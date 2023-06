Home » Salute e Bellezza 30 migliori Rampe Di Carico In Alluminio da acquistare secondo gli esperti Salute e Bellezza 30 migliori Rampe Di Carico In Alluminio da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Rampe Di Carico In Alluminio preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Rampe Di Carico In Alluminio perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



VOUNOT Rampa Pieghevole, Rampe di carico 400 kg Max, Rampa Pieghevole per Moto e rampa di Accesso Resistente e conveniente. Dimensioni 160 x 22,5X 4,5 cm (YC-160F) € 69.99

€ 63.41 in stock 2 new from €63.41

2 used from €48.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ROBUSTO - Realizzato in acciaio zincato e in grado di supportare fino a 400 kg o 200 kg per rampa. Corrimani trattati contro la corrosione

PRATICO - Ideale per caricare moto, tosaerba, trattori, Quad ATV e attrezzature motorizzate. Con nervature antiscivolo e piastre stabilizzatrici

TRASPORTABILE - Piegate occupano poco spazio e possono essere riposte in un'auto o in un bagagliaio e la sua maniglia ti consente di portarlo ovunque

MULTIUSO - Rampa di carico e rampa di accesso per lavori di carico e manutenzione

QUALITATIVO E SICURO - Prova di carico su 200kg / Forza di 3000 N applicata dal laboratorio TUV

rampa per sedie a rotelle,gardhom 122cm sedia a rotelle pieghevole rampe di carico in alluminio rampa disabili € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rampe di carico per sedia a rotelle: (dimensioni spiegate: 122x 72 cm; dimensioni piegate: 122 x 36 cm) configurazione rapida, basta aprirlo e pronto all'uso. Nessuna installazione richiesta

Rampe per sedia a rotelle antiscivolo per la casa: nastro antiscivolo antiscivolo per la massima trazione anche in caso di maltempo; impugnatura inferiore unica per evitare che la rampa scivoli; perni di sicurezza per il bloccaggio e l'atterraggio.

❤️Rampa portatile per sedia a rotelle con maniglia per un facile trasporto: ha una maniglia per un facile trasporto. Porta come una valigia. E puoi portare con loro quando visiti la famiglia.

Rampe versatili per sedia a rotelle: un salvavita per la tua famiglia. Le rampe di carico sono ideali per il trasferimento di qualsiasi veicolo a ruote.

Garanzia di qualità: una garanzia di 30 giorni (danni causati da fattori non umani). Se la rampa per sedia a rotelle non funziona come ti aspettavi, pls non esitate a contattarci, abbiamo un team post-vendita professionale per servirti.

Masko® 2 rampe di carico, con portata da 680 kg, pieghevoli, in alluminio, antiscivolo, massimo 340 kg per pezzo, per moto, ATV, quad, auto € 154.80 in stock 1 new from €154.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da usare: ideale per l'uso quotidiano

La rampa è ideale per il carico di tosaerba, scooter, macchine edili, ecc. Leggero, versatile e mobile: non ci sono limiti a tutti.

Rampa di carico pieghevole.

Resistente fino a 340 kg (per rampa) e dotata di una superficie antiscivolo (max. 680 kg * per coppia).

Facile da usare: la rampa di carico è utilizzabile singolarmente o come set da 2.

Wiltec 2X Rampe di carico ripiegabili per Moto ATV 215cm 680kg in Alluminio Rampa di Salita € 188.99

€ 183.99 in stock 1 new from €183.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza: 215cm

Superficie antiscivolo

Max capacità di carico: 680kg/la coppia

Dimensioni rampa ripiegata: 110x28cm

Alluminio

Rampa per moto in alluminio Pieghevole Portata max 340 kg Rampa di carico 220x28 cm € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Buona presa grazie al profilo antiscivolo dei bordi perforati, scorrevole grazie alla forma a onda

Portata massima di 340 kg, per pneumatici larghi fino a 280 mm

Altezza massima di appoggio: 90 cm

Lunghezza: 220 cm READ 30 migliori Filtro Anticalcare Lavatrice da acquistare secondo gli esperti

Lospitch 2 rampe di carico pieghevoli, in alluminio, per moto, 680 kg, antiscivolo, pieghevole, per ATV, quad, auto € 158.99

€ 154.99 in stock 2 new from €154.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ 1 rampe pieghevoli, dimensioni: 226 x 30,5 x 5,5 cm, dimensioni piegate: 114 x 28,5 x 15 cm, altezza massima di carico: 100 cm.

