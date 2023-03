Home » Prodotti per ufficio 30 migliori Stampanti A Colori da acquistare secondo gli esperti Prodotti per ufficio 30 migliori Stampanti A Colori da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Stampanti A Colori preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Stampanti A Colori perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Canon PIXMA TS3350 - Stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display LCD da 3,8 cm, WLAN, Print App, 4800 x 1200 Dpi), colore: Nero € 66.10 in stock 95 new from €57.42 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Canon pixma ts3350 multifunzione a getto d'inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display lcd da 3,8 cm, wlan, app di stampa, 4800 x 1200 dpi), nero

Qualità e praticità: cartucce fine e formato xl opzionale

Connettività semplice: app canon print, airprint (ios) e mopria (android)

Collegamento ai servizi cloud: pixma cloud link tramite app canon print

Caricamento intuitivo: alimentatore carta posteriore

Brother HLL3270CDW Stampante a Colori LED, Velocità 24 ppm, Stampa Fronte/Retro Automatica, Rete Cablata, Wi-Fi, NFC, USB 2.0 Hi-Speed, Cassetto 250 Fogli, Display Touchscreen, Toner da 1000 Pagine € 305.00 in stock 76 new from €305.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettivita: rete cablata, wireless, Wi-Fi Direct e NFC (Near-Field Communication) per la stampa rapida da dispositivi mobile

Stampa fronte/retro automatica

Stampante a colori LED; stampa da smartphone e tablet tramite app; Non effettua copie, scansioni e non è possibile inviare fax

Toner fino a 1000 pagine per ciascun colore (norma ISO/IEC19798); toner aggiuntivi, da acquistare separatamente: TN243CMYK (1000 pagine), toner singoli TN243BK, TN243C, TN243M, TN243Y (1000 pagine)

Toner alta capacità TN247BK (3000 pag), TN247C, TN247M, TN247Y (2300 pag); durate dei toner espresse in base alla norma ISO/IEC 19798 (per informazioni premere: Visualizza altri dettagli prodotto)

HP Color LaserJet Pro M255dw 7KW64A, Stampante a Singola Funzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica a colori, 16 ppm, USB, Wi-Fi, Ethernet, Schermo Touch da 6,85 cm, Bianca € 409.90

€ 361.62 in stock 52 new from €361.62 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Non effettua scansioni e fotocopie

Senza funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 21 pagine per minuto

HP Color LaserJet Pro M183fw 7KW56A, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Manuale a colori, 16 ppm, USB, Wi-Fi, Ethernet, ADF, Fax, Schermo LCD a icone, Grigia € 439.00

€ 358.00 in stock 115 new from €358.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro manuale

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore automatico di documenti

Con funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 16 pagine per minuto

Brother DCPL3550CDW Stampante Multifunzione a Colori LED senza FAX,Velocità di stampa 18 ppm, Stampa Fronte/Retro,Rete Cablata,Wi-Fi,USB 2.0 Hi-Speed,ADF da 50 Fogli,Inbox Toner da 1.000 Pagine/colore € 421.67 in stock

Amazon.it Features Connettività: Rete Cablata e Wireless

Stampa fronte/retro automatica (la copia e la scansione non possono essere effettuate automaticamente in fronte/retro)

Multifunzione a colori LED dotato delle funzionalità di stampa, copia e scansione (No Fax); Stampa da smartphone e tablet tramite app

oner fino a 1000 pagine per ciascun colore (norma ISO/IEC19798); toner aggiuntivi, da acquistare separatamente: TN243CMYK (1000 pagine), toner singoli TN243BK, TN243C, TN243M, TN243Y (1000 pagine)

Le durate dei toner sono espresse in base alla norma ISO/IEC 19798

HP Color LaserJet 150nw 4ZB95A, Stampante a Singola Funzione A4, Stampa Fronte e Retro Manuale a colori, 18 ppm, USB, Wi-Fi, Ethernet, Schermo LCD a icone con tastierino, Bianca € 269.90

€ 258.00 in stock 37 new from €258.00

12 used from €202.20 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro manuale

Non effettua scansioni e fotocopie

Senza funzionalità fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 18 pagine per minuto

Brother MFCJ5740DW Stampante multifunzione inkjet a colori con stampa A3 dai due cassetti standard e da bypass, Stampa, scansione,copia e fax A4 fronte/retro automatica,Connettività cablata e wireless € 462.68

