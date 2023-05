Home » Assortito 30 migliori Accessori Per Unghie da acquistare secondo gli esperti Assortito 30 migliori Accessori Per Unghie da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Accessori Per Unghie preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Accessori Per Unghie perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Punte Fresa Unghie,Homeet 11 pezzi Punta da Trapano per Unghie Manicure Kit di Trapano per Unghie Elettrico Ceramica y Acciaio al Tungsteno Lima per Unghie Trapani per Pedicure Punte per Unghie € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Molteplicità di Funzioni:Questa punta per unghie per manicure include 3 punte da trapano in ceramica professionali, 7 punte in lega di tungsteno e una spazzola per la pulizia per ammorbidire i calli e rimuovere le cuticole in eccesso e limare, modellare e lucidare le unghie. Può soddisfare le diverse esigenze dell'area dell'unghia.

Alta Qualità: Il set di frese per tornio Homeet è realizzato in lega di tungsteno di alta qualità e materiali ceramici, hanno ruggine e resistenza alla corrosione, possono essere utilizzati a lungo. Inoltre, ha eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, consentendo un raffreddamento più rapido durante la rotazione ad alta velocità e per lunghi periodi di tempo.

Facile da usare: Facile da installare e rimuovere, è adatto per unghie naturali e unghie artificiali, ottimi strumenti per manicure o principianti. Perfetto per saloni di bellezza, spa e nail art fai-da-te a casa.

Conveniente Conservazione: Con una custodia trasparente per punte per manicure, puoi facilmente identificare le lime per unghie di cui hai bisogno. pulito e facile da riporre o trasportare.

Ampia Gamma di Applicazioni: l'impugnatura abrasiva da 2,35 mm di diametro è adatta per la maggior parte delle macchine per manicure elettriche o ricaricabili.

ACWOO Taglia Cuticole Professionale, 4 Pezzi Tronchesi per Cuticole, Tronchese Unghie Acciaio Inox per Unghie Incarnite Spesse Dure, Kit di Strumenti per Manicure con Spingi Cuticole (d'argento) € 10.99

€ 6.39 in stock 1 new from €6.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Value Manicure Set】: questo set di strumenti per manicure include 1 pinza per pelle morta, 1 pusher in acciaio, 1 levaunghie a testa singola e 1 levaunghie a testa singola. Puoi tagliare le unghie lunghe o rimuovere la pelle morta in eccesso.Può soddisfare le tue varie esigenze di manicure e manicure ed è un eccellente rapporto qualità-prezzo.

【Realizzato con materiali di alta qualità】: questo set di pinze per pelle morta è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per garantire un tagliente duraturo, durevole e facile da pulire, resistente alla ruggine e alla corrosione.

【Facile da pulire】: questi strumenti esfolianti devono essere puliti con alcool solo dopo l'uso. Le pinze per pelle morta sono dotate di un manicotto protettivo in plastica per prevenire ferite accidentali da pugnalate o forature, e c'è anche una custodia in PVC per garantire la conservazione degli strumenti e garantire la loro durata.

【Design antiscivolo】: il design del modello antiscivolo svolge un ruolo importante nell'aiutare a controllare meglio la pressione durante l'uso, garantendo che ogni passaggio possa essere completato con precisione ed evitando danni alle unghie.

【Il regalo ideale】: viene fornito con una bellissima custodia da portare con te.È un buon regalo per manicure dilettanti e professionisti, adatto per la cura delle unghie familiare e professionale.

JMEOWIO Fiori Adesivi Unghie Nail Art 10 Fogli Stickers Unghie Autoadesivi Decorazioni Unghie Nail Art Disegni € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set di adesivi per unghie perfetto: gli adesivi in fogli 10 sono gli accessori di moda perfetti. Un gran numero di modelli diversi da utilizzare e sostituire nella vita quotidiana, le decalcomanie per unghie sono piene di sensualità ed eleganza, vari modelli affascinanti ti danno uno stato d'animo diverso.

Facile da usare: adesivi per unghie 3D con design autoadesivo, puoi seguirli per decorare le tue unghie in stile, ideali per unghie naturali o acriliche.

Nail Art fai-da-te: ottimo per creare i tuoi meravigliosi disegni per unghie carini e unici. È divertente fare nail art fai-da-te con la tua famiglia o i tuoi amici quando la famiglia si riunisce e fa festa, goditi le tue unghie brillanti e speciali e divertiti.

Regalo perfetto: il miglior regalo per le tue amiche, tua madre, tua moglie. Gli adesivi per unghie sono ottimi per le unghie, le decorazioni delle unghie dei piedi, l'uso domestico e il salone di bellezza.

Garanzia di qualità - In caso di problemi dopo l'acquisto di adesivi per nail art, non esitare a contattarci per un servizio clienti, che renderà il tuo acquisto assolutamente privo di rischi. E speriamo che tu abbia una piacevole esperienza di acquisto.

