30 migliori Ventola Cooler Master da acquistare secondo gli esperti

Cooler Master SickleFlow 120 - Custodia e ventola di raffreddamento, Pale Air Balance ottimizzate, 62 CFM, 2,5 mmH2O, da 8 a 27 dBA, Nero

9 used from €7.56

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ECCLISSI IN NERO, PRESTAZIONI VERSATILI - Le ventole Cooler Master SickleFlow combinano la pressione statica delle ventole di raffreddamento della CPU con il flusso d'aria ad alto volume delle ventole dei case.

DESIGN DELLE PALE MIGLIORATE - Le più recenti pale della ventola sono più grandi e più curve rispetto ai loro predecessori e offrono un flusso d'aria (62 CFM) ancora più potente e una pressione (2,5 mmH2O) migliore.

CASE E RAFFREDDAMENTO PRONTI - Grazie al design ibrido delle pale, il SickleFlow è una scelta eccellente per case con flusso d'aria ostruito (pressione extra) o per dissipatori di calore e radiatori della CPU con allette molto distanziate (o ventole obsolete).

TELAIO RINFORZATO - L'alloggiamento quadrato da 120mm è stato migliorato con un supporto aggiuntivo per gli incavi il che migliora l'efficienza meccanica e smorza le vibrazioni e il rumore (8 ~ 27 dBA).

NUOVO SIGILLANTE PER CUSCINETTI - Il cuscinetto dispone di un doppio meccanismo di sigillo per proteggere da polvere e perdite, migliorando così la durata (160.000 MTTF) e superando i concorrenti nella sua classe di cuscinetti a ventola (650 ~ 1800 RPM).

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 - Case per PC mid-tower E-ATX mesh tassellato, 3 ventole ARGB 120mm, pannello superiore rimovibile, pannello laterale vetro temperato, USB Type-C 10 Gbps - Nero

€ 96.80 in stock 61 new from €96.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 VENTOLE ARGB 120mm: L'illuminazione ventola e' controllabile con controller integrato o collegata a scheda madre supportata ARGB (ASUS, Gigabyte, MSI e ASRock); Il pannello anteriore e superiore usa tecnologia Fine Mesh per flusso d'aria ottimale

PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO: Pannello superiore rimovibile e un pannello laterale in vetro temperato per facile accesso e visibilita' degli interni (design senza attrezzi); La protezione dell'alimentatore è dotata di copertura rimovibile

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO MULTIPLE: Con 3 ventole frontali CF120 ARGB; I pannelli anteriore e superiore supportano fino a 3 ventole 120mm/2 ventole 140mm o un radiatore 360mm, il pannello posteriore supporta 1 ventola/radiatore 120mm

MASSIMIZZA LE POSSIBILITÀ: L'interno del TD500 Mesh V2 ospita schede madri E-ATX (fino a 12" x 10,7"), ATX, micro-ATX e mini-ITX; dissipatori CPU fino 165mm di altezza; schede grafiche (GFX/GPU) fino 410mm di lunghezza; PSU fino 200mm di lunghezza

RICCA CONNETTIVITA' PANNELLO I/O: Il pannello I/O è dotato di 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 jack audio e 1 pulsante Reset/ARGB per trasmissione dati veloce e connettività eccellente

Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux - Sistema di Raffreddamento a Liquido AIO per CPU, 3 Ventole 120 mm, Radiatore 360 mm, Controller RGB Indirizzabile Gen2 - Supporta AMD e Intel, Garanzia 5 Anni

6 used from €100.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BLOCCO POMPA MIGLIORATO - Base in rame a microcanali ridisegnata per il 20 percent di superficie in più, pompa a doppia camera extra-compatta e girante in ceramica per ottimizzare il flusso e la pressione idrica; offre un waterblock compatto e più efficiente

FLUSSO OTTIMIZZATO - Ventilatori con pale interconnesse per migliorare: pressione dell'aria (2.96mmH2O), volume (72.37CFM) e riduzione del rumore (32dBA max); telaio rinforzato a bordi smussati per una migliore stabilità e concentrazione del flusso d'aria

