30 migliori Oggetti Per Cani da acquistare secondo gli esperti

OneAmg Coprisedile Auto per Cani: Copri Sedile Auto per Cani 100% Impermeabile,Telo Auto per Cani di Modalità Amaca/Panca/Tronco/Co-pilota, Viaggiare Protezione Accessori per Telo Macchina Cane (Nero) € 36.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design Unico della Cerniera】Il telo auto per cani è cucito con 2 lunghe cerniere, che possono essere cambiate a piacere per l'uso. Modalità Amaca:Per consentire agli animali domestici di giocare in sicurezza sul sedile posteriore. Modalità Panchina:Adatta per far sedere insieme cani e bambini. Modalità Bagagliaio:Adatta per viaggiare con più di una persona e comoda per trasportare gli animali domestici. Modalità Passeggero:Mettere il cane sul sedile del passeggero quando si viaggia da soli.

【Kit Completo】Il coprisedili auto per cani è dotato di 4 fibbie di regolazione del sedile, 2 cinture di protezione laterali, 1 pettorina per cani e ancoraggi per il sedile ed è molto facile da installare. La fibbia della cintura di sicurezza esposta consente di utilizzare normalmente la cintura di sicurezza. L'imbracatura per cani impedisce al cane di saltare dal finestrino dell'auto e lo tiene al sicuro. Gli sportelli laterali impediscono ai cani di graffiare le porte e di impigliarsi in esse.

【Finestra della Rete di Osservazione&Borsa per la Conservazione】Il telo auto per cani ha una finestra visiva che permette al cane di vedervi e di alleviare l'ansia. Inoltre, permette al cane di godersi meglio l'aria condizionata dell'auto. Due tasche portaoggetti consentono di riporre i giocattoli dell'animale, le tazze per l'acqua, le ciotole e altri piccoli oggetti per tenere in ordine l'auto.

【Impermeabile, Antiscivolo e Facile da Pulire】Realizzato in materiale di alta qualità ad alta densità: tessuto Oxford 600D + supporto in gomma antiscivolo. Il copri sedile auto per cani, impermeabile al 100%, protegge il sedile posteriore dell'auto da macchie, graffi, forfora, pelo e urina di cane. Il fondo antiscivolo migliora la stabilità del copri sedile auto per cani e impedisce al cane di cadere. Per la pulizia, passare un panno umido o lavare in lavatrice.

【Adatto a Molti Tipi di Auto e a Diversi Animali Domestici】Le dimensioni dei coprisedili auto per cani sono: 139cm x 130cm, adatto a quasi tutte le utilitarie, auto, camion e SUV. I cani di piccola, media e grande taglia, compresi gli altri gatti domestici, possono essere tenuti in auto in modo sicuro e confortevole. e può proteggere l'auto da graffi, segni, peli di animali domestici o sporco.

Ciotola grande cane/gatto, AC Milan, Prodotto Ufficiale, nera, 26 cm € 15.00 in stock 1 new from €15.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Solo per veri tifosi; forza Milan

Prodotto ufficiale AC Milan

Ciotola grande in acciaio inox molto resistente per cani e gatti, per cuccioli e animali adulti

Diametro 26 cm; ideale per cibo secco, umido, dolcetti o acqua

Bordi arrotondati e base in gomma che proteggono i pavimenti e non fanno muovere la ciotola mentre l'animale mangia

PETCUTE Zaino Porta Cane Marsupio Cane Borse per Cani trasportino Zaino per Gatti Marsupio per Cani € 43.39 in stock 3 new from €42.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale - Realizzato in tessuto a rete sandwich di alta qualità e tessuto oxford. Le cinghie regolabili delle spalle morbide sono buone per ridurre il carico.

Dimensioni - M: peso in 6 lbs, L: peso in 9 lbs, XL: peso in 13 lbs. Adatto a Cat, Mini barboncino, Mini Schnauzer, Mini Teddy, Chihuahua, Yorkshire, ecc.

Sicuro - Il design dell'inarcamento all'interno del portatile può collegarsi con il colletto dell'animale domestico, che impedirà l'uscita dell'animale e proteggere la cassaforte dell'animale domestico. Cinghia estensibile con fibbia mantiene lo zaino stabile.

Comodo - Il foro anteriore è regolabile con coulisse secondo le dimensioni dei tuoi animali domestici. Design ben ventilato per il flusso d'aria ottimale e controllo su animali da compagnia, biancheria intima morbida e morbida in modo che il tuo animale domestico possa rilassarsi e riposare.

Disegno a maglia - Le finestre delle maglie sono ventilate e visibili, rendendo il vostro animale domestico respirare liberamente e rilassarsi. La parte superiore zippata consente un facile accesso. Le tasche laterali della maglia aiutano a conservare il guinzaglio, il fischio, l'acqua, gli spuntini, i trattamenti e altre necessità.

Carrozzina Portatile per Animali Piccola e Media Carrello per Animali Domestici Pieghevole per Cani Gatti Quattro Ruote Antiurto Ruota Anteriore 360 Gradi di Rotazione Pet Travel Passeggino per 15kg € 180.99 in stock 1 new from €180.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【TESSUTO DI ALTA QUALITÀ】: dotato di tessuto oxford resistente all'acqua 600D, resistente ai morsi e ai graffi, con eccellente effetto anti-sole, effetto taglio UV, nel complesso sembra elegante. La rete di nylon traspirante consente agli animali domestici di respirare liberamente senza stress. La struttura del passeggino per cani da compagnia è realizzata in una lega di alluminio superiore, durevole e resistente alla flessione che può contenere animali di piccola taglia fino a circa 15 kg.

【STRUTTURA A RETE】: il passeggino per cani ha finestre a rete per una buona ventilazione. La rete resistente ha un'eccellente traspirabilità e visibilità, il che rende difficile l'ingresso degli insetti. Il tessuto è molto traspirante e puoi vedere le condizioni del tuo animale domestico in qualsiasi momento attraverso il lucernario visibile.

