30 migliori Toys Of Wood Oxford da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Toys Of Wood Oxford preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Toys Of Wood Oxford perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Toys of Wood Oxford TOWO Puzzle in Legno - Famiglia di Orsi con Set di Vestiti e Accessori - Selezione e Abbinamento - Gioco di Selezione per Bambini di 3 Anni € 22.09

Amazon.it Features Il puzzle contiene un totale di 72 pezzi con vestiti e accessori per questa famigliola felice composta dai genitori e da due orsetti (un maschio e una femmina). Ogni orso ha 6 completi divisi in 3 parti (la testa, il busto e le gambe).

Selezione e abbinamento: sarà molto divertente creare nuovi abbinamenti con i vestiti e inventare le tue storie e le attività della famiglia.

Confezionato in una bella scatola in legno. Il puzzle può essere giocato sul coperchio della scatola. Facile da mettere via.

Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. Utile per migliorare la coordinazione, la destrezza, l’immaginazione e la creatività, oltre che per imparare il concetto di maschio e femmina e di grande e piccolo.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Toys of Wood Oxford TOWO Puzzle con Cubi di Legno - Puzzle in Legno con 9 Pezzi per Creare 6 Immagini di Animali Selvatici - con Scatola in Legno - Puzzle per Bambini di 2 Anni € 19.49

Amazon.it Features Questo bellissimo puzzle è formato da 9 cubi di legno, ognuno decorato con disegni di animali selvatici colorati. La scatola include anche 6 carte a prova di strappo con illustrazioni di animali selvatici. La scatola in legno ha un coperchio per mettere via il gioco facilmente. Facile da mettere in borsa come gioco da portare fuori o in vacanza.

Usa i 9 cubi del puzzle per creare le immagini di 6 animali selvatici: leone, zebra, elefante, giraffa, ippopotamo e coccodrillo. Un puzzle con animali divertente e adatto per i bebè. La dimensione dei cubi non presenta alcun rischio di strangolamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Misura giusta per manine piccole. I colori sui bordi dei cubi ti aiutano ad insegnare ai bambini i metodi per completare i puzzle.

I bambini di 1 anno possono usarli per costruire una torre di cubi. I bambini di 2 anni possono usare i colori sui bordi dei cubi per imparare a risolvere il puzzle con l’aiuto di un adulto, mentre quelli di 3 anni possono risolvere il puzzle da soli.

Questo puzzle con blocchi di cubi in legno può aiutare i bambini a migliorare la cognizione degli spazi, la risoluzione dei problemi, la causa ed effetto, le capacità motorie, la coordinazione occhio-mano e la concentrazione.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Puzzle tangram con grandi blocchi magnetici in legno - 25 pezzi di forme geometriche in legno colorate come parti di accessori per lavagne magnetiche da cavalletto Toys of Wood Oxford. Può essere giocato sul cavalletto, sulla porta del frigorifero o da solo

Legno naturale di alta qualità con finitura fine. 20 modelli suggeriti di animali, oggetti, ecc. sono stampati in 10 carte incluse con il set di giocattoli. I bambini possono copiare questi modelli o crearne di propri come mostrato nelle foto

Questo set di puzzle tangram con forme geometriche è un divertimento senza fine e stimola la creatività e l'immaginazione dei bambini. I bambini possono imparare forme, colori e migliorare la loro consapevolezza spaziale mentre sono creativi e divertendosi

Il set di giocattoli in legno è adatto per 3 anni e adulti. È sempre consigliabile che un adulto supervisioni e si goda l'interazione dei bambini con questo giocattolo di legno. È un grande puzzle educativo per i bambini

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli CE EN71, ASTM F963 e CPSIA; essendo testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Puzzle con 26 pezzi in legno colorati. Su un lato sono raffigurate 26 lettere dell’alfabeto e sull’altro ci sono 26 numeri.

Dimensioni grandi e in legno di alta qualità. I pezzi grossi sono perfetti per essere afferrati dalle manine più piccole.

Aiuta a migliorare le capacità motorie, la coordinazione occhio-mano, la concentrazione, la logica e la risoluzione dei problemi. Un gioco divertente per imparare l’alfabeto e i numeri.

Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features include 18 blocchi in legno cilindrici in 6 colori e 3 dimensioni diverse (con diversi diametri), da riporre sulla base in legno a forma di luna. L'obiettivo di questo gioco di equilibrio è aggiungere più cilindri possibili senza farli cadere. Può essere giocato da un giocatore o da un massimo di 4 persone, con diverse opzioni di gioco o con le tue regole personalizzate.

