100%: offriamo sempre una garanzia di rimborso a vita del 100%, restituzione e cambio a vita e un servizio clienti manuale online 24 ore su 24. ore. ✅Fatture: è sempre stato nostro obbligo fornire fatture ai nostri stimati clienti. Elenco prodotti: 1 * Hub USB C e 1 * Manuale.

Extrastar Multipresa da Scrivania/Tavolo con 3 Presa USB,Presa con interruttore automatico di protezione 10A,Bianco,2500W,3 Prese (2 ITA/Schuko),1.5M € 17.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.it Features ✿ 3 prese di elettriche (2 Bipasso ITA 10/16A e 1 Schuko), 3USB, Ciabatta dotata di fori con protezione per bambini. Ciabatta Elettrica Multipresa Protetta,Protezione da sovraccarico ,Spina 10A, Interruttore di sicurezza,In caso di sovraccarico, l'interruttore del ciabatte elettriche si aprirà automaticamente.

✿ 3 presa USB (con indicatore luminoso)MAX 3.1A a ricarica veloce l presa USB da 3.1 A è l'ideale per caricare velocemente smartphone, tablet, lettori MP3 e altri dispositivi elettronici.

✿Potenza prelevabile 2500W, comoda e utile sulle scrivanie di casa e ufficio; permette di collegare alla stessa multipresa più apparecchi e contemporaneamente alimentare un dispositivo USB.Dimensioni del,n caso di sovraccarico, l'interruttore del ciabatte elettriche si aprirà automaticamente. prodotto 10 cm * 9 cm * 4 cm, peso 300 g, 3 USB,(con indicatore luminoso), adatto per viaggi, versatile e leggera ciabatta progettata per i viaggi.

✿ Completa di interruttore luminoso,1.5Mt di cavo elettrico flessibile consentono di posizionare comodamente l multipresa in ogni ambiente sia domestico che professionale.

✿ Caratteristiche tecniche: conforme alle vigenti norme di legge – Custodia in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e termica – spine e prese con spinotti ed alveoli attivi protetti da contatti diretti accidentali e/o volontari ,Garanzia EXTRASTAR di 2 anni sul prodotto.

Hub USB 3.0 con 4 Porte,QUUGE Multipresa USB Hub Ultra Sottile per MacBook Air, Mac PRO/Mini, Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, XPS € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.it Features 【Hub USB 3.0 5 in 1】QUUGE hub USB 3.0 compatto ha 4 porte USB 3.0, 2 porte USB 3.0 sulla parte superiore e laterale; c'è anche1 porta di ricarica Micro USB sul lato, che consente di risparmiare spazio ed è facile da trasportare, risolve il problema dell'interfaccia del computer insufficiente per te.

【Veloce Come Un Fulmine】L'interfaccia USB 3.0 supporta una velocità di trasferimento di 5 Gbps, che è 10 volte la velocità di trasferimento di USB 2.0 ed è retrocompatibile con USB 2.0/1.1. Sia che utilizzi una chiavetta USB o altri dispositivi con interfaccia USB 3.0, puoi caricare, scaricare e condividere rapidamente i dati tra i dispositivi.

【Ampia Compatibilità】QUUGE hub usb 3.0 Supporta alimentazione 5V e alimentazione Micro, compatibile con Windows 7/8/10/XP/Mac OS/Vista/Linux, ecc, compatibile con le versioni precedenti. Adatto per PC, smartphone, tablet, laptop, ecc. (Nota: quando si utilizza un dispositivo con porta USB C, collegare un adattatore da USB A a UAB C)

【Collega & Usa】L'hub USB 3.0 non ha bisogno di installare alcun driver, una volta collegato il dispositivo, può essere utilizzato immediatamente.

【Design Conveniente】Dimensioni 10,5 * 10,5 * 2,45 cm, peso 83 grammi, utilizzando plastica antiscivolo e design quadrato, ridurre il peso del mozzo, facile da trasportare.

