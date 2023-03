Home » Personal computer 30 migliori Apple Macbook Pro da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Apple Macbook Pro da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Apple Macbook Pro preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Apple Macbook Pro perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14", 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD - Grigio siderale € 2,499.00

€ 2,274.12 in stock 3 new from €2,274.12

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Spettacolare display Liquid Retina XDR da 14" con gamma dinamica e contrasto estremi

Chip M2 Pro: velocità e potenza eccezionali

CPU 10-core fino al 20% più veloce, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro più impegnativi

GPU 16-core per una grafica fino al 30% più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Fino a 96GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è rapido e fluido

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13", 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale € 1,629.00

€ 1,299.00 in stock 3 new from €1,299.00

4 used from €1,195.08

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CON I SUPERPOTERI DI M2 - MacBook Pro 13" è una potenza portatile. Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

FINO A 20 ORE DI BATTERIA - Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Pro ti sta dietro giorno e notte.

PRONTO AI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI - Grazie al sistema di raffreddamento attivo, MacBook Pro 13" può sostenere livelli di performance professionali senza fare una piega. Così tu puoi spingere al massimo la CPU e la GPU per tutto il tempo che ti serve.

DISPLAY SPETTACOLARE - Display Retina da 13,3" con luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3, per immagini brillanti e dettagli incredibili.

VIDEOCAMERA HD E MICROFONI DI LIVELLO PROFESSIONALE - Videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Alimentatore USB C per Macbook Pro Air Charger,87W Caricatore Tipo C per Apple Mac Book Pro 13 14 15 16 inch 2020 2019 2018 2017 2016 PC iPad Portatile Caricabatterie AC Adapter USB-C Cavo 2M € 29.99 in stock 1 new from €28.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【USB C PD Alimentatore】Ingresso: 100-240V, 50-60Hz ,uscita: 20,4V-4,3A, 20V-2,25A, 18V-3A, 15V-3A, 12V-3A, 9V-3A, 5V-2,4A,potenza: 87W PD Ricarica efficiente,Compatibile con 18 W/29 W/30 W/45 W/61 W/65 W

【Compatibile con】MacBook Pro 14-inch 2021(A2442); MacBook Pro 16-inch 2021,2019(A2166); MacBook Pro 15-inch 2021,2018,2017,2016 (A1706/ A1707/ A1708/ A1719); MacBook Pro15-inch 2021,2018,2017,2016 (A1706/ A1707/ A1708/ A1719); MacBook Pro 13-inch 2021,2020,2019,2018,2017,2016 (A1706/ A1707/ A1708/ A1718); MacBook Retina 12-inch Early 2017,2016,2015 (A1534/ A1540/ A1646); MacBook Air Retina 13-inch 2020(m1),2019,2018; iPad Pro 2020/ 2018 12.9 inch Gen4/3,iPad Pro 11 inch Gen 2/1

【Compatibilità universale】Intelligente PD integrato.Possono supportare computer portatili, tablet, smartphone che hanno una porta di ricarica di tipo C.Questo alimentatore è Compatibile con altri dispositivi compatibili con USB-C, come Samsung, Nexus, Lenovo, Thinkpad, ASUS, Acer, Dell, Xiaomi Air, Huawei Matebook, HP Spectre, Razer e altri computer portatili USB-C port

【Pacchetto】 Con adattatore CA e cavo dati Type-C da 2 m.Il cavo USB-C fornirà una tensione ottimale e una corrente stabile per il tuo/ anche un cavo dati a trasferimento rapido fino a 480Mbps.(Questo caricabatterie non è adatto per iPhone)

【Ricarica Sicura & Garanzia di qualità】 La tecnologia di rettifica sincrona riduce il consumo di rettifica in uscita, migliora l'efficienza di conversione e riduce la generazione di calore. Il sistema di raffreddamento in rame privo di ossigeno lo rende conduttore di calore, veloce nella dissipazione del calore e lunga durata.Certificato CE / FCC / RoHS,entro 30 giorni dall'acquisto,offriamo una politica di restituzione senza domande,12 mesi di garanzia sul prodotto

Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter (for MacBook Pro with Retina display) € 85.00

€ 71.99 in stock 3 new from €71.99

4 used from €63.23

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L’alimentatore MagSafe 2 da 85W ha un connettore CC magnetico che si stacca senza danni se qualcuno inciampa nel cavo, così il tuo MacBook Pro non prende il volo.

Questo sistema fa sì che il cavo si deteriori meno col passare del tempo e rende più facile e veloce l’inserimento del connettore nel computer.

Quando il connettore è inserito correttamente, si illumina un LED: una luce di colore ambra indica che il notebook è in carica; una luce di colore verde segnala invece che la carica è completa.

La lunghezza del cavo CA permette di lavorare comodamente mentre il computer si ricarica, e la spina CA in dotazione è staccabile e intercambiabile con quella di altri Paesi.

Progettato per essere il compagno di viaggio perfetto, l’alimentatore ha un design intelligente che permette di avvolgere ordinatamente il cavo e riporlo facilmente.

