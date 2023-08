Home » Elettronica 30 migliori Sound Bar Per Tv da acquistare secondo gli esperti Elettronica 30 migliori Sound Bar Per Tv da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Sound Bar Per Tv preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Sound Bar Per Tv perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Majority Bowfell 2.1 Bluetooth Soundbar für TV Geräte, PC Lautsprecher, Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, kompakt, mit Cinch-Kabel und optischem Eingang € 54.95

€ 39.95

1 used from €36.28

Amazon.it

Amazon.it Features COMPATTO, DESIGN SOTTILE, QUALITÀ DEL SUONO HD MIGLIORATA: Bowfell offre un suono nuovo e migliorato. Presenta un design elegante con subwoofer integrato e un'impressionante potenza di 30 W per un audio surround di alta qualità simile al cinema. Il Bowfell è una piccola ma raffinata aggiunta alla gamma Majority.

GRANDE TELECOMANDO: Con il telecomando intuitivo, puoi modificare le impostazioni di altezza e profondità con il semplice tocco di un pulsante mentre selezioni una modalità musicale che evidenzia musica, film o dialoghi per una riproduzione ottimale.

CONNESSIONE BLUETOOTH WIRELESS: collega il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi abilitati Bluetooth alla soundbar in soli 3 passaggi. Riproduci musica in streaming attraverso le tue app preferite, tra cui Spotify, Apple Music e stazioni radio.

COMPATTO MA POTENTE: Bowfell è un dispositivo audio soundbar compatto e sottile che si adatta perfettamente alle scrivanie e si trova comodamente sotto la TV. Usa i pulsanti sul lato della soundbar o il telecomando incluso per passare al wireless e regolare il volume, le impostazioni dell'equalizzatore, la sorgente e altro ancora. Una soundbar ideale per TV o PC, riempi il tuo spazio e immergiti nel suono cinematografico a casa tua.

AUDIO AFFIDABILE: Majority è un marchio di home audio con sede a Cambridge con un servizio clienti esperto e amichevole. Siamo orgogliosi di offrire una garanzia estesa di 3 anni su tutti i nostri prodotti (è richiesta la registrazione) e una politica di restituzione senza problemi. Questo pacchetto include 1x Bowfell, 1x telecomando, 1x cavo RCA, 1x cavo di alimentazione, 1x cavo AUX e un manuale utente. Sviluppato e progettato a Cambridge nel Regno Unito.

Bang & Olufsen Beosound Stage - Soundbar per TV e Musica, Speaker Potente Multiroom WiFi e Bluetooth con HDMI - Alluminio e Nero € 1,799.00

Amazon.it

Amazon.it Features BANG & OLUFSEN BEOSOUND MAGE SOUNDBAR NEGRO (1200463)

Samsung Soundbar HW-B430/ZF con Subwoofer, 2.1 Canali 270W 2022, Bassi Profondi, Effetto Surround, Suone Ottimizzato, Unico Telecomando € 229.00

€ 109.99 in stock 7 new from €109.99

1 used from €86.89

Amazon.it

Amazon.it Features Modalità Notte & Modalità Voice Enhancement: Attiva la Modalità Notte per ridurre i bassi ed evitare rumori troppo forti e utilizza la modalità Voice Enhancement per sentire ogni dialogo più chiaramente.

Immergiti in un suono coinvolgente: il suono direzionale della Soundbar offre un sound equilibrato da un'estremità all'altra e completa magnificamente la tua esperienza di home entertainment.

Modalità gioco: entra nel cuore dell'azione grazie all’audio bidirezionale dello speaker della Soundbar con Dolby Atmos, che crea un'esperienza di gioco dagli effetti sonori eccezionali per aumentare l'emozione e vincere ogni sfida.

Si adatta ai tuoi spazi: grazie al montaggio a parete, puoi creare nel tuo soggiorno la migliore esperienza audiovisiva. Il tuo TV Samsung e la Soundbar creano una perfetta armonia di suono e donano stile a ogni stanza.

Esperienza da Home Cinema: la Soundbar crea un’esperienza acustica proprio come al cinema, per garantirti un’esperienza unica.

ULTIMEA Soundbar TV 60W, Bass+/DSP/HiFi Surround 3D Sound Bar, Portatile Soundbar per TV, Bluetooth PC Altoparlanti Compatibili con ARC/Ottico/AUX/USB Home Cinema Soundbar € 69.99

5 used from €57.17

Amazon.it

Amazon.it Features Esclusivo!--4+2 Driver Small Soundbar: Goditi un'eccezionale nitidezza e un suono avvolgente con 2 driver full-range/2 tweeter/2 tubi stile U progettati per riprodurre efficacemente diverse bande di frequenze. Ciò si combina per creare un tono basso ricco, una gamma media calda, alti chiari e distinti e un'esperienza audio realistica.

Grande Suono-Ascoltalo Forte. E chiaro: Senza crepitii o ronzii. Sperimenta un suono ricco e chiaro con un suono di potenza di picco fino a 60 W. Mini soundbar da 22'' per TV con 2 potenti altoparlanti full-range e 2 tweeter che offrono prestazioni audio eccezionali oltre le sue dimensioni minimaliste. Sperimenta un suono che trasforma la stanza per le tue piccole stanze.