TSUPY Hub USB 3.0 5 Porta Adattatore USB con 3 USB 3.0, Lettore Schede SD Micro SD USB Hub Sdoppiatore USB Multipresa USB 5Gbps per MacBook Surface PRO Chiavetta USB e Altri € 17.99

€ 17.29 in stock 1 new from €17.29

Amazon.it Features 【Nuove Hub USB 5 in 1 per Te】 Basato sul tradizionale HUB USB 3.0 4 in 1, convertiamo 1 porta USB 3.0 in 2 slot per schede SD, Micro SD. 3 USB 3.0 può ancora soddisfare la tastiera, il mouse e l'unità flash USB. puoi facilmente leggere le foto della fotocamera senza

【5Gbps Trasferimento dati veloce】 Tutte e tre le porte USB e le schede SD Micro SD raggiungono la velocità di trasferimento dati USB 3.0 e la velocità di trasferimento è fino a 5 Gbps. Per copiare un filmato sono necessari solo pochi secondi

【Buona qualità, Doppia protezione】 L'ultimo sviluppo dell'azienda TSUPY, il circuito migliorato fornisce protezione completa EMI (interferenza elettromagnetica) e ESD (scarica elettrostatica) e le prestazioni sono più affidabili

【Facili da usare. Plug and Play】 Dopo aver effettuato il collegamento al computer, è possibile leggere facilmente il disco U, il disco rigido mobile, la scheda SD Micro SD, ecc., Senza scaricare applicazioni, casa, viaggi, affari sono adatti

【Marchio Affidabile】 TSUPY è un marchio high-tech con una propria fabbrica di 3500 metri quadrati, un eccellente ambiente di lavoro e più di 500 dipendenti. Lavoriamo con amazon e il nostro usb adattatore viene spedito da Amazon Logistics. Consegna veloce in Italia

Electraline 61905 Multipresa 4 Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 3 USB 3.4 A, con Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero/Argento € 33.69

€ 31.99 in stock 5 new from €31.99

Amazon.it Features Interruttore di protezione da sovraccarico

Multipresa da tavolo con corpo in alluminio con 4 prese polivalenti (schuko + 10/16a) + indicatore luminoso ON/OFF, Spina salvaspazio piccola 10A

Con 3 porte USB Quick Charge 3.4A

Cavo Sezione H05VV-F 3G1.0 mm, lunghezza 2 metri

Inclusi 2 supporti per fissaggio alla scrivania

TESSAN Ciabatta Multipresa con USB, Multipresa con 6 Prese e 3 USB, Multipresa Elettrica con Interruttore, Ciabatta Elettrica con Cavo 3M, Multipresa Shuko 3600W, Multipresa da Scrivania per Ufficio € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.it Features 9 in 1 Ciabatta Multipresa: la multipresa a 6 prese è verticale su 4 superfici e consente di risparmiare spazio rispetto a una normale multipresa. Ciabatta elettrica con 3 USB per le vostre esigenze di ricarica in casa e in ufficio.

Ciabatta elettrica salvaspazio: Questa multipresa salvaspazio ha un design a cubo. Di dimensioni compatte, solo 14 x 7,6 x 7,6 cm, questa ciabatta multipresa non occupa troppo spazio. Può essere collocata in un angolo o sul tavolo. Dite addio ai cavi disordinati. Avrete più prese e spazio per ricaricare i dispositivi elettronici.

Adatta a diversi dispositivi e occasioni: la multipresa elettrica con USB può essere collegata alla maggior parte degli elettrodomestici europei. La multipresa shuko è dotata di due foro per appendere sul retro in modo da poter fissare la ciabatta presa piatta al muro per diverse occasioni e risparmiare più spazio.

Multipresa con Interruttore: La multipresa con USB è fatta di materiale di alta qualità in una combinazione di colori bianco sporco e ha un bordo curvo. La ciabatta con interruttore è dotata di un interruttore bipolare che permette di spegnere tutte le prese con l'interruttore. La multipresa ​ha anche una spia che emette solo una debole luce quando è accesa e non disturba il vostro riposo.

Prodotto affidabile: Il ciabatta da scrivania ha un lunghezza del filo di 3M e consiste di tre fili di rame da 1,5 mm. Le spine del ciabatta shuko sono abbastanza forti quando vengono inserite nella presa a muro e non si staccano o cadono. Le prese sono anche abbastanza strette per garantire che i dispositivi collegati non si stacchino facilmente.

