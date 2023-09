Home » Giocattolo 30 migliori Rompicapo Difficoltà 10/10 da acquistare secondo gli esperti Giocattolo 30 migliori Rompicapo Difficoltà 10/10 da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Logica Giochi art. 9 Anelli di Pechino - Rompicapo in Metallo - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie Viaggiatori da Collezione € 15.90 in stock 2 new from €9.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Liberare la spola (coda di pesce) da tutti gli anelli e ricollegarla come prima

Il più difficile rompicapo in metallo nella collezione LOGICA GIOCHI, un classico nella cultura cinese!

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Per risolverlo occorrono un minimo di 510 e un massimo illimitato di passaggi!

Misure: 19 x 1 x 7 cm. Misure della scatola: 21 x 2 x 10 cm

LOGICA GIOCHI Art. Anaconda - Rompicapo 3D in Legno ad Incastro - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie da Collezione Leonardo da Vinci € 22.90 in stock 3 new from €17.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Smontare e rimontare il mega serpentone

Il cubo è composto da 64 cubetti legati da un elastico in modo assimetrico

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Misure del gioco: 8 x 8 x 8 cm. Misure della scatola LEONARDO DA VINCI: 10 x 10 x 10 cm

Legno di Lattice + Teak. Prodotto artigianalmente in Thailandia

LOGICA GIOCHI Art. Trappola - Rompicapo 3D ad Incastro in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie da Collezione Leonardo da Vinci € 19.90 in stock 3 new from €14.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Smontare e rimontare il cubo, composto da 6 pezzi ed 1 cubetto, difficilmente incastrabili

Difficoltà: 5/6 INCREDIBILE. Tempo medio di soluzione: 1 ora - 1 anno

Misure del gioco: 8 x 8 x 8 cm

Prodotto artigianalmente in Thailandia in legno Teak / Samena

Scatolina della serie Leonardo da Vinci: 10 x 10 x 10 cm READ 30 migliori Assassins Creed Action Figure da acquistare secondo gli esperti

Logica Giochi art. Labirinto di Creta - Rompicapo in Metallo - Difficoltà 4/6 Estremo - Serie Viaggiatori da Collezione € 12.90 in stock 2 new from €8.90



Amazon.it Features Un nuovo luogo da scoprire con in mano un nostro rompicapo in metallo

OBIETTIVO: separare la cordicella dal labirinto e provare a rimetterla nella posizione di partenza

Difficoltà: 4/6 ESTREMO

Dimensioni: 10 x 2 x 5 cm

Imballato nella scatolina della Serie Viaggiatori e all'interno una cartolina con foto e curiosità su Creta

Logica Giochi art. Nido delle Api - Rompicapo in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Rompicapo per Esperti - Serie Leonardo da Vinci € 24.00
€ 21.84 in stock 4 new from €19.90

€ 21.84 in stock 4 new from €19.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: disassemblare e ricostruire di nuovo il nido d'api, composto da 11 pezzi tutti diversi tra loro

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Un rompicapo che i verti esperti non possono lasciarsi "volare" via!

Misure: 10 x 8 x 12 cm

Legno TEAK

LOGICA GIOCHI Art. Chiodi Equilibrati - Rompicapo in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie Euclide € 19.90 in stock 3 new from €15.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Sistemare i 6 chiodi sopra il palo in perfetto equilibrio

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Il rompicapo perfetto per ingegneri ed aspiranti equilibristi!

Misure del gioco montato: 11 x 11 x 12 cm

Scatola richiudibile. Misure della scatola chiusa: 11 x 11 x 3 cm

Logica Giochi Art. Palla di Cannone - Rompicapo 3D in Legno - Difficoltà 4/6 Estremo - Collezione Leonardo da Vinci € 18.90 in stock 3 new from €14.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Smontare e rimontare la palla di cannone, composta di 12 pezzi

Difficoltà: 4/6 ESTREMO

Legno Teak/Samena + Albero di Gomma/Caucciu

Dimensioni: 7 x 7 x 7 cm

Scatolina Serie Leonardo da Vinci: 10 x 10 x 10 cm

Logica Giochi art. SCRIGNO DI PANDORA XL - Rompicapo in Legno - Scatola Segreta - Difficoltà 3/6 DIFFICILE - Serie Leonardo da Vinci € 19.90 in stock 3 new from €18.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Aprire lo scrigno segreto

Stupenda scatolina per regalare un oggetto prezioso: anello, gioiello, denaro, carte regalo...

