30 migliori Trattore A Pedali da acquistare secondo gli esperti

Farmer trattore SMOBY XL Verde € 115.00

€ 83.80 in stock 17 new from €83.80

1 used from €76.05

€ 83.80 in stock 17 new from €83.80

Amazon.it Features Diventa un vero piccolo agricoltore con il tuo trattore XL Verde

Regola il tuo sedile per sentirti comodo e parti all'avventura

Grazie ai pedali e alle grandi ruote puoi muoverti facilmente, inoltre puoi trasportare tutto ciò che desideri all' interno del rimorchio

Non dimenticare di farti sentire con il clacson integrato nel volante

Adatto a bambini a partire dai 3 anni, fabbricazione francese

Falk - 961B - Trattorino a Pedali Case IH + rimorchio PM € 81.53 in stock 1 new from €81.53

€ 81.53 in stock 1 new from €81.53

Amazon.it Features Prodotto in Francia da successivamente : Fin dalle sue origini Falk è la sfida di immaginare, progettare e produrre i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oyonnax nella regione Rhône-Alpes, lavorando con partner locali con l'obiettivo di stimolare l'attività economica della nostra regione e limitare il nostro impatto ecologico.

Un rimorchio per raccogliere più possibilità: per caricare e trasportare frutta e verdura dall'orto o portare ovunque i suoi giocattoli preferiti non è mai stato così divertente!

UN VOLANT DIRECTIONNEL POUR MANŒUVRER COMME LES GRANDS ! : Un trattore che si dirige come un vero e proprio. Tuut Tuut ! Con il suo clacson, il vostro bambino vi avviserà che dovrà lasciargli la strada libera!

Non è meglio per aiutare i genitori a mantenere l'ora. : Un super trattore per divertirsi in giardino in qualsiasi condizione atmosferica, ecco un programma bucolico per i nostri bambini a mano verde!

È del Costello. : Realizzare giocattoli per esterni abbastanza forti per resistere ai bambini più intrepidi, è ciò che si fa da oltre 70 anni. Chi ha detto che un giocattolo di plastica non può durare? In ogni caso non noi!

Retroescavatore e rimorchio SMOBY Tractor Builder - Giallo € 168.00

€ 126.26 in stock 17 new from €126.26

€ 126.26 in stock 17 new from €126.26

Amazon.it Features Diventa un vero piccolo capo cantiere con il tuo trattore Builder Max, regola il tuo sedile per essere comodamente posizionato e parti all'avventura! Grazie ai pedali puoi spostarti facilmente

Con una pala nella parte anteriore, una scavatrice e un rimorchio nella parte posteriore, sarai in grado di afferrare, trasportare e spostare tutto ciò che trovi come con un vero trattore

Non dimenticare di farti sentire con il clacson integrato nel volante, passerai giornate intere divertendoti con il tuo nuovo trattore

Lunghezza cm 182, altezza cm 63,5, adatto a bambini a partire dai 3 anni di età, fabbricazione francese, garanzia due anni

Peg Perego Trattore a Pedali Mini Tony Tigre € 124.90 in stock 15 new from €124.90

€ 124.90 in stock 15 new from €124.90

Amazon.it Features Corpo possente, rimorchio incluso nella confezione, sedile regolabile

Ideale per viaggiare su superfici come asfalto, cemento, mattonelle, erba, terra, sabbia

Composizione: ferro trattato anticorrosione, PP polipropilene, PA poliammide

Età utilizzo: 2+

ROLLY TOYS New Holland, Trattore Farmtrac, Colore Blu, 106 cm x 53 cm x 60 cm, 601295 € 147.18 in stock 5 new from €128.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trattore a pedale per bambini dai 3 agli 8 anni

Grazie al sedile regolabile, il veicolo può essere regolato individualmente per il bambino

Veicolo con pneumatici silenziosi per un divertimento di guida silenzioso

Trattore con tensione della catena regolabile e trazione a catena protetta

I giocattoli Rolly Toys sono già testati in fase di produzione per la qualità e la sicurezza delle funzionalità

Falk - Claas, trattore a pedali con rimorchio, con volante direzionale con clacson, prodotto in Francia, a partire dai 2 anni, 2041C, verde cachi € 105.72 in stock 10 new from €105.72

8 used from €78.05

€ 105.72 in stock 10 new from €105.72

8 used from €78.05

Amazon.it Features Prodotto in Francia da...sempre! Fin dalle sue origini, Falk ha raccolto la sfida di immaginare, progettare e produrre i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oyonnax nella regione Rhône-Alpes, lavorando con partner locali con l'obiettivo di dare impulso all'attività economica nella nostra regione e limitare il nostro impatto ecologico.