Mscien Multipresa 3M con 1 Polivalenti e 2 Bivalenti 10/16A,3 Porte USB (2USB+1USBC),Viaggia stile,piccolo,nuovo stile,Bianco, 2500 W, 250 V,Cavo 3 Metri.?-¡­ € 21.99

€ 17.84 in stock 1 new from €17.84

Amazon.it Features 【Multipresa 6 IN 1】2 spine italiane 10/16A + 1 Schuko+3 porte USB(2USB-A+1USB-C) che possono essere utilizzate per computer, telefoni cellulari, spazzolini da denti elettrici, tablet,porte USB e altri dispositivi.

【3 prese USB 】MAX 5V 2,4A Grazie alle tre prese USB, in particolare la porta USB C di ricarica rapida, è possibile ricaricare 3 oggetti contemporaneamente, ad esempio smartphone e tablet, lettori MP3 e altri dispositivi elettronici che utilizzano una corrente massima di 2,4A.

【Potente】 Potenza totale in uscita 2500 W (10 A), tensione in ingresso 250 V che è comoda e utile sulle scrivanie di casa e ufficio; consente di collegare più dispositivi alla stessa ciabatta e alimentare contemporaneamente un dispositivo USB.

【Risparmio di spazio】 Il cavo di prolunga da 3 m fornisce una lunghezza sufficiente senza creare ingombri inutili, il design a 2 lati non solo offre ampio spazio, ma rende anche la tua scrivania più ordinata e ordinata. Ed è facile da trasportare, ideale per la casa, l'ufficio o i viaggi. "

【Garanzia di sicurezza】: la presa di prolunga è certificata CE e realizzata con involucro in PC resistente al fuoco. Avere anche un interruttore di accensione / spegnimento per controllare l'intera presa per essere sicuri quando lo si utilizza.

Hoppac Hub USB,4 In 1 Presa USB Multipla USB Con 1 Porta USB 3.0, 3 Porte USB 2.0,Porta USB Multipla Per Pc Corpo In Metallo, Mini Ciabatta USB Multipresa Per Il Trasferimento Dei Dati E La Ricarica € 7.59

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.it Features Multiporta 4 in 1 USB Hub:Smart USB hub per espandere il tuo laptop di USB con 4 porte USB aggiuntive, plug and play, facile da usare e facile per il tuo uso quotidiano

Trasferimento Dati:3 porta USB 2.0 possono essere utilizzati per collegare senza indugio dispositivi come tastiera o mouse. 1 porta USB 3.0 velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, può connettersi a tablet, disco rigido e trasferire facilmente i dati tramite la porta USB

Superba Maestria: Corpo interamente in alluminio con un robusto involucro metallico per evitare rotture; piccolo e sottile, il design compatto è progettato per essere il più portatile possibile; infila questo gadget leggero nella tua borsa o in tasca ed espandi il tuo desktop con più periferiche USB

Dispositivi Compatibili: Plug and play, nessun driver aggiuntivo richiesto; Compatibile con laptop con vari tipi di porte USB

Rendi Il Desktop Più Ordinato: Questa USB può integrare il mouse, il disco U della tastiera e altri dispositivi insieme per rendere il tuo desktop più confortevole

Mscien Multipresa 3M 6 Posti con 2 Multiuso e 4 Bivalenti 10/16A con 2 Prese USB (5V/2A) 16A Cavo Spina 3 Metri, Bianco.¡­ € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【2 porte di ricarica USB intelligenti】 La ciabatta è una tecnologia di ricarica con identificazione automatica integrata, supporta la ricarica rapida 5V 2A max per offrirti la migliore esperienza di ricarica.Il cavo da 3metri ti consente anche di usarlo liberamente.

【Risparmia spazio】: il design a 3 lati può farti caricare i dispositivi in diverse angolazioni e renderà la tua scrivania ordinata e pulita.

【Garanzia di sicurezza】: la presa di prolunga è certificata CE e realizzata con involucro in PC resistente al fuoco. Avere anche un interruttore di accensione / spegnimento per controllare l'intera presa per essere sicuri quando lo si utilizza.

【Cosa ottieni】: la ciabatta ben progettata con 2usb,in caso di problemi, contattare il nostro servizio post vendita.

