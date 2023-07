Home » Tools & Home Improvement 30 migliori Sveglia Da Camera da acquistare secondo gli esperti Tools & Home Improvement 30 migliori Sveglia Da Camera da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Sveglia Da Camera preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Sveglia Da Camera perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



JOPHEK Sveglia Digitale da Comodino Batteria, Sveglia Intelligente con Temperatura Data Snooze, Sveglia Digitale per Bambini Adulti Camera da Letto Home Office € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni Perfette, Facile da Trasportare: La nostra sveglia LCD, dimensioni: 14 * 7.5 * 5 cm, peso leggero: 166 g. Facile da portare in valigia o in borsa, ovunque si vada. Perfetto per i viaggi e le attività all'aperto. Può essere utilizzato anche come orologio da comodino, per cui si consiglia di posizionarlo su un tavolo basso o su un comodino

Materiale ABS di Alta Qualità, Sicuro e Silenzioso: Il nostro orologio LCD con involucro in plastica ABS di alta qualità è resistente alle cadute e durevole. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse). Con un silenzioso movimento al quarzo per un sonno tranquillo senza essere disturbati dal ticchettio costante. Regalo di compleanno, Natale o festa perfetto per tutte le età, ragazze, ragazzi, bambini e adulti

Luce Notturna/Pulsante Snooze 2 in 1: Basta premere il pulsante della luce notturna sulla parte superiore per leggere facilmente l'ora al buio (la luce si accende una volta per 5 secondi quando viene attivata manualmente); oppure, quando la sveglia si spegne, premere il pulsante snooze per mettere in pausa la sveglia, che si ripeterà dopo circa 5 minuti mentre la luce di fondo è accesa (si spegne ogni cinque minuti per 60 minuti e la sveglia si interrompe automaticamente dopo 60 minuti)

Sveglia Digitale con Display LCD Chiaro: l'Ampio schermo ad alta risoluzione e i caratteri in grassetto consentono una visione più ampia e chiara. Le nostre sveglie sono dotate di un ampio display LCD: ora (12h/24h), temperatura ambiente (°C), mese, impostazione della sveglia, data. I numeri grandi e luminosi sono molto chiari da leggere. Il suono di questa sveglia elettronica è molto forte ed è ideale per le persone che stanno dormendo

Funzione Luce Intelligente: l'Orologio digitale è dotato di un sensore di luce integrato. Quando il pulsante del sensore è acceso, la sveglia si oscura o si illumina automaticamente in base alla luce ambientale, in modo da poter leggere l'ora più facilmente. Quando il pulsante del sensore è spento, è possibile premere il pulsante "pisolino/luce" per illuminare lo sfondo per 5 secondi, in modo da poter controllare facilmente l'ora di sonno o di veglia

Aikove Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, Sveglia con FM Radio, USB Doppi Sveglia, 3 Livelli Luminosità, Snooze e 15 Livelli di Volume, 12/24h, Sveglia Multifunzionale, per Camera da Letto € 29.97 in stock 1 new from €29.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【PROIEZIONE】 Sveglia con proiettore orientabile a 180°, che può regolare l'angolo come richiesto (-90° ~ 90°) per proiettare il tempo ultra chiaro su parete o soffitto. Orologio da comodino progettato con 3 livelli di luminosità regolabile di proiezione, garantisce proteggere gli occhi dalla luce dell'orologio troppo luminosa. Distanza di proiezione ottimale: 2 ~ 5 m.

【RADIO FM E DOPPIA SVEGLIA】 Radiosveglia con volume regolabile (0-15), ricezione della gamma di frequenze audio FM87,5MHZ-108MHZ, soddisfa l'uso della maggior parte dei paesi del mondo. La radio FM con timer di spegnimento si spegne automaticamente dopo il tempo specificato (5 ~ 90Min). Può impostare due orari di sveglia separati, 2 suoni di allarme (Didi-Sound e Radio) con volume regolabile per soddisfare esigenze diverse, ti permette di fare un pisolino extra (5 ~ 60Min).

