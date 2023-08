Home » Cucina 30 migliori Sedia Da Studio da acquistare secondo gli esperti Cucina 30 migliori Sedia Da Studio da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Ergonomico Computer Sedia Pelle PU Sedia Da Ufficio,Moderno Ragazze Sedia Da Scrivania,Schienale Alto Sedia Da Gaming Altezza Regolabile Poltrona Girevole Sedia Reclinabile-Bianco 64x110-120cm(25x43-4 € 320.99 in stock 1 new from €320.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funzione Di Rotazione A 360°:I Rulli Hanno Una Migliore Capacità Portante E Un Movimento Fluido,Possono Anche Proteggere Il Pavimento Del Parquet,Non Ci Sono Segni / Graffi Sul Tappeto.

Adatto:Sedia Home Office Perfetta Per Leggere E Scrivere In Qualsiasi Spazio Della Tua Casa.Pieno Di Ispirazione In Stile Moderno,Questa Sedia Da Ufficio Ti Mantiene A Tuo Agio Mentre Si'ri Concentrandosi Su Tale Relazione.Fornisce Anche Supporto Per Alleviare Lo Stress.

Alto-materiali Di Qualità:La Sedia Da Ufficio è Realizzata In Alta-tessuti In Pelle Pu Di Qualità E Riempiti Con Alti-cuscini In Spugna Densità.Ha Un Alto-aspetto Finale.La Sedia è La Scelta Perfetta Per Qualsiasi Ufficio.

Regolazione:Lo Schienato Può Essere 90-170 Gradi Regolati,Che Può Soddisfare Le Vostre Diverse Esigenze E Portarvi Il Massimo Comfort.

Morbido E Confortevole:Dimentica Le Scomode Sedie Da Ufficio Che Rendono Impossibile Concentrarsi Sul Tuo Lavoro.La Sedia Del Computer è Stata Progettata Per Il Tuo Comfort.Il Design High Back Ti Offre Il Massimo Supporto Lombare Per Comfort E Convenienza.

Varier Variable Plus Sedia Ergonomica con Schienale Imbottito Legno Naturale, 100% Tessuto in Poliestere Riciclato, Grigio € 649.00 in stock 3 new from €649.00

1 used from €469.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un design ottimo, e qualità ergonomica

Grazie al schienale con cuscino imbottito ergonomico aumenta la possibilità di cambiare posizione di seduta, mantenendo sempra le funzionalità senza paragoni tipiche di questa sedia

Lo schienale imbottito ti permette di distendere la schiena quando ti appoggi all'indietro

La curvatura dei pattini in legno è studiata per permettere di trovare e di mantenere senza sforzo una posizione di equilibrio

La sedia essenziale per l'home office

YONISEE Sedia da ufficio - Sedia da scrivania ergonomica con supporto lombare regolabile, bracciolo e poggiatesta ribaltabili, sedia da studio girevole, sedia esecutiva per l'ufficio domestico € 119.00 in stock 1 new from €119.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sedia da ufficio ergonomica】volete sedervi comodamente?Potete provare la sedia da ufficio ergonomica YONISEE. I 4 punti di appoggio (testa/schiena/fianchi/mani) consentono di mantenere una postura confortevole durante le lunghe ore di lavoro, rendendola un compagno ideale per l'ufficio a casa.

【Bracciolo ribaltabile a 90°】La sedia da ufficio può essere spinta sotto il tavolo vuoto per risparmiare spazio e può essere facilmente riposta.Quando si desidera riposare la mano, il bracciolo imbottito è un punto perfetto per scrivere alla scrivania.

【Sostegno lombare regolabile】il supporto lombare regolabile consente di allinearsi dove si desidera concentrare il sostegno. spostare il supporto lombare verso l'alto o verso il basso per favorire una buona postura.

【Sedersi in modo più confortevole e più fresco】Lo schienale e il sedile in rete mantengono il flusso d'aria per un maggiore comfort. Non vi sentirete stanchi e accaldati dopo essere stati seduti per 4-8 ore di lavoro. Lo spessore di 9,5 cm e il sedile più ampio vi permettono di rimanere rilassati durante una giornata di lavoro intensa.

【Reclinazione e poggiatesta regolabili】la funzione di reclinazione consente di inclinare lo schienale di 90~120° in 3 posizioni, per riposare o sedersi liberamente per concentrarsi meglio sul lavoro o sul gioco.Il supporto per la testa è regolabile, può essere alzato e abbassato per sostenere il collo e la testa, ideale per la postura ed ergonomico per la scrivania.

Durrafy Sedia ufficio, Sedia ufficio Ergonomica, Sedia girevole con Poggiatesta regolabile, Bracciolo, Supporto lombare, Regolazione in altezza e oscillazione a 120°, Cuscinetto 150kg € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Funzione di inclinazione] La funzione di oscillazione della sedia da ufficio è una caratteristica. Tirare l'interruttore sotto il sedile per accenderlo e spegnerlo. L'intervallo di regolazione dell'oscillazione dello schienale è compreso tra 90° e 120° (non bloccabile), in modo da poter non solo lavorare, ma anche rilassare il corpo. Lo schienale può essere regolato da 90° a 120°.La tensione dello schienale può essere regolata ruotando la manopola sottostante.

【Design ergonomico】 Lo schienale a forma di S della sedia ufficio ergonomica con bracciolo regolabile (8cm), supporto lombare (5 cm) e poggiatesta rotante multidimensionale (8 cm, rotazione di 30°) si adatta perfettamente al corpo e fornisce il supporto necessario per la schiena e collo, mantenendo una postura seduta sana. Sentiti a tuo agio quando sei seduto: lo schienale e la sedia da ufficio sono realizzati in materiale a rete traspirante.

【La Sua sedia ufficio affidabile】La molla a gas è stata certificata da BIFMA e SGS e la base a 5 stelle in lega di alluminio supera oltre 150.000 test di pressione, garantendo maggiore sicurezza. La capacità di carico della sedia da ufficio è di 150 kg. Le grandi ruote da 2,36 pollici possono ruotare di 360° e scorrere senza rumore, fornendo un ambiente di lavoro e di vita silenzioso e senza lasciare graffi.

【Regolabilità multifunzionale】La sedia ergonomica da ufficio può regolare il supporto per la colonna vertebrale inferiore semplicemente spostando il supporto lombare. L'altezza dei braccioli della sedia girevole può essere regolata, l'altezza del poggiatesta può essere regolata e anche l'angolo può essere regolato. Il cuscino del sedile è imbottito con schiuma ad alta densità 45D, che ha una viscoelasticità speciale e un'elevata capacità di assorbimento degli urti.