Una capote apribile per i più piccini: Si cambiano le candele, un piccolo cambio d'olio e si riparte per nuove avventure!

Un rimorchio per più possibilità: per caricare e trasportare frutta e verdura dell'orto o portare ovunque i propri giocattoli preferiti non è mai stato così divertente!

I tuoi genitori non hanno più bisogno d’aiuto per mantenere l’orto! Un super trattore per divertirsi in giardino per sempre, ecco un programma bucolico per i nostri bambini col pollice verde!

È dura! Fare giocattoli all'aperto abbastanza forti per resistere ai bambini più intrepidi è ciò che abbiamo fatto per oltre 70 anni. Chi ha detto che un giocattolo in plastica non può durare? In ogni caso non i nostri!

ROLLY TOYS Trattore a Pedali John Deere 7930, 700028 € 209.99

€ 169.60 in stock 8 new from €169.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Marchio John Deere con ruote sterzanti con volante

Trasmissione con catena protetta

Dimensioni cm. 114 x 53 x 65.5

Peg Perego Maxy Diesel Tractor € 189.00

€ 153.99 in stock 15 new from €153.99

1 used from €103.08

€ 153.99 in stock 15 new from €153.99

1 used from €103.08

Amazon.it Features Per chi vuole un trattore giocattolo che permetta al bambino di fare movimento divertendosi

Corpo possente, rimorchio incluso nella confezione con sedile e pedaliera regolabili

Cofano apribile e porta bibite

Per viaggiare su superfici come asfalto, cemento, mattonelle, erba, terra, sabbia

Età utilizzo da 2+

Falk- Trattore a Pedali Supercharger Rosso con Coperchio apribile e rimorchio, Colore Verde, 2031AB € 99.50 in stock 1 new from €99.50

2 used from €88.00

€ 99.50 in stock 1 new from €99.50

2 used from €88.00

Amazon.it Features MADE IN FRANCE DA POTRE... SEMPRE! : Dal momento che le sue origini Falk affronta la sfida di immaginare, progettare e produrre i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oyonnax nella regione del Rodano-Alpi, mentre lavora con partner locali per stimolare l'attività economica della nostra regione e limitare il nostro impatto ecologico.

UN CAPOTTO APERTO PER LE PICCOLE MECANO: Cambiamo le candele, un piccolo svuotamento e la sua partenza per nuove avventure!

Un rimorchio per ancora più possibilità: per caricare e trasportare frutta e verdura dall'orto... o portare con sé i suoi giocattoli preferiti non è mai stato così divertente!

NON È MEGLIO PER AIUTARE I SUOI GENITORI A MANTENERE IL POTAGER! : Un super trattore per divertirsi in giardino in qualsiasi condizione atmosferica, Questo è un programma bucolico per i nostri bambini a mano verde!

È COSTAUD! Produrre giocattoli da esterno abbastanza pesanti da resistere ai bambini più intrepidi, è quello che abbiamo fatto da oltre 70 anni. Chi ha detto che un giocattolo di plastica non può durare? In ogni caso non noi!

Dolu - Trattore a Pedali (6268050) € 67.32

€ 54.21 in stock 2 new from €54.21 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stabile trattorino trattore al calpestio

Con pedali

Per bambini a partire dai 3 anni

HOMCOM Trattore a Pedali per Bambini 3-4 Anni con Muletto, Pulsante per Suoni e Spazio Portaoggetti Nascosto, in PP e ABS, 86x27.5x47.5 cm, Giallo e Nero € 68.95

€ 65.95 in stock 1 new from €65.95 Controlla il prezzo su Amazon

€ 65.95 in stock 1 new from €65.95

SPAZIO NASCOSTO: È presente uno spazio portaoggetti nascosto sotto al sedile per portare con voi un mucchio di giocattoli divertenti durante viaggi e giochi in giardino. Uno spazio del genere permette quindi ai bambini di non abbandonare mai peluche e altri compagni di gioco. Questo trattore funziona a pedali, in modo che il bambino faccia del sano movimento durante il gioco.

SUONO REALISTICO: Premendo il pulsante presente sul volante, questo trattore a pedali può emettere un suono da vero macchinario, permettendo ai piccoli costruttori di fingere di essere in un cantiere.