【DISPLAY MULTIFUNZIONE】 Orologio a led con visualizzazione dell'ora (12/24H), della temperatura e dell'umidità (Convertibile °F/°C), utilizzato per identificare l'umidità interna e la temperatura. 4 Luminosità schermo manuale / automatica senza abbagliamento, ottima per anziani o persone con scarsa visione per leggere il tempo. E il display può anche essere utilizzato come specchio per la casa o in viaggio.

【BATTERIA DI BACKUP E CARICATORE USB】 La sveglia digitale alimentata dalla rete elettrica e dalla batteria di backup. Con una batteria di backup, mantiene l'impostazione dell'ora interna per evitare di reimpostare l'ora in caso di interruzione di corrente. La porta USB fornisce la ricarica per il tuo telefono e altro dispositivi mentre dormi.

【COSA OTTIENI】 1 * Sveglia del proiettore con antenna, 1 * Cavo (senza adattatore), 1 * Pila a bottone CR2032, 1 * Guida per l'utente. Forniamo un servizio clienti di alta qualità, rispondiamo e risolviamo tutte le tue preoccupazioni sul prodotto entro 24 ore.

Sveglia Analogica Silenziosa senza Ticchettio, Sveglie da Comodino con Funzione Snooze e Luce, Portatile Sveglia al Quarzo Alimentata a Batteria per Camera da Letto, Soggiorno, Ufficio, Viaggi € 11.98 in stock 2 new from €11.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⏰【Sveglia al quarzo analogica silenziosa】La sveglia simula il silenzio, senza ticchettio, creando un ambiente tranquillo per dormire e lavorare senza essere disturbata dal ticchettio continuo.

⏰【Funzione Snooze】Quando suona la sveglia, premi il pulsante luce sulla parte superiore della sveglia per posticipare la sveglia, dopo circa 5 minuti, la sveglia attiverà la luce notturna mentre premi ripetutamente il pulsante per aiutarti a leggere il tempo al buio.

⏰【Funzione luce notturna】Dotato di funzione luce notturna e display fluorescente, illumina il quadrante in un ambiente buio e mostra chiaramente l'ora, offrendoti comodità quando guardi di notte.

⏰【Alimentazione a batteria】La sveglia è alimentata da una batteria AA (batteria non inclusa). Per tempi e retroilluminazione ottimali, utilizzare batterie alcaline nuove ad alta capacità.

⏰【Mini sveglia da viaggio】Utilizzando un movimento al quarzo, le lancette delle ore e dei minuti possono visualizzare con precisione l'ora. Le dimensioni della sveglia analogica sono 8 x 8 x 4,2 cm, il che la rende molto compatta e leggera senza occupare molto spazio. Ottimo per i viaggi e le attività all'aperto.

Wake Up Light, Sveglia Con Ricarica Wireless Lampada Da Tavolo Led Lampada Comodino Camera Da Letto Altoparlante Bluetooth Musica Controllo Delle App Sunset Lamp (Nero) € 80.99 in stock 1 new from €80.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sveglia la luce: sveglia la luce della simulazione della camera da letto, sveglia le luci la mattina della sveglia alba e sveglia la luce gradualmente è salita dallo 0 % di luminosità al 100 %. Questo processo è di 3 minuti. Porta un Esperienza di risveglio soddisfacente per iniziare una nuova bella giornata.

Altoparlante Bluetooth: Lampada Da Tavolo LED ha una ricarica wireless veloce da 15 W. Il miglior auto -avviamento dalla migliore macchina audio intelligente del sonno e altoparlante Bluetooth, collegando il telefono cellulare Bluetooth, puoi creare la tua abitudine per aiutarti ad addormentarti, senza rumore, Dormarsi, addormentarsi e riprendersi.

La sveglia della camera da letto: sveglia per adulti e bambini, utilizzando un pulsante intelligente per regolare il design, è possibile cambiare le 12/24 ore delle 12/24 ore. Il numero a LED visualizza la luminosità media della luminosità media e può completamente Chiudi gli occhi.