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16", 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD - Grigio siderale € 3,099.00

€ 2,699.00 in stock 2 new from €2,699.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Spettacolare display Liquid Retina XDR da 16" con gamma dinamica e contrasto estremi

Chip M2 Pro: velocità e potenza eccezionali

CPU 12-core fino al 20% più veloce, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro più impegnativi

GPU 19-core per una grafica fino al 30% più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Fino a 96GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è rapido e fluido READ 30 migliori Tablet Huawei T3 da acquistare secondo gli esperti

Anker Cavo USB-C a USB-C da 100 W, cavo per ricarica rapida Tipo C 2.0 PowerLine III, ricarica PD per Apple MacBook Pro 2020/iPad Pro 2020/Galaxy S10 Plus/S9/S8 Plus/Pixel/Switch/LG V20 e altro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il vantaggio di Anker: unisciti ad oltre 55 milioni di clienti che utilizzano la nostra tecnologia d'avanguardia.

Compatibile con la ricarica ad alta velocità: se sei di fretta, abbina PowerLine a un caricabatterie da 100 W per ricaricare un MacBook Pro da 16” al 38% in soli 30 minuti, ovvero il 58% più rapidamente rispetto un cavo e a un caricabatterie da 60 W (caricabatterie non in dotazione).

Design con doppio chip: progettato con un chip E-Marker avanzato in ciascun connettore per una maggiore efficienza e stabilità di ricarica.

Più sottile, ma più resistente: costruito con quadrupli nuclei in fibra antiproiettile per resistere fino a 25.000 piegature. Una struttura interna migliorata indica che il cavo PowerLine di ultima generazione è ancora più sottile rispetto ai suoi predecessori, senza la minima riduzione in termini di resistenza.

Il prodotto comprende: cavo da USB-C a USB-C 2.0 PowerLine III (circa 1,8 m), fermacavo con chiusura a strappo, guida introduttiva, garanzia a vita senza pensieri e un'assistenza clienti a tua completa disposizione.

Caricatore Macbook 60W-L Compatibile Con Apple Macbook Pro 13” 2012/2013/2014/2015, Macbook Air 11" 2010/2011 e 13" 2008/2009/2010/2011/2012, Caricabatterie Alimentatore Per Mac Book Type-L € 26.97 in stock 1 new from €26.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ COMPATIBILE E RICARICA VELOCE - il caricatore 60W-L FALA BRAND è costruito con materiali di alta qualità, è efficiente per un uso frequente e carica rapidamente anche i modelli più vecchi che dispongono di attacco ad L. E’ compatibile con Macbook Pro ed Air di differenti generazioni. MacBook Air da 11 pollici dal 2010 fino al 2011, Macbook Air 13 pollici dal 2008 al 2011 e con Macbook pro 13 pollici dal 2012 al 2015.

✅ DESIGN COMPATTO E LEGGERO - lo stile del nostro caricatore è elegante, dotato di attacco tipo L, studiato per essere perfetto come articolo da viaggio, con un design intelligente "salvaspazio", come una presa universale da viaggio, permette di averlo sempre in borsa ed utilizzarlo in ogni momento. La sua forma particolare lo rende adatto all'uso anche avendo poco spazio a disposizione, con il minimo ingombro durante lo stoccaggio ed il trasporto del caricatore.

✅ RICARICA AFFIDABILE E SICURA SU PIU' DISPOSITIVI - il carica batterie FALA BRAND, non è compatibile con cellulare iPhone, ma è utilizzabile su dispositivi Apple di diverse generazioni, così anche se il tuo computer ha qualche anno ma funziona perfettamente, potrai continuare ad utilizzarlo al meglio con la carica giusta di un nuovo caricatore performante!

✅ SICUREZZA NELL'USO QUOTIDIANO - il nostro caricatore L-type garantisce massima protezione della linea, evita la produzione di scintille, surriscaldamento, sovracorrente, garantendo allo stesso tempo la massima potenza di ricarica possibile. Inoltre la sicurezza, l'attestazione di qualità, e la conformità del nostro prodotto alla normativa europea è garantita dalla certificazioni CE in nostro possesso.

✅ GARANZIA DI QUALITA' E DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI - il caricatore FALA BRAND utilizza le più moderne tecnologie di produzione, a qualità garantita e perfettamente compatibile con la maggior parte dei dispositivi macbook in commercio. In caso di domande o dubbi, contattaci e saremo ben lieti di soddisfare ogni tua esigenza o richiesta.

aiino Spinotto per Caricabatterie Apple - Adattatore Presa compatibile con Caricatore Macbook, iPhone, iPad - Adattatore a Due Poli con Presa Italiana per Mac - Plastica Ignifuga, Bianco € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [COMODITÀ E FACILITÀ D'USO] Spina di ricambio compatibile con gli alimentatori di rete Apple per MacBook, MacBook Pro e MacBook Air, iPad e per la ricarica dell'iPhone. Modalità di utilizzo: è sufficiente sostituire la spina del caricatore e collegarlo alla fonte di corrente.

[SICUREZZA D'USO] Il circuito integrato della spina garantisce una protezione totale del vostro dispositivo da cortocircuiti e sbalzi di corrente durante l'utilizzo, assicurando una rapida ricarica. È realizzata con materiali ignifughi testati.

[DURABILITÀ E MATERIALI] La spina aiino per alimentatori di rete è realizzata con materiali di qualità che ne garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. Facile da installare e utilizzare, è l'accessorio ideale per la ricarica dei tuoi dispositivi.