Beurer Mp 62 Fresa Per Unghie Professionale Con Dieci Accessori Per Manicure E Pedicure E Luce Led, Bianco € 114.99

€ 59.98 in stock 27 new from €59.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 10 accessori in feltro e zaffiro di qualità elevata e una custodia per riporre gli accessori, ottima quando si viaggia

Per accorciare, limare, modellare e lucidare le unghie o per rimuovere calli o tagliare le cuticole; non adatto per unghie in gel o unghie artificiali

Il set per manicure (5400 giri/min) ha un'impostazione di velocità continua, nonché rotazione in senso orario e antiorario e un cappuccio protettivo per la polvere delle unghie

La superficie dell'impugnatura è morbida ed ergonomica, inoltre la luce a LED consente di illuminare la parte da trattare per risultati ottimali

Il set e gli accessori sono adatti anche per i diabetici

VEGCOO Pennelli Unghie Art 6 pezzi Set, Pennello de Unghie con Spugna, Acrilico per Nail Art Pennello, Decorazioni Unghie Penne Dotter per UV Gel Liner Pittura Pennello (A) € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 Ottieni】 - Ottieni un totale di 6 pennelli per unghie, 5 set di matite colorate a diamante a doppia testa e 1 spugna bianca per nail art.

【 MATERIALE DI ALTA QUALITÀ】 - Il corpo del pennello per smalto è realizzato in lega di alta qualità + diamante + materiale acrilico con strass lucidi sul manico, che è durevole. la spazzola per unghie e la spazzola per la polvere sono realizzate in plastica e metallo e le setole sono realizzate in materiale sintetico anziché in peli di animali, che è più resistente e antibatterico. la punta elicoidale a doppia estremità è realizzata in plastica e acciaio inossidabile, resistente e durevole.

【 Design a doppia testa】 - Ogni penna per smalto ha due teste diverse che puoi utilizzare per creare diversi prodotti artigianali per le tue diverse esigenze. il colore generale è rosa. design unico e alla moda, molto adatto per disegnare diversi motivi sulle punte delle unghie.

【 Conservazione e pulizia】 - Questo set di spazzole per unghie offre una varietà di opzioni che possono essere facilmente infilate in una piccola borsa per cosmetici o borsetta. che si tratti di un weekend o di un viaggio di lavoro, le unghie sono sempre eleganti e delicate. dopo l'uso è possibile utilizzare alcool o acetone o baby shower rugiada per una facile pulizia delle setole.

【 Ampia gamma di utilizzo】 - Spazzola per unghie sottile adatta per studi di manicure domestici e professionali, molto adatta per unghie in gel, creazione di motivi a punti, disegno fine e pittura sulle unghie. sono anche ottimi regali per amici, sorelle e familiari, puoi armeggiare a vicenda e puoi anche usarli per creare bellissimi petroglifi sulle rocce. READ 30 migliori I Miei Ordini Su Amazon da acquistare secondo gli esperti

500 Pezzi Tampone Salviette in Cotone per Unghie, Pad Senza Pelucchi per Unghie, tampone in cellulosa, Unghie Rimozione Pulizia Pads per Rimuovere Smalto e Gel (Rosa) € 6.59 in stock 2 new from €6.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ogni confezione include salviettine per unghie da 500 pezzi, sufficienti per soddisfare le tue diverse esigenze.

Perfetto per rimuovere e pulire il gel per unghie e lo smalto per unghie, Fornisce accessori di qualità per e amanti dei chiodi per pulire le unghie.

Ideale per trattamenti per manicure.Ottimo set per la rimozione di gel UV, unghie finte, punte di unghie ,smalto per unghie.

Progettato come piccoli pezzi quadrati, non occupa troppo spazio nella borsa per cosmetici ed è molto comodo da trasportare quando si viaggia.

Molto confortevole al tatto, buon assorbimento d'acqua, Adatto per nail art professionale e uso domestico personale.

ZOCONE 8PCS French Stampino Unghie, con 1 Clear Silicone Nail Stamper+1 Raschietti, Set di Stamping Nail Art Timbro per Unghie per Lunette per French Manicure Strumento per Nail Art per Donna Ragazze € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【La Confezione Include】 Il nostro set di nail art stamping contiene 8 piastre per nail art, 1 nail art stamper e 1 raschietto. Potete utilizzare questi strumenti completi per la french unghie nail art fai da te, combina quanti ne vuoi per creare la tua decorazione nail art unica.

【Modelli Diversi】 Il stampini per unghie nail art con gruppi floreali, alci natalizie, fiocchi di neve, campane, pupazzi di neve, linee vintage, farfalle, cani e gatti, gioielli e altro ancora per decorare le unghie quotidianamente o per creare una manicure natalizia.

【Materiale Alta Qualità】 Le nail art template in acciaio inossidabile di alta qualità è facile da pulire e resistente alla corrosione; il nail art stamper è realizzato in plastica e silicone morbido, facile da pulire e riutilizzare, I motivi possono essere stampati in modo chiaro. La raschietto per unghie in PVC di alta qualità ed è leggera e portatile.

【Facile da Usare】Applica lo smalto sulla superficie del tuo motivo preferito, raschia rapidamente lo smalto in eccesso dalla stamping nail art piastre in acciaio con raschietti, quindi usa un timbro per trasferire il motivo sull'unghia. Può essere utilizzato come rifinitore per la linea del sorriso francese per creare una varietà di rifiniture per la linea del sorriso francese.

【Ampia Applicazione】Set di timbri per nail art, adatti a professionisti e dilettanti che amano la nail art, possiamo decorare ulteriormente le nostre unghie a casa, al lavoro, ecc con questo set di piastre manicure nail piastra senza andare al salone del chiodo, risparmiando tempo e denaro!