Soddisfa Tutti i Tuoi Incontri-DSP e 5 modalità EQ: Dimensioni ridotte, suono ricco. Porta a casa tua il suono emozionante e potente dei cinema. In modalità film, puoi goderti l'atmosfera sonora migliore e di alta qualità del film; la modalità Musica può rendere il suono vivo e più forte; la modalità Notizie offre un suono vocale estremamente migliorato.

Veloce!--Facile Configurazione: Distingue altre piccole soundbar, goditi gli ingressi ARC e ottici per inviare l'audio della massima qualità dalla tua TV. Soundbar wireless 5.0 Bluetooth integrato, puoi riprodurre in streaming la tua musica preferita sulla palestra interna/patio/casa così facilmente e goderti rapidamente l'audio in streaming wireless dal tuo telefono, tablet, PC o proiettore;

Ultra-Compatto!--Altoparlante TV da con Prestazioni Audaci: Sperimenta le prestazioni di un audio home theater più grande e complesso in un semplice, ultra-compatto progettato per adattarsi ovunque e integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Ha piedini in gomma per mantenere la soundbar più stabile sul tavolo. Montaggio a parete. READ 30 migliori Cuffie Wireless Sport da acquistare secondo gli esperti

LG S80QY Soundbar TV 480W, Soundbar Dolby Atmos 3.1.3 Canali con Subwoofer Wireless, 3 canali up-firing, Sinergia con TV LG, DTS:X, IMAX Enhanced, Bluetooth, Wi-Fi, Spotify HiFi, HDMI in/out € 899.00

€ 449.99 in stock 27 new from €449.99

Amazon.it

Amazon.it Features SUONO AVVOLGENTE: con i suoi 3.1.3 canali, 480W di potenza totale e subwoofer wireless, assicura un’esperienza audio surround più coinvolgente. Sarà come portare il cinema a casa tua!

CANALE CENTRALE UP-FIRING: migliora l'udibilità delle voci nei film e nei programmi televisivi grazie allo speaker centrale up-firing supplementare

SOUNDBAR DOLBY ATMOS, IMAX ENHANCED E DTS:X: ti immergono nel suono per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica, trasformando la tua casa in una sala cinema

IDEALE PER IL GAMING: collega una console alla porta HDMI e goditi i tuoi videogiochi con una risoluzione fino a 4K e con VRR fino a 60fps per eliminare il tearing dell'immagine

CONNETTIVITÀ WI-FI: collega la soundbar LG al Wi-Fi di casa e ascolta la musica di Spotify oppure gestiscila utilizzando il tuo assistente Google o Alexa

Samsung Soundbar HW-Q800C/ZF Serie Q, 11 Speaker, Wireless Dolby Atmos, Audio a 5.1.2 Canali, Q-Simphony, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2023 € 799.00

€ 572.05 in stock 21 new from €572.05

Amazon.it

Amazon.it Features Soundbar Samsung Serie Q con 11 speaker, Dolby Atmos wireless sui TV Samsung per effetti sonori sensazionali, Compatibile con il telecomando della TV Samsung per regolare potenza e volume, Collegamento wireless tra soundbar e tv tramite wifi o Bluetooth

Audio a 5.1.2 canali: altoparlanti laterali e superiori con suono verticale dall’alto per creare un effetto acustico avvolgente a 360°, Audio perfettamente bilanciato progettato dal Samsung Audio Lab per regalarti un’esperienza di ascolto da cinema

Q-Symphony: armonia perfetta tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore, Assistente vocale: compatibile con Alexa e Google Assistant per un controllo con la voce, Tap Sound: trasmissione della musica dai dispositivi mobili con un semplice tocco

SpaceFit Sound Pro: audio chiaro e calibrato con bassi ottimizzati in base allo spazio, Audio ottimizzato per ogni scena, Amplificatore intelligente della voce, Game Mode Pro per effetti sonori 3D durante il gioco, HDMI eARC con qualità audio invariata

Contenuto: 1x Samsung Soundbar HW-Q800C/ZF Serie Q, Include telecomando e staffa da muro, Dimensioni speaker principale (LxPxA): 111,07 x 12 x 6,04 cm, Peso: 14,9 kg, Colore: Black

Sony HT-SF150 Soundbar 2.0 Canali, USB, Bluetooth, 120 W, Nero € 98.99

€ 89.99 in stock 25 new from €89.99

18 used from €71.09

Amazon.it

Amazon.it Features Configurazione altoparlanti: 2.0

Potenza totale (W): 120

Connettività TV tramite Bluetooth o cavo HDMI

Dimensioni: 900 x 64 x 88 mm

Interfaccia: terrminali di uscita e ingresso: HDMI (ARC), ingresso audio ottico, USB tipo A; Versione Bluetooth 4.2