Hub USB 3.0 Alimentato, 7 Porte Sdoppiatore Multi USB SuperSpeed 5Gbps con Cavo USB 3.0 per Dischi Rigidi, Chiavetta USB, Mouse, Tastiera, Stampante, Fotocamera(4 USB 3.0+3 USB 2.0) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Dati SuperSpeed】Utilizza l'hub USB per sincronizzare i dati a velocità eccezionali fino a 5 Gbps, abbastanza veloce per trasferire un film HD in pochi secondi, retrocompatibile con USB 2.0 (480 Mbps) e usb 1.1 (12Mbps).

【Staccabile USB 3.0 Cavo】Super Speed USB 3.0 Cavo è ideale per il collegamento a un computer per veloce trasferimento dei file; ideale per ricarica/trasferimento di file tra un computer e un telefono/tablet Samsung che dotato di porta USB 3.0 Micro-B.

【Ampia Compatibilità】Compatibile con la maggior parte di Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS (10.x o superiore), Linux. Setup facile e veloce senza alcuna installazione di software o drivers. Plug and play, hot swap.

【Otterrai】 1 Hub USB, 1 cavo USB 3.0 , 1 cavo di alimentazione Micro USB. READ 30 migliori Monitor 24 Pollici 2K da acquistare secondo gli esperti

Maxcio Multipresa Cubo, Cube Ciabatta Multipresa con Cavo da 1.5m, 3 Presa Italiana e 3 USB, Multipresa Elettrica con Protezione da Sovraccarico e Cortocircuito, Perfetto per Ufficio, Viaggi, Bianco € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Pulsante On / Off】-- Presa Cube ha un pulsante ON / OFF per accendere e spegnere le 3 porte di uscita AC, ma le porte USB rimarranno sempre accese.

【1.5 m Cavo Lunghezza】-- Presa ciabatta ha una prolunga da 1,5 metri, che è più comoda per l'uso quotidiano. La dimensione è 3 × 3 × 3 pollici, comoda da trasportare in viaggio o per lavoro.

【Uso Sicuro】-- Quando l'uscita di corrente della spina è in condizioni di cortocircuito o sovracorrente, il cubo della presa funzionerà in "modalità singhiozzo", ridurrà automaticamente l'ingresso di potenza.

【Design Raffinato e Alta Qualità】-- L'aspetto bianco del power cube è conforme al design moderno. Realizzato in materiale PC di alta qualità, la superficie è liscia e resistente all'usura, non facile da sporcare. In caso di domande, non esitare a contattarci, ti risponderemo entro 24 ore.

Auanoz Hub USB 3.0 7 Porte USB Super Speed On/off Switch USB Hub per Mac OS, Linux, ECC,Windows XP/Vista / 7/8/10, PC. € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Charging Port】- Besides 7 SuperSpeed USB 3.0 ports, this USB 3.0 splitter offers a charging dedicated port, which is able to charge your Phone, Pad faster and safer.

【Simple Switch to Control】- Equipped with individual on-off switches to control each USB port, Auanoz USB 3.0 hub saves the trouble of unplugging devices and help place them more rationally when you don't use them.

【Maximum Compatibility】- Compatible with Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X (10.x or above), Linux. Fully plug and play, no drivers required.

【Fornire 18 mesi di garanzia per il prodotto】 Auanoz 7-port USB 3.0 hub (29cm of the USB hub cord), 5V Power Adapter(90cm of the electrical cord)

Splitter Usb Multiporta, Hub Usb 2.0 7 In 1 Con Interruttori On/Off Individuali Ad Alta Velocità Con Led Hub Usb € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

[Interruttore On/Off Singolo] Lo sdoppiatore usb interruttori di accensione e spegnimento incorporati con indicatori a LED separati indicano lo stato di alimentazione per ciascuna porta, luci LED blu ti informano facilmente sullo stato di lavoro

[Compatibilità con i dispositivi USB] Porte usb multiple per pc, plug and play. Trasferimento dati veloce con fino a 480mbps (60mb/s) compatibile 2.0/1.1/1.0, Plug & Play, supporta vari sistemi operativi, come Windows, macOS, Linux e Chrome OS

[Plug & Play] Plug & Play, Nessuna installazione di driver richiesta, Supporta la spina calda. E facile da trasportare Puoi semplicemente metterlo nella tua borsa del laptop senza occupare spazio extra. Molto facile da usare.