€ 314.99 in stock 129 new from €290.61

8 used from €234.37

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funzionalità di stampa (fino a A3), copia, scansione e fax

Velocità di stampa fino a 28 ipm in bianco e nero e a colori (in base a ISO/IEC 24734)

Stampa/scansione automatica A4 su 2 lati

Connettività cablata e wireless | compatibile con dispositivi mobili – scarica l'app: Brother Mobile Connect

Vassoio carta standard da 250 fogli, più 250 vassoio inferiore aggiuntivo | vassoio multifunzione da 100 fogli | ADF da 50 fogli

GoToners 603XL Cartucce Compatibili per Epson 603 XL Colori per Expression Home XP-2100 XP-2150 XP-2105 XP-3100 XP-3150 XP-4100 XP-4150 Workforce WF-2810 WF-2830 WF-2850 (2 Ciano, 2 Magenta, 2 Giallo) € 20.99

€ 17.84 in stock 1 new from €17.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nome del prodotto: cartucce d'inchiostro GoToners 603XL Colori. Sostituzione per cartucce per Epson 603XL, cartucce per Epson 603, cartucce per Epson XP 3100, cartucce per Epson xp 2100, cartucce per Epson xp 3105, cartucce per Epson xp 4100 ...

Contenuto: 2 cartucce ciano, 2 magenta, 2 gialla, confezione da 6 cartucce di inchiostro compatibili in sostituzione della confezione multipla Epson 603XL (NON originale).

Cartuccia ink compatibile con Epson Expression Home XP-2100 XP-2105 XP-2150 XP-2155 XP-3100 XP-3105 XP-3150 XP-3155 XP-4100 XP-4105 XP-4150 XP-4155, WorkForce WF-2810DWF WF-2820DWF WF-2830DWF WF-2835DWF WF-2840DWF WF-2845DWF WF-2850DWF WF-2870DWF stampante.

Resa pagine: circa 600 pagine per cartuccia 603XL nera, 400 pagine per cartuccia a colori (copertura 5%)

Con le cartucce per stampanti di alta qualità di GoToners, ottieni stampe di alta qualità che assicurano che la stampa sia realistica e naturale.

Canon PIXMA TS6351 multifunzione a getto d'inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display Oled da 3,7 cm, WLAN, Print App, 4800 x 1200 Dpi). Colore: bianco € 127.00 in stock 17 new from €120.00

1 used from €119.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Canon pixma ts6351 multifunzione a getto d'inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display OLED da 3,7 cm, wlan, print app, 4800 x 1200 dpi); colore: bianco

5 inchiostri separati: tecnologia fine e sistema di inchiostri chromalife100

Connettività wireless: app canon print, airprint (ios) e mopria (android)

Verifica istantanea dello stato: barra di stato a LED

Vassoio di uscita automatico: vassoio di uscita estendibile

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw W1A80A, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica a colori, 27 ppm, Fax, ADF, Wi-Fi, Ethernet, USB, HP Smart, Bianca € 685.00

€ 609.00 in stock 83 new from €609.00

47 used from €449.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro automatica, con caricatore automatico di documenti

Con funzionalità Fax

Specifiche di Stampa: formati supportati A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (DL, C5, B5); velocità di stampa: 27 pagine per minuto

Brother MFCJ4340DW Stampante multifunzione inkjet a colori 4 in 1, Formato A4, Connettività di rete wireless, Stampa fronte-retro automatica, Display LCD a colori da 4.5 cm € 179.80 in stock 144 new from €179.80

7 used from €122.27 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto

Connettività wireless

Stampa automatica fronte retro; Vassoio carta da 150 fogli e ADF da 20 fogli A4

Gestione da dispositivi mobile scarica l'app: ‘Brother Mobile Connect’

In dotazione: cartuccia Nero (BK) fino a circa 3000 pagine, cartuccia Ciano, Magenta, Giallo (CMY) fino a circa 1500 pagine (Resa approssimativa per cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711)

HP DeskJet 2720e, Stampante Multifunzione, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ € 64.90

€ 49.90 in stock 111 new from €46.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OTTIMALE PER FAMIGLIE: Stampa, scansiona, copia in bianco e nero e colore; velocità di stampa fino a 7 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori

Stampa solo fronte (No fronte/retro automatico), Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, No Fax, No ADF, No Ethernet, Cavo USB non è incluso

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

Con Instant Ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da €0,99/mese

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.