【AMPIAMENTE UTILIZZATO E INSTALLATO】Sia che tu utilizzi la sedia da ufficio traspirante come sedia per computer, sedia da scrivania, sedia da gioco, sedia direzionale o sedia da riunione, può offrire un'esperienza senza precedenti. Le istruzioni dettagliate consentono di assemblare in 15-20 minuti. 2 anni di garanzia. Se hai domande sulla sedia da ufficio, non esitare a contattarci.

Yaheetech Sedia da Ufficio Scrivania Ergonomica a Rotelle Girevole Reclinabile Imbottita in Rete Traspirante con Braccioli Altezza Regolabile Nera € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta e Resistente: la sedia da ufficio Yaheetech è realizzata in una resistente rete di nylon e schiuma ad alta densità, presenta una base metallica a stella robusta, ruote scorrevoli solide e cilindro di gas resistente, in grado di sostenere fino a 100 kg. Ha superato il test BIFMA X5.1, il quale dimostra la buona stabilità e la resistenza della sedia.

Schienale Ergonomico e Traspirante: la sedia è dotata di schienale in rete a maglia densa che consente un migliore flusso d'aria, accelerando la dissipazione di calore e umidità. Lo schienale curvo può allinearsi perfettamente con la linea del corpo e supportare la curva naturale della colonna vertebrale.

Sedile più Grande e Girevole a 360°: In questo modello abbiamo aggiornato le dimensioni del sedile, impostando la larghezza a 52,5 cm, la profondità a 51cm e lo spessore a 6,5 cm. Questi aggiornamenti ci permettono di offrirti un sedile più morbido e più ampio. Il sedile girevole a 360°, ti permette di parlare comodamente con i tuoi colleghi e prendere le tue cose.

Altezza Regolabile: In base alle proprie esigenze, l'altezza del sedile di questa sedia in rete può essere regolata fino a 43,5 cm tirando semplicemente la leva sotto il sedile.

Sedia da ufficio Reclinabile: questa sedia da ufficio in rete può essere inclinata all'indietro semplicemente estraendo la leva, inoltre sotto il sedile trovate una manopola per il controllo della tensione dell’inclinazione, al fine di regolare l’angolo.

Vinsetto Sedia da Ufficio Ergonomica e Reclinabile con 6 Punti Massaggianti, Altezza Regolabile, Seduta Imbottita e Rotelle, 70x62x120-130 cm, Grigio € 205.95

€ 159.95 in stock 1 new from €159.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 6 PUNTI MASSAGGIANTI: Grazie ai 6 potenti motori vibranti per rilassare la schiena, la colonna vertebrale lombare e le cosce, e al telecomando a filo per azionare il movimento, questa sedia da scrivania è in grado di darti un ottimo supporto durante le lunghe ore di lavoro in ufficio o in smart working.

COMFORT REGOLABILE: Poltrona massaggiante regolabile in altezza per adattarsi a tavoli o strutture di dimensioni diverse. La rotazione di 360°e l'angolo di inclinazione dello schienale regolabile fino a 135° con poggiapiedi retrattile offrono il massimo sostegno e comfort possibile.

MATERIALE DI QUALITÀ: Sedia ergonomica dal tessuto morbido e traspirante, adatto a un uso intensivo e di facile manutenzione. I cuscinetti dello schienale, i cuscini della seduta e i braccioli sono imbottiti con gommapiuma spessa per offrirti un comfort di alto livello.

FACILE DA SPOSTARE: Le ruote multidirezionali della sedia da ufficio consentono di spostarsi facilmente da un luogo all'altro senza problemi.

DIMENSIONI: Capacità di carico massima: 120 kg. Dimensioni complessive: 70L x 62P x 120-130Acm, superficie di appoggio: 70L x 123P x 96-106Acm. READ 30 migliori Scopa A Vapore Imetec da acquistare secondo gli esperti

SONGMICS Sedia da Ufficio Ergonomica, Poltrona Direzionale, Girevole e Altezza Regolabile, da Scrivania in Studio e Ufficio, con Rotelle, Nero OBG22B € 119.90

€ 105.59 in stock 1 new from €105.59

1 used from €98.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La curvatura si adatta al corpo

Altezza totale: 112 - 122 cm

Altezza di schienale: 74 cm circa

Diametro di base: 70 cm circa

Dimensioni del sedile: 54 cm x 50 cm (P x L)

Durrafy Sedia da ufficio Ergonomica,Sedia Girevole con poggiatesta,supporto lombare,braccioli e regolazione in altezza, Sedia Scrivania Funzione di Bloccaggio a 130°, Capacità di Carico 150KG € 138.07

€ 131.17 in stock 1 new from €131.17 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▶ Design ergonomico - Più sano ◀: La sedia da ufficio adotta un design ergonomico e il design curvo a "S" dello schienale consente di mantenere una postura sana e corretta. Il supporto lombare regolabile da 5cm è riempito di spugna e il supporto lombare in spugna può fornire il supporto più confortevole per la colonna lombare.

▶Regolazione multifunzionale-Più flessibile◀:La sedia da ufficio ergonomica supporta la regolazione dell'altezza e dell'angolazione del poggiatesta,in modo che il poggiatesta si adatti al collo e riduca l'affaticamento.I braccioli regolabili in altezza consentono di sostenere efficacemente le braccia quando pendono naturalmente.L'angolo di reclinazione dello schienale è di 90°~130°e la funzione reclinabile bloccabile può facilmente mantenere una posizione seduta inclinata e rilassare il corpo.

▶Materiale di alta qualità-più comodo◀:Il cuscino del sedile è imbottito con una spugna spessa 7cm,che ha una forte resilienza e una buona permeabilità all'aria,e non è facile deformarsi dopo essere stati seduti a lungo.Il bordo anteriore del cuscino del sedile è inclinato a cascata,che disperde uniformemente la pressione sulla parte posteriore della coscia,favorisce la circolazione sanguigna e non provoca intorpidimento agli arti inferiori dopo essere stati seduti a lungo.

▶Piedini per sedia in metallo - Più resistenti◀: La sedia da ufficio è certificata da BIFMA e SGS e ha superato oltre 120.000 test di pressione per garantire la sicurezza e l'uso a lungo termine e la base può sopportare fino a 150 kg,non solo è possibile regolare l'altezza di questa sedia in rete (10cm),puoi anche regolare l'altezza del bracciolo in PU (6cm) per adattarla all'altezza di persone diverse e trovare la posizione di seduta più comoda.

▶Materiale ecologico-Più sicuro◀: Il telaio in acciaio migliora la stabilità della sedia da ufficio.La rete è stata testata per la resistenza e il tessuto a rete è resistente all'usura e alle alte temperature,mantiene la circolazione dell'aria,confortevole e traspirante.Le ruote in nylon di alta qualità sono silenziose e antiscivolo,il che garantisce il buon funzionamento della sedia da ufficio e protegge il pavimento dai graffi.