Polvere Cromata per Unghie in 6 Colori, Polvere Unghie Effetto Perla Neon Polvere di Glitter per Unghie, Set Polvere Effetto Specchio per Unghie per Decorazioni Unghie Nail Art € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contenuto della confezione: 1 tavolozza di polvere glitter per unghie in 6 colori con 3 applicatori a doppia punta.

Facile da trasportare: confezionato in un design portatile e leggero con un coperchio trasparente, che è diverso dalle altre polveri di glitter per unghie. Dimensioni convenienti: 6,8 x 5 x 1,2 cm, adatto ai viaggi e risparmiare spazio.

Polvere Glitterata per Unghie con Effetto Perla: la polvere di pigmento per unghie facile da colorare può dare alla tua unghia una lucentezza brillante e sorprendente effetto specchio. Polvere solida, basta immergere una quantità di polvere e ottenere una nail art alla moda.

Set di polveri per unghie cromate: questa polvere di pigmento per nail art è facile da usare, anche se sei un mendicante in manicure. Immergere una quantità di polvere e applicarle sullo strato di smalto, quindi applicare un top coat e finire.

Preparati ad avere una nail art senza eguali: il nostro kit di polvere cromata per unghie è perfetto per nail art fai da te, può essere applicato sulla maggior parte delle unghie in gel e sullo smalto normale.

Hanyoushen 26 PCS Smalto per Unghie Stencil Riutilizzabile,Protettore per Unghie, Plastica Morbida Protezioni per Unghie Scudi Protettivi kit Copri Dita ,Strumenti Antisbavature € 5.19 in stock 1 new from €5.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Stencil per smalti riutilizzabili e lavabili, realizzato in plastica morbida, resistente e comodo da usare

Confezione:Protezione smalto per unghie confezionata da 26 pezzi (10 misure) + 1 adesivo per unghie che si adattano a tutte le unghie con dimensioni diverse

Zero Cleanup: La protezione dello smalto mette le unghie in una posizione fissa facilitando lapplicazione dello smalto sia sulla mano sinistra che destra evitando disordine tra lo smalto e la pelle quando si dipingono le unghie

Riutilizzabile e durevole: adatto sia per uso professionale del salone che per uso domestico personale Può essere riutilizzabile con un facile lavaggio con solvente per smalto che ti fa risparmiare tempo e denaro in manicure

Chindly reminder: Si prega di strapparlo dopo che lo smalto per unghie si asciuga per evitare che i vostri disegni di nail art vengano graffiati dal bordo dello stencil

JMEOWIO 3D Fiori Adesivi Unghie Nail Art Stickers Unghie Autoadesivi 5D Decorazioni Unghie Nail Art Disegni 5 Fogli € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set di adesivi per unghie perfetto: gli adesivi in fogli 4 sono gli accessori di moda perfetti. Un gran numero di modelli diversi da utilizzare e sostituire nella vita quotidiana, le decalcomanie per unghie sono piene di sensualità ed eleganza, vari modelli affascinanti ti danno uno stato d'animo diverso.

Facile da usare: adesivi per unghie 3D con design autoadesivo, puoi seguirli per decorare le tue unghie in stile, ideali per unghie naturali o acriliche.

Nail Art fai-da-te: ottimo per creare i tuoi meravigliosi disegni per unghie carini e unici. È divertente fare nail art fai-da-te con la tua famiglia o i tuoi amici quando la famiglia si riunisce e fa festa, goditi le tue unghie brillanti e speciali e divertiti.

Regalo perfetto: il miglior regalo per le tue amiche, tua madre, tua moglie. Gli adesivi per unghie sono ottimi per le unghie, le decorazioni delle unghie dei piedi, l'uso domestico e il salone di bellezza.

Garanzia di qualità - In caso di problemi dopo l'acquisto di adesivi per nail art, non esitare a contattarci per un servizio clienti, che renderà il tuo acquisto assolutamente privo di rischi. E speriamo che tu abbia una piacevole esperienza di acquisto.

Princess Enchanting Destinations Nail Polish Tin- Set di Smalto per Unghie- Kit per Bambini Colorato e Divertente- Accessori per Unghie- Giocattoli e Regali per Bambini € 6.43 in stock 2 new from €6.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PREPARATI PER NUOVE AVVENTURE: Lascia che l'immaginazione ti porti dove vuole il cuore con le tue Prinicpesse Disney preferite, dipingiti le unghie e usa gli adesivi per raccontarci dove sei stata!

KIT COMPLETO: Il Nails Polish Tin contiene 6 adesivi per unghie, 3 smalti colorati e un astuccio di latta

IL REGALO PERFETTO: Trovare il regalo perfetto non è mai stato più facile. Scopri la nostra collezione di giocattoli, prodotti di makeup e accessori che faranno felici tutti i bambini

SICURO E AFFIDABILE: Abbiamo sempre lavorato per garantire sicurezza, affidabilità e qualità ai nostri prodotti così da non deluderti mai

IL SOGNO DEI BAMBINI FATTO REALTÀ: Vuoi sentirti trendy? Grazie a un design innovativo e originale, i nostri prodotti realizzano i sogni dei bambini

Valigetta Trucchi Professionale Beauty case da viaggio Porta Trucchi Grande Valigetta Per Cosmetici Vanity Case Valigetta Unghie Valigetta Manicure Valigetta Estetista con serratura, Nero € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Valigia make up professionale : questa valigetta per il trucco può contenere articoli da toilette, trucchi, smalti, gioielli, strumenti per le unghie e utensili manuali, ecc. Potete anche tenerlo in mano grazie alla maniglia imbottita del beauty case.