Lampade notturne e lampade da comodino: le luci di controllo delle lampade da tavolo orientate al punto consentono una diminuzione infinita (0-100 %) attraverso l'app. Lampada Comodinocamera DA Letto può sviluppare effetti di luce rilassante. Puoi regolare la luminosità, 16 milioni di colori chiari e 256 modalità luce, meditazione, lettura, rilassamento e così via.

Controllo delle app intelligenti: Lampada Ricarica Wireless può controllare le operazioni attraverso applicazioni o voce. Puoi scaricare l'applicazione su dispositivi intelligenti e collegare il telefono per il controllo vocale. Supporta la connessione Bluetooth per riprodurre audio e video.

Sveglia con Proiettore, Sveglia Digitale da Comodino, Display LED 7.2 con Pollici Sveglia Proiezione Soffitto Luminosità Regolabile, con 12/24H, Data, Sveglia Multifunzionale, per Ufficio da Casa… € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Model S282 Color Nero

Derkiewn Sveglia digitale, grande schermo a specchio LED da 7'', 2 luminosità, 12/24 ore, temperatura, data, Snooze, Alimentazione USB, funzione di memoria (bianca) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Display LED a specchio grande da 7 pollici】:La nostra sveglia digitale è dotata di un display LED a specchio da 7 pollici in modo che tu possa vedere chiaramente l'ora anche se sei a 30 piedi di distanza dalla tua camera da letto. Allo stesso tempo, questa sveglia può essere usato come specchio per il trucco che ti manterrà bella tutto il giorno.Lo specchio acrilico è trattato in modo speciale e non si graffierà facilmente.

【Multifunzione e snooze】 Ha funzioni di temperatura ° C, 12H e 24H, data e snooze, il pulsante snooze si trova in una comoda posizione centrale, puoi facilmente spegnere la sveglia senza aprire gli occhi per ottenere 5 minuti di sonno tempo. Per evitare di dormire troppo, l'allarme suonerà ogni 5 minuti fino a quando non sarà completamente spento, una buona scelta per chi ha il sonno pesante. Predefinito in 5 minuti, è possibile impostare 1-60 minuti.

【Luminosità regolabile a 2 livelli】: 2 modalità di luminosità, è possibile tramite Manuale/Auto a una luminosità confortevole; e la luce LED si attenuerà automaticamente durante il sonno per proteggere gli occhi durante la notte e risparmiare energia. Nessuna luce accecante o alcun suono fastidioso disturba il sonno, crea un ambiente tranquillo per il sonno. È buio durante le 18: 00-6: 00 (impostazione predefinita), l'ora può essere impostata da solo.

【 Alimentazione USB 】: Con il cavo di alimentazione USB (incluso), è possibile collegarlo a qualsiasi porta USB per alimentare la sveglia. Quando si sceglie USB per alimentare la sveglia, lo schermo della sveglia rimarrà sempre visualizzato.

【Funzione di memoria】: La funzione di memoria può salvare le impostazioni di allarme e richiede 3 batterie AAA (non incluse). Non è necessario impostare nuovamente un allarme quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione di corrente. Se l'allarme è alimentato solo da batterie, l'allarme entra in modalità di risparmio energetico. Dopo 16 secondi, premendo un pulsante qualsiasi può spegnere e riattivare lo schermo. READ 30 migliori Pistola Vernice A Spruzzo da acquistare secondo gli esperti

HOMVILLA Sveglia, Sveglia Digitale da Comodino a Pile con Visualizzazione della Temperatura, Funzione Snooze e Retroilluminazione per Viaggi, Camera da Letto (2 Batterie AAA Incluse) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mini sveglia: progettata con le dimensioni ridotte di 8 x 7,3 x 3,5 cm, una buona misura e ideale per i viaggi, la sveglia è anche perfetta da posizionare ovunque sul comodino, sul comodino o sulla scrivania di casa o della segreteria.

