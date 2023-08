Home » Tools & Home Improvement 30 migliori Google Home Accessori da acquistare secondo gli esperti Tools & Home Improvement 30 migliori Google Home Accessori da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Google Home Accessori preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Google Home Accessori perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



PGST Allarme Wireless Antifurto Casa Senza Fili with 1 Sirena,5 Sensori Per Porta Finestre,1Sensore di Movimento,2 Telecomandi,1Pulsante SOS, Compatibile con ALEXA o Google home € 105.00



Amazon.it Features 【Kit di allarme】 Si tratta di un kit di allarme economicamente vantaggioso. Interfaccia di interazione uomo-computer. La barra di stato dell'interfaccia principale, il riquadro di stato, la data e l'orologio vengono visualizzati in tempo reale e lo stato dell'host è molto chiaro. Supporta la visualizzazione di menu più lingue, le istruzioni di funzionamento vocale e le impostazioni SMS di allarme.

【Support Google, Alexa and Tuya】: PGST antifurto casa senza fili non distruggerà lo stile di decorazione della casa e non danneggerà le pareti; potente CPU incorporata basata su core Cortex-M3 a 32 bit, Supporta il Telecomando APP Tuya e compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant per il controllo vocale.

【Volume regolabile】: Allarmi x casa senza fili supporta i comandi vocali e il volume della trasmissione può essere regolato liberamente. Il collegamento di allarme smart tramite APP può mantenere il controllo in qualsiasi momento. Quando tu e la tua famiglia volete mantenere un ambiente tranquillo e confortevole, potete efficacemente evitare il rumore; l'operazione è semplice e comoda da usare. L'allarme suona quando è acceso, e viene disattivato quando è spento.

【Sufficiente isolamento termico】:I fori del corno di Allarme casa senza fili alexa sono distribuiti a maglie, e il design a nido d'ape diffonde efficacemente il volume, in modo da informarti nel tempo della situazione familiare. La struttura interna di una camera chiusa, che è riempita d'aria, ha buone proprietà di isolamento acustico e termico e di isolamento, anche nella calda estate, non preoccuparti dei danni a causa del calore elevato, può essere utilizzata a lungo.

【Corrispondenza gratuita】: abbiamo gli accessori Sensore di Movimento, Sensore di Porta, Telecomandi e Pulsante SOS tra cui scegliere. Puoi abbinarlo liberamente a seconda delle dimensioni e delle esigenze della tua casa familiare, tra cui Chiamata segreta SOS a un pulsante per assistenza può essere regalato ad anziani e bambini con corde, e da loro puoi ricevere in tempo l '"Aiuto!" premendo un pulsante.

LEDLUX SH101, 2 Pezzi Smart Interruttore Intelligente WiFi, 220V 16A 3500W, Smart Switch, Compatibile Con Alexa Google Home (WIFI 16A) € 19.98



Amazon.it Features Smart Interruttore Intelligente Wifi 220V 16A 3500W,supporta La Rete Wifi 2.4 Ghz,App "Tuya" O "Smart Life".

Dimensione Compatto 88X38X23mm,Si Può Impostare Il Timer Per Accendere Quando Vuoi I Tuoi Elettrodomestici.

Ideale Per L'accensione E Lo Spegnimento A Distanza Dei Dispositivi Collegati,Come Luce, Bollitore Elettrico, Cuociriso Elettrico, Auto Elettrica, Ecc.

Compatibile Con Amazon Echo,Echo Dot,Amazon Tap,Google Home e Google Nest

Inserzione Valida Per 2 Pezzi.

SONOFF NSPanel-EU WI-FI interruttore a muro Smart Scene, Smart Light, Temperatura e Umidità All-in-one touchscreen controllo bidirezionale, compatibile con Google Home, Alexa € 69.99



Amazon.it Features All in One Control Center NSPanel può aiutarti a ottenere l'uso di modalità di scena specifiche in scene diverse con un solo tocco. Oltre al controllo basato su scenari, è compatibile con quasi tutti i dispositivi sonoff e la funzione di controllo centrale del gruppo di controllo.

Pannello HMI integrato SONOFF NSPanel integra centralmente il controllo HMI, il controllo intelligente della temperatura e l'interruttore a parete intelligente, trasformando la tua casa in un luogo comodo e intelligente.

Termostato domotico Con un potente termostato integrato, è possibile impostare diverse temperature interne per diversi periodi di tempo e NSPanel attiverà automaticamente l'apparecchiatura di riscaldamento o raffreddamento in base alle condizioni di impostazione per mantenere la stanza a una temperatura confortevole.

Molteplici modi di controllo Puoi utilizzare gli interruttori a doppio canale, il touchscreen e l'app eWeLink per controllare SONOFF NSPanel; Inoltre, SONOFF NSPanel supporta Alexa, Alice, Google Assistant e persino Siri Shortcuts, puoi controllare i tuoi elettrodomestici con un semplice controllo vocale.

Conoscere l'ora e il meteo Con i sensori integrati e la connessione WiFi, l'interruttore a parete per scene intelligenti NSPanel può aggiornare in tempo reale meteo, temperatura interna, temperatura esterna, ora e data.

Google Assistant Vocal Nest Hub Galet € 99.99

Amazon.it Features Google Assistant Vocal Nest Hub Galet. Informatique. Marque Google. Avec l'Assistant Google Intégré, profitez de vos plus beaux clichés Google Photos, contrôlez tous vos appareils compatibles depuis une seule interface, regardez des vidéos YouTube et bien plus. EAN 0842776107299.

