30 migliori Scheda Madre Intel I5 da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Scheda Madre Intel I5 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Scheda Madre Intel I5 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



SCHEDA MADRE H81 1150 DDR3 HDMI DESKTOP MOTHERBOARD COMPUTER CPU I3 I5 I7 € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Processori: Intel i7 / i5 / i3 / Celeron LGA 1155 di 4a Generazione

✅Chipset: Intel B85

✅Ram: 2*DDR3 1333/1600Mhz MAX 2x8GB = 16GB

✅Storage: 2 SATA 3.0 - Storage: 2 SATA 2.0

✅Slot Espansione: 1 PCIE 16x - PCIE 1X

SCHEDA MADRE H110 1151 DDR4 DESKTOP MOTHERBOARD COMPUTER CPU I3 I5 I7 € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Processori: Intel i7 / i5 / i3 / Celeron LGA 1151

✅Chipset: Intel H110

✅Ram: 2*DDR4 1866/2133/2400 Mhz MAX 2x16GB = 32GB

✅Storage: 3 SATA 3.0

✅M.2: NVME M.2 PCIE (Supporto NGFF e NVME)

Scheda Madre Desktop per Intel H81, Computer Socket 1150 DDR3, Memoria DDR3 a Doppio Canale Singolo 1066/1333/1600, Scheda Micro ATX, per Core I7 I5 I3 per Pentium per Celeron € 112.75 in stock 2 new from €112.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Slot di espansione] La scheda madre desktop include uno slot grafico PCIEx16, 4 porte SATA2.0 e più slot USB3.0/2.0.

[Alimentazione trifase] Ha un'interfaccia di alimentazione a 4 pin e un'interfaccia di alimentazione a 24 pin, dotata di modalità di alimentazione trifase, ha prestazioni eccellenti.

[Buono spazio di espansione] Utilizza una tecnologia di produzione sofisticata, ha una buona compatibilità e spazio di espansione, non occupa la memoria di sistema.

[Uscita] Con una buona scheda grafica High Definition Multimedia Interface, che supporta la doppia uscita VGA e High Definition Multimedia Interface.

[Supporto CPU] La scheda madre integra schede di rete audio e display, supporta Core I7 I5 I3, per Pentium, per Celeron.

H61M Scheda Madre MATX, DDR3 LGA 1155, USB3.0, USB2.0, SATA, HDMI+VGA, PCIE Scheda Madre per Computer Desktop per Intel Core I7 I5 I3, per Pentium, per Celeron € 108.39 in stock 2 new from €108.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Forte compatibilità: questa scheda madre H61M supporta il processore LGA1155, supporto per Intel Core I7 / I5 / I3 / per Pentium / per processore serie per Celeron LGA1155.

Potenza stabile: l'alimentatore è stabile, preciso e distribuito uniformemente. Il carico termico di vari chipset di potenza migliora le prestazioni della CPU. Alimentazione multifase, più stabile e durevole.

Interfaccia HD: questa scheda madre del computer fornisce interfacce multimediali VGA e HD che supportano l'uscita video HD digitale, offrendo un'esperienza visiva HD.

Dual Channel: questa scheda madre per PC adotta slot di memoria DDR3 a doppio canale, migliorando notevolmente le prestazioni della scheda madre.

Materiale durevole: questa scheda madre per computer è realizzata con un circuito stampato di alta qualità, robusto e durevole.

