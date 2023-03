Home » Assortito 30 migliori Panca Addominali Professionale da acquistare secondo gli esperti Assortito 30 migliori Panca Addominali Professionale da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

homcom Panca Multifunzione per Allenamento a Casa, Panca Addominali Inclinazione con Votagore a Molla e Schienale Regolabile e 2 Corde Elastiche, 55.5 x 137.5 cm Nero € 94.95

€ 65.95 in stock 1 new from €65.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PANCA MULTIFUNZIONE: Questa panca per addominali può essere utilizzata per addominali, curl-up, sollevamenti delle gambe e flessioni e rendere più efficace il bodybuilding in casa e in ufficio. Due ganci sono inclusi per collegare due corde di tensione per aggiungere opzioni di allenamento.

ALTEZZA REGOLABILE: Le cavigliere morbide regolabili della panca palestra su 5 livelli si adattano a diverse condizioni di altezza e forza.

STRUTTURA IN ACCIAIO: La panca per esercizi è costituita da una struttura in acciaio e da una spessa spalliera imbottita, che può sostenere fino a 120 kg di peso.

DESIGN PRATICO: Le pedane antiscivolo della panca multifunzione proteggono il pavimento, mentre i due manubri garantiscono la sicurezza durante l'allenamento.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 55.5L x 137.5P x 50-68A cm, Carico massimo: 120 kg. Ideale per allenare gambe, addominali e core.

PASYOU Panca Pesi Palestra Regolabile con 90 Gradi Panca Addominali Multifunzione Panca Piana Inclinabile Pieghevole 400 KG Capacità di Peso € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【PASYOU 2022 NUOVO DESGIN】: La panca palestra multifunzione PASYOU PA500 è progettata con una struttura tecnica basata su meccanismi umani, il team PASYOU produce prodotti della massima qualità e valore a beneficio dei nostri clienti.

【 7x3x180° REGOLABILI POSIZIONS】: La panca pesi multifunzione regolabile ha 7 posizioni dello schienale e 3 posizioni del sedile per soddisfare pienamente tutte le tue esigenze di esercizio. come posizione verticale (posizione dello schienale a 90°), pressa con manubri inclinati e inclinati e posizione piatta. Il supporto per i piedi è progettato per essere regolabile e rimovibile a 180°, si adatta a diverse dimensioni del piede, puoi anche rimuoverlo secondo necessità per diversi allenamenti.

【400 KG/880LBS CAPACITA DI PESO】: Il nostro tavolo da allenamento per la forza è progettato con un esclusivo telaio strutturale triangolare realizzato in acciaio commerciale di grosso spessore da 1,5 mm, che è molto resistente e durevole. Questo tavolo per esercizi può contenere fino a 400 kg/880 libbre. Capacità di peso reale!

【COMPLETAMENTE PIEGHEVOLE】: la Panca Addominali Pieghevole può essere completamente ripiegata per occupare uno spazio minimo per la conservazione, risparmiando l'80% di spazio。Ruote di trasporto integrate, puoi spostare facilmente la panca per esercizi nella tua palestra di casa.

【60 MM SPESSORE ERGONOMICA IMBOTTITURA】: lo schienale e le imbottiture del sedile sono riempiti con schiuma ad alta densità spessa 2,4"/60 mm e avvolti con pelle di alta qualità per proteggere la schiena e la vita. Assorbe il sudore! NESSUN CROCCHIO! Consenti ogni esercizio con una sensazione molto confortevole. Sedile ampio e largo: 15,2 "X 11,8" / 385 mm x 300 mm.

Physionics® Panca per Addominali - Pieghevole, Altezza Regolabile in 5 Livelli (60-72 cm), Acciaio, Colore a Scelta - Panca Fitness, Reclinabile, per Esercizi Sit Up, Multifunzione, Palestra € 57.95 in stock 3 new from €57.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐⭐⭐⭐⭐ EFFICACE: Questa panca per addominali allena principalmente i muscoli dell'addome migliorando la forza del core e tonificando il corpo, oltre a portare i benefici estetici

⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: Con questa panca multifunzione potete eseguire un'ampia varietà di esercizi: estensione del tronco, distensioni con bilanciere, torsione russa, crunch, flessioni e molti altri

⭐⭐⭐⭐⭐ SPECIFICHE DEL PRODOTTO: La panca per esercizi sit up pieghevole misura 131 / 56 / 72 cm quando montata e ha un declino regolabile, con 5 livelli di altezza: 60 / 63 / 66 / 69 / 72 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ SALVASPAZIO: La nostra panca per addominali può essere ripiegata per una conservazione più comoda (131 / 56 / 21 cm)

⭐⭐⭐⭐⭐ IDEALE: La panca reclinabile è adatta sia per i principianti che eseguono esercizi di base che per i professionali con routine di allenamento più complesse

homcom Panca Regolabile per Addominali Multifunzione, Panca Palestra per Allenamento Braccia e Gambe 54x160x106cm, Nero e Rosso € 115.95

€ 102.95 in stock 1 new from €102.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ALLENAMENTO PROFESSIONALE: Questa panca fitness professionale è ideale per un allenamento efficace e comodo in casa. Perfetta per eseguire sit-up, push-up, addominali.

MULTIFUNZIONALE: Questa panca per addominali multifunzione è progettata per allenare anche braccia, gambe, cosce e fianchi. Include due corde elastiche per svolgere un workout completo.

7 INCLINAZIONI: Dotata di schienale reclinabile in 7 posizioni da 78-82cm la panca per pesi si regola per adattarsi a ogni esigenza di allenamento.