✔ Portata: 340 kg (per rampa) / 680 kg (per coppia), peso netto: solo 7,2 kg.

✔ Materiale in alluminio stabile di alta qualità. Questo gruppo di strutture in alluminio dispone di una superficie antiscivolo perforata che conferisce al veicolo una migliore presa. Con la cintura di sicurezza con gancio in metallo resistente, può essere fissata al veicolo, rendendo la rampa più stabile e sicura.

✔ Rampa di carico perfetta per l'uso quotidiano, per roulotte, rimorchi, moto, piccoli veicoli, tosaerba e sedie a rotelle, ecc. La rampa di carico è utilizzabile singolarmente o come set da 2.

✔ Rampa di carico versatile, sicura e facile da usare, poiché pieghevole e salvaspazio. Leggero, versatile e mobile: non ci sono limiti.

gardhom rampe di carico in alluminio,680KG/paio rampa moto,228 * 28cm rampa di carico,Rampa da esterno € 214.00 in stock 1 new from €214.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤️Rampe di carico in alluminio leggero e costante: rampa di carico ATV in alluminio portatile e leggera per un facile utilizzo senza assistenza. La struttura in alluminio resistente supporta fino a 680 kg/coppia (340 kg/pc)

Rampe di carico per camion per la casa: rampe di carico pieghevoli per un facile utilizzo. (Dimensioni da aperto: 228 x 28 cm; Dimensioni da piegato: 116 x 28 cm). Installazione veloce, basta aprirlo e pronto all'uso. Non richiede installazione. Facile da piegare e riporre, facile da bloccare fino al letto del camion.

Rampe di carico pieghevoli con supporto di sicurezza: Avere le cinghie di fissaggio per evitare che le rampe cadano dal portellone posteriore era una grande caratteristica di sicurezza extra che ha reso l'intero processo molto fluido.

️Rampa di carico pieghevole versatile: queste rampe di carico per camion sono ideali per trasferire qualsiasi veicolo a quattro ruote su un rimorchio per camion. Utilizzare una sola rampa per trasportare una moto da cross o una moto e utilizzare sia per caricare un ATV, 4 ruote o tosaerba su un letto di camion. Sono anche ottime rampe di carico per camion, rampe di carico per tosaerba, rampe pieghevoli per pick-up, rampe di carico per rimorchi, rampe di carico per camion.

Garanzia di qualità: garanzia di 30 giorni (danni causati da fattori non umani). Se la rampa di carico non funziona come previsto, pls non esitate a contattarci, abbiamo un team post-vendita professionale per servirvi.

NAIZY 2X Rampa di Carico in Alluminio Drive-On Ramp 680KG Pieghevole Accesso Antiscivolo per Moto, Piccoli Veicoli, Trattori da Giardino, Macchine da Costruzione Auto - Pendenza Curva € 166.99 in stock 1 new from €166.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni - 221,0 cm x 28,0 cm, capacità di carico: 340kg* per pezzo (max. 680kg* per coppia) , - Peso proprio: solo 8 kg* per pezzo.

Robusto e Antiscivolo - Cinghia con robusti ganci di metallo per fissarlo al veicolo. Raggiunge una maggiore resistenza allo scivolamento in modo che possa muoversi su e giù in modo più stabile, che crea una presa speciale mentre previene l'accumulo di umidità drenando l'acqua sul lato e sotto.

Rampa di carico versatile applicabile, sicura e facile da maneggiare, dal momento che pieghevole estremamente salvaspazio.Leggero, versatile e mobile - difficilmente si è limitati.

Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza e la longevità delle rampe. Se possibile, conservare al riparo dalle intemperie e se possibile, non conservare le rampe quando sono bagnate.

Rampa di carico perfetto per l'uso quotidiano, adatto per caravan, rimorchi, moto, piccoli veicoli, tosaerba, ecc.

Coppia di 2 rampe da carico in alluminio con portata di 500kg/rampa e capacità cumulata di 1000kg € 229.99 in stock 1 new from €229.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatto, pieghevole ad alte prestazioni e molto facile da usare.