Questo gioco di abbinamento, colorato ed educativo, è pensato per aiutare i bambini ad imparare i colori e le dimensioni, oltre che insegnargli a contare e a fare le frazioni. Aiuta a sviluppare la coordinazione occhio-mano, la concentrazione, la pazienza e li incoraggia a pensare in modo strategico e a risolvere i problemi.

Può essere usato come strumento per l'apprendimento secondo il metodo Montessori e per imparare la matematica.

Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. È consigliabile la supervisione di un adulto durante l'uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs. READ 30 migliori The Big Bang Theory 11 da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features Set per costruzioni in legno con 31 mattoncini da costruzione che includono viti, bulloni, cacciavite e altri pezzi per la costruzione come ruote della macchina. I bambini possono costruire diversi tipi di macchine, animali, oggetti e creare varie combinazioni usando la creatività.

Il foglietto con le istruzioni per la costruzione e le immagini esempio sono incluse, insieme ad una borsa in cui tenere i pezzi. È possibile seguire gli esempi raffigurati nelle istruzioni o inventare le proprie costruzioni e modelli. Grazie alla borsa inclusa, è possibile mettere via il gioco facilmente e portarlo in vacanza. Più pratico di una cassetta degli attrezzi in legno.

Questo gioco in legno migliora l’abilità manuale, la creatività, l’immaginazione, la risoluzione dei problemi e la pazienza. Utile per preparare la mente dei bambini all’idea della costruzione e della progettazione sin dall’infanzia. Un primo kit per costruzioni in legno ideale per bambini e bambine.

Questo set da costruzioni in legno è adatto per bambini di età superiore ai 4 anni. Per riuscire a costruire i primi modelli, i bimbi più piccoli potrebbero necessitare dell’aiuto di un adulto per iniziare. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso di questo gioco di costruzioni.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Il miglior camion giocattolo con rimorchio a due piani che rende più facile il carico e lo scarico. Nuovo design con legno di faggio sostenibile che è più rispettoso dell'ambiente e una migliore funzione. Ruote in gomma per assicurare maggiore aderenza. La lunghezza è di 58,5cm quando il rimorchio è abbassato per permettere il carico e 38cm quando trasformato in due piani.

4 macchinine in legno resistenti, divertenti da caricare e scaricare dal camion, ma perfette anche per essere usate da sole come macchinine da corsa. Carica, scarica e trasporta i veicoli sulla tua autostrada immaginaria con il furgone autocarro.

La barriera davanti al rimorchio è utile non solo per impedire la caduta delle macchinine durante il trasporto, ma si trasforma anche in una pista da corsa. Una funzionalità unica rispetto ad altri giocattoli simili.

Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. Aiuta a migliorare le capacità motorie. Incoraggia inoltre l’abilità manuale e la creatività.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Legno di alta qualità con 5 tipi di frutti di dimensioni reali che sono pera, mela, kiwi, arancia e limone. Il colore effettivo dei contenuti può variare da queste foto.

I frutti sono collegati con magneti per una facile affettatura e assemblaggio dei frutti. È un giocattolo ideale per i bambini che praticano la coordinazione della mano e degli occhi, migliorano la concentrazione e sono anche ottimi per incoraggiare l'interesse precoce a mangiare frutta sana.

Viene fornito con un coltello di legno e una scatola di legno multiuso che può essere utilizzata come una scatola di immagazzinaggio e un tagliere allo stesso tempo. I pezzi di frutta possono essere un ottimo modo per introdurre il concetto di parte, intero e frazioni ai bambini, e sicuramente apprezzeranno il taglio dei frutti con il coltello di legno.

Adatto per 3 anni in poi. Consigliamo a genitori e adulti di sorvegliare e interagire con i bambini in modo che possano apprezzare di più quando divertirsi di più quando giocano.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

È molto più divertente del tradizionale sorter di forme. Oltre alla normale selezione delle forme senza la ruota girevole, i bambini possono avvitare e spegnere la ruota girevole o semplicemente ruotarla per divertimento; ruotare e girare la serratura per aprire e chiudere la porta.

Per l'ordinamento delle forme: tutte le fessure di forma ad un'estremità rendono più facile per i bambini confrontare la differenza delle forme. I bambini possono rimuovere la ruota girevole prima come normale casella di selezione. Per ulteriori sfide, attaccare la ruota girevole sulla parte superiore, mettere il blocco di forma giusto nel foro appropriato, quindi ruotare la ruota fino a farlo cadere nel foro destro della scatola.