Bose Diffusore TV, Piccola Soundbar con Connettività Bluetooth € 299.95

€ 249.99 in stock 1 new from €249.99

5 used from €274.89

Amazon.it

Amazon.it Features Suono straordinario per la tv: progettato per la massima semplicità, il diffusore per TV bose è una piccola soundbar che rende i dialoghi più nitidi e fornisce una semplice soluzione per ottimizzare l'audio della tv

Audio ampio e avvolgente: due driver full-range angolati offrono un'esperienza audio più realistica per ottenere un suono straordinario per la TV con una piccola soundbar

Dialoghi migliorati: il diffusore per TV è progettato per concentrarsi specificamente sulla nitidezza e l'ottimizzazione delle voci e della pronuncia

Diffusore per TV bluetooth: associa il tuo dispositivo a questa soundbar bluetooth per riprodurre in streaming wireless la musica e i podcast preferiti

Configurazione semplice: un 'unica connessione tra questa soundbar compatta e la tv, tramite un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (venduto separatamente), rende il diffusore pronto per l'uso in pochi minuti

Sonos Arc Soundbar Intelligente per Tv, Film, Musica, Videogiochi e Molto Altro, con Dolby Atmos, Compatibile con Airplay 2, Amazon Alexa e Google Assistant, Nero € 999.00

Amazon.it

Amazon.it Features Vivi un nuovo livello di intrattenimento collegando la TV a una soundbar Sonos e goditi un audio coinvolgente per programmi TV, film, videogiochi, streaming musicale e molto altro

Aggiungi gli speaker surround e un subwoofer per bassi ancora più profondi

Dotato di undici driver a prestazioni elevate per alti definiti, mid-range dinamici e bassi sorprendenti, Arc vanta un profilo sottile e può quindi essere installato a parete in modo discreto o appoggiato su un mobile

Goditi programmi TV, film e videogiochi con il suono preciso, coinvolgente in 3D di Dolby Atmos

La tecnologia di ottimizzazione Trueplay regola il suono in base all’acustica della stanza in cui si trova Arc, calibrando i canali alti per garantire una localizzazione precisa

Bose Smart Soundbar 900 con Dolby Atmos e assistente vocale Alexa, Nero € 999.95

€ 798.99 in stock 1 new from €798.99

4 used from €999.90

Amazon.it

Amazon.it Features La soundbar Bose con controllo vocale più coinvolgente. Due diffusori dipolo di tipo up-firing su misura si integrano con le tecnologie Bose per dare l'impressione che il suono provenga da ogni direzione, perfino dall'alto.

Soundbar Dolby Atmos: questa soundbar Bluetooth wireless aggiunge la dimensione dell'altezza al suono. L'elaborazione spaziale TrueSpace di Bose analizza ed elabora i suoni per offrire un'esperienza audio avvolgente in Dolby, stereo e altro ancora

Design elegante - Dalla qualità dei materiali alla costruzione e alle finiture ai controlli, Bose è ossessionato da ogni dettaglio per produrre un altoparlante soundbar Bluetooth che sembra sorprendente come sembra

Assistenti vocali integrati: i microfoni che rifiutano il rumore lavorano insieme per ascoltare i comandi di Alexa e Google Assistant, anche quando la musica sta suonando ad alta voce. Per i momenti in cui si desidera privacy, basta disattivare i microfoni con il pulsante microfono off

Soundbar con controllo vocale: l'esclusiva tecnologia Bose Voice4Video espande le tue capacità vocali come nessun altro soundbar intelligente. Oltre a controllare la tua soundbar Dolby Atmos, puoi controllare la tua TV, via cavo e altro ancora con la tua voce

Hisense U5120GW 5.1.2 Soundbar Home Cinema System con subwoofer, 510 Watt, Dolby Atmos, Alexa, Google, Airplay2, Bluetooth, HDMI eARC, Optical, AUX, coassiale, 7 modalità EQ, nero € 439.00

Amazon.it

Amazon.it Features Con HDMI OUT (ARC), la soundbar Home Cinema Hisense U5120GW può essere collegata al televisore tramite un unico cavo HDMI e anche una connessione wireless tramite Bluetooth. Potrai godere di un migliore suono TV in pochi secondi.

La soundbar Home Cinema Hisense U5120GW con tecnologia Dolby Atmos offre un effetto sonoro professionale Master Level con un totale di 510 Watt di picco che migliorerà immediatamente il suono della TV.

Senti il ritmo della musica con i bassi ricchi e potenti del subwoofer

Controlla il sistema soundbar con la tua voce con Amazon Alexa e Google Assistant

Tecnologia Bluetooth per una facile connessione wireless a dispositivi intelligenti. Goditi la musica dal tuo smartphone, tablet o laptop.

