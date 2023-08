Home » Personal computer 30 migliori Ssd Esterno 500Gb da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Ssd Esterno 500Gb da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Samsung T7 Portable SSD - 500 GB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC500T/WW) € 84.99

€ 55.99 in stock 43 new from €55.99

3 used from €54.44 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Archiviazione esterna ad alta velocità in formato tascabile compatto e capacità fino a 500 GB

Fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s o 1.000 MB/s grazie a USB 3.2 Gen.2

Custodia in alluminio compatta e di alta qualità, sottile ed elegante, disponibile nei colori rosso metallizzato, blu indaco o grigio titanio

I due cavi USB da tipo C a C e da tipo C a A inclusi consentono di connettersi a PC, Mac, dispositivi Android, smart TV e console di gioco

Sicurezza dei tuoi dati Può resistere a cadute fino a due metri e, se lo desideri, può essere crittografato con una password

Hard Disk Esterno 500GB - 2,5" Ultrasottile Portatile USB3.0 Storage per Xbox,Ps4,Desktop, Laptop, MacBook, Chromebook Wii u,TV (Cielo grigio) € 49.99

€ 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ Compatibile con i vari tipi di spositivo come TV / Ps4 / Xbox / Windows / Mac / Linux / sistema operativo Android ecc(★L'unità funzionerà solo se viene utilizzata su una smart TV, Si prega di riformattarlo sul computer per Fat32)

✔ Design minimale - Plug-and-Play - L' Hard Disk Esterno: non necessita di alcun programma di installazione e configurazione del software

✔ Robusto e durevole (alluminio) - Hard Disk Esterno è molto compatto (0,39 pollici / 1 cm), impermeabile e antiurto

✔ Trasferimento dati ultraveloce - L'Hard Disk funziona con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0 per trasferimento di dati molto veloci. Fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0, velocità di trasferimento

✔ Fornitura e assistenza: Il prodotto comprende 1 disco rigido portatile robusto, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale utente, 3 anni di garanzia del produttore

SSK SSD NVME portatile da 500 GB, velocità di trasmissione estrema fino a 1050 MB/s Unità a stato solido esterna USBC 3.2 Gen2 SSD esterno per PS5, xBOX, laptop, MacBook/Pro/Air e altro € 65.99

€ 53.54 in stock 1 new from €53.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【SSD NVME portatile estremo da 500 GB】: prestazioni dell'unità a stato solido SSK NVMe con velocità di lettura fino a 1050 MB/s e velocità di scrittura di 1000 MB/s, trasferimento di file di grandi dimensioni in pochi secondi. Consente di spostare rapidamente foto e video ad alta risoluzione (velocità effettiva a seconda dell'unità capacità, dispositivo host, sistema operativo e applicazione);

【Prestazioni elevate】: questo SSD portatile adotta un controller IC ad alte prestazioni, conforme a UASP, Trim che può migliorare efficacemente la velocità e prolungare la durata dell'SSD;

【Compatibilità universale】: supporta Windows, MacOS, Linux, Android. Questa unità a stato solido esterna include un cavo da USB C ad A e un cavo da USB C a C, quindi l'SSD non è applicabile solo ai tradizionali dispositivi per computer con porta USB A, ma è adatto anche per smartphone USB C, PS5, xBOX, laptop e macbook ecc. .È retrocompatibile con USB3.0/USB2.0;

【Design portatile】: SSK Mini SSD portatile è realizzato in materiale in lega di alluminio spesso 2 mm, l'area circostante è realizzata in ABS di grado ingegneristico, che ha una buona tenacità. Dimensioni: 2,70 "x 1,48" x 0,49 "e peso 0,18 libbre, puoi facilmente mettere questo SSD portatile nella tua valigetta, nello zaino o nella borsa per il trasporto;

【Sicuro e affidabile】: archivia foto, video, musica e file in modo rapido e sicuro. L'unità SSD portatile SSK ha un'eccellente resistenza agli urti e antivibrazione, un minore consumo energetico e dissipa rapidamente il calore per ottenere una trasmissione dati affidabile; Le funzioni impermeabili e antipolvere proteggono meglio i tuoi dati. READ 30 migliori Lenovo Tablet 10 Pollici da acquistare secondo gli esperti

Netac ssd portatile 500gb, disco ssd portatile, ssd esterne, unità a stato solido esterna per Mac, Latop, Desktop, Tablet, ssd esterni 500gb € 59.99

€ 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta velocità: l'unità SSD esterna dotata di interfaccia USB 3.2 Gen 2, fino a 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura ultra veloce

Portatile SSD: Design portatile sottile e sportivo, misura solo 100 x 29,4 x 9 mm (L x P x T) e pesa solo 30 g

Design robusto: più resistente agli urti e più durevole grazie all'alloggiamento in alluminio resistente agli urti con telaio interno rinforzato.