【SICUREZZA】: le ruote universali di alta qualità supportano la rotazione a 360° e il rotolamento unidirezionale. Il passeggino è adatto alla maggior parte dei terreni e offre una guida fluida. Il pedale del freno è utile per mantenere il passeggino in posizione e si sgancia facilmente quando è necessario proseguire, in frenata è sufficiente tenere premuto il freno con un piede per fermare il passeggino. È conveniente evitare che l'inerzia scivoli, mantenendo il tuo animale domestico al sicuro.

【DESIGN CONVENIENTE PER LA CONSERVAZIONE】: il passeggino ha un meraviglioso portabicchieri per te e una piccola tasca portaoggetti sul retro per alcune prelibatezze per il tuo animale domestico. Oltre a un cesto portaoggetti aggiuntivo (capacità 3 kg) sotto il passeggino per cani per borsa, giocattoli, dolcetti e bottiglie d'acqua ecc. È perfetto per lo shopping/passeggiate/escursioni/gite con i tuoi animali domestici.

【FACILE DA MONTARE E TRASPORTARE】: questo passeggino per cani ha un design pieghevole e può essere assemblato in pochi minuti seguendo le istruzioni. Il design pieghevole rende anche questo passeggino facile da trasportare, così puoi portare il tuo animale domestico con te.Puoi mettere il passeggino nel bagagliaio dell'auto; Ideale per i viaggi e il campeggio e crea uno spazio minimo per lo stoccaggio.

Navaris 2X Borse Porta-Croccantini Cani - Sacchetta Porta-Ricompense per Addestramento Passeggiata Cane - Tasca Porta-Oggetti Silicone 12,8x10,7x4,8cm € 18.99

€ 18.49 in stock 2 new from €18.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features EDUCATIVO: ideale per addestrare cuccioli e cani adulti quando si è a passeggio al parco. Migliora il comportamento dei tuoi animali tenendo snack e deliziosi premietti sempre a portata di mano!

2x SACCHETTE: il doppio set di borsette è idoneo sia come food-bag per i biscottini, sia come porta-sacchetti per i bisogni dell'animale. Usane una per la ricompensa e l'altra per le bustine raccogli-bisogni.

LAVABILE: il sacchetto porta-crocchette è impermeabile e adatto al trasporto di cibo secco e umido. Le custodie in silicone azzurro e grigio, facili da pulire, sono munite di un passante regolabile per la cinta dei pantaloni.

PER TUTTI GLI ACCESSORI: guinzaglio, collare, spuntini, sacchetto per le feci e giochino preferito - tutto nel comodo marsupio. La borsetta Navaris da spazio ai gadget di ogni cagnolino.

ADDESTRAMENTO DIVERTENTE: il borsello porta-premi è comodo durante l'allenamento ai giardinetti, per la caccia al tartufo e altre innumerevoli attività cinofile. READ 30 migliori Vasino Per Bambini da acquistare secondo gli esperti

TUNAON Borraccia Multifunzionale e Portatile per Cani,Borraccia per Gatti e Cani,Bottiglia d'Acqua per Cuccioli, Bottiglia d'Acqua Potabile all'Aperto per Animali Domestici (Blu/258ML) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design della bottiglia d'acqua per cani due in uno: la bottiglia d'acqua per cani è divisa in due parti, che possono contenere 258 ml di acqua e 200 ml di cibo, che possono soddisfare l'acqua e il cibo necessari agli animali domestici come cani e gatti quando viaggiano.

Materiale della bottiglia d'acqua per cani: la bottiglia d'acqua per animali domestici è realizzata con materiali di alta qualità per alimenti e materiali ABS e il tuo animale domestico può usarla in sicurezza.

Facile da trasportare: una bottiglia d'acqua portatile per cani con cordino e lucchetto, che può essere appesa al cordino o inserita in uno zaino per un facile trasporto.

Facile da usare: quando esci con animali domestici, usa una mano per premere delicatamente il pulsante della bottiglia d'acqua per animali domestici, il pulsante sarà bloccato e l'anello di tenuta in silicone può prevenire perdite d'acqua.

[Miglior servizio]: forniamo il miglior servizio per tutti i prodotti in questo negozio. Se hai domande sui nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci in tempo. Ti contatteremo il prima possibile e risolveremo il problema entro 24 ore.

Teamoy Borsa da Viaggio per Attrezzatura per Cani, Borsa da Accessori per Animali Domestici per trasportare Cibo per Animali Domestici e Altri Oggetti Essenziali, Viola € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Borsa Kit Cani: con tasche multiple, abbastanza spaziosa da trasportare i tuoi animali domestici quando viaggi, come cibo, pannolini, frisbee, kit di pronto soccorso, ecc. Può contenere quasi tutto il necessario per un viaggio di 3-4 giorni con 1 grande cane di taglia.

La Confezione Include: 1 borsa da viaggio per forniture per cani, 1 Contenitore di Alimento per cani, 2 ciotola da viaggio pieghevole per cani, 1 tappetino ciotola cane.

Multifunzione: ampio spazio, scomparto principale per tenere i vettori alimentari e gli animali domestici necessari in modo ordinato e di facile accesso. Design speciale sul retro, che si appoggia facilmente attraverso la maniglia di sollevamento della valigia.

La borsa da Viaggio per Ingranaggi per Cani: realizzata in materiale di nylon resistente all'acqua di qualità. Gli spallacci imbottiti possono alleggerire il peso e farti divertire meglio con il cane.

Occasione Applicabile: un simpatico zaino da viaggio per cani adatto per viaggi, escursioni, attività all'aperto, andare al parco e così via.

Diyife Clicker per Cani, [4 PCS, Multicolore][Nuova Versione] Clicker Addestramento Cani Formazione Clicker con Cinturino da Polso per Cane,Gatto,Cavallo,ECC. € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Metodi di formazione scientifica.】Il clicker di allenamento avrà il suono chiaro dopo aver premuto facilmente il pulsante. Grande pulsante per un facile clic e un suono forte. Il metodo di allenamento del rastrello è ora sempre più popolare e molte persone chiamano il "metodo di allenamento felice", non hanno bisogno di battere, non hanno bisogno di forzare, puoi imparare per un breve periodo per il tuo cane, vuoi che impari una varietà di piccoli trucchi.