Arco nella parte di ancoraggio per facilitare il carico e lo scarico.

Dotato di piedini di supporto centrali regolabili che aumentano la stabilità e la capacità portante.

Dotato di 3 robusti supporti pieghevoli che lo rendono facile da ancorare.

Rivestito con vernice antiscivolo per la massima stabilità e sicurezza

gardhom rampe antiscivolo di carico in alluminio,228 * 28cm rampa moto,carico 680KG/paio rampe per auto € 226.99 in stock 1 new from €226.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rampe di carico in alluminio leggero e costante: rampa di carico ATV in alluminio portatile e leggera per un facile utilizzo senza assistenza. La struttura in alluminio resistente supporta fino a 680 kg/coppia (340 kg/pc)

Rampe di carico per camion per la casa: rampe di carico pieghevoli per un facile utilizzo. (Dimensioni da aperto: 228 x 28 cm; Dimensioni da piegato: 116 x 28 cm). Installazione veloce, basta aprirlo e pronto all'uso. Non richiede installazione. Facile da piegare e riporre, facile da bloccare fino al letto del camion.

Rampe di carico pieghevoli con supporto di sicurezza: Avere le cinghie di fissaggio per evitare che le rampe cadano dal portellone posteriore era una grande caratteristica di sicurezza extra che ha reso l'intero processo molto fluido.

Rampa di carico pieghevole versatile: queste rampe di carico per camion sono ideali per trasferire qualsiasi veicolo a quattro ruote su un rimorchio per camion. Utilizzare una sola rampa per trasportare una moto da cross o una moto e utilizzare sia per caricare un ATV, 4 ruote o tosaerba su un letto di camion. Sono anche ottime rampe di carico per camion, rampe di carico per tosaerba, rampe pieghevoli per pick-up, rampe di carico per rimorchi, rampe di carico per camion.

❤️Garanzia di qualità: garanzia di 30 giorni (danni causati da fattori non umani). Se la rampa di carico non funziona come previsto, pls non esitate a contattarci, abbiamo un team post-vendita professionale per servirvi.

Rampa per sedia a rotelle in alluminio a valigetta 244cm 270kg Ripiegabile 2 volte € 261.99 in stock 1 new from €261.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 244cm

Ripiegabile due volte

Carico max: 270kg

Dimensioni da piegata: 122x36x16cm

In alluminio

2x rampe di carico ripiegabili per moto ATV 274cm 800kg In alluminio Rampa di salita € 393.99 in stock 1 new from €393.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 274cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 800kg per coppia

Dimensioni da piegata: 141x45cm

In alluminio

WORHAN RAMPA di CARICO A Valigia in Alluminio Max 272 kg per Sedia A ROTELLE Grande Selezione (183cm) R6 € 218.86 in stock 1 new from €218.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features *Peso-15,0 kg; Capacità massima-272 kg; Max raccomandata altezza di lavoro-51cm

*Tutti i nostri prodotti sono nuovi, certificati (EN-131, norme CE) confezionati in fabbrica.

*Marchio tedesco WORHAN. Comodità di trasporto e di stoccaggio.

*Ripiegamento rapido e compatto. Costruzione in anodizzato alluminio di alta qualità.*Lunghezza(rampa aperta)-183cm;Lunghezza(rampa chiusa)-91,5cm;Larghezza(rampa aperta)-740mm;Larghezza(rampa chiusa)-365mm

Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

JLXJ Rampa Rampa per Sedia a Rotelle con Ingresso in Alluminio, Modello a Ponte Rampa di Soglia con Piedini di Appoggio Regolabili, per Le Scale delle Porte Domestiche, Carico: 200kg € 355.48 in stock 2 new from €355.48 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Leggero e portatile】: realizzato in alluminio leggero e resistente, intervallo di altezza utilizzabile: 6 cm sotto, 10 cm sotto, 15 cm sotto, capacità: 200 kg (440 libbre).

【Design regolabile】: il design autoportante regolabile si adatta alla gamma di aumenti della soglia

【Uso versatile】: ottimo per l'ingresso del portico della casa residenziale per anziani, accesso alla porta per disabili, sedia a rotelle per cani e bambini, scale, gradini

【Piatto e stabile】: crea una transizione graduale su superfici di soglia irregolari

【Consegna】: tempi di consegna 9-15 giorni, intervallo di restituzione 30 giorni, ti forniremo prodotti e servizi di qualità e ti auguriamo una vita felice.