HP 304 Tricromia, N9K05AE, cartuccia originale HP, compatibile con stampanti HP DeskJet 2620, 2630, 3720, 3730, 3750 e 3760, HP ENVY 5010, 5020 e 5030 € 13.99

€ 13.00 in stock 145 new from €12.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza

HP PENSA ALL'AMBIENTE: oltre 4,7 miliardi di bottiglie di plastica non finiscono nelle discariche perché vengono impiegate nelle nuove cartucce di inchiostro originali HP

COMPATIBILITA' STAMPANTI: HP Deskjet 2620, 2622, 2630, 2632, 2634, 3720, 3730, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764, HP Envy 5010, 5020, 5030 e 5032

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 100 Colore

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

HP 305 Tricromia, 3YM60AE, cartuccia originale HP, compatibile con stampanti HP DeskJet seri 2700, 4100, HP ENVY serie 6020, 6030, 6420, e 6430 € 11.99

€ 9.82 in stock 60 new from €9.82

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza

HP PENSA ALL'AMBIENTE: oltre 4,7 miliardi di bottiglie di plastica non finiscono nelle discariche perché vengono impiegate nelle nuove cartucce di inchiostro originali HP

Compatibile con: HP DeskJet 2720, HP DeskJet Plus 4120, HP ENVY 6020, HP ENVY Pro 6420

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 100 Colore

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

HP DeskJet 3762 T8X23B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, HP Scroll Scan, Wi-Fi, HP Smart, USB 2.0, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Verde Aqua € 69.90

€ 59.00 in stock 72 new from €55.76

9 used from €54.28 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 4 mesi di prova inclusi

HP Envy 6020e, Stampante Multifunzione, 9 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ € 119.90

€ 89.70 in stock 51 new from €80.00

1 used from €59.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OFFERTA SPECIALE: 9 mesi di Instant Ink inclusi acquistando una stampante HP Envy entro il 30 aprile 2023

REGOLAMENTO: per ottenere i 9 mesi di servizio Instant Ink inclusi è necessario aderire ad HP+ ed effettuare la registrazione ad Instant Ink entro 7 giorni dall’installazione della stampante

Per tutto il periodo potrai stampare fino a 700 pagine al mese e ricevere le cartucce a casa senza costi aggiuntivi

Al termine dei 9 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariffa mensile a meno che il servizio non venga annullato; l’offerta non è cumulativa con altre promozioni HP Instant Ink

ATTIVAZIONE HP+: richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.

HP Envy 6420e, Stampante Multifunzione, 9 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ € 138.00

€ 116.20 in stock 13 new from €101.41

1 used from €79.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OFFERTA SPECIALE: 9 mesi di Instant Ink inclusi acquistando una stampante HP Envy entro il 30 aprile 2023

REGOLAMENTO: per ottenere i 9 mesi di servizio Instant Ink inclusi è necessario aderire ad HP+ ed effettuare la registrazione ad Instant Ink entro 7 giorni dall’installazione della stampante

Per tutto il periodo potrai stampare fino a 700 pagine al mese e ricevere le cartucce a casa senza costi aggiuntivi

Al termine dei 9 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariffa mensile a meno che il servizio non venga annullato; l’offerta non è cumulativa con altre promozioni HP Instant Ink

HP - Cartuccia d'inchiostro 305 3YM61AE, compatibile con HP Deskjet 2300, 2700, HP Serie Dekjet Plus 4100, HP Envy serie 6000, HP DeskJet Envy Pro serie 6400, colore nero, dimensioni normali € 13.99

€ 9.82 in stock 77 new from €9.82

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottieni 10€ con il servizio HP Inchiostro istantaneo: non dovrai mai preoccuparti dell'inchiostro per sempre; avrai l'inchiostro a casa prima che finisca e risparmierai tempo e denaro; goditi un servizio pratico, flessibile e senza compromessi di stampa permanente e a colori a prezzi in bianco e nero, registrati sul sito del produttore

Cartuccia originale HP 305, compatibile con stampanti a getto d'inchiostro HP Deskjet 2300, 2700, HP Serie Dekjet Plus 4100, HP Envy serie 6000, HP DeskKet Envy Pro serie 6400