Difficoltà: 3/6 DIFFICILE

Misure dello scrigno: 15 x 9,1 x 5,3 cm

Misure dello scompartimento interno: 132 x 62 x 28 mm. Legno Teak/Samena

LOGICA GIOCHI Art. Anelli di Saturno - Rompicapo in Metallo - Difficoltà 4/6 Estremo - Un Viaggio Spaziale - Serie Viaggiatori da Collezione € 19.90 in stock 2 new from €15.90



Amazon.it Features Un rompicapo per un viaggio spaziale!

OBIETTIVO: Separare la bacchetta dalla sfera metallica e rimetterla come prima

Difficoltà: 4/6 ESTREMO

Diametro del filo di ferro 4 mm

CONFEZIONATO IN UNA SCATOLA DELLA SERIE VIAGGIATORI

Logica Giochi art. Mega Pietra Molare - Rompicapo 3D ad Incastro in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie da Collezione Leonardo da Vinci € 23.90 in stock 3 new from €18.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Smontare e rimontare la figura tridimensionale composta da 18 pezzi

Una versione MEGA del classico BURR PUZZLE incredibilmente complicata, pensata per gli esperti del settore

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Misure del gioco: 9 x 9 x 9 cm

CONFEZIONATO NELLA SCATOLINA SERIE LEONARDO: 10 x 10 x 10 cm

Logica Giochi art. Pandora Box - Lo Scrigno Segreto - Rompicapo In Legno - Scatola Segreta - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie Leonardo da Vinci € 35.90 in stock 3 new from €34.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Aprire lo scrigno

3 passaggi incredibilmente difficili da trovare e molti inganni che distraggono

Misure del gioco: 11,5 x 7,5 x 6 cm. Scomprartimento Interno: 2/3 x 7/10.5 x 5,3 cm *

Legni usati: Noce, Wenge

Confezionato con la scatolina della Serie Leonardo: 15 x 10 x 10 cm

Logica Giochi art. Non per Alcolisti - Rompicapo Portabottiglia in Legno - Difficoltà 3/6 Difficile (Corde) € 29.90 in stock 2 new from €29.00



Amazon.it Features Un rompicapo perfetto per chi si vuole godere un buon vino SENZA FRETTA!

OBIETTIVO: Liberare la bottiglia bisogna risolvere il furbo incastro di corde che la blocca

La lunghezza della corda può essere variata in base al tipo di bottiglia (spumante, vino, birra...)

Misure: con la bottiglia 34 x 10 x 10 cm

Spedito in blister con tutti i pezzi componenti necessari per incastrare una vostra bottiglia + le instruzioni di montaggio + link per vedere Video su YouTube

Logica Giochi art. Galassia di Andromeda - Rompicapo in Alluminio ad Incastro - Difficoltà 5/6 Incredibile - Cast Puzzle - Serie Star Adventures € 23.90 in stock 3 new from €19.90



Amazon.it Features Incredibilmente difficile rompicapo in alluminio: difficoltà 5/6 INCREDIBILE

MISSIONE: Smontare e rimontare la sfera

La soluzione di questo rompicapo è tanto difficile quanto contare le stelle in cielo

Dimensioni: diam. 6 cm

GIOCA E IMPARA - all'interno trovi il rompicapo + un libretto con le informazioni curiose sul pianeta/corpo celeste che hai acquistato - storia, esplorazione, curiosità, immagini

LOGICA GIOCHI Art. Scrigno Coda di Rondine - Rompicapo in Legno - Scatola Segreta - Difficoltà 3/6 Difficile - Serie Leonardo da Vinci € 21.90 in stock 3 new from €18.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Aprire lo scrigno segreto, sbloccando un lucchetto interno invisibile