【Semplice e sicurezza】A differenza dei costosi prodotti per cani a scarica elettrica, i nostri prodotti non contengono elettricità, non danno al cane e al proprietario della scossa elettrica. La forma delle gocce d'acqua nelle mani del molto comodo, il suono stabile, facile da identificare il pulsante, schegge di acciaio inossidabile di 10.000 volte la pressione non è deformata, resistente, non arrugginisce.

【Vantaggi dell'abbinamento】4 diversi colori sulla confezione(nero & giallo & rosso &blu) con custodia regalo gratuita (10 * 16 cm) per essere comodo da trasportare e riporre. Puoi metterlo in auto, borsa e tasca per ottenerlo facilmente quando devi addestrare i tuoi animali domestici.

【Design confortevole 】Il materiale in plastica ABS + anello in acciaio inossidabile non si arrugginisce e dura, la superficie opaca e la maneggevolezza antiscivolo sono facili da impugnare. Dimensione 6 * 4 * 2, forma a goccioline d'acqua, adatta a qualsiasi dimensione del palmo e facile da controllare. Il cinturino da polso elastico, quindi non cadrai durante l'allenamento, può trasportarlo.

【Ampio uso】Il clicker non può solo addestrare i cani, ma anche addestrare gatti, uccelli, galline, pecore e persino topi. È il tuo strumento essenziale per l'addestramento di animali domestici sensibili. Avrai uno strumento di comunicazione felice e fiducioso con il tuo animale domestico.【Garanzia】 Offriamo un rimborso di 45 giorni e un servizio senza preoccupazioni di 12 mesi. In caso di problemi non esitate a contattarci. 【Indirizzo email: versatekcs@gmail.com】

Spazzola Morbida per Cani e Gatti, ACE2ACE Autopulente Toelettatura Spazzola per Animali Domestici con dei pallini di gomma, Togliere Eccesso e Morti Peli Animali, non Graffiano Sulla Degli Animali € 18.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤️️【Amichevole pallini di gomma Design】: ACE2ACE Le setole sono in metallo, molto morbide e l'impugnatura in plastica con rivestimento in gomma antiscivolo, e quindi non era tagliente. la spazzola ha levato facilmente peli e 'pallini di erba' dal mio gatto e cani, senza provocargli dolore e non Graffiano Sulla Pelle Degli Animali.

❤️️【Sistema di Pulizia Intelligente e Comodo】: Rispetto alle spazzole in metallo classiche si evita il fastidio di “pungersi”, ha la possibilità di far uscire o rientrare le setole in metallo. Quando si deve eliminare i peli raccolti, basta premere il pulsante sul retro per tirare dentro le setole e pulirla dai peli rimasti attaccati con molta comodità e praticità. Non è più necessario pulire questo pennello autopulente.

❤️️【Togliere Peli Ottima Compagna】: Molto leggero e abbastanza grande per spazzolare bene i vostri amici pelosetti, così evitando tanti peli in giro per casa. I denti in acciaio inossidabile sono progettati per penetrare i capelli impedendogli di annodarsi e arruffarsi. Soprattutto durante il periodo di cambio del pelo del amico a 4 zampe.

❤️️【Promuovi la circolazione sanguigna e la naturale luminosità】: Quando pennello per il vostro animale domestico, fornisce un massaggio afoso, che aumenta la circolazione del sangue in modo efficace e consente al cane o gatto di sentirsi bene. Prevenire la caduta dei capelli.

❤️️【Suggerimento】: Assicurarsi che sono asciutti i peli dell'animale prima di pettinarli. Si prega di essere amichevole e leggero per pettinare i peli di animali domestici. Prima di pettinare il tuo animale domestico, assicurati che non presenti tagli o piaghe sul suo corpo, in quanto potresti ferirli quando pettini i capelli.

Amazon Basics, Tappetini per l'addestramento di cani e cuccioli, design a 5 strati a prova di perdite con superficie ad asciugatura rapida, dimensione standard, confezione da 100 € 21.26

€ 18.07 in stock 1 new from €18.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include 100 tappetini di dimensione standard, con assorbenza standard per cani

Struttura a 5 strati; il nucleo ultra assorbente trasforma i liquidi in gel al contatto

Superficie ad asciugatura rapida con sostanza attrattiva integrata che aiuta nell'addestramento; rivestimento in plastica a prova di perdite per evitare danni al pavimento

Da utilizzare in casa/all'aria aperta/in auto; ideali per addestrare i cuccioli, per assistere i cani più anziani o come soluzione alternativa nei casi in cui non sia possibile portare all'esterno il proprio animale domestico

Dimensioni: I tappetini di dimensioni regolari misurano 56 x 56 cm (L x P); l'imbottitura centrale misura 48 x 48 cm (L x P) con un bordo in plastica da 4 cm su tutti i lati per prevenire le fuoriuscite

ITAEC Coprisedile Auto per Cani, Antiscivolo, Impermeabile, Antigraffio, Telo Macchina per Sedili Posteriori, Anteriori e Protezione Bagagliaio - Regolabile per Cani di Taglia Grande e Piccola € 49.90 in stock 1 new from €49.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features : Il nostro Telo Auto Itaec è Antiscivolo E Permette Aderenza Sia Sui Sedili Che Nel Bagagliaio Donando Protezione Alla Tua Auto. I Ganci Garantiscono Alle Cinghie Una Salda Presa Evitando Che Il Telo si sposti In Macchina Accidentalmente.

: il materiale di rivestimento del coprisedili auto ITAEC è impermeabile, antigraffio e universale, fatto di stoffa Oxford 600d e misura 137x147cm. I suoi bordi colorati creano contrasto e donano design ed eleganza al tuo interno auto.

