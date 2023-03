Home » Sport 30 migliori Orologi Suunto Uomo da acquistare secondo gli esperti Sport 30 migliori Orologi Suunto Uomo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Orologi Suunto Uomo preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Orologi Suunto Uomo perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Suunto Core Orologio outdoor con altimetro, barometro e bussola € 164.48 in stock 7 new from €164.48

33 used from €84.61

€ 164.48 in stock 7 new from €164.48

Amazon.it Features Suunto Core racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio dalla struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero

La combinazione di altimetro, barometro e bussola con le informazioni meteorologiche lo rende lo strumento indispensabile per le vostre avventure

Doppia ora, Visualizzazione della data, Sveglia quotidiana e ora dell'alba e del tramonto

Display a matrice con retroilluminazione elettroluminescente e batteria sostituibile, Durata della batteria di 12 mesi in modalità oraria, Menu multilingua disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo, Temperatura operativa da -20° C a +60° C

Contenuto: 1x Suunto Core Orologio sportivo outdoor, Materiale: Elastomero (cinturino), Cristallo minerale, Colore: Nero (All Black), SS014279010

SUUNTO 9 Baro, Orologio GPS Multisport con Batteria di Lunga Durata e misurazione della frequenza cardiaca al Polso Unisex Adulto, Nero, Taglia Unica € 299.00

€ 279.00 in stock 10 new from €279.00

49 used from €210.20

€ 279.00 in stock 10 new from €279.00

Amazon.it Features Robusto orologio GPS multisport per sportivi molto ambiziosi, Utilizzabile per più di 80 sport, Misurazione dell'altitudine barometrica, Cardiofrequenzimetro al polso

Ideato per allenamenti, corsa e sport estremo all'aria aperta, Modalità predefinite di funzionamento batteria per un max. di 170 ore di autonomia, Impermeabile fino a 100 m, Ottimo per corsa, escursioni, ciclismo e altro

Controllo della musica dal polso, Facile da collegare alla Suunto App o alla vostra app preferita, Possibilità di condividere dati con le vostre community, Accesso ad analisi degli allenamenti e istruzioni

Combinazione ottimale di design scandinavo e materiali durevoli e di qualità, Monitoraggio preciso di passi, calorie e sonno, Ottimo per l'attività sportiva e l'uso quotidiano

Contenuto: 1 Orologio multisport unisex Suunto 9 Baro Black, Con cavo USB, Circonferenza polso 130-220 mm, Colore: Nero, SS050019000

Suunto 5 Peak Orologio sportivo GPS leggero e compatto con 100 ore di autonomia e misurazione della frequenza cardiaca al polso € 199.00 in stock 12 new from €199.00

55 used from €132.41

€ 199.00 in stock 12 new from €199.00

Amazon.it Features Orologio GPS compatto e resistente con misurazione della frequenza cardiaca al polso, Molto comodo da indossare grazie alla struttura leggera, Ottimo per escursioni in mezzo alla natura, per l'allenamento e per un uso quotidiano

Più di 80 modalità sportive per la corsa, il ciclismo e il nuoto, Modalità di batteria intelligente per un'autonomia fino a 100 ore, Impermeabile fino a 30 m, Prodotto in Finlandia con 100% di energia rinnovabile

App Suunto per navigare e pianificare i percorsi con le mappe di calore per scoprire i posti migliori dove fare escursioni a piedi, andare in bici e altro ancora, Monitoraggio preciso di allenamento, stress, recupero, attività quotidiane e sonno

Controllo della musica dal polso, Facile connessione della app Suunto alle vostre app e ai vostri servizi preferiti come Spotify, Strava, Training Peaks e Komoot, Aggiornamento software over-the-air

Contenuto: 1x Suunto 5 Peak Black Orologio multisport unisex, Peso: 39 g, Dimensioni: 12,9 x 43 mm, Materiale: silicone (cinturino), acciaio inox, Plastica, Colori: Nero, SS050726000

Garmin Instinct 2, Smartwatch, 45mm, Rugged design, Autonomia 28 giorni, +30 app multisport, GPS, Cardio, SpO2, Activity Tracker 24/7, Connect IQ (Graphite) € 299.99

€ 265.00 in stock 28 new from €265.00

1 used from €262.35

€ 265.00 in stock 28 new from €265.00

Amazon.it Features RUGGED DESIGN ➡ Smartwatch con caratteristiche uniche, in grado di distinguerti. Impermeabile fino a 100 metri, è resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un'autonomia fino a 28 giorni in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS.

OLTRE 30 APP PRECARICATE ➡ Puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora.

NAVIGAZIONE GPS ➡ Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione più precisi e, grazie all'altimetro, al barometro, alla bussola e la funzione TracBack hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta.

WORKOUT E ALLENAMENTI ➡ Segui i piani di allenamento Garmin Coach per raggiungere i tuoi obiettivi nel running oppure scarica sullo smartwatch workout fitness predefiniti e lasciati guidare da Instinct durante tutta la routine.

SMARTWATCH COMPLETO ➡ Visualizza le notifiche sul display e invia un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto o automaticamente in caso di incidente. Personalizza il quadrante e scarica nuove appe da Connect IQ Store.