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus per TV e musica - Spina UE - Audio surround 3D immersivo, configurazione virtuale 7.1.4 degli altoparlanti, doppio subwoofer, streaming migliorato, parlato ottimizzato € 1,299.00

Amazon.it

Suono surround 3D immersivo: 7 altoparlanti e doppio subwoofer integrato da 4" per una fedeltà nitida, medi chiari e bassi potenti. Puoi collegare un subwoofer aggiuntivo come l'AMBEO Sub per ottenere bassi ancora più profondi

Musica e streaming con supporto dei codec: Funziona con Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify, Tidal Connect e Chromecast incorporati - supportato da Dolby ATMOS, DTS:X, MPEG-H e 360 Reality Audio

Suono personalizzabile: Con equalizzatore integrato, modalità audio e livelli di virtualizzazione AMBEO - miglioramento della voce per una maggiore chiarezza vocale - preselezioni audio e modalità notturna per un ascolto ottimale e discreto

Controlli agevoli: La soundbar può essere gestita tramite il telecomando, l'app Sennheiser Smart Control, un'interfaccia web o tramite Alexa integrata, funziona con Google Home e Apple Home per una facile configurazione e personalizzazione

JBL Bar 500 Soundbar a 5.1 Canali per TV e Subwoofer Wireless, con Telecomando, Dolby Atmos e MultiBeam Surround Sound, PureVoice, Potenti Bassi, Connessione HDMI eARC con 4K Dolby Vision, Nero € 596.45

Amazon.it

Suono immersivo: il MultiBeam e Dolby Atmos 3D Surround Sound integrato aggiungono un’esperienza audio coinvolgente alla tua TV per sentirti parte del film, senza fili o altoparlanti aggiuntivi

Wi-FI integrato con AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast built-in: accedi a oltre 300 servizi di streaming musicale online e goditi contenuti audio, radio e podcast online in elevata definizione

La tecnologia PureVoice utilizza algoritmo JBL di ottimizzazione della chiarezza vocale per non farti perdere mai una parola dei dialoghi, anche quando gli effetti surround sono elevati

Articolo consegnato: 1 x JBL BAR 500 Soundbar Speaker TV Wireless Bluetooth a 5.1 Canali, 590 W, Telecomando e Batterie, Cavi di Alimentazione, Cavo HDMI, Kit Staffe a L per Montaggio a Parete, Guida

Sony HT-A5000 - Soundbar premium TV bluetooth a 5.1.2 canali, Dolby Atmos® e doppio subwoofer integrato. € 999.00

€ 665.99 in stock 10 new from €665.99

4 used from €579.69

Amazon.it

Amazon.it Features La straordinaria soundbar Dolby Atmos a 5.1.2 canali, con tecnologia Vertical Surround Engine, altoparlanti integrati e gli altoparlanti X-Balanced offrono uno livello sonoro incredibile.

La tecnologia di ottimizzazione del campo sonoro misura la disposizione della tua stanza utilizzando microfoni integrati, per ottimizzare il suono e offrirti la migliore esperienza sonora possibile.

Acoustic Center Sync consente alla tua TV BRAVIA compatibile di diventare parte dell'azione, collegandosi all'A5000 e rendendo lo schermo TV l'altoparlante centrale

Esegui l'upgrade con uno dei due subwoofer per offrirti bassi ricchi e distorsione minima. Inoltre porta la mappatura audio spaziale a 360 gradi con i nostri 2 set di altoparlanti wireless posteriori.

Con 4K, 4K 120FPS e tecnologia passthrough 8K e supporto Dolby Vision, l'HT-A5000 supporta i formati più recenti.

ULTIMEA 120W Soundbar TV, Soundbar con Bassi Profondi+ per Piccole TV, 5 EQ/DSP Surround TV Sound, LED, Bluetooth Sound Bar per TV 4K HD, Compatible con ARC/Ottico/USB/AUX € 97.74

10 used from €74.12

Amazon.it

Amazon.it Features Suono Solido Da 120W: La Soundbar TV con tecnologia DSP è composta da 4 altoparlanti full-range da 5.7cm ben sintonizzati e da 2 altoparlanti per gli alti che producono un suono stereo di alta qualità impressionante. La soundbar diffonde un audio dinamico di qualità teatrale nella vostra camera da letto e nel vostro appartamento.

Nessun Rumore Di Fondo/distorsione: Grazie al design sottile del baffle a forma di L inclinato di 13° e alla profondità sonora superiore, la soundbar è nata per offrire un suono stereo serio con una chiarezza eccezionale e zero distorsione. Aggiornate il vostro sistema audio con la soundbar per godere di un'esperienza home theater incedibile!

5 modalità EQ+Suono 3D DSP: Personalizza il suono con Bass+, 3D, Game, Movie, Music, News con la semplice pressione di un pulsante. Che si tratti di un'emozionante scena di esplosione o di una chiara qualità del suono di uno strumento musicale, è possibile trovare la modalità EQ adatta. Godetevi un'esperienza panoramica coinvolgente.

Connessione ARC, Ottica, BT 5.0: Ingressi AUX, USB, ARC, Bluetooth e ottico integrati, compatibili con quasi tutti i televisori presenti sul mercato. Bluetooth 5.0 per garantire la massima velocità di trasmissione e una connettività stabile fino a 10m a basso consumo, per riprodurre la vostra musica preferita ovunque.