Adatto per 3 anni in più. Se giocato da bambini sotto i 3 anni, un adulto dovrebbe essere presente per supervisionare e godere l'interazione dei bambini con questo giocattolo.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

La tavola da puzzle più classica che abbiamo 5x12 più popolare (12 blocchi ciascuno ha la stessa area di 5 quadrati). Cioè l'altezza della scheda è di 5 celle e la larghezza maggiore è di 12 celle. È uno dei giochi da tavolo per famiglie più impegnativi; QI, rompicapo rompicapo e gioco di logica per 1 giocatore.

Lo scopo del gioco è quello di creare rettangoli di varie dimensioni con diversi pezzi di blocchi. Ognuno avrà molte combinazioni di forme. Può iniziare con soli 3 pezzi o usare 4, 5, 6, fino a usare tutti i 12. Più pezzi vengono usati, più il gioco diventa difficile.

Grande gioco di puzzle di sfida matematica intelligente. Adatto per oltre 6 anni e adulti. Ideale per aiutare i bambini a comprendere i concetti di base della geometria; migliorare la destrezza manuale e la consapevolezza spaziale; sviluppare forti capacità di problem solving e di pensiero critico, QI, memoria e pensiero logico.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs. Per ulteriori sfide, visita: https://isomerdesign.com/Pentomino/index.html

Questo gioco di selezione e abbinamento può essere usato in diversi modi. Inserisci una delle tavolette sul coperchio e chiedi ai bambini di abbinare le carte ponendole nel compartimento giusto. I bambini si divertiranno molto con questa gioco.

Può essere giocato da più di un bambino in contemporanea. Incoraggia l'apprendimento dei bambini, li aiuta a riconoscere immagini, oggetti, numeri, forme e colori, migliora le loro conoscenze, il linguaggio, la coordinazione occhio-mano ed introduce il concetto di categorie, classificazione e abbinamento, insegnandogli a prestare attenzione ai dettagli e a vedere la visione d’insieme. Può essere giocato in modi differenti.

Questo gioco è adatto per bambini di età superiore a 1 anno come gioco educativo secondo il metodo Montessori. Per bambini di età superiore ai 3 anni è ideale per abbinare le immagini a parole corrispondenti. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Base del puzzle in legno resistente e di qualità con 7 sagome degli animali solide e colorate, ideali per essere usate dalle manine più piccole. Abbina gli animali con la stessa immagine sulla base del puzzle.

Questo gioco in legno con puzzle degli animali è un ottimo strumento per insegnare ai bambini come si comportano questi animali e che verso fanno.

Adatto per bambini di età superiore ai 18 mesi. Aiuta a migliorare l’abilità manuale, la concentrazione, le capacità di comunicazione ed a riconoscere gli animali. Ottimo per sviluppare la coordinazione occhio mano, riconoscere i colori, gli animali e aumentare l’immaginazione.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Quasi sembra semplice ma non per costruire il cubo. Sfida te stesso ei tuoi amici

Adatto per bambini sopra i 6 anni e gli adulti. Regalo perfetto come gioco della famiglia e andare sempre bene per lui come un dono. Per migliorare il proprio pensiero laterale e sfidare la mente di.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Grazie al nuovo design e ottima qualità (2018), questo cane in legno sta crescendo e mettendo su peso, così può mangiare tutto il cibo (10 blocchi in legno di varie forme) per riempirsi la pancia. Le sue gambe sono più resistenti (e le ruote più sicure). Dimensioni: 25,2x19,3x13cm.

I bebè possono portare a spasso questo cagnolino colorato mentre muovono i primi passi. Possono anche dare da mangiare al cane mentre selezionano forme e colori inserendo le formine nella sua pancia.

Questo cane da trascinare con formine da selezionare è un gioco multifunzionale più divertente ed educativo rispetto ad altri giochi simili. Ideale come regalo di primo compleanno per bambini e bambine, un ottimo giochino da trascinare per i primi passi dei bebè, per imparare forme e colori, coordinazione occhio-mano, capacità motorie, concentrazione, risoluzione dei problemi e per divertirsi.

Adatto per bambini di età superiore ai 18 mesi. Non adatto per bambini di età inferiore ai 18 mesi. Corda lunga, pericolo di strangolamento. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

I pesci magnetici in legno possono essere usati in vari modi. Sono pesci nel gioco della pesca, asticelle nel gioco degli anelli e birilli per il bowling. Essendo 3 giochi in 1, questo set assicura molte ore di divertimento per i bambini.