Orologio multifunzionale con retroilluminazione: Il display LCD mostra l'ora (formato 12/24H commutabile), l'ora di sveglia, la temperatura interna (°F/°C), il mese e la data. Basta premere il pulsante SNOOZE / LIGHT sulla parte superiore della sveglia digitale, per vedere facilmente i numeri di notte o al buio, senza dover accendere la luce per non disturbare gli altri, e la luce del comodino si spegne automaticamente dopo 8 secondi.

Forte sveglia digitale con funzione snooze: quando arriva la sveglia, la sveglia da viaggio emette il classico segnale acustico. Con la funzione Snooze è sufficiente toccare il pulsante Snooze/Light per ottenere 5 minuti in più. Adatta a chi ha il sonno pesante.

Facile da impostare: sul retro e sulla parte superiore degli orologi da tavolo sono presenti 5 pulsanti di controllo che consentono di rendere le impostazioni più intuitive e semplici. La sveglia digitale è una sveglia digitale di base perfetta per bambini, adolescenti, studenti o anziani.

Garanzia a vita: 2 batterie AAA incluse per poter utilizzare direttamente la sveglia (utilizzare batterie al carbone di alta qualità invece di batterie alcaline o ricaricabili per prolungare la durata della sveglia). Non c'è alcun rischio a provarla. Se avete domande, non esitate a contattarci, risolveremo il problema entro 24 ore.

Sveglia Digitale per Camera da Letto con Ricarica Wireless, 5 Suoni di Rumore Bianco, Luce Notturna a 3 Colori, Orologio da Comodino a Specchio con 12/24H, Display Della Temperatura - con Adattatore € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Ricarica wireless da 10 W】 -La sveglia posteriore può essere una funzione di ricarica wireless, supportare la maggior parte dei modelli di cellulare con ricarica wireless universale, risolvere le esigenze di ricarica notturna.

【5 suoni di rumore bianco】 - L'orologio da letto ha 5 tipi di rumore bianco per aiutarti a dormire velocemente se hai problemi a dormire, tra cui acqua, insetti, bruciore, onde, suono della pioggia.

【Luce notturna a 3 colori】 - L'orologio da comodino ha una luce notturna a 3 colori e 9 livelli di luminosità, quando hai bisogno di luce a tarda notte, accendi la luce notturna per illuminare la tua stanza, non c'è bisogno di alzarti dal letto per accendere la luce.

【Display a specchio】 - L'ampio display può mostrare l'ora, la temperatura, 12/24 ore. e può essere utilizzato come specchio per una semplice toelettatura al mattino.

【Pieghevole】 - Design pieghevole per risparmiare spazio. Lascia che lo porti con te a casa e quando esci.

Vinabo Sveglia da Comodino Digitale, Sveglia Digitale da Comodino, 2 Livelli di Luminosità, 12/24H, con 2 Porte di Ricarica USB, Orologio da Tavolo Decorazione Moderna per Casa o Camera da Letto € 10.99 in stock 1 new from €10.99

11 used from €8.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ 【Display LED 3 in 1】 Questa sveglia elettronica a LED ha temperatura (°C/°F), data, ora (12/24 ore). Premere il tasto "GIÙ" per alternare la visualizzazione Celsius °C/Fahrenheit °F e la grande sveglia digitale facilita la lettura giorno e notte.

✔️ 【Funzione snooze】 Premi il pulsante snooze (SNZ/LIGHT) sulla parte superiore della sveglia, la sveglia suonerà dopo 5 minuti, puoi anche impostare tu stesso il tempo di ripetizione, premi "SU" per regolare due livelli di luminosità , sensazione visiva chiara e confortevole.

✔️ 【Sveglia multifunzione】 Il display della sveglia digitale può non solo visualizzare l'ora, ma anche l'ora, la data e la temperatura in sequenza. La sveglia digitale è dotata di due porte di ricarica USB, quindi puoi caricare il tuo telefono, tablet o altri dispositivi elettronici mentre carichi l'orologio.

✔️ 【CAVO ALIMENTATO E BATTERIA】: questo orologio da comodino include un cavo di ricarica per il nostro orologio intelligente, quando è collegato con il cavo, la luce LED sarà sempre accesa. Quando si utilizza la modalità batteria, lo schermo si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi per entrare in modalità di risparmio energetico, 7 # batteria (non inclusa).