Compatibilità: include cavo USB 3.1 tipo C a A e USB 3.1 tipo C a C (adattatore), adattatore per latop, desktop, tablet, smartphone e altri dispositivi. L'unità a stato solido portatile compatibile per Windows/Mac/Android.

Velocità di trasmissione veloce: ideale per il trasferimento di dati di grandi dimensioni, tra cui video 4K, foto ad alta risoluzione, giochi e altro ancora.

Crucial X6 da 500GB SSD Portatile - Fino a 540MB/s - PC e Mac - Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 - CT500X6SSD9 € 84.99

€ 55.99 in stock 48 new from €54.33

8 used from €47.42

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CAPACITÀ OTTIMALE: fino a 4 TB, capacità di archiviazione, sufficiente per un massimo di 20.000 foto, 100 ore di video, 6.000 brani o 400 GB di documenti con spazio libero

VELOCE: velocità di lettura fino a 540 MB/s: 3,8 volte veloce della maggior parte dei dischi rigidi

COMPATTO, LEGGERO: si adatta tra le dita e pesa meno delle chiavi dell'auto

AMPIA COMPATIBILITÀ: funziona con PC, Mac, Android, iPad Pro (il computer PS4, Xbox One e USB-A richiede adattatore USB-A, disponibile separatamente)

OTTIMALE: supportato da Micron, uno dei produttori di flash storage al mondo

LaCie Portable SSD, 500GB, SSD Esterno, 2.5", USB-C, USB 3.0, Mac, PC, 3 anni Rescue Services (STHK500800) € 238.00 in stock 2 new from €238.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fino a 540 MB/s di velocità con un’unità SSD esterna da prestazioni elevate per rapidi trasferimento e modifica di file; trasferimento di un'ora di filmati in meno di un minuto

500GB di capacità per memorizzare ore di video 4K e migliaia di foto ad alta risoluzione

Cavo USB-C reversibile per trasferimenti rapidi con computer dotati di interfaccia USB 3.1 o Thunderbolt 3; per una compatibilità universale con USB 3.0, computer Mac e PC

Cavo da USB 3.0 a USB-C per PC portatili di generazioni precedenti

Design leggero e resistente agli urti per viaggiare leggeri e sicuri; la resistenza alle cadute fino a 2 metri consente di proteggere i file durante il trasporto

UnionSine Hard Disk Esterno 2,5" 500GB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Macbook, PS4, PS5, Xbox series, Wii u, TV (Nero) HD2510 € 37.79

€ 29.89 in stock 1 new from €29.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sistemi compatibili e dispositivi compatibili】 -Windows / Mac / Linux / Android/TV/PC/Laptop/Ps4/Xbox

【Versione Aggiornata】 - Utilizzando una combinazione di strisce di logo specchiate e design antiscivolo , gli angoli arrotondati del contenitore sono più adatti per essere tenuto in mano

【Trasferimenti di dati ultraveloci 】- Funziona con porte USB 3.0 e USB 2.0 per fornire velocità di trasferimento ultraveloci In teoria velocità di lettura fino a 120 MB / s, velocità di scrittura fino a 103 MB / s

【Plug and Play】 - non necessita di software, basta collegarlo e l'unità è pronta per l'uso. Il chip del hard disk è avvolto da uno strato anti-interferenza in alluminio per aumentare la dissipazione del calore e proteggere i dati

【Cosa Contiene la confezione 】- 1 unità hard disk esterno, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale d'uso, garanzia del produttore di 3 anni.