GOLOOK • Scheda Madre Gaming Intel B75M Socket 1155 USB 3.0 2022 • Per Intel 2th / 3th Generation i3 i5 i7• HDMI VGA • DDR3 • 4 x Sata • USB 2.0/3.0 • Audio Integrato 5.1 • PCIe € 69.90 in stock READ 30 migliori Cavo Ethernet 5M da acquistare secondo gli esperti 1 new from €69.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità testata con tutte le schede video

Compatibile con i3 / i5 / i7 di 2rd e 3rd generazione

USB 3.0 Integrato

Audio Integrato 5.1

Uscite Video HDMI / VGA per CPU con Intel HD

Nuwo H61 Scheda Madre Micro-ATX LGA 1155, Supporta Processori Intel i3/i5/i7 2th e 3th Gen, 2 Slot Ram DDR3, slot M.2 NVME, HDMI, VGA, LAN, PCI-e x16, Bulk € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 Scheda Madre m-ATX】Scheda Madre micro-ATX per PC Computer Desktop compatibile con processori i3 i5 i7 socket 1155

【 Memoria DDR3】Pienamente compatibile con la memoria desktop DDR3 1066/1333/1600; 2 solot di memoria fino ad un massimo di 16GB

【 Rete ad alta velocità】La scheda madre Nuwo H61 supporta interfaccia Ethernet 10/100/1000 MBPS, che garantisce una velocità di rete elevata

【 Video HD HDMI】Video ad alta definizione con display HDMI, supporta la doppia uscita VGA + HDMI

【 Versione Bulk】Scheda Madre spedita priva di imballaggio e senza batteria CR2032

LGA 1155 Socket Intel DDR3 Schede Madri I5 I7 CPU USB3.0 SATA PC Mainboard per Intel B75 Computer € 69.02

€ 66.02 in stock 2 new from €66.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Memoria DDR3: completamente compatibile con la memoria desktop DDR3 1066/1333/1600/1866.

Interfaccia USB 3.0 ad alta velocit¡§¡è: doppia posizione anteriore e posteriore, doppia interfaccia USB 3.0, alta velocit¡§¡è di trasmissione.

Grafica Nucleare HDMI HD: scheda grafica ad alte prestazioni, supporto VGA + HDMI dual output.

Interfaccia disco rigido ad alta velocit¡§¡è SATA3.0: supporto SSD SSD trasmissione ad alta velocit¡§¡è.

La confezione include 1 scheda madre, 1 cavo SATA, 1 cavo di sicurezza.

New P8H61-M LX3 Plus R2.0 Desktop Scheda madre H61 Socket LGA 1155 I3 I5 I7 DDR3 16G UATX UEFI BIOS Mainboard € 71.40

€ 66.09 in stock 1 new from €66.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✪ Tipo di articolo: scheda madre da scrivania.

Slot per scheda grafica: PCI-E 3.0 16 slot per schede grafiche.

✪ Tipo di memoria: DDR3, slot di memoria: 2 x DDR3 DIMM

La scheda madre has10 porte USB integrate (6 posteriori, 4 anteriori) e chip integrato: scheda grafica/scheda audio/scheda di rete. Dispone anche di porta esterna: per interfaccia audio/interfaccia VGA/per porta HDMI HD/scheda di rete/interfaccia USB.

CPU: supporto per Intel 1155 gamma completa di processori, per Intel_Corei7/i5/i3/Pentiun/Celeron, slot CPU: supporto per processore di interfaccia Intel Socket 1155.

SCHEDA MADRE H55 1156 DDR3 HDMI DESKTOP MOTHERBOARD COMPUTER CPU I3 I5 I7 € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Processori: Intel i7 / i5 / i3 / Celeron LGA 1156 di 1a Generazione

✅Chipset: Intel H55

✅Ram: 2*DDR3 1333/1600Mhz MAX 2x8GB = 16GB

✅Storage: 4 SATA 2.0

✅Slot Espansione: 1 PCIE 16x - PCIE 1X

Tangxi Scheda Madre per Computer Desktop,Scheda Madre DDR3 per Intel B75,LGA 1155, DDR3 1066/1333/1600/1866MHz,Audio a 6 canali,PCI-E X16/USB 3.0/SATA 3.0/RJ45/HDMI/VGA,Supporto CPU I3 I5 I7 € 47.94 in stock 1 new from €47.94 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Prima dell'acquisto】 Questo prodotto verrà costantemente aggiornato e ripetuto, quindi lo slot, il colore della piastra inferiore, ecc. Potrebbero essere diversi da lotto a lotto, ma non influiranno sul normale utilizzo delle prestazioni e delle funzioni del prodotto. Si adatta alla maggior parte dei casi ITX, la scheda può essere avviata da USB, il chipset principale adotta la serie Intel B75 e la scheda madre ha una scheda audio a 6 canali integrata e un chip della scheda di rete RTL8105E.