Herrselsam 2 rampe di carico pieghevoli in alluminio, 226 x 28 cm, portata 340 kg, antiscivolo, rampa in alluminio per ATV, quad, auto, biciclette, motociclette € 154.99 in stock 1 new from €154.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Rampa di carico perfetta per l'uso quotidiano, per roulotte, rimorchi, moto, piccoli veicoli, tosaerba e sedie a rotelle, ecc. La rampa di carico è utilizzabile singolarmente o come set da 2.

✅ Materiale in alluminio stabile di alta qualità. Portata: 340 kg (per rampa) / 680 kg (per coppia), peso netto: solo 7,2 kg.

✅ Dimensioni: 226 x 30,5 x 5,5 cm, dimensioni piegato: 114 x 28,5 x 15 cm, altezza massima di carico: 100 cm.

Questo gruppo di strutture in alluminio dispone di una superficie antiscivolo perforata che conferisce al veicolo una migliore presa. Con la cintura di sicurezza con gancio in metallo resistente, può essere fissata al veicolo, rendendo la rampa più stabile e sicura.

✅ Rampa di carico versatile, sicura e facile da usare, poiché pieghevole e salvaspazio. Leggero, versatile e mobile: non ci sono limiti.

2x rampe di carico per moto e ATV lunghe 161 cm In alluminio Portata max 4050 kg € 351.99 in stock 1 new from €351.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 161cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 4050kg per coppia

Dimensioni totali: 161x30,5cm

In alluminio

LIEKUMM Rampa per Moto in Alluminio, capacità 600 kg Rampa di Carico per ATV, Moto, Camion, Quad, Tosaerba, Spazzaneve e Altro Ancora € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Leggero e antiruggine】con una struttura in alluminio robusta e durevole, antiruggine e leggera, il peso netto è di 3,48 kg. Ogni rampa per camion misura 150 cm di lunghezza x 22 cm di larghezza x 4 cm di altezza.

【Design unico】 sia che si tratti di stoccaggio sospeso o di fissaggio, la vite può fissare la rampa di carico in qualsiasi posizione. Ciascuna delle nostre rampe è realizzata in alluminio a forma di L per garantire un maggiore sostegno durante l'utilizzo della rampa.

【Forte trazione】 la lamiera forata sul battistrada del fuoristrada garantisce un'eccellente trazione in qualsiasi condizione atmosferica. La rampa in alluminio ha una certa elasticità e si piega un po' durante l'uso, il che è un fenomeno normale e non influisce sull'utilizzo e sulla capacità di carico.

【Carico e scarico sicuro】 Capacità di carico: 300 kg per ogni pezzo, 600 kg per due parti. L'altezza consigliata è di 20-60 cm. Si prega di assicurarsi che i nostri prodotti siano adatti alla posizione che si desidera utilizzare. NOTA: non guidare con il dispositivo su o giù. Il tempo di garanzia per le nostre rampe è di 1 anno, i danni artificiali non cadono sotto il periodo di garanzia.

【Ampio utilizzo】 una coppia di rampe in alluminio viene utilizzata per caricare ATV, moto, camion, quad, tosaerba e spazzaneve in capannoni, fienili e garage. READ 30 migliori Braun Oral B da acquistare secondo gli esperti

Rampe di Carico Telescopiche in Alluminio e Antiscivolo per Movimentazione Sedia a Rotelle Manuale - Struttura Pieghevole con Sacca per Trasporto, Portata Massima 180kg (210 x 16,5 x 6 cm) € 195.00 in stock 1 new from €195.00

1 used from €125.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⚙️ Caratteristiche: Le rampe sono leggere e telescopiche. Non occupano molto spazio una volta ripiegate e inserite nell'apposita sacca.

