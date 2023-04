Home » Elettronica 30 migliori Programmatore Centraline Auto da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Programmatore Centraline Auto da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

LAUNCH CRP919E OBD2 Scanner diagnostico Professionale per Sistema Completo, diagnosi Auto multimarca, 31 Servizi di ripristino EPB TPMS EGR Dpf SAS HVOLBAT ENGPBM [2 Anni di aggiornamento Gratuito] € 499.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LAUNCH DEL NUOVO ARRIVO 2023 CRP919E è uno OBD2 diagnosi auto conveniente, che offre diagnosi di livello OE su tutti i sistemi elettronici disponibili, in grado di leggere/cancellare codici, flusso di dati, leggere informazioni sul modulo di controllo e attuazione test per sistemi ECM, ABS, SRS, TCM, EPB, TPMS, SAS, A/C, BMS, ESP ecc.,Con test attivo, esegue un test e una funzione specifici.,Accensione e spegnimento degli attuatori per determinare se ci sono problemi con i sensori e attuatori

【31+ servizio di ripristino】LAUNCH CRP919E è uno degli scanner OBD2 diagnosi auto professionale in italiano più popolari sul mercato, in grado di eseguire le funzioni speciali più utilizzate che ogni meccanico desidera per vari servizi programmati e prestazioni di manutenzione, come Gear/SAS/EPB/TPMS /DPF /IMMO /BMS/ETS/Olio/ Freno/ AFS/ EGR/GEARBOX/ TETTO APRIBILE/ SUS Reset, spurgo ABS, codifica iniettore ecc. (Le funzioni di servizio variano a seconda del veicolo, inviare VIN a noi)

【Auto VIN + Dati in tempo reale + 2 anno di aggiornamento gratuito】 LAUNCH CRP919E OBD2 diagnosi auto Leggi e memorizza automaticamente il numero VIN, accesso rapido alla diganosi (non tutto il supporto per auto, se fallito, si prega di inserire manualmente); L'analisi del flusso di dati live 4 in 1 nel grafico può aiutare a visualizzare diversi dati nel grafico allo stesso tempo; Genererà un rapporto di diagnosi al termine della diagnosi, puoi stamparlo tramite WIFI e stampare.

【Ampia copertura delle auto, aggiunta del protocollo CANFD e DOIP】 LAUNCH CRP919E OBD2 diagnosi auto supporta oltre 70 marchi di veicoli, aggiunto il protocollo CANFD compatibile con i veicoli GM prodotti dopo il 2020. E soddisfa anche il protocollo DoIP compatibile con E e F Chassis BMW e nuovo auto di veicoli Land Rover/Jaguar (prodotte circa dopo il 2020 circa). Non è necessario acquistare adattatori CAN-FD e DoIP aggiuntivi per risparmiare denaro

Sistema integrato: Sistema Android, touch screen da 7”, RAM 3 GB + ROM 32 GB, 6100 mAh in standby a lungo termine, batteria ricaricabile, connessione del cavo OBDII garantiranno una velocità diagnostica rapida e stabile. Supporta 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese, tedesco, italiano, portoghese, coreano. La funzione "Feedback" ti aiuta a ottenere supporto dal tecnico LAUNCH. ➤ Altre domande, contattaci: ediag0228@hotmail.com

thinkcar thinktool pros Strumento Diagnostico del Sistema Completo per Auto, Scanner OBD Automatico Bluetooth, Funzione di ripristino 28, bidirezionale, ADAS, codifica ECU, Dati in Tempo Reale € 1,099.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✈️【2022 Nuova diagnosi del sistema completo】✈️Thinktool Pros Suitcase Auto Diagnosis ha tutte le funzioni, funziona su tutto il sistema del veicolo: motori/trasmissione automatica/airbag/immobilizzatore/codifica chiave/ABS/cruise control/strumenti/sistemi di sospensione autolivellanti/ Sedili/porte/porte/angolo di sterzata/sospensioni pneumatiche/sistemi carrozzeria ecc.

【Caratteristiche straordinarie】 thinktool pros Strumento Diagnostico Strumento diagnostico obd2➤ Diagramma topologico: consente di comprendere intuitivamente le linee di connessione di ciascun modulo del veicolo. ➤ Diagnosi TPMS: lavora con lo strumento diagnostico della pressione dei pneumatici wireless (accessorio opzionale) per realizzare funzioni di attivazione, programmazione e apprendimento del TPMS. Calibrazione ADAS.

️ 【Test di azione + Codifica ECU + 28 Servizio di ripristino + Dati di stampa】 thinktool pros Suitcase Auto Diagnostic ha una funzione di test e codifica ECU attiva. 28 I servizi di reset includono: Oil, SAS, EPB, Reset TPMS, Battery Service, Exhaust ABS, Electronic Throttle Position Reset, DPF Regeneration, Injector Coding, IMMO, Transmission Learning, AFS, SUN, SUS, ecc.Supporta più di 100 marche di auto.

【Diagnosi remota + Feedback + Diagnosi intelligente】 Valigia per diagnosi automatica Thinktool Pros Quando hai problemi nella diagnosi del veicolo, puoi ottenere aiuto dai tecnici Thinkcar. Il flusso di dati è grafico e l'analisi dei dati è più intuitiva. Collega il veicolo per avviare il programma di diagnostica intelligente, leggere automaticamente il VIN e fornire 2 anni di aggiornamenti gratuiti.

【Specifiche】 La custodia per diagnostica automatica Thinktool Pro adotta un touchscreen da 10 pollici, Android 10.0, batteria da 6000 mAh, CPU Auad Core 2.0Hz, 4GRAM + 64GROM, supporta 8 moduli di espansione in opzione: stampante, luce di lavoro, video borescope, tester della batteria , custodia per oscilloscopio, termocamera, base a matrice, strumento TPMS wireless (Nota: è possibile acquistare questo modello da ThinkStore). Per ulteriori domande, contattaci: kblofficial@163.com

Autel MaxiIM IM508 (Aggiornamento 2 Anni) Strumento Programmatore Chiave[Con XP200], Controllo Bidirezionale Stessa Diagnostica di MX808 MK808, Programmazione IMMO Avanzata, Test Attivo, 28+ Servizio € 1,199.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【NOTA】21 Multilingua e inglese per impostazione predefinita. Se vuoi aggiungere una seconda lingua come l'italiano, contatta auteldirect@outlook.com con S/N (12 cifre, sul retro del dispositivo) per aggiungere una lingua gratuitamente. Autel IM508 offre 12 mesi di garanzia, 30 giorni di rimborso e sostituzione e un servizio clienti 24/7/365 con 2 anno di aggiornamento software gratuito. È ancora possibile utilizzare il software installato dopo la sua scadenza.

【Programmazione E Diagnostica Del Telecomando Tutto In Uno】Autel MaxiIM IM508 è una soluzione perfetta per officine e tecnici che richiedono servizi diagnostici e IMMO convenienti e potenti. Dotato di multi-funzioni di✅Funzioni IMMO professionali e capacità di programmazione chiave✅Controllo bidirezionale (test attivo)✅28+ servizi hot e speciali✅Diagnostica di tutti i sistemi✅10,000+ copertura del veicolo✅ 1 anno di aggiornamento gratuito✅Multilingua ecc.

【Programmazione Portachiavi IMMO Per Fai-Da-Te E Fabbri】 Autel IM508 con programmatore XP200 può aiutarti a: leggere e scrivere immobilizzatore/motore/EEPROM/MCU; Reset/Codice/Backup IMMO ECU; Leggi PIN (Aggiungi chiave/L~st tutte le chiavi); Generazione chiavi / Apprendimento chiavi / Apprendimento remoto, ecc. La modalità Smart ti offre funzioni di apprendimento chiavi guidate e automatizzate passo dopo passo, risparmiandoti un sacco di problemi! Funzioni non universali.

【Lavora Con XP400 Pro】(venduto separatamente) Non devi pagare più di 3000 € per uno scanner più avanzato, puoi goderti lo stesso portachiavi IMMO di IM608 Pro. Quando è collegato a XP400 Pro, IM508 può espandere le sue capacità per supportare✅funzioni IMMO come BMW CAS4 K~y Learning e✅programmatori come IMMO ECU Read&Write, MC9S12 Encryption Chip Read&Write, IC Card Read&Write. Pulsante a infrarossi Mercedes Leggi e scrivi, rilevamento remoto della frequenza, ecc.