[Affidabile e Sicuro] Chip intelligenti incorporati e l'esclusivo sistema di protezione per prevenire la sovracorrente, la sovratensione, il cortocircuito e l'alta temperatura proteggono i tuoi preziosi dati e dispositivi USB. Adattatore USB è in plastica ma al tatto da una sensazione di qualità e resistenza

TESSAN Ciabatta Multipresa con USB, Multipresa Elettrica con 4 Schuko e 4 Bivalenti 10A/16A, Ciabatta Multipresa con 3 USB e Interruttore Bipolare, Multipresa con Cavo 2M e Spina 16A, 3680W € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Design Unico: le ciabatta multipresa USB hanno un design compatto con prese multiple e USB su un cubo di 11,7x12,5x4,1cm, dandoti più prese in uno spazio minore. Le prese sono distanziate di oltre 5 cm al centro per garantire che non interferiscano l'una con l'altra. Inoltre le ciabatta elettriche hanno una lunghezza del cavo di 2M e le multipresa da scrivania possono essere posizionate dove vuoi.

Adatta a diversi dispositivi e occasioni: la multipresa elettrica con USB è compatibile con le spine europee, tedesche e italiane da 10A/16A e può essere collegata alla maggior parte degli elettrodomestici europei. La multipresa shuko è dotata di un foro per appendere sul retro in modo da poter fissare la ciabatta presa piatta al muro per diverse occasioni e risparmiare più spazio.

Dettagli del Prodotto: La multipresa con USB è fatta di materiale di alta qualità in una combinazione di colori bianco sporco e ha un bordo curvo. La ciabatta con interruttore è dotata di un interruttore bipolare che permette di spegnere tutte le prese con l'interruttore. La multipresa ​ha anche una spia che emette solo una debole luce quando è accesa e non disturba il vostro riposo.

Prodotto affidabile: Il ciabatta da scrivania ha un diametro del filo di 8,5 mm e consiste di tre fili di rame da 1,5 mm. Le spine del ciabatta shuko sono abbastanza forti quando vengono inserite nella presa a muro e non si staccano o cadono. Le prese sono anche abbastanza strette per garantire che i dispositivi collegati non si stacchino facilmente.

Extrastar Multipresa con 1 Polivalenti e 2 Bivalenti 10/16A,2 Porte USB (5 V, max 2,1 A),Viaggia stile,piccolo,nuovo stile,Bianco, 2500 W, 250 V,Cavo 1.5 m € 15.49 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

✿ 2 presa USB (con indicatore luminoso)MAX2.1A a ricarica veloce l presa USB da 2.1 A è l'ideale per caricare velocemente smartphone, tablet, lettori MP3 e altri dispositivi elettronici.

✿Potenza prelevabile 2500W, comoda e utile sulle scrivanie di casa e ufficio; permette di collegare alla stessa multipresa più apparecchi e contemporaneamente alimentare un dispositivo USB.Dimensioni del prodotto 120mm * 40 mm * 42mm, peso 200 g, 2 USB,(con indicatore luminoso), adatto per viaggi, versatile e leggera ciabatta progettata per i viaggi.

✿ Completa di interruttore luminoso,i 1.5Mt di cavo elettrico flessibile consentono di posizionare comodamente l multipresa in ogni ambiente sia domestico che professionale.

✿ Caratteristiche tecniche: conforme alle vigenti norme di legge – Custodia in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e termica – spine e prese con spinotti ed alveoli attivi protetti da contatti diretti accidentali e/o volontari ,Garanzia EXTRASTAR di 2 anni sul prodotto.

JSVER Multipresa USB Ciabatta 3 Prese con 3 USB, Power Strip Multipresa Elettrica USB 3 Prese(a Due Spine) Protezione Sovraccarico e di Sovratensione per Ufficio, casa o Viaggio Cavo 2m (Nero) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Ricarica ad alta velocità: la tecnologia avanzata garantisce una velocità di carica fino a 2,4 A per porta distribuendo la corrente in modo ottimale. Potenza totale: 5 V / 2,4 A, 12 W.

Sicurezza e protezione: un interruttore di protezione da sovraccarico / indicatore LED da 16A consente il controllo delle prese CA e delle porte USB, mentre le coperture di sicurezza proteggono i bambini e gli animali domestici da ogni presa non utilizzata.