ROBUSTA E RESISTENTE: La struttura a triangolo della panca multifunzione in acciaio può sopportare un peso fino a 120kg. Questo ti permette di eseguire un allenamento sicuro e da vero professionista.

DIMENSIONI: Dimensione aperta: 54 x 160 x 106cm. Dimensione piegata: 54 x 42 x 150cm. Dimensioni del perno per pesi: Diametro 2.5 cm con carico massimo 25 kg. Capacità di peso totale: 120kg.

PASYOU Panca Palestra Multifunzione, 7 in 1 Panca Pesi Regolabile,Panca Addominali, Panca Piana Pieghevole Fitness Adatto per Casa e Palestra, 230Kg capacità di Peso € 129.99

€ 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panca Allenamento Regolabile】La Panca Pesi Pieghevole ha 7 posizioni dello schienale che possono soddisfare tutte le tue esigenze durante l'allenamento. Puoi fare molti esercizi per gli arti superiori e inferiori mentre usi i manubri per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e lavorare / mantenere i muscoli.Il design a fessura consente di regolare la posizione ideale dello schienale semplicemente sollevando l'asta di supporto dello schienale.

【Risparmio 80% Di Spazio】 La Panca Multifunzione è quasi compltamente assemblata, la confezione contiene istruzioni e strumenti di montaggio.Hai solo bisogno di assemblare i tubi di supporto anteriore e posteriore.Dopo l'allenamento, puoi semplicemente piegarli e metterli nell'angolo, nella armadio o sotto il letto. La dimensione piegata: 90 x 40 x 25 cm, risparmia il 80% di spazio.

【Costruzione Robusta e Antiscivolo】 La Panca Per Addominali da allenamento è realizzata in acciaio ad alte prestazioni, che è molto robusto e durevole. Con un design triangolare unico, la panca pesi può supportare 230 kg. La copertura del piedino antiscivolo regolabile mantiene l'inclinazione panca stabile durante l'allenamento e protegge il pavimento dai graffi, offrendoti un'esperienza di allenamento sicura!

【Altezza Utente Fino a 185 cm】 Lo schienale e il sedile sono realizzati in pelle antistrappo e antiscivolo e riempiti con morbida schiuma.Buona resilienza, nessuna piega, antiscivolo e resistente al sudore, migliora il comfort.La lunghezza dello schienale è di 75 cm, adatto per utenti fino a 185 cm.

【1 Anno Di Garanzia】 Offriamo 1 anno di garanzia e servizio post-vendita professionale a vita, se avete domande non esitate a contattarci. Servizio clienti 24 ore tutti i giorni della settimana per risolvere i problemi in tempo. Soluzioni soddisfacenti al 100%! READ 30 migliori Tubo Per Idropulitrice da acquistare secondo gli esperti

Physionics® Panca per Addominali - Pieghevole, Altezza Regolabile in 4 Livelli (51-63 cm), in Acciaio, Nero - Panca Fitness, Reclinabile, Declinata, per Esercizi Sit Up, Multifunzione, Palestra € 49.95 in stock 2 new from €49.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐⭐⭐⭐⭐ EFFICACE: Questa panca per addominali allena principalmente i muscoli dell'addome migliorando la forza del core e tonificando il corpo, oltre a portare i benefici estetici

⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: Con questa panca multifunzione potete eseguire un'ampia varietà di esercizi: estensione del tronco, distensioni con bilanciere, torsione russa, crunch, flessioni e molti altri

⭐⭐⭐⭐⭐ SPECIFICHE DEL PRODOTTO: La panca per esercizi sit up pieghevole misura 123/32/63 cm quando montata e ha un declino regolabile, con 4 livelli di altezza: 51/55/59/63,5 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ SALVASPAZIO: La nostra panca per addominali può essere ripiegata per una conservazione più comoda (124/32/22 cm)

⭐⭐⭐⭐⭐ IDEALE: La panca reclinabile è adatta sia per i principianti che eseguono esercizi di base che per i professionali con routine di allenamento più complesse

Physionics® Panca per Addominali - Pieghevole, Altezza Regolabile in 5 Livelli, con Manubri e Corde di Allenamento, Acciaio-Panca Reclinabile, Declinata, per Esercizi Sit Up, Multifunzione, Palestra € 67.95

€ 64.95 in stock 3 new from €64.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐⭐⭐⭐⭐ EFFICACE: Questa panca per addominali allena principalmente i muscoli dell'addome migliorando la forza del core e tonificando il corpo, oltre a portare i benefici estetici

⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: Con questa panca multifunzione potete eseguire un'ampia varietà di esercizi: estensione del tronco, distensioni con bilanciere, torsione russa, crunch, flessioni e molti altri

⭐⭐⭐⭐⭐ SPECIFICHE DEL PRODOTTO: La panca per esercizi sit up pieghevole misura 114,5-118.5/51/75 cm quando montata e ha un declino regolabile, con 5 livelli di altezza: 61/65/68,5/71,5/75 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ SALVASPAZIO: La nostra panca per addominali con corde elastiche e manubri può essere ripiegata per una conservazione più comoda (133/50,7/20 cm)

⭐⭐⭐⭐⭐ IDEALE: La panca reclinabile è adatta sia per i principianti che eseguono esercizi di base che per i professionali con routine di allenamento più complesse

BAKAJI Panca Attrezzo Allenamento Addominali Pieghevole Altezza Regolabile Rivestimento Imbottito in Eco Pelle Esercizi Palestra Fitness da Casa € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo fantastico attrezzo per l'allenamento dell'addome vi aiuterà ad eseguire in maniera corretta tutti gli esercizi necessari per l'allenamento di tutta la zona addominale. Attraverso i vari tipi di esercizi sarà possibile allenare l'intero addome dalla parte alta, alla parte bassa, infine anche la parte degli obliqui, fornendo una tipologia di allenamento completo a 360 gradi.