SanDisk Extreme 500 GB, SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere, Monterey € 97.99 in stock 26 new from €92.26

9 used from €73.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità di lettura di 1050 MB/s

Velocità di scrittura di 1000 MB/s

Resistente alle cadute da 2 m e con un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere

Usa il pratico gancio per moschettone per fissare l'unità al passante della cintura o allo zaino, così puoi viaggiare in giro in tutta sicurezza

JUANWE Unità Esterna SSD 500G USB 3.1 Tipo C USB C SSD Portatile Hard Disk External Solid State HDD Compatibile per PC, laptop, PS4, Xbox, Telefono Cellulare Android,Nero € 45.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità super veloce: con il protocollo di interfaccia USB 3.1 e l'interfaccia fisica di tipo C, la velocità di lettura dell'unità SSD JUANWE raggiunge fino a 500 MB/s, offre prestazioni eccellenti e soddisfa i requisiti di un ufficio altamente efficiente.

Grande capacità di archiviazione: grazie alla grande capacità di memoria di 120 GB e al formato exFAT standard standard, l'SSD esterno JUANWE è ideale per la trasmissione di grandi quantità di dati, tra cui video 4K, documenti, immagini, foto e giochi.

Ampia compatibilità: con cavo da USB C a C e cavo USB C a A, l'SSD JUANWE può lavorare senza problemi con PC Windows, Latops, Mac, Android telefoni o tablet con porta USB C e PS4, Xbox One, TV.

Prestazioni elevate: la custodia ultra sottile in lega di alluminio sabbiato per hard disk JUANWE SSD è stata progettata per dissipare W più velocemente e avere un aspetto piacevole. Plug & Play veloce e semplice per una conservazione dei dati più sicura ed efficiente.

Dimensioni compatte e peso ridotto, con una dimensione di 82,5 - 27,9 - 9,9 mm e un peso di 40 g, piccolo e leggero, design curvo su entrambi i lati, si adatta perfettamente all'unità SSD portatile JUANWE, è facile e comodo da trasportare per le chiamate, i viaggi e l'ufficio.

Kootion 500GB SSD Esterno Hard Disk Esterno Portatile Disco Rigido USB Type C 3.1, Alta Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 550 MB/s e 500 MB/s, per MacBook, Computer, Laptop, Desktop, Nero € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▲ USB 3.1 VELOCITÀ DI TRASMISSIONE ULTRA-VELOCE: La velocità di lettura può raggiungere fino a 500 MB / s, mentre la velocità di scrittura può raggiungere fino a 450 MB / s, consentendo di trasferire file di grandi dimensioni come filmati HD in pochi secondi.

▲ PORTATILE E LEGGERO: l'involucro dell'SSD utilizza una lega di alluminio che lo rende molto solido e resistente. È anche super piccolo e leggero (pesa circa 40g), ti permette di tenerlo in tasca.

▲ DISPOSITIVI COMPATIBILI: l'SSD esterno ha 1 cavo USB-C A USB-A e 1 Adattatore USB A-USB C , quindi è possibile collegarlo a dispositivi come MacBook, computer, laptop e tablet, Smart TV, PS3 / 4, XBOX ecc.

▲ SISTEMI COMPATIBILI: È compatibile con Windows 7/8/10 / Vista / Windows XP / Windows 2000 / Windows ME / NT / Windows 98 seconda edizione / Linux / Mac OS.

▲ 2 ANNI DI GARANZIA: non esitate a contattarci se avete qualche problema con il prodotto, lo risolveremo il prima possibile.

Sony SSD Esterno 500 GB SLMG5, Lettura 1.000 MB/s, Scrittura 1.000 MB/s, Serie Tough IP67, USB 3.1 Type C, Argento € 260.00

€ 166.17 in stock 3 new from €166.17 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità e resistenza senza compromessi per i professionisti

Flussi di lavoro veloci, in ogni singola fase: archivia, modifica ed esegui rapidamente il backup di contenuti professionali in studio o in viaggio

Accelera i flussi di lavoro: fai di più in meno tempo perchè la connessione veloce e le velocità di trasferimento dati elevate consentono backup rapidi, controlli rapidi, modifica e ritocco contenuti, in studio o in loco; utile se si lavora su grandi file, ad alta intensità dati o in tempi ristretti

Durata su cui puoi fare affidamento, ovunque lavori e indipendentemente dalle condizioni; design ergonomico: robusto, compatto e leggero per maneggevolezza e facilità d'uso

Samsung T7 Touch Portable SSD - 500 GB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Metallic Silver (MU-PC500S/WW) € 124.99