RADIATORE ELEGANTE PL360 - Il blocco radiatore in alluminio a basso profilo (394x119.6x27.2mm) contiene una maggiore densità di alette (FPI 20) per una più rapida dissipazione del calore; tubo dell'acqua intrecciato lungo circa 350mm fino al blocco pompa

RGB INDIRIZZABILE GEN 2 - LED RGB indirizzabili nella pompa e nelle ventole per un'illuminazione totalmente personalizzabile; sincronizzabile direttamente tramite schede madri certificate RGB o tramite il controller manuale incluso e il software MasterPlus

COMPATIBILITÀ SOCKET UNIVERSALE - Completamente compatibile con Intel (LGA 1700120020662011-v320111151115011551156) e AMD (AM4AM3AM3AM2AM2FM2FM2FM1TR4) prese adatte per CPU Cooler sockets READ 30 migliori Cibo Umido Per Cani da acquistare secondo gli esperti

Ventola per Radiatore Cooler Master Mobius 120P ARGB - Design Ring Blade (PWM), Cuscinetto Dinamico ad Anello (max. 75,2CFM, 3,63 mmH2O, 30dBA), Telaio Air-Focus Smussato, RGB Gen 2 Indirizzabile

€ 30.89 in stock 42 new from €30.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features VENTOLA GEN 2 RGB INDIRIZZABILE: Mobius 120P ARGB per radiatori raffreddati ad aria e liquido con alette dense che richiedono elevata pressione dell'aria; L'illuminazione ARGB Gen 2 personalizzabile con MasterPlus+ o con software scheda madre ARGB

DESIGN DELLA PALA AD ANELLO: Design rivoluzionario della pala ad anello utilizza pale della ventola collegate con una struttura più stabile, riduce le vibrazioni e il rumore (30 dBA), durante cambi nella velocità della ventola (0-2400 RPM, PWM a 4 pin)

CUSCINETTO DINAMICO AD ANELLO: Nuovo cuscinetto dinamico ad anello (LDB) con spesso rivestimento d'olio e sistema di riflusso che genera lubrificazione ciclica per maggior durata (200.000 ore MTTF) con telaio sigillato a prova di aria e polvere

SISTEMA ANTI OSCILLAZIONE: Un anello magnetico impedisce all'albero del cuscinetto di inclinarsi, migliorando la stabilità della ventola e prevenendo l'ostruzione della lama in vari orientamenti

TELAIO INTERNO ANGOLATO: Un telaio interno angolato con lati smussati aiuta a mettere a fuoco e dirigere il flusso d'aria per la massima pressione ed efficienza (75,2 CFM, 3,63 mmH2O) che è fondamentale per migliorare le prestazioni di raffreddamento

Cooler Master MasterFan MF120 Halo² - Ventola bianca con doppio anello ARGB Gen 2 LED, PWM dinamico da 120 mm, 2050 giri/min, pale della ventola ingrandite, telaio ibrido per case PC, raffreddamento

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MF120 Halo²: flusso d'aria migliorato con splendida illuminazione ARGB a doppio anello. Il telaio ibrido riprogettato mantiene la stabilità senza sacrificare gli immobili operativi della ventola.

Pale della ventola allargate: pale della ventola aumentate per offrire un migliore flusso d'aria e prestazioni di raffreddamento

Design ibrido del telaio: la struttura del telaio ibrido mantiene la stabilità senza sacrificare le dimensioni e le prestazioni della pala della ventola

IC driver aggiornato: il driver IC aggiornato aumenta le prestazioni di raffreddamento riducendo al minimo il rumore della ventola

Rilevamento automatico ARGB: il rilevamento intuitivo LED fornisce automaticamente l'illuminazione dello spettro ARGB predefinita o la personalizzazione completa di ARGB Gen 2 tramite connessione header a 3 pin.