✔️ 【Ambiente per dormire tranquillo】: a differenza di una sveglia meccanica che continua a girare, il che influisce sulla qualità del sonno. Il nostro orologio è silenzioso in modo da poter dormire sonni tranquilli senza rumori notturni e lo schermo funge anche da specchio per l'uso quotidiano, semplice e divertente.

TAKRINK Sveglia con Proiettore Radiosveglia Digitale da Comodino 12/24H Display LED a 180° Luminosità a Proiezione Rotante Regolabile con Sveglie FM Radio 2 e Cavo USB € 31.99

€ 24.99 in stock 4 new from €24.99

2 used from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⏰【Sveglia con schermo a LED da 8 pollici】 Sveglia con comodino digitale a LED da 8 pollici TAKRINK per camere da letto adotta lo schermo curvo più alla moda, è un regalo perfetto per bambini e anziani.

⏰【70 radio FM con timer di spegnimento】 Ricerca dei canali premendo il pulsante "▲" o "▼", è possibile salvare facilmente fino a 70 stazioni radio FM con 15 livelli di volume regolabili. L'impostazione del tempo di riproduzione della radio entro 90 minuti consente di addormentarsi facilmente. La radio si spegnerà automaticamente dopo il tempo specificato.

【Sveglia con proiezione ruotata di 180°】 Il proiettore ruotato di 180°proietta chiaramente l'ora sulla parete o sul soffitto, non è necessario controllare l'ora sul cellulare di notte. La luminosità della proiezione è regolabile su 4 livelli (Scuro-Medio-Luminoso-OFF). Nota: premere a lungo il pulsante "▲" per capovolgere la vista di proiezione di 180 °.

2️⃣【Doppia sveglia e funzione Snooze】 La sveglia con proiezione TAKRINK ha 2 sveglie separate. È possibile impostare due sveglie contemporaneamente. Se non vuoi alzarti, premi SNOOZE per entrare in modalità snooze, l'allarme aspetterà fino a quando non annulli la modalità snooze sleep.

【Caricatore per cellulare USB e memoria di spegnimento】 Sveglia digitale TAKRINK dotata di interfaccia di uscita USB 5V / 1A, è possibile caricare smartphone. Le impostazioni di ora / sveglia / radio verranno ricordate anche in caso di interruzione di corrente.

Jsdoin Sveglia Digitale, Sveglia Digitale con Ampio Display a LED e Temperatura, Snooze, Sistema 12/24 Ore, Data, Calendario, per Camera da letto, Casa, Ufficio, Cucina(Ricaricabile) € 10.98 in stock 2 new from €10.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Sensore intelligente] - Quando l'interruttore snooze/luce è acceso, la luce del sensore emetterà automaticamente una luce morbida quando la stanza è buia, il che è molto adatto per l'uso notturno;

[Sveglia intelligente] -- La sveglia suonerà dolcemente e poi aumenterà gradualmente fino a quando non la disattivi. Non devi preoccuparti che la sveglia del risveglio sia troppo rumorosa;

[Più di una semplice sveglia] - Le informazioni sullo schermo includono mese, data, impostazioni della sveglia e temperatura ambiente. È possibile impostare la visualizzazione dell'ora sul formato 12 o 24 ore e la temperatura può anche essere commutata tra Fahrenheit e Celsius;

[Display a grande schermo] - Schermo a LED, la dimensione di 4,5 * 13,5 * 7,5 cm è piccola e raffinata;

[Il nostro servizio] - Se hai domande sul nostro prodotto o negozio, non esitare a inviarci un'e-mail, ti risponderemo il prima possibile.