【Modello, memoria e interfaccia】 La presa della CPU è LGA1155 e il tipo di CPU supporta le serie i3, i5 e i7. La memoria massima supporta due memorie 8G, memoria desktop di tipo DDR3 1066/1333 / 1600MHz. La connessione I/O dispone di 1 interfaccia universale per tastiera e mouse USB, 1 interfaccia di rete RJ45, 1 interfaccia audio, 2 interfacce USB 2.0 e 2 interfacce USB 3.0.

【Slot di espansione multipli】 Lo slot di espansione include 1 slot per scheda grafica PCI-E × 16, 1 slot PCI-E × 1, 2 slot USB2.0 (1 gruppo), 2 slot USB3.0 (1 gruppo), 3 SATA2. 0 interfacce e 1 interfaccia SATA3.0.

【Alte prestazioni】 Utilizza 3 modalità di alimentazione, l'interfaccia di alimentazione è un'interfaccia di alimentazione a 4 pin e 24 pin, viene adottata l'interfaccia del disco rigido ad alta velocità SATA3.0 e la trasmissione ad alta velocità del disco a stato solido SSD è supportata . Display principale Scheda grafica ad alta definizione HDMI, supporta doppia uscita VGA + HDMI.

【Nota】 È meglio essere installati da professionisti. Quando la scheda madre è installata normalmente, non c'è display, avvio, nessuna immagine, nessuna scheda di rete, nessuna scheda audio, ecc. Si consiglia al cliente di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica o di trovare una gomma per cancellare la memoria della CPU, il il dito d'oro della scheda grafica (la parte a contatto con la scheda madre) migliora l'ambiente di contatto.

Scheda Madre Desktop Intel H81 LGA 1150, Scheda Madre per Computer DDR3 per Inter Core I7 I5 I3, con SATA 3.0, Scheda Grafica, Scheda, Scheda di Rete, VGA + HDML € 67.92 in stock 1 new from €67.92 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Buon spazio di espansione] Utilizza una sofisticata tecnologia di produzione, ha una buona compatibilità e spazio di espansione, non occupa memoria di sistema. (Per più parametri, può vedere la descrizione dettagliata)

[Alimentazione trifase] Ha un'interfaccia di alimentazione a 4 pin e un'interfaccia di alimentazione a 24 pin, dotata di modalità di alimentazione trifase, ha prestazioni eccellenti.

[Uscita] Con una scheda grafica High Definition Multimedia Interface di buone prestazioni, che supporta la doppia uscita VGA e High Definition Multimedia Interface.

[Supporto CPU] La scheda madre integra schede di rete e display, supporta Core I7 I5 I3, per Pentium, per Celeron.

[Slot di espansione] La scheda madre desktop include uno slot grafico PCIEx16, 4 porte SATA2.0 e più slot USB3.0/2.0.

SHANGZHAOYUAN Scheda madre H97M PRO Micro-ATX LGA 1150 con SATA3.0, USB3.0, NVME M.2, PCIE 3.0, 4*DDR3 Non-ECC, supporta Intel Core i3 i5 i7/Pentium/Xeon di 4/5a generazione € 145.70

€ 141.75 in stock 1 new from €141.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scheda madre LGA 1150 Questa scheda madre da gioco con base CPU LGA 1150, supporta processori Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron/E3 di 4°/5° (ad esempio B. Core i3 4130, Core i5 4460, ecc.)

Memoria RAM massima 64 GB La scheda madre supporta Dual Channel Non-ECC DDR3, 4 DIMMs, supporta 1333/1600/1866/2133MHz.