SUUNTO 9 Peak Orologio GPS multisport con batteria di lunga durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso, Grigio (Moss Gray) € 399.00

€ 369.00 in stock 13 new from €369.00

28 used from €285.00

€ 369.00 in stock 13 new from €369.00

Amazon.it Features Orologio GPS ultrasottile, piccolo ed estremamente resistente, Realizzato con materiali di altissima qualità per le avventure e gli sport estremi all'aperto, Prodotto in Finlandia con 100% di energia rinnovabile

Modalità intelligenti di funzionamento della batteria per un max. di 170 ore di autonomia, Impermeabile fino a 100 m, Misurazione dell'altitudine barometrica, Cardiofrequenzimetro e saturazione ossigeno per acclimatamento a quote elevate

Monitoraggio di attività giornaliere e del sonno nell'app Suunto, Per oltre 80 sport diversi, App Suunto per la pianificazione degli itinerari in base a Heatmaps per individuare i luoghi migliori per corsa, escursioni, ciclismo e altro

Controllo della musica dal polso, Facile da collegare alla Suunto App o alla vostra app preferita, Possibilità di condividere dati con le vostre community, Accesso ad analisi degli allenamenti e istruzioni

Contenuto: 1 Orologio multisport unisex Suunto 9 Peak Moss Gray, Con cavo di ricarica, Materiale: Silicone (cinturino), Acciaio inox, Vetro in cristallo zaffiro, Colore: Grigio, SS050524000

Suunto 7 Versatile Smartwatch con molte funzionalità e Wear OS by Google, Nero € 457.22 in stock 3 new from €457.22

25 used from €177.05

€ 457.22 in stock 3 new from €457.22

Amazon.it Features Smartwatch unisex personalizzabile dotato di molte utili funzionalità per uso sportivo e quotidiano, per 70 sport diversi e compatibile con app di allenamento

Utili funzionalità da smartwatch come la ricezione di messaggi con Wear OS di Google, Compatibile con dispositivi Android e iOS, Musica Offline con Spotify, Con Google Play per pagare contactless

Monitoraggio del sonno; Cardiofrequenzimetro al polso; Mappe offline gratuite; Compatibile con app di allenamento come Strava o Endomondo, Under Armour, Adidas Running e Training Peaks più utilizzo pacchetto vantaggi

Design elegante e robusto con schermo touch ad alta definizione e Gorilla Glass antigraffio, 48 h di durata della batteria in modalità smartwatch e 12 h in modalità GPS, Impermeabile fino a 50 m*

Contenuto: 1 Smartwatch unisex SUUNTO 7, Cavo USB e istruzioni, Peso: 70 g, Dimensioni: 50x50x15.3 mm, Materiale: Acciaio/Poliamide, Gorilla Glass, Cinturino in silicone: 230 x 24 mm, Colore: Nero, SS050378000 READ 30 migliori Guantoni Boxe Everlast da acquistare secondo gli esperti

Suunto Dive D5 Computer Subacqueo, Rame € 670.00 in stock 5 new from €599.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Computer subacqueo personalizzabile in formato di orologio da polso con batteria ricaricabile per sub principianti e avanzati, Cinturini intercambiabili grazie alla pratica chiusura automatica

Display a colori con 3 pulsanti, Cardiofrequenzimetro al polso, Saturimetro per un più facile adattamento all'aria di montagna, Visualizzazione del numero di passi/calorie e monitoraggio del sonno.

Pianificazione e analisi delle immersioni e delle informazioni grazie a dettagliati protocolli grafici su PC tramite il software Suunto DM5, Pianificazione dei gas, Collegabile a smartphone Bluetooth

Suunto Fused RGBM 2: Complesso algoritmo per immersioni a circuito chiuso e aperto, di tipo ricreativo e tecnico, Risalita sicura grazie al prolungamento del tempo massimo di immersione

Contenuto: 1x Suunto Dive D5 Copper, Include cavo USB, Misure della cassa: 53 x 53 x 16,5 mm, Materiale: Silicone/Vetro in cristallo minerale, Colore: Rame, SS050569000

Fitbit Versa 4,Black/Graphite, Smartwatch Unisex-Adult, Nero / Alluminio grigio grafite, ‎4.03 x 4.03 x 1.12 cm; 200 grammi € 229.95

€ 199.99 in stock 24 new from €199.99

€ 199.99 in stock 24 new from €199.99

Amazon.it Features 6+ giorni di autonomia e resistenza all'acqua fino a 50 metri

Compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Progettato per migliorare la tua forma fisica: Rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, Mappa intensità allenamento, Livello di Recupero Giornaliero, Minuti in Zona Attiva, Registrazione dell'attività dell'intera giornata, 40+ modalità di allenamento, Tracciamento automatico dell'attività

Strumenti per tracciare il sonno e dormire meglio: Profilo di sonno personalizzato, Fasi e punteggio del sonno, Sveglia intelligente, Modalità Non disturbare

Tutto per mantenere sani corpo e mente: Punteggio gestione dello stress giornalier, SpO2, Pannello Metriche di salute, Monitoraggio ciclo mestruale, Contenuti per il rilassamento

Suunto 9 Orologio sportivo con GPS, Lunga durata della batteria e cardiofrequenzimetro da polso € 399.00

€ 297.63 in stock 2 new from €297.63

17 used from €166.67

€ 297.63 in stock 2 new from €297.63

Amazon.it Features Il compagno ottimale per gare e allenamenti in più di 80 sport; Impermeabile fino a 100 m; Batteria intelligente con una durata fino a 120h; Necessario aggiornamento periodico del software scaricabile dal sito Suunto

Batteria intelligente con gestione intelligente dell'energia che garantisce fino a 120 ore di utilizzo, aggiornamenti software regolari richiesti dal sito web Suunto

Tracciamento GPS e pianificazione itinerari con informazioni basate sulla posizione grazie alle Heatmaps costituite da milioni di tracciamenti GPS, Altimetro barometrico (FusedAlti) e tracciamento degli itinerari (FusedTrack)

Compatibile con Strava, Endomondo, Under Armour, Adidas Running e TrainingPeaks, Con pacchetto di vantaggi, Compatibilità con smartphone per condividere gli allenamenti sui social

Contenuto: 1 Orologio Multisport GPS Suunto 9 Unisex , Cavo USB, Lunghezza cinturino: 24 mm, Bianco, SS050143000

SUUNTO 3, Orologio Sportivo con Cardiofrequenzimetro da Polso, Resoconto attività e Recupero 24/7 Unisex Adulto, Verde, Taglia Unica € 234.71 in stock 1 new from €234.71