Rompicapo-Cassaforte per nascondere e/o regalare piccoli oggetti o gioielli di piccole dimensioni

Difficoltà: 3/6 DIFFICILE

Dimensioni del gioco: 7,5 x 7,5 x 4 cm. Dimensioni dello spazio interno: diam.5,4 x 0,9 cm

Prodotto in legno massello di betulla

LOGICA GIOCHI Art. Scrigno Dado Enigmatico - Rompicapo In Legno - Scatola Segreta - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie Leonardo da Vinci € 29.90 in stock 3 new from €27.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Aprire lo scrigno segreto, sbloccando un sistema sequenziale interconnesso, nascosto all`interno del dado

Eccezionalmente difficile Dado-Labirinto

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Stupendo Rompicapo-Cassaforte per nascondere e/o regalare denaro, carte regalo, gioielli o altri oggetti preziosi

Dimensioni del gioco: 10 x 10 x 10 cm; Dimensioni del compartimento interno: 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Logica Giochi art. Cilindro Magico - Rompicapo 3D in Legno ad Incastro - Difficoltà 4/6 Estremo - Serie da Collezione Leonardo da Vinci € 19.06 in stock 3 new from €14.90
1 used from €18.49

1 used from €18.49



Amazon.it Features OBIETTIVO: smontare e rimontare il cilindro composto da 12 pezzi con forme diverse

Difficoltà: DIFFICILE 4/6

Misure: 7 x 6,5 x 6,5 cm. Scatola Serie Leonardo 10 x 10 x 10 cm

SERIE LEONARDO: Una nuova serie dei rompicapo della LOGICA GIOCHI che raggruppa i classici cubi 3D di grandi misure

Legno TEAK

Lincman Da Vinci Code Mini Cryptex per Natale, San Valentino, i regali di compleanno più interessanti per fidanzato e fidanzata € 37.88 in stock 2 new from €37.88
3 used from €30.70

3 used from €30.70



Amazon.it Features Misure: circa 14 cm. Dimensioni della camera da letto: circa 8 x 2,5 cm.

The default password is iloveU. Puoi anche impostare la tua password. La password tra te e i tuoi amici non sono aperti quando è wrong. Quindi è interessato. You can contact us to set your password.

Bellissimo pacchetto, puoi vedere la foto, i believe ti piacerà! When you open the lock, you can see two rings, and I'm saure you'll be sorpresed at what you care about. Di corsa, puoi anche acquistare, in chi più anelli o necklaces, e così on. Quando si imposta una nuova password, basta girare la spina e modificare l'alfabeto 6 password ring.

The Da Vince Code Mini Cryptex, Christmas and Halloween sono i più interesting gifts per amici, bambini e parenti. Of course Valentine's Day dà il miglior regalo ad altri. Se avete qualsiasi domanda, si prega di contattare us!

Bellissimo pacchetto, puoi sottoporsi attraverso la foto, i believe ti piacerà! Quando apri il lock, puoi vedere due anelli e sono sicuro di essere sorpreso.

Logica Giochi art. Cassaforte con Trucco M - Rompicapo In Legno - Scatola Segreta - Difficoltà 5/6 Incredibile - Serie Leonardo da Vinci € 19.95 in stock 4 new from €15.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Liberare la banconota incastrata dietro il vetro. Ottimo modo per regalare soldi, carte regalo...

Un'intrigante cassaforte con un lucchetto interno, invisibile e non toccabile

Difficoltà: 5/6 INCREDIBILE

Misure del gioco: 10 x 12 x 3 cm

Legno Teak/Samena

Logica Giochi Art. Urano - Rompicapo 3D in Legno - Difficoltà 6/6 Esperto - Serie Star Adventures € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Amazon.it Features E' ora di esplorare il settimo pianeta del sistema solare

MISSIONE: Smontare e rimontare il cubo composto da 30 pezzi furbi

Difficoltà: ESPERTO 6/6. Consigliato solo per gli esperti dei rompicapo!

Consigliato solo per gli esperti dei rompicapo...uno tra i cubi più difficili mai inventati!