Google Nest Learning Thermostat 3Rd Generation Nero, Si Controlla Direttamente Dallo Smartphone E Ti Aiuta A Risparmiare Energia, ‎Nero, 28.1 x 44.6 x 42.2 cm, 6.5 Kg € 249.00

€ 229.00





Amazon.it Features Il cronotermostato collegato e il riscaldatore ti controllano il sistema in modo più efficiente.

Possibilità di impostare la temperatura e altro dallo smartphone (iOS e Android).

Pianificazione intelligente per aiutarti a risparmiare energia; programmerà da solo, in base alle tue temperature preferite, all'isolamento della tua casa e al clima esterno.

Utilizzando la posizione del tuo smartphone e l'attività dei sensori integrati per evitare lo svuotamento in una casa fredda.

Compatibilità con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento autonomi; Caldaie a gas, caldaie, caldaie a condensazione, pompe di calore, riscaldamento a pavimento, opentherm.

Yueyang Interruttore WiFi, intelligente Modulo Comando Controllo Vocale con Alexa e Google Home, Controllo App Smart Life tuya, Timer Switch 250W for led (10) € 128.29



Amazon.it Features Controlla la tua luce tramite Wi-Fi e con il tuo interruttore originale: il relè wifi Yueyang rende la tua luce connessa intelligente per il controllo delle app e il controllo vocale mantenendo l'interruttore a parete originale per il controllo manuale

Funziona con l'app Smart Life/Tuya Smart: il relè wifi funziona con l'app Smart Life/Tuya Smart fornita da Tuya Inc., una volta configurato con una rete wifi separata a 2,4 GHz, puoi controllare la tua luce connessa da qualsiasi punto del tuo smartphone

automaticamente alle 17:30 e spegnersi alle 22:00 ogni giorno, in modo che non sia necessario raggiungere l'interruttore a muro per controllare la luce ogni volta. Puoi anche creare un conto alla rovescia in modo che la luce si spenga automaticamente in un'ora Controllo di gruppo: condividi il dispositivo con la tua famiglia sull'app, anche loro possono godere della comodità offerta dalla domotica. Puoi anche creare un gruppo per più relè wifi, così puoi controllare più luci con un solo comando

Compatibile con Alexa e Google Assistant: collega il tuo account Smart Life/Tuya Smart ad Alexa/Google Assistant, puoi anche controllare la tua luce con la tua voce, basta dire "Alexa, accendi la luce" "Ehi Google, spegni la luce" , tutto è sotto il tuo controllo Funzione timer: crea timer sull'app, la luce può accendersi

Il carico di tensione massimo di questo modulo interruttore è di 220-240 volt , che può controllare diversi tipi di luci e apparecchi.Fornire reti 2.4G dal telefono cellulare per collegare il modulo switch, non è richiesto alcun HUB. READ 30 migliori Placche Bticino Living Light da acquistare secondo gli esperti

Google Nest Thermostat E Bianco, Risparmiare Energia è Facile € 219.99

€ 159.99

Amazon.it Features Comprovate funzioni di risparmio energetico. Nest Thermostat E è già provvisto di una programmazione intuitiva che ti aiuta a risparmiare energia sin dall'installazione. Il dispositivo sa quando in casa non c'è nessuno e abbassa automaticamente la temperatura, così eviterai di riscaldare una casa vuota. Quando passi a una temperatura di risparmio energetico, noterai la Fogliolina Nest

Alza o abbassa la temperatura, ovunque ti trovi. Regola la temperatura dall'app Nest su smartphone, tablet o laptop. Oppure chiedi al tuo assistente vocale di farlo per te

Si adatta a qualsiasi tipologia di casa. La temperatura ti viene mostrata sul display satinato quando ti trovi vicino e scompare quando ti allontani. E grazie al supporto integrato, puoi collocare Nest Thermostat E su un tavolo, una scrivania o un altro ripiano nella stanza che vuoi tu

Ti presentiamo Heat Link E. Heat Link E interagisce con l'impianto di riscaldamento e con Nest Thermostat E per accendere e spegnere l'impianto o per regolare la temperatura. Può persino rilevare la temperatura della stanza

Installalo in tutta autonomia. Quasi tutti installano Nest Thermostat E in meno di un'ora, poiché non è necessario avere accesso all'impianto di riscaldamento

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, serratura intelligente con modulo Wi-Fi integrato, serratura elettronica modulo batteria Power Pack incluso, prodotto certificato AV Test, bianco € 279.00



Amazon.it Features Serratura elettronica smart – Il modulo Wi-Fi integrato di Nuki Smart Lock 3.0 Pro ti permette di usare lo smartphone o smartwatch come se fossero delle chiavi, in tutta sicurezza

Auto Unlock & Lock'n'Go – La serratura automatica per porta consente di aprire e chiudere la porta di casa automaticamente, lasciando in tasca lo smartphone

Integrazione per smart home – la serratura digitale può essere combinata a servizi smart home come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, per un accesso smart completo.