DESIGN SICURO: Lo schienale impedisce al trattore giocattolo a pedali di partire improvvisamente e al bambino di scivolare all'indietro. Le ruote scanalate forniscono un'ampia base con maggiore stabilità e una migliore presa.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 86L x 27.5P x 47.5Acm. Dimensioni del sedile: 22L x 16P x 24Acm. Capacità di peso: 30 kg. Adatto per bambini dai 3 ai 4 anni. Certificazione: EN71-1-2-3.

homcom Trattore a Pedali con Ruspa Giocattolo per Bambini 3 Anni, Giallo e Nero, 114x41×52cm € 110.95

€ 99.95 in stock 1 new from €99.95 Controlla il prezzo su Amazon

€ 99.95 in stock 1 new from €99.95

DESIGN CON RUSPA: La ruspa può essere alzata e abbassata usando la maniglia per scavare buche e raccogliere la terra.

MATERIALE SICURO: Il trattore a pedali è realizzato in PP atossico e metallo durevole, può sostenere fino a 35kg, ideale per bambini di 3 anni.

RUOTE AMPIE: La dimensione delle ruote anteriori di Φ20.5cm e le ruote posteriori di Φ24.5cm, garantiscono la massima stabilità durante la guida. Dispone di pneumatici antiscivolo, per far giocare i bambini in modo sicuro.

DIMENSIONE: Dimensione generale: 114L x 41P x 52Acm. Dimensione sedile: 18.5L x 20P x 15.5Acm.

ROLLY TOYS Veicolo a Pedali Serbatoio John Deere con Pompa, 122752 € 105.00 in stock 7 new from €105.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Su licenza John Deere

Età minima: 3 anni

Con pistola a spruzzo e pompa. Spruzzatore realmente funzionante

Può essere attaccato ai trattori serie Junior, X-Trac e Farm-Trac

Falk - New Holland, Trattore a Pedali con rimorchio, con Capote apribile e Volante direzionale con clacson, Prodotto in Francia, a Partire dai 2 Anni, 3080AB € 103.99

€ 99.90 in stock 2 new from €99.90

Amazon.it Features Prodotto in Francia da...sempre! Fin dalle sue origini, Falk ha raccolto la sfida di immaginare, progettare e produrre i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oyonnax nella regione Rhône-Alpes, lavorando con partner locali con l'obiettivo di dare impulso all'attività economica nella nostra regione e limitare il nostro impatto ecologico.

Una capote apribile per i più piccini: Si cambiano le candele, un piccolo cambio d'olio e si riparte per nuove avventure!

Un rimorchio per più possibilità: per caricare e trasportare frutta e verdura dell'orto... o portare ovunque i propri giocattoli preferiti non è mai stato così divertente!

I tuoi genitori non hanno più bisogno d’aiuto per mantenere l’orto! Un super trattore per divertirsi in giardino per sempre, ecco un programma bucolico per i nostri bambini col pollice verde!

È dura! Fare giocattoli all'aperto abbastanza forti per resistere ai bambini più intrepidi è ciò che abbiamo fatto per oltre 70 anni. Chi ha detto che un giocattolo in plastica non può durare? In ogni caso non i nostri!

ROLLY TOYS 12305 - Trattore a Pedali Kid Massey Ferguson, con Rimorchio € 106.99

€ 97.18 in stock 6 new from €97.17

€ 97.18 in stock 6 new from €97.17

Amazon.it Features ROLLYKID MASSEY FERGUSON 012305 425492

Smoby - Trattore Farmer XL Blu + Rimorchio - Trattore a Pedali Bambino - Sedile regolabile - Volante con corno - Cappuccio Apribile - 710129 € 85.93 in stock 4 new from €85.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

€ 85.93 in stock 4 new from €85.93

Grazie ai pedali potrai camminare ovunque. Inoltre potrai trasportare tutto ciò che desideri nel tuo fantastico rimorchio staccabile!

Piccolo o grande, la catena regolabile di questo trattore ti permetterà di pedalare con facilità

Non dimenticare di farti sentire con il tuo clacson integrato al volante! Un piccolo guasto? Apri il cofano del tuo trattore per ripararlo

Trascorrerai intere giornate a divertirti con il tuo nuovo trattore!