Misure del gioco: 10 x 10 x 10 cm READ 30 migliori Nerf Modulus Regulator da acquistare secondo gli esperti

Coolzon Puzzle Cube Megaminx Magico Cubo con Adesivo in Fibra di Carbonio Nuovo velocità € 15.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

1 used from €13.38



Amazon.it Features 【Ultimo Velocità e Liscio】 - La nuova generazione di cubo magico,gli angoli interni sono leggermente arrotondati, migliorata Anti-Pop-tecnologia e la struttura in curva estremamente veloce e liscia. Questo cubo è ideale per risolvere la velocità. Tocco piacevole, senza spigoli vivi.

【Uper Durevole e Materiale Ambientale】 - Usa il materiale ABS originale e Adesivo in Fibra di Carbonio: materiale non tossico, nessun danno per la gente e l'ambiente, molto sicuro per il giocatore, il colore non sarà mai sbiadire.

【Grande Divertimento e Miglioramento del Cervello】 - Riducendo lo stress, esercitando il cervello, attivando l'immaginazione e la creatività, migliorando la memoria e la pazienza, aumentando le capacità di risoluzione dei problemi. Molto interessante, godere del grande divertimento da soli o con amici o con la famiglia.

【Regalo di Idee】 - La moda design e il colore vivido,idea regalo per i bambini, adulti e anziani; per gli amici, colleghi, amanti e i membri della famiglia; per principianti e professionisti.

【Premio Qualità e Servizio】 - Vostro soddisfazione è la nostra missione. Immediatamente il nuovo sostituto o rimborso completo, se c'è un probem per il cubo.

Magicat Confezione da 10 cubi rompicapo puzzle | Puzzle per bambini ed adulti, giocattolo da regalare, regalo per festa e pinata, compleanno € 8.99 in stock 2 new from €8.99



Amazon.it Features REGALO PERFETTO: Stai cercando un gioco di puzzle per bambini per una festa di compleanno? Il cubo labirinto è la scelta giusta per te! Grande selezione di 10 mini puzzle diversi, tutti troveranno il cubo della pazienza giusto per loro

SFIDA AVVINCENTE: Il nostro set di gioccatoli di abilità contiene 10 diversi puzzle che ti sfideranno ancora e ancora. In questo modo, vengono promosse le abilità motorie delle dita e la concentrazione. Chi risolve i rompicapo più velocemente?

ALLEVAMENTO DELLO STRESS: La pazienza è necessaria per risolvere i puzzle cubi, bisogna rimanere concentrati e procedere pezzo per pezzo. Di conseguenza, i giocattoli antistress sono adatti per alleviare lo stress. Grazie alla costruzione stabile, sono anche adatti come giochi per il viaggio

GRAN IMBALLAGGIO: I 10 giochi cubi puzzle commemorative sono consegnati in un'imballaggio attraente. Ogni giocattolo puzzle cubo misura 3,5 x 3,5 x 2 cm e pesa 12 g. Il cubo di gioco si adatta molto bene alla mano di un bambino, di un adolescente e di un adulto.

‍‍‍ PER MOLTI EVENTI: Per Halloween o Natale, Pasqua, per un primo giorno di scuola o come regalo per un calendario dell'Avvento fatto in casa. Naturalmente, puoi nasconderli nello scrigno del tesoro durante una caccia al tesoro e poi regalarli

ESC WELT House of Dragon - Puzzle 3d in Legno - Rompicapo in Legno Difficile - Escape Room Gioco da Tavolo - Scatola Segreta Rompicapo con Scompartimento Nascosto - Giochi di Logica per Adulti € 54.99
€ 49.95 in stock 3 new from €49.95

€ 49.95 in stock 3 new from €49.95



Amazon.it Features GIOCO ESCAPE ROOM - Entra nel mondo del mistero e dell'intrigo con il nostro gioco di fuga in legno. Risolvi ogni enigma per sbloccare nuovi cifrari e simboli, rivelando scomparti nascosti e segreti. Senza fortunati incidenti, ogni passo si basa su decisioni logiche che richiedono pensiero critico e abilità di problem solving.