Soundbar per Piccoli Televisori e Semplificazione Dell'installazione: Il telecomando della soundbar supporta il protocollo CEC; è possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare l'accensione, lo spegnimento e la regolazione del volume del televisore e della soundbar. La soundbar può collegarsi a un televisore tramite ARC e trasmettere audio ad alta definizione; READ 30 migliori Tv 40 Pollici Full Hd da acquistare secondo gli esperti

Sonos Beam (Gen 2). La soundbar intelligente compatta per TV, musica e altro ancora (nero) € 539.00

Amazon.it

Prova un effetto surround 3D con Dolby Atmos.

Trasmetti musica, radio, podcast e audiolibri tramite WiFi quando il televisore è spento.

Controlla con l'app Sonos e il telecomando TV, Apple AirPlay 2 e la tua voce.

Installazione semplice con solo due cavi e sintonizzazione Trueplay intelligente.

Sony HT-S40R - Soundbar TV a 5.1 canali, Dolby Digital, con Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless (Nero) € 337.99

€ 297.99 in stock 25 new from €297.99

11 used from €277.13

Amazon.it

Amazon.it Features Sperimenta il potente suono surround Dolby Digital a 5.1 canali da 600 W con una combinazione di soundbar, subwoofer e altoparlanti posteriori wireless.

Un amplificatore wireless montabile a parete alimenta gli altoparlanti posteriori in modo che non ci siano fili ad ingombrare la parte anteriore e quella posteriore della stanza

L'HT-S40R ha un'uscita HDMI , Bluetooth che supporta la connessione wireless con Bravia e la possibilità di riprodurre musica in streaming dal tuo telefono con Bluetooth. È inclusa anche una porta USB per consentire di collegare e riprodurre l'audio da una memory stick USB.

Una soundbar sottile e compatta con subwoofer discreto e altoparlanti posteriori wireless. L'HT-S40R è progettato per adattarsi perfettamente ai televisori Bravia e completare il tuo soggiorno.

Dimensioni soundbar (LxAxP): 90cm x 5,2cm x 7,45cm. Dimensioni subwoofer (LxAxP): 19,2cm x 38,7cm x 36,6cm

Sonos Beam (Gen 2) La soundbar intelligente per TV, musica e molto altro, Bianco € 549.00

Amazon.it

Amazon.it Features Arricchisci il tuo intrattenimento con bassi profondi, dialoghi cristallini e un campo sonoro tridimensionale.

Goditi gli effetti sonori 3D dell’audio surround di Dolby Atmos.

Quando la TV è spenta, riproduci musica, radio, podcast e audiolibri tramite Wi-Fi.

Controlla tutto con l’app Sonos, Apple AirPlay 2, i comandi vocali e il telecomando della TV.

Configurazione semplice con solo due cavi e ottimizzazione automatica intelligente con Trueplay.

LG SC9S Soundbar TV 400W, 3.1.3 Canali con Subwoofer Wireless, 3 canali up-firing, Staffe per TV LG OLED C2 e C3 incluse, Soundbar Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, VRR, ALLM, Wi-Fi, HDMI In/Out € 999.00

€ 539.56 in stock 25 new from €539.56

Amazon.it

Amazon.it Features SOUNDBAR CON SUBWOOFER TRIPLO CANALE UP-FIRING: il canale centrale up-firing rende le voci e i dialoghi dei film più chiari e udibili

IDEALE PER I TV LG OLED C2 E C3: la staffa inclusa permette di installarla in armonia col TV, sia se lo appendi sia se lo appoggi sul mobile

AUDIO SPAZIALE SU 3 LIVELLI: goditi un'esperienza audio più immersiva grazie alla creazione di un piano d'ascolto virtuale intermedio

SINERGIA CON I TV LG: controlla la soundbar usando il telecomando del TV e gestisci i profili audio usando l'interfaccia sullo schermo

GAMING FLUIDO E IMMERSIVO: grazie al 4K pass-through al supporto del VRR fino a 120Hz puoi collegare direttamente la tua console e goderti i tuoi videogiochi next-gen

Bose Smart Soundbar 600 Dolby Atmos con Alexa integrata, connettività Bluetooth - Colore nero € 549.95

€ 439.00 in stock 1 new from €439.00

1 used from €499.00

Amazon.it

Amazon.it Features Full immersion nell'intrattenimento globale - Smart Soundbar 600 è una Dolby Atmos soundbar con tecnologia Bose TrueSpace e due trasduttori di tipo upward firing, che presenta un suono incredibilmente avvolgente per tutti i tuoi film, le serie e la musica.

La tecnologia TrueSpace della soundbar Bluetooth esalta qualsiasi contenuto — Non importa cosa tu stia guardando: la tecnologia Bose TrueSpace è in grado di analizzare in modo intelligente anche i segnali diversi da Dolby Atmos, come quelli stereo o 5.1, ed elaborarli in upmix per creare una coinvolgente esperienza sonora multicanale.

Tecnologia all'ennesima potenza — Il design dell'architettura acustica racchiude al suo interno cinque trasduttori, di cui due orientati verso l'alto, in una soundbar Dolby Atmos compatta da 27,5" che distribuisce il suono in tutta la stanza: orizzontalmente a sinistra e destra, davanti e in alto.