1 used from €225.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Orologio sportivo e da fitness Suunto 3 per monitorare in modo preciso gli sforzi fisici, lo stress e il recupero, Guida agli allenamenti con adeguamento automatico con piani organizzati su 7 giorni, Per mantenere o aumentare il livello di forma fisica

Panoramica completa delle attività giornaliere, compresi passi, calorie e sonno per una vita equilibrata, GPS connesso al cellulare, Impermeabile fino a 30 m

Controllo della musica dal polso, Facile da collegare alla Suunto App o alla vostra app preferita, Possibilità di condividere dati con le vostre community, Accesso ad analisi degli allenamenti e istruzioni

Combinazione ottimale di design scandinavo e materiali durevoli e di qualità, Cinturino traspirante con fori di aerazione per l'attività sportiva e l'uso quotidiano

Contenuto: 1 Orologio Multisport unisex Suunto Moss Grey, Con cavo USB, Acciaio inox/Poliamide, Peso: 36 g, Circonferenza polso 120-210 mm, Colore: Grigio (Moss Grey), SS050474000

Suunto Smart Fascia cardio con batteria di lunga durata per molti sport diversi, Nero € 80.00

€ 76.95 in stock 8 new from €76.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Leggera fascia dalla vestibilità comoda in formato di dimensioni ridotte da utilizzare per molte attività sportive diverse, misurazione precisa della frequenza cardiaca e della variabilità della frequenza cardiaca

Peso molto ridotto, Con memoria R-R per la registrazione di attività quando non si indossa l'orologio, Adatto per il nuoto grazie all'impermeabilità fino a 30 m

Funzione memoria compatibile con Suunto 3, 5, 9, Spartan, Ambit 3 e Traverse; Accessorio ottimale per l'app gratuita Sports Tracker per dispositivi Android, iOS e Watch OS

Durata della batteria fino a 500 ore, Compatibilità radio: Bluetooth Smart (Bluetooth a basso consumo), Comodo materiale con superfici di contatto in poliuretano, Compatibile con abbigliamento Movesense

Contenuto: 1 Fascia cardio Suunto Smart (unisex), Peso (Taglia M): 40,6 g, Materiale: Poliamide/Elastan/Poliuretano, Taglia S: 56-82 cm, Taglia M: 70-110 cm, Taglia L: 96-160 cm, Intervallo di temperatura: -20…+60 °C, Colore: Nero, SS050579000

Suunto 5, 5 Orologio Sportivo Leggero e Compatto con GPS, Resoconto attività e Recupero Ore su 24, 7 Giorni su 7, Cardiofrequenzimetro da Polso Unisex Adulto, Nero, Taglia Unica € 249.99 in stock 6 new from €249.00

11 used from €82.93

€ 249.99 in stock 6 new from €249.00

Amazon.it Features Versatile orologio GPS utilizzabile per oltre 80 sport diversi, Per un monitoraggio preciso, Guida agli allenamenti con adeguamento automatico con piani organizzati su 7 giorni, Per mantenere o aumentare il livello di forma fisica

Modalità intelligenti di funzionamento della batteria (fino a 40 ore), Monitoraggio preciso di passi, calorie e sonno, Peso ridotto ottimale per corsa, escursioni, ciclismo e molto altro

Controllo della musica dal polso, Facile da collegare alla Suunto App o alla vostra app preferita, Possibilità di condividere dati con le vostre community, Accesso ad analisi degli allenamenti e istruzioni

Combinazione ottimale di design scandinavo e materiali durevoli e di qualità, Ottimo per l'attività sportiva e l'uso quotidiano, Impermeabile fino a 50 m

Contenuto: 1 Orologio multisportivo Suunto 5 All Black, Con cavo USB, Peso: 66 grammi, Circonferenza polso 130-210 mm, Colore: Nero, SS050299000

GaWear Smartwatch Uomo Orologio Fitness Militari Smart Watch Tracker di attività con Le chiamate Bluetooth,120+ modalità Sport Salute Fitness Tracker, Cronometro per Android iOS(Nero) € 66.99

€ 62.99 in stock 1 new from €62.99

1 used from €66.32

€ 62.99 in stock 1 new from €62.99

Amazon.it Features 【STANDARD E MULTIFUNZIONI DI GRADO MILITARE】GaWear orologio militare uomo ha 10 certificazioni di livello militare e può essere utilizzato in condizioni ambientali difficili, come una resistenza al calore di 70 ℃, una resistenza al freddo di -40 ℃. Inoltre, GaWear orologio smartwatch uomo ha molti strumenti pratici quotidiani, come previsioni del tempo, cronometro, controllo della musica, sveglia, promemoria sedentario, videocamera remota, ecc.

【CHIAMATE BLUETOOTH E PROMEMORIA PER MESSAGGI】 Altoparlante e microfono integrati di alta qualità, puoi rispondere ed effettuare chiamate direttamente da GaWear smartwatch uomo chiamate. Il suono è chiaro e puoi regolare il volume mentre parli dall'orologio. Collegando GaWear smartwatch con risposta chiamate al tuo cellulare, puoi ricevere promemoria con vibrazione di messaggi di testo, chiamate e SNS ( Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Skype, Line ecc.).

【MONITOR DELLA FREQUENZA CARDIACA E TRACKER DEL SONNO】Sensore avanzato integrato, GaWear cardiofrequenzimetro da polso può monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e l'ossigeno nel sangue in tempo reale per fornire supporto dati per la tua salute. Inoltre, GaWear contapassi polso ha la funzione di monitoraggio automatico del sonno, così tu puoi conoscere chiaramente la tua situazione del sonno durante la notte (sonno profondo, sonno leggero e veglia) e renderti più sano.

【128 MODALITÀ SPORTIVE E LUNGA DURATA DELLA BATTERIA】GaWear orologio fitness uomo supporta 128 modalità sportive, come ciclismo, basket, tennis, calcio, ecc. Tiene traccia dello stato dell'allenamento(passi, calorie, tempo) e rende il tuo allenamento più scientifico . Inoltre, dotato di un chip ad alta efficienza e di un'ampia capacità della batteria di 400 mAh, GaWear fitness tracker può essere caricato completamente in 2 ore e può funzionare per 5-7 giorni o essere in standby per 10-15 giorni.