2-in-1: REGALO UNICO E SCATOLA REGALO WOW - La nostra scatola di legno non è solo un gioco di puzzle, ma anche una scatola regalo unica. Dispone di un scomparto segreto che misura 1,7 x 2,7 x 1,9 centimetri, dove puoi nascondere un regalo aggiuntivo come gioielli, denaro o una nota sincera con i desideri. Le possibilità sono infinite, rendendola il regalo perfetto per ogni occasione. Sorprendi i tuoi cari con il miglior regalo di un gioco escape room alla loro prossima festa di compleanno!

DIVERTIMENTO CHE STIMOLA IL CERVELLO - Il nostro gioco escape room è la scelta ideale sia per gli amanti dei giochi di puzzle che per i bambini. Offre un vero e proprio allenamento mentale, potenziando la logica e le abilità di problem solving in un unico pacchetto. I puzzle tridimensionali in legno offrono un'avventura emozionante sia per giovani che per esperti amanti dei rompicapi, sfidandoli a pensare fuori dagli schemi e a mettere alla prova le loro abilità mentali.

DIVERTIMENTO CON I PUZZLE GARANTITO - Goditi fino a 60-80 minuti di divertimento mozzafiato con il nostro gioco escape room in una scatola. Con 63 parti separate, tutti i puzzle meccanici hanno il loro posto, rendendo l'esperienza molto più interattiva e interessante. Ogni enigma risolto ti avvicina allo sblocco dell'ultimo scomparto segreto, aumentando l'emozione e il senso di realizzazione.

RIARMABILE ISTANTANEAMENTE - A differenza dei puzzle misteriosi standard a uso singolo, il nostro puzzle di legno per adulti può essere istantaneamente ricaricato con un nuovo regalo e riassemblato per ricominciare il divertimento. Se ti blocchi e non riesci a trovare un modo per uscire dal gioco escape room, non preoccuparti, trova semplicemente il sito web con i nostri suggerimenti nelle istruzioni del puzzle mentale.

iDventure Cluebox - Nautilus del Capitano Nemo - Escape Room gioco in legno -Scatola rompicapo a Labirinto - Scatola regalo - regalo fidanzato - puzzle 3D - puzzle rompicapo - regalo per lui € 50.00
€ 44.99 in stock 3 new from €44.99

€ 44.99 in stock 3 new from €44.99



Amazon.it Features ⚓️GIOCO ESCAPE ROOM - La leggenda narra che il Capitano Nemo abbia chiuso il segreto del suo sottomarino Nautilus nella scatola di legno. Riuscirai a risolvere il segreto della scatola?

GIOCHI INTELLIGENTI RIUTILIZZABILI - Il dura 60-90 minuti. Dopo aver risolto gli enigmi, puoi semplicemente riassemblare la scatola in legno e giocarci di nuovo

IDEE REGALO CREATIVE – La Scatola Escape Room e Scatola Rompicapo sono fantastici regali originali per gli appassionati di enigmi e puzzle. La scatola del mistero è una speciale escape room che può anche essere utilizzata come confezione regalo.

SFIDANTE – Al nostro rompicapo in legno non manca proprio nulla! Se ti blocchi puoi sempre chiedere aiuto online all'indirizzo web riportato nelle istruzioni del gioco. L'escape room perfetta da fare a casa.

SORPRESA - Risolvendo il gioco interattivo otterrai come ricompensa una sorpresa speciale. Inoltre potrai essere immortalato sul nostro Wall of Fame se riuscirai a risolvere tutti gli enigmi del rompicapo.