La soundbar wireless per lo streaming — Con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, puoi riprodurre in streaming wireless quello che vuoi, nel modo che preferisci.

Massimo controllo — Il controllo vocale di Amazon Alexa è integrato. Oppure puoi accedere alle funzioni di Assistente Google con un dispositivo Google compatibile. Sono inclusi inoltre un telecomando e l'app Bose Music, che ti permette di accedere rapidamente alla tua musica.

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB € 198.00

€ 138.99 in stock 10 new from €138.99

2 used from €124.67

Amazon.it

Amazon.it Features AUDIO POTENTE: soundbar con 300W di potenza totale su 2.1 canali e con subwoofer wireless per un'esperienza audio più coinvolgente

SOUNDBAR CON SUBWOOFER WIRELESS: goditi un suono più profondo e corposo come fossi al cinema, grazie ai bassi extra del subwoofer

BLUETOOTH: ascolta la musica senza fili, collegando direttamente il tuo smartphone anche quando il TV è spento

CONNETTIVITÀ ESTESA: collega tutti i dispositivi che vuoi grazie all'ingresso ottico, portable in e alla porta USB, per una connettività completamente versatile

IDEALE PER I TV A PARTIRE DA 43": grazie ai suoi 95cm di larghezza, puoi abbinarla ai TV a partire da 43'' e goderti un audio più potente e appagante per i tuoi film

ULTIMEA 190W Soundbar per TV con Subwoofer da 5,25", Bassi Potenziati, Barra Sonora 2.1 Canali, 6 Modalità EQ, Bluetooth Sound Bar per TV, Ingresso ARC, Ottico, AUX, USB, Suono Cinematografico € 139.74

Amazon.it

Amazon.it Features 190W di Suono Cinematografico: La soundbar dispone di 4 driver full-range ben tarati da che erogano 190W di potenza massima per far circolare il suono intorno a te. La soundbar con un subwoofer cablato da 100W può riempire il cinema con sorprendente chiarezza, ricchezza, dettaglio e profondità, sentirsi come se si fosse dentro all'azione.

5 Volte Bassi Potenziati: Il subwoofer cablato da 5,25" consegna 5 volte di bassi profondi rispetto alla TV e crea un'esperienza di visualizzazione potentemente emozionante. Bassi regolabili +/- per te da cambiare. I bassi profondi e ricchi che vanno da 50Hz a 20KHz emozionano i tuoi sensi e ispirano le tue emozioni per dare il massimo impatto dell'intrattenimento.

Non Più Ronzii: Tratta il tuo TV con un suono potente e chiaro grazie all'amplificatore di potenza digitale puro e alla tecnologia DSP incorporata che fornisce fino a 125dB di suono privo di distorsioni. Addio ai fastidiosi rumori di sottofondo e porta il tuo audio a nuove altezze con la soundbar.

6 EQ per Elevare i Suoni: Premi semplicemente il pulsante per passare alla modalità EQ tramite il telecomando e scegli tra più opzioni per migliorare la tua esperienza audio per film, musica, sport, talk show e giochi. Un tasto per spegnere la visualizzazione LED, la quale non disturba il tuo sonno.

Collegamento Wireless e Cablato: Riproduci facilmente musica da quasi qualsiasi servizio di streaming connesso al tuo dispositivo intelligente alla soundbar tramite Bluetooth in 3 secondi. La soundbar Bluetooth ha anche connessioni cablate, tra cui ARC, ottica, AUX e USB.

Samsung Soundbar HW-Q700A Q-Symphony Cinematic Dolby Atmos Q-Series per TV (2021), Vero audio a 3.1.2 canali, True Dolby Atmos & DTS:X, Suono Adattivo, Game Mode Pro, Black € 499.00

Amazon.it

Amazon.it Features Vero audio a 3.1.2 canali: l’innovativa tecnologia della soundbar con subwoofer Samsung ti regala un audio surround immersivo attraverso altoparlanti multipli integrati progettati su misura.

Suono 3D basato su oggetti: i formati audio Dolby Atmos e DTS:X basati su oggetti di questa soundbar TV ti trasportano direttamente nel cuore dell’azione, regalandoti un’esperienza audio in 3D e un livello di realismo senza precedenti.

Samsung Q-Symphony: questo sistema ha la capacità di funzionare in perfetta armonia con il tuo TV Samsung, sincronizzandosi per riprodurre l’audio sulla televisione e sulla soundbar simultaneamente.

Suono adattivo: grazie alla tecnologia AI Sound, la soundbar TV restituisce un suono ottimizzato in base ai contenuti che stai guardando.

Game Mode Pro: la funzione Game Mode Pro della soundbar si configura automaticamente per aiutarti a diventare il miglior giocatore. La tua vittoria è assicurata!