[DESIGN COMPATTO] Realizzata con un design compatto e leggero, la spina è un accessorio comodo da usare e facile da trasportare ovunque, anche in viaggio.

[MAI PIÙ SENZA RICARICA] In caso di perdita o rottura di quella originale, la spina di aiino vi consente di continuare ad utilizzare il vostro alimentatore, senza doverlo sostituire interamente.

EooCoo Copritastiera Ultrasottile Compatibile con 2022-2020 Macbook PRO 13 Pollici M2/M1 A2338 A2289 A2251 e 2019 Macbook PRO 16 Pollici A2141 con Touch Bar e Touch ID, Italia Layout - TPU Chiaro € 9.98 in stock 1 new from €9.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Compatibile solo con Macbook Pro 13 pollici (modello M2/M1 A2338 A2289 A2251, rilasciato nel 2020 2021 2022) e 2019 Macbook Pro 16 pollici (modello A2141, rilasciato nel 2019), QWERTY Italia / EU Layout. Controlla il numero di modello del tuo Macbook "Axxxx" nella parte inferiore del laptop.

❌ Questo prodotto non è adatto a Macbook Pro 13 pollici (modello:A2159 A1706 A1989, rilasciato nel 2016-2019) and Più vecchio Macbook Pro 13 Inch (modello: A1502 A1425, rilasciato nel 2010-2015).

✔️ Impermeabile e antipolvere - Cover per tastiera Fornisce una protezione completa per la tastiera del tuo Macbook da polvere, fuoriuscita di liquidi, usura dei tasti, contaminazione e altro.

✔️ Realizzato con materiale TPU ad alta trasparenza e di grado ingegneristico, ultra sottile fino a 0,12 mm e non danneggia lo schermo e facilita la digitazione.

✔️ La pellicola ad alta trasparenza consente ai tasti retroilluminati di risplendere chiaramente e la copertura della tastiera è completamente lavabile e riutilizzabile e facile da applicare e rimuovere per la pulizia o la disinfezione .

MyGadget Copritastiera QWERTY [Italiano] per Apple MacBook Pro 14 & 16 Pollici (A2442 / A2485 - M1 dal 2021) & Air 13" (A2681 - M2 dal 2022) - Protezione Tastiera Silicone - Skin Nero € 9.40 in stock 2 new from €9.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COVER ANTIPOLVERE - Questa membrana è così sottile che si fonde come una seconda pelle con i tasti del vostro laptop. Questa pellicola protegge la tastiera da particelle di sporco, grumi, polvere e acqua.

KEYBOARD PROTECTION INVISIBILE - Ciascun tasto è stampato su silicone colorato e coincide perfettamente con i tasti del tuo portatile. Migliora l'esperienza d'uso e protegge da polvere, briciole, usura, graffio, liquidi. NOTA: Non lascia trasparire la luce.

PERFETTA ADERENZA - Accessorio sottile e leggero per laptop che aderisce perfettamente senza alcun adesivo ma attraverso l'assorbimento elettrostatico. La digitazione è facile e confortevole. Il materiale del coperchio per tasti si pulisce e con un panno umido.

COMPATIBILITÀ - Pellicola tagliata su misura per il vostro Mac Pro 14 inch e 16 inches M1 Pro / Max & Air 13 (2022) con scritte QWERTY.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine.

Apple 2021 MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale € 2,234.00

€ 1,999.99 in stock 1 new from €1,999.99

6 used from €1,579.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Spettacolare display Liquid Retina XDR da 14" con gamma dinamica e contrasto estremi

Videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto, per videochiamate più nitide

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force‐cancelling

eBoot 4 Pezzi Piedi di Gomma Caso con Viti Cacciavite Kit per Apple MacBook PRO A1278 A1286 A1297 13 15 17(Non per Retina Display) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto per MacBook Pro Unibody A1278 A1286 A1297 (non per display retina)

Può essere applicato per MacBook Pro da 13", 15" e 17" (non per display retina)

Il cacciavite misura 8,4 cm

Il piede della custodia è realizzato in gomma e plastica, durevole

La confezione include: 10 viti inferiori, 4 piedi inferiori, 1 cacciavite

Green Cell A1322 Batteria per Apple MacBook Pro 13 A1278 2009 2010 2011 2012 Portatile (4400mAh 10.8V Nero) € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La batteria di marchio rinomato Green Cell

Le pile originali litio-polimero Green Cell garantiscono una lunga durata dell’accumulatore ed alta resistenza

L’elettronica moderna e le protezioni permettono alla batteria di essere compatibile con il computer portatile, così come l’accumulatore originale

Elevata durata: fino a 500 cicli di carica completi

Capacità: 4400 mAh | Tensione: 10.8V | Colore: Nero

Compatibile con caricabatterie Mac Book Pro da 60 W, caricatore con punta a L, compatibile con Mac Pro 13 pollici 2008, 2009, 2010, 2011, metà 2012 per A1278, A1181, A1184, A1344, A1330, A1342 € 24.88 in stock 1 new from €24.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Caricatore universale】: il nostro caricabatterie da 60 W è completamente compatibile con Mac e Mac Pro da 13 pollici. Il laptop assorbe solo la potenza necessaria e non danneggerà il laptop. Alimentatore da 60 W. Ingresso: 100-240 V, 50-60 H60. Uscita: 16,5 V, 3,65 A

【Ampia compatibilità】: Completamente compatibile con Mac e Mac Pro: Mac Pro (metà 2012 13 pollici), Mac Pro (fine 2011 13 pollici), Mac Pro (inizio 13 pollici); Il modello compatibile dell'adattatore è A1344/A1330 /A1390/A1370/A1332/A1342/A1185/A1184/A1181/A1278/A1286. I numeri sopra si riferiscono a laptop Mac Pro da 11 pollici e 13 pollici (prima del 2012).