Sveglia Digitale, TedGem Sveglia con Proiettore Sveglia Digitale da Comodin, 3,8 " LCD Number Clock 4 Luminosità, 9 Min Snooze, 2 Suoni Allarme, per Camera da Letto, Ufficio, Cucina (Bianco) € 43.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DISPLAY SCHERMO REGOLABILE DA 3.8 POLLICI】 Sveglia a proiezione progettata con schermo LCD da 3,8 pollici e luminosità del display regolabile, nessun stimolo, nessuna fatica per gli occhi, lunga durata per l'utilizzo. Sveglia digitale La luminosità del display 4 consente di personalizzare il display che ti piace. Consente di impostare il display su un'impostazione più luminosa durante il giorno e una più morbida di notte. Puoi anche spegnere il display e lasciare la proiezione accesa.

【120 ° ANGOLO REGOLABILE E PROIEZIONE ULTRA-CHIARO】 Sveglia con proiettore regolabile a 120 °, consente di proiettare il il orario ultra-chiaro sul soffitto o sulla parete nell'intervallo di 7-10 piedi. È possibile attivare / disattivare la proiezione quando necessario. Premi a lungo il pulsante "Progetto" per capovolgere la proiezione a 180 °. Lasciare la proiezione sveglia sul soffitto mentre si dorme di notte, si può facilmente leggere l'ora mentre si è sdraiati nel letto.

【9 MINUTI FUNZIONE SNOOZE E MODALITÀ WEEKEN】 Il pulsante Snooze consente di spegnere facilmente il cicalino senza aprire gli occhi. Il tempo Snooze predefinito è 9 minuti. L'orologio digitale emetterà un allarme ogni 9 minuti fino a quando non si disattiva la modalità snooze premendo un altro tasto. Imposta la modalità weekend e lascia che la sveglia non suoni mai nel fine settimana. Questa sveglia a proiezione intelligente ti sveglia comodamente.

【DISPLAY MULTIFUNZIONE】 Sveglia di proiezione il termometro per la casa fornisce misurazioni più accurate, visualizzate con la temperatura interna, consente di essere consapevoli se sono necessarie delle regolazioni. Come pigro sveglia digitale, luce notturna, calendario perpetuo. Lo schermo include mese, settimana, data. Sveglia perfetta per camere da letto, mantiene ottimali le condizioni di vita di voi e della vostra famiglia.

【4 LUMINOSITÀ DI PROIEZIONE E 2 SUONI DI ALLARME REGOLABILI】Con 4 luminosità di proiezione regolabile (0%, 10%, 60%, 100%). Porta USB (cavo USB incluso) o batterie AAA da 3 pezzi (non inclusa). È possibile caricarlo facilmente in molti dispositivi come l'adattatore CA, la banca di alimentazione o il computer, evitando che la batteria si scarichi mentre si dorme, si svegli e si risparmi energia.

TAKRINK Sveglia con Proiettore da 7,5 Pollici Sveglia Radio Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore con Rotazione di 180 ° Luminosità Regolabile con Temperatura Umidità e Uscita USB Ricarica € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☀️【Proiezione rotante HD a 180 ° a 3 livelli di luminosità】 La sveglia da comodino digitale adotta un design a luce rossa rotante a 180 ° ad alta definizione che può essere proiettata su di una parete o su un soffitto. Quando ti svegli di notte, puoi facilmente conoscere l'ora. Inoltre, ci sono 3 livelli di luminosità (Alto / Basso / OFF), ed è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.

【Radio FM e timer di spegnimento】 La sveglia con proiezione non è solo una sveglia, ma anche una radio. La radio può cercare e memorizzare automaticamente i canali (frequenza FM: 76-108 MHz). Dispone anche di una funzione timer di spegnimento, è possibile impostare il tempo di spegnimento automatico (stop dopo 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuti). È semplice e comodo da usare.

⏰【Doppia sveglia e SNOOZE】 Consente di impostare 2 sveglie, perfette per le diverse esigenze. Quando suona un allarme, premere il pulsante "Z" per interrompere l'allarme, l'allarme suonerà in seguito. (È possibile impostare un intervallo di tempo da 5 minuti a 60 minuti in base alle proprie esigenze) La funzione snooze consente di ottenere un tempo di sonno extra, ma allo stesso tempo impedisce un sonno eccessivo.