Migliore connettività di gioco La scheda madre del computer per Intel i3 i5 i7 supporta HDMI compatibile e DVI, VGA, con M. 2 slot (NVMe SSD), PCIe 3.0 X16, USB 3.0, SATA 3.0.

Massima velocità di rete 2 Gigabit, la velocità massima di trasferimento di rete può raggiungere 1000 bps/s, creando una rete di gioco online estremamente veloce e fluida.

Alimentazione stabile a 4 fasi, design condensatore a stato solido, buona lavorazione, stabilità professionale. E la scheda madre Intel LGA 1150 è dotata di un'interfaccia di alimentazione a 24 + 8 pin (alimentatore di marca almeno 500 W)..Scheda madre di alta qualità La scheda madre Intel è dotata di un chipset H97. E con protezione di dissipazione del calore per una forte dissipazione del calore per una comunicazione stabile dell'autobus..

Scheda Madre Desktop, Inter B75M LGA 1155 DDR3 Schede Madri da Gioco Schede Madri per Computer ATX con Slot SATA3.0/SATA 2.0, VGA, HDML, per Intel Core I3 I5 I7 € 68.87 in stock 1 new from €68.87 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Interfaccia display: interfaccia multimediale ad alta definizione e interfaccia display ad alta definizione VGA, slot per scheda grafica PCIE 1x8X, supporto tipo di memoria 2xDDR3. (Dopo molte ispezioni prima di lasciare la fabbrica, la qualità della scheda madre è garantita, puoi usarla con fiducia.)

Tutti i condensatori a stato solido: le schede madri per computer utilizzano tutti i condensatori a stato solido, con migliore stabilità e prestazioni, supporto per pin LGA 1155 per schede madri per computer Intel core I3 I5 I7.

Due porte di alimentazione: la scheda madre ha una porta di alimentazione a 4 pin e una porta di alimentazione a 24 pin, modalità di alimentazione trifase. Buona compatibilità e spazio di espansione, non occupa memoria di sistema.

Velocità di trasmissione 6 Gb/s: interfaccia frontale USB 3.0, trasmissione dati ad alta velocità, tecnologia SATA3.0, velocità di trasmissione fino a 6 Gb/s, velocità di rete elevata, più comodo da usare.

Capacità di memoria di 16 GB: la scheda madre ha una capacità di memoria massima di 16 GB, che ti aiuta a memorizzare più cose. È realizzato in materiale PCB e ha prestazioni stabili.

GUMEI Scheda Madre Scheda Madre H81G LGA 1150 con DDR3 a Doppio Canale Fino a 16 GB Supporta CPU Intel i3/i5/i7 e USB 3.0 SATA2.0 € 80.08 in stock 1 new from €80.08 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo modello di scheda madre è H81G, tipo di socket CPU: LGA 1150.

La scheda madre Intel H81G con interfacce: 1 × interfaccia VGA; Interfaccia USB 8 × interfaccia USB2.0 (4 backplane +4 integrati), 2 × interfaccia USB3.0; SATA3.0x2,SATA2.0x2 ; Interfaccia PS/2 Interfaccia comune mouse e tastiera PS/2; Jack di alimentazione Un connettore di alimentazione a 4 pin, 24 pin; 1 × interfaccia di rete RJ45 100M, interfaccia audio e compatibile con HDMI

Supporta il tipo di CPU: Core i7/Corei 5/Core i3/Pentium/Celeron

Trasformazione più stabile e più potente, ad alta velocità per un'elevata efficienza.

Ethernet veloce adattivo, la velocità è più potente, con stabilità professionale.

ASHATA Scheda Madre per Computer Desktop, Scheda Madre per Computer DDR3, per Intel Core I7 I5 I3 per Pentium per Celeron, con Slot PCIE, Prestazioni Eccellenti e Lunga Durata € 62.38 in stock 1 new from €62.38 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Materiale] Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda madre desktop è resistente, robusta e stabile.