€ 83.14 in stock 23 new from €83.14

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s; fino a 9.5 più veloce di un hard disk esterno

Interfaccia USB 3.2 di seconda generazione

Resistente: il robusto telaio interno lo protegge da cadute da altezze fino a 2 metri

Sicuro: grazie al lettore di impronte digitale integrato; protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit

Compatibilità: Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive o Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive.; le versioni precedenti di questi sistemi non sono supportate

SanDisk Extreme SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, 500 GB € 120.00 in stock 3 new from €117.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La ottima velocità di trasferimento,fino a 550 MB/sec,consente di trasferire rapidamente foto e video ad ottima risoluzione

Robusta,impermeabile e resistente alla polvere classe IP-55

Unità a stato solido resistente agli urti per una maggiore durata del prodotto

Dimensioni ridotte,formato tascabile

Da verificare la compatibilità di questo prodotto con i tuoi dispositivi

Sonnics 500GB Grigio scuro hard disk esterno portatile USB 3.0 Super velocità di trasferimento per uso con Windows PC, Apple Mac, Xbox One e PS4 € 44.99

€ 28.00 in stock 3 new from €28.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità di trasferimento USB 3.0 Super Speed 5Gbps ultra sottile e leggera Disco rigido esterno portatile

Funziona direttamente da una porta USB 2.0 o USB 3.0, non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna

Soluzione di archiviazione portatile affidabile formattata in FAT32 per l'utilizzo con tutti i sistemi operativi mac os e windows

Adatto per aggiungere e rimuovere registrazioni con facilità

Funziona su XBOX Series X e S e PS5

TOPESEL Mini SSD Esterno Portatile da 500GB, USB 3.1 e Tipo C Fino a 540 MB/s, per PC, Computer, Laptop, Nero € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta velocità】 i trasferimenti ad alta velocità con velocità di lettura fino a 540 MB / s ti consentono di spostare velocemente foto e video ad alta risoluzione.

【Leggero】questo disco rigido è più piccolo di uno smartphone, può facilmente scivolare in tasca o in borsa per lavorare e divertirsi.

【Reso stabile】aspetto metallico, resistente, resistente alla polvere e impermeabile, mantiene fresco l'SSD portatile per un trasferimento dati affidabile e un basso consumo energetico.

【Soddisfa le tue esigenze creative】questo SSD portatile ha una varietà di dimensioni di archiviazione tra cui scegliere. Inoltre, puoi archiviare foto, video e file audio ad alta risoluzione.

【Compatibilità】si adatta alla maggior parte dei telefoni, tablet e laptop USB-C su sistemi Android e Windows, inclusi Xbox, ecc. READ 30 migliori Stampante Laser Monocromatica da acquistare secondo gli esperti

LaCie Portable SSD, 500 GB, External Solid State Drive - USB-C, USB 3.2 Gen 2, speeds up to 1,050 MB/s, Moon Silver, for Mac PC and iPad, with Rescue Services (STKS500400) € 84.00

€ 73.95 in stock 38 new from €73.95

3 used from €61.41

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features File di grandi dimensioni? Nessun problema: potete trasferire rapidamente i file o lavorare direttamente dall’unità grazie a velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s, paragonabili all’interfaccia NVMe (le velocità di trasferimento dei dati effettive potrebbero variare a seconda dell’ambiente operativo e di altri fattori, come l’interfaccia utilizzata e la capacità dell’unità).

Fino a 2TB di capacità per conservare tutti i film, foto e altro in un'unica posizione. Design accattivante, compatto e robusto per resistere a uno stile di vita attivo, l’ideale per essere buttata in borsa prima di un viaggio

Grazie alla compatibilità con iPad USB-C è possibile trasferire foto e video senza problemi e liberare spazio sul dispositivo, inoltre, è possibile lavorare su tutti i file direttamente dall’iPad

Rapide connessioni con l’interfaccia USB-C per una compatibilità immediata con Windows, Mac e iPad

Massima tranquillità a lungo termine, grazie alla garanzia limitata di tre anni e ai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi

Gigastone SSD Esterno 500 GB, SSD Portatile 500GB, Unità a stato solido con interfaccia USB 3.1 Type-C per PC Mac Windows PS4 Xbox One e Smart TV, 3D NAND, Velocità di lettura fino a 550 MB/s. - Nero € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Veloce e Straordinario]: Smetti di aspettare, risparmia più tempo. Fornisce una velocità di lettura e scrittura fino a 550 MB / s, consente un rapido trasferimento dei dati con un'archiviazione affidabile dei dati. Eccellente per editor di video / foto e qualsiasi creatore di contenuti necessita di archiviazione e trasferimento dati rapidi.