【Luminosità automatica e modalità notturna】 Sono disponibili quattro tipi di luminosità dello schermo (Alta / Media / Bassa / OFF). Può essere modificato automaticamente in base alla luminosità ambientale dal sensore di luce. E’ possibile impostare la modalità notturna per condizioni di scarsa illuminazione. In questa modalità la luminosità non influirà sul sonno.

【Display multifunzionale e porta di ricarica USB】 Su questo ampio display a LED l’ora viene mostrata (12H o 24H), la temperatura (0 ℃ - 50 ℃ o 32 ° F - 122 ° F), l'umidità (20% - 95%) , icona della sveglia, può anche essere utilizzato come specchio. Inoltre, è presente una porta di ricarica USB, che consente di caricare qualche dispositivo mentre si dorme.

LATEC Sveglia Digitale con LED Temperatura Display Orologio con 13 Suoni di Allarme Porta di Ricarica USB Dimmer di Luminosità Regolabile a Sonnellino Allarme Specchio Portatile con Doppio Allarme € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Display a LED di Grandi Dimensioni】questa sveglia digitale è dotata di un ampio display a specchio LED da 5,6 pollici, che ne facilita la lettura; Una delle migliori sveglie per le camere da letto grazie alla sua semplicità, questo orologio digitale premium è qualcosa che ti divertirai a svegliarti ogni mattina

【Batteria di Backup Alimentata Tramite USB e Integrata】questo orologio da comodino include un cavo USB di ricarica, il nostro sveglia intelligente per la tua comodità di alimentazione. Una batteria integrata per salvare le impostazioni dell'orologio in caso di interruzioni di corrente; La visualizzazione dell'ora supporta sia il formato 12 ore che 24 ore. (Nota: collegare con la porta USB o SOLO un adattatore da 5 V/1 A e 5 V/2 A per caricare la sveglia)

【Doppi Allarmi con Snooze】I doppi allarmi consentono di impostare due orari di sveglia separati. È possibile impostare il tempo di ripetizione, non è necessario disattivare manualmente la sveglia. Svegliati in momenti diversi, rendi la tua vita facile e più comoda

【Luminosità Regolabile】Luminosità regolabile a 4 livelli. Ampio display digitale a LED, senso visivo chiaro e confortevole. Si attenua automaticamente dalle 11:00 pm-6:59 am; più luminoso dalle 7:00 am-6:59 pm; e luminosità media dalle 6:59 pm-10:59 pm. Se collegato con un cavo USB, la luce LED sarà sempre accesa. Premendo il pulsante "SNOOZELIGHT" il display può mantenere l'illuminazione per 5 secondi

【Design Elegante e Semplice】 Dimensioni: 14,5 × 6,5 × 3,2 CM (5,7 × 2,56 × 1,26 pollici), la sveglia mini specchio elegante e semplice può decorare la tua camera da letto, il soggiorno, ma può anche essere utilizzata come specchio quando necessario

Sveglia Digitale da Comodino, Orologio Digitale con Luce, 2 Allarme, Snooze, Sistema 12/24 Ore, Luminosità Regolabile, USB Ricaricare, Orologio da Tavolo per Bambini Adulti Camera da Letto Casa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GRANDE DISPLAY A LED CON DIMMER A GAMMA COMPLETA: la sveglia digitale Netzu per la camera da letto è dotata di un grande display a LED e di numeri chiari, che consentono di controllare facilmente l'ora anche a distanza o di notte. La gamma completa di regolazione e spegnimento della luminosità consente di ridurre la luminosità fino a renderla molto intensa o invisibile e di godersi meglio il momento di andare a letto senza essere più disturbati dalla luce.

LUCE NOTTURNA E DECORO PER LA CAMERA: la sveglia per bambini può fungere da luce notturna, in quanto è dotata di una barra luminosa nella parte superiore che può passare da 9 effetti di luce a colori e regolare la luminosità in base alle proprie preferenze. La luce notturna è un bonus aggiuntivo che fornisce illuminazione notturna e conferisce alla camera da letto un'atmosfera straordinaria. Un regalo ideale per anziani, bambini e persone care.