Facile da installare – La serratura elettrica intelligente si monta in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza viti o forature e non è identificabile dall'esterno

Sicurezza – Le comunicazioni della serratura intelligente avvengono in modalità cifrata, gli standard elevati sono del livello dell'online banking e confermati da enti certificatori indipendenti

Google Nest Protect, Bianco, Il Rilevatore di Fumo che Fa Invidia a Tutti € 129.00

€ 119.00



Amazon.it Features Il rilevatore di fumo che fa invidia a tutti. Nest Protect è stato progettato per aiutarti a stare al sicuro a casa tua. Dispone di un sensore di fumo a spettro suddiviso, può essere silenziato direttamente dallo smartphone, esegue operazioni di diagnostica automatica e assicura un ciclo di vita fino a 10 anni. Ti dice cosa c'è che non va e può persino inviarti avvisi sullo smartphone

Sei sempre al corrente di quello che succede, ovunque ti trovi. Nest Protect ti invia avvisi sullo smartphone se rileva che qualcosa non va. Riceverai un messaggio se l'allarme si attiva, le batterie stanno per esaurirsi o un sensore non funziona correttamente

Rileva incendi a combustione rapida e lenta. Il sensore a spettro suddiviso utilizza due lunghezze d'onda della luce per rilevare la presenza di fumo

La sicurezza non deve essere fastidiosa. Il problema erano solo i popcorn bruciacchiati? Ricevi un avviso che puoi silenziare direttamente dallo smartphone

Il dispositivo ti dice se c'è fumo o monossido di carbonio. Quando qualcosa non va, tutti i tuoi Nest Protect parlano in contemporanea per dirti cosa non va e dove risiede il pericolo

SwitchBot Smart Curtain Robot - APP e Timer Controllo, Aggiungi SwitchBot Hub per Renderlo Compatibile con Alexa Google Home e IFTTT (Curtain Rod 2.0, Bianca) € 85.00



Amazon.it Features Più compatibile, installazione semplice - SwitchBot Curtain Rod 2 è ora aggiornato per aiutare a far scivolare le tende più agevolmente e rende le tende intelligenti in pochi secondi senza la necessità di viti, dadi o bulloni. Si prega di notare che le aste quadrate non sono supportate.

Opzioni multiple di controllo: utilizza la nostra app iOS o Android per aprire o chiudere le tende a portata di mano. Oppure usa Touch & Go e dai loro un piccolo rimorchiatore da controllare. Puoi anche controllare e controllare da remoto tramite app per prevenire il furto di casa durante il viaggio. (Gamma Bluetooth: 1,2 km, quando si utilizza SwitchBot Hub Plus/Mini è possibile controllare in remoto)

Ti aiuta a vivere in modo più sano: imposta i timer per chiudere le tende di notte o aprirti presto utilizzando il nostro sensore di luce integrato per aiutarti a dormire meglio e svegliarti naturalmente al sole. Può anche aiutare a risparmiare energia riducendo la necessità di aria condizionata e riscaldamento.

Ancora meglio con gli assistenti intelligenti - Utilizzare con SwitchBot Hub Plus/Mini, e SwitchBot Curtain può essere compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e altri per ancora più domotica. Basta dire "Alexa/Ok Google/Hey Siri, lasciare entrare la luce del sole" per aprire le tende.

Piccola ma potente: la tenda SwitchBot può spingere il peso della tenda da qualsiasi luogo tra 5 kg (11 libbre), fino a 8 kg (17 libbre) ed è carica se utilizzata con il pannello solare SwitchBot (venduto separatamente).

Eve Energy Strip - Presa tripla intelligente e misuratore di energia con protezione da sovratensione e sovracorrente e tecnologia Apple HomeKit € 98.51

€ 84.95





Amazon.it Features Eve Energy Strip richiede iPhone o iPad con l'ultima versione di iOS/iPadOS.

Tripla presa e misuratore di energia compatibile con HomeKit.

Protezione da sovracorrente, sovratensioni e picchi di tensione.

Controlla lampade, ventilatori, umidificatori ecc. tramite app o Siri su iPhone, iPad, HomePod, Apple Watch.

Imposta programmazioni integrate per accendere o spegnere automaticamente i dispositivi, senza un hub domestico.

FIBARO Home Center 3 Lite, Hub Casa Intelligente Z-Wave 700, Funziona con Alexa, Google Home, Interruttori Z-Wave, Prese, Termostati, Sensori di Sicurezza, Fotocamere e Altro Ancora, Bianco € 129.99

€ 121.27





Amazon.it Features Progettato per controllare i dispositivi intelligenti come: interruttori, prese, termostati, sensori di sicurezza, serrature, telecamere, multimediali e altro ancora

Supporta dispositivi z-wave e numerose soluzioni aggiuntive integrate

Funziona con l'applicazione home center - app mobile gratuita disponibile per dispositivi mobili ios e android

Accesso remoto a casa ovunque

Si collega direttamente tramite wi-fi, non necessita di cavo ethernet

Sensibo Sky - telecomando wireless per condizionatore smart, facile e rapida da installare da sé. Comfort e risparmio energetico. Controllo Wifi compatibile con Google App, Alexa e Siri € 99.00



Amazon.it Features SMART AC CONTROL - Trasforma il tuo attuale condizionatore d'aria o il tuo sistema mini split / ductless / pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette di raffreddamento fino al 40%! L'applicazione per smartphone permette di usare qualsiasi unità AC controllata a distanza e di farle mantenere una temperatura confortevole in casa da qualsiasi luogo. Questa unità leggera è solo 3.2" X 2.2" X 0.8", è montata a muro ed è confezionata in un imballaggio ecologico.