Utile per aiutare i bambini ad imparare i numeri, l’interazione, la condivisione, i colori e per migliorare le capacità motorie, la coordinazione occhio-mano e la concentrazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Può essere usato in casa e all’esterno, ideale come gioco estivo da usare in giardino o durante le vacanze.

Questo gioco in legno multifunzionale 3 in 1 è adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs. READ 30 migliori Trattore A Pedali da acquistare secondo gli esperti

Dimensioni adatte per giocare e facile da portare in viaggio (16x9x2,5). include le istruzioni e una scatola. I bambini più piccoli avranno bisogno dell’aiuto di un adulto per seguire le istruzioni.

Questo giocattolo trasformazione in legno è un giocattolo ideale per incoraggiare la creatività, l’immaginazione e destrezza.

Solo giocattolo trasformazione in ogni confezione. Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Le istruzioni per giocare ad entrambi i giochi sono incluse. La Dama Cinese può essere giocata da 2 a 6 persone. L’obiettivo è di muovere le 10 pedine e farle passare da un triangolo a quello opposto.

5 in Fila (gioco del Go) viene giocato da 2 giocatori con pedine bianche e pedine nere. Il primo giocatore che riesce a mettere in fila 5 pedine vince la partita. Il gioco è stato inventato in Cina più di 4000 anni fa.

Adatto per bambini di età superiore ai 6 anni e per adulti. Ideale come gioco da tavolo per tutta la famiglia. Entrambi i giochi richiedono strategia e intelligenza, sono facili da imparare e divertenti.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

I tre rompicapo sono il Globo di Galileo, la Cometa di Halley e la palla da calcio. Le dimensioni di ogni puzzle sono 7,5x7,5x7,5cm e sono confezionati in una bella scatola. Questo set di rompicapo è un’idea regalo ideale per la famiglia, per ragazzi e ragazze e per adulti: perfetto da tenere sulla scrivania o sul comodino.

Questi rompicapo aiutano a migliorare il pensiero laterale e sono una sfida per la mente. Sarà una sfida sia smontare che riassemblare i pezzi dei rompicapo. Non guardare le istruzioni! Il divertimento sta nello sfidare te stesso e gli altri.

Questo gioco di logica è adatto per ragazzi, ragazze e adulti. Il gioco viene indicato come adatto per persone di età superiore ai 14 anni, ma può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni che amano risolvere problemi e sfide e per chiunque abbia una mente ingegnosa.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Cubo ben progettato: questo cubo di attività in legno è realizzato in legno con dimensioni di 31 x 31 cm e ha una struttura robusta e solida. L'artigianato superiore e la costruzione robusta lo rendono una scelta preferita per tutte le età. E scoprirai che tuo figlio può iniziare a usare parti diverse lentamente. Cresciamo con adorabili ragazzi e ragazze!

Sicuro e sicuro: questo cubo per abilità motorie adotta vernice a base d'acqua con odore non tossico e non irritante, ogni angolo con design finemente lucidato e arrotondato, sicuro e sano per i bambini, il cubo di attività è progettato per migliorare le abilità dei bambini per arricchire in sicurezza.

Grande giocattolo educativo: questo centro attività può attirare l'attenzione dei bambini. 11 pagine uniche con diverse caratteristiche per aiutare il bambino a vedere forme, colori e altro ancora, sviluppando abilità motorie fini e promuovendo la coordinazione occhio-mano, è il miglior regalo per ragazzi e ragazze di 1 anno.

Servizio post-vendita intimo: la soddisfazione del cliente per i prodotti è la nostra ricerca eterna. Se il tuo prodotto non funziona correttamente o ha altri problemi, contattaci per risolvere il problema. Otterrai un servizio perfetto.

MATERIALI SICURI E DI ALTA QUALITÀ: è certificato CE/EN 71 ed è conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli. Legno massello selezionato, resistente, resistente e non facile da deformare. La superficie dei mattoni è colorata con una vernice morbida a base d'acqua, atossica, inodore, resistente all'usura. La tecnologia di trasferimento del calore ad alta temperatura viene utilizzata per il motivo in modo che il colore sia vivido e non abbagliante, il motivo sia chiaro e non sbiadisca.

EDUCAZIONE PUZZLE: i puzzle possono non solo ispirare l'intelligenza, aiutare i bambini a sviluppare l'abitudine di risolvere autonomamente i problemi e divertirsi a completare i puzzle, ma anche dare ai bambini più significati come movimenti fini, coordinazione occhio-mano, pensiero logico e capacità di comunicazione.