Cooler Master MasterAir MA612 Stealth Dissipatore CPU- Ventole Push-Pull SickleFlow 120 V2, Matrice 6 Tubi di Calore, Spazio RAM Illimitato, Finitura Nera Opaca - Presa Socket Compatibilità Universale

€ 71.90 in stock 26 new from €64.90

1 used from €58.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAFFREDDAMENTO SENZA RESTRIZIONI: La matrice di 6 tubi di calore presenta un layout asimmetrico con rientranza che consente spazio RAM illimitato, fornendo allo stesso tempo un'eccellente dissipazione termica e un raffreddamento CPU ottimale

CONFIGURAZIONE NASCOSTA PUSH-PULL: Le doppie ventole SickleFlow 120 V2 operano a un tono molto silenzioso (8 a 27 dBA) offrendo flusso d'aria e pressione maggiori (62 CFM, 2.52 mm H2O); accelerando il raffreddamento del radiatore con alette in alluminio

BASE IN RAME NICHELATO: La piastra di contatto in rame nichelato aiuta a massimizzare l'area di contatto con la CPU; questo sottile rivestimento previene la corrosione e l'ossidazione del rame senza inibire la velocità di trasferimento termico

ESTETICA PREMIUM: Il coperchio in alluminio zibellino spazzolato è completato da ventole nere opache e tubi di calore e dissipatore in finitura nera; Il radiatore compatto si adatta facilmente ai tower case standard di media misura (129 x 112.2 x 158 mm)

COMPATIBILITÀ PRESA UNIVERSALE: Il dispositivo di raffreddamento MA612 Stealth può essere montato sia su socket Intel (LGA 2066/2011-v3 / 1200/1366/1156/1155/1151/1150) che su AMD (AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1); garanzia 5 anni

Cooler Master MasterLiquid ML360 SUB-ZERO CPU Liquid Cooler - Sist. Raffredd. ad Acqua TEC AIO, Tecnologia Intel® Cryo Cooling (LGA 1200) Water Block, Pompa Potenziata, Radiatore 360mm, Ventole SF120R

Amazon.it Features INSTALLAZIONE CONSIGLIATA - Radiatore top-mounted ventole sotto con pompa front-mounted offre raffreddamento ottimale TDP 250W; overclocking assegnato via impostazioni BIOS o software Intel XTU; compatibile con presa CPU LGA 1200, garanzia 5 anni

TECNOLOGIA CRYO-CLOCKING - MasterLiquid ML360 SUB-ZERO è dotato di tecnologia Intel Cryo Cooling per l'overclocking personalizzabile a temperature sub-ambiente; raggiungi frequenze più alte con tensioni più basse per liberare il potenziale CPU Intel

WATER BLOCK TERMOELETTRICO - Water block contiene unità tecnologia termoelettrica TEC per accelerare raffreddamento e sensori di temperatura integrati; l'involucro include tenuta a prova di evaporazione e piastra di rame allargata per stabilità termica

POMPA MIGLIORATA - Un'unità pompa di seconda generazione riprogettata include una maggiore resistenza all'acqua e un motore ad alte prestazioni con alette della girante migliorate per la massima efficienza del flusso

RADIATORE DA 360 mm CON 3 VENTOLE - Il blocco in alluminio 396 x 120 x 27 mm presenta superficie ampliata, 3 ventole per radiatore SF120 con alette Air Balance 650-1900 RPM, 2 mm H2O, 59 CFM ciascuna garantendo ampia dissipazione sotto qualsiasi carico

Cooler Master MasterFan SF360R ARGB - Set di 3 ventole da 360 mm

€ 50.69 in stock 12 new from €49.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Colore RGB inseribile – RGB adattabile che raggiunge la personalizzazione completa del colore. Certificato Compatibile con Asus Aura, ASRock RGB e MSI RGB.

Design integrato: combinando tre ventole da 120 mm in un unico prodotto per un'installazione rapida e indolore su custodie e refrigeratori liquidi.

Controller RGB adattabile: con regolatore RGB incluso, puoi scegliere facilmente il tuo colore preferito. Supporta anche l'illuminazione del tasto RESET della custodia.

Sensore intelligente della ventola per la protezione dagli inceppamenti – non dovrai più preoccuparti che i cavi si impigliino o i componenti si sporgano.

Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 30th Anniversary Edition - Sistema di Raffreddamento a Liquido AIO per CPU, 3 Ventole 120 mm, Radiatore 360 mm, ARGB - Supporta AMD e Intel

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BLOCCO POMPA MIGLIORATO - Base in rame a microcanali ridisegnata per il 20% di superficie in più, pompa a doppia camera extra-compatta e girante in ceramica per ottimizzare il flusso e la pressione idrica; offre un waterblock compatto e più efficiente

FLUSSO OTTIMIZZATO - Ventilatori con pale interconnesse per migliorare: pressione dell'aria (2.96mmH2O), volume (72.37CFM) e riduzione del rumore (32dBA max); telaio rinforzato a bordi smussati per una migliore stabilità e concentrazione del flusso d'aria

RADIATORE ELEGANTE PL360 - Il blocco radiatore in alluminio a basso profilo (394x119.6x27.2mm) contiene una maggiore densità di alette (FPI 20) per una più rapida dissipazione del calore; tubo dell'acqua intrecciato lungo circa 350mm fino al blocco pompa

RGB INDIRIZZABILE GEN 2 - LED RGB indirizzabili nella pompa e nelle ventole per un'illuminazione totalmente personalizzabile; sincronizzabile direttamente tramite schede madri certificate RGB o tramite il controller manuale incluso e il software MasterPlus

COMPATIBILITÀ SOCKET UNIVERSALE - Completamente compatibile con Intel (LGA 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156) e AMD (AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4) prese adatte per CPU Cooler sockets

Cooler Master Hyper 212 EVO V2 CPU Air Cooler con Staffa LGA1700 - Dissipatore di Calore Offset, 4 Tubi di Calore a Contatto Diretto, X-Vent Fin Blade Design, Ventola SickleFlow da 120 mm

9 used from €30.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRESTAZIONI V2 MIGLIORATE: Hyper 212 EVO V2 supera EVO, temperature inferiori del 10 percent su tutta linea, nuovo dissipatore calore offre maggiore flessibilità del sistema occupando meno spazio, è anche più silenzioso e facile da installareaggiornare

RAFFREDDAMENTO DIRETTO CON ALETTE: Lo scambiatore di calore primario è dotato di 4 tubi di calore in rame incorporati (Ø6 mm) matrice piatta e include alette di alluminio aggiuntive sulla piastra per aumentare ulteriormente la conduttività termica

DISSIPATORE DI CALORE IN ALLUMINIO OFFSET: Matrice piatta alette impilate (raffreddamento sfiato 212X superiore) è leggermente sfalsato per ridurre l'altezza complessiva da 159 a 155mm e libera spazio sulla schedamadre per slot RAM di alto profilo

VENTOLA SICKLEFLOW V2 DA 120MM: Pale ibride SickleFlow V2 offrono ampio volume d'aria (62 CFM) con pressione eccezionale (2,52mmH2O) producendo meno rumore (8-27dBA); È possibile installare doppie ventole per configurazione flusso d'aria push-pull

NUOVA STAFFA UNIVERSALE: Il nuovo kit presa (con viti di montaggio) è più facile da installare e supporta le ultime CPU AMD e Intel (incluso LGA1700)

Ventola per Case Cooler Master SickleFlow 200 ARGB - Compatibile con Scheda Madre ARGB, Pale di Bilanciamento dell'Aria Satinate, 102,8 CFM, 1,35 mmH2O, 15,7 dBA - ARGB

5 used from €21.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features EFFETTI DI ILLUMINAZIONE ARGB: La ventola ARGB SickleFlow da 200mm è dotata di pale smerigliate, che diffondono la luce in modo uniforme attraverso la ventola (ARGB a 3 pin) ed è completamente compatibile con le schede madri ARGB; Controller non incluso

DESIGN DELLA LAMA AGGIORNATO: Le pale della ventola Air Balance sono più grandi dei loro predecessori e presentano una curvatura ottimizzata per un flusso d'aria migliore (102,8 CFM) e una pressione (1,35 mmH2O)

PRONTO PER CASE E COOLER: Grazie al loro design ibrido delle pale, le ventole SickleFlow sono una scelta eccellente per le case con flusso d'aria ostruito (pressione dell'aria extra)