IMPOSTAZIONE FACILE - Basta collegare il Sensibo Sky, connettersi al WiFi, lanciare l'app e godersi un ambiente più intelligente e connesso. Sensibo Sky si connette con tutte le unità AC telecomandate oltre ai dispositivi per la casa intelligente come Google, Alexa e Siri per l'uso dal tuo telefono o dalle app del desktop. Funziona con i condizionatori a finestra, i condizionatori Mini Split/Ductless o le pompe di calore e i condizionatori portatili.

CARATTERISTICHE INTELLIGENTI - Il geofencing attiva il tuo condizionatore d'aria, o qualsiasi unità AC telecomandata, prima del tuo arrivo e si spegne quando tutti se ne vanno. Climate React analizza sia la temperatura che l'umidità, usando un doppio setpoint, per mantenere una temperatura confortevole "natuale” senza mai lasciare che la stanza risulti sgradevole. Programmazione 7 giorni su 7, condizionale e controllo vocale tramite Amazon Alexa, Google Assistant, Nest, Siri e altri.

FACILE DA USARE - Sensibo Mobile (Android e iOS) e Web Apps per PC e Mac rendono facile il controllo della temperatura della tua casa da qualsiasi luogo. Impostare le preferenze uniche di temperatura e umidità per qualsiasi stanza da remoto o utilizzare lo scheduler per 7 giorni.

ACQUISTARE CON FIDUCIA - Sensibo, il condizionatore d'aria intelligente o l'azienda di controllo dei condizionatori a finestra è un leader nel comfort domestico. Lavoriamo duramente affinchè tutto quello che devi fare è definire la tua zona di comfort e il nostro team di assistenza clienti è sempre disponibile, assicurandosi che tu e la tua casa siate a vostro agio tutto l'anno.

Panamalar Sensore per porte e finestre WiFi,rilevamento Intelligente dello stato della porta, invia avviso al telefono,funziona con Alexa Google Home, accessorio per dispositivo smart home con scena € 21.79



Amazon.it Features [INIZIA IL TUO SMART LIFESTYLE]- Vuoi che le luci della casa si accendano automaticamente una volta entrati dalla porta principale? Basta integrare il sensore con le tue luci intelligenti! Crea una scena intelligente sull'APP Smart Life, la luce può essere accesa automaticamente quando apri la porta. Nota: assicurati che la tua smart light possa essere aggiunta anche all'APP Smart Life.

[SENSORE MULTIUSO DENTRO LA TUA CASA]- Il sensore del finestrino si attiverà quando la porta o la finestra viene aperta o chiusa, riceverai una notifica istantanea e un allarme sul telefono entro circa 2-8 secondi dipende dalle reti Wifi.(NOTA: supporta solo 2,4 Ghz. Nessuna sirena incorporata, ma il messaggio di avviso verrà inviato al telefono.)

[MONITORAGGIO PRO 24/7]- La funzione di notifiche push può essere disabilitata sull'app quando sei a casa e il sensore della porta wifi continuerà a registrare la cronologia in modo che tu possa controllarla quando ne hai bisogno. Ti dà la massima tranquillità.

[FACILE INSTALLAZIONE]- Molto facile da installare tramite i nastri o le viti montate sul telaio della porta o della finestra. Nastri e viti inclusi, tutto ciò che serve per iniziare è nella confezione. NOTA: assicurarsi che il sensore e il magnete siano allineati e con uno spazio inferiore a 10 mm.

[ALEXA & GOOGLE HOME COMPATIBILE]- Chiedendo a Alexa o Google home, puoi conoscere facilmente lo stato delle porte. Montare su porte anteriori, porte posteriori, porte da garage, finestre, armadi, cassetti o ovunque tu voglia sapere se è aperto. Se hai un problema durante l'uso del prodotto, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, lo risolveremo per te.

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo € 89.99



Amazon.it Features Personalizza La Tua Forma Glide: Collega i 7 segmenti intercambiabili di Glide Wall Light nell'ordine che preferisci per ottenere una forma di luce da parete che sia veramente il tuo stile. E se hai più di un set Glide, controllali insieme sulla Govee Home App.

Illuminazione Multicolore Mozzafiato: La nostra tecnologia brevettata RGBIC permette a Glide Wall Light di visualizzare fino a 57 colori alla volta e 16 milioni di colori in totale, consentendo bellissime combinazioni di colori e fluidi effetti multicolore.

Reagisci Alla Tua Musica: Glide Glide Wall Light può reagire in tempo reale a qualsiasi musica e audio di gioco con il suo microfono incorporato e 6 vivaci modalità musicali, così le tue sessioni di gioco e le feste sono sempre illuminate.

Effetti Di Luce Dinamici: Con 40+ modalità di scena dinamica da scegliere, cambia completamente il tuo ambiente con un solo tocco. Trova scene in movimento multicolori basate su diverse emozioni, elementi della natura e attività della vita.

Potente App E Controlli Vocali: L'app Govee Home fornisce un potente controllo e personalizzazione. Quando è il momento di tenere entrambe le mani sulla tastiera e sul mouse, usa Alexa e altri assistenti vocali per controllare Govee Glide a mani libere. Non destinato all'illuminazione. Utilizzato solo per creare atmosfera.