Peg Perego IGCD0552 Maxy Excavator - Bulldozer a pedali con catena, Per bambini dai 2 anni in su € 153.99 in stock 15 new from €149.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

€ 153.99 in stock 15 new from €149.00

Un prodotto per bambini

Permette al bambino di fare movimento divertendosi

HOMCOM Ruspa Giocattolo a Pedali, Escavatore Cavalcabile per Bambini con Pale e Volante, 179x42x59cm Multicolore € 110.95 in stock 2 new from €110.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

€ 110.95 in stock 2 new from €110.95

SOLIDA STRUTTURA: La ruspa a pedali ha un struttura in metallo con componenti in plastica spessa, che rimangono solidamente assemblati per assicurare un uso sicuro. Le 4 ruote in plastica permettono una guida fluida.

COMPONENTI FUNZIONANTI: La pala meccanica rossa frontale e la benna posteriore possono essere spostate in alto e in basso per giocare a raccogliere la terra o la sabbia. Il seggiolino senza schienale permette di sedere comodamente davanti all'attrezzo da movimentare. È presente un volante per controllare la direzione e una leva per il freno.

6 RUOTE: L'escavatore per bambini è dotato di 6 ruote, che garantiscono stabilità mentre i bimbi pedalano.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 179L x 42P x 59Acm. Seduta: 19L x 19P x 5Acm. Carico massimo: 35kg. Montaggio richiesto. Il gioco è raccomandato a bambini da 3 a 6 anni.

ROLLY TOYS Trattore a Pedali Kid New Holland T 7550 con Rimorchio, 013074 € 109.99

€ 92.90 in stock 8 new from €92.90 Controlla il prezzo su Amazon

€ 92.90 in stock 8 new from €92.90

Viene fornito con grande staccabile rimorchio

Grande robusta ruote

PILSAN PILSAN07 316 Pedale Active Trattore con rimorchio Giocattolo € 99.90

€ 89.95 in stock 7 new from €87.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mobile Damper

Misura 46 cm di larghezza, 53 cm di lunghezza e 36 cm di altezza

Consigliato per 3 anni e sopra età bambini

Rimorchio per un trattore

Materie prime adatto per la salute dei bambini senza sostanza cancerogena

Falk 1058AB - Trattore a pedali Country Star con rimorchio, a partire dai 3 anni, fabbricato in Francia, volante direzionale con clacson, sedile regolabile € 126.73 in stock 1 new from €126.73

€ 126.73 in stock 1 new from €126.73

Amazon.it Features Fabbricato in Francia da sempre : Fin dalle sue origini Falk raccoglie la sfida di immaginare, progettare e fabbricare i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oyonnax in regione Rhône-Alpes, lavorando con partner locali per stimolare l'attività economica della nostra regione e limitare il nostro impatto ambientale.

Un rimorchio per infinite possibilità: per caricare e trasportare frutta e verdura dell'orto, portare sempre con sé i suoi giocattoli preferiti non è mai stato così divertente

Un volante direzionale per manovrare come i grandi. : un trattore che si dirige come un vero. Tuut Tuut! Con il suo clacson, la tua ragazza ti avverte che dovrà lasciarla la strada libera!

Non c'è più bisogno di aiuto per i genitori a prenderlo. : Un super trattore per divertirsi in giardino con tutti i tempi, ecco un programma bucolico per le nostre fioriere a mano verde

È un costo. : fabbricare giocattoli da esterno abbastanza costosi per resistere alle ragazze più intrepidi, è ciò che si fa da più di 70 anni. Chi ha detto che un giocattolo in plastica non può durare? In ogni caso non noi!

ROLLY TOYS 601028 - Trattore a Pedali Farmtrac Fendt 211 Vario € 182.99

€ 149.93 in stock 7 new from €149.93 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sedile regolabile

Cofano apribile

Ruote silenziose

Trasmissione con catena protetta

Dimensione cm. 106 x 53 x 60

ROLLY TOYS- John Deere Trattore a Pedali Johndeere 7930 con Ruspa Trac, 710027 € 245.99

€ 208.95 in stock 7 new from €208.95 Controlla il prezzo su Amazon

€ 208.95 in stock 7 new from €208.95

Trasmissione con catena protetta

Sedile regolabile

HOMCOM Trattore a Pedali per Bambini 3-4 Anni con Rullo Compressore, Pulsante per Suoni e Spazio Portaoggetti Nascosto, in PP e ABS, 88x33x37 cm, Giallo e Nero € 59.95

€ 53.95 in stock 1 new from €53.95 Controlla il prezzo su Amazon

€ 53.95 in stock 1 new from €53.95

SPAZIO NASCOSTO: È presente uno spazio portaoggetti nascosto sotto al sedile per portare con voi un mucchio di giocattoli divertenti durante viaggi e giochi in giardino. Questo spazio permette quindi ai bambini di non abbandonare mai peluche e altri compagni di gioco.