TELAIO RINFORZATO: Il telaio quadrato fortificato da 200mm è stato aggiornato con un supporto aggiuntivo per le nervature che migliora l'efficienza meccanica, riduce il flusso turbolento e smorza vibrazioni e rumore (15,7 dBA)

NUOVO SIGILLANTE PER CUSCINETTI: Il cuscinetto a manicotto è dotato di un meccanismo di tenuta a due livelli per proteggere da polvere e perdite di olio al fine di migliorare la durata della ventola (160.000 MTTF)

Cooler Master MasterFan MF200R, Ventola RGB indirizzabile ARGB da 200 mm

€ 18.41 in stock 2 new from €18.41

5 used from €16.76

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RGB indirizzabile: RGB indirizzabile che consente la personalizzazione a colori. Certificato compatibile con Asus Aura, ASRock RGB e MSI RGB

Tecnologia di raffreddamento silenzioso: un mix di tecnologia di riduzione del rumore e cuscinetti in gomma fonoassorbenti per la pace e la tranquillità anche quando il PC fa gli straordinari

Design ibrido: una combinazione di motori a reazione e design delle pale dell'elicottero ti offre la pressione statica di cui hai bisogno senza sacrificare il flusso d'aria

Sensore intelligente della ventola per la protezione dagli inceppamenti: non preoccuparti che i tuoi cavi si impiglino di nuovo. READ 30 migliori Sgabello Alto Pieghevole da acquistare secondo gli esperti

Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition Ventola a 3 pin ARGB con doppio anello,

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Illuminazione RGB indirizzabile Duo-Ring: 24 LED ARGB a controllo individuale per un effetto visivo straordinario.

Prestazioni progettate: design ibrido della lama a pressione statica per affrontare le resistenze nel radiatore liquido della CPU, ventilazione a basso rumore o mesh dello chassis aumentando al contempo il flusso d'aria complessivo

Tecnologia di raffreddamento silenzioso: tecnologia di riduzione del rumore e materiali fonoassorbenti per una soluzione di raffreddamento più silenziosa e più lunga durata

Controllo ventola PWM: regolazione dinamica della velocità tra 650 giri/min e 1.800 giri/min, minimizzazione del rumore o massimizzazione del flusso d'aria

Compatibilità certificata: compatibile con la maggior parte delle schede madri compatibili RGB indirizzabili Aura, Mystic Light e Polychome Sync

Cooler Master Dissipatore di calore CPU Cooler, sistema a basso profilo, tecnologia a contatto diretto, 4 tubi di calore in rame, dissipatore di calore compatto alluminio, ventola LED da 92 mm, Nero

5 used from €25.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAFFREDDATORE AD ARIA COMPATTO CON ILLUMINAZIONE A LED BIANCO: L'Hyper H411R a basso profilo 136mm ha illuminazione a LED bianco ideale per il raffreddamento della CPU ad alte prestazioni in schede madri SFF compatte o case con spazio limitato

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO A CONTATTO DIRETTO: Lo scambiatore di calore principale ha matrice piatta, 4 tubi di calore (Ø 6mm) per accelerare conducibilità termica con tecnologia Direct Contact per una dissipazione del calore rapida ed efficiente

DISSIPATORE DI CALORE IN ALLUMINIO IMPILATO: Array in alluminio presenta alette distanziate con precisione per garantire minima resistenza al flusso d'aria, che consente a un volume elevato di aria fredda di fluire attraverso il dissipatore di calore

VENTOLA PWM LED BIANCO SILENZIOSO DA 92 MM: Ventola PWM 92mm assicura massimo flusso d'aria, prestazioni ottimizzate (34,1 CFM ± 10%, 1,79mm H2O ± 10%) bassi livelli di rumorosità (29,4 dBA), LED bianco integrato dona un'estetica elegante

COMPATIBILE CON AMD E INTEL: Nuova confezione ha staffe montaggio universali per Intel (LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156) e AMD (AM5, AM4); Pasta termica inclusa; Compatibile con tutte le dimensioni di RAM

Cooler Master MasterAir MA410P RGB Ventola per CPU '4 Heatpipes, 1 x MasterFan AB 120 RGB Ventola, LED RGB' MAP-T4PN-220PC-R1