【Connettore autoadescante】: il caricabatterie ha un connettore che assicura che il cavo si disconnetta in modo innocuo sotto una forza eccessiva e previene l'usura o l'indebolimento del cavo nel tempo. Inoltre, i magneti aiutano a guidare il connettore nel sistema per una connessione rapida e sicura.

【Riscaldatore integrato】: il caricabatterie per Mac ha un dissipatore di calore integrato per dissipare il calore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie, il caricabatterie per laptop Mac Pro funziona in modo sicuro e fresco durante il ciclo di ricarica. I nostri caricabatterie sono certificati UL/CE/FCC/RoHS.

【Display LED】: una volta stabilita la connessione, il LED sulla testa della presa si accende. Una luce gialla indica che il Mac è in carica e una luce verde indica che il dispositivo è completamente carico.

Batteria per Macbook Pro 13 Mid 2012 2010 2009 Early & Late 2011 Battery A1278 A1322 per Apple Mac Book Pro MB990LL/A MB990CH/A MB990J/A 661-5229 661-5557 € 36.49 in stock 1 new from €36.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features di qualità 100% nuova batteria per MacBook Pro 13 pollici. Certito CE / FCC / RoHS per la sicurezza. Offriamo una politica di incondizionata entro 30 giorni dall'acquisto. Assistenza e-mail 24x7 Acquista con fiducia, contatta il venditore per una di 12 mesi

Modelli compatibili A1278 A1322 Batteria per MacBook Pro 13 pollici versione Mid 2012 2010 2009 early & late 2011 (solo per laptop da 13 pollici)

Compatibile con MacBook Pro 13 P/N MB990*/A / MB990CH/A / MB990J/A / MB990LL/A / MB990TA/A / MB990ZP/A / MB991*/A / MB991CH/A / MB991J/A / MB9999999999999. 91TA/A / A / A / A / A / MB99 1ZP/A / MC700 / MC700B/A / MC700E/A / MC700J/A / MC700LL/A / MC700TA/A / MC700X/A / MC700ZP/A / MC724 / MC724B/A / MC724E/A.

Specifiche del tipo di batteria: ai polimeri di litio. Tensione: 11.1V; Alta capacità 66.6Wh / 6000mAh (compatibile con 10.95V / 63.5Wh)

Nota: determinare il modello e l'anno del vostro Mac prima di effettuare un ordine e assicurarsi che siano elencati nel titolo. Il modo più semplice è informare su questo Mac disponibile nel menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Questa batteria non è adatta per A1278 2008

Apple Alimentatore da 85 W MagSafe (per MacBook Pro) € 85.00 in stock 3 new from €85.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L’alimentatore MagSafe da 85W ha un connettore CC magnetico si stacca senza danni se qualcuno inciampa nel cavo, così il tuo notebook non prende il volo.

Questo sistema fa sì che il cavo si deteriori meno col passare del tempo e rende più facile e veloce l’inserimento del connettore nel computer.

Quando il connettore è inserito correttamente, si illumina un LED: una luce di colore ambra indica che il notebook è in carica; una luce di colore verde segnala invece che la carica è completa.

La lunghezza del cavo CA permette di lavorare comodamente mentre il computer si ricarica, e la spina CA in dotazione è staccabile e intercambiabile con quella di altri Paesi.

Progettato per essere il compagno di viaggio perfetto, l’alimentatore ha un design intelligente che permette di avvolgere ordinatamente il cavo e riporlo facilmente.

MyGadget Copritastiera compatibile con Apple MacBook Pro 13 Pollici & 15" (2016 - 2020 ) - Protezione Tastiera EU Universale Silicone - Skin Trasparente € 9.90 in stock 2 new from €9.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COVER UNIVERSALE - Pellicola per tastiere in lingua italiana o straniera (inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, ecc.). NOTA: Layout Europeo.

KEYBOARD PROTECTION INVISIBILE - Ciascun tasto di questa copertura è stampato su silicone trasparente e coincide perfettamente con i tasti del tuo portatile, assicurando il riconoscimento di ogni lettera. Migliora l'esperienza d'uso del vostro pc e protegge da polvere, briciole, usura, graffio, liquidi. NOTA: lascia trasparire la luce.

PERFETTA ADERENZA - Accessorio sottile e leggero per laptop che aderisce perfettamente senza alcun adesivo ma attraverso l'assorbimento elettrostatico. La digitazione è facile e confortevole. Il materiale del coperchio per tasti si pulisce e con un panno umido.