Solido e resistente: involucro ignifugo e bronzo fosforoso si combinano. Elegante design rettangolare, ideale per la casa e l'ufficio.

Protezione completa: protezione da sovratensione da 300 joule, protegge i dispositivi dai picchi di potenza. Protetto da sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, corto circuito e scarso contatto.

RSHTECH Hub USB 3.0 a 7 porte in alluminio con alimentatore 24W(12V/2A), 7 porte USB 3.0, per La Ricarica e il Trasferimento Dati, con Singolo Interruttore on/off e LED (RSH-A37S) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【USB Port Expander】USB Multiport Hub instantly adds 7 USB 3.0 ports extension to your notebook, desktop, smart TV or gaming host, for mice, keyboards, flash drives, card readers, printer, hard drives and more USB devices.

【Interruttori On/Off Individuali e Luci LED】 Ogni porta USB dell'hub USB 3.0 ha un interruttore On/Off con indicatore LED, facile da mostrare lo stato di alimentazione. Può essere premuto direttamente per aprire/spegnere il tasto senza rimuovere il cavo USB. L'illuminazione a LED debole può ridurre l'irritazione degli occhi durante la notte.

【Grande Compatibilità e Plug and Play】 L'hub alimentato USB 3.0 è compatibile con i computer desktop o portatili Windows / XP / Mac OS / Linux e retrocompatibile con USB 2.0. Adatto per dischi rigidi mobili, tastiera, mouse, console di gioco PS4 / Xbox, stampanti, illuminazione USB, ecc. Nessun driver richiesto, plug and play e supporta l'hot swapping. E l'adattatore di alimentazione ha un limitatore di sovratensione per proteggere il tuo dispositivo USB.

【Contenuto Della Confezione】 RSHTECH 7 porte USB 3.0 Hub x 1; 24W Power Adapter (12V / 2A) x 1; 100cm cavo lungo USB 3.0 staccabile x 1.; 140cm Power Cord x 1. manuale utentex1.

USB C Ciabatta Multipresa con 4 Prese e 3 USB, Multipresa Cubo 1 Tipo-C e 2 USB-A, Multipresa Elettrica con Protezione da Sovraccarico con Cavo da 1,8M € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Porta di ricarica rapida USB-C: questa ciabatta a 4 vie con 3 porte di ricarica USB, l'uscita USB totale è 5 V / 3,4 A. USB-C che fornisce 3,0 A max, ciascuna USB-A 2,4 A max. La tecnologia IC intelligente integrata rileverà automaticamente i tuoi dispositivi e fornirà la massima velocità di ricarica, per caricare completamente i tuoi dispositivi nel minor tempo possibile. La ciabatta con USB si adatta alla maggior parte dei dispositivi, come smartphone, tablet, PC e così via.

Design di protezione da sovraccarico: la protezione da sovraccarico della presa è sufficiente per resistere a potenze nominali fino a 2500 W. Quando l'apparecchiatura elettrica supera la potenza massima, il sistema di sicurezza si attiverà automaticamente e spegnerà l'alimentazione in tempo, migliorando efficacemente la sicurezza dell'uso dell'elettricità.

Sicurezza superiore: la presa multipla USB C è dotata di un sistema di sicurezza multi, che include componenti di alta qualità, protezione da sovraccarico, involucro per PC ignifugo da 750 e design della porta di sicurezza per bambini per garantire una protezione completa per te e i tuoi dispositivi elettronici. Il cavo di alimentazione per impieghi gravosi in rame puro al 100% garantisce un'eccellente dissipazione del calore e una grande conduttività.

Design elegante e compatto: la ciabatta compatta e portatile con porte USB C presenta dimensioni mini cubiche (9,2 * 9,2 * 8,8 cm) e si adatta bene al tuo bagaglio. Un interruttore principale On/Off della ciabatta consente di accendere/spegnere manualmente tutte le prese e le porte USB. Quattro tappetini antiscivolo sul retro e la base allargata della ciabatta renderanno difficile inciampare durante l'uso. La prolunga lunga 1,8 m può soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Sameriver Ciabatta multipresa con USB C - 3 metria, Ciabatta multipresa verticale con interruttori indipendenti, Multipresa Elettrica Protezione Sovratensione con 8 Prese e 4 USB , Adatto per ufficio € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Ricarica rapida USB-C】 1 tipo C (5 V/3,0 A), 3 porte USB A (5 V/2,4 A), 8 prese CA, ciabatta multifunzione 12 in 1, che può caricare rapidamente il tuo cellulare telefono, tablet e altri dispositivi elettronici. La tecnologia intelligente integrata nella presa è in grado di rilevare il dispositivo di ricarica e fornire automaticamente la migliore velocità di ricarica (la corrente effettiva è determinata dalla richiesta del dispositivo).