La panca è realizzata con una solida struttura portante in tubolari d'acciaio inox verniciato a polvere in colore nero che donano un eccellente stabilità all'intera panca. La superficie di sdraio è caratterizzata da una base in tavola di legno su cui poggia la morbida imbottitura in schiuma espansa di cotone il tutto rivestito in ecopelle in un bellissimo colore nero, questo per garantire sempre il massimo confort durante i vostri allenamenti.

L'attrezzo inoltre è fornito di rulli poggia gambe in schiuma espanda morbida e antiscivolo che garantiscono eccellente stabilità e presa durante l'esecuzione degli esercizi, i rulli possono essere regolati in ben 4 altezze differenti, ogni altezza imposta un livello di allenamento, maggiore sarà quest'ultima maggiore sarà la difficoltà dell'esercizio, in questo modo potrete regolare la tipologia di allenamento secondo le proprie esigenze.

Quando non utilizzata, la panca può essere completamente abbassata diventando così sottile da essere riposta facilmente sotto a letti, dietro ad armadi o porte e qualsiasi spazio stretto. La panca inclinata per addominali di Bakaji non è solo un attrezzo per l'allenamento degli addominali ma abbinata a pesi e ad altri attrezzi può essere utilizzata anche per l'allenamento di altre zone muscolari diventando a tutti gli effetti un attrezzo completo.

Dimensioni totali: 126 x 31,5 x 57 cm - Dimensione zona sdraio: 96 x 24 x 4 cm - Carico massimo: 100kg - Altezza regolabile in 4 altezze diverse

Attrezzi Per Addominali A Casa AI TECH Addominali Attrezzi Sbarra fitness attrezzi casa panca per addominali Per I Sit Up Strumento Esercizio Per Muscoli Addominali € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Addominali attrezzi Multifunzionale】: Adatta per sit-up, push-up, sollevamento degli arti inferiori, ponte, estensioni laterali. Allena braccia, spalle, schiena, gambe, addome, glutei.

【Altezza Regolabile】: La sbarra attrezzo per addominali per i sit-up ha 3 diverse altezze e può soddisfare diverse esigenze di utilizzo. La comoda maniglia in spugna può aiutare a proteggere il collo del piede.

【Ventosa di Gomma Rinforzata】: Nuova ventosa di gomma, grandi dimensioni migliorata, solido telaio in acciaio, supporto stabile, trova un pavimento liscio e pulito, e tira giù il blocco.

【Fitness Quando e Dove Vuoi】: Con la sbarra portatile per i Sit-Up Bar puoi allenarti a casa o in ufficio, e risparmiare tempo e denaro.

【Acquista con Fiducia】: Se la tua sbarra per Sit-up Bar ha qualche problema durante l'uso, ti preghiamo di contattarci direttamente. Forniremo un servizio post-vendita professionale. La soddisfazione dei clienti è sempre il nostro obiettivo principale.

Hobbyesport Attrezzo Fitness per Addominali Alti e Bassi Come Total Crunch Prezzo Offerta spedizione Gratuita € 74.90 in stock 2 new from €74.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Struttura in acciaio verniciato + sella PVC + pedale di plastica

Dimensioni: 101 x 49,5 x 120,5 cm (L x P x A)

Peso massimo utilizzatore: 100 kg

Sella regolabile

Struttura pieghevole per riporlo in pochissimo spazio

Panca Sit Up semi-commerciale Finer Form per declined bench press e allenamento del core, con manubrio reverse crunch per gli esercizi degli addominali e 4 impostazioni d’altezza regolabili € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ORA COSTRUITA CON MATERIALI ANCORA PIÙ ROBUSTI – Materiali migliorati, di qualità ancora superiore per resistere agli allenamenti più vigorosi. Tubi di acciaio addensato e maggiore lunghezza ne fanno l’ideale per gli utenti robusti e alti.

POGGIAPIEDI PIÙ LISCI REGOLABILI SU 3 LIVELLI – Il design perfezionato rende la regolazione della panca ancora più semplice di prima. Si regola facilmente su impostazioni specifiche, altezza o peso per permettere un allenamento migliore, più personalizzato.

TAVOLA PIÙ LUNGA E ROBUSTA PER PREVENIRE GLI STRAPPI – Superiore alle tavole per addominali tradizionali con lunghezza extra per gli utenti più alti e imbottitura più spessa, rinforzata per gli utenti più robusti. Il nuovo rivestimento della panca è più robusto che mai.

SALDATURA MIGLIORATA E ACCIAIO AD ALTO GRADO DI PUREZZA PER IL MANUBRIO CRUNCH– Migliore saldatura e design aiuteranno a diversificare l’allenamento degli addominali con una varietà di leg raises, situp e reverse crunch. Perfetta per il core inferiore e gli addominali.

GARANZIA DI RIMBORSO A 30 GIORNI E GARANZIA DEL PRODUTTORE – Questa panca per addominali e declinata è dotata di una garanzia di soddisfazione 100%. Servizio di assistenza estremamente disponibile in caso di problemi.

Sportstech in salute e in forma nel 2020. Panca per addominali & lombari/schiena, barra per Dip per casa. Ergonomica, regolabile. Sistema di bloccaggio e ripieghevole BRT150 (Brt150_Nero) € 159.00 in stock 1 new from €159.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ : La panca sostituisce 6 diverse macchine per il fitness. Offro tante possibilità di allenamento per addominali, schiena e tricipiti, anche con manubri e bilancieri.