Daccormax Sedia da Ufficio ergonomica, con poggiatesta regolabile, Sedia con braccioli e supporto lombare,Funzione di Inclinazione fino a 125°, Max Portata di 150 kg € 149.45 in stock 1 new from €149.45 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sedia ufficio ergonomica】 Lo schienale a forma di “S” della sedia da scrivania e il poggiatesta allargato offrono un eccellente supporto per schiena e collo. Questa sedia girevole previene il mal di schiena correggendo la postura seduta e mantenendo la naturale curvatura della colonna vertebrale. Con sedia ergonomica da ufficio, previene efficacemente la spondilosi cervicale causata da una seduta prolungata.

【Tutti regolabili】Con la funzione di oscillazione a 45°, puoi rilassarti per un momento su questa buona sedia ufficio e poi continua al Suo lavoro. Puoi regolare non soltanto il poggiatesta (11 cm, rotazione 120°), il supporto lombare (6 cm) della Sedia da Ufficio, ma anche i braccioli (10 cm) e l'altezza (10 cm) di questa sedia scrivania secondo i Suoi desideri per adottare la posizione di seduta più perfetta possibile.

【Materiali di alta qualità】l cuscino del sedile della poltrona ufficio è realizzato in comoda spugna. È moderatamente morbido e duro e offre un'esperienza di seduta confortevole. Lo schienale della sedia ergonomica è realizzato con rete speciale di nylon ad alta elasticità, traspirante e resistente. Grazie alle ruote silenziose, la sedia da ufficio può essere spostata facilmente e proteggere il pavimento dai graffi. Tutte caratteristiche rendono questa poltrona direzionale ancora più resistente.

【Sicuro e stabile】La molla a gas della ha superato la certificazione BIFMA e SGS e il test di pressione statica di 1136 kg, offre grande durata e stabilità. La nostra sedia ufficio in rete può essere caricata fino a 150 kg. Sia che tu metta questa sedia ergonomoca in ufficio, studio, sala conferenze o camera da letto, può creare un aspetto unificato.

【Assemblaggio e assistenza】 Questa sedie ufficio è facile da montare, con manuale dell’utente , richiede strumenti come la chiave a brugola (inclusa) e tutti gli accessori nel pacchetto della poltrona scrivania. Offriamo una garanzia del prodotto di 2 anni. Quindi puoi acquistarlo e usarlo con sicurezza. In caso di problemi di qualità con la sedia ufficio, non esitate a contattarci.

Varier Variable Seduta Ergonomica, Legno, Nero € 389.00

€ 329.00 in stock 3 new from €328.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L’originale sedia con appoggi delle ginocchia, disegnata da Peter Opsvik nel 1979

Perfetta per lavorare e per home office

Stimola un movimento continuo ed una postura naturale

Adatta a ragazzi ed adulti

Tessuto: Revive è un tessuto resistente composto al 100% di polyester riciclato

rattantree Sedia da Ufficio con Supporto Lombare, Sedia Ufficio Ergonomica con Braccioli Regolabili in Rete Traspirante, Altezza Regolabile e Schienale Inclinabile con Ruote Girevoli, Nero € 71.99 in stock 1 new from €71.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Braccioli regolabili a 90°】 I braccioli regolabili consentono di spingere la sedia sotto la scrivania per risparmiare spazio. O quando vuoi riposare le mani, i braccioli imbottiti possono sostenere perfettamente i gomiti e fornire supporto alle spalle e alla parte superiore del corpo.

【Schienale ergonomico】 Lo schienale ergonomico si adatta alla curva naturale della parte bassa della schiena, consentendoti di rimanere concentrato e rilassato prevenendo il dolore alla colonna vertebrale. La parte posteriore in rete di poliestere premium mantiene il tuo corpo fresco e confortevole consentendo un flusso d'aria continuo.

【Morbidezza e traspirabilità】 Riempito con schiuma morbida ad alta densità per contribuire a creare comfort e supporto duraturi, consentendo di mantenere uno stato confortevole. Questa sedia da ufficio ti aiuterà a ridurre l'affaticamento e a rimanere produttivo per tutto il giorno.

【Forte e durevole】 Certificato SGS Level 2 Gaslift, più sicuro e stabile. La base robusta e le ruote in nylon a scorrimento regolare conferiscono alla sedia ergonomica un'eccellente stabilità e mobilità. Ha inoltre superato il test di spinta di 102 kg e la pressione statica di 950 kg.

【Facile da montare】 Nella confezione sono inclusi un manuale di assemblaggio dettagliato e tutte le parti necessarie. Puoi facilmente assemblare questa sedia per computer seguendo i passaggi nelle istruzioni senza strumenti aggiuntivi. È facile da configurare e può essere eseguito da una sola persona in soli 20 minuti.

Marchio Amazon - Movian Sedia da ufficio, schienale medio, altezza regolabile, 69,2 x 66 x 96,5 cm, nera € 150.31 in stock 1 new from €150.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Superficie di seduta in morbida pelle rigenerata

Spesse imbottiture a strati ad alta densità

Braccioli regolabili in altezza

Regolazione pneumatica dell'altezza della seduta e della resistenza all'inclinazione

Base in nylon resistente con ruote doppie piroettanti

Yaheetech Sedia Ufficio Ergonomica con Braccioli Poggiatesta Regolabile Schinale Alto Reclinabile Poltrona Scrivania Girevole in Rete Traspirante con Supporto Lombare Nera/Grigia € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comoda mobilità: questa sedia da ufficio grande e alta è dotata di rotelle girevoli in nylon, progettate per consentire agli utenti di muoversi senza sforzi con una rotazione di 360 gradi. I materiali resistenti di queste cinque rotelle consentono una mobilità fluida e stabile. Questa caratteristica, inoltre, permette facilmente l’esecuzione di sessioni multitasking.

Sedia ufficio ergonomica: dettagli ergonomici come l'ampio poggiatesta regolabile, il bracciolo imbottito a scomparsa, il cuscino lombare mobile e la regolazione dell'altezza del sedile offrono un comfort personalizzato per lunghe ore di lavoro o di studio e aiutano ad alleviare la fatica.

Sedile imbottito e schienale in rete: questa sedia da ufficio è stata progettata per offrire i vantaggi combinati di un sedile imbottito in schiuma e di uno schienale in rete. Il sedile imbottito extra-large è elastico e non si deforma facilmente, offrendo un ottimo sostegno anche durante lunghe sessioni. Lo schienale alto in rete traspirante è stato progettato per offrire un supporto completo alla schiena.