【Ultime Funzioni 2022 Del Valore Di 300+EUR】Da giugno 2022, Autel IM508 può essere aggiornato a uno strumento di scansione di controllo bidirezionale, fornendo test attivi reali e oltre 28 funzioni di servizio. Supporta la gestione dei report su cloud, puoi caricare report diagnostici su Autel Cloud e condividere facilmente i report con i tuoi clienti tramite codice QR/e-mail/messaggio di testo e possono visualizzare i report in qualsiasi momento.

AUTOUTLET Telecomando Centrale dell'Automobile Serratura Elettrica con Chiave Keyless Entry System Telecomando senza Fili per Chiusura Centralizzata € 20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✪ Chiusura centralizzata automatica con funzinamento di rilascio del bagagliaio remoto e chiusura delle finestre.

✪ Kit di chiusara centralizzata vi aiuta a bloccare e sbloccare la tua auto a distanza.

✪ Materiale di buona qualità, resistenti e durevoli.

✪ Con Serratura centrale elettrica / pneumatica opzionale.

✪ Centralina di chiusura automatica è adatto Universalmente per qualsiasi auto.

TOPDON Phoenix Lite 2 Scanner Diagnostico per Auto,Oltre 28 Funzioni di Servizio di Manutenzione,Codifica Online/ECU,Diagnostica di Tutti i Sistemi di Livello OE,Controllo Bidirezionale € 899.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Codifica ECU Online Avanzata】Lo scanner diagnostico per auto Phoenix Lite 2 supporta la funzione di codifica ECU online, compatibile con AU DI, BWM, PORSCHE, BENZ, ecc., che può aiutare ad abbinare e codificare dopo la sostituzione dell'ECU e sbloccare funzioni nascoste come rilevatori di movimento, ripiegamento automatico dello specchio, e dispiegandosi.

【Controlli Bidirezionali】Phoenix Lite 2 ha la capacità di controllo a due vie di vari sistemi e componenti e può testare attivamente componenti automobilistici come iniettori di carburante, finestrini, tergicristalli, ecc. Per determinare l'integrità del sistema o componente . Ciò consente ai tecnici di individuare rapidamente le parti difettose.

【Diagnostica di Livello OE per Tutti i Sistemi】Phoenix Lite 2 diagnosi per auto professionale consente ai clienti di diagnosticare tutti i sistemi inclusi motore, trasmissione, airbag, ABS, TPMS e altro ancora. Dotato di 8 funzioni OBD, questo scanner obd2 supporta la ricerca ECU, legge e cancella i codici di errore, legge i flussi di dati, legge i dati del fermo immagine e altro ancora.

【28+ Servizi di Riparazione】Dotato delle linee guida V.A.G e FCA SGW, lo strumento diagnostico Phoenix Lite 2 fornisce oltre 28 servizi di riparazione per oltre 200 marche di automobili tradizionali, tra cui ripristino olio, ripristino EBP, ripristino sospensione, ripristino SAS, codifica iniettore, calibrazione sedili, DPF, IMMOBILIZZATORE e altro ancora.

【Ideale per i Tecnici】TOPDON offre 2 anni di aggiornamenti gratuiti e il dispositivo supporta 16 lingue software, tra cui l'italiano.Si prega di notare che le funzioni supportate variano a seconda del modello specifico; si consiglia di inviare un'e-mail a TopdonStore_service@outlook.com con il modello dettagliato, l'anno, il VIN e le funzioni desiderate prima dell'acquisto, in modo che possiamo aiutarvi a confermare la compatibilità.

Strumento di Scansione Diagnostica KIMISS, Strumento di Programmazione ECU OBD2 per KESS V2 5.017 Aggiornamento Software Versione UE per KESS V2.8 per Trattore Autocarro € 123.67

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funzione eccellente --------- Per Kess V2 V5.017 è possibile leggere e scrivere l'ECU direttamente attraverso la porta OBD2, senza smontare l'ECU dall'auto, facile da usare. Puoi acquistare e utilizzare con fiducia.

Nota --------- Copre tutti i principali marchi e accordi tra cui Line, CAN, EDC17 e MED17, anche sostitutivi per Ford J1850. Si prega di controllare attentamente il montaggio prima dell'acquisto.

Montaggio -------- Adatto per Win XP, per Win7 a 32 bit e per Win 8, ecc. Supporta più lingue: inglese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e francese.

Multifunzione --------- È possibile visualizzare la tensione della batteria in tempo reale, correggere automaticamente il checksum, una varietà di opzioni di velocità di lettura e scrittura. Puoi scegliere di scrivere il file completo della mappa. La modalità Boot-Loader è supportata.

Come usare --------- Collegare i due cavi host all'host, quindi collegarne uno all'auto e l'altro al computer. Alta qualità. Ha caratteristiche durevoli, stabili e solide. READ 30 migliori Windows 10 Enterprise da acquistare secondo gli esperti

Autel MK808 MaxiCOM OBD2 Strumenti Diagnostici per Motore OBD-II Scan Tool con Servizio di Tutte Le funzioni Anche Olio Reset, EPB, BMS, SAS, Dpf, TPMS e IMMO (MD802 + Maxicheck PRO) € 499.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ampia copertura: autel maxicom mk808 è adatto per la maggior parte dei veicoli obd2 ed è compatibile con molte marche automobilistiche come ford, honda, chevrolet, jeep, toyota, dodge, gm, volkswagen, audi, bmw, mercedes-benz, (vedi lista completa nella descrizione) ed è perfetto per gli utenti che possiedono diverse vetture e professionisti meccanici

Scanner efficiente: questo strumento diagnostico che ha la funzionalità di maxidiag elite md802 e maxicheck pro in tablet android, offre diagnostica avanzata di tutto il sistema; si può provare non solo i 4 set, ma gli altri sistemi tra cui corpo, telaio, trasmissione e altro sistema di comunicazione

Servizi speciali: autel maxicom mk808 supporta il ripristino olio, ripristinando epb / sas / bms / dpf / tpms, specialmente e furto servizio (inmo) è ideale per proteggere il ladro utente dell'automobile eliminazione delle chiavi sistema perdite, che è eccellente per soddisFare la richiesta della maggior parte degli utenti dopo riparazione e manutenzione del veicolo, ad esempio dopo la sostituzione delle pastiglie dei freni o olio

Prodotto di ottima qualità

Vgate iCar 2 Mini ELM327 OBD II WiFi auto diagnostica strumento di scansione per iOS e Android con interruttore di spegnimento automatico (nero e arancione) 商品名称 € 39.99
€ 29.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Spia del motore di controllo】 È lo strumento di scansione della versione WIFI, che rende facile e conveniente fare la diagnosi con la tua auto. Lo scanner Vgate Icar OBD2 funziona principalmente sul sistema del motore, leggi e cancella i codici, ripristina la luce, spegni MIL, dati in tempo reale, sensore O2, disponibilità I / M. Diagnostica e analizza rapidamente i problemi dell'auto, risparmia tempo e denaro.

【Ampia compatibilità in auto】 Compatibile con tutti i veicoli a benzina o diesel parziale con interfaccia 16PIN OBDII, supporta i protocolli FULL 9 OBDII: KWP2000, ISO9141, J1850 VPW, J1850 PWM e CAN. Veicoli OBD2 (dal 1996 in poi negli USA, dal 1998 in Canada) e veicoli EOBD (benzina dal 2001 e diesel dal 2003/2004 in Europa).

【Lavora con più app】 Questo strumento di scansione WIFI obd 2 può essere utilizzato con più dispositivi tra cui smartphone e tablet iOS, Android e Windows. Supporta 3rd APPS, come Torque Lite, Scanmaster Lite, OBD Fusion, Torque Pro per Android, OBD Car Doctor, OBD Auto Doctor per Android e Ios, OBD2 Scanner, Engine Link, OBD Fusion, EOBD Facile per Ios

【Facile da usare】 Scarica l'app per il tuo telefono, accendi il motore dopo aver collegato lo scanner (porta a 16 pin), collega obd tramite telefono o tablet wifi, quindi puoi utilizzare il telefono per controllare il motore dell'auto. La sua dimensione mirco è portatile.