✅: La parte superiore della panca è regolabile ergonomicamente in 6 posizioni. Il macchinario ha un design antiscivolo per allenamento di forza sicuro e sano. Utilizzabile anche per piegamenti!

✅ : Rapido montaggio e smontaggio. Il nostro attrezzo di allenamento è estremamente compatto e si adatta anche sotto il letto e l'armadio per risparmiare spazio.

✅ : Il trainer addominale pieghevole con fissaggio delle gambe viene ricostruito in un lampo. CAMBIA tra 3 diversi angoli di inclinazione della panca inclinata.

✅ : Il rivestimento perfettamente sagomato è realizzato in materiale resistente e idrorepellente. Il materiale dìmbottitura è morbido, stabile ed è anche inodore.

YOLEO Panca Regolabile Multifunzione Panca per Pesi Addominali Adatta per Principianti/Esperti, Massimo 300 kg € 84.88 in stock 1 new from €84.88 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【La panca multifunzionale】 La panca di YOLEO progettata non solo come panca per pesi ma anche per sedersi, che è ideale per i bicipiti, tricipiti, addominali, allenamento delle gambe.Inoltre, è la scelta migliore per gli allenamenti di tutto il corpo.

【Maggiore sicurezza】 Lo schienale è regolabile in 7 posizioni ed è diventato completamente sicuro e allenarsi in tutti i portamenti sarà facile. I pedali antiscivolo sono realizzati in plastica di alta qualità per garantire sicurezza durante l'attività fisica e impedire di sfregare o graffiare il pavimento. Ascolta il tuo corpo. Se sentite dolore, respiro corto, vertigini o nausea, concedetevi una pausa. Potresti spingere troppo forte.

【Design ergonomico & comfortevole】Il materiale di imbottitura impedisce all'acqua o al sudore di penetrare all'interno dell'imbottitura. Ciò consente di pulire facilmente e rapidamente con acqua e perfetto per tutti i tipi di esercizi.

【Facile da assemblare】 La panca addominale Yoleo è pieghevole in modo di concedere spazio a chi non ne abbia. Può anche essere facilmente assemblata su 3 gradini, compatta e adatta agli appartamenti. Perfetto per principianti, avanzati e professionisti, nonché per casa, studio e posto di lavoro.

【100% Servizio Professionale】Il pacco per la spedizione sarà organizzato il prima possibile dopo il pagamento. Se avete altre domande, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento. Tutti i problemi saranno risolti entro i giorni lavorativi.

homcom Panca per Addominali Pieghevole per Allenarsi a Casa, Telaio in Acciaio e Imbottitura Nera e Rossa 44.5x143x84-92cm € 94.95

€ 72.88 in stock 1 new from €72.88 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PANCA PESI MULTIFUNZIONALE: La nostra panca palestra pieghevole permette di eseguire qualsiasi esercizio, come sit-up, sollevamento gambe, sollevamento manubri e altri tipi di allenamento. Per allenare facilmente braccia, gambe, addome e fianchi.

REGOLABILE: Lo schienale della panca per addominali può essere inclinato con 4 regolazioni angolari. La ginocchiera si può regolare a 3 diverse altezze per soddisfare le varie esigenze di fitness.

ALLENATI DOVE VUOI: Questa panca multifunzione è facile da spostare e occupa uno spazio ridotto. Ciò significa che puoi posizionarla ovunque: per allenarti a casa, in ufficio o in palestra.

COMODA ED ERGONOMICA: le 4 comode barre imbottite in gommapiuma e lo schienale sostengono le gambe in posizione e forniscono un appoggio comodo. La nostra panca per addominali è ergonomica, il che si traduce in un allenamento efficace e piacevole.

DIMENSIONE: Dimensioni generali: 44.5L x 143P x 84-92Acm, dimensione da piegata: 135L x 45Px 44A cm.

Cocoarm Panca curva per sit up, addominali, allenamento della schiena, regolabile in 4 livelli, multifunzione, con orologio elettronico LED HD, per tonificazione e allenamento coi pesi € 49.05

€ 43.99 in stock 1 new from €43.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Panca per addominali multifunzionale: con robusto telaio in ferro di alta qualità, forte capacità di carico, resistente e durevole, struttura stabile, forza uniforme, offre maggiore stabilità e sicurezza per il vostro allenamento.

Rivestimento in spugna ad alta densità: realizzata in pelle sintetica di alta qualità, con rivestimento in spugna ad alta densità, resistente all'usura e agli strappi, asciutto e traspirante, comodo e morbido; sdraiatevi sulla panca e godetevi subito il relax e il comfort che questo attrezzo vi offre.

Inclinazione regolabile in 4 livelli: 4 livelli di inclinazione regolabili per adattarsi a diverse intensità di allenamento; poggiapiedi regolabile per persone con diverse altezze. In questo modo tutta la famiglia potrà condividere il divertimento allenandosi.

Design ergonomico: la panca presenta una curvatura orizzontale professionale che si adatta alle forme del corpo umano, rilassa il corpo e la mente, donando una sensazione confortevole.

Montaggio rapido: facile e veloce da montare e smontare, affinché l’utente possa avere a disposizione più tempo per l’allenamento.