Poggiatesta extralarge: un poggiatesta più grande e imbottito consente di appoggiarsi comodamente sul davanti o su un lato. Inoltre, il design regolabile in altezza consente di raggiungere il punto più comodo per rilassare sia il collo che la testa.

Altezza del sedile regolabile: grazie alla leva di regolazione, l'altezza del sedile può essere facilmente regolata tra 47,5 – 56,5 cm. La nostra sedia per computer è dotata anche di una funzione a dondolo che consente di rilassarsi durante la pausa e rende l’esperienza più piacevole.

Vinsetto Sedia da Ufficio Ergonomica e Imbottita ad Altezza Regolabile, Sedia da Studio con Braccioli, Poggiatesta, Poggiapiedi e 5 Ruote, 66x69x115-123cm, Grigia € 170.95 in stock 1 new from €170.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN ERGONOMICO: La sedia da ufficio con braccioli è progettata con un design ergonomico e imbottita con gommapiuma ad alta densità per adattarsi al tuo corpo e offrirti una sensazione di comfort.

REGOLABILE IN ALTEZZA: Per adattarsi al tuo corpo e soddisfare le diverse esigenze, questa sedia ergonomica da ufficio ha un'altezza del sedile (49-57cm) e un grado di inclinazione (90°-155°) regolabili tramite una leva pneumatica.

OTTIMO SUPPORTO: Dotata di poggiatesta e cuscino lombare, la sedia da scrivania con rotelle offre un solido supporto per lavorare e stare seduti a lungo.

BASE GIREVOLE: Questa sedia da gamer è dotata di seduta girevole a 360° e di 5 ruote che consentono di spostarsi senza alzarsi.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive della sedia con rotelle: 66L x 69P x 115 - 123Acm. Capacità di peso: 150kg. Non sono necessari altri strumenti di montaggio.

DYHOME Sedia da ufficio ergonomica Sedia operativa ergonomica in pelle nera Confortevole sedia da computer imbottita con ruote Altezza regolabile sedia girevole executive € 198.99 in stock 1 new from €198.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Design ergonomico: La sedia da ufficio con schienale alto è stata progettata all'insegna del comfort e lo schienale è stato progettato in modo ergonomico. Questa sedia fornisce un supporto ottimale per la schiena e il collo, aiutandovi a mantenere una buona postura durante il lavoro o il relax a casa.

Pelle di alta qualità: Le sedie da ufficio per la casa sono realizzate in pelle, morbida, confortevole e durevole; il materiale in pelle è migliore per la pulizia. Lo schienale imbottito è riempito di schiuma ad alta densità, per cui non vi sentirete stanchi di stare seduti a lungo sulla sedia da ufficio.

✨Multifunzionale: La sedia direzionale ha una funzione di altezza regolabile, che può essere regolata in base all'altezza, e ruote rotanti a 360 gradi per facilitare gli spostamenti. Ruotando la manopola rotonda in basso si attiva la funzione di dondolio avanti e indietro, che può essere regolata in base al proprio livello di comfort.

Non solo per l'ufficio: Questa comoda sedia da ufficio è in grado di soddisfare le vostre esigenze sia che siate in un ufficio aziendale, sia che lavoriate a casa o in una sala conferenze.

Installazione e assistenza: La sedia da ufficio viene fornita con istruzioni dettagliate per l'installazione e gli accessori sono contenuti nella cerniera sotto il retro dello schienale. In caso di problemi, è sempre possibile contattare il nostro servizio post-vendita per ricevere assistenza.

Hbada, Sedia ergonomica da scrivania, per computer e ufficio, con braccioli sollevabili e supporto lombare, altezza regolabile, lega di acciaio, grigio € 199.99

€ 169.99 in stock 2 new from €169.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Standard elevato】 Hbada è un marchio professionale per sedie ergonomiche da ufficio che ha superato le certificazioni BIFMA e TUV e ha superato un test di pressione statica di 1136 kg. Il design ergonomico dello schienale fornisce supporto per la vita e la colonna vertebrale e allevia il mal di schiena.

【Comfort elevato】 Lo schienale in rete è comodo e traspirante. Il cuscino di seduta della sedia da ufficio è costituito da un cuscino in spugna naturale ad alta densità che garantisce una lunga durata. La struttura dello schienale realizzata con materiali di alta qualità è resistente e durevole.

【Regolazione multifunzionale】 Il bracciolo può essere ripiegato di 90 °, è girevole a 15° e regolabile in altezza per l'ufficio e la casa. La sedia da ufficio Hbada è adatta per diverse occasioni e per persone di diverse dimensioni.La sedia da ufficio Hbada è adatta per diverse occasioni, per persone di diverse dimensioni.

【Facile da montare e salvaspazio】 Ogni componente della sedia da ufficio Hbada viene fornito con istruzioni dettagliate e strumenti di montaggio ed è contrassegnato per facilitare l'assemblaggio. Il bracciolo, che è riponibile di 90 °, può essere adattato a tavoli di diverse altezze ed è facile da riporre.

【3 anni di garanzia】Le nostre sedie da ufficio sono dotate di una garanzia di tre anni. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Possiamo aiutarvi gratuitamente per problemi di installazione, danni o parti mancanti.

Yaheetech Sedia Ufficio Scrivania Bianca con Rotelle Girevole in Ecopelle per Computer Altezza Regolabile con Braccioli Rimovibili € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Massimo Comfort: il sedile e lo schienale sono realizzati in schiuma solida modellata e pelle PU di alta qualità con buone cuciture. La sedia è sostenuta da gambe in metallo su cinque ruote. Questa costruzione è stata progettata per offrirvi una migliore esperienza e il massimo comfort anche durante lunghe sessioni o lunghe giornate di lavoro. I braccioli sono rimovibili per diversi corpi.

Alla Moda: questa sedia da ufficio si presenta in colori classici. La struttura in PU aumenta molto l'attrattiva, la struttura in metalloaggiunge più eleganza. Il design semplice rende questa sedia facile da abbinare a qualsiasi arredo. Abbiamo vari colori tra cui puoi scegliere.

Girevole e Direzionale: il sedile girevole a 360 gradi offre la comodità di passare da un compito all'altro. Questa sedia girevole per computer si appoggia su 5 rotelle antirumore, realizzate in plastica e gomma di alta qualità e in grado di funzionare in modo multidirezionale.

Materiali Accuratamente Selezionati: la nostra sedia da ufficio a rotelle è realizzata con materiali di alta qualità. La sedia da ufficio è rivestita in pelle PU e il mainframe della sedia è in metallo. Il sedile è riempito con schiuma morbida, le ruote comode sono di plastica, gomma e metallo. Questi materiali selezionati garantiscono resistenza e comfort.