【TOUCH SCREEN DA 1,39" E STILE PERSONALIZZATO】Diverso dal normale orologio sportivo uomo sul mercato, GaWear sport watch ha un grande schermo da 1,39", che soddisfa pienamente le tue esigenze visive e offre un'esperienza operativa più fluida. Inoltre, ci sono centinaia di quadranti tra cui scegliere "App DaFit", e puoi scegliere il tuo quadrante preferito o impostare l'immagine che ami come quadrante. Vieni a creare il tuo stile!

Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport, Nero/Grigio € 194.25 in stock 40 new from €194.25

€ 194.25 in stock 40 new from €194.25

Amazon.it Features Smartwatch GPS tiene traccia delle statistiche e di tutte le prestazioni, della qualità della corsa, dell'allenamento e persino dei obiettivi

Monitora il Training Load per scoprire se il allenamento è troppo intenso o troppo leggero

Migliora la qualità della corsa grazie al rilevamento delle dinamiche di corsa

Compatibilità smartphone: iPhone e Android

Polar M430, Orologio GPS Multisport con Cardiofrequenzimetro Integrato, Activity tracker, Running watch, Analisi del sonno e notifiche da smartphone, Andatura e distanza indoor, cadenza di corsa € 155.00

€ 149.90 in stock 4 new from €149.90

30 used from €86.34

€ 149.90 in stock 4 new from €149.90

Amazon.it Features Frequenza cardiaca rilevata direttamente dal polso con sistema di lettura ottica a 6 LED

Rileva andatura, velocità, distanza, percorso e altitudine tramite il GPS integrato

Consente di impostare la modalità GPS a risparmio energetico per aumentare l'autonomia fino a 30 ore

Avvisi con vibrazione; lap manuali e automatici; rileva la cadenza di corsa, velocità e distanza anche indoor tramite l'accellerometro integrato

Activity tracker: misura passi, distanza percorsa, calorie consumate e analizza la qualità del sonno

PYRODUM Orologio Smartwatch Uomo, 1.71'' HD Militari Smart Watch Impermeabile 5ATM, Orologio Fitness con GPS Contapassi, Cardiofrequenzimetro da Polso, 24 Modalità, Orologio Sportivo per Android iOS € 56.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.it Features 【Personalizzato per Gli Avventurieri】 Il nostro smartwatch militare viene fornito con 10 test di livello militare. Resistente al freddo fino a -40°C, resistente al calore fino a 70°C e una maggiore resistenza all'acqua IP68 supporta 50 metri di acqua. Questo smartwatch è dotato di un corpo in metallo ultrasottile completamente chiuso, resistente alle crepe e alla polvere. E viene fornito con una fascia mimetica aggiuntiva.

【Conosci la Tua Salute】 Dotato dell'ultimo sensore ottico ad alta precisione HRS3690. L'orologio fitness supporta 24/7 il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Il monitoraggio automatico del sonno monitora lo stato del sonno (sonno profondo, sonno leggero, tempo REM). Protezione della salute davvero completa.

【24 Modalità Sportive】 Lo smartwatch ha 24 modalità sportive integrate come nuoto, corsa, calcio, baseball, sci, ecc. Può registrare passi giornalieri, distanza e calorie, aiutarti a regolare il tuo piano di allenamento e monitorare il effetto dell'esercizio. Collega il GPS dello smartphone, puoi tracciare il tuo percorso di allenamento sull'APP "Dafit" abbinata.

【Non Perderti Niente】 Promemoria intelligente, sveglia, previsioni del tempo, promemoria per l'acqua potabile, promemoria sedentario, cronometro, timer, display a schermo diviso e funzioni più pratiche. Puoi scansionare il codice QR integrato dell'orologio per scaricare e installare "Dafei" per iniziare il tuo viaggio nella vita intelligente. Una volta connesso, puoi ricevere calendari, chiamate in arrivo, SMS (Twitter, WhatsApp, ecc.) e visualizzare in anteprima i messaggi.

【Supporto Tecnico di Livello Superiore】 Compatibile con Android 6.0/iOS 9.0 o successivo e Bluetooth 5.0 o successivo. 2 ore di carica completa, più di 15-20 giorni di utilizzo o 50 giorni di standby. La memoria flash integrata da 128 MB ti offre uno spazio di archiviazione super veloce in modo da poter accedere rapidamente a ciò di cui hai bisogno. Questo è il regalo perfetto per un uomo/lui/padre/amico.

ANSUNG Smartwatch Uomo Orologio Fitness, Chiamata Bluetooth, Cardiofrequenzimetro da Polso, Activity Tracker Sportivi Contapassi Controllo Musica Cronometro per Android iOS(Argento € 56.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.it Features 〖RISPOSTA A CHIAMATE E NOTIFICHE INTELLIGENTI CON COMPOSIZIONE BLUETOOTH 〗 Con la funzione di composizione Bluetooth e l'altoparlante integrato, puoi effettuare e rispondere direttamente alle chiamate dall'orologio intelligente. Ricevi promemoria in tempo reale delle chiamate in arrivo, SMS e SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Skype, Line ecc.).

【19 modalità sport】 Smartwatch Supporto tapis roulant / jogging / ciclismo / camminata / allenamento gratuito / ellittica / gioco sul campo, ecc. Puoi anche controllare i dati di allenamento completi nell'app FitCloudpro. con cui puoi comprendere la tua salute in modo più intuitivo rendendo i tuoi dati sportivi chiari e facilmente accessibili.

【Standard di qualità militare】 Secondo gli standard di qualità militare, le condizioni ambientali sono resistenti a temperature fredde di 70 ° C;

【Batteria durevole】 5 giorni di durata della batteria in uno scenario di utilizzo tipico, 30 giorni in uno scenario di utilizzo semplice e 20 ore in una chiamata Bluetooth a uso continuo per iOS Android.