Chromecast con Google TV (HD) Neve – WLAN, Streaming Intrattenimento tramite telecomando con riconoscimento vocale sulla TV – Guarda film e serie € 35.99





Amazon.it Features La schermata iniziale ti mostrerà film e serie da tutti i tuoi servizi compatibili in un unico posto. Quindi non devi più passare tra le app.

Puoi ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alla cronologia e ai contenuti acquistati.

Con un profilo bambino, la tua famiglia ha accesso ai contenuti che si divertono tutti. È possibile impostare anche l'orario di riproduzione e di andare a letto.

Il pulsante Google Assistant sul telecomando ti consente di cercare serie, generi, artisti o musica specifici, tramite comando vocale.

Collegare Chromecast alla porta HDMI del televisore, connettersi a una fonte di alimentazione, scaricare l'app Google Home su un dispositivo mobile compatibile. READ 30 migliori Pinze Per Bigiotteria da acquistare secondo gli esperti

PlusAcc Base per batteria compatibile con Google Nest Mini - Accessorio per supporto per batteria da esterno portatile per cucina e giardino, alimentatore 9 ore di riproduzione (Bianco) € 41.99



Amazon.it Features Base di ricarica batteria portatile: solo per Google Nest Mini (2a generazione). Non compatibile con Google Home Mini (1a generazione) (dispositivo e alimentatore non inclusi).

Batteria a lunga durata: la batteria dura circa 6 ore al 100% del volume; circa 9 ore al 50% del volume. 13 ore in stand-by, in modo da poterlo utilizzare in qualsiasi momento.

Dimensioni mini: rispetto al Nest Mini, la nostra batteria ha quasi le stesse dimensioni, è perfetta per luoghi senza prese di corrente e facile da trasportare da una stanza all'altra, all'interno o all'esterno.

Facile da configurare e utilizzare: appoggia il Nest Mini sulla parte superiore della base di ricarica, tieni premuto il pulsante per 2 secondi per utilizzarlo liberamente. Una volta installata la base di ricarica del Nest Mini, è possibile caricarlo senza rimuoverlo.

Assistenza professionale: in caso di problemi di qualità, non esitare a contattarci via e-mail. Risolveremo il problema in 24 ore.

Cozycase Supporto per Google Home Mini, Nest Mini - Table & Desk Stand, migliora la visibilità e l'aspetto sonoro, cassetta di sicurezza compatta in cucina, bagno e camera da letto (Bianco) € 10.99



Amazon.it Features Wigoo Speaker Stand: appositamente progettato per Google Home Mini. * Dispositivo, cavo e caricatore non inclusi *

Design portatile: il supporto solleva il tuo Google Home Mini da terra, in modo da proteggerlo dalle fuoriuscite in bagno o in cucina. I dischi di gomma nella parte inferiore impediscono loro di scivolare.

Migliori prestazioni del microfono: mantenendo il tuo Google Home Mini in posizione verticale, rendi il tuo google mini molto più reattivo alla tua richiesta.

Prende uno spazio minimo: libera il tuo Google Home Mini dalla scrivania, libera spazio, rende la tua scrivania carina. Puoi spostare il tuo Google Home Mini ovunque nel bagno, nella camera da letto, in cucina, ecc.

Solidamente realizzati e facili da montare: la qualità costruttiva è forte con un processo di installazione molto semplice che ti porterà letteralmente a meno di 1 minuto.

Google Nest Cam Con Cavo, Videocamera Di Sicurezza Per La Casa, Bianco, ‎5.69 x 6.4 x 9.84 cm; 393 grammi € 99.99

€ 73.76





Amazon.it Features Avvisi diversi per ciascuna attività; grazie agli avvisi intelligenti integrati, Nest Cam è in grado di distinguere persone e animali domestici e ti invia avvisi nell'app Google Home solo su ciò che ti interessa davvero

Tieni tutto sotto controllo, 24/7; utilizza l'app Google Home per controllare quello che succede ovunque ti trovi con la diretta video HD a 1080p; inoltre, la tecnologia HDR e la Visione notturna ti offrono un'immagine chiara anche con la luce diretta del sole e in condizioni di scarsa illuminazione

Torna indietro nel tempo; vedi cosa è successo nell'app Google Home, grazie a 3 ore di cronologia video degli eventi senza costi aggiuntivi; in alternativa, aggiungi un abbonamento Nest Aware per avere fino a 60 giorni di cronologia video

È pronta in pochi minuti; collega Nest Cam a una presa di corrente; scarica l'app Google Home e configura la videocamera in pochi semplici passaggi

La tua privacy, la nostra priorità; grazie alla verifica in 2 passaggi e alla crittografia video, le videocamere di sicurezza per la casa Nest Cam proteggono la tua privacy

PFS Interruttore Wifi Interruttore Smart con Telefono App Android iOS Smart Switch Relè WiFi Accessori Compatibili Alexa Google Home【 90-250V MAX 2200 W Sezione FIlo MAX 1.5】 (2) € 17.90

€ 16.90



Amazon.it Features TUTTO NEL TUO SMARTPHONE: Dimenticato la luca di casa accesa e ti trovi a 100 km di distanza? Nessun problema. Attraverso l'app "Smart Life" puoi gestire ovunque tu sia il nostro "interruttore inteligente PFS"

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Acquista in maniera 100% sicura. Grazie all'assistenza clienti potrai contattarci per qualsiasi tipo di problema

SEMPLICE E SICURO: Istruzioni in italiano e certificazioni europee, in modo da garantirti semplicità e affidabilità

CONTROLLO VOCALE e APPLICAZIONI: il nostro smart switch si collega al tuo router wifi ( 2.4 GHz), questo lo rende interfacciabile con Alexa, Google Home e Google Assistant quindi controllabile con la tua voce. Inoltre puoi anche controllare il dispositivo con l'applicazione "Smart Life" semplicemente da uno smartphone o da un tablet.

INVENTA CIÒ CHE VUOI: non ci sono limiti all'utilizzo del nostro smart switch, lascia lavorare la tua immaginazione. Programma l'interruttore intelligente in modo che le lampadine si accendano o si spengano in maniera autonoma impostando timer o sveglie

Valvola intelligente per acqua/gas, valvola di intercettazione dell'acqua di controllo Bluetooth/voce/WiFi, valvola intelligente wireless compatibile con Alexa e Google per cucina/giardino/fattoria € 36.88



Amazon.it Features Telecomando: è possibile collegare il WiFi tramite l'app gratuita "Smart Life". controllare l'apertura o la chiusura della valvola dell'acqua anche quando sei lontano da casa.

Controllo vocale: compatibile con Amazon Alexa e Google Home, basta parlare direttamente il comando, verrà eseguito immediatamente.

Impostazione umanizzata: al fine di evitare interruzioni di corrente causate dall'incapacità di utilizzo, c'è una frizione manuale nella parte inferiore dell'unità con un anello di trazione, che consente di spostare la leva per chiudere o aprire la valvola.

Controllo temporizzazione: impostare l'ora, la valvola si apre o si chiude automaticamente, compatibile con sistemi di automazione domestica standard (Wi-Fi 2.4GHz).

Adatto per molti tipi di ambiente: utilizzato per tubi di approvvigionamento idrico domestico, tubi di irrigazione per terreni agricoli, tubi di irrigazione da giardino, tubi dell'acqua agricoli, ecc.

Baaletc Supporto Compatibile con Home Mini/Nest Mini di Google,Supporto da Parete per Home Mini Compact Holder Case Plug in Kitchen Bathroom Bedroom, Hides the Google Home Mini Cord € 7.99



Amazon.it Features Compatibilità: questo supporto a muro di uscita si adatta perfettamente a Google Home Mini ed è stato progettato bene per tenere l'unità in modo sicuro che può essere montato in camera da letto, bagno, cucina, garage e ufficio fino a quando vi è una presa.

Sicuro Fit: Appendere il vostro Google Home Mini su una presa di corrente, rende il dispositivo meno-probabilità di essere soggetti a disordinato sversamenti o legati ' incidenti cavo '.

Gestione dei Cavi Fantastici: avvolgere il cordone attorno al mulinello e nasconderlo perfettamente sul retro del supporto. Aiuta a salvare il contatore spazio e mantenere tutto pulito e moderno. Un Essential Google Home Mini accessori che si deve avere!

Facile da Installare: Non sono necessari cacciaviti o utensili. Il design compatto consente un facile movimento da una stanza all'altra e grande da prendere in viaggio!

Nota: Data la posizione delle prese in Italia, non consente il posizionamento in verticale ma solo in orizzontale. l'alternativa è quella di utilizzare una presa a muro shuko (presa tedesca): con quella si risolve il problema dell'orientamento.

shinar Supporto da parete universale in metallo, compatibile con Ech0 Pop Homepod Mini/Google Home Mini, salvaspazio, accessorio per Ech0 Pop/Homepod, mini supporto con gestione dei cavi (nero) € 15.99



Amazon.it Features Il supporto per Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini: il modello più recente per Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini. (Dispositivo e spina non sono inclusi)

Assicurati che Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini possa sentirti forte e chiaro. Monta Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini correttamente intorno o viceversa (capovolto) per migliorare le prestazioni dei microfoni e degli altoparlanti.

Facile da configurare, è possibile installare l'altoparlante sulla parete in pochi secondi. Il design esteticamente accattivante rende il vostro Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini un elegante decorazione per la casa. Ideale per cucine, soggiorni, camere da letto e bagni.

Mantiene il tuo altoparlante verticalmente sulla parete e migliora le prestazioni del dispositivo. Ora il suono è diretto verso di te invece che sul soffitto per offrirti una migliore esperienza di ascolto.

Ottima opzione per montare il vostro Homepod Mini/Nest Mini/Google Home Mini Generation direttamente alla parete. Crea spazio sul tavolo e nasconde il cavo lungo originale

LoraTap Interruttore Tapparelle WiFi con Telecomando RF, Interruttore Tattile per Tapparelle Elettriche, Controllo Vocale con Alexa e Google Home, Controllo App Smart Life, Timer Switch 600W, Bianco € 31.99



Amazon.it Features Funzione di Temporizzazione: imposta il timer e il programma in base alla tua routine quotidiana, in modo che le tende possano aprirsi automaticamente alle 6:30 del mattino e chiudersi automaticamente alle 21:00 di tutti i giorni. Il runtime motore predefinito è anni '60, è possibile modificarlo nell'app Smart Life, in modo che le tende si aprano / chiudano automaticamente parzialmente come si desidera