Amazon.it Features Prodotto creato per soddisfare tutte le esigenze

Gamma affidabile

Facile da utilizzare

Ottimo prodotto

Prodotto realizzato con cura e precisione

Cooler Master SickleFlow 120 ARGB Reverse Edition,Ventola a telaio quadrato, lama per ventola inversa, LED personalizzabili, luci luminescenti, controllo PWM per case e radiatore liquido

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Reverse Fan Blade: doppia ventola senza copertura per un'illuminazione più luminosa e migliorata per un maggiore flusso d'aria dal basso verso l'alto. Le pale aumentate e le curve accentuate ottimizzano il flusso d'aria e la pressione

Nuovo design della lama: design ottimizzato della lama con curva aggiornata che migliora il flusso d'aria e la pressione dell'aria.

Effetto luminoso luminoso: utilizza pale colorate bianche lattee per migliorare la dispersione della luce per un effetto più vibrante e luminoso.

Nuovo sigillante per cuscinetti: il design di tenuta a due livelli migliora le capacità antipolvere e previene la perdita di olio lubrificante per una durata e prestazioni prolungate.

Connessione sicura: non dovrai più preoccuparti di connessioni allentate. La clip protegge entrambe le estremità in posizione per una più facile gestione dei cavi.

Cooler Master Masterliquid Ml240P Mirage: Unità di Raffreddamento a Liquido 'All-In-One' (Aio), Radiatore da 240.Mm, 2 Ventole Pwm Sf120R Argb da 120.Mm, Pompa Rgb Trasparente Indirizzabile, Nero

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Attacco: 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 775, am2, am2+, am3, am3+, fm1, fm2, fm2+, am4, 2066, tr4

Tipologia: set di raffreddamento ad acqua

Dimensioni radiatore: 2 x 120 mm

Illuminazione a led: sì, testa rgb regolabile

Colore led: rgb

Cooler Master MasterAir G100M Ventola per CPU '41.2mm Heat Column, 1x Ventola da 92mm PWM , LED RGB' MAM-G1CN-924PC-R1

Amazon.it Features Dimensione: 145 x 74.5 x 145 mm (lxhxp)

Ventola: dimensione: 92 x 92 x 25 mm (lxhxp)

Illuminazione: rgb, controller incluso

Compatible cpu socket intel: lga 2066, lga 2011-v3, lga 2011, lga 1151, lga 1150, lga 1155, lga 1156, lga 1366

Compatible cpu socket amd: am4, am3+, am3, am2+, am2, fm2+, fm2, fm1

Cooler Master Sistema di Raffreddamento a Aria CPU i50 per Socket Intel LGA 1700 - Dissipatore Calore Alluminio 60,8mm Profilo extra-sottile, Ventola 92mm (40,87 CFM, 1,93 mmH2O, 26,8 dBA, 2200 RPM)

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN COMPATTO: Il Cooler Master i50 per LGA 1700 è un dispositivo di raffreddamento a basso profilo con un'altezza libera di soli 60,8 mm, che lo rende ideale per case mini-ITX e Small Form Factor (SFF), nonché per PC tower sottili

DISSIPATORE DI CALORE CON ALETTE IN ALLUMINIO: Un dissipatore di calore con alette in alluminio a basso profilo fornisce aria centralizzata bassa e garantisce un'ampia dissipazione del calore

VENTOLA SILENZIOSA DA 92 MM: Una ventola da 92 mm garantisce il massimo flusso d'aria e prestazioni ottimizzate (40,87 CFM, 1,93 mm H2O) a bassi livelli di rumorosità (max. 26,8 dBA)

NERO SOBRIO: Il design nero sobrio rende i50 la scelta perfetta per sistemi basati sulle prestazioni con un'estetica semplice e raffinata

COMPATIBILITÀ INTEL LGA 1700: Il dispositivo di raffreddamento i50 è progettato specificamente per la compatibilità LGA 1700

Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Series 240mm AIO CPU Liquid Cooler, 0 RPM, pompa a doppia camera, base in rame ingrandita, ventole ARGB PL-Flux 120mm per AMD Ryzen/Intel 1700/1200/115X