【Compatibilità e alimentazione】 Supporta Android4.4 +, IOS8.0 +, Bluetooth 5.0 (non si applica a iPad, tablet o PC), si adatta all'APP "FitCloudpro" e supporta Google Fit e Apple Health e allo stesso tempo. Se hai problemi di utilizzo contattaci per tempo.

HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile Smart Watch 0.95 Pollice Schermo a Colori,Blu € 39.99 in stock 1 new from €39.99

8 used from €27.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.it Features [Display a colori chiaro] Smartwatch L'ampio schermo da 0,95 pollici è dotato di un robusto display touchscreen a colori in vetro 2,5D, robusto e resistente ai graffi.Eccellente visibilità anche alla luce diretta del sole all'aperto.

[Monitora la frequenza cardiaca e il sonno] Monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca del sonno, qualità respiratoria, analisi della struttura del sonno, qualità del sonno. Orologio fitness Identifica con precisione 6 principali problemi di sonno e offre oltre 200 suggerimenti personalizzati,Aiutarti a migliorare la qualità del sonno.

[Test dell'ossigeno nel sangue] Activity tracker misura in modo intelligente la SpO2, monitora i livelli di ossigeno nel sangue e controlla i cambiamenti nel tuo corpo. Si consiglia alle seguenti popolazioni di prestare attenzione all'ossigenazione del sangue: pazienti psichiatrici ad alta intensità, anziani.

[Design impermeabile] Orologio fitness Uomo supporto per 50 metri di resistenza all'acqua, nuoto, pioggia e lavaggio delle mani possono essere indossati.

[Altre funzioni utili] l'orologio fitness Honor band 5 rileva automaticamente il rilevamento del nuoto, la velocità del nuoto, la distanza, le calorie. Allo stesso tempo, questo smartwatch viene fornito con notifica delle chiamate, rifiuto della larghezza di banda, SMS, e-mail, notifica SNS, allarme a vibrazione, allarme intelligente, timer per rendere la vita più semplice e intelligente. READ 30 migliori Casco Bambino Bici da acquistare secondo gli esperti

PYRODUM Smartwatch Uomo, Orologio Militare Smart Watch con Chiamate Bluetooth, Orologio Fitness Tracker Impermeabile IP68 con Contapassi, Cardiofrequenzimetro, 20 Modalità Sportive Sport Watch € 54.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.it Features 【Chiamata Bluetooth e Assistente Vocale】 L'orologio intelligente Bluetooth ha altoparlante e microfono Hi-Fi integrati, supporta la composizione Bluetooth, risponde alle chiamate e riproduce musica, 128 M di memoria di grandi dimensioni, può importare l'elenco dei contatti comuni per soddisfare le tue esigenze di composizione rapida; attiva la funzione di sveglia Bluetooth, parla direttamente con l'orologio per porre domande, controllare il meteo, impostare sveglie e timer e altro ancora.

⌚【Personalizzato per Gli Esploratori】 Questo orologio militare uomo ha superato 15 test tra cui temperatura, resistenza alla polvere, nebbia salina, inquinamento da fluidi, ecc. E può essere utilizzato in condizioni ambientali difficili come una resistenza al calore di 70 ℃ e una resistenza al freddo di -40 ℃; tutto Telaio in metallo micro-sabbiato ultrasottile racchiuso, più robusto e durevole, con caduta di 50 metri, resistenza agli urti, prestazioni di impermeabilità profonda IP68.

【Tracciamento Della Salute e 20 Modalità Sportive】 L'orologio fitness ti aiuta a monitorare i dati sulla pressione sanguigna, la SpO2 e la frequenza cardiaca dinamica durante il giorno in modo più accurato ed efficace e il monitoraggio del sonno può monitorare la qualità del sonno. Lo sport watch ha 20 modalità sportive, registra anche passi giornalieri, distanza e calorie e i dati vengono sincronizzati con Google Fit e iPhone Health.

【Vita Intelligente ed Efficiente】 L'smartwatch ha un display ad alta definizione da 1,32 " con risoluzione 360 ​​* 360, che mostra chiaramente i dati di tempo e attività; Smart watch include anche promemoria messaggi (Facebook/Twitter/WhatsApp, ecc.), promemoria acqua, promemoria sedentario e altre utili funzioni. La barra degli strumenti di scelta rapida viene visualizzata sullo schermo diviso per aiutarti a individuare rapidamente le funzioni utilizzate più di frequente.

【Eccellente Compatibilità e Lunga Durata Della Batteria】 L'orologio supporta smartphone Android 6.0 e iOS 10.0 e versioni successive. Protocollo Bluetooth 3.0/5.0. Design ad alta capacità e basso consumo, 2 ore di ricarica, 7-10 giorni di lavoro e 40 giorni in standby. Installa "FitcloudPro" e inizia il tuo viaggio nella vita intelligente.

GaWear Smartwatch Uomo,Orologio Fitness Uomo,1,32" HD Full Touch Cardiofrequenzimetro da Polso Pressione Sanguigna Notifiche Messaggi Impermeabile 5ATM Orologio Sportivo con per Android iOS(Blu) € 59.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

1 used from €59.39

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.it Features ⌚ 【SmartWatch Uomo】lo orologio smartwatch ha un display a colori TFT da 1,32 pollici IPS HD,risoluzione di 360 x360p,un elegante schermo in alluminio anodizzato + acciaio inossidabile 316L. L'interfaccia principale è composta da 4 diverse interfacce.Lo schermo si illuminerà automaticamente sollevando il polso.

⌚ [FUNZIONE] Orologio Fitness (contapassi, calorie, distanza), Monitoraggio del Sonno, Cardiofrequenzimetro, Notifica del Messaggio, Cronometro, Avvisi di Sedentarietà, Sveglia, Controllo Fotocamera, Controllo Musica. ※Nota: Si prega di ricaricare il prodotto prima dell'inizio utilizzo.