' ': la rete divisoria fa sì che il tuo cane si senta sempre vicino a te, riducendo il suo stato d'ansia. Il divisorio ha la possibilità di essere sistemato in base alle proprie esigenze grazie alla cerniera regolabile che ti permetterà di accarezzare il tuo amico a 4 zampe e poterlo controllare facilmente.

' : le tasche porta oggetti, ti permetteranno di riporre gli accessori del tuo cagnolino per averli sempre a portata di mano. La cintura di sicurezza da attaccare al guinzaglio garantisce al tuo cucciolo comodità e stabilità durante il viaggio. Con il pratico astuccio, in dotazione, potrai riporre il coprisedile auto quando non è più necessario.

à : questo telo coprisedile impermeabile e' stato progettato in modo da poterlo ridurre, trasformandolo in un trasportino o cuccia. Questa funzione, permetterà' di contenere perdite di pelo o altro , oltre che di guadagnare uno o più posti nei sedili posteriori per i passeggeri. In questa modalità', può essere usato anche sui sedili anteriori.

Beltom Tavolo da TOELETTATURA E TOSATURA con CESTELLO Posa Oggetti - per Cani Gatti Animali - Pieghevole Portatile 91 x 61 x 82 cm. - SIRL € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo meraviglioso Tavolo da toelettatura è adatto per cani, gatti ed altri animali domestici. Il miglior rapporto qualità/prezzo, il piano di lavoro in gomma anti-graffio ed anti-scivolo e la struttura in acciaio rendono questo tavolo la scelta giusta per l'uso privato così come per quello professionale.

Inoltre è dotato di braccio regolabile in altezza e grazie al suo pratico morsetto è possibile posizionarlo in qualsiasi punto del piano di lavoro, rendendo comodo e semplice l'utilizzo.

Dimensione piano lavoro: 91 x 61 x 82 cm. Dimensione cesto portaoggetti : 66 x 37 cm. Braccio regolabile in altezza fino a 154 cm.

Peso: 13 kg. Max. Capacità di carico: 100 kg

Gambe del tavolo in acciaio verniciato color grigio. Piano di lavoro in gomma anti-graffio ed anti-scivolo Design pieghevole per risparmiare spazio e facilitare il trasporto Facile da pulire, aprire e chiudere.

Ferplast Trasportino per Cani da Auto ATLAS CAR 100, Griglie per l'Aerazione, Vani Porta Oggetti, Tappeto Drenante € 153.96 in stock 4 new from €153.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

LYL Targhetta d’identificazione per Animali Domestici, in Acciaio Inox, Incisione Personalizzata Fronte/Retro, per Gatto e Cane, Forme Diverse (L, Osso) € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Color osso Size L (Confezione da 1)

Spazzola Morbida Cani Gatti Autopulente Toelettatura Animali Domestici Pallini Gomma Togliere Eccesso Peli Morti Graffiano Punte Acciaio Inox Comodo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FACILE DA PULIRE. Spazzola per cane con pulsante di pulizia è lo strumento di pulizia più veloce e comodo; si tratta di una spazzola morbida che si adatta perfettamente per la cura di cani, gatti e animali di piccola taglia; ottima spazzola per pelo dei Cani e Gatti.

DESIGN SUPER CONFORTEVOLE Una sensazione super per il tuo animale domestico le spazzole sono morbide e delicate senza troppa pressione; indolore e morbido sulla pelle, per la cura del pelo medio e lungo nel cambio di pelliccia; nessun problema!

PETTINATURA PERFETTA. Aumenta la circolazione del sangue in modo efficace e consente al cane o gatto di sentirsi bene; prevenire la caduta dei capelli; ottima spazzola per pelo dei gatti e cani; lo speciale design facile da impugnare rende la toelettatura degli animali domestici più facile e confortevole.

SISTEMA DI PULIZIA INTELLIGENTE E COMODO Rispetto alle spazzole in metallo classiche si evita il fastidio di 'pungersi', ha la possibilità di far uscire o rientrare le setole in metallo; quando si deve eliminare I peli raccolti, basta premere il pulsante sul retro per tirare dentro le setole e pulirla dai peli rimasti attaccati con molta comodità e praticità; non è più necessario pulire questo pennello autopulente.

NESSUNA BATTERIA RICHIESTE. Realizzato in tessuto speciale che afferra un materiale così leggero con una carica statica che raccoglie peli attraverso pochi passaggi; il nostro dispositivo di rimozione dei peli di animali domestici è riutilizzabile senza doversi preoccupare di rotoli di carta o pastella ecc.

Zwini Borsa da Viaggio per Cani Lavabile Borsa Termica con Scomparti, Alimentatore Pieghevole e bevitore (Nero) € 47.99 in stock 2 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set completo: perfetto per viaggiare con il tuo amico peloso, la borsa da viaggio per cani viene fornita completa di due tasche interne per alimenti/trattamenti e tappetino lavabile.

Spazio sufficiente: misura 38 cm di lunghezza x 24 cm di larghezza x 32 cm di altezza quando completamente aperta, questa borsa dispone di un ampio spazio interno con una tasca interna con cerniera, e una tasca elastica e un pannello esterno con cerniera per tutti gli effetti del tuo animale domestico.

Alta qualità: questa borsa da viaggio per cani è realizzata in nylon resistente all'acqua. La maniglia imbottita e la tracolla regolabile possono alleggerire il carico e farti godere meglio del tempo felice con il cane.

Due sacchetti: posizionare cibo e dolcetti all'interno dei contenitori inclusi da 19 x 19 x 13 cm, ognuno dotato di una robusta cerniera per evitare che il contenuto si rovesciasse all'interno della borsa e garantire che giocattoli, coperte e altri oggetti rimangano puliti durante il trasporto.