[Supporto CPU] La scheda madre integra una scheda audio, una scheda grafica e una scheda di rete, supporta Intel Core I7 I5 I3, per Pentium, per Celeron.

[Tipo di slot CPU] Adotta una sofisticata tecnologia di produzione, supporta il processore di interfaccia Intel Socket 1155.

[Tipo di memoria DDR3] Il tipo di memoria della scheda madre desktop è DDR3, che ha un'elevata efficienza di lavoro.

[Presa di alimentazione] Ha un'interfaccia di alimentazione a 4 pin e un'interfaccia di alimentazione a 24 pin, ha prestazioni eccellenti e una lunga durata.

Scheda Madre M ATX, Scheda Madre Desktop per Seconda e Terza Generazione I3, I5 e I7 per Serie Pentium/Celeron, DDR3 1600/1333/1066 MHZ, per Intel B75 € 48.31 in stock 1 new from €48.31 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GIGABIT ETHERNET: scheda audio Gigabit Ethernet a 6 canali di alta qualità, trasmissione stabile e ad alta velocità

M.2: la scheda madre B75 M.2 supporta l'interfaccia disco rigido M.2 ad alta velocità, tastiera rotonda (porta PS/2)

USB 3.0: supporta le doppie porte USB 3.0 anteriori e posteriori, supporta la velocità di trasferimento del disco rigido SATA3.0

Multi-interfaccia: scheda grafica con display core ad alte prestazioni ad alta definizione, supporto VGA + HDMI + DVI doppia uscita L'elevata compatibilità offre un'esperienza superiore

NVME e PCIE: supporto NVME + NGFF dual-mode commutazione del disco rigido PCIE canale ad alta velocità + SATA2.0 scelta libera del canale READ 30 migliori Pc Portatile 15.6 Pollici da acquistare secondo gli esperti

Scheda Madre Desktop per Computer, Supporto Scheda Madre DDR3 1155 Pin Processore I3 I5 I7 2 Interfaccia di Rete DDR3 100M Scheda Madre da Gioco Stabile € 40.21 in stock 1 new from €40.21 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Slot DDR3: la scheda madre fornisce 2 slot di memoria DDR3, che supportano i processori core Corei7, i5, i3 (LGA1155).

Rete ad alta velocità: la scheda madre del computer B75M supporta l'interfaccia Ethernet 1 100M, che garantisce una velocità di rete elevata.

HD digitale: VGA e interfaccia multimediale ad alta definizione supportano l'uscita video digitale ad alta definizione, offrendo un'esperienza visiva ad alta definizione.

Alimentazione stabile: l'alimentatore è stabile e preciso, distribuito uniformemente e il carico termico di vari chipset di alimentazione migliora le prestazioni della CPU. Alimentazione multifase, più stabile e durevole.

Materiale PCB: la scheda madre per PC è realizzata in materiale PCB, con elevata stabilità, uso comodo e veloce e prestazioni stabili.

ASUS PRIME Z690-A Scheda Madre ATX, Intel Z690, LGA1700, DDR5, PCI 5.0, Intel 2.5Gb Ethernet, Realtek 7.1 Surround, 4xM.2, 4xSATA 6GB/s, 1xUSB 3.2 Gen 2x2, Armoury Crate, Aura Sync RGB, Nero/Bianco € 258.74 in stock 79 new from €258.74

1 used from €332.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il socket LGA1700 offre supporto per i processori di di 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le suepotenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

Supporta le RAM DDR5 fino ad un massimo di 128GB per una velocità di esecuzione come mai prima d’ora, sfrutta tutto il potenziale di queste memorie grazie alla tecnologia ASUS OptiMem II

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e dispostivi M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di lavoro o di gioco senza preoccuparti del surriscaldamento

La porta Intel 2.5Gb Ethernet offre una connettività veloce ed affidabile per un trasferimento dati fluido e senza lag, realizza e condividi il tuo lavoro con il mondo intero

Connettività grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e Displayport 1.4; Grazie ai quattro slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2x2 potrai caricare e trasferire dati velocemente

ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI Scheda madre Intel LGA 1700 ATX, PCIe 5.0, 4 slot M.2, 16+1 DrMOS, DDR5, 2.5Gb Ethernet, WiFi 6E, HDMI, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Thunderbolt USB4, Aura Sync, AEMP II € 419.00

€ 344.00 in stock 59 new from €328.56

1 used from €302.18

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di 13a e 12a Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

Supporta fino a 128GB di RAM DDR5 e grazie alla loro velocità potrai avere gameplay più fluidi e caricamenti veloci come mai prima d’ora

Entra in un nuovo mondo di connettività grazie a Intel 2.5Gb Ethernet e WiFi 6 (802.11ax), insieme offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1, Displayport e Thunderbolt 4. Grazie agli slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2 potrai godere di caricamenti super veloci

Personalizza la tua build da gaming da vero professionista con ASUS Aura Sync, grazie al connettore RGB Gen 2 sincronizzi i dispositivi compatibili per rendere unica la tua postazione

Msi Pro Z690-A Scheda Madre Atx - Compatibile Con Intel Core Di 12ª Generazione, Lga 1700-14 Duet Rail 55A Vrm, Ddr5 Memory Boost 6400Mhz/Oc, ‎31 x 25 x 5 cm; 1 Kg € 278.60

€ 230.00 in stock 1 new from €331.10

1 used from €230.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tecnologia Core Boost

Con un circuito integrato di alimentazione digitale di ottimi componenti che offrono un funzionamento anche in condizioni difficili

Il PCB a sei strati con due once di rame ispessito fornisce prestazioni elevate e stabilità del sistema

Protezione delle schede VGA dalla piegatura e dalle interferenze elettromagnetiche

Msi Z490-A Pro Scheda Madre Atx, 10 Gen Intel Core, Lga 1200 Socket, Ddr4, Dual M.2 Slots, 128 GB € 142.49 in stock 7 new from €141.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 7C75-003R Model 7C75-003R Language Italiano

ASUS Prime B365M-K Scheda Madre Intel B365 mATX con Illuminazione a LED, DDR4 2666 MHz, Supporto M.2, SATA 6 Gbps € 101.03 in stock 27 new from €89.99

1 used from €96.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ATTENZIONE! Verifica se i tuoi componenti (memorie RAM, processore) siano compatibile con questa scheda madre prima di acquistarla!

Socket LGA1151 per processori desktop intel core di 8/9 generazione

Optimem: ottimizza l'overclock e la stabilità delle memorie grazie al pcb isolato e alla ottima gestione della connessione scheda madre - memorie

5x protection iii: molteplici protezioni hardware per una protezione a 360°

Fan xpert: soluzione flessibile per ottenere l'ottimo raffreddamento e della silenziosità

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI Scheda madre Intel® B760 LGA 1700 ATX, DDR5, PCIe 5.0 x16, 3 slot PCIe 4.0 M.2, WiFi 6E, 2.5G Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, AEMP II, Aura Sync RGB € 269.47

€ 255.84 in stock 76 new from €255.84

10 used from €235.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Socket Intel LGA 1700: pronto per i processori Intel Core di 13a generazione e Intel Core di 12a generazione, Pentium Gold e Celeron

Soluzione di alimentazione: 16+1 fasi di alimentazione, connettori di alimentazione ProCool, chokes in lega di alta qualità e condensatori durevoli sono tutti sfruttati per supportare i più recenti processori multi-core

Termiche VRM ottimizzate: dissipatori di calore collegati agli stadi di potenza con cuscinetti termici ad alta conduttività mantengono la soluzione fresca durante i carichi di lavoro pesanti

Supporto M.2: tre slot PCIe 4.0 M.2, tutti con dissipatori di calore per mantenere temperature ottimali per la massima velocità di trasferimento dati

Reti ad alte prestazioni: Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) e Intel 2.5G Ethernet integrati con ASUS LANGuard

Nuovo P8H61-M LX3 Plus R2.0 Desktop Scheda Madre H61 Socket LGA 1155 I3 I5 I7 DDR3 16G UATX UEFI BIOS Mainboard Utility da utilizzare € 76.44 in stock 1 new from €76.44 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ L'aspetto della scheda madre a causa di cambiamenti di mercato potrebbe non essere coerente con l'immagine, ma garantiamo che la funzione della scheda madre non cambierà.