‍ Modalità d'uso: Permettono a persone con disabilità e anziani di superare gradini, piccoli dislivelli e salire a bordo di veicoli con sedie a rotelle, deambulatori, o passeggini

⚙️ Materiale: Sono realizzate in alluminio verniciato e rivestito da una superficie antiscivolo, robusta e resistente agli agenti esterni e alla ruggine

✅ Design a tre sezioni: Idonee per carrozzine manuali, NON IDONEE per carrozzine elettriche o scooter elettrici.Robuste e pieghevoli, hanno una portata massima di 90 kg per rampa (180kg complessivi)

Dimensioni: Le loro dimensioni sono di 210 x 16,5 x 6 cm; La loro lunghezza da chiuse è di 95 cm

Rampa di carico 161 cm in alluminio per moto e quad fino a 2025 kg € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 161cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 2025kg

Dimensioni totali: 161x30.5cm

In alluminio

Rampa di carico 163 cm in alluminio per moto e quad Portata max 180 kg € 47.99 in stock 1 new from €47.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 163cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 182kg

In alluminio

2x rampe di carico ripiegabili per moto ATV 310cm 1080kg In alluminio Rampa di salita € 359.99

€ 343.99 in stock 1 new from €343.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 310cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 1080kg per coppia

Dimensioni da piegata: 165.5x29.5cm

In alluminio

rampa per sedie a rotelle,gardhom 213.5cm rampe di carico in alluminio,carrozzina per disabili rampa € 284.98 in stock 1 new from €284.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤️【Rampe di carico per sedie a rotelle】 dimensioni aperte: 213,5 cm (213,5 x 79 cm); formato piegato: 107 cm (107 x 39.5 cm). Installazione rapida: basta aprirlo ed è pronto per l'uso. Non richiede installazione.

【Rampe per sedie a rotelle antiscivolo per la casa】nastro antiscivolo per impieghi gravosi per la massima presa anche in caso di maltempo; bloccaggio unico nella parte inferiore in modo che la rampa non scivoli; spille da balia per bloccarlo e fissarlo.

【Rampa per sedia a rotelle portatile con maniglia per un facile trasporto】 viene fornita con una maniglia per un facile trasporto. Può essere trasportato come una valigia. Inoltre, puoi portarlo con te quando visiti la famiglia.

【Rampe per sedie a rotelle versatili】 un vero toccasana per la tua famiglia. Le rampe di carico sono ideali per lo spostamento di qualsiasi veicolo su ruote.

【Servizio post vendita ascensore sedia a rotelle】 Risolvi il problema di utilizzo dopo l'acquisto.Se hai domande, puoi contattarci via e-mail in qualsiasi momento.

2x rampe di carico ripiegabili per moto ATV 226cm 800kg In alluminio Rampa di salita € 202.99

€ 196.99 in stock 1 new from €196.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lunghezza totale: 226cm

Superficie antiscivolo

Carico max: 800kg per coppia

Dimensioni da piegata: 116x29,5cm

In alluminio

EINFEBEN - Rampa di carico pieghevole, 340 kg, in alluminio, pieghevole, antiscivolo, per moto o motorino, 1 pezzo € 84.99 in stock 1 new from €84.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1 rampa pieghevole. Dimensioni: 226 x 30,5 x 5,5 cm, dimensioni da piegata: 114 x 28,5 x 15 cm, altezza massima di carico: 100 cm.

Portata: 340 kg (per rampa) / 680 kg (al paio). Peso netto: solo 7,2 kg.

Rampa di carico perfetta per l'uso quotidiano, per roulotte, rimorchi, moto, piccoli veicoli, tosaerba e sedie a rotelle, ecc. La rampa è utilizzabile singolarmente o in set da 2.

Materiale in alluminio stabile di alta qualità. Questo set di strutture in alluminio dispone di una superficie perforata antiscivolo che conferisce al veicolo una migliore presa. La cintura di sicurezza con robusto gancio metallico può essere fissata al veicolo, rendendo la rampa più stabile e sicura.

Rampa di carico versatile, sicura e facile da manovrare, poco ingombrante perché pieghevole. Leggera, versatile e mobile: non ci sono limiti.

Monzana 2x Rampa di Carico Pieghevole Max. 400kg Acciaio Zincato Antiscivolo Pedane Moto Quad € 89.95 in stock 1 new from €89.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TRASPORTO COMODO: le rampe da carico pieghevoli di Monzana in acciaio zincato ddi alta qualità sono fornite in un pratico set da 2 e aiutano a caricare con facilità moto, ciclomotori, quad, piccoli veicoli, trattorini, macchine edili, ecc.