【Servizio di garanzia】 1 ANNO di garanzia, garanzia di rimborso al 100%, sostituzione di 1 anno con un servizio clienti professionale. Ha bisogno di ulteriore aiuto, fai domande su questa pagina o inviaci un'e-mail, riceverai risposta entro 12 ore.

Thinkdiag obd2 auto diagnostica Tutto il sistema bidirezionale obd2 bluetooth scanner auto, livello OE, codifica ECU, 16+ funzioni di ripristino Tutto il software 1 anno iPhone e Android AUTO VIN € 119.00
€ 109.00

€ 109.00 in stock 1 new from €109.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Suggerimento 】 Lo strumento diagnostico per auto multimarca Thinkdiag OBD2 è adatto a tecnici professionisti, officine di riparazione e singoli proprietari di auto. Quando scopri che il tuo dispositivo ha costi aggiuntivi, cancella i cookie nelle impostazioni ed esci dall'app, quindi accedi di nuovo, tutto il software sarà gratuito per 1 anno. Se non riesci ad attivare il codice di attivazione del dispositivo, contattaci: kbofficial@163.com.

【Tutti i sistemi del veicolo】 Thinkdiag obd2 auto diagnostica scanner auto supporta tutti i sistemi diagnostici, può leggere/cancellare codici di errore, leggere dati in tempo reale, leggere informazioni sul modulo di controllo, test di attuazione e funzioni di manutenzione per ECM, BCM, SRS, TCM, BMS, TPMS, SAS, A /Sistema C ecc... Funziona con la maggior parte dei modelli di auto dopo 2000 anni di oltre 120 marche di auto, Tutto il software con 1 anno di aggiornamento gratuito.

【16+ funzioni di manutenzione】 Thinkdiag obd2 auto diagnostica scanner auto ha 16 menu di funzioni di ripristino e più funzioni di manutenzione nel menu esatto dell'auto: ripristino olio, spurgo ABS, codifica iniettore, ripristino SAS, ripristino TPMS, ripristino DPF, ripristino BMS, ripristino cambio, ripristino AFS, Adattamento EGR, TETTO APRIBILE, Break Reset, Sospensione Rest, Elec. Riapprendimento acceleratore, calibrazione SEAT, codifica chiave ecc.

【Test bidirezionale + codifica ECU】 Thinkdiag obd2 auto diagnostica scanner auto aziona solenoidi e attuatori per test attivi, invia comandi a sistemi/componenti per testarne lo stato di funzionamento, senza utilizzare i controlli del veicolo, risparmiando molto tempo per identificare le cause del malfunzionamento. ECU CODING ti consente di abbinare i componenti sostituiti con ECU, funzioni nascoste flash per BMW, GM, Benz ecc.

✅ 【Strumento diagnostico intelligente con VIN automatico】Thinkdiag obd2 scanner auto compatibile con il sistema Android e iOS. La funzione Autovin supporta il Thinkdiag identifica automaticamente la maggior parte dei modelli di auto. Sistema completo Il rapporto sullo stato del veicolo verrà creato automaticamente dopo la diagnosi, il rapporto può essere condiviso. Live Data Stream combinata grafica + registrazione dati per monitorare le prestazioni del veicolo e analizzare il parametro anomalo.

XUANCHEN Pcmmaster V1.21 Programmatore Versione Master 67 Moduli Software Aggiungi Più Protocolli Strumento di Sintonia Chip ECU per Camion € 316.86

Amazon.it Features Punti salienti di Pcmmaster Tool: 1. Leggere e scrivere i dati ECU attraverso le modalità OBD, BENCH e .

2. esegue un completo dati ECU, cloni ECU facili e aggiornamenti di potenza. Può anche supportare riduttori di lettura e scrittura. In ai dati letti tramite lo strumento , i nostri ingegneri possono fornire ai clienti stage1 stage2 stage3, popbang, dati cambio per regolare LC, display , immo off, adblue off, dpf off, off, vmax, swirl off, ripristino ECU o Servizio di impostazione di fabbrica TCU (servizio a pagamento).

3. Rispetto versione 1.20, Pcmmaster aggiunge 44 nuovi protocolli, per i protocolli di lettura/scrittura ECU aprire il coperchio.

4. Il software Pcmmaster ti consente di scrivere forzatamente (clonare forzatamente) verifica e supporta la lettura e la scrittura forzata di ECU sconosciute modelli di chip supportati.

5. Pcmmaster fornisce file VR per tutti gli utenti legali, abbiamo anche un helpdesk per loro. Inoltre, possiamo offrirti piattaforma per lavorare i nostri sintonizzatori di livello, quali potresti imparare .

Programmatore ECU, V7.020 Strumento di programmazione ECU Strumento di diagnostica auto token illimitato con rosso € 118.30
€ 114.64

€ 114.64 in stock 2 new from €114.64

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Più di 160 tipi di ECU】la diagnosi ECU ha aggiunto almeno 160 tipi di ECU, inclusi 76FXXX, PSA 17.4.4, essere adatto per Ford E83, essere adatto per Mercedes-Benz 276ECU, 76F, ecc.

【Supporta la funzione multilingue】la programmazione ECU supporta la funzione multilingue, inglese, italiano, tedesco, francese, portoghese, spagnolo.

【Supporta la funzione BDM】lo strumento di programmazione ECU V7.020 supporta auto, camion, trattori e biciclette generici. Supporta bene la funzione BDM e non ci sono errori di checksum. Non ci sono restrizioni sui token e puoi connetterti a Internet senza danni.

iLC OBD2 Bluetooth OBD Auto Code Lettore Scansione Strumento -Collegare con, Android & Windows Dispositivi -3000 Code Banca Dati - Adatto per Maggior Parte Auto (Non Compatibile con iPhone) € 14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▶ Nuovo OBD2 TECNOLOGIA BLUETOOTH: Questa fascia alta 2022 Diagnostic Tool versione di Bluetooth funziona alla perfezione con Torque Pro e molti altri applicazioni su Google Play Store e Windows Phone deposito! #Nota: non può funzionare con iPhone#

▶ SUITABILE PER TUTTI I TIPI DI AUTOMOBILE: Funziona per il modello di auto con porta OBD2! Funziona con le automobili realizzate dopo il 1996, quando la tecnologia OBD-II divenne un prerequisito. Supporta i protocolli OBD2: ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM (NON può supportare autocarri, semi-camion, autocarri con cassone ribaltabile, trattori, ibridi, veicoli elettrici e altri commerciali veicoli.)

▶ PER QUESTI PRODUTTORI E CODICI GENERICI CONTROLLA: Questo scanner Bluetooth recupera sia i codici diagnostici generici sia i codici di problemi diagnostici specifici del produttore (DTC). Con esso puoi leggere e svuotare il tuo Check Engine Light (CEL) e controllare i monitor del tuo veicolo quali sensori O2, Fuel Trim, Air Fuel Ratio, DPF Temp, Temp. Refrigerante, Temp. Olio, Pressione carburante e molto altro! (Non può leggere i codici ABS / SRS / TPMS (ecc.))

▶ Flusso di dati senza fili per la luce del motore CONTROLLO: Questo scanner Bluetooth si collega alla porta OBD II del veicolo e trasmette i dati in modalità wireless tramite connessione Bluetooth al dispositivo Android / Windows. Legge codici diagnostici generici e specifici per il costruttore dell'auto e mostra i significati sullo schermo. (oltre 3000 definizioni di codice generiche nel database).

▶ COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI ANDROID: Questo scanner Bluetooth si accoppia con qualsiasi dispositivo Android o Windows Phone ESCLUSIVAMENTE. Non funziona con il software iOS o iPhone. Per iPhone e iPad, guarda la nostra versione WiFi! Inoltre, questo dispositivo NON leggerà le luci AirBag, ABS, TPMS o cambio olio. Il nostro strumento di diagnostica leggerà solo i codici per la spia del motore di controllo.

mucar CS4 Diagnosi Auto obd2 Trasmissione Motore ABS SRS 4 Sistemi Autodiagnosi Auto odb2 diagnostica in Italiano OBD 2 con 5 Olio/EPB/SAS/TPMS/Corpo Farfallato Aggiornamento WiFi € 169.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [VALE I SOLDI] mucar CS4 Diagnosi Auto viene fornito con: 1️⃣ 4 Diagnosi del sistema (ECM TCM ABS SRS): controlla a tutto tondo per il sistema di motore, trasmissione, ABS e airbag; 2️⃣5 Servizi di Manutenzione (Olio+ EPB+SAS+TPMS+ETS): Reset & Calibrazione Olio, Freno Elettronico, Angolo Sterzata Rest, TPMS, Acceleratore Elettronico dopo la manutenzione; 3️⃣Potenti funzioni OBD2: diagnostica le funzioni obd2 complete per tutti i veicoli dopo il 1996 in conformità con il protocollo OBDII.