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux Series 240mm AIO CPU Liquid Cooler, 0 RPM, pompa a doppia camera, base in rame ingrandita, ventole ARGB PL-Flux 120mm per AMD Ryzen/Intel 1700/1200/115X

Cooler Master MasterFan MF200R RGB (R4-200R-08FC-R1): ventola PWM RGB da 200 mm, cuscinetto ad alta scorrevolezza, design ibrido delle pale con bilanciamento del flusso d'aria

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features rgb colore: certificato compatibile con asus aura, come rock rgb, gigabyte fusion, msi rgb. si può sentire il flusso di divertimento a colori, e perfetta corrispondenza tema del tuo pc.

Silenzioso Tecnologia di raffreddamento: un mix di tecnologia di riduzione del rumore e fonoassorbenti tamponi in gomma per la pace e la tranquillità anche quando il PC sta facendo gli straordinari.

Design che unisce una combinazione di entrambi i motori a reazione ed elicotteri disegni lama ti dà la pressione statica dell'aria è necessario, senza sacrificare il flusso d'aria.

Smart Sensor Ventilatore per Jam di protezione: Non preoccuparti i cavi sempre portato a casa o ai componenti di essere sbagliato a prendere mai più.

Cooler Master Hyper TX3 EVO Dissipatore PC Sistema di Raffreddamento CPU - Compatto ed Efficiente, 3 Tubi di Calore a Contatto Diretto, Ventola PWM da 92mm

€ 29.90 in stock 5 new from €29.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COOLER CPU COMPATTO - Il Hyper TX3 EVO, dissipatore a torre da 136 millimetri di altezza, è una soluzione affidabile e conveniente per case computer con spazio CPU limitato.

RAFFREDDAMENTO DIRETTO CON ALETTE SCANALATE - Lo scambiatore di calore primario presenta 3 tubi di calore (heatpipe) in rame incassati (Ø6mm) in una matrice piatta con delle alette aggiuntive in alluminio sulla superficie dissipante per aumentare ulteriormente la conducibilità termica.

RADIATORE (FIN HEAT SINK) IN ALLUMINIO - Ottimizzato per funzionare ad alta e bassa velocità ventola (800 - 2200 RPM).

VENTOLA PMW da 92MM – Motore ventola con cuscinetto a strisciamento ( long life sleeve bearing) e gommini antivibranti assicurano un flusso d'aria silenzioso (17-30 dBA) ma robusto (0,35 - 2,63 mm H2O, 15,7 - 43,1 CFM). Le staffe a scatto rapido possono essere facilmente configurate ad un doppio sistema push-pull con ventola aggiuntiva (non inclusa).

COMPATIBILITÀ AMD & INTEL- Con staffe di montaggio all-in-one versatili che supportano socket Intel (LGA1366, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 e LGA775) e AMD (AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, FM2 +, FM2, FM1).

MasterFan Pro 120 Air Pressure RGB PACK, ventola 120mm LED, 650 1500 RPM, 3in1 con controller RGB

Amazon.it Features Kit comprensivo di controller RGB

Cooler Master SickleFlow 140 V2 ARGB Ventola a Cornice Quadrata, LED ARGB Personalizzabili a 3 Pin, Lama Curva di Bilanciamento dell'Aria, Cuscinetto sigillato, Controllo PWM da 140 mm

Amazon.it Features Illuminazione ARGB: prestazioni di raffreddamento firmate con un design ARGB a 3 poli: una scelta perfetta per tutti gli utenti che desiderano effetti di luce personalizzabili individualmente.

Nuovo design della lama: design rivista della lama curva per migliorare il flusso d'aria e la pressione dell'aria. Una lama aggiornata per una migliore illuminazione.

Struttura della ventola migliorata: struttura del telaio migliorata, riducendo il rumore del flusso turbolento aumenta l'efficienza

Struttura del cuscinetto sigillata: cuscinetto sigillato e protetto, impedendo polvere e perdite di olio lubrificante aumentando la stabilità e la durata del funzionamento della ventola.