Design portatile: la nostra borsa da viaggio per animali domestici è dotata di maniglie per il trasporto e una tracolla per una facile portabilità da una posizione all'altra, nonché di un pannello per il bagaglio a rotelle per un facile fissaggio al bagaglio.

iEnergy Zaino per Cani Mal - Zaino per Cani - Zaino Resistente alle intemperie per Cani - Zaino da Trekking Ben Imbottito, Rosso, Medio € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features iEnergy MAL Dog Backpack è fatto per la vita all'aria aperta, sia che si tratti di giungle urbane o di cime montuose. Tiene saldamente gli elementi essenziali per passeggiate ed escursioni del tuo cane mentre sei in giro.

Misura per determinare la parte più profonda delle dimensioni del seno del tuo cane. Le raccomandazioni basate sul peso sono solo una stima. Piccolo: 20 - 28 "(53-71 cm) - per cani tra 20 e 40 libbre (9-18 kg) Medio: 28 - 34" (71 - 86 cm) - per cani tra 40-90 libbre (18 -40 chilogrammi). Grande: 34 - 44 "(86 - 114 cm) - per cani tra 80-120 libbre (36-54 kg).

Il design pratico ed elegante con cinghie regolabili consente una gamma completa di movimenti per il tuo cane e mantiene lo zaino MAL iEnergy Dog in posizione senza oscillare mentre cammini o corri. Il materiale in rete traspirante manterrà il tuo cane fresco permettendo all'aria di fluire e ventilazione mentre sei in movimento.

Disponibile in 3 diverse misure in modo da poter scegliere la misura giusta per il tuo cane.

Tasche laterali dove possono essere facilmente riposti oggetti personali come chiavi, telefoni cellulari o altri oggetti, un'imbottitura in rete traspirante assicura una vestibilità comoda" READ 30 migliori Metro Bambini Parete da acquistare secondo gli esperti

Teamoy Borsa da Viaggio per Dog Gear, Borsa da Viaggio per Cani con 2 Ciotole Pieghevoli in Silicone, 2 contenitori per Alimenti, 1 Tappetino per Le Ciotole (Grande, Grigio) € 60.59 in stock 1 new from €60.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il sacco per cani: Il design a doppio strato con più tasche è abbastanza spazioso da trasportare le vostre scorte quando viaggiate, come cibo, acqua, pannolini, frisbee, kit di pronto soccorso, ecc. La borsa da viaggio per cani è grande abbastanza per 1 grande o 2 cani di piccola taglia per un viaggio di una settimana.

La confezione include: 1 borsa da viaggio weekend per cani, 2 contenitori per alimenti per alimenti freschi, 2 ciotole pieghevoli in silicone, 1 materassino pieghevole resistente all'acqua e facile da pulire.

Multifunzione: un sacco di spazio, scomparto principale con divisorio in grado di tenere impilati ordinatamente e facilmente gli alimenti per animali e gli animali domestici. Design speciale sul retro, che si ripone facilmente attraverso la maniglia di una valigia.

Alta qualità: questa tote bag da viaggio per cani è realizzata in materiale di nylon resistente all'acqua di qualità. La maniglia imbottita e la tracolla regolabile possono alleggerire il carico e farti divertire al meglio con il cane.

Occasione applicabile: Una bella borsa da viaggio per cani adatta per viaggiare, escursioni, attività all'aria aperta, andare al parco e così via.

Seggiolino Auto per Cane di Piccola e Media Taglia Coprisedile per Cane con Cintura di Sicurezza Trasportino Auto Borsa per Cani Coprisedile per Cani Gatto Pet Animale Borsa Anteriore (Grigio) € 22.69 in stock 1 new from €22.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali di alta qualità: Realizzato in tessuto Oxford di altissima qualità, antigraffio, antistrappo, polvere e antiscivolo, pulire con un panno umido per pulire la superficie. Non aver paura di sbavare gli animali domestici o di perdere i capelli e sporca la macchina. Proteggi il seggiolino auto da graffi, fango, capelli e sporco, mantenere sempre pulito e igienico. Cintura in nylon, anello antiruggine D, rete in rete in PVC, resistente e durevole.

Design sicuro: il sedile antiscivolo aumenta l'attrito, Mantiene il tuo animale domestico al sicuro in un posto per riduce le distrazioni di guida.ci sono 2 fori sul retro e la cintura di sicurezza può passare direttamente attraverso il seggiolino auto del cane. Il cane che indossa la cintura di sicurezza sarà più sicuro. Durante la frenata, la cintura di sicurezza per cani può anche prevenire lesioni! Impedisce efficacemente al cane di muoversi intorno all'auto.

Cinturino regolabile: Le cinghie regolabili incorporate facilitano l'installazione in quasi tutti i veicoli, il che fornirà maggiore sicurezza e resistenza al tuo nuovo seggiolino per cani. Il piccolo tubo in PP aumenta l'attrito e impedisce al cuscino del cane di scivolare in avanti. Anche in frenata, il cuscino del sedile può essere tenuto saldamente sul sedile dell'auto. Con il design a sedile singolo puoi sederti accanto al tuo animale domestico e giocarci.

Installazione semplice: Inserire l'asta fissa nella cucitura del sedile, fibbia e cinghia regolabile per fissare sul sedile. Montare il cuscino del sedile sul seggiolino auto può garantire la sicurezza dell'animale durante la guida. Potrai in pochi secondi installare il tuo seggiolino auto cane nella macchina nella parte del sedile posteriore o anteriore.Il design in mesh traspirante eleva una visibilità comoda del vostro animale domestico.

Adatto per animali di piccola e media taglia: 38.5 X 38.5 X 27 cm, un tappetino per auto molto adatto, comoda e spaziosa, Il design aperto garantisce comfort e sicurezza. È conveniente portare fuori il tuo animale domestico. Se non sei soddisfatto al 100% di questo prodotto, ti preghiamo di contattarci e ti forniremo una soluzione. Il seggiolino auto è un ottimo e sicuro modo per mantenere la sicurezza del tuo animale domestico sulla strada.