COMPATIBILITÀ - Compatibile con i modelli A2159 A1989 A1706 A1708 / A1990 A1707, dal 2016 al 2020.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine. READ 30 migliori Scheda Grafica Nvidia da acquistare secondo gli esperti

A1618 A1398 Batteria per Macbook Pro 15 Pollici Retina Mid 2015 Late 2013 Mid 2014 per Apple Mac Book Pro 15'' A1494 Laptop Batterie Ricambio Macbookpro Portatile Battery Accessori [11,36V 99,5Wh] € 80.99

€ 75.99 in stock 1 new from €73.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Garanzia di qualità】 Batteria al 100% nuova per MacBook Pro 2015 15 pollici. Certificato CE / FCC / RoHS per la sicurezza.Offriamo una politica di restituzione incondizionata entro 30 giorni dall'acquisto. Supporto e-mail 24 x 7. Acquista con fiducia, contatta il venditore per una garanzia di 12 mesi

【Modelli Compatibili】per Macbook pro 15 pollici A1618 A1494 A1398 Late 2013 Mid 2014 Mid 2015 versione

【Batterie di Alta Qualità】 Le nostre batterie per laptop sono assemblate con materiali e circuiti stampati di alta qualità per garantire durata e prestazioni, le nostre batterie sono dotate di batterie di classe A, protezione del circuito da sovraccarico e scarica eccessiva; protezione da cortocircuito da surriscaldamento.Riporta in vita il tuo laptop.

【Specificazione 】Tipo batteria: polimero agli ioni di litio; Voltaggio: 11,36V; Capacità 99,5Wh / 8755 mAh

【Nota】 Conferma il tuo modello di Mac e l'anno prima di effettuare un ordine e assicurati che siano elencati nella pagina dei dettagli. Il modo più semplice per farlo è andare su Informazioni su questo Mac nel menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

MyGadget Copritastiera compatibile con Apple MacBook Pro Retina 13 pollici & 15" (fino a 2016) / Air 13 " (fino a 2018) - Protezione Tastiera EU Universale Silicone - Skin Trasparente € 9.90 in stock 2 new from €9.90

1 used from €9.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COVER UNIVERSALE - Pellicola per tastiere in lingua italiana o straniera (inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, ecc.). NOTA: Layout Europeo.

KEYBOARD PROTECTION INVISIBILE - Ciascun tasto di questa copertura è stampato su silicone trasparente e coincide perfettamente con i tasti del tuo portatile, assicurando il riconoscimento di ogni lettera. Migliora l'esperienza d'uso del vostro pc e protegge da polvere, briciole, usura, graffio, liquidi. NOTA: lascia trasparire la luce.

PERFETTA ADERENZA - Accessorio sottile e leggero per laptop che aderisce perfettamente senza alcun adesivo ma attraverso l'assorbimento elettrostatico. La digitazione è facile e confortevole. Il materiale del coperchio per tasti si pulisce e con un panno umido.

COMPATIBILITÀ - Compatibile con i modelli A1425 / A1502 & A1398, dal 2012 al 2016 & dal 2013 al 2016.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine.

Alimentatore USB C 65W Caricatore Notebook Type C per MacBook Pro/MacBook Air 13 pollici,iPad Pro 12,9/11 pollici,Lenovo,HP,Huawei,Samsung,Dell,Asus,Xiaomi,Acer, Caricabatterie PC Portatile USB C € 27.33 in stock 1 new from €27.33

1 used from €26.72

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [SPECIFICHE]-Ingresso:100-240V/50-60Hz; Uscita:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A; Lunghezza del cavo CC:1,8M; Massima potenza: 65W. Il nostro caricatore usb c 65w è piccolo e leggero. Così puoi caricare il tuo computer o cellulare con il alimentatore pc usb c 65w ovunque, come a scuola, a casa, in ufficio e così via. Il nostro ac adapter usb c è certificato CE/FCC e dispone di protezione da cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento, quindi puoi usarlo con tranquillità.

[COMPATIBILITÀ]-65w caricabatterie macbook pro per MacBook Pro 13 pollici 2016/2017/2018/2019/2020, MacBook Air 13 pollici, 2018/2019/2020 (Retina), MacBook Retina 12 pollici Early 2015(Modell-ID: MacBook8,1)/ Early 2016(Modell-ID: MacBook9,1)/2017(Modell-ID: MacBook10,1), iPad Pro 12.9/11/10.5 pollici 1st Gen/2nd Gen/3rd Gen. Alimentatore macbook pro. Il caricatore macbook è compatibile anche con altri dispositivi.

[COMPATIBILITÀ]-65w type c alimentatore lenovo thinkpad per Lenovo ThinkPad T480 T480S T490 T490S T495S T580 T580S T590 / Yoga 720 730 910 920 / Chromebook 100e 300e 500e; HP Chromebook 11 14 X2 / Spectre X360 / ProBook 440 450 430 445 455 G7 G6 G5; Huawei MateBook X,X Pro / MateBook E / MateBook D14 D15; Samsung Galaxy TabPro S, Galaxy Tab S3 S4 / Chromebook Plus / Chromebook Pro. Alimentatore huawei matebook. Il alimentatore lenovo usb c è compatibile anche con altri dispositivi.

[COMPATIBILITÀ]-Alimentatore 65w type c per Dell Latitude 11 5175 12 7275 13 7370, Latitude 5480 5490 5580 5590/ XPS 12 13; Asus ZenBook 3 UX390 UX390U / Zenbook Flip S UX370 UX370U / Chromebook C101 C213 C223 C302; Acer Spin 7:SP714-51/ Swift3 / Swift 7:7 SF713-51 / Switch Alpha 12:SA5-271 / Chromebook 11:C732 C771, Spin 11:R751T CP311-1H, R 13:CB5-312T, 14:CP5-471, 15:CB515-1H; Xiaomi Mi 5,6,Max 2/3,8 SE,8 Lite,9,9T,10,10T/ Redmi Note 7 8 9 10 Pro; Toshiba; Google. Caricatore 65w usb c.