WiFi Smart Control: collega il tuo motore per tende elettriche a 4 fili con l'interruttore persiane Wi-Fi LoraTap, collegalo alla tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz, puoi controllare le tue tende tramite Smart Life / Tuya Smart App con un semplice tocco sul tuo smartphone o con la tua voce controllo tramite Alexa / Google Home, è possibile aprire / chiudere parzialmente o completamente le tende tramite app / Alexa

Telecomando RF: il comodo interruttore remoto LoraTap ti consente di controllare le tende da qualsiasi parte della casa(< 30m), anche il wifi è offline, puoi comunque controllare a distanza le tende senza raggiungere l'interruttore a parete ogni volta

Touch Control: LoraTap interruttore wifi tapparelle è di standard italiano, può abbinarsi perfettamente con il tuo scatola interruttore 503. Puoi ancora aprire / mettere in pausa / fermare le tende con l'interruttore di controllo manuale mentre ti godi la vita intelligente, che è più adatta per l'abitudine di uso quotidiano

Controllo Gruppo: crea un gruppo per tutte le tende (fino a 20 pezzi) nell'app Smart Life, puoi controllare tutte le tende con un solo comando; Condividi i dispositivi con i membri della tua famiglia in modo che tutta la tua famiglia possa godere di un controllo intelligente senza dover ripetere le fasi di impostazione. Prodotto in brevetto LoraTap con 1 anno di garanzia

Govee Striscia LED Smart 5m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming € 21.99



Amazon.it Features Controllo Vocale Compatibile Alexa e Google Assistant: Govee wifi striscia led permettendoti di accendere e spegnere le striscie led con i comandi vocali. Controlla il tuo ambiente luminoso colorato con un modo elegante.

Crea effetti di Luce d'Atmosfera: Govee striscia LED dimmerabile con una lunghezza di 5 m, usa la luce della wifi striscie LED per decorare più luoghi. Scegli tra 16 milioni di colori per reinventare la nostra camera da letto, cucina o sala giochi.

Controllato Smart APP: smart striscia LED tramite connessione WiFi o Bluetooth, su App Govee Home, può personalizzare e gestire modalità musicali, modalità scena, effetti creativi DIY, timer e altre funzioni di luci LED Alexa. Non supporta 5G WiFi.

Sincronizzazione con i Ritmi Musicali: questo striscia led smart può essere altamente coordinato con il suono. Seleziona la modalità musica e le luci LED Alexa balla al ritmo delle tue canzoni preferite con un microfono altamente sensibile.

Funzione DIY: una striscia LED smart che ti dà abbastanza creatività. Crea la tua icona fai-da-te, scegli i tuoi effetti preferiti, usa la selezione intelligente dei colori e applicali alle tue strisce LED sull'App Govee Home.

Presa Wifi Italiana 16A, Monitoraggio energetico Intelligente Smart Plug, Protezione Sovraccarico, Timer e Regolazione del Programma, Compatibile con Alexa & Google Home, 4 Pezzi € 34.99



Amazon.it Features 【Misurazione del consumo energetico】 Questa presa intelligente può mostrare quanta energia viene utilizzata sull'app collegata. Puoi visualizzare il consumo energetico degli elettrodomestici in qualsiasi momento.

【Telecomando APP】: grazie alle prese intelligenti ANTELA, è possibile controllare gli apparecchi o i dispositivi che colleghiamo a loro. In questo modo, anche se non siamo in casa, possiamo accendere o spegnere questi elettrodomestici tramite l'APP (Smart Life/yours). Non ha bisogno di un hub, si connette all'app tramite WIFI 2.4G Hz (il wifi 5G non è supportato).

【Controllo vocale】 La presa WLAN ANTELA può essere collegata ad Alexa o Google Assistant. Si applica a lampade da tavolo, ventilatori, macchine da caffè, quasi tutti gli elettrodomestici. Puoi controllare i tuoi elettrodomestici con un semplice comando vocale.

【Programma e timer】 Programma le prese intelligenti, apri o chiudi gli elettrodomestici quando necessario. Puoi anche impostare un timer per spegnere automaticamente il dispositivo. Queste funzioni evitano tempi di attesa non necessari e risparmiano energia.

【Materiale del prodotto】 Le nostre prese intelligenti sono certificate da CE, RoHS. È realizzato in tessuto ignifugo Abs per garantire la sicurezza della tua famiglia. In caso di domande, forniremo soluzioni entro 24 ore. READ 30 migliori Punte Per Avvitatore da acquistare secondo gli esperti

SwitchBot Hub Mini Smart Remote - Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d'aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT (White)… € 45.00

€ 35.00



Amazon.it Features Facile da usare - L’Hub Mini è facile da configurare nell'applicazione SwitchBot. Con la modalità “Smart Learning”, può imitare il telecomando esistente in 5s. Alimentato tramite USB e portatile, si può portare e posizionare ovunque. (*SwitchBot Hub Mini supporta solo 2.4 GHz Wi-Fi)

Uno per tutti - Abbina il tuo condizionatore d'aria, TV e altri apparecchi a infrarossi all'Hub Mini. Tutti i dispositivi in UNA sola applicazione. Goditi la comodità a portata di mano

Il tuo “Mini” passo verso una casa intelligente - È l’ingresso all'ecosistema di SwitchBot. Collega tutti i dispositivi SwitchBot e gli elettrodomestici a Internet; abilita il servizio cloud dei tuoi dispositivi SwitchBot. Inizia a costruire la tua casa intelligente con SwitchBot