✅【Ottima OBDII Diagnosi Auto con pacchetto di alta qualità】 - La migliore idea preimpostata utile per tuo nonno, padre, marito, fratello o fidanzato. OGNI PROPRIETARIO DI AUTO AVRÀ BISOGNO! All'interno di tutti i tipi di strumenti per auto, OBDII Diagnostica Auto è uno strumento di scansione automatica professionale dotato di trasmissione ABS SRS, lettore di codici auto e servizio di ripristino 28 con touch screen HD da 5 pollici.

✅【Risolvi il problema da solo】--4 Sistema di diagnosi più 5 servizio di ripristino: non solo con ABS, SRS, sistema motore (ECM), sistema di trasmissione (TCM) GRATUITI, questo lettore di codici veicolo anche con 5 GRATUITI a vita Ripristina servizi (olio, EPB, SAS, TPMS, ETS). Non è necessario pagare denaro extra e ripristinarlo direttamente dopo che il problema è stato risolto. Se sono disponibili solo 4 ripristini, aggiornalo alla versione più recente per ottenere 5 servizi di ripristino.

✅【Adatto a quasi tutte le auto e 8 lingue supportate】 OBD2 Diagnosi Auto Mucar CS4 si adatta quasi a tutte le auto del 1996 e più recenti. Se non sei sicuro, puoi contattarci con il marchio dell'auto, la serie e l'anno prima dell'acquisto. Più lingue rispetto ad altri scanner automotriz: 8 lingue (Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Portoghese e Polacco).

✅【10 funzioni OBD2 complete e dati grafici in tempo reale】 Questo lettore di codici per auto supporta 10 funzioni OBD2 complete per mostrare il flusso di dati 4 in 1 in tempo reale (come dati di flusso PCM, velocità del motore, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, stato del sistema di alimentazione), monitor di bordo test (modalità 6), test EVAP (modalità 8), test del sensore O2, informazioni sul veicolo, ricerca DTC, prontezza I/M ecc.

GT100 Breakout Box OBDII Protocollo Rilevatore ECU Bench Connector OBD Diagnostic Port Tester € 129.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Strumento di rilevamento della comunicazione della nuova versione: il connettore da banco GODIAG GT100 ECU è l'ultima piattaforma di test per il rilevamento della comunicazione del protocollo OBD2 e la manutenzione / diagnosi / programmazione / codifica ECU.

Conversione flessibile: il dispositivo può convertire l'interfaccia OBD2 a bordo in 16 pin per il rilevamento del segnale e la conversione di sostituzione. Può essere collegato a uno o più moduli del veicolo.

Quando si sostituisce la batteria, il kit di connessione ECU può anche alimentare l'auto, perdere i dati del modulo di controllo dell'auto, bloccare automaticamente i dati, ripristinare il controller della chiave e la spia di guasto è accesa.

Ampia compatibilità: il kit di connessione ECU GT100 ha una forte compatibilità, incluso uno strumento di scansione OBD2, collega più moduli di controllo ecu, lettore di schede OBD2, tester per auto e altre connessioni di apparecchiature, può essere collegato a qualsiasi strumento diagnostico per auto.

【Cavo di prolunga 2 in 1 OBD No Worries】 Quando utilizzare i cavi di prolunga: lo spazio della posizione dell'interfaccia diagnostica è troppo stretto per il collegamento allo strumento diagnostico, oppure l'utente scopre che il cavo diagnostico non è abbastanza lungo durante Manutenzione. Può essere prolungato di 1,2 metri gratuitamente.

Autel MaxiTPMS TS501 Strumento di Rapprendimento TPMS 2023 più Recente, Attiva Tutti i Sensori di Marca e Programma MX-Sersors (315/433 MHz), Test Portachiavi, Versione Aggiornata di TS401 € 229.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Aggiornamento Software Gratuito a Vita e più Lingue】Autel TS501 viene fornito con aggiornamento software gratuito a vita e più lingue. La lingua predefinita di TS501 è l'inglese. Supporta francese, tedesco, spagnolo, italiano, ecc. Se vuoi cambiare il francese, invia il numero di serie (12 cifre) a autelchoice@outlook.com. Per verificare la compatibilità, fornire le informazioni VIN e le funzionalità necessarie ad autelchoice@outlook.com direttamente.

【Attiva Tutti i Sensori e Diagnostica TPMS】TS501 è la versione aggiornata di TS401/TS408. È progettato per attivare/riapprendere tutti i sensori noti, diagnosticare i modelli più recenti fino al 2020. TS501 può accedere alla ECU del veicolo tramite la connessione OBD II, consentendo così agli utenti di riprogrammare gli ID dei sensori e recuperare/cancellare i DTC TPMS, aiutando i tecnici a trovare rapidamente TPMS difettoso e disattivare MIL.

【Strumento Diagnostico di Programmazione TPMS Professionale】Autel TS501 può programmare Autel MX-Sensor (315/433 MHz) con facilità, risparmiando denaro e recandosi in un concessionario. È possibile programmare AUTEL MX-Sensor con 4 opzioni di programmazione: Copia per attivazione, Copia per immissione manuale, Creazione automatica e Copia per OBD (non disponibile con TS408) per sostituire il sensore difettoso con batteria scarica o non funzionante.

【Riapprendimento di Tutti i Sensori TPMS】Per spegnere la spia di avviso TPMS dopo la sostituzione, è necessario riapprendere i sensori sul veicolo! Autel TS501 TPMS relearn tool fornisce 3 modi di procedure di riapprendimento sullo strumento per riapprendere sia i sensori OE che quelli aftermarket: riapprendimento stazionario, riapprendimento automatico e riapprendimento OBD. NOTA: TS501 ha aggiunto relearn by OBD confrontandolo con TS408.

【Strumento di Scansione del Sistema TPMS Completo】TS501 attiverà i sensori TPMS, leggerà i dati del sensore, diagnostica TPMS, un passaggio per il controllo completo dello stato TPMS; descrizione DTC sullo schermo, scansione dell'ID del sensore TPMS e copia ID nel sensore MX, immissione manuale dell'ID OE nel sensore MX, programma sensore MX, riapprendimento tramite funzione OBD, controllo chiave FOB.

KINGBOLEN K7 OBD2 Scanner diagnostico OE-Livello per sistema completo,36+ servizi,aggiornamento di 3 anni (valore di 300 $), obd2 auto diagnostica con bidirezionale,Codice ECU, ABS,Oil,DPF,Iniettori € 489.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Dispositivo diagnostico avanzato 2023】 RAM: 2 G, ROM: 32 G, batteria: 3150 mAh, sistema: Android 10.0, dimensioni: schermo LCD da 7", nuova fotocamera posteriore da 1300 W. Lo scanner diagnostico Kingbolen K7 aggiunge un sistema completo di diagnosi avanzate, registrazione dello schermo e diagnosi remota, per rendere più comodo e facile la riparazione della vostra auto.

❤️【28 funzioni di servizio】KINGBOLEN K7 OBD2 Scanner diagnostico offre una vasta gamma di servizi e 28 funzioni speciali come Active Test, Oil Reset, EPB, SAS, DPF, BMS, TPMS, Air Suspension, Injector Coding, IMMO, ABS Auto Bleed, AIRBIG, Throttle Adaptation e molto altro ancora. Nota: tutte le funzioni speciali non funzionano su tutti i veicoli. Prima dell'acquisto si prega di inviare il numero VIN a kblofficial@163.com per verificare la compatibilità!

【Advanced Diagnostics & Bi-Directional Control】 KINGBOLEN K7 OBD2 Scanner diagnostico può testare lo stato di lavoro senza utilizzare il controllo del veicolo. Può leggere e cancellare i codici, visualizzare i flussi di dati in tempo reale, immagini fisse e informazioni ECU ed eseguire test attivi su tutti i componenti come valvole, tergicristalli, finestre, porte, tettucci scorrevoli, fari, ecc. Aiuta meccanici/tecnici a individuare rapidamente le parti rotte sull'auto.