Ideale per la stampa di foto e documenti da ufficio di qualità professionale con risultati coerenti; la resa media delle cartucce è di 120 pagine

RISPETTOSO DELL'AMBIENTE HP si impegna a creare soluzioni sostenibili, programmi di riciclaggio e smaltimento

Cartuccia con testina integrata: ogni volta che la cartuccia viene sostituita, la testina di stampa viene rigenerata per un nuovo ciclo di lavoro

HP 62 Tricromia, C2P06A, Cartuccia Originale HP, Compatibile con Stampanti HP Envy 5540, 5642, 5644, 5742, 7640, HP Officejet Moobile serie 200 € 24.99

€ 23.78 in stock 150 new from €21.45 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza

HP PENSA ALL'AMBIENTE: oltre 4,7 miliardi di bottiglie di plastica non finiscono nelle discariche perché vengono impiegate nelle nuove cartucce di inchiostro originali HP

COMPATIBILITA' STAMPANTI: stampanti All in One HP Envy 5540, 5542, 5543, 5544, 5547, 5640, 5642, 5646, 5740, 5742, 7640, HP Officejet 5740, 5742, HP Officejet 200

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 165 Colore

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

HP 301 CH562EE Cartuccia Da 165 Pagine, Taglia Standard, Tricromia € 22.99

€ 20.80 in stock 80 new from €18.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La Cartuccia Originale HP 301 Tricromia, è compatibile con le stampanti HP DeskJet Serie 1000, 1050 1500, 2000, 2050, 2500, 3000 e 3050, HP Envy serie 4500 e 5500 e HP Officejet serie 2600 e 4600

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa: 165 pagine

Cartuccia con Testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo quindi una definizione di stampa maggiore e colori ottimi

Progettata in armonia con l’ambiente: HP pensa al pianeta impegnandosi per soluzioni sostenibili, programmi semplici di riciclo e un minor spreco

Solo le Cartucce Originali HP sono progettate specificatamente per le Stampanti HP e offrono affidabilità e un servizio di assistenza ottimo

HP 302 Nero e Tricromia, X4D37AE, confezione da 2 cartucce originali HP, compatibili con stampanti HP DeskJet 1110, 2130, 3630, ENVY 4520, OfficeJet 3830, 4650, 5220, 5230 € 35.99

€ 31.99 in stock 122 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza

HP PENSA ALL'AMBIENTE: oltre 4,7 miliardi di bottiglie di plastica non finiscono nelle discariche perché vengono impiegate nelle nuove cartucce di inchiostro originali HP

COMPATIBILITA' STAMPANTI: HP Deskjet 1110, 2130, 3630, 3632, 3634, 3636, 3637, Envy 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, Officejet 3830, 3833, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 5220, e 5230

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 190 Nero, 165 Colore

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

HP 901 Tricromia CC656AE Cartuccia Originale per Stampanti a Getto di Inchiostro, Compatibile con Officejet All-in-One 4500, J4580 e J4680 € 28.45

€ 20.72 in stock 48 new from €20.72

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La cartuccia originale HP 901 tricromia è compatibile con le stampanti a getto d’inchiostro HP Officejet All-in-One 4500, J4580 e J4680

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa: 360 pagine

Compatibile con HP Officejet J4580 (CB780A), Officejet J4680 (CB783A), Officejet 4500 All-in-One (CB867A), Officejet 4500 Desktop All-in-One (CM753A), Officejet 4500 All-in-One wireless

Cartuccia con testina integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, garantendo quindi una alta definizione di stampa e colori brillanti

Progettata in armonia con l’ambiente: Hewlett Packard pensa al pianeta impegnandosi per soluzioni sostenibili, programmi semplici di riciclo e un minor spreco

Toner Kingdom Rigenerata Cartucce HP 301 301XL Sostitutive per Cartucce HP Envy 4500 5530 4502 5532 Deskjet 2050 2540 3050 1510 OfficeJet 2620 4630 (1 cartuccia hp 301 nero,1 cartucce hp 301 colore) € 43.89

€ 32.89 in stock 3 new from €39.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello di cartuccia: Rigenerata sostitutiva cartucce hp 301 xl nero e colore (non originale cartucce hp 301)

Contenuto della confezione: 2-pieces per 1x cartucce hp 301 nero e 1x hp 301 tricolore (Pacchetto combinato di inchiostri CH563EE e CH564EE)