[Design]: Formato portatile super piccolo con robusta custodia in metallo. La tecnologia 3D NAND consente un'elevata velocità di trasferimento dei dati e una longevità affidabile del prodotto. Super leggero e portatile ma estremamente resistente, puoi portarlo facilmente ovunque tu voglia.

[Compatibilité Appareil] : 2 câbles USB C inclus : Câbles USB Type-C vers USB Type-C + USB Type-C vers USB A. Parfait pour les PC Windows, ordinateurs de bureau, Mac, smartphones Android et PS4.

[Affidabilità]: Alloggiamento in metallo resistente agli urti e alle vibrazioni 7,4 x 4,8 cm. Temperatura non operativa: da -20 ° C a 70 ° C. Temperatura di esercizio: da 0 ° C a 70 ° C.

[Supporto]: Gigastone 3 anni di garanzia. 30-giorni rimborso garantito. Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

KEXIN Extreme SSD 500GB Portatile USB 3.1 Unità a Stato Solido Esterne USB C Disco Rigido 500 GB SSD con Adattatore USB C Tipo C SSD per PC, Latop, Desktop, Windows, Mac OS Nero € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【SSD esterno con Grande Capacità di Archiviazione】: 500 GB (capacità attuale di circa 460 GB) per archiviare foto, video e file audio ad alta risoluzione.

【SSD Portatile da 500 GB - Alta Velocità di Trasferimento】: l'SSD portatile offre un'elevata velocità di trasferimento, il che lo rende estremamente ideale per salvare e modificare foto e video ad alta risoluzione.

【Ampia Compatibilità】: l'SSD portatile esterno è dotato di un'interfaccia USB di tipo c e dotato di un cavo da USB C a USB C e di un cavo da USB C a USB 3.0, il che significa che funzionerà con computer desktop e Mac, laptop, tablet e altri dispositivi.

【Unità a Stato Solido Compatta e Leggera】: la custodia SSD portatile è realizzata in lega di alluminio per una rapida dissipazione del calore e resistenza all'usura, all'acqua, alla polvere, all'antimagnetico e agli urti, il che lo rende molto forte e durevole; il design compatto e il peso leggero consentono di portare tutti i file digitali in tasca

【Ampia Gamma di Applicazioni】: Grazie all'adattatore da USB tipo c a USB 3.0, l'SSD esterno KEXIN può essere utilizzato con computer, console di gioco (Xbox One X, Playstation 4) dotate di USB tipo A; E utilizzando il cavo di tipo c, questo SSD esterno è facile da contattare a Switch Pro, smartphone con porta USB di tipo c, ecc.

Samsung Portable SSD T7 MU-PC500T - SSD - crittografato - 500 GB - esterno (portatile) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connettore) - 256 bit AES - Titan Gray € 78.43 in stock 8 new from €77.65 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Samsung Portable SSD T7 MU-PC500T - SSD - crittografato - 500 GB - esterno (portatile) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connettore) - 256 bit AES - Titan Gray

BUFFALO SSD esterno da 500 GB - Fino a 600 MB/s - USB-C - USB-A - USB 3.2 Gen 2 (compatibile con PS4 / PS5 / Windows/Mac) - Stick esterno per unità a stato solido - ‎‎SSD-PUT500U3B € 117.00 in stock 1 new from €117.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BEST STICK SSD – SSD compatto e affidabile per soddisfare la tua richiesta in movimento. Compatibile con PS4/PS5, Mac e PC. Risparmia spazio e tempo di caricamento sulla tua console memorizzando i dati di gioco sugli SSD Buffalo.

Accessorio ideale on-the-go - Copia rapidamente i tuoi dati di grandi dimensioni. Se sei un professionista che necessita di archiviazione veloce e sicura, l'unità SSD Buffalo è pronta per il backup in movimento per foto, video, documenti e altro ancora.

VELOCITÀ E MULTI-TASKING - La velocità ultraveloce (fino a 600 MB/s) consente di collegare l'unità al PC ed eseguire contemporaneamente grandi attività intensive.