Costruzione robusta della sedia da ufficio offre una capacità di carico fino a 120 kg. Il rivestimento in ecopelle resistente, facile da pulire.

SONGMICS OBN86BK Sedia da ufficio ergonomica, girevole, con braccioli regolabili in altezza, schienale in tela traspirante, nera, 64 x 55 x (117-126,5) cm € 119.90 in stock 1 new from €119.90

20 used from €105.56

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design ergonomico: a nessuno piace avere muscoli tesi durante il lavoro. Fortunatamente, con un supporto lombare come quello di questa sedia, il corpo si rilassa mentre la mente è attiva

Braccioli pieghevoli per risparmiare spazio: hai finalmente finito il lavoro! Il rapporto è pronto, il design è completo e il tuo capo è soddisfatto. Piega i braccioli della sedia e falla scorrere sotto la scrivania per risparmiare spazio...

Altezza regolabile e maggiore flessibilità: l'altezza del sedile è regolabile tra 45 e 54,5 cm e l'inclinazione può essere sbloccata utilizzando il meccanismo di inclinazione. È il compagno ideale per il lavoro e la lettura.

Il sedile è troppo duro o troppo morbido? Questa sedia da lavoro non fa questa domanda. La seduta è imbottita con schiuma ad alta densità. Ciò offre un elevato livello di comfort, facendoti sentire come se fossi seduto su una nuvola.

Cosa ottieni: una sedia da ufficio in tela che soddisfa le tue esigenze di lavoro in una varietà di situazioni. Istruzioni chiare e parti numerate ti aiutano a montarlo. Poggiatesta e supporto lombare READ 30 migliori Tappi Per Bottiglie da acquistare secondo gli esperti

LIYURUI Sedia da ufficio ergonomica, sedia da scrivania con altezza e poggiatesta regolabili, supporto lombare, rete traspirante, braccioli imbottiti, Inclinazione fino a 125°, Girevole a 360°, rosa € 199.99 in stock 1 new from €199.99

1 used from €195.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sedia da scrivania ergonomica】Le sedie da lavoro LiYURUI hanno una struttura a forma di S, sono molto ergonomiche. Sono progettati per sostenere tutto il corpo, compresi testa, collo, schiena, colonna vertebrale, coscia e altro ancora. Le nostre sedie ergonomiche per ufficio hanno regolazioni sufficienti per adattarsi alla maggior parte delle persone. Sono adatti per lavorare tutto il giorno, tutti i giorni.

【Comandi facili da regolare】Le sedie da ufficio regolabili consentono di personalizzare il comfort. L'altezza del sedile può essere facilmente regolata da 50 a 60 cm e si adatta alla maggior parte delle persone. La leva di regolazione pneumatica consente di avere i piedi piatti sul pavimento, con le cosce orizzontali. È possibile inclinare, abbassare, sollevare o ruotare da seduti e non è necessario sforzarsi per raggiungerli.

【Materiale traspirante e ammortizzato】 La sedia è realizzata in tessuto a rete elastica che consente al corpo di respirare. La comodità quando si sta seduti sulla sedia da ufficio per lunghi periodi di tempo. Il cuscino del sedile e i braccioli non sono né troppo duri né troppo morbidi. Sono comodi per sedersi e sostengono i gomiti.

【Forte supporto per il corpo】LIYURUI sedie ergonomiche hanno un supporto lombare autoadattante che mantiene la colonna vertebrale in una posizione naturale invece di farla inclinare all'indietro, un poggiatesta regolabile che allevia la tensione e offre supporto ai muscoli del collo, braccioli che permettono alle braccia di riposare comodamente e di avere le spalle rilassate.

【Braccioli salvaspazio e funzione dondolo】Grazie alla funzione dondolo, è possibile inclinarsi fino a 125 gradi e regolare la tensione dell'inclinazione, o semplicemente bloccare la sedia in posizione verticale. I braccioli possono essere ribaltati in modo da poter mettere la sedia sotto la scrivania per risparmiare spazio. Perfetto per l'ufficio, la camera da letto, il soggiorno, la sala studio, la sala conferenze e altro ancora.

HLFURNIEU - Sedia da ufficio regolabile in altezza, comoda sedia da ufficio in rete traspirante, sedia da ufficio ergonomica, seduta girevole da ufficio con schienale medio, verde € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sedia da ufficio regolabile in altezza: Basta tirare leggermente la leva per sollevare o abbassare la sedia, soddisfacendo le esigenze di persone di altezza diversa e di scrivanie con altezze diverse.

Sedia in rete comoda e traspirante: lo schienale della sedia è realizzato in morbida pelle e rete traspirante a doppio strato, che rende la sedia più resistente all'usura offrendo comodità e traspirabilità.

Cuscino grande e comodo: il cuscino è realizzato con un pannello di legno spesso di alta qualità, due strati di schiuma ad alta densità e rete traspirante. Il cuscino è comodo e delicato sulla pelle e non sentirai alcun disagio anche se lavori o studi a lungo.

Sedia da ufficio robusta con rotelle e braccioli: le rotelle girevoli a 360 gradi consentono alla sedia di muoversi liberamente in tutte le direzioni con facilità. Rispetto al bracciolo reversibile, che tende ad essere instabile e a cadere se utilizzato a lungo, il bracciolo integrato fisso è più resistente e durevole.

Facile da assemblare. La sedia da ufficio in rete viene fornita con istruzioni semplici e di facile comprensione e l'intero processo di installazione non comporta alcuna procedura complicata. Basta installare 12 viti e in 10 minuti avrai davanti a te una sedia nuova di zecca.

bigzzia Sedia Gaming, Sedia Girevole ergonomica, PU Poltrona Racing Nero e Bianco (Pink) € 119.99 in stock 2 new from €119.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Prova la sensazione della sedia da corsa】 La sedia da gioco Bigzzia si adatta perfettamente al corpo, offrendo la stessa sensazione di una sedia da corsa. Con una robusta struttura metallica integrata e un cilindro certificato a prova di esplosione, la sedia garantisce un'esperienza di gioco sicura. Il suo design elegante e suggestivo completa la configurazione del PC, offrendo al contempo il massimo comfort per un gioco concentrato.

【Lussuoso comfort mentre si gioca】 Realizzata in ecopelle di alta qualità, questa sedia vanta un materiale morbido e delicato per la pelle che resiste ai graffi, alle macchie, alle spellature e alle screpolature ed è altamente traspirante. La sedia per computer Bigzzia è inoltre imbottita con schiuma stampata a freddo ad alta densità per offrire un comfort duraturo, garantendo che la sedia mantenga la sua forma anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

【Design ergonomico per i giocatori】La funzione di reclinazione ad ampio angolo consente di regolare tra 90° e 155°, garantendo il massimo comfort e un supporto personalizzato. Il poggiatesta e il supporto lombare sono entrambi regolabili e rimovibili, per fornire un ampio sostegno alla colonna vertebrale lombare e alleviare il mal di schiena durante il gioco sedentario. Il design ergonomico garantisce il massimo comfort durante il gioco.