Grande capacità: questa grande valigetta per cosmetici è dotata di 6 scomparti richiudibili per un'ampia varietà di trucchi e consente di organizzare il trucco in base alla funzione. L'ampio scomparto sul fondo contiene fondotinta, cipria sfusa e altro ancora. Dimensioni specifiche: 30,5 x 18 x 22,5 cm (L x W x H).

Più facile da pulire: la pellicola di plastica repellente allo sporco si trova nel vano tra il fondo della ciotola e il fondo della custodia per lo styling. Non dovrete preoccuparvi di eventuali fuoriuscite o graffi. Se il rossetto lascia una sbavatura sul vassoio, è sufficiente passare un panno umido sulla superficie e tornerà come nuovo.

Makeup case di alta qualità: la solida struttura in alluminio e gli angoli rinforzati in metallo di alta qualità garantiscono la durata della valigetta per unghie. Il classico colore nero conferisce un look professionale.

Vanity case versatile: questo organizer per il trucco non è destinato solo alla conservazione dei prodotti cosmetici. Può essere utilizzato anche per conservare smalti, strumenti per nail art, gioielli per capelli o articoli per parrucchieri. È adatto anche per riporre attrezzi da pesca o altri utensili per la pittura.Se avete domande, chiedeteci pure.

BUKI 5404 - Professional Studio Nail Art € 40.97

€ 32.90 in stock 4 new from €32.90

1 used from €19.21

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salone per la manicure con uno spazio in cui inserire il dito su cui si lavora, uno spazio per asciugare più rapidamente le unghie, una lente d'ingrandimento e una lucina per lavorare con maggior precisione!

Include: 8 smalti, adesivi, dotting tool, pennellini, spingi cuticole, limetta per unghie

A partire da 8 anni.

Frozen Adventure Nail Polish Tin, Set Smalto Unghie, Divertente Kit per Unghie, Accessori Colorati, Giocattoli e Regali per Bambini € 6.92 in stock 2 new from €6.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LA PROSSIMA GRANDE AVVENTURA: Scopri nuove avventure e lasciati trasportare dalla tua immaginazione ovunque desideri il tuo cuore, dipingiti le unghie e usa gli adesivi per raccontarci dove sei stata!

KIT COMPLETO: L'astuccio Nail Polish delle Avventure di Frozen contiene 6 adesivi per unghie, 3 smalti colorati in un bellissimo astuccio di latta

IL REGALO PERFETTO: Trovare il regalo perfetto non è mai stato più facile. Scopri la nostra collezione di giocattoli, prodotti di makeup e accessori che faranno felici tutti i bambini

SICURO E AFFIDABILE: Abbiamo sempre lavorato per garantire sicurezza, affidabilità e qualità ai nostri prodotti così da non deluderti mai

IL SOGNO DEI BAMBINI FATTO REALTÀ: Vuoi sentirti trendy? Grazie a un design innovativo e originale, i nostri prodotti realizzano i sogni dei bambini

Trousse Trucchi Valigetta Porta Trucco Beauty Case Viaggio Professionale Borsa Per Make Up Valigia Semi Rigido Bag Makeup Trusse Unghie Portatrucchi Smalti Cofanetto Nail Art Beautycase Cosmetici € 31.59 in stock 1 new from €31.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trousse trucchi semi rigida, custodia interna rigida resistente agli urti e protettiva, durevole e robusta realizzata con plastica di prima qualità, un guscio esterno imbottito rimovibile che offre durata e protezione extra. prevenire i danni accidentali degli articoli; il tessuto resistente all'acqua può essere facilmente pulito, rende questa scatola per cosmetici una scelta eccellente per l'uso professionale e all'aperto, mantiene i prodotti asciutti in caso di pioggia leggera

Dimensioni compatte e ampio scomparto inferiore con 4 vassoi estensibili, cerniera liscia lo rendono facile da estendere e chiudere, lo scomparto inferiore spazioso, spazioso e profondo offre molto spazio e stabilità, anche se solo un lato dei vassoi è aperto e i vassoi apri per facilitare la ricerca di ciò che stai cercando. questa custodia è ottima per i minimalisti che amano anche più spazio di archiviazione quando viaggiano

La copertura della borsa ha 3 borse a rete integrate, che massimizzano la capacità di archiviazione della borsa per il trucco, queste borse a rete sono per essere trasparenti, puoi vedere cosa c'è dentro direttamente, risparmiare tempo quando trovi le cose, anche con una cerniera , che può impedire agli oggetti di cadere, queste borse sono robuste possono essere utilizzate per organizzare pennelli, matite per gli occhi, puoi applicarle a usi diversi per soddisfare le tue diverse esigenze