Compatto, durevole e affidabile: il design resistente agli urti, robusto fornisce protezione dalle cadute. Stick e fattore di forma retrattile per trasportare i dati nel palmo della tua mano. Non importa se è per lavoro o divertimento, puoi facilmente utilizzare il tuo SSD Buffalo in movimento.

CONNETTIVITÀ USB 3.2 e garanzia di 3 anni - Supporta USB-C / USB-A. Collega facilmente l'SSD Buffalo al PC e ad altri dispositivi mobili. GARANZIA TRIANNO per i dispositivi registrati (due anni se non registrati).

PNY CS2260 EliteX-PRO USB 3.2 Gen 2x2 SSD portatile esterno da 500 GB, fino a 1.500 MB/s di velocità di lettura e 900 MB/s di velocità di scrittura € 59.99 in stock 23 new from €58.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PNY CS2260 EliteX-PRO USB 3.2 Gen 2x2 SSD portatile esterno da 500 GB, fino a 1.500 MB/s di velocità di lettura e 900 MB/s di velocità di scrittura

ORICO Portable External SSD 500GB, SSD esterno Hard Drive Fino a 1050MB/s USB-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps External Solid State Drive con UASP, Plug and Play -MTQ € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta qualità e durevole】Utilizzando la tecnologia IML High-End presenta resistenza ai graffi, forte resistenza alla corrosione e lunga durata. L'effetto tridimensionale è buono e il prodotto ha un aspetto di alta qualità. Il lavoro non è caldo e il trasferimento dei dati è più stabile.

Aspetto elegante: guscio in plastica colorata + telaio centrale in lega di zinco, durevole, antiurto e a prova di caduta, protegge efficacemente i dati. L'aspetto deriva dal concetto di design di montaggio, alla moda e trendy.

Interfaccia USB di tipo C: adotta USB 3.2 Gen 2/USB 3.1 (10 Gbps) schema di controllo master, interfaccia di uscita USB C, supporto Plug and Play, protocollo di accelerazione UASP. È dotato di un cavo dati 2 in 1 da USB C a USB-A e USB-C da 0,3 metri, adatto per l'uso sul lato host di diverse interfacce.

Trasmissione estremamente veloce: quando si utilizzano particelle NAND LASH ad alta velocità, la velocità massima di lettura è di 1210 MB/s, consentendo di soddisfare più velocemente le esigenze di trasferimento dati. (PS: deve essere testato sotto l'interfaccia da 10 Gbps sul lato host)

Ampiamente compatibile: è compatibile con una varietà di dispositivi e può essere collegato a PC, notebook, smartphone, console di gioco, router, ecc. Supporta sistemi operativi multipiattaforma, supporta Windows, Mac OS, Linux, Android, iPad e altri sistemi operativi.

Seagate Expansion SSD, 500 GB, Portable External SSD, for PC and Mac, 3 year Rescue Services (STJD500400) € 55.89

€ 53.70 in stock

1 used from €53.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Unidad de estado sólido ultrarrápida y extremadamente portátil, ideal para transmitir vídeos almacenados directamente a un portátil, pasar fotos rápidamente y realizar copias de seguridad de los contenidos sobre la marcha

Expansion SSD es una pequeña y ligera unidad SSD USB-C con un diseño minimalista para días ajetreados y transportes bulliciosos.

Esta unidad externa incluye un cable USB 3.0 y USB-C que funciona perfectamente con portátiles Windows y Mac (puede ser necesario reformatear la unidad para usarla con Time Machine).

Mucha capacidad para gestionar su mundo digital

Disfrute de la tranquilidad a largo plazo que le proporcionan los 3 años de garantía limitada incluidos y el plan Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos.