Modelli di cartucce stampanti hp 301 Deskjet compatibile: cartucce hp deskjet 2050 inchiostro hp deskjet 2540 1050 1050A 3050 1510 3050A 1000 1010 1011 1012 1015 1051 1055 1056 1511 1512 1513 1514 1517 2000 2050A 2050s 2054A 2510 2511 2512 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 3000 3051A 3052A 3054 3054A 3055A 3056A 3057A 3059A 3060 3510 3511 3512 3516 stampante

Modelli di stampante HP cartuccia 301 Envy compatibile: hp envy 4500 cartucce 4501 4502 4503 4504 4505 4507 4508 4509 5530 5531 5532 5534 5535 5539

Modelli di stampante HP 301XL OfficeJet compatibile: HP OfficeJet 2620 4630 2622 4636 2621 2623 4631 4632 4634 4635 4639

Epson WorkForce WF-7830DTWF, Stampante multifunzione A3 fronte/retro, Fax, Scansione, Copia, ADF 50 pagine, Velocità 25 pagine al minuto € 267.83

€ 249.33 in stock 130 new from €249.33

1 used from €196.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multifunzione A3: consente l’invio di fax, la scansione e la stampa fronte/retro dei documenti A3; inoltre l'alimentatore automatico di documenti può gestire fino a 50 pagine A3 fronte/retro

Facile utilizzo: grazie alla presenza di un'interfaccia utente intuitiva ed al touch-screen da 6,9 cm, l'utilizzo della stampante diventa molto più semplice per tutti

Cartucce di inchiostro convenienti: essendo separate hanno il 50% di rendimento in più rispetto alle cartucce a tre colori. Disponibili nel formato standard e XL, stampano fino a 1.100 pagine

Stampa ovunque tu sia grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi

Stampa rapida di qualità professionale: la stampa fronte/retro A3 e raggiunge una velocità di stampa di 25 ppm in nero e 12 ppm a colori

62 XL Cartucce d'inchiostro Sostituzione per HP 62 62XL, 1 Nero e 1 colore, per HP Envy 5540 5640 5740 7640 7645; OfficeJet 200 250 258 5740 5742 Stampante((Nero Tri-Colore) € 46.83 in stock 1 new from €46.83

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lo cofanetto contiene: 2 pack 62 xl cartucce d'inchiostro (1 Nero, 1 Tri-Colore)

Resa Pagine: Nero: 22 ml/650 pagine; Tricromia: 20 ml/450 pagine 【al 5% di copertura(Letter/A4)】(la resa si basa su ISO 24711 in modalità predefinita)(la resa varia notevolmente a causa delle immagini da stampare,le impostazioni e la temperatura)

Rendimento della pagina: 600 pagine per nero, 450 pagine per colori (al 5% di copertura di carta A4)

62xl Compatibile con Stampanti: HP Officejet 200 5740 5742, ENVY 5540 5544 5545 5547 5548 5640 5642 5644 5646 5660 7640. Cosa ottieni: Cartridgeify 62XL Cartucce d'inchiostro (1x Nero, 1x Tricromia), 24 mesi di garanzia, servizio senza preoccupazioni, Assistenza clienti 24/7.

Canon PG-510 CL-511 Cartuccia Originale Getto d'Inchiostro, Nero/Colore € 43.49

€ 33.60 in stock 52 new from €32.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa confezione multipla contiene una cartuccia d'inchiostro nero da 9 ml e una a colori da 9 ml

Il set completo d'inchiostri per la stampante in un formato pratico e conveniente

Compatibile con: PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280

Hp Officejet Pro 7720 Y0S18A, Stampante Multifunzione Per Grandi Formati A3 A Singolo Cassetto, Fax, Adf, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, Hp Smart, Nero, bianco, ‎17.51 x 23.03 x 12.06 cm; 15.5 Kg € 294.90

€ 195.90 in stock 43 new from €195.90

34 used from €154.76 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

HP OfficeJet Pro 7720 è l’ottima soluzione per produrre materiali di grande formato con qualità da laboratorio, la sua versatilità permette di stampare dal formato cartolina fino all'ampio formato A3

INKONSJOY Rigenerato Cartucce d'inchiostro Sostituzione per HP 305 XL Nero e Colore Inchiostro Stampanti Compatibile con Deskjet 2300 2700 Dekjet Plus 4100 Envy serie 6000 DeskJet Envy Pro serie 6400 € 38.98

€ 33.13 in stock 1 new from €33.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Imprimantes Compatibles per】HP DeskJet Plus 4100 4110 4120 4121 4122 4130 4140 4152 4155 4158, DeskJet 1210 1212 1215 1255 2300 2320 2330 2331 2332 2333 2700 2710 2720 2721 2722 2723 2723e 2724 2729 2732 2752 2755, Envy 6000 6010 6012 6015 6020 6022 6030 6032 6052 6055 6058 6075, Envy Pro 6400 6420 6422 6430 6432 6452 6454 6455 6458 6464 6475.