【Rotolamento fluido e durata nel tempo】Le rotelle da ufficio in nylon a bassa rumorosità della sedia rotolano senza sforzo, proteggendo il suolo e riducendo il rumore generato durante gli spostamenti, rendendola perfetta per l'uso in casa e in ufficio. La base in metallo per impieghi gravosi fornisce un supporto robusto, in grado di gestire con facilità fino a 110 kg.

【Facilità di montaggio】Sono inclusi tutti i componenti e le istruzioni necessarie per assemblare facilmente la sedia in 20-30 minuti. Se si incontrano difficoltà durante il processo, non esitate a contattarci per ricevere assistenza. Grazie alla facilità di installazione, il gioco sarà fatto in un batter d'occhio!

Airchros Sedia Ufficio Sedia Ufficio Ergonomica con Poggiatesta Sedia da Scrivania con Schienale Inclinabile e Bloccabile Fino a 135° Sedia Ergonomica con Braccioli Colore Nero € 97.79 in stock 1 new from €97.79 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design Ergonomico】La sedia ufficio ergonomica Airchros è progettata sotto la guida di medici professionisti e la sedia ufficio può adattarsi perfettamente alla curva a forma di S del corpo umano. Dopo molti esperimenti di simulazione, abbiamo migliorato il poggiatesta e lo schienale della sedia da ufficio sulla base di dati ergonomici, che possono ridurre efficacemente la pressione sulla colonna cervicale e lombare,e non ti senti stanco anche se lavori davanti alla scrivania per tanto tempo.

【Materiale di Alta Qualità】La sedia da ufficio adotta molti materiali di alta qualità: il pistone a gas di sicurezza con la certificazione BIFMA e SGS e telaio in acciaio della sedia scrivania solido ad alta resistenza. Il carico massimo della sedie ufficio può raggiungere i 130 kg. La base a stella in acciaio inox e le ruote girevoli a 360° consentono di muoversi tranquillamente e liberamente su qualsiasi tipo di terreno.

【Schienale a Regolazione Multipla】Lo schienale della sedia ergonomica può fornire regolazioni multiple. L'altezza dello schienale può essere regolata su e giù di 11 cm e anche l'angolo dello schienale della sedia da ufficio ergonomica può essere regolato da 90 a 135 e può essere bloccato a qualsiasi angolo desiderai. Questa sedia da scrivania è adatta a persone più alte di 1,75 metri. Puoi trovare la posizione di seduta più confortevole.

【Spugne Elastiche】Il poggiatesta e il cuscino della sedia ufficio sono realizzati in spugna di alta qualità. Il poggiatesta con spugna morbido offre un supporto comodo. Il cuscino della sedia da ufficio è realizzato in spugna ad alta densità con una forte tenacità, che può disperdere efficacemente la pressione sui glutei e non collasserà anche dopo un uso prolungato. Lo schienale della poltrona ufficio è in rete progettato per una buona ventilazione, adatto a qualsiasi stagione.

【Garanzia di qualità e Servizio】 La nostra sedia ergonomica da ufficio è facile da montare. Forniamo un munuale istruzioni dettagliate, strumenti e accessori necessari nella confezione. Ti viene fornito anche un paio di guanti per proteggere le mani. Di solito si può motare la sedia entro 20 minuti. La sedia scrivania è con una garanzia di 2 anni. In caso di problemi, non esitate a contattarci. Ti daremo le soluzioni soddisfacenti entro 24 ore.

Wahson Sedia da Scrivania Girevole in Velluto Sedia da Ufficio Imbottita con Rotelle Regolabile in Altezza, Poltrona Ufficio per Computer/Studio,Verde € 125.99 in stock 1 new from €125.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design moderno: la sedia da scrivania Wahson adotta il classico design a griglia, diverso dalla normale sedia da ufficio. Lo schienale e il cuscino ispessiti possono offrirti un'esperienza di ufficio più confortevole.

Sedile comodo: questa sedia da scrivania è dotata di morbido tessuto di velluto e riempita con schiuma ad alta densità per un supporto imbottito. È comodo parlare o lavorare a lungo anche se si siede tutto il giorno.

Funzione: questa sedia girevole ha una regolazione dell'altezza del sedile che è possibile fissare il sedile alla scrivania per sedersi comodamente. Cinque ruote rendono facile scivolare dal computer alla stampante e tornare indietro per lavorare in modo efficiente.

Multiuso: il design creativo moderno si adatta a qualsiasi luogo come ufficio, studio, reception, salotto e altre aree. Abbastanza attraente per qualsiasi stanza!

Facile da montare: le istruzioni sono state confezionate nel cartone che rendono l'installazione più semplice. In caso di domande per il montaggio, non esitate a chiedere.

ZIK Sedia da Ufficio Ergonomica con Braccioli Pieghevoli e Poggiatesta Oscillante, Poltrona Girevole con Supporto Lombare, Altezza Regolabile– 62x63x129 (Gray) € 155.00

€ 102.03 in stock 2 new from €102.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comoda e affidabile: questa poltrona da ufficio dallo schienale oscillante con braccioli reclinabili (ideali per riporla sotto la scrivania), dalla morbida imbottitura, consentirà di trascorrere lunghe ore immerso nel lavoro riducendo i fastidi e disagi della cattiva postura, questa sedia da ufficio dotata di supporto lombare si adatterà perfettamente alla tua postura entrando presto in sintonia

Massimo comfort: sedia da ufficio ergonomica e oscillante, il piedistallo in resina anti-urto con 5 ruote antigraffio assicura sicurezza e stabilità, la morbida imbottitura Mesh ad alta densità garantisce resistenza e piacere, un articolo destinato a durare

Con braccioli pieghevoli 90° e supporto lombare regolabile: poltrona ergonomica dotata di braccioli reclinabili 90° e supporto lombare regolabile grazie a una semplice maniglia a scatto, elementi indispensabili per garantire comodità e piacere durante l’utilizzo anche protratto per ore

Design Ergonomico: il poggiatesta regolabile e oscillante aggiunge comfort e piacere all’uso, poltrona da ufficio pensata per offrire un’esperienza rilassante e producente per svolgere il proprio lavoro in assoluta comodità, ideale per abbinarla in qualsiasi studio e ufficio, una sferzata di design e classe nei i tuoi ambienti lavorativi, i certificati BIFMA (ente dello sviluppo e la manutenzione degli standard di sicurezza) rendono questa poltrona sicura e resistente