ROJECO Mangiatoia Automatica Per Gatti e Cani WiFi, 4L Alta Capacità Lavabile Automatica, Con Timer e Ciotola In Acciaio Inox, 1-10 Pasti Al Giorno Per Animali Domestici Di Piccole e Medie Dimensioni € 105.99

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

1 used from €74.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design rimovibile per mantenere la salute degli animali domestici】: Il mangiatoia automatica è rimovibile per una pulizia accurata per prevenire infezioni batteriche nel tratto gastrointestinale del vostro animale domestico.Design intelligente, un'alimentazione scientifica e una riduzione dello stress gastrointestinale degli animali domestici.

【Coperchio di sicurezza e mantiene il cibo fresco】: Questo coperchio con chiusura di sicurezza impedisce il ribaltamento e le fuoriuscite e l'essiccante (incluso) mantiene il cibo fresco.

【Facile da usare】: Alimentazione con controllo app (iOS e Android) quando e dove vuoi o impostare il piano di alimentazione, 1-10 pasti al giorno e fino a 60 porzioni per pasto (6 g per porzione). Si prega di confermare che è collegato al Wi-Fi (solo 2,4 G). Nota: non solo l'alimentazione di controllo dell'app. È anche possibile premere il pulsante di alimentazione due volte e il vostro animale domestico riceve un pasto.

【Design affidabile anti-intasamento】: La struttura meccanica migliorata è stata progettata per risolvere il problema dell'intasamento degli alimenti (cibo secco, dimensioni entro 4-12 mm) Impedisci al tuo animale domestico di morire di fame.

【Sistema di alimentazione di emergenza】: Il distributore di mangime ha fornito non solo adattatore da 5 V e cavo USB, ma anche un sistema di backup a batteria (4 batterie AA, non incluse) in caso di interruzione di corrente per garantire che i vostri animali domestici ricevano cibo in qualsiasi momento.

PETPROVED Telo Coprisedile Auto per Cani Telo Macchina Cane Posteriore Copertura per Cani € 35.95 in stock 1 new from €35.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COPRISEDILE PER AUTO ADATTO ALLA MAGGIOR PARTE DELLE AUTO: PetProved ha progettato un coprisedile per auto per cani adatto alla maggior parte delle auto e dei SUV. Inoltre, può essere trasformato in 3 modi: amaca per il sedile posteriore per la completa accoglienza e protezione del cane, sedile per quando ospiti passeggeri e puoi persino usare il telo auto cane nel bagagliaio! Le tue esigenze incontrano le nostre possibilità!

MANUTENZIONE FACILE CON LA PROTEZIONE CON MOTIVO FOOTBALL: lo strato superiore del telo auto per cani è rivestito con un lussuoso motivo football. È facile da pulire poiché i peli e le setole del cane non si attaccano al tessuto, possono essere aspirati o spazzolati e lo sporco di certi sport può essere pulito con un panno umido. È davvero facile come sembra!

TECNOLOGIA DI PRESSATURA A CALDO: è un modo innovativo usato per unire i tessuti dei rivestimenti del telo cane auto PetProved, che non lasciano fori di cucitura come nelle normali tecnologie. I coprisedili per cani auto sono senza fori di cucitura, offrono una migliore resistenza all'acqua in quanto non ci sono spazi vuoti per la fuoriuscita di liquidi. Una soluzione ideale per una protezione completa dell'abitacolo dell'auto!

I COPRI SEDILI AUTO PER CANI HANNO UNA COMPOSIZIONE LEGGERA: ogni strato è stato selezionato per assolvere al suo scopo. Il tessuto Oxford superiore previene qualsiasi fuoriuscita di liquidi, i tre tessuti centrali sono leggeri e traspiranti e il tessuto inferiore in gomma antiscivolo mantiene la protezione in posizione. La migliore qualità che puoi trovare sul mercato!

SPAZIO SICURO E ACCOGLIENTE: con quattro lati protetti e un design confortevole, il tuo amico peloso godrà di uno spazio accogliente durante il viaggio. Il guinzaglio di sicurezza aggiuntivo con connessione alla fibbia della cintura di sicurezza, offre una tranquillità extra, mentre una ciotola pieghevole sarà molto utile per quando il tuo cucciolo avrà sete! Inoltre, quando non in uso, conserva la protezione nella sua custodia! I tuoi viaggi comodi iniziano con PetProved!

Lzansuii Pulitore della Zampa del Cane, Tazze Pulizia Zampa Portatile (1 Asciugamano, 1 Spazzolino denti) Dog Paw Cleaner in Silicone per Pulizia Zampe Pet Sporche e Fangose(Piccolo) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Il Design con Punta a Pennello Biforcate RaddoppiRa la Pulizia】: A differenza delle normali coppette per cani pulite, la nostra punta è progettata in una forma a forchetta, che può raddoppiare le dita dei cani in profondità, evitando troppo lunghi tempi di pulizia.

【Facile da Usare】: Aggiungere un po 'd'acqua e semplicemente inserire la zampa fangosa e sporca nella tazza, spostare la tazza su e giù o ruotarla per pulire la zampa. Asciugare delicatamente la zampa con un asciugamano. La spazzola è staccabile, basta svitare il coperchio e rimuovere la spazzola in silicone per la pulizia (la taglia M deve rimuovere il coperchio, la taglia S non è necessaria), e tenerlo asciutto per il prossimo utilizzo.

【Materiale Sicuro, Morbido e Durevole】:Questo pulitore per zampe di cane è realizzato con morbide setole in silicone. Durevole, morbido e piacevole da avvolgere. Può rimuovere efficacemente lo sporco e i batteri sulle zampe e mantenere gli animali domestici sani.

【Due Taglie tra Cui Scegliere】: taglia S: adatta per cani di piccola taglia (circonferenza dell'artiglio inferiore a 17,8 cm). Taglia M: adatta per cani di taglia media e grande (circonferenza della legge inferiore a 23,4 cm).

【Contenuto Della Confezione】: 1 tazza per pulizia per animali domestici, 1 asciugamano, 1 spazzolino da denti. L'asciugamano è realizzato in materiale nano-fibra, che assorbe l'acqua e asciuga rapidamente i peli degli animali domestici, spazzolino a forma di dita con setole morbide in silicone, che possono aiutare meglio gli animali domestici a pulire i denti e le gengive.