【Quattro interruttori indipendenti】 La presa multipla con USB ha un interruttore di controllo indipendente su ciascun lato, 4 in totale, che può spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non in uso. Il filo centrale del cavo è realizzato in rame puro, che è sicuro e durevole, e la lunghezza di 3 metri può soddisfare la maggior parte degli scenari di utilizzo.

【Protezione Multipla da Sovraccarico】Multipresa verticale Sameriver offre le seguenti molteplici funzioni di protezione di sicurezza: protezione da sovraccarico, sovratensione, flash, protezione da cortocircuito.la torretta multipresa chiude automaticamente la sorgente in caso di sovratensione o cortocircuito. In questo caso, si prega di scollegare i dispositivi con un elevato consumo energetico e premere il pulsante di reset.

【90 Giorni di Servizio di Ritorno Gratuito】la presa multipla con protezione da sovratensioni ha superato le certificazioni FCC, CE e RoHS.. La scheda di alimentazione del limitatore di sovratensione supporta un servizio di restituzione e rimborso gratuito di 90 giorni. Se hai domande sulle nostre prese di corrente, contatta il nostro servizio clienti.

atolla Hub USB 3.0, 4 Porte Multipresa USB Ultra Sottile per Trasmissione Dati Alta velocità (5 Gbps), Compatibili con MacBook, PC, Laptop, Hard Disk € 13.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Extendere multiporta】Espande una porta USB 3.0 in quattro porte USB 3.0 avendo piu dispositivi collegati per laptops,come tastiere, mouse, USB dischi rapidi, e altro. (Nota:questo hub non e' progettato come stazione di ricarica iindipendente, e non e' adatto per dispositivi ad alto consumo energetico come dischi rigidi).

【Ampia compatibilita'】 Non richiede nessuna installazione di driver, solo plug and play e intercambiabile, compatibilie con desktop,laptops e dispositivi supportati da OTG, supporta sistemi Windows 10,8,7,vista,XP,Mac OS e linux.

【Trasferimento ultrarapido】 Porta USB 3.0 ad alta velocita' trasferimento dati fino a 5Gbps, e ' compatibile anche con sistemi precedenti come USB 2.0/1.1, puo' trasferire file di grosse dimensioni in pochi secondi.

【Disegnato per essere portatile】 il suo nuovo design e organizzazione dei cavi consentono all'hub di poter essere trasportato e messo in borsa facilmente senza graffiare altri oggetti e si adatta meglio a laptop, risparmiando spazio sulla scrivania.

【Cosa contiene】1 USB 3.0 HUB, 1 Manuale utente, una garanzia gratuita 18 mesi e un servizio clienti sempre attivo e cordiale. READ 30 migliori Samsung Tablet Galaxy Tab A 10.1 da acquistare secondo gli esperti

Emuca - Blocco multipresa a scomparsa con 3 prese schEUo EU e 2 porte USB, torretta multipresa a scomparsa per piano lavoro di cucina o scrivania, Verniciato nero, Tecnoplastica e Alluminio € 35.48 in stock 5 new from €35.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

2 connettori USB 5V DC per la ricarica degli apparecchi quali smartphone, fotocamere digitali e tablet (1 x 1A / 2 x 0,5A).

Indicatore di accensione a LED.

Cavo di alimentazione di 1,8m con presa elettrica per funzionamento a 230V AC 50Hz.

Da inserire in foro di 60mm de diametro, quindi si può installare nelle scrivanie che hanno già un passacavi di Ø60.

TESSAN Ciabatta Multipresa con USB, Multipresa Verticale con 8 Prese e 3 USB, Multipresa Elettrica Protezione Sovratensione, Ciabatta Elettrica con Cavo 2M e Interruttore, Multipresa Schuko 3600W € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Multipresa da scrivania con protezione da sovratensione: 1700J La protezione da sovratensione protegge le apparecchiature elettroniche da sovratensioni e picchi improvvisi. La ciabatta ha una potenza massima di 3600W.