Logica Giochi art. Caccia Reale - Rompicapo 3D in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Collezione Leonardo da Vinci € 19.99 in stock 4 new from €14.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: smontare e rimontare il cubo di 3 pezzi a forma di C, C e O all'interno di un seconso cubo non smontabile

Difficoltà: 5/6 INCREDIBILE, solo i più esperti riusciranno a trovare una soluzione

Misure del gioco: 8 x 8 x 8 cm

Legno Teak/Samena

Scatolina della serie Leonardo Da Vinci: 10 x 10 x 10 cm

LOGICA GIOCHI Art. Chiodi di New York - Rompicapo in Metallo - Difficoltà 1/6 Facile - Serie Viaggiatori da Collezione € 12.90 in stock 2 new from €7.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Separare i chiodi e rimetterli come all'inizio

Difficoltà: FACILE 1/6

Misure del gioco: 10 x 5 x 2 cm

Filo di ferro diam. 6 mm

CONFEZIONATO NELLA SCATOLA DELLA SERIE VIAGGIATORI

LOGICA GIOCHI Art. Gabbia di Bruxelles - Rompicapo in Lega - Difficoltà 3/6 Difficile - Serie Viaggiatori da Collezione - Cast Puzzle € 17.90 in stock 3 new from €13.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Separare la stella dalla gabbia e rimetterla come prima

Difficoltà: DIFFICILE 3/6

Contiene una "cartolina viaggiatore" da collezionare con mappa, foto e curiosità!

Confezionato nella scatolina della Serie Viaggiatori: 12x7,5x4,5 cm

Misure: 7,5 x 4,5 x 4,5 cm. Peso articolo: 150 gr

Logica Giochi art. Mysterium - Rompicapo 3D in Legno - Difficoltà 5/6 Incredibile - Collezione Leonardo da Vinci € 19.90 in stock 2 new from €14.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Smontare e rimontare il cubo, composto da 6 pezzi insidiosi

Un mistero da risolvere, di nome e di fatto

Difficoltà: INCREDIBILE 5/6

Dimensioni: 6 x 6 x 6 cm

Dimensioni della scatola Serie Leonardo da Vinci: 10 x 10 x 10 cm

Logica Giochi art. Barile - Rompicapo 3D in Legno ad Incastro - Difficoltà 4/6 Estremo - Serie da Collezione Leonardo da Vinci € 19.90 in stock 3 new from €17.90
2 used from €13.41

2 used from €13.41



Amazon.it Features OBIETTIVO: smontare e rimontare la botte composta da 12 pezzi diversi

Difficoltà: ESTREMO 4/6

Misure: 7 x 7 x 7 cm. Scatola Serie Leonardo 10 x 10 x 10 cm

SERIE LEONARDO: Una nuova serie dei rompicapo della LOGICA GIOCHI che raggruppa i classici cubi 3D di grandi misure

Legno TEAK

Logica Giochi art. Il Cannone Di Malta - Rompicapo in Lega - Difficoltà 3/6 DIFFICILE - Serie Viaggiatori da Collezione - Cast Puzzle € 23.90 in stock 2 new from €19.90



Amazon.it Features OBIETTIVO: Scoprire il modo di liberare la pallina dal cannone

Estremamente difficile rompicapo in lega del tipo Cast Puzzle, dove la soluzione richiede diversi passaggi sequenziali tutti da scoprire

Difficoltà: DIFFICILE 3/6. Tempo medio di soluzione: 20 minuti - 1 settimana

Misure: 7 x 3 x 3,2 cm

Dimensioni della scatolina della Serie Viaggiatori: 12 x 7,5 x 5 cm READ 30 migliori Pastelli A Cera da acquistare secondo gli esperti

Joyeee 24 Pezzi Set di Rompicapo in Metallo Torsione Puzzle Game 3D Gioco di Mente - Perfetto Classico Giocattolo Educativo Intelligenza per Adulti e Bambini € 40.99 in stock 1 new from €40.99



Amazon.it Features Materiale: Fatto di metallo di qualità, che non è facile da ruggine, robusto e durevole da usare.

Difficoltà: Set di 24 serrature diverse. sbloccarli, quando essi sono bloccati. (Guida Picture inclusa).

Obiettivo: Oggetto è a portarlo a parte e poi ricongiungersi li.

Effetto: Buon per migliorare il pensiero creativo / ricordi, formazione pensiero divergente, la capacità logico ecc.

Grande scelta di regali: Una scelta eccellente per allenare il tuo cervello in qualsiasi momento, anche un regalo perfetto per i tuoi amici.