Physionics® Panca per Schiena e Addominali - Pieghevole, Altezza Regolabile in 4 Livelli, Inclinazione 45 °, Carico Massimo 120 kg - Panca Romana, Iperestensione, Allenamento dei Dorsali € 94.95 in stock 2 new from €94.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: Questa panca romana è ideale per attivare i muscoli della schiena, addominali e glutei attraverso esercizi di estensione del tronco

⭐⭐⭐⭐⭐ AMBITO DI UTILIZZO: Sia i principianti che i professionisti possono beneficiare di questa panca di iperestensione regolabile

⭐⭐⭐⭐⭐ ROBUSTO: La struttura in acciaio di questa panca per schiena e addominali consente un peso massimo degli utenti di 120 kg

⭐⭐⭐⭐⭐ DIMENSIONI: La panca da allenamento dei dorsali misura 98 x 69 x 81 cm e può essere piegata per risparmiare spazio (anche il poggiapiedi è pieghevole)

⭐⭐⭐⭐⭐ INIZIATE IMMEDIATAMENTE: Potete facilmente montare l'attrezzo fitness sportivo da estensione e iniziare l'allenamento READ 30 migliori I Miei Ordini Su Amazon da acquistare secondo gli esperti

FFitness FLMD312N Sit up Total Body Home Gym Equipment Macchina Addominali pettorali Glutei Cosce Polpacci Cellulite Gambe Muscoli del Corpo Pesi pesistica estensori Elastici € 59.90 in stock 3 new from €59.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da montare e semplice da usare, per chi ha bisogno di svolgere degli esercizi mirati ai muscoli delle braccia, agli addominali, a glutei e polpacci

Se hai problemi alla schiena, non puoi utilizzare altri attrezzo home fitness o non puoi poggiarti per terra, la Sit-up e Crunch Bench Ecovelò ti aiuta, sollevatodi da terra (6 possibili regolazioni di altezza) e riducendo lo sforzo fisico.

È una panca ideale per eseguire sit-up, crunch, addominali e torsioni oblique, senza eccessivi stress sui punti di pressione sensibili.

Accessori: due pesi da 1,5kg, estensori elastici per braccia e gambe, due training expander da 62 cm con impugnatura morbida, piedini antiscivolo.

Larghezza della panca: 99 x 38 x 4 cm - Peso massimo supportato: 100 kg.

Panca Palestra Regolabile, Panca inclinata, Multifunzione per Tutto, con schienale regolabile a 11 posizioni e cuscino regolabile in 3 posizioni, per sit-up, allenamento per gambe e addominali € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Panca da allenamento di alta qualità: questa panca inclinata ha uno schienale di 75 x 30 x 6,5 cm e un cuscino di 36 x 30 x 7 cm. Imbottitura in spugna ecologica di alta qualità per ridurre l'affaticamento muscolare. Ideale per stare seduti a lungo o per allenare i muscoli del petto, delle spalle, della schiena e dell'addome. In pelle PU traspirante di alta qualità, più piacevole al contatto con la pelle.

Acciaio migliorato: ha superato test di carico professionale con 200 kg. In acciaio pesante da 1,5 mm di spessore. Struttura di supporto triangolare unica. Il tubo quadrato in acciaio più ampio e spesso misura 5 x 5 cm. Il supporto è di 45,5 cm. Aumentare notevolmente la stabilità, la sicurezza e la durata della panca per manubri. Allenamento completo del corpo per ottenere il miglior effetto.

Regolazione rapida e chiusura sicura: panca da allenamento con 11 regolazione della posizione posteriore e 3 posizioni di seduta. 1 secondo posizione di regolazione e blocco sicuro. A seconda delle esigenze di allenamento, posizionalo in una posizione inclinata o piatta. Puoi muoverti più liberamente e comodamente e allenare i muscoli a tuo piacimento.

Estremamente versatile: notevole regolazione in modo da poter eseguire un allenamento completo del peso corporeo o dei pesi liberi in modo più efficiente. Rafforza e tonifica tutti i gruppi muscolari per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness con facilità.

Facile da installare: la panca per pesi è quasi già montata, basta montare il tubo di supporto anteriore e posteriore e i rulli in schiuma, è molto semplice e richiede solo 3-5 minuti.

YM Panca ad arco, Panca addominale, Crunch Bench Altezza Regolabile, Sit Up Bench Professionale per Casa e Palestra, con Morbidi Rulli in Schiuma Eva € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [DOPPIA CONFIGURAZIONE]: YM Panca ad Arco permette di allenarti a Casa come in Palestra mantenendo schiena e bacino in posizione corretta ogni qual volta si pratica un piegamento, sia della parte superiore del corpo che di quella inferiore. L’inclinazione è studiata per creare una resistenza confortevole: la pendenza segue l'arco naturale della schiena, si può scegliere di posizionare il corpo con la testa rivolta verso il basso o verso l’alto in totale sicurezza e comodità.

[ADDOMINALI 100%]: Fantastica panca Sit Up per allenamenti Total Body con inclinazione ad arco per allenamento a corpo libero muscoli addome, schiena, braccia, gambe. Perfetta per crunch, reverse crunch, Sit Up e torsioni oblique.

[ESTREMAMENTE AFFIDABILE]: Pensata per sorreggere il corpo in movimento, la Panca ad Arco Your Move garantisce una salda aderenza al terreno, grazie ai piedini rivestiti in speciale gomma antiscivolo, antigraffio, ideale per tutti i tipi di pavimento. L’inclinazione viene assicurata attraverso il sistema di bloccaggio, per farti allenare in totale libertà senza rischi.

[ACCESSORIATA]: I rulli sono predisposti per aiutarti a mantenere ogni posizione senza sforzo. Riducono l’affaticamento e conferiscono maggiore stabilità e sicurezza per l’esercizio addominale.

[FACILE DA MONTARE E DA UTILIZZARE]: Composto da un unico ripiano curvo, gli elementi e il design del prodotto risultano estremamente intuitivi. Chiunque può utilizzare la panca ad arco per allenare schiena e addominali, si assembla in pochi passaggi e può essere facilmente riposta occupando poco spazio una volta piegata.

homcom Panca per Addominali, Panca Pesi Regolabile per Allenamento a Casa e Palestra, Panca per Bialanciere con 1 Regolazione Piana e 2 Reclinazioni, 4 Regolazioni del Piede, Nero € 102.95

€ 84.95 in stock 1 new from €84.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PANCA MULTIFUNZIONE TUTTO-IN-UNO: Ideata per allenamenti multipli, sia come hyper bench sia panca da pesi e manubri, questa panca multifunzione è adatta ad esercitare la maggior parte dei principali gruppi muscolari come addominali, schiena, petto, glutei. Perfetta per eseguire esercizi come hyper-extension, side bend, sit ups, reverse crunch, dumbbell row, dumbbell press e altri.

DI ALTA QUALITÀ: La panca fitness è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura verniciata a polvere per resistere alle attività di allenamento più intense.

COMFORT REGOLABILE: La panca inclinata è regolabile su 3 posizioni (0°, -22,5° e -45°), il supporto per la coscia si regola su 7 livelli mentre i cuscini per i piedi si regolano su 4 livelli. Questa stazione fitness si adatta perfettamente al tuo corpo per un allenamento su misura.

DETTAGLI CURATI: Dotato di ampia imbottitura e supporti per gambe a doppia schiuma per favorire la tua comodità.

DIMENSIONI: Dimensioni d'ingombro: 64L x 146P x 73,5-85A cm, Dimensioni del cuscinetto per gambe: 30L x 16P x 7,5S cm, Dimensioni del cuscino della panca: 98L x 32P x 5S cm, Capacità peso: 120 kg

Panca pesi multifunzionale dalla forma più fine - Panca da allenamento regolabile per panca, estensioni della schiena ed esercizi addominali. Impostazioni piatto, seduto o declinato. € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Panca pesi regolabile all-in-one – prevista per gli allenamenti dell’intero corpo per tonificare braccia, addominali, dorsali, pettorali, glutei, bicipiti femorali e core.

Allenamento pesi con fiducia – panche per l’allenamento della forza in acciaio ad alto grado di purezza e finitura verniciata a polvere antigraffio per resistere alle routine di esercizi più vigorose. Non oscilla e non trema!

Comoda e robusta – questa panca pesi dispone di un supporto di base triangolare e un’imbottitura da 3" (7,6 cm). Migliore della maggior parte di panche per allenamenti da casa sul mercato

Facile da montare – con un manuale per l’uso migliorato e dispositivi di fissaggio in dotazione, può essere montata in meno di 30 minuti. Il nostro team di assistenza clienti da cinque stelle è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda.

Scheda allenamento gratuita con l’acquisto – Ricevete una scheda di allenamento gratuita in formato PDF che mostra dozzine di ottimi esercizi che potete fare sulla vostra nuova panca polifunzionale.

TechFit Panca Multifunzione Multi Crunch Total Trainer - Rivoluzionario 6 in 1 Panca Addominali, Ideale per tonificare ed esercitare i Muscoli Addominali, Vita, Schiena, Spalle e Gambe (AB2000 Silver) € 103.15 in stock 1 new from €103.15

5 used from €75.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ 6 IN 1 RIVOLUZIONARIO CRUNCHER: Panca palestra pieghevole allena intensamente 6 gruppi muscolari: addome superiore e inferiore, muscoli obliqui, muscoli della schiena, bicipiti, tricipiti e spalle

✅ TECNOLOGIA BODY BACK: Il nostro panca per addominali il supporto dello schienale consente un intenso esercizio per i muscoli della schiena attraverso gli esercizi addominali inversi

✅ ALLENAMENTO INDIVIDUALE DELLE GAMBE: i rulli possono essere utilizzati non solo per addominali, ma anche per l'allenamento individuale delle gambe. Sono inoltre dotati di 3 livelli di resistenza che rendono il sollevamento delle gambe più intenso. Inoltre, si possono variare a seconda della gamba.

✅ ALTRE POSSIBILITÀ- una coppia di fasce di resistenza è inclusa per rafforzare le braccia. Il sedile può essere ruotato per allenare comodamente i muscoli addominali laterali. Oppure si possono fare flessioni con la maniglia.

ACQUISTO SENZA PREOCCUPAZIONI- CONTATTACI: Accedi al tuo account Amazon > scegli "I tuoi ordini"> trova l'ID ordine > fai clic su "Contatta il venditore". Servizio clienti 24 ore su 24 e 1 anno di garanzia per la sostituzione gratuita delle parti. Informazioni sull'installazione di sedili e pedali contattaci in qualsiasi momento.

homcom Panca per Addominali Pieghevole e Regolabile per Allenarsi a Casa, Panca Palestra con Votagore a Molla e 2 Corde Elastiche, in Acciaio e Imbottitura Nera e Rossa 51x137x50-66cm € 65.95 in stock 1 new from €65.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features VERSATILE: La struttura può essere regolata grazie a 5 fori verso l'alto e verso il basso, mentre lo spazio centrale tra i due fori è di 4.5 cm. L'estrattore a molla può aiutarti per i tuoi esercizi addominali.