Multipresa con 3 USB: Le TESSAN multipresa con usb supporta una corrente totale di 3A. L'USB della torretta multipresa riconosce il dispositivo e fornisce una corrente di ricarica fino a 2,4A per telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi USB.

Ciabatta Elettriche Salvaspazio: questa ciabatta da scrivania ha un design a torre. Le dimensioni compatte (16,1 x 11,4 x 11,4 cm) e il cavo di prolunga da 2 M consentono di posizionare la ciabatta shuko in un angolo o su un tavolo.

Ciabatta con interruttore: La ciabatta Multipresa è dotata di un interruttore on/off che si preme semplicemente per spegnere l'alimentazione. In questo modo si risparmia energia e non è necessario inserire o disinserire la spina. La spia luminosa incorporata consente di sapere se la multipresa elettrica con USB si sta caricando correttamente, senza disturbare il riposo.

Hub USB 3.0, atolla 4 Porte Multipresa USB Ultra Sottile per Trasmissione Dati Alta velocità (5 Gbps), Compatibili con MacBook, PC, Hard Disk, Unità Flash USB € 22.58 in stock 1 new from €22.58

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Trasferimento SuperSpeed Supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps (USB 3.0), oltre dieci volte USB 2.0, video e documenti HD possono essere trasferiti in pochi secondi. Retromarcia compatibile con USB 2.0, USB 1.1 e USB 1.0.

Design portatile pieghevole con slot per il montaggio del cavo, il mozzo è portatile, salvaspazio, e anche comodo per l'uso.

Installazione semplice Nessuna installazione del driver richiesta; Plug & Play e Hot Swappable, compatibile con desktop, laptop e dispositivi supportati OTG, supporta Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS, sistemi Linux.

Cosa ottieni atolla 4 in 1 USB 3.0 HUB con manuale utente. Atolla fornisce un servizio clienti completo, del prodotto per 24 mesi e servizio post vendita a vita. Il membro registrato può estendere il periodo di gratuitamente.

LOBKIN hub usb 7 porte sdoppiatore usb con singoli interruttori on/off e luci a LED per PC, unità flash USB, mouse e altro € 14.99

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

1 used from €10.16

Amazon.it Features [LOBKIN Multi USB Port]: Espandi una delle porte USB del tuo computer, trasforma una delle porte USB del tuo computer in 7 porte per il tuo dispositivo.

[Hub USB 2.0 ad alta velocità]: le porte USB 2.0 dell'interfaccia possono trasferire i dati a una velocità massima di 5 Gbps; Compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e retrocompatibile con USB 1.0

[Interruttori di accensione / spegnimento individuali]: interruttori di accensione e spegnimento incorporati con indicatori a led per ciascuna porta, luci a LED blu consentono di conoscere facilmente lo stato di funzionamento.

[Compatibile con tutti i sistemi Windows / Mac / Linux]: trasferimento rapido dei dati, backup e trasferimento di file MP3, foto digitali e video digitali sul desktop o sul laptop. Nota: questo prodotto non è destinato a caricare tablet

[Sottile, leggero e resistente]: 7 mozzi in 1, un buon partner per viaggi, ufficio, casa e scuola

EasyULT USB 3.0 3-Porta Hub, 2 USB 2.0 Porta + USB 3.0 Porta Alta velocità per Computer Portatili PC Desktop Notebook - Nero € 6.39 in stock 4 new from €6.39

Amazon.it Features Questo hub a 3 porte (1*USB 3.0 + 2*USB 2.0) funziona alla grande per i porti occupati in precedenza! Collega i tuoi dispositivi USB senza perdita di velocità con la connessione 3.0 veloce.

Supporta frequenze fino a 5 Gb / s ed è retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1.

Trasformare qualsiasi slot ad alta velocità USB 3.0 a porte USB 2.0

Hot plug & Play USB Device, pienamente compatibile con WINDOWS 95/98, SE, 2000, ME, XP, VISTA, WIN7.ecc

Design leggero, compatto, di dimensioni ridotte;Dispositivo di protezione da cortocircuito sovraccarico di corrente incorporato.