CONFEZIONE IDEALE, DIMENSIONI MODERATE: la dimensione di ogni blocco è 4,5 * 4,5 * 4,5 cm, che impedisce l'ingestione accidentale ed è molto adatta alle mani dei bambini. Design intimo della scanalatura sulla piastra inferiore in legno, nessuna sbavatura agli angoli dell'arco e comoda conservazione della scatola dei colori. È anche un regalo per ragazzi e ragazze di età superiore a 3 anni.

ESPERIENZA DI ACQUISTO SODDISFACENTE: i giocattoli educativi Airlab sono progettati per rendere i bambini più intelligenti, fantasiosi e creativi. La sicurezza del tuo bambino e la tua soddisfazione sono la nostra visione condivisa. Tutti i nostri giocattoli in legno sono garantiti 90 giorni. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci e ti risponderemo entro 24 ore.

Amazon.it Features Il gioco di ruolo promuove la creatività e la competenza sociale del bambino.

Set da 15 pezzi con una pentola, una padella, due coperchi, tre utensili da cucina, due piatti, posate ed uno spargisale e spargipepe.

Una lavorazione del legno robusta e di alta qualità per un divertimento duraturo.

In un design colorato ma semplice e moderno. Un bellissimo accessorio per la cucina da gioco dei bambini.

Un bel regalo per piccoli chef a 5 stelle in un packaging accattivante e colorato.

【Sicuro e durevole】 Il giocattolo impilatore arcobaleno in legno è realizzato in legno naturale e colorato con vernice a base d'acqua atossica ed è stato completamente testato per superare i più alti standard degli U. Non tossico, senza BPA, senza piombo ( ASTM F963 / EN71 OMOLOGATO), senza ftalati. Le superfici sono ben lucidate, i bordi arrotondati e i materiali robusti garantiranno la sicurezza del giocattolo per ragazzi e ragazze di 1 2 3 4 anni.

【Colori vivaci】 Questo giocattolo impilatore arcobaleno rolimate presenta pezzi dai colori vivaci e levigati uniformemente. Il giocattolo impilatore arcobaleno per migliorare le conoscenze e le abilità di 1 2 3 bambini e ragazze di 4 anni e sviluppare l'interesse dei bambini per l'apprendimento. aiutare i bambini a sviluppare le prime abilità di forma, colore e differenziazione delle dimensioni.

【Idee regalo】 Questo giocattolo classico impilatore arcobaleno aggiunge il cubo di smistamento delle forme Rolimate per completare l'esperienza di gioco pratica e senza schermo. Questo gioco di impilamento montessori sarà un meraviglioso regalo di compleanno, regalo di Natale, regalo di Capodanno per 1 2 3 4 5 anni ragazzo ragazza bambino

【Garanzia di soddisfazione al 100%】 I giocattoli di legno impilati arcobaleno Rolimate sono progettati per rendere i bambini più intelligenti, più fantasiosi e creativi. Tutti i nostri giocattoli in legno hanno una garanzia di 12 mesi. La vostra soddisfazione è la nostra massima ricerca. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro servizio clienti, ti risponderemo entro 24 ore

Amazon.it Features tutina mucca con cappuccio

Taglia S (1-2 anni 92 CM), M (3-5 anni 110 cm) e L (5-7 anni 122 cm). Si prega di utilizzare la misura in altezza (cm) come riferimento per determinare la dimensione piuttosto che l'età.

Giocattoli di legno Oxford (giocattoli di legno) e Fun Play (costumi) i marchi sono di proprietà e venduti da Toys di legno Oxford esclusivamente su Amazon.

È conforme agli standard EN71 e CPSA e testato da International Accredited Labs.

Aprire in fondo pantalone per spazio per crescere

Taglia S (1-2 anni 92 cm), M (3-5anni 110cm) e L (5-7 anni 122 cm). Si prega di utilizzare Altezza (cm) misura come riferimento per determinare le dimensioni piuttosto che l'età.

Buon rapporto qualità-prezzo e ideale per vestire i partiti o il divertimento di tutti i giorni.

È conforme agli standard EN71 e CPSA e testato da International Accredited Labs.

Dimensioni ideali per bebè e da tenere in casa: 30x15,8x15,8cm. Se il labirinto viene inserito nel cubo, le dimensioni diventano 16,5x16,5x17,2cm, ideale se si ha poco spazio.