Controllo ventola PWM: regolare dinamicamente la velocità tra 650 giri/min a 1.400 giri/min, riducendo al minimo il rumore o massimizzando il flusso d'aria.

Cooler Master MFY-P4DC-153PC-R1 Kit Ventola Case, Nero

Amazon.it Features 3x ventole per case

Ventole per case 140 x 140 x 25

RGB Controller Incluso

Cooler Master SickleFlow 120 Blue R4-L2R-20AC-GP - Ventola per case '2000 UPM, 120 mm, colore: Blu

1 used from €30.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Componenti PC/raffreddamento PC e ventola/ventola per case

Cooler Master R4-L2S-12KB-GP ventola per la dissipazione del calore del computer, silenziosa, colore bianco

Amazon.it Features Part Number R4-L2S-12KB-GP Model R4-L2S-12KB-GP

Cooler Master MasterFan MF120 3in1 Halo ARGB - RGB Indirizzabili a Doppio Anello, Case e Eliche Dal Design Ibrido, Protezione Sensore Inceppo e Telaio per Riduzione Vibrazioni - 3in1 con Controller

8 used from €50.56

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ILLUMINAZIONE ARGB A DOPPIO LOOP - La serie MasterFan HALO impiega 24 LED RGB indirizzabili controllati individualmente divisi in due anelli per garantire una vista dei colori straordinariamente vivace

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO SILENZIOSO - MF120 Halo è dotato di molteplici strati di tecnologia di riduzione del rumore e materiali fonoassorbenti, garantendo un numero di giri più costante e riducendo vibrazioni e clic fastidiosi (6 - 30 dBA)

ELICA A DESIGN IBRIDO - Le eliche della ventola AirBalance uniscono il design delle pale tipo jet ed elicottero per una pressione affidabile (1.6 mmH2O ± 10%), raffreddamento e flusso d'aria eccezionale (47.2 CFM ± 10%) per prese d'aria e scarico case

COMPLETA COMPATIBILITÀ - L'MF120 Halo è completamente compatibile con il software della scheda madre ARGB (ad esempio ASUS Aura, ASRock RGB e MSI RGB) e include un controller RGB indirizzabile via cavo per le schede madri dei modelli precedenti

SENSORE SMART FAN PER PROTEZIONE DA INCEPPAMENTI - La serie MF Halo è dotata di sensori intelligenti per aiutare a proteggere contro l'impiglio o il danneggiamento dei cavi e dei componenti durante il funzionamento

Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Dissipatore a Liquido per CPU - Pompa Gen S a Doppia Camera, Radiatore Superiore e Ventole ARGB da 120 mm, Staffe LGA 1700 e AM5 - Nero

€ 110.00 in stock 28 new from €107.09

5 used from €103.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN MIGLIORATO: MasterLiquid Lite è stato aggiornato dal suo design ai suoi componenti, offrendo soluzioni di raffreddamento a liquido all-in-one convenienti, di alta qualità e ad alte prestazioni a principianti ed esperti costruttori

POMPA GEN S A DOPPIA CAMERA: La pompa a doppia camera aggiornata presenta un flusso e una pressione dell'acqua potenziati; la base in rame ridisegnata mira ai punti di calore con maggiore precisione per prestazioni di raffreddamento migliorate

MAGGIORE SUPERFICIE DEL RADIATORE: Il radiatore da 394 x 119,6 x 27,2 mm utilizza alette più profonde rispetto a quelle dell'originale MasterLiquid Lite, portando a una dissipazione del calore altamente efficiente lungo i canali dell'acqua più ampi

120 VENTOLE ARGB: Le ventole ARGB da 120 mm aggiornate offrono prestazioni ottimali del radiatore, fornendo un flusso d'aria maggiore (71,93 CFM) con meno rumore (27,2 dBA)

COMPATIBILITÀ CPU UNIVERSALE: Le staffe CPU universali sono state aggiornate per essere compatibili con le più recenti CPU Intel LGA 1700 e AMD AM5; Compatibile anche con: CPU Intel LGA 1200/1151/1150/1155/1156 e AMD AM4/AM3/AM3+/AM2+/AM2/FM2