【Diagnostica di livello OE】KINGBOLEN K7 OBD2 Diagnostic Scanner è perfetto per i tecnici, gli esperti del fai-da-te, le officine, i concessionari di auto, i camionisti, gli ingegneri automobilistici, i tecnici diagnostici, gli autisti di camion, i camionisti, i tecnici automobilistici, i meccanici professionisti, i meccanici in pensione, i weekend. Avete bisogno di aiuto? Contattateci all'indirizzo Kblofficial@163.com per avere una risposta rapida.

✅【3 anni di aggiornamenti gratuiti + 2 anni di garanzia + 17 lingue】KINGBOLEN K7 OBD2 Scanner diagnostico dispone di un menu vocale gratuito in 17 lingue, supporta 36 mesi di aggiornamenti software gratuiti, una garanzia di 2 anni. La lingua standard dello scanner K7 è l'inglese. Se si utilizza il menu in tedesco o in altre lingue, è possibile modificare l'impostazione della lingua in oppure rivolgersi a Kblofficial@163.com per un'assistenza tecnica più rapida. READ 30 migliori Huawei Smartwatch Gt da acquistare secondo gli esperti

5665 EMULATORE AIRBAG SIMULATORE Bypass SRS RIPARA Errore Spia Auto Automobile Camion Moto DIAGNOSI OBD Elm KM Programmatore CENTRALINA € 7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 003

thinkcar Thinkscan Max 2 OBD2 Scanner Strumento di Scansione Diagnostica per Tutti i Sistemi Lettore di Codici Automobilistici 32G con 28 Servizi, BMS, DPF, IMMO, Calibrazione SAS, EPB, TPMS ecc € 429.95
€ 365.45

€ 365.45 in stock 1 new from €365.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Protocollo CAN FD + 32G ROM】 RAM: 2G, ROM: 32G, Batteria: 3150 mAh, Sistema: Android 10.0, Dimensioni: Schermo LCD da 5,99 pollici. ThinkScan max 2 OBD2 Scanner diagnostico aggiunge il protocollo CAN FD, la registrazione dello schermo e le funzioni diagnostiche remote, rendendo più comodo e semplice risolvere i problemi di guasto dell'auto.Per i modelli FIAT, alcuni richiedono l'identificazione manuale del numero di telaio.

【28 ripristini di manutenzione】ThinkScan Max 2 OBD2 Scanner ha 28 funzioni di manutenzione, tra cui ripristino dell'olio, ripristino del tetto apribile, servizio EPB, scarico ABS, codifica dell'iniettore, ripristino delle sospensioni, ripristino della trasmissione, ripristino dei fari AFS, adattamento dell'acceleratore, apprendimento delle marce, EGR ripristino, BMS, SAS, DPF, IMMO, servizio di ripristino TPMS di base, ecc. Ti farà risparmiare tempo e denaro nella riparazione della tua auto.

【Diagnosi dell'intero sistema】 Lo strumento diagnostico per veicoli Bluetooth ThinkScan max 2 OBD2 Scanner supporta la funzione di diagnosi dell'intero sistema. Auto VIN può visualizzare e stampare rapidamente le informazioni sul veicolo Supporta tutte le modalità di test obd2 Supporta 3 modalità di visualizzazione del flusso di dati, WiFi e Bluetooth integrati, consentendoti di diagnosticare il tuo veicolo in modo più conveniente.

【Funzioni avanzate e diagnosi intelligente】 thinkScan Max 2 OBD2 Scanner diagnostico supporta il controllo della direzione BI e le funzioni di codifica ECU e un modello costa $ 49,95 all'anno. Dipende dai tuoi bisogni. La diagnostica intelligente può controllare i guasti del veicolo più velocemente nella libreria DTC. Aggiornamento gratuito a vita del sistema completo e 28 funzioni di ripristino.

✅【Acquisto senza preoccupazioni】thinkScan max 2 OBD2 Scanner diagnostico supporta 15 lingue e tutta la diagnostica di sistema supporta tutti i modelli di protocollo obd dopo il 1996, coprendo più di 93 marche di automobili. Se non sei sicuro che ThinkScan max 2 supporti la tua auto o meno, segnalaci su Amazon o inviaci un'e-mail all'indirizzo kblofficial@163.com. Offriamo una garanzia di 5 anni, una garanzia di rimborso di 30 giorni e una consulenza tecnica gratuita a vita.

Veepeak - Scanner OBDCheck BLE + Bluetooth 4.0 OBD II, per iOS e Android, strumento di scansione diagnostico per auto, con funzione di lettura di codici, per veicoli universali OBDII/EOBD € 44.99
€ 38.24

€ 38.24 in stock 1 new from €38.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità universale con veicoli: funziona con tutte le auto e tutti i camion leggeri conformi OBD II / EOBD (1996+ negli Stati Uniti, 2001+ benzina/2004+ diesel in UE, nessuna limitazione di marca). Supporta tutti e cinque i protocolli OBD II: CAN, KWP2000, ISO9141-2, J1850 VPW e J1850 PWM

Controlla tu stesso il motore: leggi i codici di guasto diagnostico del motore, ripristina la luce del motore, visualizza la prontezza I/M per il controllo di smog e le letture dei sensori in tempo reale (letture O2, temperatura dell'olio del motore, temperatura del gas di scarico, regolazione del carburante, flusso d'aria di massa, ecc.) utilizzando il telefono o il tablet

Funzionalità aggiuntive: con ampie applicazioni OBD II di terze parti disponibili su App Store e Google Play, è possibile ottenere funzionalità più avanzate come diagnostica avanzata e PID su veicoli selezionati, esame della batteria in veicoli ibridi ed elettrici, personalizzazione e assistenza di veicoli selezionati, ecc.

Funziona con iOS e Android: modello con supporto per più comandi AT (richiede supporto app), firmware ottimizzato e ridotto consumo energetico. Puoi avere accesso ai tuoi dati mobili su iOS e Android quando il telefono è collegato allo scanner

Facile da collegare e scollegare e non ostacola lo spazio per le gambe. Nota: app/software di terze parti necessari per ottenere tutte le funzioni (alcune potrebbero richiedere un acquisto separato). Viene fornito con mini custodia per il trasporto. Strumento perfetto per i proprietari di auto per controllare la propria auto a casa o in viaggio -

Autel MaxiIM IM508 [2 Anni Gratuito] 2023 Strumento Programmazione per Portachiavi con Programmatore XP200, Controllo Bidirezionale, Diagnostica Tutti Sistemi OE, 28+ Servizi per Officine/Fai Da Te € 1,169.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Strumento IMMO Più Conveniente nel 2023】Autel IM508 viene fornito con un Aggiornamento Gratuito 2 Anni (24 Mesi, Valore €600) dal 1 Agosto 2023. Non è solo uno strumento professionale per programmazione chiavi, ma anche un eccellente scanner bidirezionale! L'ultima versione IM508 ti offrirà una nuova esperienza:✅Programmazione IMMO e Portachiavi Livello Professionale✅Test Attivi Reali✅Diagnostica Tutti i Sistemi✅28+ Servizi✅Copertura Più Ampia, ecc. Prodotto fantastico per Officina e Fabbro.

【Programmazione IMMO Professionale e Portachiavi】Scanner Autel IM508 viene fornito con programmatore XP200 key e Fornisce Servizi IMMO completi: Leggi e Scrivi su Immobilizer/Motore/EEPROM/MCU; Reset/Codice/Backup IMMO ECU; Leggi PIN (Aggiungi Chiave/Tutti i Key Persi); Generazione Chiavi/Apprendimento Chiavi/Apprendimento Remoto, ecc. Funzioni sono specifiche auto, se necessario, contattaci per assicurarti che tutto ciò che desideri possa funzionare sulle tue auto:autelchoice@outlook.com.

【Lavora con Programmatore Portachiavi XP400 Pro】(Acquista Separatamente) Non devi pagare €3000+ per uno Scanner Avanzato, ma puoi goderti stesse funzionalità IMMO e programmazione chiave IM608 Pro. Quando è Collegato a XP400 Pro, IM508 può estendere sua capacità supportare✅Funzioni IMMO: BMW CAS4 Key Learning ✅Funzioni Programmazione: IMMO ECU Read & Write, MC9S12 Encryption Chip Read & Write, IC Card Read & Write, Mercedes Infrared Lettura e Scrittura Chiave, Rilevamento Remoto Frequenza.