【Monitor della frequenza cardiaca accurato e 14 modalità sport】 - Processore di rilevamento del corpo a infrarossi a bassa potenza integrato negli, traccia automaticamente i passi della giornata, monitora la frequenza cardiaca e il monitoraggio della fase del sonno e fornisce un'analisi completa del tuo sonno (sonno profondo , sonno leggero e orario di sveglia), puoi leggerli in tempo reale direttamente sull'orologio, permettendoti di comprendere meglio le tue condizioni fisiche.

【5atm Impermeabile】】 Lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri, quindi puoi guardare i tuoi round mentre nuotando o indossando il bagno o la doccia, sulla spiaggia o ovunque tu voglia, non esporre l'acqua calda. Camminare, camminare, andare in bicicletta, escursionismo, nuoto, yoga, ecc. Registra e memorizza i tuoi dati di formazione contemporaneamente e fornisce dati di riferimento per l'analisi e il miglioramento della tua salute quotidiana

[NOTIFICHE & BATTERIA] Gawear Smartwatch riceve i messaggi di chiamate in entrata, SMS, Email e alcuni app App con autorizzazione alla notifica in tempo e vibra per ricordartelo. (Note: mostra SOLO contenuti di testo, non emoticon). Dopo aver caricato l'orologio per due ore, puoi essere certo di utilizzarlo per 5 giorni.

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente, Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità Sportive, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Contapassi, AMOLED da 1,3", Uomo, Donna € 169.90

€ 129.00 in stock 3 new from €129.00

5 used from €124.55

€ 129.00 in stock 3 new from €129.00

Amazon.it Features [Impermeabile fino a 10 ATM]: Con un grado di 10 ATM, l'orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro è resistente all'acqua fino a una profondità di 100 metri e può accompagnarti mentre navighi, nuoti o esplori insieme il misterioso mondo sottomarino.

[Oltre 100 modalità sportive]: L'orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati critici come frequenza cardiaca durante l'allenamento, distanza percorsa, velocità di movimento e calorie bruciate in tempo reale per la maggior parte delle modalità sportive, per aiutarti a monitorare e migliorare la tua prestazione atletica.

[Durata della batteria ultra lunga di 18 giorni]: Quando è completamente carico, puoi rilassarti e goderti fino a 18 giorni di attività e progredire con un utilizzo normale, o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso, o il tempo di lavoro continuo del GPS: fino a 40 ore. Una carica per l'accompagnamento di Amazfit T Rex Pro di 18 giorni.

[Resistenza dall'interno verso l'esterno]: Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo. La lunetta esterna subisce un processo di spruzzatura di metallo, che esalta le ricche trame del corpo dell'orologio leggero da 60 g. E un cinturino in silicone delicato sulla pelle ha un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo.

[Il tuo assistente personale definitivo]: Lo smartwatch Amazfit T-Rex Pro ti avvisa di eventuali messaggi di testo o chiamate in arrivo, allarmi ed eventi programmati, per evitare di perdere informazioni importanti. Può anche controllare facilmente la riproduzione musicale dal tuo telefono cellulare tramite Bluetooth, in modo che tu possa goderti le tue playlist preferite in movimento.

Withings Scanwatch 42 mm Nero, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex-Adult € 299.00 in stock 12 new from €299.00

70 used from €154.75

€ 299.00 in stock 12 new from €299.00

Amazon.it Features ELETTROCARDIOGRAMMA: rileva la fibrillazione atriale o il ritmo cardiaco normale, monitora la frequenza cardiaca bassa e alta in soli 30 secondi tramite ECG

OSSIMETRIA DA POLSO: fornisce su richiesta il livello di saturazione dell'ossigeno di grado medico (SpO2) in soli 30 secondi

SCANSIONE CARDIACA: controlla il battito cardiaco e ricevi notifiche quando la frequenza cardiaca è atipica (bassa o alta) e se vengono rilevati ritmi irregolari

MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA CARDIACA: monitora in modo continuativo la frequenza cardiaca durante l'attività fisica per ottimizzare l`allenamento, monitora la frequenza cardiaca diurna e notturna

RILEVAMENTO DEI DISTURBI RESPIRATORI: rileva problemi di respirazione durante la notte e identifica i segnali di apnea notturna

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Ossigeno Nel Sangue Fatigue Assessment € 299.99

€ 201.15 in stock 2 new from €201.15

196 used from €116.08

€ 201.15 in stock 2 new from €201.15

Amazon.it Features Lunga durata della batteria. La tecnologia 2 del display a doppio strato mantiene lo smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra GPS fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. la nuova retroilluminazione personalizzabile offre una migliore fruizione visiva, rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio

Chipset aggiornato, migliore esperienza Wear OS di Google. Ticwatch Pro 3 smartwatch ultra GPS con piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi. Offri prestazioni e connettività più rapide e fluide. 1G di RAM e 8G di memoria ROM. il pagamento NFC supporta Google Pay

Monitoraggio avanzato di salute e fitness. TicWatch Pro 3 Ultra GPS tiene traccia dei tuoi dati di fitness e salute in tempo reale. IP68 impermeabile e adatto al nuoto in piscina, oltre 100 modalità sportive professionali, con GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio del sonno, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (potenziato da un sensore più accurato) .

Tracciamento continuo della frequenza cardiaca e valutazione della fatica 24 ore su 24. Il sensore di frequenza cardiaca avanzato monitora accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale quando sei attivo ea riposo. Le variazioni della frequenza cardiaca possono anche essere registrate su un grafico settimanale e inviato un avviso se rileva variazioni insolite della frequenza cardiaca. Valuta la fatica mentale e tieni traccia dei tuoi livelli di energia giornalieri. Nota: questa funzione non ha lo scopo di diagnosticare o trattare alcuna condizione medica o per qualsiasi altro scopo medico.