[Assistenza Clienti]-Offriamo un servizio di restituzione di 30 giorni e un servizio di cambio di 12 mesi per il nostro adattatore di alimentazione type c, offrendoti una gamma completa di garanzie di servizio. I nostri caricabatterie tipo c sono compatibili con i modelli elencati, se non sei sicuro che il tuo computer sia compatibile con questo caricabatteria usb c, inviaci il modello del tuo computer in modo che possiamo confermare.

NinjaBatt A1322 A1278 Batteria per Apple MacBook Pro 13" [Metà 2012 2010 2009 Presto 2011 Tardi 2011] - Alta Capacità [63,5Wh/10,95v] € 41.99

€ 39.99 in stock 2 new from €38.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BATTERIA SOSTITUTIVA DI ALTA QUALITÀ PER COMPUTER PORTATILI: fai rivivere il tuo computer portatile con la batteria di alta qualità Ninjabatt; realizzata con materiali di alta qualità, celle di alta qualità e dotata di funzioni di sicurezza.

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE: Identifica il modello e l'anno del tuo Mac e assicurati che siano elencati nel titolo. Il modo più semplice per farlo è andare su "Informazioni su questo Mac", disponibile nel menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. QUESTA BATTERIA NON È PER A1278 2008.

COMPATIBILE MODELLE: 661-5557 | MC375LL/A | MB990CH/A | MB990J/A | MB990TA/A | MB990X/A | MB991B/A | MB991CH/A | MB991J/A | MB991TA/A | MC700B/A | MC700E/A | MC700J/A | MC700X/A | MC724E/A | MC724X/A | 020-6547-A | 020-6764-A | 020-6765-A | 661-5229 | AMB991LL/A | AMC374LL/A | AMC375LL/A | AMC700LL/A | AMC724LL/A | AMD101LL/A | AMD102LL/A | AMD313LL/A | AMD314LL/A | MB990B/A | MB990E/A | MB990ZP/A | MB991E/A | MB991ZP/A | MC700TA/A | MC700ZP/A | MC724B/A | MC724J/A | MC724TA/A

VERA CAPACITÀ DI CARICA, CHE DURA NEL TEMPO: Ciascuna delle nostre batterie per notebook viene testata per rispondere alle esigenze degli OEM. Nostra batteria ioni di polimero è valutata a 63.5wH/10.95V, il che significa che non deluderà te o il tuo computer portatile.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ E GARANZIA DI 12 MESI: le nostre batterie per computer portatili sono composte da materiali e circuiti stampati di alta qualità, per assicurarne durata e prestazioni. Utilizziamo solo batterie della più alta qualità, che consentono fino a 500 cicli di ricarica. Siamo così sicuri delle prestazioni delle nostre batterie di ricambio per computer portatili, che associamo una garanzia di 12 mesi ad ogni singolo acquisto.

MyGadget Copritastiera compatibile con Apple MacBook Pro Retina 13 Pollici & 15" - Protezione Tastiera QWERTY [Italiano] Silicone - Skin Nero € 9.40 in stock 2 new from €9.40

1 used from €8.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COVER ANTIPOLVERE - Ideata specificamente per Mac con tastiera italiana QWERTY.

KEYBOARD PROTECTION INVISIBILE - Ciascun tasto è stampato su silicone colorato e coincide perfettamente con i tasti del tuo portatile. Migliora l'esperienza d'uso e protegge da polvere, briciole, usura, graffio, liquidi. NOTA: Non lascia trasparire la luce.

PERFETTA ADERENZA - Accessorio sottile e leggero per laptop che aderisce perfettamente senza alcun adesivo ma attraverso l'assorbimento elettrostatico. La digitazione è facile e confortevole. Il materiale del coperchio per tasti si pulisce e con un panno umido.

COMPATIBILITÀ - Compatibile con i modelli A1425 / A1502 & A1398, dal 2012 al 2016 & dal 2013 al 2016.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine.

Apple Alimentatore USB‑C da 96W € 85.00

€ 76.99 in stock 3 new from €76.99

3 used from €74.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features A casa, in ufficio o in viaggio, l'alimentatore usb‑c da 96w permette sempre ricariche comode e veloci; compatibile con tutti i dispositivi usb‑c, è pensato per funzionare in modo ottimale con il macbook pro 16"

Il cavo di ricarica è in vendita separatamente

Compatibilità: MacBook Air (M2, 2022), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina, 13", 2020), MacBook Air (Retina, 13", 2018-2019), MacBook Pro (13", M2, 2022), MacBook Pro (13", M1, 2020), MacBook Pro (13", 2020), MacBook Pro (13", 2016‑2019), MacBook Pro (14", 2021), MacBook Pro (16", 2019), MacBook Pro (15", 2016‑2019), MacBook (Retina, 12", inizio 2015-2017)

MyGadget Copritastiera compatibile con Apple MacBook Pro 13 Pollici & 15" Touchbar - Protezione Tastiera QWERTY [Italiano] Silicone - Skin Nero € 9.40 in stock 2 new from €9.40

1 used from €8.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COVER ANTIPOLVERE - Ideata specificamente per Mac con tastiera italiana QWERTY.