【Ultimo aggiornamento 2023, Grande Svolta】Da giugno 2023 Autel IM508 può essere aggiornato: ✅Diventa uno strumento di scansione bidirezionale e fornisce test attivi reali e oltre 28 Funzioni Servizio ✅Supporta la gestione dei rapporti su Cloud, puoi caricare rapporti diagnostici su Autel Cloud e condividere facilmente i rapporti con i tuoi clienti tramite codice QR/E-mail/Messaggio di testo e possono visualizzare i rapporti in qualsiasi momento.

【Controllo Bidirezionale/Test Attivo】Stai ancora passando molto tempo a cercare problemi con auto? Indovina e indovina, perché non provi ora? IM508 può eseguire test attivi in grado inviare comandi alla ECU per attivare attuatori: ABS, finestrini, porte, solenoidi, valvole, tergicristalli, fari per monitorare direttamente loro funzionamento per scoprire rapidamente parti difettose e individuare problemi difettosi. Nota: NON universale su tutte auto. Si prega verificare compatibilità.

Launch X431 obd2 Auto Diagnostico Creader Elite per BMW, Mini, Rolls Royce, 120+ Diagnostica di Sistema, 31+ Funzione di Ripristino, Bidirezionale, Codifica ECU, Vin Automatico OBD2 Scanner Auto € 159.00

1 used from €154.23

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Più di 120 diagnosi di sistema per BMW】LAUNCH X431 obd2 auto diagnostico per BMW Memoria da 16 GB, touch screen LCD da 4 pollici, strumento di scansione automobilistico professionale appositamente progettato per diagnosticare i sistemi di controllo elettronici della BMW in grado di leggere/cancellare codici, visualizzare dati in tempo reale e recuperare informazioni sulla versione ECU in tutti i veicoli disponibili sistemi inclusi ECM, ABS, SRS, TCM, PMA, EPS, AMP, CAS, ZGM, ecc.

【31+ funzioni di ripristino】LAUNCH X431 obd2 auto diagnostico per BMW 31+ funzioni di ripristino, come lampada dell'olio, adattamento dell'acceleratore elettrico, ripristino SAS, spurgo dell'ABS, TPMS, rigenerazione DPF, adattamento EGR, spurgo del liquido di raffreddamento, ripristino CBS, ripristino CAS, cruise control intelligente, telematica inizializzata, FlexRay inizializzazione, attivazione DWA, inizializzazione tetto apribile...

【Controllo bidirezionale】LAUNCH X431 obd2 auto diagnostico per BMW consente di attivare il sistema del veicolo, può inviare comandi alla ECU, leggere i dati della ECU per determinare l'integrità del sistema o del componente e monitorare il funzionamento dei componenti, permettendoti di capire rapidamente se un sistema specifico , il componente o il sottosistema funziona normalmente, ad esempio accendere la ventola del radiatore, aprire/chiudere i finestrini, azionare gli specchietti, ecc.

【Codifica ECU】 LAUNCH X431 obd2 auto diagnostico per BMW Ti consente di ricodificare i dati adattivi per determinati componenti dopo aver effettuato riparazioni o sostituzioni e far riconoscere alla ECU la parte sostituita. Accedi alla ECU per sfruttare appieno le funzioni nascoste o disattivare le fastidiose funzioni dell'auto, come l'assistente al parcheggio, l'aria condizionata e l'attivazione della funzione di ripiegamento automatico degli specchietti laterali.

【Diagnosi intelligente】LAUNCH X431 obd2 auto diagnostico per BMW AUTO VIN: AUTO riconosce la marca, il modello e l'anno del veicolo e quindi genera automaticamente il rapporto completo sullo stato del sistema. Libreria DTC: consente di recuperare la definizione del codice di errore diagnostico dal database DTC. Feedback diagnostico: fai clic su Feedback, inviaci un'e-mail, il nostro tecnico risolverà rapidamente la tua questione. Flusso di dati figura/valore/4 in un grafico.

LANCIO CRP129X OBD2 Scan Tool Android basato aggiornato da CRP129, 4 diagnosi di sistema con olio Reset, EPB/SAS/TPMS e servizio di accelerazione, AutoVIN per piccoli negozi e fai da te € 299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【VERSIONE AGGIORNATA 2023, NUOVI CHIP, AGGIUNGI ALTRE FUNZIONI, Nessun costo aggiuntivo per il software】: Avvia lo scanner obd2 ha aggiunto 8 servizi di ripristino, schermo touch HD 720P e design della tastiera per un migliore funzionamento, Fast 7.0 Android, 16G RAM, 6100mah BAT; Test di tensione della batteria, Auto VIN stampabile automatico rapporto di spection ti aiuta ottenere informazioni diagnostiche in modo efficiente ed efficace. L'aggiornamento con un clic ti consente di utilizzare il software più recente di tutti i tempi gratuitamente.

【8 SERVIZI DI RISETTO】+ 【TEST DI TENSIONE DELLA BATTERIA】: Avvia lo strumento diagnostico per auto del lettore di codici 2023 appena aggiunto 3 reset da ottobre 2022, tra cui codifica degli iniettori/OIL/EPB/SAS/TPMS/BMS e adattamento dell'acceleratore per mantenere il sistema del veicolo in modo sicuro ed efficiente. Grafica la tensione della batteria più facile e intuitiva per controllare i monitor in tempo reale. Non solo rivela quali codici di errore la tua auto sta producendo, ma cancella anche la luce del motore di controllo del tuo veicolo dopo che il problema è stato risolto.

【Copertura del 99% dei veicoli】+【Aggiornamento gratuito a vita con un clic Ottieni il software più recente】 scanner di avvio CRP129X per auto viene fornito con il software più recente. Gli aggiornamenti WiFi per tutta la vita ti consentono di avere le ultime correzioni di bug, nuovi veicoli, nuovi parametri aggiunti e funzionalità. Include 57 produttori di veicoli e lavora sulla maggior parte dei veicoli dopo il 1996 e fino al 2021, 2022, 2023, come Diesel (solo 12v), autovetture 12V, pick-up e camion leggeri, SUV, benzina, Minivan e ecc.

【Monitor affidabile della salute dell'automobile】: sei confuso sulle spie per il motore, l'ABS, l'airbag e la trasmissione che continuano a lampeggiare sul cruscotto? Avendo questo scanner automotriz, anche i principianti possono usarlo per leggere i dati per scoprire cosa significano i codici di errore, quanto è grave il guasto e quali opzioni ci sono per risolverlo prima di andare all'officina di riparazione. Dopo la riparazione, può persino cancellare il codice di errore e spegnere la spia di avvertimento.

【Scanner per auto grafico dati live 4 in 1】+【Condividi scanner obd per report diagnostici in tempo reale】 È possibile generare un rapporto diagnostico dopo aver terminato la diagnosi, che potrebbe essere condiviso con i tuoi amici o clienti. La diagnostica dell'analizzatore dell'automobile per tutte le auto mostrerà e unirà 4 flussi di dati in un grafico, come "RPM del motore", velocità del veicolo ","temperatura del liquido di raffreddamento del motore" e "posizione assoluta dell'acceleratore". I dati live possono essere registrati e possono essere riprodotti in formato testo o grafico.

thinkcar obd2 Auto diagnostica ThinkDiag 2 Bluetooth 5.0 diagnosi Auto di obd2 Tutti Sistema, Servizio di ripristino 16 & Can-FD Codice di Errore OBD2 Scanner con Test Attivo, Auto-Vin, Codifica ECU € 154.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Suggerimenti】 ✅ 1. Se il codice di attivazione è attivato, non preoccuparti! Indicaci il numero di serie e ti invierò un nuovo codice di attivazione ✅ 2. La funzione ECU CODING non può essere utilizzata da telefoni cellulari con sistema IOS Si consiglia di utilizzare telefoni cellulari con sistema Android per utilizzare questa funzione. ✅3. In caso di domande, contattaci all'indirizzo kblofficial@163. com.

【Aggiunto il protocollo CAN-FD】:ThinkDiag 2 OBD2 Scanner Bluetooth 5.0 supporta il protocollo CANFD, che supporta più auto, migliore flusso di dati e più accurati errori read.It dotato di un 65CM lungo DB15 tre file per obd16 cavo diagnostico e doppio lato indicatore luminoso, che può meglio identificare lo stato di comunicazione del dispositivo.