PIPPI Traversine Tappetini Orinatoio Toilette Cani Maschi Accessori Assorbenti Nuova Generazione € 39.20 in stock 1 new from €39.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SOLUZIONE DEFINITIVA PER LA PIPI’ DEL TUO CANE MASCHIO! PIPPI riunisce in un unico oggetto, igiene, praticità, comodità e design. Oltre a nascere dall’amore per gli animali, vuole essere un aiuto per i padroncini, risolvendo in maniera definitiva la preoccupazione di non avere il tempo per portare fuori il proprio bau!

IL TUO CANE LO ADORERA’! Com'è noto il cane maschio per urinare sceglie la verticalità, che sia un palo, un albero o un vaso. Con la sua forma PIPPI facilita l'azione che compie il cane durante l'atto della minzione, alzando la gamba trova l'equilibrio che cerca!

MIGLIORA IL BENESSERE DEL TUO CANE! Trattenere i bisogni non è salutare per l’animale. Lo speciale utilizzo del PIPPI permette al cane di fare liberamente la pipì, non dovendo così sottostare agli orari di uscita

LAVABILE ED ECONOMICO! Lavabile e definitivo, PIPPI salvaguarderá il tuo ambiente domestico dalla pipí del tuo cagnolino! Basta cattivi odori e tappetini igienici impregnati di pipì. Potrai facilmente lavare il tuo PIPPI con acqua o con qualsiasi detersivo!

CONSIGLIATO DAI VETERINARI! Il cane è abitudinario, per questa ragione è necessaria qualche settimana per un apprendimento definitivo, consigliamo di utilizzare richiami olfattivi su PIPPI. Ricordandoti che siamo disponibili per suggerimenti. Spesso i nostri amici lo apprezzano dal primo giorno ma in altri casi sono occorsi anche oltre i 45 giorni, dipende da tanti fattori: età, abitudini, carattere e chiaramente la nostra collaborazione.

Amazon Basics - Sacchetti per bisogni dei cani, con dispenser e clip per guinzaglio,300 unità € 10.35

€ 7.22 in stock 1 new from €7.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 300 sacchetti per bisogni dei cani e dispenser con clip per guinzaglio

Ciascun sacchetto misura 22,9 x 33,08 cm (larghezza x lunghezza)

Anti-perdite per essere maneggiati in modo sicuro e igienico; la freccia indica l’apertura per un accesso rapido

20 rotoli con 15 sacchetti per rotolo; i sacchetti sono più spessi dei sacchetti standard da 20 per rotolo

I rotoli sono di dimensioni standard per dispenser da guinzaglio e si estraggono rapidamente

Geyecete - Feltro Cestino portaoggetti per Giocattoli per Cani e Animali, Pieghevole Contenitore per Giocattoli e Coperte per cani-38 x 27 x 25 cm-Grigio/Cachi € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. MATERIALE:Il cestino è realizzato in morbido feltro in fibra chimica.

2. DIMENSIONI: 38 x 27 x 25 cm.il cestello è in posizione verticale e le comode maniglie lo rendono facile da trasportare o spostare.

3. Crea un ambiente domestico ordinato,Il cestino portaoggetti per cani distingue efficacemente le forniture per animali domestici dalle tue necessità quotidiane, rendendo la tua vita più organizzata.

4. STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE PERFETTO - Abbastanza grande da contenere tutto ciò che ci metti, questa scatola dei giocattoli aggiunge un tocco divertente a qualsiasi stanza. Semplifica l'organizzazione di una stanza piena di giocattoli.

5. MANUTENZIONE : resistente e di lunga durata. Facile da pulire con un panno umido. Pulire con un panno.

Pecute Piscina per Cane/Gatti(120x30cm), Piscina per Animali da Compagnia Pieghevole Aggiornato con Manico in PVC Antiscivolo Atossico, Robusto e Resistente,Verde € 59.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sicuro e robusto: materiale PVC sicuro e durevole, atossico, resistente al tempo, antigraffio. Il bordo incorporato del materiale del PVC di spessore di 0.5cm, rende l'intera piscina più robusta, non collassa!

Comodo da riporre: bastano pochi secondi per installare e mettere via, senza bisogno di pompa d'aria, super facile da usare. Quando la piscina non è in uso, si prega di asciugarla in tempo! Facile da riporre e trasportare in campeggio o in viaggio.

Multiuso: questa piscina pieghevole non solo può essere utilizzata per la piscina per bambini del tuo animale domestico (raffredda il tuo cane nell'ondata di calore), ma può anche essere utilizzata come vasca da bagno per bambini, sandbox, piscina per bambini estiva, piscina per giocattoli per bambini, cestino, ecc. Un must per la lista estiva della famiglia!

Altre caratteristiche】: i - Tappo di scarico rapido: la spina è progettata con una spirale, ruotare per aprirlo, facile svuotare la piscina! È ben sigillato, non c'è bisogno di preoccuparsi di una perdita d'acqua. Ii)-Struttura antiscivolo: il motivo antiscivolo del pavimento della piscina e della parete può impedire agli animali domestici di scivolare quando si spruzza. iii)-maniglia aggiornata: fare per impostare, usare, piegare la piscina più conveniente.

Soddisfazione al 100%: ama la tua nuova piscina per animali domestici o i tuoi soldi indietro! Siamo dietro i nostri prodotti e ci assicuriamo della vostra completa soddisfazione. Se trovi domande o stranezze, plz lascia che il nostro team di supporto post-vendita amichevole e reattivo sappia, li risolveremo. READ 30 migliori Zaino Mamma Neonato da acquistare secondo gli esperti

Kit cornici Foto Le Impronte dei Gatti o Cane, ricordo Regali per di Animali Domestici, Ideale Come Regalo commemorativo per Cani o Gatti. € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Argilla non tossica, 100% sicuro: non tossico di alta qualità kit impronte animali ornamento gatto che dura.

cornici foto commemorativa kit impronta gatto: portafoto impronta in legno di alta qualità con vetro acrilico trasparente.