Dimensioni: 62x63x129

Songmics Poltrona Girevole con Poggiagambe Sedia Direzionale Ergonomica da Ufficio Studio Regolabile con Rotelle OBG71B, Portata Massima: 150 kg, Pelle sintetica, Nero € 185.99 in stock 1 new from €185.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottima qualità La copertura finta pelle è di PU, facile da pulire; la seduta è imbottita da spugna di alta densità con buona elasticità, anche resistente a deformazione; rotelle di PU, basso rumore

Disegn ergonomico la curvatura del schienale adatta al corpo, l’altezza totale è 116-126 cm, l’altezza del schienale è 70 cm, l’altezza della seduta è 45-55 cm, dimensioni di sedile: 53 cm × 52 cm (p × l), rotazione 360°

Stabile e affidabile I pezzi di braccioli, supporto della seduta, rotelle e pistone di gas sono passati la verificazione BIFMA; il diametro della base da 5 piedi è 70 cm, anche la stabilità è verificata da SGS

Ingegnoso disegno L'inclinazione dello schienale è regolabile e bloccabile fino a 135°; c'è anche un poggiagambe nascosto; la sedia regorabile aiuta a mantenere una postura corretta, essenziale per chi rimane seduto alla scrivania per diverse ore

Pezzi di sostituto Viti e rotelle aggiuntive sono previste per sostituire; tutte le viti sono anti-allentati, confezionati e numerate; rotelle di PU, basso rumore, non si usura pavimento, Le rotelle nella confezione di questo modello di sedia sono applicabili per quasi tutti i tipi di pavimento (mattonella, parquet, piastrelle di PVC, tapetto, ecc.), Il carico statico massimo è 150 kg

Yaheetech 2 Sedie da Scrivania Ufficio Studio in Rete Ergonomica a Rotelle Girevole Inclinabile Altezza Regolabile con Braccioli Nere € 99.99

€ 84.99 in stock 1 new from €84.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Schienale Ergonomico e Traspirante: la sedia è dotata di schienale in rete a maglia densa che consente un migliore flusso d'aria, accelerando la dissipazione di calore e umidità , lo schienale curvo può allinearsi perfettamente con la linea del corpo umano e supportare la curva naturale della colonna vertebrale.

Sedile più Grande e Girevole a 360°: in questo modello, abbiamo aggiornato le dimensioni del sedile, misurando larghezza di 51 cm, profondità di 49,5 cm e 6,5 cm di spessore, per offrirti un sedile più morbido e più ampio. Anche il sedile si può girare a 360°, molto comodo da parlare con i tuoi colleghi e prendere le cose.

Altezza Regolabile: l'altezza del sedile di questa sedia in rete può essere semplicemente regolata da 33,5 cm a 43,5 cm tirando la leva sotto il sedile in base alle proprie esigenze. Quando è necessario sollevare la sedia, alzarsi e tirare la leva. Quando è necessario abbassare il sedile, sedersi sul sedile e tirare la leva.

Sedia da ufficio Reclinabile: questa sedia da ufficio in rete può essere inclinata all'indietro semplicemente estraendo la leva, una manopola rotonda di controllo della tensione dell'inclinazione sotto il sedile è fornita per regolare l'angolo di inclinazione.

Base a stella e Ruote orientabili: la sedia dispone una base grande a stella stabile con diametro di 60 cm e 5 ruote girevoli a 360 gradi, garantendo un movimento fluido e rapido e mantenendo il tuo ritmo di lavoro veloce.

Soontrans Sedia da Ufficio, Sedia Ufficio Ergonomica con Cuscino Lombare, Braccioli Pieghevoli, Poggiatesta Regolabile, Sedia Scrivania con Inclinazione, Poltrona Ufficio Regolabile in Altezza, Rosa € 119.99

€ 95.99 in stock 1 new from €95.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design Ergonomico】Le sedia ufficio ergonomica offrono il supporto più confortevole e affidabile per la schiena, per mantenere una postura sana e alleviare la tensione e il dolore alla schiena. Il supporto lombare sdoppiato si adatta meglio alla curva della schiena e può ridurre la pressione sulla colonna lombare. Il poggiatesta regolabile in altezza di 9 cm aiuta a mantenere una curvatura cervicale naturale e rilassata in diverse posizioni di seduta.

【Corrimano Pieghevole】Regolate l'altezza della seduta agendo sul bilanciere sotto il sedile, oppure sbloccate la funzione di inclinazione a 100°-120° per regolare il vostro comfort personale e ottenere un momento di relax per i nervi stanchi e concentrati sul lavoro. I braccioli pieghevoli in schiuma non solo offrono un sostegno confortevole, ma eliminano anche i problemi di spazio causati dall'abbinamento di diversi tipi di tavoli.

【Sicuro e Affidabile】Realizzate in acciaio antideflagrante di precisione, le aste pneumatiche sono certificate BIFMA e SGS e sono state sottoposte a test di pressione statica fino a 1136 kg per garantire durata, robustezza e sicurezza a lungo termine. Le gambe sono realizzate in lega di alluminio ad alta resistenza, robusta e resistente, e hanno un baricentro stabile, per cui possono sostenere un peso massimo di 150 kg senza ribaltarsi.

【Confortevole e Resistente】Il cuscino della sedia da ufficio ergonomica è realizzato in schiuma di qualità ad alta densità, moderatamente morbida, con una buona resilienza e assorbimento degli urti. Lo schienale in rete ispessita e ad alta resistenza è altamente elastico, resistente agli strappi e all'invecchiamento, confortevole e traspirante e non si deforma nel tempo. Le ruote in PU sono resistenti e si muovono in modo fluido e flessibile, senza rumore e senza graffiare il pavimento.