SUONO REALISTICO: Premendo il pulsante presente sul rullo compressore, questo trattore a pedali può emettere un suono da vero macchinario, permettendo ai piccoli costruttori di fingere di essere in un cantiere.

DESIGN SICURO: Lo schienale impedisce al trattore giocattolo a pedali di partire improvvisamente e al bambino di scivolare all'indietro. Le ruote scanalate forniscono un'ampia base con maggiore stabilità e una migliore presa.

INFORMAZIONI: Questo trattore funziona a pedali, in modo che il bambino faccia del sano movimento durante il gioco. Dimensioni complessive: 88L x 33P x 37Acm. Dimensioni del sedile: 22L x 16P x 24Acm. Capacità di peso: 30 kg. Certificazioni: EN71-1-2-3.

ROLLY TOYS- Trattore a Pedali Kid Landini Power Farm 100 con Rimorchio, 011841 € 106.99

€ 100.61 in stock 3 new from €100.61 Controlla il prezzo su Amazon

€ 100.61 in stock 3 new from €100.61

Articolo che funziona a pedali

Ruote sterzanti con volante

Prodotto che rispetta le regole di produzione

TRACTOR JOHN DEERE CON REMOLQUE € 108.99

€ 97.18 in stock 11 new from €89.28 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trattore a pedali con rimorchio

John Deere

Rolly toys

ROLLY TOYS Trattore a Pedali Kid New Holland T7550 con Ruspa e Rimorchio, 023929 € 127.99

€ 113.24 in stock 7 new from €113.24 Controlla il prezzo su Amazon

€ 113.24 in stock 7 new from €113.24

Benna facilmente azionabile dal bambino dal posto di guida ed in tutta sicurezza

Ruote sterzanti con volante

Falk - 2040N - Trattore Claas Arion 410 + Rimorchio + Scavatrice € 139.40 in stock 14 new from €131.20

1 used from €112.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Età minima: 2 anni

Dimensioni: 181x42x62 cm

Età minima: 2 anni

Dimensioni: 181x42x62 cm

ROLLY TOYS- Steyr Trattori E Rimorchi, 4006485023936 € 131.99

€ 104.90 in stock 8 new from €104.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

€ 104.90 in stock 8 new from €104.90

Cofano apribile

Ruote sterzanti

Trasmissione a catena integrale coperta

Pedivella regolabile

COSTWAY Trattore Elettrico per Bambini con Rimorchio, 2 in 1 Go Kart e Trattore per Bambini 3-8 Anni, con Telecomando e Cintura di Sicurezza a 2 Punti (Verde) € 205.99 in stock 1 new from €205.99 Controlla il prezzo su Amazon

€ 205.99 in stock 1 new from €205.99

【Diverse Funzioni Divertenti】Con un lettore musicale, un clacson, un lettore MP3 e una porta USB, il nostro trattore con rimorchio emette suoni mentre si è alla guida e fa divertire i bambini. Inoltre, potranno regolare il volume della musica e l’ordine delle canzoni attraverso i pulsanti del lettore.

【Design Sicuro e Comodo】La cintura di sicurezza a 2 punti è perfetta per proteggere i bambini mentre sono seduti. Il sedile ampio e lo schienale alto si adattano alla curva del corpo e fanno sedere comodamente i bambini. C'è anche un design a tazza al centro. Lascia che i bambini non dimentichino di bere acqua durante il gioco. Inoltre, è presente un telecomando 2,4 G con cui i genitori possono controllare il trattore.

【Facile da Montare e Usare】Le istruzioni dettagliate ti permettono di montare facilmente il trattore. Con la marcia avanti e indietro, i bambini potranno cambiare la direzione del veicolo e potranno premere il pedale per iniziare a muoversi. Per rallentare, basta togliere il piede dal pedale.

【Meraviglioso Regalo per Bambini】Con l’aspetto con spie luminose speciale, il motore potente e il sedile ampio, questo trattore attira l’attenzione dei bambini e li farà guidare fantasticamente. Con la misura 151 x 68 x 70 cm, È il regalo perfetto ideale per bambini con più di 3 anni e li aiuterà a esercitare la coordinazione delle mani e dei piedi.