La cornice si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania o Sul muro: splendidamente per completare qualsiasi stile di arredamento della casa e rende il regalo perfetto per ogni amante degli animali.

Senza problemi: fai facilmente da te argilla per impronte la forma che vuoi, rendendo un ricordo duraturo per i tuoi adorabili gatti o cani.

KDOTS Pulisci Zampe Cane in Silicone, Accessori Lava Zampe per Cani, per Cani di Taglia Piccola E Media € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FACILE DA USARE- Usare il lavazampe è facile, aggiungi dell'acqua, inserisci la zampa e ruota a dx e sx per 10s e il gioco è fatto! Estrai la zampetta e asciuga con un panno!

PULIZIA FACILE E VELOCE- Per pulire il lavazampe svita il coperchio ed estrai la spazzola, butta l'acqua sporca e risciacqualo per bene. Lascia asciugare e sarà subito pronto all'uso!

DESIGN EXTRA PULENTE- Il nostro lavazampe pulisce le zampette del tuo cane in profondità arrivando nei punti più difficili come sotto le unghie! Pulizia veloce ed efficace senza perdere tempo!

MATERIALE SICURO- il lava zampe è realizzato in morbido silicone che rimuove sporco e batteri delicatamente dalle zampe del tuo cagnolino senza creare irritazioni!

PICCOLA E MEDIA TAGLIA- Adatto per cani di taglia S/M, grazie alle sue dimensioni 11x9x9 è salvaspazio, puoi portarlo sempre con te durante le passeggiate col tuo amico a 4 zampe!

MOREZI Scatola portagiochi per cani in tela, molto adatta per organizzare giocattoli per cani, coperte, vestiti e altri articoli per animali domestici - Grigio/Cachi € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Scatola dei giochi per cani: adatta per riporre articoli per animali domestici come cibo secco per animali domestici, collari per cani, giocattoli per cani e gatti, coperte per cani e vestiti per cani.

2. La dimensione della scatola dei giochi per cani: 38 cm x 26 cm x 25 cm (lunghezza x larghezza x altezza), che può facilmente contenere tutte le necessità di un amico a quattro zampe.

3. Materiale della scatola di immagazzinaggio del cucciolo: realizzato in tela, privo di sostanze chimiche, resistente alla masticazione. Con maniglia, è facile da trasportare e spostare.

4. Alla moda e pratico: i colori classici e i design eleganti sono adatti a vari stili di decorazione.

5. Facile da pulire: la nostra scatola dei giochi per animali domestici può pulire la superficie del cestino con un panno umido. E 'lavabile a mano.

Mobile Dog Gear, Week Away - Borsa da viaggio per cani di piccola taglia, include porta alimenti foderati e 2 ciotole pieghevoli per cani, rosa € 58.11 in stock 1 new from €58.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pronto per l'uso: il tuo amico peloso ama viaggiare, ma aspetti, hai dimenticato qualcosa! Guinzaglio, collare, giocattolo da masticare?!? Che si esci per qualche ora, il fine settimana o in un viaggio più lungo, abbiamo la borsa da viaggio perfetta per il vostro cane. Questo bagaglio per animali consente di imballare e organizzare sapientemente gli oggetti del vostro animale domestico, trovarli e accedervi facilmente, il tutto garantendo la tranquillità che gli oggetti del vostro animale domestico non si perdono o si allontanano. Questa borsa da viaggio per cani è un must have per tutti i genitori.

Borsa settimanale – Che si tratti di vacanze, viaggi, visitare parenti o qualsiasi altro viaggio esteso, Overland Dog Gear organizzato bagaglio Dog Gear rende semplice viaggiare con il vostro cane. La borsa Week Away è della dimensione perfetta per riporre gli oggetti del tuo animale domestico per un'intera settimana o più. Questa borsa da viaggio per animali domestici è ideale per cani di piccola taglia, ed è perfetta per lunghi viaggi e vacanze; può contenere oggetti come giocattoli, acqua, cibo, guinzaglio, imbracatura, coperte, sacchetti dei rifiuti e altri oggetti essenziali per animali.

Caratteristiche: ampio scomparto principale, divisore per mantenere ordinati gli alimenti, tasca interna con cerniera, tracolla imbottita regolabile e tasca in rete su ogni lato. Sono inclusi anche 2 contenitori rivestiti per alimenti (10 tazze in totale), tovagliette e 2 ciotole pieghevoli in silicone che si ripongono comodamente nella patta anteriore. Questa borsa da viaggio soddisfa anche la maggior parte delle compagnie aeree e dispone di una custodia per bagagli che si adatta sopra una maniglia di trazione della valigia e una targhetta identificativa.

Alta qualità – Questa non è la normale borsa per animali domestici. Il materiale resistente in poliestere ripstop di alta qualità durerà senza la preoccupazione che si usuri o si rompa. Questo materiale resistente è allo stesso tempo leggero e facile da pulire, ed è in grado di gestire la “ruff” e l’asciugatrice durante gli spostamenti. Questa borsa sapientemente progettata farà viaggiare il tuo animale domestico con stile. Le dimensioni di questa borsa per cani sono 30,5 x 15,2 x 27,9 cm.

Ottima idea regalo: questa meravigliosa borsa da viaggio è il regalo perfetto per qualsiasi amante degli animali. Questo elegante bagaglio per animali domestici è disponibile in diverse dimensioni, disegni e colori, quindi c'è una borsa adatta per ogni cane. Questa borsa per pannolini per cani è anche il regalo perfetto per feste di adozione, addii di cuccioli, compleanni di animali domestici, feste gotcha, regali di vacanza o qualsiasi occasione. Questo regalo premuroso non solo permetterà agli amanti degli animali domestici di sapere che stavi pensando a loro, ma anche al loro animale domestico.

disconoscimento:

