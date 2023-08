Home » Personal computer 30 migliori Mouse Con Filo da acquistare secondo gli esperti Personal computer 30 migliori Mouse Con Filo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Mouse Con Filo preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Mouse Con Filo perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



HP - PC X500 Mouse Ottico, nero € 12.99

€ 6.99 in stock 20 new from €6.99

Amazon.it Features Progettata con l'obiettivo del comfort, la forma sagomata ad arco allungato garantisce controllo e relax, a prescindere dalla mano utilizzata

La tecnologia di tracciamento ottico fornisce un funzionamento ottimale sulla maggior parte delle superfici, per un controllo preciso e uniforme

Basta inserire un cavo USB per alimentare il mouse e non dover mai più sostituire le batterie. Nessun software o file da scaricare. Iniziate subito a scorrere e fare clic.

Richiede una porta USB disponibile; Compatibile con i sistemi operativi Windows 8, Windows 7, Windows XP e Windows Vista.

connectivity_technology: USB 2.0

Logitech M90 Mouse USB Cablato, 1000 DPI, Mouse Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Grigio € 9.99

€ 8.99 in stock 37 new from €6.49

Amazon.it Features Logitech Mouse M90: Semplice da configurare e utilizzare; non è necessario installare alcun software; grazie al cavo USB, puoi collegare il cavo e utilizzare il mouse del computer

Tracciamento Ottico ottima Definizione 1000 DPI: Consente un controllo del cursore fluido e reattivo per un tracciamento preciso e una facile selezione del testo

Mouse Cablato Logitech: Gli esperti del mouse per PC; viene fornito con la qualità e il design che abbiamo integrato in oltre un miliardo di mouse per computer e laptop

Prova il Mouse Wireless Logitech M330 Silent: Per l'ottimo comfort forma sagomata, morbide impugnature in gomma, clic silenziosi e durata della batteria prolungata fino a 24 mesi

Versatile: Compatibile con Windows, Mac e altri dispositivi

NGS EASY DELTA - Mouse Ottico con Filo da 1200 DPI con Connessione UBS, 3 Pulsanti € 4.40 in stock 8 new from €3.86

Amazon.it Features NGS EASY DELTA - Mouse Ottico con Filo da 1200 DPI con Connessione UBS, 3 Pulsanti

Trust Voca Mouse con Filo, Forma Confortevole, 800-2400 DPI, Cavo USB 1,6 m, Plug and Play, 6 Pulsanti, Mouse Cablato per PC, Computer, Portatile, Laptop, Macbook, Ufficio - Nero € 9.90 in stock 36 new from €9.90

6 used from €7.82

Amazon.it Features Mouse a filo dalla forma confortevole, per lavorare in pieno agio

Si può scegliere la velocità preferita tra 800/1200/1600/2400 DPI

Semplice configurazione: è sufficiente inserire la spina del connettore USB per utilizzarlo subito

2 pollici azionabili con il pollice: browser avanti e indietro

Forma confortevole per impugnare in modo rilassato

Trust Gaming GXT 109 Felox Mouse Gaming con 6 Pulsanti Programmabili, Illuminazione LED Multicolore, Software Incluso, 200-6400 DPI, Mouse con Filo USB 150 cm per PC, Portatile, Computer - Nero € 14.99 in stock 23 new from €14.99

Amazon.it Features MODALITÀ RAPIDA ATTIVATA – Qualunque titolo tu stia giocando, scegli il ritmo che fa per te grazie alla possibilità di regolare la velocità del cursore tra 200 e 6400 DPI

PULSANTI? A TE LA SCELTA – I sei pulsanti di Felox, tra cui due laterali e uno per la selezione dei DPI, offrono tantissime opzioni per personalizzare il tuo mouse gaming

COS’HAI IN PROGRAMMA? – Vuoi modificare gli effetti di illuminazione, le macro o la velocità DPI? Nessun problema: questo mouse è dotato di un software programmabile che si adatta alle tue esigenze

A TUTTO LED – L'illuminazione LED multicolore con 3 diverse impostazioni ti permette di avere un mouse originale proprio quanto te. Giocare non è mai stato più cool!

DA QUI... A LÌ – Il cavo extra-lungo da 1,5 m ti permette di sfruttare tutta la lunghezza della tua postazione per giocare senza vincoli

Trust Verto Mouse Verticale Cablato, Mouse Ergonomico con Filo, 1000/1600 DPI, Cavo USB 1,5 m, Illuminazione LED, 6 Pulsanti per PC, Computer, Portatile, Mac - Nero € 19.99

€ 15.90 in stock 20 new from €15.90

30 used from €14.12

Amazon.it Features ADDIO FATICA – Questo mouse ergonomico è la soluzione verticale alla fatica e al dolore. Il formato ergonomico ti permette di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60°, per lavorare senza fatica

UN PO' DI SOLLIEVO – Con il design leggero e il formato adatto alle mani di ogni misura, questo mouse ti concede un po' di sollievo. Il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano ulteriormente l'impugnatura e il comfort

COMANDI PRECISI – Ergonomia non è sinonimo di noia: questo mouse verticale permette di accedere a un sensore ottico 1000/1600 DPI e a due pulsanti azionabili con il pollice, per garantirti il controllo rapido e preciso

PLUG & PLAY – Collega il mouse Verto con il cavo USB da 1,5 m, per metterti subito al lavoro. La spia LED blu ti illumina il mouse

ILLUMINA LA GIORNATA – Questa spia elegante ma sottile sul lato sinistro del mouse aggiunge un tocco di classe alla tua giornata lavorativa READ 30 migliori Logitech Mouse Wireless da acquistare secondo gli esperti

Mouse Gaming, Dacoity Mouse RGB Ergonomico da 8000 DPI (5 livelli), 8 Pulsanti Programmabili, 7 Modalità di Illuminazione RGB Personalizzabili, Mouse con Filo USB per PC, laptop, MacBook € 25.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.it Features 【Mouse ergonomico con texture satinata】 Progettato con un'analisi approfondita della mano, come il supporto per il pollice verso l'interno, le lunghezze tipiche dell'indice e del medio, l'anulare e il supporto del mignolo e la forma del palmo, Dacoity mouse gaming si adatta perfettamente ai giocatori destrorsi. Aiuta a ridurre l'affaticamento della mano durante le lunghe sessioni di gioco.

【Retroilluminazione RGB personalizzabile】Il pulsante della luce inferiore del mouse ergonomico cablato consente di passare rapidamente tra 7 modalità di illuminazione. Più colori cambiano automaticamente, evidenziando l'atmosfera del gioco, soprattutto di notte. Inoltre, puoi personalizzare la luminosità della luce e la velocità di modifica tramite il software. Abbina perfettamente lo stile di configurazione della tua scrivania. (✿ Premere a lungo per spegnere la luce.)

【DPI ad alta precisione e pulsanti programmabili】5 livelli di DPI disponibili (predefinito): 1200/2400/3500/5500/8000. E ci sono 4 velocità di polling: 125/250/500/1000Hz per opzione, offrono al mouse con filo una velocità di rapporto fino a 1 millisecondo. Puoi ottenere l'equilibrio desiderato tra accuratezza e precisione per le attività quotidiane e varie modalità di gioco impostando pulsanti programmabili, DPI, frequenza di polling e altro.

【8 pulsanti programmabili e pulsante di fuoco】 Tutti gli 8 pulsanti sono programmabili per funzioni più intelligenti come la regolazione DPI / creazione di macro / RGB / controllo multimediale. Costruito con un pulsante di fuoco indipendente (triplo clic), il mouse da gaming consente ai giocatori di attivare rapidamente la funzione di sparo costante con una semplice pressione. (✿Nota: è incluso un driver CD e puoi anche scaricare il driver online in base al collegamento nel manuale.)

【Ampia compatibilità e supporto gratuito a vita】 Compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Adatto a diversi dispositivi, laptop, PC e MacBook. (✿Nota: la funzione del programma è disponibile solo sul sistema Windows.) Testato su oltre 10 milioni di clic, il mouse gaming resiste a giochi veloci e intensi. Il cavo da 1,56 m è abbastanza lungo e affidabile per l'uso quotidiano. Forniamo anche un servizio di rimborso o sostituzione di 180 GIORNI e supporto tecnico gratuito a vita.

VGUARD Mouse da Gaming, Mouse con Filo USB, Mouse Ottico per PC Portatile Ergonomico, 6 Pulsanti Programmabili, 4 Regolabile DPI(800/1200/1600/2400), 7 Colori LED - Nero (Versione Aggiornata) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.it Features ♥ Mouse ottico ad alta precisione con 4 tipi di DPI regolabile (800/1200/1600/2400), alta sensibilità e tracciamento fluente in movimento rapido, cursore stabile, trasferimento dati ottimizzato, nessun ritardo, super silenzioso, soddisfa tutte le richieste nella tua mente.

♥ Il design ergonomico della mano destra offre una sensazione di solidità meccanica estremamente confortevole, facile da trovare in una buona posizione per la mano da gioco, pelle dalla texture smerigliata, goditi lo spettacolo dei tuoi campioni.

♥ Installazione auto-automatica USB e ampia compatibilità, quando si collega il cavo USB, si installerà da solo, riconoscerà e compatibile con tutti i sistemi operativi quali Windows, Vista, XP, Mac OS / Linux o quelli più recenti.

♥ Luce per Ciclo a 7 Colori (giallo, giallo chiaro, verde, blu, cyan-blue, viola, rosso) CE, FC, approvato RoSH, 6 tasti di scelta rapida (clic con il tasto sinistro + tasto destro non inclusi) rendono la regolazione rapida e comoda, il controllo della luce, accendi o spegni. Braided cable 1.4m.

♥ Garanzia LIFETIME senza alcuna esitazione, servizio post-vendita professionale. Le migliori attrezzature da gioco.

INPHIC Mouse cablato per aziende, clic Silenzioso, 4800 DPI Regolabile, clic Silenzioso, 4 retroilluminazione a LED, Mouse PC, Laptop, Lavoro e Giochi € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CLIC SILENZIOSO: Riduci il rumore del clic fino al 90% con il sensore avanzato, invece di disturbare i compagni di stanza o altri quando si progetta in ufficio, si lavora in un bar, si studia in biblioteca, si intrattiene a casa o si gioca di notte. Tieniti gentile ovunque

LIVELLI DPI REGOLABILI: livelli DPI disponibili da 1200 a 4800, fornisce sensibilità e tracciamento accurato per modificare liberamente la velocità di movimento e può soddisfare perfettamente le esigenze sia nei giochi che in ufficio.

DESIGN ERGONOMICO: questo mouse da gioco si adatta perfettamente al palmo della mano, il materiale delicato sulla pelle che utilizziamo ti offre una sensazione di mano perfetta, ti offre l'esperienza di gioco più confortevole e ti fa sentire libero dalla fatica.

AMPIA COMPATIBILITÀ: il mouse da gioco cablato Inphic è compatibile con Windows 10/8/7 / XP / 2000, Vista e altri. Se hai domande o dubbi sul nostro mouse cablato, non esitare a contattarci, ti risponderemo entro 24 ore.

Amazon Basics - Mouse ottico nero con USB e 3 pulsanti per Windows e Mac OS X € 10.79

€ 8.29 in stock 1 new from €8.29

1 used from €7.75

Amazon.it Features Mouse USB con 3 pulsanti: preciso, veloce e pratico

Il tracking ottico ad alta definizione (1.000 dpi) consente un immediato controllo del cursore per individuare e selezionare facilmente il testo

Dimensioni: 10,1 x 6 x 3,4 cm ca., con cavo di 1,5 m

Compatibile con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 e 10

Compatibile con Mac OS X

TECKNET PRO Mouse con Filo,2000DPI Mouse Ottico con USB Cablato,6 Pulsanti,Cavo USB 1.5M, Mouse per Computer o Laptop-Grigio € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.it Features [Mouse Cablato] - Semplice da configurare e utilizzare; non è necessario installare alcun software; grazie al cavo USB, puoi collegare il cavo e utilizzare il mouse del computer.

[Velocità] - 2000 DPI, motore ottico ad alta precisione, super reattivo: rotellina di scorrimento per velocizzare documenti lunghi o pagine web.

[Mouse Comodo] - Il design sagomato e impugnature in gomma morbida sono conformi alla mano e sono progettati per essere comodo da tenere. Sei pulsanti di design includono Indietro pulsanti / avanti.

[Dimensioni e Compatibilità] - Questo mouse con filo è di circa 10,5 x 5,8 x 3.5 cm, lunghezza del cavo è 1,5 m, 6 milioni Clic durata della vita. Il mouse è compatibile Windows 2003,2000, XP, Vista, Windows 11, 10, 8 ,7 und Mac OS.

[Garanzia di 36 Mesi] - Se si riscontrano problemi nell'uso del prodotto, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti professionale e godere della garanzia di 36 mesi di TECKNET.(solo per gli utenti registrati)

Logitech M100 Mouse USB con Cavo, 3 Pulsanti, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Bianco € 13.49 in stock 25 new from €11.92

Amazon.it Features Facile da Installare e Usare: non è necessario installare nessun software con Logitech M100 e, essendo cablato, basta semplicemente collegare il cavo ad una porta USB per usarlo sin da subito

Design Intelligente: dimensioni standard e forma adatta anche ai mancini, il mouse con filo per ‎PC può essere utilizzato con entrambe le mani e assicura comfort anche ‎dopo ore di utilizzo

Tracciamento Preciso: offre un controllo del cursore fluido per un tracciamento ottico preciso (1000 DPI) e una facile selezione del testo su Windows, macOS e Linux; certificato per Chromebook (2)

Prodotto da Logitech: progettato da esperti di mouse per computer e laptop, il mouse con cavo M100 è dotato della stessa qualità che si trova in più di un miliardo di nostri mouse per PC

Passa al Mouse con Cavo Logitech M500: aumenta la produttività grazie allo scorrimento ultraveloce e orizzontale, una migliore precisione e 6 pulsanti personalizzabili

Amazon.it Features DUREVOLE E CONVENIENTE - Mouse USB cablato a 3 pulsanti con tracciamento ottico in nero, compatibile con la maggior parte dei computer desktop, MacBook e laptop con una garanzia hardware di 5 anni

COMPATIBILITA' UNIVERSALE - Windows Vista o Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.4 o successivi, Mac OS X 10.3.9 o successivi, Chrome OS

COMFORT STANDARD E DESIGN AMBIDESTRO - Perfetto anche se sei mancino, puoi utilizzare questo mouse di dimensioni standard a lungo e avere sempre il massimo comfort

CONFIGURAZIONE E UTILIZZO - Con Plug and Play la configurazione di questo mouse Ewent è ‎semplice; basta collegare il dispositivo alla porta USB del computer e sei pronto per partire

CONTROLLO CURSORE - Questo mouse offre una precisione ottica di 1000 DPI, ovvero controllo accurato ed efficiente durante la modifica di documenti e la navigazione sul Web

NGS FLAME RED - Mouse Ottico 1000dpi con Cavo USB, Mouse per Computer o Laptop con 3 Pulsanti, Ambidestro, Rosso € 6.99 in stock 5 new from €4.73

Amazon.it Features Mouse ottico di 1000 dpi e connessione USB adatto per coloro che esigono precisione nel movimento.

Connessione tramite il suo cavo USB e compatibilità con tutte le piattaforme.

Ha uno scroll verticale, 3 pulsanti e Thumb Control.

Ergonomia ambidestra: può essere utilizzata sia da utenti destrorsi che mancini.

Colore rosso.

Mouse USB Cablato Mouse Verticale Ergonomico, Impugnatura Verticale e Design Ergonomico Previene Il Disturbo del Tunnel Carpale Adjustable 800/1200/1600 DPI, 5Pulsanti per PC/Laptop/Mac € 9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salute Il design mouse ergonomico è stato realizzato appositamente per evitare che il polso e il braccio subiscano dei danni dovuti ad un uso prolungato del mouse problemi che riscontrano le persone che usano i mouse tradizionali (sindrome RSI). il design mouse ergonomico renderà il movimento più liscio e flessibile.la scelta ideale per le persone che lavorano quotidianamente e a lungo col computer navigando in Internet.

Compatibile Mouse ergonomico con filo Compatibile con Windows 7, 8, 10, Windows XP, Vista, 2000 e Mac OS, Mac OS X, Linux. tecnologia plug and play, compatibile con tutte le versioni dei sistema operativi.

Alta precisione Sensore ottico laser ad alta precisione,mouse ottico Premendo il pulsante potrai passare dal DPI da-a 3200-2000-1200-800 ; soddisfano ogni richiesta sulla velocità del mouse, Ogni livello DPI ha un LED a colori particolare.La tecnologia di tracciamento ottico assicura una maggiore sensibilità del mouse su diversi tipi di superfici.

Facile da usare Mouse verticale ci cono 5 pulsanti e una rotella 3D ,il tasto avanti e indietro fornisce il massimo comfort nella navigazione su Internet,è una soluzione comoda per tutte quelle persone a cui piace utilizzare il pc per giocare o che lavorano al computer per molte ore,tasti facili da comandare e rotella scroll ,lunghezza cavo 1.5 m.

Garanzia Verticale mouse WesKimed include il rimborso entro 45 giorni e qualità di 12 mesi,Per informazioni sui prodotti, si prega di contattare il servizio clienti direttamente, Risponderemo al vostro email entro 24 ore.

Dierya×TMKB Mouse Gaming,M1SE RGB Mouse con filo,12800 DPI Mouse Ergonomico con 6 Pulsanti Programmabili,Ultra Leggero per PC,Laptop-Nero € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.it Features 【Struttura a nido d'ape】Una dimensione media che la maggior parte delle persone può tenere facilmente in mano, un peso ultraleggero di soli 75 g e un design ergonomico a nido d'ape per una presa e un utilizzo confortevoli nei giochi e negli uffici

【Sensore ottico】Il sensore ottico ad alta precisione, la gamma regolabile di 200-12800 DPI e la frequenza di polling di 125-1000Hz forniscono una risposta da falco e un movimento preciso del cursore per i giochi

【6 pulsanti programmabili】Rimappatura delle funzioni dei pulsanti, compresi 4 livelli di modifica della configurazione, fuoco rapido, registrazione di macro e azioni di scelta rapida

【Effetto luce RGB】Il nastro RGB ha 16,8 milioni di colori regolabili e il nastro RGB può cambiare in base al ritmo del suono e della musica del gioco, aggiungendo l'atmosfera del gioco

【Compatibilità e servizio post-vendita】per Windows 10/8/7. I nostri prodotti supportano un anno di garanzia, se riscontrate qualche problema, non esitate a contattarci e dare una risposta soddisfacente entro 24 ore. READ 30 migliori Scheda Grafica Nvidia da acquistare secondo gli esperti

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio € 17.99

€ 12.99 in stock 22 new from €12.99

7 used from €9.29

Amazon.it Features Mouse compatto: con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro Logitech è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad

Durevole e Affidabile: il mouse USB dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno (2) di durata grazie alla modalità intelligente di inattività

Compatibilità Universale: il mouse Logitech funziona con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile

Semplicità Plug and Play: collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi; offre al tuo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m (5)

Meglio del Touchpad: secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi (3) e hanno lavorato il 30% più velocemente (4)

iAmotus Mouse da Gioco, Ergonomico Mice da 7200 DPI Regolabile Ottico Mouse 7 Pulsanti RGB Gaming Mice Gioco Lavoro Mouse Universale USB per Windows,PC,Computer, Mac OS,Laptop,Notebook(Nero) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DPI Regolabile】Adotta la regolazione DPI a 4 segmenti per soddisfare molte applicazioni come i giochi da ufficio. DPI a 4 segmenti è rispettivamente 1200/2400/4800/7200, che può essere commutato con un tasto tramite il pulsante DPI, comodo e pratico. Fare clic sul pulsante DPI per cambiare il colore, utilizzare i tasti avanti e indietro per modificare i quattro tipi di emissione luminosa.

【Fantastici Effetti di Luce】Con 7 bellissimi effetti luminosi, può aumentare l'atmosfera del gioco in una notte tranquilla. Luci sono visibili sulla rotellina del mouse, su entrambi i lati e dove si trova il logo del pipistrello. Barriera bianca lattiginosa incorporata, può ammorbidire la luce, bloccare, l'ingresso di piccoli oggetti come la polvere e proteggere i componenti interni del mouse da eventuali danni.

【Design Ergonomico】Utilizzando un design ergonomico, il palmo può ottenere il miglior stato di relax. I lati sinistro e destro del mouse sono progettati con scanalature a strisce per aumentare la vestibilità tra il mouse e la mano, consentendo alle dita di adattarsi comodamente e riducendo efficacemente lo slittamento durante l'uso.

【Lavorazione Rigorosa】Controllo principale utilizza chip di alta qualità, che hanno un posizionamento più preciso e rapido. Cavo anti-interferenza, il materiale intrecciato è più resistente. L'anello magnetico anti-interferenza è vicino alla porta di connessione anteriore, la trasmissione del segnale è più stabile. I pulsanti sinistro e destro e la parte posteriore del mouse sono realizzati in materiale delicato sulla pelle, più comodo da toccare.

【Vangelo per Gli Amanti del Gioco】Aspetto affascinante, pieno di gusto di selvaggina. Pulsante separato, combinazione multi-modulo. La forza è uniforme e la velocità di feedback è veloce. Integrando ergonomia e prestazioni di posizionamento ad alta precisione, è compatibile con la maggior parte dei sistemi come Windows 10, Windows 7 e Windows XP.

zelotes Mouse Gaming,7200DPI Mouse da Gaming,Mouse Ergonomico,7 Pulsanti Mouse con Filo USB Ottico,Mouse da gioco per PC,Mac,Laptop (Nero) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.it Features 【7 pulsanti programmabili e pulsante di fuoco rapido】 Il mouse da gioco è dotato di un pulsante di fuoco rapido (doppio clic), che consente ai giocatori di ottenere scatti continui con una semplice pressione di questo pulsante

【DPI regolabile】 Impostazione 5 DPI, 1000/1600/2400/3200/7200 DPI, Con i pulsanti DPI, puoi regolare facilmente la sensibilità del mouse. Questo mouse è ideale per i giochi e l'uso in ufficio.

【Mouse da gioco retroilluminato a LED】 Questo mouse cablato ha 7 modalità di illuminazione per soddisfare i tuoi vari stili di gioco

【Design ergonomico】 Il mouse gaming è dotato di una superficie rivestita in gomma che offre una presa eccellente durante il gioco. Il design resistente al sudore e antiscivolo garantisce comfort anche durante l'uso prolungato senza causare affaticamento.

【Ampia compatibilità】Compatibile con Win11, Win10, Win8, Win7, Mac OS e altri sistemi operativi. Ideale per MMD, FPS, ecc. Ampiamente usato per giochi e ufficio

Logitech MK120 Combo Tastiera e Mouse con Filo per Windows, Mouse Ottico Cablato, Tastiera di Dimensioni Standard, USB Plug-and-Play, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY - Nero € 25.99

€ 19.90 in stock 47 new from €19.90

Amazon.it Features Durevole e Affidabile: tastiera USB resistente agli schizzi (2) con barra spaziatrice curva, tasti durevoli che possono resistere a 10 milioni di battute e piedini robusti con inclinazione regolabile

Digitazione Confortevole e Familiare: goditi una digitazione confortevole grazie ai tasti dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti Funzione e tastierino numerico di dimensioni standard

Mouse Sagomato Full Size: il mouse ottico USB ad alta definizione mette il comfort e il controllo nelle tue mani con un tracciamento fluido e preciso e una forma ambidestra confortevole per ore

Configurazione Semplice: collega semplicemente la tastiera e il mouse alle porte USB del tuo PC, laptop o netbook e sarai pronto a lavorare; compatibile con Windows 7, 8, 10 o successivi

Tasti Leggibili e Confortevoli: i caratteri in grassetto, di un bianco brillante e di lunga durata rendono i tasti della tastiera per PC o Laptop facili da leggere ed extra resistenti

Logitech B110 Mouse USB cablato, pulsanti silenziosi, design confortevole per l'uso a grandezza naturale, PC / Mac / Laptop ambidestro - Grigio € 12.99

€ 10.99 in stock 58 new from €9.49

3 used from €8.59

Amazon.it Features Il suono del silenzio: Il mouse Logitech B110 offre la stessa sensazione di clic con una riduzione del rumore di oltre il 90%. Un'esperienza silenziosa per voi e per chi vi sta vicino.

Semplice da configurare e utilizzare: Non è necessario installare alcun software. Basta collegare il cavo a una porta USB e utilizzare subito il nuovo mouse ottico per computer, sia su Windows che su Mac.

Controllo fluido: Il controllo reattivo e fluido del cursore di questo mouse per PC o laptop offre un tracciamento preciso e una facile selezione del testo.

Design ambidestro: Che siate destri o mancini, il mouse si adatta comodamente al palmo della mano di chiunque.

Aggiornamento al mouse Logitech M330 Wireless Silent, per un maggiore comfort: Forma scolpita e impugnature in gomma morbida, clic silenziosi e libertà wireless.

COOLERPLUS FC112 USB Optical Wired Mouse con facile clic per ufficio e casa, 1000DPI, Premium e portatile, compatibile con Windows PC, Laptop, Desktop, Notebook(nero) € 19.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features Il miglior mouse USB cablato progettato per il vostro lavoro quotidiano e veloce per l’e-learning, il pulsante 3 reattivo e la progettazione ad alta definizione (1000 DPI) di mouse cordato semplice soddisfano perfettamente le esigenze del vostro lavoro quotidiano, la rotellina di gomma è facile da rotolare su e giù.Rendi più mirato ed efficiente nell’uso di internet,word,excel, design o altri programmi.La nostra attenzione alla qualità è seconda a nessuna.

Plug and Play USB Mouse with rainbow light, Precise tacking and easy selction, No need to install any other driver or software.La spina USB di alta qualità rende il mouse facile da usare e stabile.Topo colerico con flash rainbow light.

Slim e Protable, Coolerplus mouse as a best size (4,4 × 2,48 × 1,58 in) 1,6 meter USB power cord enough that you have flexible where to put your PC.

Comfort superiore e più robusto, mantenere l’esperienza migliore dopo l’uso a lungo termine.3 milioni di test di tasti assicurano una vita più lunga, clicca su quello che vuoi in qualsiasi momento.

Mouse a grandezza naturale, progettato per Computer e laptop, nessun driver o Software richiesto

NGS CREW - Mouse Ottico 1200dpi con Cavo USB, Mouse per Computer o Laptop con 2 Pulsanti, Ambidestro, Grigio € 5.99 in stock 8 new from €5.99

Amazon.it Features Mouse ottico di 1200 dpi e connessione USB adatto per coloro che esigono precisione nel movimento.

Connessione tramite il suo cavo USB da lunghezza 1,3 metri e compatibilità con tutte le piattaforme.

Ha 2 pulsanti e rotella di scorrimento che forniscono un controllo eccellente.

Ergonomia ambidestra: può essere utilizzata sia da utenti destrorsi che mancini.

Le sue dimensioni medie sono perfette sia per computer desktop che portatile, e l'installazione é molto semplice grazie alla funzione "Plug&Play".

zelotes Mouse Verticale,Mouse Ergonomico 3200DPI,6 Pulsanti,USB Ottico Mouse con Filo, Mouse Wired per PC Notebook Computer Portatile, (Nero) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.it Features 【Mouse ergonomico】 Progettato ergonomicamente con una forma verticale, questo prodotto non affatica i polsi e le braccia durante l'uso prolungato, a differenza del prodotto tradizionale. Il design verticale offre un migliore supporto per l'avambraccio

【DPI regolabile】 Impostazione 4 DPI, 1200/1600/2400/3200 DPI. Con i pulsanti DPI, puoi facilmente regolare la sensibilità del mouse. Questo mouse è la scelta migliore per le persone che utilizzano il computer per lunghi periodi di tempo.

【Mouse ottico ad alta sensibilità】 Il mouse è dotato di un sensore ottico ad alta sensibilità, che consente un tracciamento fluido e preciso su varie superfici.

【Specifiche del prodotto】 Dimensioni del prodotto: 110 * 75 * 72 mm; Peso: 150 g; Lunghezza cavo: 1,8 m.

【Ampia compatibilità】Compatibile con Win11, Win10, Win8, Win7, Mac OS e altri sistemi operativi. Questo mouse è la scelta migliore per le persone che utilizzano il computer per lunghi periodi di tempo.

Trust Carve Mouse USB con Filo (3 Pulsanti e Rotella per lo Scrolling, 1200 DPI, Adatto a Utenti Sia Destri che Mancini, PC Portatile/Computer) Nero € 11.89 in stock 34 new from €9.05

Amazon.it Features design affidabile a 3 pulsanti e rotella per lo scrolling

sensore ottico per una risposta rapida e un'elevata precisione (1200 dpi)

adatto a utenti sia destri che mancini

Prodotto di ottima qualita

Trust Bayo Mouse Verticale Sostenibile, Ridurre la Tensione del Braccio e del Polso, 800-4200 DPI, 6 Pulsanti, Cavo USB 150 cm, Ergonomico con Filo per PC, Laptop, Mac, Nero € 24.99

€ 16.99 in stock 35 new from €16.99

Amazon.it Features IMPUGNATURA STABILE – Tieni il tuo mouse ergonomico, progettato per evitare di affaticare il polso, con una presa comoda e verticale

LAVORO E AMBIENTE – Il Bayo è realizzato al 79% con materiali riciclati per una maggiore sostenibilità

VELOCE O LENTO – La risoluzione DPI regolabile varia da 800 a 4200 DPI; adatto per ogni lavoro e per una partitina quando il capo non ti vede

PREMI – 6 pulsanti (2 azionabili con il pollice) per una produttività costante

PLUG & PLAY – Devi solo collegare il cavo USB da 150 cm e metterti all’opera - nulla da configurare

TECKNET Mouse con Filo, 3600 DPI Ottico Wired Mouse USB, 6 Pulsanti & 1.5M Cavo, Ergonomico Mouse Cablato per PC, Laptop, Portatile, Ufficio € 15.99

€ 13.99 in stock 4 new from €13.99

Amazon.it Features Tecnologia di Tracciamento ad Alta Precisione a 3600 DPI: il mouse con cavo di TECKNET ha un sensore di livello di gioco che fornisce un tracciamento fluido e sensibile sulla maggior parte delle superfici. 4 livelli regolabili di DPI (3600-2400-1800-1200) possono aiutarti a passare avanti e indietro tra 4 livelli di DPI a piacimento, molto adatti per il lavoro o la progettazione grafica.

Design Ergonomico Confortevole: il design ergonomico ad arco convesso imita la forma della mano quando è rilassata, la gravità del palmo agisce uniformemente sul mouse attraverso un'area di contatto più ampia, che può ridurre l'affaticamento e lo stress causati dall'uso a lungo termine.

Connessione Cablata Stabile: basta collegare questo mouse silenzioso e funzionerà sempre, non è necessario installare driver o software aggiuntivi, nessun ritardo. Il cavo USB da 1,5 M è sufficiente per quasi tutti i computer.

Ampia Compatibilità: TECKNET mouse ottico compatibile con laptop, PC, Chromebook con porte USB, in esecuzione su Win11/Win10/Win8.1/Win8/Win7/Win XP/Win 2000, Mac.

Garanzia di 36 Mesi: Se si riscontrano problemi nell'uso del prodotto, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti professionale e godere della garanzia di 36 mesi di TECKNET.(solo per gli utenti registrati). READ 30 migliori Hard Disk Pc Fisso da acquistare secondo gli esperti

HP - PC 150 Wired Mouse, Cablato, Con cavo, Collegamento USB-A, Sensore Ottico da 1600 DPI, 3 Pulsanti e Rotella di Scorrimento a Doppia Funzione, Impugnatura Egonomica e Funzionale, Ambidestro, Nero € 12.19 in stock 5 new from €12.19

1 used from €8.08

Amazon.it Features CONNETTIVITA': il mouse è subito operativo, basta collegarlo ad una porta USB-A ed è già pronto all'uso, senza bisogno di alcuna installazione grazie alla tecnologia plug-and-play

COMPATIBILITA': il mouse (240J6AA) è compatibile con i PC dotati di porta USB-A e con i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 10

SENSIBILITA': si adatta a qualsiasi superficie grazie al Sensore Ottico da 1600 DPI che permette di raggiungere la massima precisione del puntatore, in ogni situazione

ERGONOMIA e DESIGN: le sue caratteristiche di essere ambidestro, elegante e pratico, con 3 tasti e rotellina di scorrimento a doppia funzione, delineano la cura nella scelta dei dettagli per HP

Uiosmuph Mouse Senza Fili Bluetooth, Bluetooth 5.1 + 2.4G Wireless Ricaricabile Mouse Senza Fili Ottico Piccolo Portatile con Mouse USB per per Notebook, PC, Laptop, Computer, MacBook(Argento) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.it Features Mouse wireless Bluetooth e 2,4 GHz: con la connessione a doppia modalità, il mouse wireless consente di passare liberamente da un dispositivo all'altro con un solo mouse premendo l'interruttore. 【Attiva "Tocco assistito" su iPad: Impostazioni-Accessibilità- Tocco assistito per utilizzare l'iPad.】

Luce colorata: 7 luci a led di colore diverso cambiano casualmente durante l'uso, dandoti una luce rilassante, creando un'atmosfera fresca e raffinata per il lavoro e il gioco.

Clic silenzioso: questo mouse bluetooth ricaricabile con livelli DPI regolabili tra 800, 1200 e 1600 per soddisfare le diverse esigenze. Il clic silenzioso del mouse wireless consente un ambiente di lavoro silenzioso.

Risparmio energetico: il mouse wireless bluetooth è ricaricabile, viene fornito con cavo di ricarica, non è necessaria alcuna batteria aggiuntiva. Si addormenterà dopo 10 minuti di inattività per risparmiare energia e fornire un uso a lungo termine. Puoi riattivarlo facendo clic su qualsiasi pulsante.

Compatibilità universale: il mouse Bluetooth è compatibile con Windows / MAC OS / iPad OS 13 e versioni successive / sistema Android, facile da accoppiare e collegare. Il mouse wireless a 2,4 Hz funziona con computer, laptop, desktop con USB, porta di tipo c, plug and play.

SABRENT Mouse da viaggio PC portatile, con cavo retrattile, Accessorio da viaggio (1200 dpi), per PC desktop, MAC, ideale per gli spostamenti, nero (MS-OPMN) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.it Features [Ottica] Sensore ottico ad alta definizione da 1200 dpi che permette un controllo reattivo del cursore, un tracciamento preciso ed una facile selezione del testo.

[Compatibilità] Compatibile con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS X e sistemi operativi successivi.

[Plug & Play] Non è necessario installare software esterni, basta collegare il mouse al pc e sarà immediatamente pronto all’utilizzo.

[Materiale e Design] Realizzato in ABS leggero ma robusto, ergonomico ed utilizzabile sia da utenti destrosi che mancini, dispone di un cavo retrattile e di 2 pulsanti con al centro una rotella di scorrimento.

[Contatti] Registra il tuo prodotto su Sabrent.com e, in caso di problemi durante l’uso, contattaci scrivendo a support@sabrent.com, ti daremo una risposta soddisfacente il prima possibile.