TELAIO IN ACCIAIO: La struttura della panca da palestra pieghevole è costruita in tubi di acciaio con finitura nera, per offrirti il massimo supporto e durare a lungo.

PIEGHEVOLE: Compatta e pieghevole, puoi riporre la panca multifunzione comodamente dopo ogni allenamento, rivelandosi perfetta per fare esercizio a casa, in ufficio o in palestra.

PER IL TUO ALLENAMENTO: Allena addominali, gambe, fianchi e addome. Brucia calorie e sviluppa massa magra.

DIMENSIONE: Dimensioni generali: 51L x 137P x 50-66Acm, dimensione da piegata: 47L x 26P x 80Acm.

TechFit Panca per Addominali - Panca Palestra Pieghevole Attrezzatura di Fitness Verticale, Supporto per l'Addome Fermo, Dispositivo per Vita, Piattaforma di Resistenza € 95.89

€ 93.26 in stock 1 new from €93.26

1 used from €82.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ METTERSI IN FORMA - Il nostro Ab Trainer multipower palestra si forma il corpo più veloce rispetto ad altre macchine utilizzando il proprio peso. Treno La schiena, braccia, fianchi, pancia, sedere e gambe di un esercizio.

✅ COSTRUZIONE ROBUSTO - This attrezzi fitness per casa is fatto di metallo, la struttura consentirà di acciaio ad alta intensità senza alcun rischio di rottura. e 'ideale per i tuoi allenamenti aerobici.

✅ 5 LIVELLI DI INTENSITA - potenziato per tutti i livelli di fitness. Ideale per combinare l'allenamento cardio con l'aumento della massa muscolare. Selezionare il livello di fitness che desideri di allenarsi con un movimento semplice e facile.

✅ COMPUTER LCD - Grazie al monitor LCD tieni traccia dei tuoi progressi e hai informazioni in tempo reale su tempo, calorie bruciate e frequenza cardiaca.

ACQUISTO SENZA PREOCCUPAZIONI- CONTATTACI: Accedi al tuo account Amazon > scegli "I tuoi ordini"> trova l'ID ordine > fai clic su "Contatta il venditore". Servizio clienti 24 ore su 24 e 1 anno di garanzia per la sostituzione gratuita delle parti.

Panca da Fitness Romana Multifunzione per iperestensioni crunch e addominali con inclinazione ed altezza regolabili e completamente richiudibile € 169.99

€ 163.99 in stock 1 new from €163.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design Innovativo ed Ergonomico – Questo nuovo modello di panca da fitness è progettato per rendere confortevole anche allenamenti duri ed intensivi, è dotata di cuscini imbottiti da spuma espansa ad alta densità e di un sistema di rulli gommati a bloccaggio rapido vantando un design innovativo e perfettamente ergonomico che ne favorisce l'utilizzo in diverse posizioni.

Utilizzo Versatile e Multifunzionale – La panca romana Boudech è perfetta per allenare i muscoli addominali, dorsali e lombari. E' progettata per combinare in un solo attrezzo la funzionalità di 6 diverse macchine, fornendo l'opportunità di effettuare non solo iperestensioni ma anche altre molteplici tipologie di esercizi come dips, curls, push-ups, sit -ups, flessioni ed esercizi con pesi e manubri; e garantendo quindi un allenamento efficace e completo.

Telaio pieghevole e regolabile – Il resistente telaio in acciaio è regolabile su 6 livelli di altezza e 3 livelli di inclinazione, adattandosi perfettamente alle diverse tipologie di utenti e garantendo modalità di allenamento completamente personalizzabili in base alla propria statura e al proprio livello di training. Quando non in uso il telaio ha un ingrombro davvero minimo e può essere riposto nell'armadio o persino sotto al letto.

Panca per Addominali Inclinata, Panca Fitness Home Addominale Multifunzionale Sedia per l'uso a Casa o in Palestra, Ferro + Spugna, 81x117 cm € 44.22 in stock 1 new from €44.22 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Arco orizzontale professionale, design ergonomico, conforme alla curva del corpo umano ed è più efficace del dritto.

La pelle artificiale è traspirante, confortevole e morbida, resistente all'usura e facile da pulire.

Robusto portante, resistente e durevole, nessun rumore durante l'utilizzo, orologio elettronico a LED ad alta definizione, visualizzazione dei dati in tempo reale.

Poggiapiedi regolabile per soddisfare diverse altezze, adatto a più persone di diversa altezza.

Regolazione della pendenza a più stadi, adatta a tutta la famiglia, multifunzionale.

Toorx AHF-079, Fascia Addominale AH-079 Unisex Adulto, Nero, 63,5x34x33 € 13.70 in stock 13 new from €8.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni 120x25x0, 4 cm

Ottima vestibilità grazie alla chiusura regolabile in velcro

Elettrostimolatore Muscolare, EMS Suscolo Addominale, Addominali Attrezzi ABS,Addome/Braccio/Gambe/Waist/Glutei Massaggi-Attrezzi, USB Ricaricabile-Uomo/Donna € 29.90 in stock 2 new from €26.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features EMS Elettrostimolatore Muscolare -- Questo toner per muscoli addominali, che utilizza la tecnologia EMS, EMS (tecnologia di stimolazione muscolare elettrica) attraverso la stimolazione corrente, direttamente al segnale del muscolo, favorisce il movimento muscolare. Nessun danno al corpo umano e lascia che ti goda il fitness scientifico e sano.