【Rendimento Pagine Stimato】650 pagine per nero, 500 pagine per tricromia (con una copertura del 5% di A4).

【Pack de 2 Cartucce d'inchiostro Sostituzione per HP】Une fiabilité exceptionnelle pour une qualité d'impression constante.

【Contenuto Della Confezione】2 cartucce di inchiostro (1 Nero, 1 Colori).

【Livello di inchiostro preciso e inchiostro di qualità premium】La cartucce d'inchiostro mantiene le tue idee in movimento con colori vividi, stampa uniforme e qualità affidabile. READ 30 migliori Penna Parker Sfera da acquistare secondo gli esperti

Epson Serie 603 Stella Marina - Cartucce originali per Stampante getto d'Inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) Standard, Stampa fino 130 pagine colori/150 Black, Pack EasyMail € 40.49

€ 32.79 in stock 24 new from €32.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Frutto delle continue attività di ricerca e sviluppo condotte da Epson, queste convenienti cartucce a quattro colori consentono di stampare in modo affidabile, mantenendo bassi i costi. Le cartucce della serie 603 sono perfettamente compatibili con le stampanti della gamma Epson e producono stampe nitide e brillanti, oltre a documenti con testi ben definiti e immagini di ottima qualità

Cartuccia ink compatibile con stampante Epson Expression Home XP-2100, XP-2150, XP-2155, XP-3100, XP-3150, XP-3155, XP-4100, XP-4150, XP-4155 e WorkForce WF-2810DWF, WF-2820DWF, WF-2830DWF, WF-2840DWF, WF-2845DWF, WF-2850DWF, WF-2870DWF

Ottieni stampe affidabili, nitide e brillanti a costi davvero ridotti utilizzando le cartucce di inchiostro della serie 603 di Epson. Caratterizzato da inchiostri dye a colori e inchiostro nero a pigmenti, questo sistema di cartucce consente di stampare documenti a colori ben definiti

Gli acquisti di inchiostri online possono esserti consegnati comodamente a casa grazie alla confezione EasyMail. Epson ha progettato la confezione in modo speciale affinché sia sufficientemente compatta da entrare nella maggior parte delle caselle delle lettere, nei casi in cui la consegna non richieda una firma. In questo modo potrai evitare spostamenti inutili per ritirare i tuoi ordini: un acquisto sicuro e rispettoso dell'ambiente

C13T03U64510 Specifiche: cartucce d'inchiostro serie 603, Stella marina, Multipack EasyMail, 1 x 3,4 ml Nero, 1 x 2,4 ml Ciano, 1 x 2,4 ml Magenta, 1 x 2,4 ml Giallo, Formato Standard. Stampe affidabili a basso costo per utenze domestiche o business

KIT Ricarica cartucce 4 x 100ml universale inchiostro colori compatibile per Brother, Canon, Epson, HP, LEXMARK, XEROX, DELL. € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1X INCHIOSTRI 100ml NERO + 1X INCHIOSTRI 100ml CIANO

1X INCHIOSTRI 100ml MAGENTA + 1X INCHIOSTRI 100ml GIALLO

STAMPANTE COMPATIBILE PER HP / CANON / EPSON / BROTHER / LEXMARK . UTILIZZATO PER CARTA DA STAMPA .

INCHIOSTRO UNIVERSALE / INCHIOSTRO / INCHIOSTRO DYE BASED.

Caratteristiche e vantaggi:1. ecologico.2. colori vividi con alta saturazione.3. immagini eccezionale, stampa.4. lunga durata della testa durata.5. utilizzato migliori materie prime di grado.6. Buon valore pH, non dannoso per l'ugello; non poro linee, non diffonde, no fade.7. Compatibile con tutte le marche di stampante .