Goditi il controllo vocale - Funziona con Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT. Controlla i tuoi dispositivi SwitchBot e gli elettrodomestici con un semplice comando vocale

Risparmia energia e denaro - Ti stai chiedendo se hai spento il condizionatore d’aria della camera da letto oppure no? Basta spegnerlo nell'applicazione SwitchBot o impostare una scena utile, non dimenticherai mai di spegnere gli apparecchi

Meross Termostato WiFi, Termostato Smart per Caldaia, Cronotermostato, Termostato da Parete Intelligente per Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, Funzione Programmazione , LED Digitale Touchscreen € 68.89





Amazon.it Features Alta Precisione: La precisione della misurazione della temperatura è di 0,1℃ e il range di temperatura regolabile è compreso tra 5-35℃. Il sistema a doppio sensore utilizza un sensore di temperatura interno per misurare con precisione la temperatura dell'aria e un sensore di temperatura esterno per proteggere il pavimento dall'eccessivo surriscaldamento.

Introduzione della Modalità Estiva: Siamo consapevoli delle esigenze uniche di raffreddamento durante l'estate calda. Pertanto, abbiamo introdotto la modalità estiva. Questa funzione è stata progettata per sistemi di raffreddamento come le pompe di calore ad aria. Attivando la modalità estiva, è possibile ottimizzare l'esperienza di raffreddamento e mantenere la temperatura ideale durante l'estate calda.

Termostato Intelligente per Caldaie Senza Bisogno di un Hub: La gestione del riscaldamento avviene facilmente tramite un'app, comandi vocali o in modo automatico, in base a finestre di tempo e situazioni. Compatibile con la maggior parte delle caldaie e degli impianti di riscaldamento a pavimento radiante. Richiede una connessione WiFi a 2,4 GHz.

Controllo Intelligente, Risparmio Energetico: Risparmia sui costi di riscaldamento con un piano orario grafico intelligente 7 giorni su 7. Le finestre aperte vengono rilevate e il riscaldamento viene automaticamente interrotto per 30 minuti. Si possono risparmiare fino al 30% sui costi di riscaldamento in inverno.

Compatibile con Apple HomeKit: Il termostato Meross Smart Home supporta il controllo vocale di Siri, Alexa e Google. Supporta il controllo dei dispositivi tramite l'app Meross e Apple Home (Apple Watch / Apple TV / HomePod). La temperatura attuale può essere modificata con comandi vocali. Gli utenti Android utilizzano l'app Meross su Android 6.0 o versioni successive.

Presa Intelligente Compatto Wifi 16A Spina, App Controllo Remoto, Monitoraggio energetico, Protezione Sovraccarico, Timer e Regolazione del Programma, per Alexa, Google Home, 4 Pezzi, bianco € 37.99



Amazon.it Features ⚡【Misura il consumo di energia】La smart plug è dotata di un misuratore di energia integrato che riporta il consumo di energia in tempo reale, in modo da poter tenere sempre sotto controllo il consumo di energia degli elettrodomestici【Supporta solo WiFi a 2,4 GHz, non 5 G】

⚡【Telecomando tramite APP】Scaricare l'APP corrispondente【Smart Life o Tuya】, collegare la spina intelligente tramite WLAN a 2,4 GHz. Non è necessario alcun hub o servizio di abbonamento a pagamento. Inoltre, la presa WLAN è dotata di un pulsante di commutazione.

⚡【Controllo vocale】La presa funziona con Alexa, Google Home e accende o spegne i dispositivi collegati alla presa intelligente con comandi vocali. Compatto e poco ingombrante si applica a lampade da tavolo, ventilatori, caffettiere, quasi tutti gli elettrodomestici.

⚡【Funzione di temporizzazione】Impostare l'ora per accendere o spegnere gli elettrodomestici collegati alla presa intelligente secondo le necessità, gli elettrodomestici collegati funzionano automaticamente a orari prestabiliti. Queste funzioni evitano inutili tempi di standby e consentono di risparmiare energia.

⚡【Sicuro e affidabile】La Smart Plug ha superato le certificazioni europee CE e RoHS e supporta fino a 16A. Quando la Smart Plug è sovraccarica o surriscaldata, si spegne automaticamente per proteggere la sicurezza della famiglia; i contatti nascosti della Smart Plug impediscono ai bambini di prendere la scossa mentre giocano, proteggendo la sicurezza dei bambini.

Google Nest Doorbell - per interni, campanello video senza fili, 960p, attivazione solo con movimento € 200.00





Amazon.it Features Scopri se c'è qualcuno alla porta; il campanello Nest Doorbell è in grado di distinguere tra persone, animali, pacchi e veicoli e ti avvisa quando c'è qualcuno alla porta

Controlla cosa succede, in qualsiasi momento; scopri cosa succede sulla porta di casa, 24/7 controlla la videocamera del campanello ovunque ti trovi e ricevi avvisi su attività importanti, come la visita di qualcuno o una consegna

Torna indietro nel tempo; scopri cosa non hai visto grazie a 3 ore di cronologia video degli eventi senza costi aggiuntivi

Progettato per qualsiasi porta; Nest Doorbell è wireless e alimentato a batteria, vale a dire che si adatta a qualsiasi porta, in una casa o un appartamento

Installa il prodotto in autonomia; il campanello è alimentato a batteria: installarlo sarà semplice; ma se preferisci, puoi collegarlo ai cavi del tuo campanello tramite il connettore incluso