Dimensioni portatili, misura circa 27 x 25 x 20 centimetri, il peso netto è di circa 1,2 chilogrammi, dimensioni gestibili, adatte per il trasporto a mano e a tracolla, con ampia maniglia superiore incorporata e spallacci rimovibili e regolabili, comodi per viaggiare o per l'uso quotidiano , le cerniere a due vie sono lisce e facili da aprire e chiudere e due tasche laterali extra per riporre salviette e carte per un facile accesso senza aprire la borsa

Nero classico, non scade mai, adatto per uomini e donne, versatile custodia per il trucco del treno, non solo per riporre il trucco, può essere per organizzare gel per unghie, prodotti per parrucchieri, kit per tatuaggi, kit da barbiere per truccatori, parrucchieri, artisti delle unghie e tatuatori per presentare un look professionale, è un'ottima scelta di regali per uomini e donne a San Valentino, giorno di nascita, Natale, festa del papà, festa della mamma READ 30 migliori Ventose Per Acquario da acquistare secondo gli esperti

Valigetta Trucchi Beauty Case Professionale Vanity Case da viaggio Porta Trucco Makeup Case con tracolla e maniglia Valigetta Manicure Valigetta per unghie Organizzatore Trucchi, Nero € 32.99

€ 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grande capacità: questa pratica valigetta trucco ha una base ampia. L'astuccio per il trucco ha un totale di 4 scomparti richiudibili, adatti a contenere trucchi e accessori per il trucco di tutte le dimensioni, ad esempio mascara, cipria sfusa, rossetto, eyeliner, ecc.

Facile da trasportare: la vanity case può essere trasportata in due modi. L'astuccio per il trucco è dotato di una tracolla regolabile. È presente anche una maniglia morbida che può essere utilizzata come borsetta.

Durevole vanity case: il beauty case nero è realizzato in tessuto Oxford resistente all'acqua, che rende il Cosmetic Case ancora più durevole e resistente. Questo valigia make up è inoltre dotato di una cerniera metallica a due vie facile da aprire e chiudere.

Dimensioni: questa valigetta da trucco soddisfa le vostre esigenze di conservazione ed è facile da trasportare. Dimensioni del mobiletto per il trucco: 29*22*26 cm (LxLxH). Questa valigia porta trucchi può essere riposta in valigia sia per i viaggi che per l'uso quotidiano.

Miglior regalo: la porta trucchi è un regalo perfetto per amici e familiari. Può essere utilizzato non solo come astuccio per il trucco, ma anche come astuccio per la toilette, per le unghie, per il parrucchiere e per i gioielli.

MESAUDA Xlink Starter Kit + Lampada Led 48watt + Accessori + OMAGGIO Olio Cuticole ALTÉAX® Kit per la Ricostruzione Unghie con Gel In Fibre di Vetro Professionale € 84.99 in stock 2 new from €84.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ OMAGGIO - ALTÉAX Olio cuticole professionale 13ml, idratante e lucidante. Un ultimo tocco per una ricostruzione perfetta!

✅ TOP QUALITY - Kit perfetto dedicato a chi volesse scoprire il mondo della ricostruzione unghie in gel con prodotti sicuri ed efficaci - Questo sistema di ricostruzione unghie in gel professionale garantisce un risultato eccellente, unghie brillanti e tenuta estrema

✅ OFFERTISSIMA - Il valore complessivo del kit e degli accessori inclusi è più alto rispetto al prezzo proposto

✅ ISTRUZIONI - Contiene tutti gli accessori e le istruzioni in italiano ed inglese con gli step da effettuare per un risultato eccellente

TEMPO DI SALDI Fresa Professionale Per Unghie Manicure Pedicure Ricostruzione Alta Qualità Nail € 18.77

€ 11.90 in stock 4 new from €11.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Giri al minuto: 20.000 max.

Colore: vari.

Lunghezza fresa: circa 13,5 cm.

L’estetica della fresa può variare in base alla disponibilità di magazzino.

Questo prodotto viene fornito senza istruzioni.

SPTHTHHPY Kit Semipermanente Unghie Completo Professionale in 6 Coloris Gel+48W LED Lampada+2 Base e Top Coat+Set Polvere e 90ML Liquido Acrilico Per Unghie Nail Art Tool Set € 43.99

€ 37.39 in stock 1 new from €37.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SPTHTHHPY Kit Manicure Completo Con Lampada UV Led Da 48w, 6 colori di smalto semipermanente, base e top coat, solventi e altri accessori.Questo set include anche un set di polvere e liquido acrilico,puoi provare varie combinazioni di nail art in base alle tue preferenze. Ideale per fare la manicure a casa.

Usura Di Lucentezza A Lunga Durata: dopo aver migliorato più volte, il nostro smalto possiede una grande copertura, altamente pigmentata e così liscia. Può durare fino a 21 giorni + colorato e brillante con una corretta applicazione e non facile da scheggiare e screpolarsi. I colori contenuti nel set di smalti in gel SPTHTHHPY possono fare tutta la nail art con lo stile desiderato.

Lampada Per Unghie UV / LED 48W: La lampada asciuga unghie SPTHTHHPY UV / LED ha una potenza superiore di 48W e 24 sfere luminose a LED, che possono curare le unghie più velocemente, con display digitale creativo del tempo e 3 impostazioni del timer. Il design intelligente del sensore può rilevare le tue mani automaticamente, quindi non è necessario accenderlo o spegnerlo manualmente.