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/256GB- con cappuccio removibile (Nero + Verde ottanio) € 21.99

€ 18.80 in stock 70 new from €16.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il design con cappuccio removibile protegge il connettore USB

Molteplici colorazioni, in base alla capacità

L'anello di aggancio consente di appenderlo a un portachiavi con semplicità

WD My Passport Portable SSD 500GB with NVMe Technology, USB-C, Read Speeds of up to 1050MB/s & Write Speeds of up to 1000MB/s. Works with PC, Xbox, PlayStation - Space Grey € 73.99

€ 63.99 in stock 27 new from €63.99

6 used from €57.79 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità di lettura fino a 1050 MB/s

Velocità di scrittura fino a 1000 MB/s

Protezione con password e crittografia hardware; inoltre, il software di backup incluso semplifica i processi di backup dei file di ampie dimensioni sulla tua unità o sull'account cloud

Resistente agli urti e alle vibrazioni; resistente alle cadute da un 1,98 m di altezza

SAMSUNG 870 EVO SSD, Fattore di forma 2,5", Intelligent Turbo Write, software Magician 6, Nero, 500 GB € 59.99

€ 39.00 in stock 138 new from €37.28

3 used from €38.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features interfaccia: raggiunge il limite massimo di velocità sequenziale dell'interfaccia sata di 560/530 mb/s

iStorage diskAshur M2 500GB – PIN authenticated, hardware encrypted USB 3.2 portable SSD. Ultra-fast, FIPS compliant, Rugged & Portable. € 214.00 in stock 10 new from €214.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features iStorage diskAshur M2 500GB – PIN autenticato, hardware crittografato SSD portatile USB 3.2. Ultra-veloce, conforme FIPS, Rugged & Portable READ 30 migliori Ssd 250Gb Samsung da acquistare secondo gli esperti

YINKE Custodia Rigida per SanDisk Extreme Pro/SanDisk Extreme/Crucial X8 /WD My Passport Portable SSD Esterno, 500 GB, 1 TB 2 TB, Borsa Protettiva Cover Case € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia su misura per SSD portatile SanDisk EExtrem / extreme PRO.

La scocca è realizzata in materiale EVA duro ed è impermeabile e resistente agli urti / alla polvere.

Viene fornito con una tasca a rete per cavo e altri piccoli accessori. Il resistente cinturino da polso lo rende facile da trasportare.

Villi interni di qualità eccellente per un'eccellente ammortizzazione.

Rimborso del 100% se la custodia non è compatibile con il tuo dispositivo. (La vendita è solo case, il dispositivo non è incluso)

Fanxiang - Unità di memoria a stato solido interna S101 SSD SATA III 6 Gb/s 2,5", 512 GB, velocità di lettura fino a 550 MB/sec, compatibile con computer portatile e fisso (nero) € 39.00

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Accelera il computer: sostituisci i dischi rigidi meccanici tradizionali, aggiorna il tuo computer portatile o fisso e riduci il tempo necessario per avviare il sistema operativo e aprire le applicazioni.

Risposta rapida: l’SSD Fanxiang S101 adotta l’interfaccia SATA III 6 Gb/s, la massima velocità di lettura fino a 550 Mb/s e la massima velocità di scrittura fino a 450 Mb/s.

Alte prestazioni: l’unità interna a stato solido ha funzioni antiurto e anticaduta, silenziosa, basso consumo energetico, resistenza ad alta e bassa temperatura, velocità di avvio e velocità di caricamento del programma più rapide.

Maggiore efficienza: le unità a stato solido possono essere utilizzate per velocizzare i giochi e velocizzare l’efficienza in ufficio, per video o lavori di progettazione grafica.

Alta compatibilità: SSD interno compatibile con Windows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.4 o versioni successive, Linux 2.6.33 o versioni successive, compatibile con computer portatili, fissi e computer all-in-one.

ASUS ROG Strix Arion S500 SSD Portatile, USB-C 3.2 Gen 2, Capacità 500 GB, NVMe SSD, Velocità di Trasferimento Fino a 1050 MB/s, Crittografia a 256 bit, NTI Backup Now EZ Software, Aura Sync, Nero € 139.90

€ 107.99 in stock 13 new from €107.99

1 used from €98.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L’SSD DRAM con ampia cache SLC offre trasferimenti di file rapidi con una velocità fino a 1050 MB/s, dodici volte più veloce di un normale HDD

Grazie alla scocca in alluminio e ad un pad termico offre un’efficace dissipazione del calore per un raffreddamento eccezionale

Il software NTI Backup Now EZ abbinato al disco AES a 256 bit fornisce protezione e sicurezza per i dati

Gestione semplice ed intuitiva grazie al software ROG SSD Dashboard, controlla ogni aspetto dell’ssd tra cui: temperatura, stato, salute e molto altro

Grazie alla connessione USB-C 3.2 Gen 2 offre prestazioni super veloci e compatibilità con PC, Playstation, Xbox e molto altro