Design Premium aggiornato, modello di punta Design. Elegante e funzionale con cornice in acciaio inossidabile zigrinata, schermo AMOLED da 1.4 pollici alta risoluzione 454 454 con luminosità autoregolabile, vetro di copertura anti-impronta Corning Gorilla. Doppio display con retroilluminazione colorata personalizzata. Durata certificata dallo standard militare statunitense 810G. Puoi personalizzare le informazioni mostrate sui quadranti e scegliere lo stile del motivo che preferisci

Smartwatch Uomo con Chiamata,Orologio Fitness Uomo Donna con bracciale in metallo,Cardiofrequenzimetro da Polso, Sportivi Contapassi Cronometro per Android iOS 46mm Rotondo € 55.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.it Features [Versione aggiornata 2022 Bluetooth Speaker Smartwatch] Altoparlante microfono audio integrato aggiornato, questo Smart Watch può effettuare o rispondere direttamente alle chiamate dall'orologio. Semplifichiamo la configurazione delle app processure per semplificare la connessione e la connessione vocale stabile con le chiamate in arrivo.

Schermo HD con pulsante di rotazione Fuction Questo orologio intelligente per uomini e donne si applica con touch screen HD TFT da 360 x 360 pixel, molto sensibile per muoversi con una risoluzione più elevata. Grazie al pulsante di rotazione facile da usare, è possibile raggiungere qualsiasi delle sue caratteristiche interne molto velocemente, questo orologio intelligente per uomini e donne soddisfa l'idea estetica della maggioranza e la pratica intuitiva, semplice da usare ma abbondanti funzioni. Abbiamo anche lanciato orologio in acciaio inossidabile argento per la tua perferenza.

[Tracker per attività sanitarie tutto il giorno] Questo orologio fitness tracker registra la tua attività quotidiana, come monitoraggio automatico della salute, passi/calorie e miglia quotidiane, monitoraggio del sonno, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, periodo di ovulazione femminile, questo tracker supporta anche promemoria come promemoria sedentario, promemoria di bevande, bollette meteorologiche e trova orologio.

[20 orologi sportivi da allenamento] Questo orologio sportivo per uomini e donne che fornisce 21 tipi di modalità sportive, come passeggiate, corsa, arrampicata, ciclismo, basket, nuoto, badminton, calcio, ellittica, yoga, pingpong, salto con la corda, tennis, baseball, rugby, Hula hoop, golf, salto lungo, sedute, pallavolo, bilanciamento. L'orologio musicale supporta anche il controllo della fotocamera, cronometro/timer/sveglia, ecc.

[Compatibilità e servizio clienti] Questo Smart Watch Fitonme è compatibile con il sistema Android 4.4 o superiore, iOS8.0 o superiore. Normalmente la batteria per un uso intelligente è di 2-3 giorni a seconda di come si utilizza. Lo smartwatch Fitonme è un regalo ideale per te e la tua famiglia, qualsiasi problema non esitate a contattarci tramite Amazon. Forniamo la sostituzione, il ritorno e i servizi di manutenzione di qualità entro la risposta 8-24hours.

Cressi Nepto Watch, Orologio/Computer per Apnea Unisex Adulto, Verde, Unica € 229.00 in stock 3 new from €208.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cressi è un’azienda di proprietà famigliare che sviluppa con passione prodotti sportivi acquatici dal 1946

Algoritmo Di Protezione Dal Taravana

Funzione Di Protezione Dagli Edemi

Menu Di Facile Utilizzo

Batteria A Lunga Durata e Cassa Robusta, Vetro Minerale

Amazfit T-Rex 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Gps, Impermeabile 10 Atm, 150 Modalità Di Sportive, Batteria Di 24 Giorni, Cardiofrequenzimetro, Spo2, Wild Green, ‎4.71 x 4.71 x 1.37 cm; 66 grammi € 229.90

€ 196.00 in stock 1 new from €196.00

19 used from €176.81

€ 196.00 in stock 1 new from €196.00

Amazon.it Features 【Naviga per La Tua Esplorazione】L'orologio sportivo Amazfit T Rex 2 supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare, che possono ridurre efficacemente le interferenze ambientali e ottenere un posizionamento più preciso.

【Più di 150 modalità sportive e 10 ATM impermeabili】L'orologio sportivo T-REX 2 presenta più di 150 modelli sportivi e offre impermeabilità fino a 100 metri e adatto per nuotare, fare surf o esplorare il misterioso mondo sottomarino.

【Durata della Batteria Ultra Lunga di 24 Giorni】Lo smartwatch T-Rex 2 offre la durata della batteria all'aperto più lunga con una capacità di 500 mAh, puoi goderti 50 ore di tracciamento GPS completo standard.

【Esercizio di forza più efficace】Lo smartwatch Amazfit T-Rex 2 è in grado di riconoscere automaticamente i movimenti e contare le ripetizioni di dozzine di tipi di esercizi di allenamento della forza.

【Un Tocco per Quattro Parametri di Salute】Comprendi meglio il tuo corpo con l'orologio Amazfit T Rex 2 che tiene traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno, dell'ossigeno nel sangue, del livello di stress e così via.

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS € 90.89 in stock 1 new from €90.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Standard di Qualità Militare】 Lo smartwatch da esterno ha 12 certificazioni secondo lo standard di qualità militare ed è resistente a condizioni ambientali difficili: resistenza al calore da 70 ℃ a -40 ℃ resistenza al freddo; da 240 ore di resistenza all'umidità a 96 ore.

【Ideale Compagno di Sport】 Smartwatch impermeabile 5 ATM con 14 modalità sportive: corsa all'aperto, tapis roulant, corsa campestre, camminata, cross trainer, arrampicata, escursionismo, sci, ciclismo all'aperto, spinning, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, triathlon e allenamento.

【Batteria Durevole】 20 giorni di durata della batteria in uno scenario di utilizzo tipico, 66 giorni in uno scenario di utilizzo semplice e 20 ore in un tempo di funzionamento continuo del GPS per iOS Android.