RESISTENTE: le estremità di supporto di ciascuna pedana sono dotate di una superficie di appoggio smussata, che fornisce ampia stabilità e impedisce lo scivolamento della rampa e del veicolo. Il sistema di bloccaggio a molla favorisce un'ulteriore resistenza e tenuta ottimali.

LEGGERA MA ROBUSTA: ciascuna rampa può essere caricata fino a 200kg, per un totale di 400kg. Grazie alla leggerezza delle rampe (7,5 kg ciascuna), potrete sollevarle e trasportarle con estrema facilità.

PIEGHEVOLE: la rampa pieghevole con comoda maniglia si trasporta ovunque una volta richiusa e potrete conservarla anche in ambienti meno spaziosi grazie alle sue misure ridotte. Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza e la durata delle rampe. Se possibile, conservate le rampe da carico esclusivamente asciutte.

DATI TECNICI: misure da aperta con supporto alla base (HxLxP): 171x23x4,5cm // misure da aperta senza supporto alla base (HxLxP): 160x23x4,5 cm // materiale: acciaio zincato inossidabile // carico max. (per rampa): 200 kg // fornitura: 2x rampe di carico pieghevoli

WORHAN® Rampa di Carico 400kg Moto a Valiglia Robusta 205cm Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7 € 382.71 in stock 1 new from €382.71 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features WORHAN Rampa di Carico 400 kg a Valiglia Robusta Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7

Altezza di lavoro massima consigliata: 56cm., Dimensioni: * Lunghezza aperta: 205 cm * Lunghezza piegata: 105 cm * Larghezza: 78 cm * Peso: 24 kg * Dimensioni piegate - 105 cm x 13 cm x 78 cm

MARCHIO TEDESCO. 2 ANNI DI GARANZIA. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico

Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto.

Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

Froadp 2x Pieghevoli Rampe di Carico per Auto Coppia di Rampe con Antiscivolo Alluminio Stabilità Gradini a Zig-zag Rampa di Accesso per Veicoli Motociclistici Carico Massimo 680KG (230x28x7cm) € 185.99 in stock 1 new from €185.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Rampa di carico】2 pezzi, dimensioni piegate: 115x28x14cm, dimensioni espanse: 230x28x7cm, colore: argento, capacità di carico massima 680kg (per coppia).

【Rampa di carico】2 pezzi, dimensioni piegate: 115x28x14cm, dimensioni espanse: 230x28x7cm, colore: argento, capacità di carico massima 680kg (per coppia).

【Lega di alluminio di alta qualità】La rampa è realizzata in lega di alluminio di alta qualità, resistente all'ossidazione e alla corrosione. Sono presenti fori irregolari sulla superficie della tavola che creano una presa speciale e allo stesso tempo possono impedire lo scivolamento dovuto all'accumulo di umidità drenando l'acqua lateralmente e sotto.

【Design pieghevole】Quando non in uso, la rampa superiore può essere ripiegata. La dimensione piegata è 115x28x14cm. Può essere riposto nel bagagliaio, in garage, in officina e in altre parti del veicolo senza occupare molto spazio.

【Antiscivolo e stabile】La rampa del rimorchio ha una cintura di sicurezza aggiuntiva che può essere fissata all'autocarro o al rimorchio. Nella parte inferiore della rampa ci sono 3 coperture antiscivolo che aumentano efficacemente l'attrito e prevengono lo scivolamento. Rendi l'installazione più sicura e più stabile.

Gimisgu Rampa di carico pieghevole, 2 pezzi, in alluminio, antiscivolo, per moto, rimorchi, tosaerba, 226 x 30,5 x 5,5 cm, max 340 kg € 154.99 in stock 1 new from €154.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rampa di carico perfetta per l'uso quotidiano, adatta per roulotte, rimorchi, moto, piccoli veicoli, tosaerba e sedie a rotelle, ecc. La rampa di carico è utilizzabile singolarmente o come set da 2.

Materiale in alluminio stabile di alta qualità. Portata: 340 kg (per rampa) / 680 kg (per coppia), peso netto: solo 7,2 kg.

Dimensioni: 226 x 30,5 x 5,5 cm, dimensioni da piegato: 114 x 28,5 x 15 cm, altezza massima di carico: 100 cm.