【Installazione Rapida】Le sedia scrivania ergonomica sono corredate di istruzioni dettagliate per il montaggio. I componenti parzialmente preinstallati riducono lo sforzo di installazione e semplificano l'installazione. Non esitate a contattarci in caso di problemi di qualità del prodotto o di installazione. Le sedie da ufficio ergonomiche offrono un comfort senza precedenti e scegliere una poltrona ufficio Soontrans sarà una scelta saggia. READ 30 migliori Plug Anale Coda da acquistare secondo gli esperti

CLP Sedia Ufficio Xanthos XXL In Similpelle I Poltrona Ergonomica Portata Max 210 KG I Sedia Studio Imbottita Regolabile, Colore:crema € 138.90 in stock 8 new from €138.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'imbottitura della seduta e dei braccioli rendono questa poltrona girevole da ufficio estremamente comoda. La scelta dei colori è ampia, il modello è disponibile nelle varianti: nero, verde, crema, bianco, marrone e grigio. Il design sobrio ed elegante rende questa poltrona da ufficio versatile e adatta a qualsiasi tipo di ambiente e stile

È la sedia ideale per persone alte e robuste, la seduta è rinforzata ed assolutamente confortevole. Il meccanismo di inclinazione integrato consente maggiore libertà di movimento e riduce lo stress di una lunga giornata di lavoro, limitando al minimo la staticità della postura. La poltrona relax che stavi cercando è dotata di un alto, ampio e avvolgente schienale. La seduta larga e profonda è il supporto ottimale per un senso di benessere profondo

Poltrona ufficio con portata massima di 210 kg e dotata di molla a gas. Le misure: Altezza complessiva: 115 - 125 cm | Largh.complessiva: 62 cm | Profondità complessiva: 70 cm | Altezza seduta: 45 - 55 cm | Dimensioni seduta: 52 x 52 cm | Altezza braccioli: 69 - 79 cm | Largh. braccioli: 5 cm | Lunghezza braccioli: 35 cm | Altezza schienale: 70 cm | Largh. schienale: 50 cm | Spessore schienale: 10 cm | Spessore imbottitura seduta: 13 cm

Il meccanismo di oscillazione permette una maggiore libertà di movimento. Il telaio in metallo garantisce la massima stabilità. La poltrona da ufficio presidenziale mette d'accordo estetica e comfort. La seduta ergonomica e il suo design si combinano perfettamente

La sedia è girevole e regolabile in altezza, questo è possibile grazie alla leva situata sotto al sedile. La seduta è in rivestimento di similpelle elastico, che rimane tirato anche in assenza di carico. Questo rende la sedia non solo esteticamente più bella, ma assicura anche la longevità dell'imbottitura del rivestimento, preservando in ogni caso il relax unico della seduta

Durrafy Sedia ufficio, Sedia Ufficio Ergonomica, Sedia girevole con Poggiatesta regolabile, Bracciolo, Supporto lombare, Regolazione in altezza e oscillazione a 120°, Cuscinetto 150kg € 156.99 in stock 1 new from €156.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design ergonomico】 Lo schienale a forma di S della sedia ufficio ergonomica con bracciolo regolabile (8cm), Supporto lombare (5 cm) e poggiatesta rotante multidimensionale (8 cm, rotazione di 30°) si adatta perfettamente al corpo e fornisce il supporto necessario per la schiena e collo, mantenendo una postura seduta sana. Sentiti a tuo agio quando sei seduto: lo schienale e la sedia da ufficio sono realizzati in materiale a rete traspirante.

【Funzione di inclinazione】 La funzione di oscillazione della sedia da ufficio è una caratteristica. Tirare l'interruttore sotto il sedile per accenderlo e spegnerlo. L'intervallo di regolazione dell'oscillazione dello schienale è compreso tra 90° e 120° (non bloccabile), in modo da poter non solo lavorare, ma anche rilassare il corpo. Lo schienale può essere regolato da 90° a 120°. La tensione dello schienale può essere regolata ruotando la manopola sottostante.

【La Sua sedia ufficio affidabile】La molla a gas è stata certificata da BIFMA e SGS e la base a 5 stelle supera oltre 150.000 test di pressione, garantendo maggiore sicurezza. La capacità di carico della sedia da ufficio è di 150 kg. Le grandi ruote da 2,36 pollici possono ruotare di 360° e scorrere senza rumore, fornendo un ambiente di lavoro e di vita silenzioso e senza lasciare graffi.

【Regolabilità multifunzionale】La sedia ergonomica da ufficio può regolare il supporto per la colonna vertebrale inferiore semplicemente spostando il supporto lombare. L'altezza dei braccioli della sedia girevole può essere regolata, l'altezza del poggiatesta può essere regolata e anche l'angolo può essere regolato. Il cuscino del sedile è imbottito con schiuma ad alta densità 45D, che ha una viscoelasticità speciale e un'elevata capacità di assorbimento degli urti.

【AMPIAMENTE UTILIZZATO E INSTALLATO】Sia che tu utilizzi la sedia da ufficio traspirante come sedia per computer, sedia da scrivania, sedia da gioco, sedia direzionale o sedia da riunione, può offrire un'esperienza senza precedenti. Le istruzioni dettagliate consentono di assemblare in 15-20 minuti. 2 anni di garanzia. Se hai domande sulla sedia da ufficio, non esitare a contattarci.

SIHOO Sedia da Ufficio, Ergonomica Girevole a 360 °, braccioli Pieghevoli e reversibili, Sedia da Scrivania con Comodo Supporto Lombare in Rete Traspirante, con Ruote Girevoli in Nylon Grigio € 145.26 in stock 1 new from €145.26

5 used from €80.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐【Comfort affidabile]】Sedia ergonomica con schienale medio curvo che sostiene perfettamente il corpo. Cuscino spesso 2,5" imbottito con schiuma modellante ad alta densità, morbido e confortevole per lunghe ore. Il supporto lombare può essere regolato verso l'alto e verso il basso, per liberarsi dalla fatica della vita.

⭐【BRACCIOLI PIEGHEVOLI】I braccioli imbottiti pieghevoli di questa sedia da ufficio sono progettati con una struttura orientata all'uomo. È realizzato in plastica ad alta resistenza, resistente alla temperatura e alle deformazioni. Inoltre, quando lavori, il bracciolo può sollevarsi per sostenere il bracciolo e puoi sollevarlo per risparmiare spazio quando ti rilassi. L'angolo di sollevamento va da 0 ° a 90 °, che può essere regolato in base alle proprie esigenze.

⭐【ALTA QUALITÀ】Certificato da BIFMA, base resistente e di alta qualità, più solida e affidabile. Le ruote a 360 gradi erano silenziose durante il movimento, il che non graffiava il pavimento. La sedia a rete può sopportare il peso di 300 libbre, che è una garanzia per la tua sicurezza personale.La sedia è più adatta per persone di 150-180 cm.

⭐【FACILITÀ DI MONTAGGIO】Il pacchetto è dotato degli strumenti e dei guanti necessari per l'installazione e viene fornito con istruzioni chiare per unire rapidamente la sedia ergonomica da ufficio.

⭐【GARANZIA DI SODDISFAZIONE AL 100%】La soddisfazione del cliente è la nostra eterna motivazione. Le sedie da ufficio SIHOO possono essere restituite e sostituite gratuitamente in caso di problemi di qualità entro 30 giorni. E promettiamo di fornirvi parti del prodotto a zero profitti durante il periodo di garanzia di un anno. In caso di problemi, contattateci e vi forniremo una soluzione soddisfacente.

