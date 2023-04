30 migliori Orologio Donna Seiko da acquistare secondo gli esperti

Warranty

La garanzia ha una durata di due anni a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia non copre difetti derivanti da danni accidentali o utilizzo improprio dell?orologio e decade automaticamente se l?orologio ? aperto da personale non qualificato o non autorizzato. I cinturini, vetri e batterie dell'orologio non sono coperti da garanzia.