【Diagnostica di tutti i sistemi 】:ThinkDiag 2 diagnostica obd2 supporta tutte le funzioni di diagnosi del sistema e tutte le modalità di test obd2, può leggere / cancellare i codici di errore, leggere i dati in tempo reale, leggere le informazioni del modulo di controllo, test di guida e funzioni di manutenzione per ECM, BCM, SRS, TCM, BMS, TPMS, SAS, sistema A / C ecc

【15 Ripristino della manutenzione】:ThinkDiag 2 OBD2 Scanner ha 15 funzioni di manutenzione, tra cui iniettore, adattamento EGR, reset AFS, trasmissione imparare, reset TPMS, reset dell'olio, SAS reset, tetto apribile, reset dei freni, BAT.Match, SUS reset, sfiatatoio, DPF reset, reset olio, IMMO. Risparmierete tempo e denaro per la riparazione della vostra auto.

【Caratteristiche avanzate】:ThinkDiag 2 obd2 diagnostica auto supporta il test bidirezionale e la funzione di codifica dell'ECU, 49,95 dollari all'anno per un modello di auto. Dipende dalle vostre esigenze. Inoltre, adotta la funzione VIN auto con Bluetooth 5.0, compatibile con Android e IOS e supporta 10 lingue.Thinkdiag 2 è uno strumento di scansione potente e pratico che trasforma il vostro dispositivo intelligente in uno strumento di diagnosi auto professionale.

Cavo Adattatore per Programmazione 12+8, Connettore per Cavo, Connettore per Strumento Diagnostico Automatico per Autel DS808 Maxisys MS905 MS906 MS906S MS906BT MS908 MS908S PRO € 19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo connettore per cavo 12+8 viene utilizzato con gli scanner Autel MaxiSys per diagnosticare su Renegade Wrangler 300C dopo il 2018.

L'adattatore del cavo per connettore 12+8 è perfettamente applicato per Autel Maxisys MS905 MS906 MS906S MS906BT MS908 MS908S PRO

Numero di parte del produttore: CR12-8-001, MSCHRY128

Come bypass di Autel per Security Gateway Module (SGM), è utile per fare di più, come leggere/cancellare DTC, leggere flussi di dati, eseguire test attivi e TPMS OBD-Ⅱ riapprendere, ecc.

Realizzato in PVC, gomma e metalli di alta qualità per una lunga durata e affidabilità. E questo cavo 12+8 è facile da usare senza modifiche, tagli o forature. Plug & play, trasmissione stabile, anti-jamming.

LAUNCH CRP129X Diagnosi Auto,Olio/EPB/SAS/TPMS/BMS/Acceleratore/Ripristino Dpf,Codifica Iniettore,Strumento Diagnostico Motore Trasmissione ABS SRS,Vin Automatico,Aggiornamento Gratuito a Vita € 299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Aggiorna Versione, Aggiungi piùFunzioni, Nessun Costo Software Aggiuntivo】Lo scanner CRP129X obd2 ha lanciato l'ultima versione, con 8 servizi di ripristino, l'aggiornamento con una chiave (gratuito a vita) ti consente di utilizzare il software più recente gratuitamente in qualsiasi momento. Touch screen ad alta definizione 720P da 5 pollici e design della tastiera, funzionamento migliore, 16 GB di RAM, BAT da 6100 mAh; test della tensione della batteria, VIN automatico.

✅【4 Funzioni di Sistema】Questo scanner diagnostico supporta la diagnosi di motore, trasmissione, ABS e SRS.Legge e cancella i codici di errore diagnostici, visualizza i dati in streaming in tempo reale e spegne le spie di avvertimento rilevanti sul cruscotto del veicolo.Copertura del 99% dei veicoli, inclusi diesel (solo 12v), pickup e autocarri leggeri, SUV, benzina, minivan, ecc. prodotti nel 1996-2020, 2021, 2022.

✅【8 Servizio di Ripristino】 Avvia lo strumento diagnostico per auto con lettore di codici 2022 Aggiunti 3 ripristini da ottobre 2022, incluso il ripristino del codice iniettore/OIL/EPB/SAS/TPMS/BMS e l'adattamento dell'acceleratore per mantenere in modo sicuro ed efficiente i sistemi del tuo veicolo.

✅【Funzione OBDII Completa】Avvia lo scanner obd2 con la scansione Autovin automatica, che ti consente di ottenere rapidamente le informazioni sul tuo VIN e sul veicolo. Può leggere/cancellare codici, dati in tempo reale, fermo immagine, controllo del fumo, test del sensore O2, test del display di bordo, test dei componenti, visualizzazione VIN Ti aiuta a capire perché la spia del motore è accesa, evitare multe Tieni il motore acceso prima dell'ispezione annuale dell'auto in buone condizioni.

✅【Scanner per Auto con Grafico di Dati in Tempo Reale 4 in 1】+【Condividi Scanner OBD per Report Diagnostici in Tempo Reale】 La diagnosi dello scanner per auto di tutte le auto visualizzerà e unirà 4 flussi di dati in un grafico, come "RPM motore", " Velocità del veicolo", "Temperatura del liquido di raffreddamento del motore" e "Posizione assoluta dell'acceleratore". I dati in tempo reale possono essere registrati e riprodotti in formato testo o grafico. READ 30 migliori Oneplus 7T Pro da acquistare secondo gli esperti

LAUNCH X431 V PRO 4.0, Strumento di scansione bidirezionale Scanner OBD2 Auto Diagnostica a Sistema Completo, Codifica in Linea ECU, Test di Attuazione, Chiave IMMO, 35 + Funzioni di Ripristino € 959.00
€ 899.00

€ 899.00 in stock 1 new from €898.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Scanner diagnostico per tutti i sistemi versione NUOVA 2023】 LAUNCH X431 V 4.0 scanner automobilistico in grado di leggere/cancellare codici, visualizzare dati in tempo reale, recuperare informazioni sulla versione ECU, eseguire test attivi e funzioni di servizio per tutti i sistemi inclusi ECM, TCM, ABS, SRS, BCM, IMMO, BMS, TPMS, SAS, sistema di alimentazione, sistema di illuminazione e sistema A/C ecc. Supporto AutoAuth per FCA SGW

【Oltre 35+ funzioni di ripristino + bidirezionale + codifica ECU + adattamento + inizializzazione + abbinamento】 Più funzioni di ripristino fornite: olio, SAS, EPB, ripristino TPMS, manutenzione batteria, spurgo ABS, ripristino posizione farfalla elettronica, rigenerazione DPF, codifica iniettore, IMMO, Gear learn, AFS, SUN, SUS ecc. Il controllo bidirezionale viene utilizzato per richiedere informazioni o comandare a un modulo di eseguire attività e funzioni specifiche

【Aggiornamento con un clic + Diagnosi intelligente + Stampa report + Riproduzione + Feedback + Diagnosi remota】 Connetti WIFI per avere un aggiornamento (due anni di aggiornamento gratuito ), aggiunta una diagnosi intelligente che consente Auto VIN. Genererà un rapporto di diagnosi al termine della diagnosi, è possibile stamparlo tramite WIFI. I dati diagnostici registrati possono essere riprodotti in formato testo o grafico.

【Ampia copertura di auto e lingua】 Dotato di connettore e cavi completi, supporta oltre 150 marchi e oltre 20000 auto (aggiorna il software per auto a 2019/2020/2021, inclusi auto, SUV, furgoni, camion leggeri 12v, auto a benzina e auto diesel 12V) .Multi-lingua: inglese, arabo, polacco, tedesco, russo, francese, finlandese, olandese, ceco, portoghese, spagnolo, ungherese, italiano, giapponese, svedese, turco, greco, danese, coreano ecc

【Ulteriori informazioni su X431 V】 Questo scanner diagnostico per auto è perfettamente adatto per meccanici, officine o singoli utenti.Forniamo un reso di 60 giorni per rimborso o sostituzione.Ha bisogno di ulteriore aiuto, poni domande su questa pagina o inviaci un'e-mail, riceverai risposta entro 12 ore.