Il sistema per unghie in polvere acrilica non richiede una lampada per unghie per polimerizzare, il che può prevenire danni alla pelle. Il kit per unghie in acrilico è meraviglioso per fare unghie acriliche, fiori intagliati, estensioni delle unghie, decorazione delle unghie. Il set di unghie in acrilico può essere utilizzato per unghie naturali, unghie finte, unghie francesi.

Base e Top Coat: Il rivestimento di base per smalto per unghie può impedire allo smalto in gel di entrare direttamente in contatto con le unghie, ridurre le lesioni e migliorare l'adesivo per smalto per unghie. Il top coat lucido rende le unghie un effetto lucido. Può proteggere lo smalto dai graffi, non lasciare macchie e mantenere l'effetto dell'unghia più a lungo.

Taglia Cuticole Professionale Longivia® Tronchesino Cuticole Acciaio Inox Pedicure e Manicure con Remover Pelle Morta Piedi e Mani per Unghie Incarnite Tagliaunghie Tronchesine di Precisione € 6.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️SET DI TRONCHESINO E SPINGI CUTICOLE: non è necessario investire in 2 attrezzi professionali separati, poiché hai tutto ciò che ti serve. La pinza tagliacuticole e tagliaunghie di 10 cm serve a rimuovere la pelle morta di piedi e mani e curare le unghie incarnite. Lo spingi cuticole di 13 cm, chiamato anche pusher o remover, rimuove delicatamente le cuticole grazie alle due piccole estremità arrotondate

✔️100% ACCIAIO INOSSIDABILE: Rende le pinze per cuticole facili da mantenere pulite e sterili, sia in autoclave per uso professionale, sia con alcool per manicure e pedicure fai da te. L’acciaio inox di alta qualità rende taglia cuticole resistente e duraturo nel tempo

✔️TAGLIO DI PRECISIONE: La lama extrasottile ed affilata dei tronchesi rende il taglio pulito senza tirare le cuticole. La pinza per cuticole di precisione ha lame di 6mm che garantiscono la rimozione efficace di pellicine, unghie, pelle morta e dura, unghie incarnite piedi e mani. Il tronchesino è preciso specialmente su bordi sottili in caso di pedicure curativo

✔️DESIGN FACILE DA USARE: Il design confortevole ed ergonomico è progettato per rendere la taglierina facile da impugnare ed afferrare. L’impugnatura a doppia molla permette alle pinze per cuticole di riaprirsi da sole. Ogni bordo è perfettamente rifinito, elegante e funzionale, adatto sia all’uso professionale che per manicure e pedicure in casa. Inoltre, questi accessori si possonno utilizzare anche su unghie applicate e acriliche

✔️GARANZIA e RIMBORSO TOTALE-Certi della qualità del nostro prodotto in caso di insoddisfazione potrai restituirlo e richiedere il rimborso senza fornire alcuna spiegazione. Per ordinare i nostri prodotti, ti basterà cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello” in questa pagina!

3 Scatole Nail Paillettes Chip Foil, Policromatico Glitter Unghie Foglia d'Oro Flakes Unghie Olografiche, Accessori per Unghie in Lamina d'Oro con Pinzette per Unghie Decorazione Trucco Viso Corpo € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✿Natale Colorata flakes decorazione unghie: Riceverai 3 scatole di fiocchi di decorazione unghie foglia in lamina lucida, ogni scatola ha 6 scomparti, tra cui paillettes in lamina d'oro in diversi colori e stili, e viene fornita con una pinzetta per rendere più facile l'uso, soddisfare meglio le tue esigenze.

✿Facile da trasportare: I nostri fogli oro unghie sono confezionati in una scatola di plastica di 7,7 x 5 x 1,1 cm, ogni tipo di glitter scintillio foglia d'oro è posizionato separatamente, non c'è bisogno di preoccuparsi di perdite o sporco, la scatola è leggera e portatile, facile da trasportare portalo quando esci.

✿Facile da usare: Quando si utilizza, pulire prima la superficie dell'unghia, applicare il primer, quindi utilizzare le pinzette per raccogliere la decori unghie nail art fpglia per la decorazione. e infine sigillare con un top coat trasparente. Può essere fatto facilmente sia da professionisti che da principianti.

✿ Ampio utilizzo: Il nostro glitter unghie kit in lamina olografica è molto comodo per decorare le tue unghie nella vita quotidiana o durante i festival e le feste per farti sembrare più brillante e puoi anche decorarlo su trucco per gli occhi, occhiali, custodie per telefoni, artigianato, ecc.

✿ Glitter olografici: Questo foglia oro per unghie è realizzato con un foglio di latta di buona qualità, che è sicuro e puoi usarlo con sicurezza. La sua superficie ha una lucentezza olografica ed è disponibile in blu, viola, oro, argento, oro rosa e rosso per far brillare e glam le tue unghie.