Questo gruppo di strutture in alluminio dispone di una superficie antiscivolo perforata che conferisce al veicolo una migliore presa. Con la cintura di sicurezza con gancio in metallo resistente, può essere fissata al veicolo, rendendo la rampa più stabile e sicura.

Rampa di carico versatile, sicura e facile da usare, poiché pieghevole e salvaspazio. Leggero, versatile e mobile: non ci sono limiti.

XMTECH 2 rampe di carico pieghevoli da 680 kg, in alluminio, per moto, ATV, quad, auto (2 pezzi pieghevoli) € 185.99 in stock 1 new from €185.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pieghevole: quando non in uso, è possibile ripiegare la rampa in garage o nel veicolo per riporla facilmente. Dimensioni: circa 230 x 28 x 5 cm (lunghezza x larghezza x altezza), dimensioni piegata: 115 x 28 x 14 cm. Portata 340 kg (750 lBS) per rampa/680 kg (1500 lBS), peso netto: solo 7,36 kg

Materiale di alta qualità: questa rampa di carico è realizzata in alluminio resistente alla corrosione. Il materiale offre una maggiore trazione e facilita il carico e lo scarico.

Cintura di sicurezza: la rampa per rimorchio viene fornita con una cintura di sicurezza aggiuntiva, in modo da poter fissare la rampa al camion o al rimorchio.

Risparmio di lavoro: adatto per l'uso quotidiano – il binario è ideale per caricare ad esempio tosaerba, scooter, macchine edili, ecc. ed elimina il rischio di lesioni.

Antiscivolo: il design curvo garantisce una migliore capacità di carico e meno abrasione; sul bordo inferiore della rampa di carico si trovano 3 tappi che impediscono lo scivolamento e rendono il carico più sicuro e stabile. READ 30 migliori Testine Spazzolino Elettrico Oral B da acquistare secondo gli esperti

LIEKUMM Rampa di carico pieghevole 225,5 × 28 cm, capacità 680 kg, rampa in alluminio, perfetta per il carico di motociclette, veicoli da trasporto, tosaerba, trattori, quad, ATV, confezione da 1 € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Specifiche del prodotto】 La rampa pieghevole è realizzata in alluminio leggero di circa 11,24 kg. Dimensioni aperte: 225,5 × 28 × 5 cm, dimensioni piegate: 116 × 28 × 13,5 cm. L'altezza di utilizzo consigliata di questa rampa in alluminio è di 64 cm. Prima dell'acquisto, assicurati che le dimensioni del nostro prodotto siano adatte al luogo che desideri utilizzare.

【Rampe leggere e durevoli】Le cerniere di alta qualità sono resistenti, offrono un'eccellente capacità di carico fino a 680 kg. Rispetto alle rampe ordinarie, ci sono due tubi di supporto e la saldatura della cerniera è estesa di 2 cm, l'intera rampa sopporta più carico ed è più sicura. L'alluminio è relativamente morbido, la rampa può piegarsi leggermente durante il caricamento di carichi pesanti, ma la sua resilienza è elevata e non influirà sull'uso.

【Eccellenti prestazioni antiscivolo】 Il design antiscivolo della superficie può aumentare la trazione. Il pad in gomma antiscivolo che si trova sul retro della parte superiore della rampa della moto non solo garantisce la sicurezza d'uso, ma può anche eliminare il rumore dell'uso. Il design del divario sulla superficie non raccoglierà acqua, sicuro da usare anche nei giorni di pioggia.

【Design unico】 La piastra di testa estesa fa scorrere il veicolo senza intoppi attraverso la rampa, che è più sicura. Imbottitura in gomma antiscivolo posizionata sul retro nella parte superiore della rampa della motocicletta per un uso sicuro, evita che lo scivolamento usi le occasioni. Questa rampa per ATV è dotata di cinghie a doppio gancio in nylon di alta qualità, non è necessario acquistarla separatamente.

【Occasioni versatili】 La rampa in alluminio leggero è facile da installare, adatta a macchinari pesanti come ATV, UTV, camion, quad, carrelli, rimorchi, camioncini, tosaerba, trattorini, spazzaneve e altri veicoli pesanti in capannoni, fienili e garage. È possibile acquistare 1pz o 2pz a seconda dell'occasione di utilizzo, 2 rampe disponibili per quad.Non guidare l'attrezzatura su e giù per la rampa.