SAMSUNG Soundbar HW-Q800A Q-Symphony Cinematic Dolby Atmos Q-Series per TV (2021), Vero audio a 3.1.2 canali, Assistente Amazon Alexa integrato, Suono Adattivo, Black € 587.90

Amazon.it

Amazon.it Features Vero audio a 3.1.2 canali: l’ottima tecnologia della soundbar con subwoofer Samsung ti regala un audio surround immersivo attraverso altoparlanti multipli integrati progettati su misura

Suono 3D basato su oggetti: i formati audio Dolby Atmos e DTS:X basati su oggetti di questa soundbar tv ti trasportano direttamente nel cuore dell’azione, regalandoti un’esperienza audio in 3D e un livello di realismo ottimo

Samsung Q-Symphony: questo sistema ha la capacità di funzionare in armonia con il tuo TV Samsung, sincronizzandosi per riprodurre l’audio sulla televisione e sulla soundbar simultaneamente

Amazon Alexa incorporato: controlla la soundbar tv e gli altri dispositivi compatibili senza utilizzare le mani tramite il controllo vocale integrato di Amazon Alexa

Altoparlante centrale + AVA integrati: la soundbar analizza i rumori di fondo nella stanza e si adatta per ottimizzare le voci sullo schermo con l’amplificatore intelligente AVA, regalandoti un audio cristallino tramite l’altoparlante centrale dedicato

ULTIMEA HCLR-TV 2.1 Soundbar per TV, Bluetooth Sound Bar con Subwoofer Cablato, Altoparlante Surround Per l'home Cinema TV,con 5 EQ Modalità, con ottica/AUX/USB/SD,Telecomando e kit di montaggio, nero € 94.72

30 used from €56.66

Amazon.it

Amazon.it Features 2.1 SOUNDBAR: Soundbar da 100 W con 4 tweeter (altre soundbar più economiche ne hanno solo 2). Rispetto alla normale soundbar 2.0, questa soundbar 2.1 o soundbar 2.1 con subwoofer integrato separa i bassi da un subwoofer separato.

SUBWOOFER CABLATO: Il subwoofer cablato da 10cm è in grado di emettere stabilmente una frequenza di 50 Hz. Compensa perfettamente la mancanza di bassi delle tradizionali soundbar 2.0 e permette di sentire chiaramente esplosioni e suoni rock.

MODALITÀ EQ: Questa soundbar dispone di 5 modalità: Gioco, Bassi, Film, Musica e Notizie. In modalità Gioco e Bassi, i bassi vengono potenziati. La modalità sonora selezionata viene visualizzata chiaramente sul display a LED.

METODO DI CONNESSIONE: Supporta Bluetooth/ Ottica(Suono di alta qualità)/ AUX/ Scheda TF/ USB, è compatibile con TV, telefono cellulare, laptop, Fire Stick, lettore DVD e così via. È possibile associare qualsiasi dispositivo abilitato alla tecnologia Bluetooth per ascoltare in modalità wireless le applicazioni preferite come Spotify, Apple Music e Amazon Prime Music.

DESIGN REMOVIBILE: Può essere diviso in due parti. Non è consigliabile utilizzarlo dopo la suddivisione, e non c'è suono in una parte. Ma la soundbar può essere imballata separatamente, rendendola più stabile e facile da riporre durante il trasporto.

Sonos Beam Soundbar TV Smart, Compatibile con Alexa e Google Assistant Integrati, Bianco € 449.00

€ 199.00 in stock 4 new from €468.81

Amazon.it

Amazon.it Features La soundbar intelligente e compatta per TV, musica e molto altro

Riproduci i tuoi contenuti preferiti con Beam; controllala con la voce, il telecomando, l’app Sonos e non solo

Beam è stata appositamente ottimizzata da tecnici del suono per enfatizzare il suono della voce umana, così riuscirai sempre a seguire la trama

Grazie a Google Assistant e ad Amazon Alexa già integrato, puoi riprodurre la musica e i notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda e molto altro, il tutto senza mani

Configurazione semplice; pronta per l’ascolto in pochi minuti con solo due cavi e il rilevamento automatico in remoto

LG S40Q Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, AI Sound Pro, Bluetooth, Ingresso Ottico, HDMI in/out con, Rivestimento in tessuto, Certificazione Energy Star € 138.89

€ 127.50 in stock 23 new from €127.50

Amazon.it

Amazon.it Features AUDIO POTENTE: con i suoi 2.1 canali con 300W di potenza totale e subwoofer wireless, assicura un'esperienza audio più coinvolgente

AI SOUND PRO: la soundbar analizza ciò che stai guardando in modo da adattare la resa sonora enfatizzando voci, musica o effetto cinema in base al contenuto

SUBWOOFER WIRELESS: goditi un suono più profondo e corposo come fossi al cinema, grazie ai bassi extra del subwoofer

CONNETTIVITÀ HDMI e BLUETOOTH: collega un lettore Blu-Ray o un decoder direttamente alla soundbar, oppure ascolta la musica del tuo smartphone senza fili

DESIGN ECO-SOSTENIBILE: questa soundbar aiuta l'ambiente, perché ha un imballo totalmente riciclabile, ha la certificazione Energy Star ed è stata realizzata in parte con materiali di riciclo READ 30 migliori Pellicola Samsung A8 da acquistare secondo gli esperti