BAFASO Organizer Smalti per Unghie - Adatto per 80 Flaconi (15 ml - 0,5 FL.oz) e Lampada Unghie UV, Borsa Organizer per Smalti con 2 Tasche Rimovibili, Valigetta porta Smalti per Unghie, Viola € 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features QUALITÀ ECCELLENTE - Questa organizer smalti è realizzata in nylon resistente. L'imbottitura morbida e spessa offre una buona protezione per bottiglie di smalto e accessori per manicure multipli.(Solo Borsa)

SPAZIO DI CONSERVAZIONE PRINCIPALE - La sezione inferiore contiene 2 sacchetti di smalto rimovibili per riporre 80 flaconi di smalto (15 ml/0,5 fl.oz) in totale. (Note: l'inserto divisorio è ridimensionabile e non staccabile)

SPAZIO STORGAE SUPERIORE - Un divisorio staccabile nella sezione superiore per personalizzare lo spazio di archiviazione per un asciuga unghie di dimensioni normali (dimensioni circa 25.4CM x 22.86CM x 13.97CM) e flaconi di solvente per unghie.

ALTRE SEZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI - 2 tasche laterali offrono ampio spazio per ciprie e altri strumenti per manicure. C'è anche una tracolla regolabile e 2 robusti manici per un facile trasporto.

DIMENSIONE - Set chiuso: 41,5 cm x 23,5 cm x 34,5 cm / 2 sacchetti di dimensioni uguali: 30,5 cm x 19 cm x 9 cm.

1200 Pezzi French Nail Stickers Manicure Punte,Unghie Autoadesivo Suggerimenti sull'Autoadesivo per Manicure Decorazione Strumenti Fai Da Te € 4.59 in stock 2 new from €4.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 9.4×6.8CM; La larghezza degli adesivi per unghie è di 1,7 cm

Ogni confezione viene fornita con 25 fogli adesivi, ogni foglio contiene 48 pezzi adesivi guida chiodi, l'importo totale è di 1200 pezzi, completa le tue richieste.

Non è necessaria alcuna tecnica speciale/abilità, tutti possono essere esperti di nail art con i nostri adesivi.

Questi adesivi per unghie francesi autoadesivi possono aiutarvi a creare unghie francesi con precisione, con effetti professionali e a rendere le vostre unghie nitide e belle.

L'applique francese è una scelta ideale per gli esperti di unghie professionali e gli studenti di unghie, e uno strumento ideale per permettervi di fare belle unghie.

Rotolo di 100 salviette tampone in cellulosa per pulizia senza residui € 4.60 in stock 4 new from €4.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatta per: Campo medico, ricostruzione delle unghie, uso cosmetico, ecc.

Taglio perforato per singola salvietta.

Molto assorbenti.

Non rilascia pelucchi.

NailWipes 325 PZ, Pads Unghie, Tampone Salviette, Senza Fibre, Dei Pelucchi, Tamponi In Cellulosa A Scelta, Tamponi di Cellulosa Antipolvere, ideale per unghie in gel. Nail Clavier € 5.99 in stock 2 new from €2.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SENZA FIBRE - I nostri pads sono estremamente comodi da usare, poiché i non lasciano le fibre o polvere sulla lamina ungueale. Dimensione di un singolo pads: 5cm x 5cm

DUREVOLI - I Pads non si sfilacciano e non lasciano fibre, facilitando il lavoro di ogni stilista.

MULTIUSO - Possono essere utilizzati per eliminare lo strato di dispersione del top coat polimerizzato o per rimuovere lo smalto dalle unghie con l'acetone. Inoltre,è possibile utilizzare i nostri pads senza fibre per sgrassare la lamina ungueale con un prodotto adatto.

NON SOLO PER LE PROFESSIONISTE - I pads senza fibre sono perfetti per tutte le onicotecniche professioniste e facilitano notevolmente il loro lavoro. Possono essere utilizzati con successo anche a casa per rimuovere lo strato ibrido appiccicoso, pulire la lamina ungueale o rimuovere lo smalto.

GARANZIA DI RIMBORSO DI 30 GIORNI - Crediamo di avere il prodotto con la più alta qualità sul mercato. Ecco perché il nostro prodotto viene venduto con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

8 Pezzi Pennelli per Unghie,Pennello Gel Unghie, Spazzola di Arte del Chiodo per Nail Art Design, Gel Ricostruzione Pennelloper Unghie,Nail Art Pennelli Set per Painting Detailing € 4.49 in stock 2 new from €4.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤8 Pezzi Gel UV - Viene fornito con peli di nylon avanzati, i pennello per gel UV sono principalmente usati per unghie UV e unghie francesi, disegnando squisiti motivi dipinti 3D, plaid e fiori ecc.

❤Riceverai 8 pezzi di pennelli per nail art in totale, con dimensioni diverse, quantità sufficiente e una buona combinazione per soddisfare le tue esigenze.

❤Setole di Alta Qualità - Realizzate con setole di qualità, indeformabili, non corrosive, lavorano con tutti i tipi di consistenza del gel e distribuiscono il gel uniformemente sulle unghie. Colore vivido, unico e alla moda. Forte uso a lungo termine. Buona raccolta, facile da gestire e utilizzare.

❤Facile da pulire e maneggiare - Dopo aver usato i pennelli per applicare glitter, gel, puoi usare alcool o acetone per pulire favolosamente le setole con poco sforzo.