❤ Sostituire quelli vecchi, rotti e danneggiati con questo prodotto.

❤ Realizzato in materiale di alta qualità, durevole, solido e stabile per noi da usare.

Di alta qualità.

Slot memoria: 2 DIMM DDR3

ASUS PRIME H610M-A D4 Scheda Madre mATX, Intel H610, LGA1700, DDR4, PCI 4.0, Intel 1Gb Ethernet, Realtek 7.1 Surround, 2xM.2, 4xSATA 6GB/s, USB 3.2 Gen 1, Armoury Crate, Nero € 118.58

€ 98.27 in stock 69 new from €98.27

2 used from €96.63 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

I due slot DDR4 supportano fino a 64GB di RAM totali garantendo al sistema un’esecuzione senza fastidiosi rallentamenti

La porta LAN Intel 1Gbps offre una connettività veloce ed affidabile per una navigazione fluida e senza interruzioni

Connettività infinita grazie al supporto con PCIe 4.0, HDMI 2.1 e Displayport 1.4. Grazie ai due slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 1 potrai caricare e trasferire dati super velocemente

Personalizza la tua build come un vero professionista con ASUS Aura Sync, grazie al connettore A-RBG Gen 2 sincronizzi i dispositivi compatibili per rendere unica la tua postazione

MSI B560M PRO-E, Scheda Madre, Micro-ATX - Supporta i processori Intel Core di 11ª generazione, LGA 1200 - 2 x DIMM (4800MHz/OC), 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x M.2 Gen3, 1G LAN € 79.99

€ 76.93 in stock 98 new from €70.85 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ATTENZIONE! Verifica se i tuoi componenti (memorie RAM, processore) siano compatibile con questa scheda madre prima di acquistarla!

11TH GEN CORE READY - La B560M PRO-E è una scheda madre micro-ATX compatta con l'ultimo chipset Intel B560 (LGA 1200, 11th Gen Core ready). Il VRM dispone della tecnologia MSI Core Boost per una migliore stabilità e performance.

SLOT GPU GEN4, DUE DIMMS - Uno slot PCIe 4.0 x16 (rinforzato in acciaio) supporta schede grafiche all'avanguardia. Due DIMM con architettura DDR4 a doppio canale supportano fino a 64 GB di SDRAM (4800MHz/OC)

SSD M.2 GEN4 - Lo slot M.2 Gen3 x4 32Gb/s supporta moduli di memoria SSD fino a 32Gb/s

COOLING PASSIVO & AI - Un dissipatore di calore del chipset fornisce un raffreddamento passivo. Una base PCB con rame addensato dissipa il calore; Il Frozr AI regola automaticamente le impostazioni della ventola in base alle temperature di CPU/GPU.

ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 Scheda Madre Gaming ATX, Intel Z690, LGA1700, DDR4, PCI 5.0, 14+1 Fasi Alimentazione, 2.5Gb LAN, WIFI 6, Realtek 7.1 Sorround, 4xM.2, SATA 6GB/s, Aura Sync RGB, Nero € 419.00

€ 283.99 in stock 72 new from €283.99

11 used from €211.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori Intel Core, Pentium Gold e Celeron di 12th Gen, sfrutta le sue enormi potenzialità per creare il tuo PC gaming da vero professionista

I quattro slot RAM DDR4 supportano fino a 128GB totali per un’esperienza di gioco senza fastidiosi rallentamenti, sfrutta tutto il potenziale della memoria grazie alla tecnologia ASUS OptiMem II

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM ed M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento TUF Gaming AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo

La porta LAN Intel 2.5Gb e il WiFi 6 (802.11ax) offrono una connettività veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag, TUF LANGuard protegge la porta LAN da fulmini ed elettricità statica

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e Displayport 1.4. Grazie ai quattro slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2x2 potrai godere di caricamenti super veloci

MSI MPG Z690 CARBON WIFI Scheda Madre Gaming ATX - Compatibile con Intel Core 12th Gen, LGA 1700 - Direct 18 Phase VRM 75A, DDR5 Memory Boost 6666+MHz/OC, 2 x PCIe 5.0 x16, 4 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E € 566.40

€ 391.16 in stock 24 new from €391.16

1 used from €276.82 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Una scheda madre con ottime prestazioni adatta per giocatori o appassionati di PC

Prestazioni di memoria di ottimo livello

L'audio, le funzionalità di rete LAN progredite, USB e Mystic Light per un gioco immersivo

Con dissipatore di calore maggiorato per un'esperienza di gioco senza interruzioni READ 30 migliori Sdhc 32 Gb da acquistare secondo gli esperti

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 Scheda Madre, Micro-ATX - Supporta processori Intel 12th e 13th Gen Core, LGA 1700 - DDR4 Memory Boost 5333+MHz/OC, slot PCIe 4.0 x16, slot M.2 Gen4, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E € 162.72

€ 154.91 in stock 71 new from €148.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 12TH & 13TH GEN CORE - Il PRO B760M-A WIFI DDR4 (mATX) impiega un VRM con 12 Duet Rail Power System (P-PAK) per il chipset Intel B760 (LGA 1700, 12th & 13th Gen Core). Il VRM è con tecnologia MSI Core Boost che migliorare stabilità e prestazioni.

COOLING INTEGRATO - Cooling del VRM con pad termici MOSFET (7W/mK) e dissipatore esteso. Con dissipatore del chipset, M.2 Shield Frozr, header dedicato alla pompa ventola, cooling attivo Frozr AI per CPU e GPU, PCB a 6 strati con rame addensato 2 oz.

MEMORIA DDR4, SLOT PCIe 4.0 x16 - 4 slot DIMM DDR4 con circuito Memory Boost isolato per l'overclocking (1DPC 1R, 5333+ MHz). Il 1. slot PCIe x16 supporta PCIe 4.0 (64GB/s) ed è con Steel Armor, anche il 2. slot PCIe x16 supporta PCIe 4.0.

DUE CONNETTORI M.2 - Le opzioni di storage includono 2 slot M.2 Gen4 x4 64Gbps. Il primo slot M.2 include Shield Frozr che evita il throttling termico durante l'accesso iperveloce alle unità SSD.

CONNETTIVITÀ WI-FI 6E - L'hardware di rete comprende un modulo Intel Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.3 e LAN a 2,5 Gbps. Le porte posteriori includono USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps), 2 x HDMI 2.1 e 2 x DisplayPort 1.4, e audio HD 7.1 con Audio Boost

ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WiFi Scheda Madre mATX, Intel B660, LGA1700, DDR5, PCIe 5.0, LAN Realtek 2.5Gb, WiFi 6, Realtek 7.1 Surround, 2xM.2, 4xSATA 6GB/s, USB 3.2 Gen 2x2, Armoury Crate, Nero € 189.99 in stock 68 new from €189.99

6 used from €176.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero professionista

Supporta fino a 128GB di RAM DDR5, queste nuove memorie, abbinate ad ASUS OptiMem II, ti portano in un’altra era dei videogiochi, gameplay fluidi e caricamenti veloci come mai prima d’ora

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM ed M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento ASUS AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo

La porta LAN Realtek 2.5Gb e il WiFi 6 (802.11ax) offrono una connettività veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag, TUF LANGuard protegge la porta LAN da fulmini ed elettricità statica

Connettività infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, con 2 slot M.2 e l’USB 3.2 Gen 2x2 potrai caricare e trasferire dati super velocemente