Esercizio Efficiente -- Il nostro stimolatore muscolare può rafforzare il tuo corpo in modo efficiente ovunque in qualsiasi momento. 6 modalità e 9 intensità sono dal basso livello al alto livello, adducendo sia alle persone chi sono nel periodo iniziale del esercizio ma anche alle persone chi sono nel periodo professionale! 23 minuti di utilizzo al giorno equivalgono a 2000M in esecuzione o 40 minuti di sit-up, risparmiando tempo ed energia per il bodybuilding.

Ricaricabile e Facile da Usare-- applica la ricarica USB, eliminando le sostituzioni infinite della batteria. Fino a 2 ore di lavoro prolungato dopo una carica completa.

Utilizzarlo in qualsiasi momento ovunque -- Elettrostimolatore per Addominali è molto leggero e portatile, puoi usarlo quando leggi, guardi film, fai shopping fuori e così via. Può essere un massaggiatore quando vuoi rilassare il tuo corpo. Il gel adesivo altamente penetrante garantisce una trasmissione perfetta degli impulsi elettrici del massaggio professionale sulla pelle.

Servizio Soddisfacente -- Conforme a tutti gli standard europei validi -- EMC, LVD, ROHS. Abbiamo approvato 12 mesi di garanzia. Se c'è un problema con il prodotto, contattaci, offriamo un servizio 24 ore al giorno, offriamo il rimborso del 100% o la sostituzione gratuita. READ 30 migliori Nido Per Pappagalli da acquistare secondo gli esperti

Crema Gel Termogenica Bruciagrassi Addominali Uomo E Donna Dimagrante Anticellulite Termogenica Brucia Grassi Pancia e Fianchi Jarmor € 22.49

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FORMULA URTO SIERO GEL UOMO DONNA - Bio termogenico a tripla azione BRUCIA GRASSI, RASSODANTE e ANTICELLULITE con carnitina, caffeina, betulla, curcuma, cannella e arricchito con un mix di 5 alghe: Laminaria, Palmaria, Spirulina, Undaria, Fucus. La confezione contiene un tubetto di prodotto da 150 ml, prodotto 100% italiano biologico e certificato AIAB

TRIPLA AZIONE - Trattamento cosmetico formula urto notte per le zone adipose più difficili. La sua azione continua come brucia grassi, termogenica, rassodante aiuta a definire i muscoli nell'area addominale, pancia e addome. Assottiglia i cuscinetti adiposi sui fianchi, gambe e glutei. Ha un'azione idratante sulla pelle delle donne ed ha dimostrato di avere buoni effetti anche sul drenaggio dei liquidi in eccesso e come anticellulite.

AZIONE TERMOGENICA ADATTIVA 9.4 - L'effetto iperemico procura rossore sulla pelle nella zona trattata non è invasivo e si adatta a tutti i tipi di pelle. L'effetto riscaldante o rossore sulla pelle in una crema termogenica non indica l'azione dimagrante ma un effetto bio-meccanico trans che aiuta i principi attivi ad essere assorbiti e metabolizzati, pertanto non deve mai essere invasivo o irritante

J.ARMOR BIO3ACTIVE - Questa crema bruciagrassi termogenica non unge, si assorbe facilmente ed ha una piacevole fragranza unisex. E' adatta e rispetta tutti i tipi di pelle. Si consiglia l'applicazione 2 volte al giorno sulla pelle pulita e applicare massaggiando in modo circolare fino al completo assorbimento

DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA AIAB - La formula della crema gel è attivata con estratti vegetali selezionati di altissima qualità a base di ginseng, alga rossa, fucus, olio di mandorla e centella. Principi attivi: carnitina, elastina, caffeina, fosfatidilcolina. Non contiene parabeni petrolati, glutine e olio di palma - 100 % made in Italy

Elettrostimolatore Muscolare - Addominali Elettrostimolatore, Cintura Elettrostimolatore per Addominali, Cintura Addominale per Muscoli Addominali snelli e tonici - Nessun Cuscinetto di Ricambio mai € 56.99

€ 48.44 in stock 2 new from €48.44

1 used from €47.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FIDUCIA DEL CORPO - Ottieni il fisico da sogno che hai sempre desiderato con l'aiuto della nostra cintura addominale elettrostimolatore! Incorpora un rapido allenamento di 20 minuti con il nostro stimolatore muscolare professionale nella tua routine e sentirai la differenza nel tuo fisico e nella tua vista positiva!

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA - Ispirato e apprezzato dai migliori atleti del mondo, la nosta fascia addominale tonificante con tecnologia stimolatore addominali avanzata allena efficacemente il tuo addome attraverso micro-contrazioni. La nostra cintura addominale può stimolare il 100% delle fibre muscolari e con la prestazione elevata e il comfort post-allenamento.

VELOCE ED EFFICACE - Regola la tua figura con la nostra cintura addominale! Con 6 modalità di allenamento e 15 livelli di intensità, questa cintura di tonificazione per addome adatta specificamente ogni allenamento alle tue esigenze individuali. Allena i tuoi muscoli addominali in modo più efficiente e sicuro senza un esercizio faticoso!

FACILE DA USARE - Il nostro elettrostimolatore professionale viene progettato pensando al comfort estremo! Grazie alla cintura regolabile e flessibile, il nostro elettrostimolatore addominale è disponibile solo in taglia unica, ma permette a tutti di avere un fisico sessuale e atletico!

PRESTAZIONI PORTATILI - Ottieni la forma migliore nella tua vita con questa cintura tonificante addominale mentre lavori, guardi la TV, leggi, fai lavori domestici o siedi comodamente nel tuo divano! La batteria da 200 mAh è ricaricabile, il che significa che puoi ottenere guadagni significativi ovunque ti porti la vita!