KEYBOARD PROTECTION INVISIBILE - Ciascun tasto è stampato su silicone colorato e coincide perfettamente con i tasti del tuo portatile. Migliora l'esperienza d'uso e protegge da polvere, briciole, usura, graffio, liquidi. NOTA: Non lascia trasparire la luce.

PERFETTA ADERENZA - Accessorio sottile e leggero per laptop che aderisce perfettamente senza alcun adesivo ma attraverso l'assorbimento elettrostatico. La digitazione è facile e confortevole. Il materiale del coperchio per tasti si pulisce e con un panno umido.

COMPATIBILITÀ - Compatibile con i modelli A2159 A1989 A1706 A1708 / A1990 A1707, dal 2016 al 2020.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine.

MacBook Pro Charger 85W Mags-Safe 2 Alimentatore di rete per Mac Pro Cavo di ricarica Retina 13" 15" 17", metà 2012, 2013, 2014, metà 2015, Mac Retina Display modello A1343 A1222 A1297 A1290 € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Ottima alternativa al caricabatterie originale Mac】: 100-240 V, 50-60 Hz; uscita: 20 V/4,25 A/85 W. Nota: questo è l'alimentatore di seconda generazione da 85 W MagS-2T, non la prima generazione. Controlla il tuo modello MAG prima dell'acquisto

Ampia compatibilità: caricabatterie per MacBook da 85 W, compatibile con Mac Book Pro 13", 15", 17"; Mac Book Pro (Retina, 15 pollici, metà 2015), Mac Book Pro (Retina, 15 pollici, metà 2014), Mac Book Pro (Retina, 15 pollici, metà 2014), Mac Book Pro (Retina. 15 pollici, fine 2013), Mac Book Pro (Retina, 15 pollici, inizio 2013), Mac Book Pro (Retina, metà 2012). Compatibile con: Mac Book Pro Retina A1424 A1398 A1343 A1174 A1290 A1222 A1172 Mac e altri modelli.

【Estremamente sicuro】: realizzato in ABS di alta qualità e policarbonato. Il caricabatterie è realizzato con materiali di altissima qualità e dispone di molte funzioni intelligenti per prevenire sovracorrente, sovraccarico, cortocircuito e ripristino automatico. Testato CE/FCC/ROHS, 100% compatibile con l'originale.

Allarme di sovraccarico: l'alimentatore di rete Mac Book Pro si ricarica in modo silenzioso e senza scintille e non causa danni al computer. Quando il dispositivo è collegato al computer, il LED della presa DC si accenderà. Il LED arancione si illumina per indicare che il Mac è in carica e il LED verde indica che la ricarica è completata.

【Miglior servizio】Il caricabatterie Mac Pro viene fornito con una garanzia di 1 anno, una garanzia di rimborso di 30 giorni e un supporto e-mail 24 ore. Quindi se avete problemi con il vostro acquisto, non esitate a contattarci. Inviaci un'e-mail in tempo e faremo del nostro meglio per aiutarti a risolvere il problema il prima possibile.

CSL – Cavo mini Displayport HDMI da 2 metri di alta qualitá – 2K - Certificato – Connettori dorati – Compatibile con PC e Apple Mac MacBook PRO MacBook Air - Bianco € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Denominazione del modello: Cavo/adattatore Mini DisplayPort - HDMI, incl. segnale audio (trasmissione audio) | attacco: 1 connettore Mini DisplayPort 1 connettore HDMI (tipo A) | 300318

Lunghezza: 2m (metri) | colore: bianco | compatibile con le versioni precedenti HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1,4 | Caratteristiche: alta qualità di lavorazione (schermatura multipla / connettori dorati) | include trasmissione audio | elevata connettività | completamente compatibile con HD (HDMI)

Risoluzioni: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UXGA e WUXGA HDTV: 480i, 576i, 480P, 576P,1080i, 1080p e 1440p | max. 2560 x 1600 (Full HD) - NOTA: VERIFICARE SE IL PROPRIO MAC HA UNA PORTA MINI DISPLAYPORT !!

Formati audio HD: 8 PCM,DolbyDigital,DTS,MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD e dts-HD

Adatto per schede grafiche PC (ATI / NVIDIA) / schede di interfaccia | Lenovo Thinkpad come: X230, X1 Carbon, L430/530, T430s/430/530, W530 | Prodotti Apple come: MacBooks, MacBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Mini, nonché Mac Pro e altro

Compatibile con Mac Book Pro, caricabatterie sostitutivo con punta a T da 45 W / 60 W per Mac Book Air 11" 13" 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 2018 Modelli A1465 A1466 € 25.69 in stock 2 new from €25.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modelli compatibili: adatto per MacBook Pro (Retina, 13 pollici, inizio 2015/metà 2014/fine 2013/retina, inizio 2013/fine 2012; adatto per Mac Book Pro (13 pollici, metà 2012), Mac Book Pro (13 pollici, fine 2011), Mac Book Pro (1 pollici, metà 2011), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1 pollici, metà 201), Mac Book Pro (1), Mac Book Pro (1 pollici, metà 201). Pro (13 - pollici, fine 2011), Mac Book Pro (13", metà 2010), Mac Book Pro (13", metà 2010), Mac Book Pro (13", fine 2009), adatto per A1344, A1330, A1342, A1278, A1185, A1184, A1184, A1184, A184, A184, A184, A1184, A111184, A111184, A11184, A111184, A11184, A11184435, 44 65, A461502, A1425.