LG QP5W Soundbar TV 320 W 3.1.2 Canali con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out € 379.74

Amazon.it

SUBWOOFER WIRELESS: Il subwoofer bidirezionale Eclair riduce al minimo le vibrazioni e ti consente di goderti tutta la potenza dei bassi come con una soundbar full size, ma senza vibrazioni eccessive degli speaker

TV SOUND MODE SHARE: Sfrutta al massimo il Processore di Intelligenza Artificiale del TV LG per rendere più nitido e uniforme tutto quello che senti; l'audio adattivo si serve di un algoritmo per ottimizzare il suono a seconda del genere

DOLBY ATMOS, DOLBY DIGITAL E DTS X: Ti immergono nel suono per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica; trasforma la tua casa in un cinema e goditi una visione assolutamente coinvolgente di tutti i tuoi film preferiti

CONTENUTI COINVOLGENTI: Le modalità audio proprietarie della Soundbar LG QP5 sono state sviluppate appositamente da LG per il cinema e il gaming; rendono tutti i tuoi contenuti preferiti ancora più coinvolgenti

ULTIMEA Soundbar, Ultra Magro Soundbar TV con Subwoofer, 2.1 Canali Sound Bar Televisore, Bassi Profondi Regolabili, Soundbar Bluetooth 5.3, Modalità di gioco EQ per PC, ARC/Optical/AUX/USB € 79.98

Amazon.it

Amazon.it Features RIVELATI DAL SUONO: Una soundbar elegante e discreta, alta solo 1,5 pollici, si nasconde facilmente finché non ascolti il suono nitido e chiaro. Altoparlanti integrati da 2 x 2,25" in pista per occupare meno spazio, ma emettere un suono più potente.

POTENZIATO CON SUBWOOFER: Il subwoofer di grande volume da 7,2 litri raggiunge un'ampiezza di 15 mm per bassi potenti. La tecnologia esclusiva BassMX di Ultimea arricchisce le frequenze basse, consentendo un basso regolabile per un'esperienza sonora più ricca e profonda.

MODALITÀ GAMING PREMIUM: La soundbar elegante e sottile per PC si adatta perfettamente alle dimensioni del tuo computer, per elevare visivamente e acusticamente il tuo ambiente di gioco. La modalità di gioco avanzata e il subwoofer ti immergono nel cuore del gioco.

3 MODALITÀ EQ PERSONALIZZATE: Progettate per stimolare la tua immaginazione in ogni scena. Effetti sonori sorprendenti nella modalità "Film", qualità delicata nella modalità "Musica" e vittoria assicurata nella modalità "Giochi". Perfetto per qualsiasi spazio, con esperienze sonore diverse.

ECCELLENTE COMPATIBILITÀ: Questa soundbar supporta la connessione ARC, ottica, AUX, USB e Bluetooth 5.3, integrandosi senza problemi con una vasta gamma di dispositivi. Il tuo sistema audio completo per TV, computer, telefoni, proiettori e console da gioco, con tutti i cavi necessari per un'installazione semplice.

Heymell 150W Barra Soundbar TV, Bluetooth Soundbar con subwoofer integrato, Suono molto chiaro Nessun rumore, DSP 3D Suono surround Soundbar HDMI ARC Coassiale Ottico AUX, Voyage201 € 92.99

Amazon.it

Amazon.it Features SUONO MIGLIORE: 6 altoparlanti,Soundbar subwoofer integrato con amplificatore digitale 2x.Potenza di picco 150W, barre soundbar TV 2.0ch. DSP 3D surround, tecnologia di guadagno audio TV, bassi forti, dialogo Migliora, migliora i bassi deboli e il suono poco chiaro della TV.

CONNESSIONI MULTIPLE: supporta HDMI-CEC e HDMI ARC, ottieni segnale audio non compresso. Tramite Bluetooth 5.0 o connessione cablata con cavo ottico/Aux (incluso), cavo HDMI (ARC)/coassiale (non incluso), funziona con smart TV, proiettore, computer/laptop, lettore DVD, console di gioco, ecc.

FACILE UTILIZZO: display a LED. Ogni funzione è gestita da un tasto sul telecomando, non preoccuparti di premere in modo errato. L'impostazione contiene volume, "BASS+/-", "TREBLE +/-", modalità sound, sorgente di ingresso, può essere memorizzata senza reimpostarla. Chiudere il display a LED tramite telecomando.

8 MODALITÀ SUONO: 4 auto contengono musica, film, notizie (programmi di dialogo come notizie / talk show), giochi. 4 Manuale per "Bass+ /-" e "Treble +/- to". Le modalità audio si adattano a varie occasioni, offrono un'esperienza di ascolto diversa.

SERVICE: è necessario impostare il formato di uscita audio sulla TV su "PCM". 2 batterie AAA necessarie per il telecomando (non incluse). Scarica il manuale dell'utente e la risoluzione dei problemi nel link del prodotto dove si trova "Guide e documenti del prodotto". Offriamo supporto tecnico tempestivo e feedback entro 24 ore.