LAUNCH CRE200 Scanner diagnostico OBD2 per Auto ABS SRS (Airbag) Test OBDII Completo, Vin Automatico, Flusso di Dati in Tempo Reale, Lettura/cancellazione Codici, aggiornamento Wi-Fi Touchscreen € 159.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Diagosi del sistema ABS / SRS + modalità EOBD / OBDII 10】 LAUNCH CRE200 è la nostra nuova macchina diagnostica del 2021 che rileva due sistemi ECU principalmente per veicoli: ABS e SRS. Leggi e cancella i codici di errore diagnostici, spegni la luce di segnalazione luminosa. È inoltre dotato con le modalità OBDII 10 che hanno funzionato sul sistema di emissione del motore, disattiva MIL, Controllo smog, Test EVAP, Fermo immagine, Test sensore O2, Test monitor di bordo

✅【Libreria VIN automatica + DTC + Flusso di dati in tempo reale + Test della tensione della batteria】 La diagnosi intelligente ti offre la comodità di rilevare automaticamente il VIN. La libreria DTC consente di recuperare la descrizione dettagliata di determinati DTC dal database DTC. la grafica dei dati in tempo reale rende più intuitivo l'analisi del problema. Visualizza la tensione della batteria in tempo reale e ricorda l'invecchiamento della batteria o i malfunzionamenti dell'alternatore.

【Rapporto diagnostico + Registrazione dati + Feedback】 Genererà un rapporto diagnostico nel processo di diagnosi del veicolo, puoi condividerlo via e-mail, aggiungere informazioni sull'officina nelle impostazioni che verranno visualizzate sul rapporto. Supporta la registrazione e la riproduzione del flusso di dati. La cronologia delle diagnosi fornisce un rapido accesso all'ultima operazione diagnostica. Ottieni supporto dal tecnico LAUNCH inviando feedback sul problema del veicolo.

【LAUNCH CRE200 Lettore di codici per fai-da-te e individuali】 LAUNCH CRE200 OBD2 Scanner è appositamente progettato con le seguenti caratteristiche: touch screen grande 480*800 da 4"➤ 16 GB di ROM sono sufficienti per memorizzare i dati, 3 tasti di scelta rapida: Impostazione / Home / Ritorno ➤ Cavi OBDII 16PIN più lunghi ➤ Aggiornamento WIFI gratuito a vita (correzione degli ultimi bug o aggiunta di nuovi parametri).Facile da usare, amichevole per i principianti, portatile da portare con sé.

【Ampia copertura di auto + supporto linguistico】 Il lettore di codici funziona su oltre 50 marche di automobili, 1996 con sede negli Stati Uniti, 2000 con sede in Europa e più recenti veicoli con protocollo OBD2/EOBD. Supporta 10 lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, giapponese, russo, portoghese, coreano, cinese. Equipaggiato con "LAUNCH Mall “,Puoi sottoscrivere la funzione di cui hai bisogno, sarà disponibile in futuro.

KIMISS Strumento Diagnostico per Auto ECU, 74 Moduli Scanner OBD2 Chip Programmatore Clone ECU Strumento Diagnostico per Auto Turing per Software PCMtuner Versione 1.21 € 393.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello applicabile ---------- Sostituzione per Mazda; Sostituzione per Ford Focus; Sostituzione per Acura; Sostituzione per Infiniti; Sostituzione per Subaru; Sostituzione per Kia; Sostituzione per Hyundai; Sostituzione per Mitsubishi; Sostituzione per Land Rover e altro.

Strumento di programmazione ECU ---------- Lo strumento diagnostico può leggere e scrivere dati ECU tramite le modalità OBD, BENCH e BOOT. Lo strumento diagnostico esegue un backup completo dei dati della ECU, cloni semplici delle ECU e aggiornamenti di potenza.

Supporto per lettura e scrittura della scatola ingranaggi ---------- In base ai dati letti tramite lo strumento diagnostico, i nostri ingegneri possono fornire ai clienti stage1 stage2 stage3, popbang, dati della scatola ingranaggi per regolare LC, display sportivo, immo off, adblue off , dpf off, dtc off, vmax, swirl off ecc.

Cover e Wieling Free ---------- Questo strumento diagnostico ha aggiunto 44 nuovi protocolli, per protocolli di lettura/scrittura ECU Bosch senza aprire il coperchio. Ti consente di scrivere forzatamente (clonare forzatamente) senza verifica e supporta la lettura e la scrittura forzata di ECU sconosciute con modelli di chip supportati.

Chip Turing ---------- Per i file VR forniti da PCMtuner per tutti gli utenti legali, abbiamo anche un helpdesk per loro. Inoltre, possiamo offrirti una piattaforma per lavorare con i nostri sintonizzatori di alto livello, dai quali potresti imparare molto.

LAUNCH CRP909X Lettore di Codice Interfaccia Diagnostica Scanner OBD2 28 Funzioni di Servizio Sistemi Completi,Aggiornamenti Wi-Fi 2 Anno € 499.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [ DIAGNOSI IN ITALIANO ]: LAUNCH CRP909X OBD2 è una versione migliorata di CRP909 con una maggiore copertura dei marchi automobilistici e supporto linguistico incluso lo italiano. Funziona sulla maggior parte dei veicoli domestici o di importazione compatibili OBD II e CAN e include oltre 80 marche di veicoli diversi e migliaia di modelli da tutto il mondo. La copertura può essere estesa aggiornando frequentemente il tuo CRP909X. Vedi modelli supportati [ http://qcar.x431.com/crp/index.html#/ ]

[ AGGIORNAMENTO DEL MARCHIO ]: il touchscreen da 7 pollici e l'aggiornamento Wi-Fi con un clic consentono di avere le ultime correzioni di bug, i nuovi veicoli delle case automobilistiche, i nuovi parametri e funzionalità. Recupera automaticamente il VIN del veicolo e dispone di una batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio da 6000 mAh per un uso prolungato che supporta la ricarica attraverso il veicolo. Nota: ⚠︎ Include 2 anno di aggiornamenti de tutte le marchio

[ OBD2 CARATTERISTICHE ]: lo scanner obd2 viene fornito con la diagnostica completa del sistema, che ti aiuta a scoprire rapidamente cosa significano le spie MIL e ti indirizza nella giusta direzione per risolvere i problemi del tuo veicolo. Elimina i DTC dopo le riparazioni per spegnere le spie di errore e leggere i dati in tempo reale in modalità grafica per un'analisi approfondita con 10 modalità di prova OBD 2 per garantire eventuali problemi relativi alle emissioni con il motore

[ 28 FUNZIONI DI SERVIZIO ]: questo strumento diagnostico copre 28 funzioni di ripristino speciali utilizzate per la sicurezza e la manutenzione efficiente dell'auto: ripristino dell'olio, SAS, EPB, BMS, rigenerazione DPF, spurgo dell'ABS, immobilizzatore, Tettuccio apribile, sospensione, cambio, luci AFS, codifica dell'iniettore, apprendimento degli ingranaggi, reset TPMS e adattamento dell'acceleratore e molti altri.

[ LAUNCH ORIGINALE ]: genera automaticamente rapporti sullo stato del veicolo diagnostico, è possibile memorizzare i dati per i grafici, registrare e riprodurre i parametri del veicolo dalla scansione e stamparli via e-mail per ulteriori analisi o per il meccanico. Garanzia di 12 mesi e lingua dell'interfaccia in italiano in Impostazioni > Lingue > Italiano

Real Pass Inside Resistore tramite scanner diagnostico per auto Guscio Chiave 308 € 9.79

Amazon.it Features La Qualità Dell'airbag È Da Garantire. Deve Essere Accuratamente Testato Per Verificare Se L'airbag Suoi Accessori Sono In Uso Normale E Accompagnare Il Viaggio.

Colore Nero

S, Come Suggerisce Il Nome, Sono Progettati Per Garantire La Sicurezza Di Conducenti E Passeggeri. Guida Sicura, Gli Non Funzioneranno. In Caso Di Emergenza, In Particolare Una Collisione Frontale, Giocherà Un Ruolo Nel Garantire Vita. Tuttavia, Poiché Alcuni Proprietari Di Auto Non Possono Utilizzare Correttamente L'airbag, L'incidente Di Lesioni Nell'auto È Ed È Imperativo Imparare A Utilizzare E Mantenere Correttamente L'airbag.

Diagnostico, Resistenza Interna, Bypass Dell'airbag Reale

100% Nuovo Di Zecca