【Caricatore Mac Book Pro da 60 W】: ingresso: AC 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz; uscita: DC 16,5 V-3,65 A 60 W

【Funzione di carica】: lo stato del LED indica lo stato di carica. La luce gialla indica che il laptop è in carica e la luce verde indica che è completamente carica. Il radiatore integrato può dissipare il calore e prevenire il surriscaldamento, in modo da poterlo utilizzare con sicurezza. READ 30 migliori Gigabyte B450 Aorus Pro da acquistare secondo gli esperti

Compatibile con Caricabatterie MacBook Pro 60w T-Tip alimentatore caricabatterie rapido MacBook Pro/Air da 11 e 13 pollici - modelli dal 2012al 2018, alimentatore Mac Book Pro funziona con 45W/60W € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alimentatore T-Tip 60 W Mac Book Pro】: alimentatore 60 W, ingresso: 100 - 240 V, uscita 50-60 H: caricabatterie 16,5 V 3,65 A (punta T 60 W). Per caricabatterie Mac Book Pro 60 W T- Suggerimento 1 La forma a T è l'adattatore di alimentazione per Mac di prima generazione, non di seconda generazione. Forniamo supporto tecnico ai nostri clienti 24 ore su 24. Siamo convinti della qualità del nostro caricabatterie Mac Book pro e ti offriamo 18 mesi.

【Compatibilità universale】Completamente compatibile con Mac Book Air (13 pollici, 2017); Mac Book (11 pollici, inizio 2015); Mac Book (13 pollici, inizio 2015); Mac Book (11 pollici, inizio 2014); Mac Book (13 pollici, inizio 2014); Mac Book (11 pollici, metà 2013); Mac Book (13 pollici, metà 2013); Mac Book (11 pollici, metà 2012) ; Mac Book (13 pollici, metà 2012); Numero parte: A1435 A1436 A1465 A1466

【Connessione 】 Il caricabatterie per Mac Book Pro ha un connettore che assicura che il cavo di alimentazione venga scollegato in modo sicuro in caso di stress eccessivo e che i cavi non si sfilacciano o si indeboliscano nel tempo. Inoltre, il aiuta a guidare il connettore nel sistema per una connessione rapida e sicura.

【Estremamente sicuro e luce LED: compatibile con l'adattatore di alimentazione da 60 W per caricabatterie Mac Book Pro, nessun rumore o scintille durante la ricarica, nessun danno al computer, nessun calore elevato durante la ricarica. Caricabatteria per Mac Se la connessione è sicura, si accende un LED sulla testa del connettore DC; una luce gialla indica che il notebook è in carica, mentre una luce verde indica che la carica è completa.

【Professionale】 - Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Gli alimentatori per Mac Book da 85 W soddisfano i più elevati standard di settore. I nostri prodotti ricaricano il tuo dispositivo con la stessa efficienza del caricabatterie originale per Mac Book o di qualsiasi altro dispositivo sostitutivo.

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) € 55.00

€ 47.99 in stock 2 new from €47.99

1 used from €47.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo cavo di ricarica da 2 metri ha un connettore magnetico MagSafe 3 che ti aiuta a inserirlo nella porta per l’alimentatore del tuo MacBook Pro

Usalo insieme a un alimentatore USB‑C compatibile per caricare da una presa di corrente e sfruttare la funzione di ricarica rapida

Il connettore magnetico è progettato per evitare distacchi accidentali, ma si sgancia senza danni se qualcuno inciampa nel cavo, così il tuo MacBook Pro non prende il volo

Un LED colorato indica lo stato della batteria: ambra se si sta ricaricando, verde se la carica è completa

E il cavo in robusto tessuto intrecciato è fatto per durare a lungo

ProElife - Confezione da 2 pellicole proteggi schermo per MacBook Air 2020-2018 da 13" e MacBook Pro 2020-2016 da 13" (cristallino) € 10.79 in stock 2 new from €10.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con: (1) MacBook Pro 2022 da 13,3" con chip Apple M2 (2) MacBook Air 13,3" 2021 2020 con chip Apple M1 (modello: A2337); (3) MacBook Air 13,3" 2020-2018 (modello: A2179 / A18 932); (4) MacBook Pro 13,3" 2021 2020 con chip Apple M1 (modello: A2338); (5) MacBook Pro 2020-2016 13,3" (modello: A2289 / A2251 / A2159 / A1989 / A1706)

Non adatto per: MacBook Air 13,3" (A1369 e A1466), MacBook Pro 13" 15" 17" (con o senza display Retina, 2015 o versioni precedenti)

Diminuire i riflessi e aumentare il contrasto e l'alto rapporto di filtrazione radiante, protegge la vista

Durezza 5H sul lato del rivestimento duro, resistenza ai graffi. Prestazione stabile in ambiente severo

Componente di energia superficiale bassa, facile pulizia ed aderenza elettrostatica senza colla, nessun residuo lasciato