❤Ampie Applicazioni - Il nostro set di pennelli per unghie può essere applicato per creare una varietà di disegni di nail art, come punti, fodere, cerchi, fiori e altri motivi a piacere. Non solo può essere applicato per il disegno delle unghie, ma anche appropriato per la pittura su tela, la pittura di modello, la pittura artigianale, la pittura su roccia o altre opere. READ 30 migliori Cooler Master Masterliquid Ml240L Rgb da acquistare secondo gli esperti

Doppia testa Spugna di pennellino per unghie, per fare le sfumature di colore sull'unghia e gradiente di colore, incluso 4 Testine di ricambio, Pennello di spugnetta pigmento per nail art € 3.99 in stock 3 new from €3.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo pennello per unghie per il tuo gel UV o falsi tips per unghie acriliche, usato principalmente per la pittura fai-da-te, la fioritura, le unghie sfumate, i fiori disegnati.

Il manico è realizzato in robusto acrilico, decorato con brillanti perline rosa nel cilindro trasparente, sembra brillante; La maniglia è la forma del cilindro con giunto di sicurezza in alluminio, ottimo per l'applicazione.

Facile da pulire e comodo da usare, la testina di spugna può essere utilizzata ripetutamente e può essere sostituita dopo un lungo utilizzo.

Perfetto per uso domestico e salone di bellezza professionale. è il tuo strumento ideale. Puoi disegnare qualsiasi bel dipinto come preferisci.

Si può anche utilizzare come pennello per ombretto.

BAFASO Borsa Organizer per Smalti per 72 Flaconi (15 ml - 0,5 fl.oz), Valigetta Porta Smalti per Unghie con 3 sacchetti rimovibili, Borsa da Viaggio per Smalti per Unghie (Solo Borsa), Viola € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features QUALITÀ ECCELLENTE - Questa custodia per smalto per unghie è realizzata in nylon resistente. L'imbottitura spessa offre una buona protezione per bottiglie e accessori.

SPAZIO DI CONSERVAZIONE PRINCIPALE - Lo scomparto principale contiene 3 custodie rimovibili per riporre 72 flaconi di smalto per unghie (15 ml/0,5 fl.oz) in totale. Questi casi sono adatti anche per la polvere da immersione. L'inserto divisorio delle 3 borse può essere rimosso e utilizzato come trousse.

TOOLS STORGAE SPACE - 2 tasche laterali con elastici per fissare spazzole, strumenti per punteggiare e simili. Le tasche anteriori e posteriori offrono ampio spazio per altri accessori per manicure.

FACILE DA PORTARE - Viene fornito con una tracolla regolabile e una robusta maniglia superiore per comodità di viaggio.

DIMENSIONE - Complessivamente chiuso: 24 cm x 19 cm x 29 cm / 3 sacchetti di dimensioni uguali: 21,6 cm x 16 cm x 9 cm.

Kindax Kit per Rimozione Smalto per Unghie Include 10xClip per Piedi, 10xClip per Dita, 100 Cotoni e Tanti Accessori, Kit Mollette Unghie Completo per Rimuovere lo Smalto Semipermanente Gel € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il kit contiene 10x mollette per unghie dita; 10x mollette per unghie dei piedi; 100x cotone per unghie gel; 1x spingi cuticole; 1x spatolina per rimuovere lo smalto semipermanente e 2x limetta per limare le unghie, molto utilizzo per avere unghie pulite e curate

Con questo kit si può semplicemente togliere lo smalto semipermanente dalle unghie direttamente da casa, risparmiando il tempo e denaro

Sono facili da usare, tengono bene la garza o cotone. Ideale per principiante e professionale per rimuovere acrilico, UV, gel, unghie lucidanti

Perfetta per rimozione del gel semipermanente senza rovinare le unghie, basta una piccola quantità di solvente per bagnare la cotone all'unghia, tenerla 5-10 minuti con le mollette, alla fine usare gli strumenti per togliere lo smalto semi permanente

Spingi cuticole professionale per la pulizia dell'unghie, può anche essere usato per spingere e rimuovere gli strati morti della pelle.

Poggiamano Per Unghie,Poggia Mani x Unghie,Cuscini Per Braccioli,Poggia Mani Estetista,Poggiamano Per Manicure,Poggiamano,Accessori Unghie € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [bracciolo per nail art] - Il bracciolo per manicure semplice e pratico, può alleviare l'affaticamento della mano durante la manicure, rendere la manicure più facile da manicure e fare una manicure più bella.

[Creazione di nail art] - Quando appoggi a lungo il braccio sul tavolo per fare una manicure, il tuo braccio si sentirà lentamente a disagio. Se lo metti sul cuscino per manicure, la comoda spugna in pelle e rimbalzo renderanno il tuo braccio più comodo.

[Facile da riporre e installare] - Il bracciolo per manicure è dotato di quattro gambe di supporto rimovibili, basta girare le viti per installare le gambe di supporto. Quando non lo usi, puoi smontare le gambe di supporto e riporle nella scatola, risparmiando così più spazio.

[Regalo intimo] - Il bracciolo per manicure perfetto è un regalo a sorpresa per manicure, fidanzate e migliori amici. Può rendere più facile per le donne fare la manicure e mostrare il loro lato più bello.

✅ [Servizio di qualità] - Ci impegniamo a fornire prodotti e servizi di qualità, in caso di domande, non esitare a contattarci e ti risponderemo entro 24 ore.