Tutti i cinque giochi sono pensati per far divertire i più piccoli e tenerli impegnati. Un gioco educativo molto stimolante e creativo. Aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano dei bambini, la logica, la fantasia, la creatività e le capacità motorie. Aiuta l’apprendimento di colori e dei numeri. Strumento utile per imparare a contare e a leggere l’ora.

Adatto per bambini di età superiore ai 1 anno. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Sono divertenti per i bambini a scuotere e scuotere per praticare afferrare, toccare, udito per stimolare lo sviluppo sensoriale e cerebrale dei bambini e come strumento musicale per aiutare a stimolare il ritmo dei bambini. Roll-a-rattle è utile anche quando il bambino gattona. Sono sicuri da mordere come giocattoli leganti.

Con la bella borsa con cordini, può essere un giocattolo utile da portare con te quando si esce. Confezionato in una bella scatola, è ideale come regalo per neonati, battesimi, doccia per neonati. il bambino deve essere sempre sorvegliato mentre gioca con un adulto e non essere mai lasciato solo. Se i prodotti sono stati danneggiati, scartare immediatamente poiché ciò potrebbe diventare un potenziale pericolo di soffocamento.

Adatto per bambini dai 6 mesi in su. Aiuta lo sviluppo sensoriale e cerebrale dei bambini, migliora le piccole capacità motorie, la coordinazione della mano e degli occhi.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecologiche e non tossiche. Conforme agli standard di sicurezza CE EN71, ASTM F963 e CPSIA, testato e certito da International Accredited Labs. READ 30 migliori Funko Pop Sailor da acquistare secondo gli esperti

I giochi con martello e palline sono utili per mostrare ai bambini la causa-effetto nel colpirle e farle rotolare. Colpisci una palla e fai tintinnare lo xilofono o usalo per bloccare le palline. È più divertente di un semplice gioco con la tastiera e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo giocattolo martello è adatto a bambini di 1 anno. È sempre consigliabile che un adulto supervisioni e si diverta nell'interazione dei bambini con questo giocattolo, in particolare se giocato da bambini di età inferiore ai 3 anni. Assicurati che i tuoi bambini non si mettano i bastoncini in bocca mentre camminano

Questo martello giocattolo è adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco, in particolare per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Amazon.it Features Cubo di nidificazione e smistamento solido, robusto e multifunzionale in puro legno. È appositamente progettato per i materiali didattici Montessori

Impilare e annidare sono divertenti. 10 scatole con la dimensione della tazza più grande 15X15X 15 CM (5,9X5,9X5,9 pollici) e 3,3X3,3X3,3 CM (1,3X1,3X1,3 pollici) i cubi più piccoli. Puoi impilare le tazze fino a formare una torre alta 115 cm e annidarle l'una nell'altra a 15,5 centimetri nella scatola colorata per riporla facilmente

È molto divertente per impilare e annidare e allo stesso tempo imparare dimensioni, peso, contare o disegnare la propria immagine sulle scatole. I bambini possono usare la loro creatività e usarli anche come tamburi o come contenitori.

Adatto per bambini di età superiore ai 2 anni. È sempre consigliabile la supervisione di un adulto durante l’uso del gioco. Questo gioco con cubi impilabili assicura il divertimento ed anche l’apprendimento dei bambini. Un’ottima opportunità di apprendimento, ideale per l’educazione e lo sviluppo dei bambini nella prima infanzia seguendo il metodo Montessori.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

Metti la macchina sul binario sul tetto e guardala scivolare giù livello per livello della rampa a zig zag fino al binario inferiore. La barriera sul binario inferiore può bloccare le auto da corsa per quando si gioca o per tenere le auto al sicuro quando non giocano. Per farli uscire di nuovo basta sollevare la barriera. Grandi regali giocattolo per bambini per i più piccoli, un giocattolo di rampa per auto preferito per 1 anno e 2 anni

La rampa da corsa si vende già assemblata. Facile da montare e da mettere via. Ore di divertimento assicurate per i bambini più piccoli. Perché comprare una rampa per macchinine più costosa, complicata e difficile da montare, quando questa rampa include tutto ciò che occorre ed è ancora più divertente? Parcheggia le auto sulla pista da corsa in basso con la barriera bloccata, falle correre sulla rampa o usale per giocare separatamente.

Sicuro ed ecologico: è realizzato in legno sostenibile con vernici ecocompatibili e atossiche. È conforme agli standard di sicurezza dei giocattoli EC EN71, ASTM F963 e CPSIA; essere testato e certificato da International Accredited Labs.

