30 migliori Synology Ds718+ da acquistare secondo gli esperti

Lexar NM790 SSD Interno 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD, Fino a 7400MB/s in Lettura, 6500MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per PS5, PC, laptop e giocatori (LNM790X002T-RNNNG)

€ 109.00 in stock