【Doppio Posizionamento Satellitare GPS ad Alta Precisione】 L'orologio sportivo con display sempre attivo con schermo a colori AMOLED da 1,3 pollici ha un chip GPS di alta qualità di Sony e doppio posizionamento satellitare ad alta precisione integrato.

【Salute e Notifiche】 Lo smartwatch per la salute e il fitness può eseguire il monitoraggio della frequenza cardiaca ad alta precisione 24 ore al giorno e offre una varietà di strumenti pratici come previsioni del tempo, promemoria di appuntamenti, promemoria delle chiamate, notifiche delle app, ecc. READ 30 migliori Paratibie Muay Thai da acquistare secondo gli esperti

Amazfit GTR 4 Smartwatch Orologio Intelligente, AMOLED da 1,43", Dual Band GPS, 150 Modalità Sportive, Riproduzione di Musica, Telefonate Bluetooth, Cardiofrequenzimetro, Alexa Integrato, SpO2 € 188.90

€ 178.20 in stock 1 new from €199.90

5 used from €178.20

€ 178.20 in stock 1 new from €199.90

Amazon.it Features 【Tracciamento GPS Accurato】Amazfit GTR 4 utilizza la tecnologia dell'antenna GPS a polarizzazione circolare dual-band leader del settore, per un posizionamento più forte che è il 99% più accurato dei migliori localizzatori GPS portatili. Sia che tu stia facendo un'escursione su un sentiero alberato o andando in bicicletta per andare al lavoro in un centro congestionato, goditi un posizionamento libero da interferenze ambientali e multi-percorso.

【Riconoscimento Intelligente degli Esercizi di Allenamento della Forza】Amazfit GTR 4 può riconoscere automaticamente i movimenti e contare le ripetizioni di dozzine di esercizi di allenamento della forza, molti dei quali hanno variazioni regolabili nell'app Zepp, oltre a tenere traccia del tempo di riposo tra le serie. Dopo l'allenamento, l'app Zepp ti mostrerà il gruppo muscolare che hai allenato e per quanto tempo lo hai allenato, per aiutarti a mantenere il tuo allenamento efficiente.

【Ampio Display AMOLED HD da 1,43 Pollici】Amazfit GTR 4 è il primo smartwatch del settore con tecnologia antiriflesso sulla copertura della cornice in vetro e il display AMOLED ha un rivestimento anti-impronta per mantenere il tuo orologio incontaminato. Trasforma il tuo orologio nel tuo personale dashboard di salute e fitness e guarda i dati che sono vitali per te con chiarezza HD.

【Durata della Batteria Ultra Lunga di 14 Giorni】schiaccia i tuoi obiettivi professionali e di allenamento per un massimo di due settimane alla volta. Preparata per l'azione, la batteria dell'Amazfit GTR 4 racchiude un valore nominale di 475 mAh e la nuova modalità di risparmio batteria dell'orologio consente anche l'uso continuato di funzionalità come le modalità sportive, la misurazione delle metriche della salute e altro, il tutto risparmiando energia.

【Facile Gestione della Salute 24/7】Goditi un monitoraggio altamente accurato 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. L'orologio può anche rilevare la frequenza respiratoria ed è in grado di misurare rapidamente queste quattro importanti metriche di salute con un semplice tocco.

Garmin Instinct Graphite Sportwatch GPS, Regular, Grigio € 299.99

€ 262.15 in stock 15 new from €241.36

Amazon.it Features Smartwatch progettato su standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all'acqua.

La batteria interna ricaricabile garantisce una durata fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico UltraTrac.

Accesso a più sistemi satellitari GPS, GLONASS e Galileo.

Dispone di altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo, una bussola elettronica a tre assi e il termometro.

Sensore cardio da polso e oltre 20 app per lo sport precaricate con piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach.

Garmin Forerunner 245 Music, GPS per la corsa, Memoria per musica, Distanza, Passo, Cardio, VO2max, Piani gratuiti per 5K, 10K e mezza, Tempi di recupero, Smartwatch (Aqua) € 244.98 in stock 25 new from €244.98

1 used from €260.09

€ 244.98 in stock 25 new from €244.98

Amazon.it Features MUSICA ➡ Grazie alla memoria interna puoi sincronizzare le tue playlist preferite e i podcast direttamente dai tuoi account Spotify, Deezer o Amazon Music. Associando poi degli auricolari Bluetooth potrai ascoltarle durante la corsa - e in ogni momento - senza dover portare con te lo smartphone o lettroi MP3. Puoi anche caricare i brani direttamente con il cavo in dotazione.

FUNZIONI RUNNING AVANZATE ➡ Forerunner 245 Music, oltra alla distanza e al passo durante la corsa, fornisce anche feedback fondamentali come VO2max, Training Load, Training Status e Training Effect per capire se vi state allenando bene, se le sessioni sono produttive e se il vostro livello di forma migliora.

PIANI DI ALLENAMENTO GRATUITI ➡ Tramite Garmin Coach, dopo aver impostato il tuo obiettivo di distanza e passo e numero di allenamenti settimanali, puoi iniziare un vero e proprio piano di allenamento che ti accompagnerà fino al giorno della gara. Se salti una seduta non ti preoccupare: i piani Garmin Coach si adattano alle tue performance settimana dopo settimana.

CARDIO DA POLSO e SPO2 ➡ Grazie al sensore LED posizionato sul fondello dell'orologio puoi contare sul rilevamento della frequenza cardiaca direttamente dal polso. Attivo 24/7 è un parametro fondamentale per i tuoi allenamenti di corsa e per monitorare il tuo stato di salute durante il giorno. Inoltre, il sensore Pulse Ox misura la saturazione di ossigeno nel sangue per feedback su acclimatamento alla quota e dati avanzati sul sonno.

SMARTWATCH COMPLETO ➡ Visualizza le notifiche sul display, fatti seguire in modalità LiveTrack e invia un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto o automaticamente in caso di incidente. Personalizza il quadrante e scarica nuove appe da Connect IQ Store.