DUAL ALARMS & 9-MINUTE SNOOZE: è possibile impostare 2 diverse sveglie per assicurarsi di alzarsi in tempo o per svegliare i membri della famiglia che hanno abitudini diverse. La sveglia ha 3 livelli di volume tra cui scegliere e può essere impostata da 90 a 100 dB a seconda della profondità del sonno. Il pulsante snooze sulla parte superiore della sveglia è grande e facile da individuare, in modo da poter attivare facilmente la funzione snooze e fare un pisolino di 9 minuti.

12/24 ORE E PORTA DI RICARICA USB: l'orologio digitale a led è facile e intuitivo da impostare e utilizzare, con pulsanti chiaramente etichettati per le impostazioni della sveglia. È possibile passare dall'ora standard all'ora militare con un solo clic per soddisfare le proprie abitudini di lettura del tempo. Inoltre, la sveglia ad alto volume è dotata di una porta di ricarica USB che consente di ricaricare il telefono e altri dispositivi durante la notte.

ALIMENTAZIONE A RETE E BATTERIA DI BACKUP: la sveglia LED è alimentata a rete e viene fornita con una spina e un cavo di ricarica. Sono necessarie 2 batterie AAA (non incluse) per attivare la batteria di backup, che viene utilizzata per ricordare le impostazioni in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. Questa funzione non mantiene in funzione la sveglia, ma può solo visualizzare l'ora corretta e mantenere le impostazioni precedenti della sveglia una volta ripristinata l'alimentazione. READ 30 migliori Contenitore Per Torte da acquistare secondo gli esperti

Sveglia digitale, sveglia digitale con grande display a LED, 2 porte di ricarica USB, 5 modalità di allarme, 3 livelli di luminosità con modalità notturna, orologio digitale per scrivania € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Luminosità regolabile e modalità notturna: la sveglia digitale offre 3 livelli di luminosità che possono essere regolati a mano o automaticamente su una piacevole luminosità e la luce LED si attenua automaticamente durante il sonno per proteggere gli occhi di notte e risparmiare energia. Nessuna luce abbagliante o rumori fastidiosi interferiscono con il sonno, creano un ambiente tranquillo per dormire.

Due porte di ricarica USB e batteria, dotato di due porte di ricarica USB sulla sveglia digitale. È possibile caricare contemporaneamente telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici quando si carica l'orologio. Non devi preoccuparti di una batteria scarica quando giochi il telefono sul letto, il che è molto comodo per tutta la vita. La batteria di backup (inclusa) memorizza solo le impostazioni di tempo e allarme.

Design unico dello specchio - Display a LED da 6,7 pollici, puoi vedere l'ora a meno di 9 m dalla tua camera da letto in un colpo e lo schermo può essere utilizzato anche come specchio nell'uso quotidiano, semplice e interessante.

Funzione SNOOZE - Quando la suoneria suona, premere una volta il pulsante Snooze superiore, la retroilluminazione si accende, la suoneria si ferma e continua a suonare dopo 5 minuti.

Soddisfazione al 100% – Realizzato in materiale PMMA, non facile da rompere, molto leggero e sottile. Il miglior regalo per tutte le persone e perfetto per la casa, il comodino, l'ufficio, la decorazione della tavola o l'uso quotidiano. Se non sei completamente soddisfatto del nostro prodotto, basta restituirlo con un completo. Acquista assolutamente nessun rischio.

Sveglia Digitale 12/24 Ore Sveglia da Comodino con Display a LED Retroilluminato Funzione Snooze e Calendario della Data e Display della Temperatura per Camera da Letto e Casa,Senza Ticchettare € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Doppia modalità di lavoro】 Sono disponibili due modalità di lavoro per questo orologio sveglia digitale, modalità giorno della settimana e modalità fine settimana. Durante i giorni feriali, puoi attivare la sveglia. Nel fine settimana, spegni la sveglia in modo che non si accenda nei fine settimana e non interrompa il tuo riposo.

【Promemoria suoneria】 Dotato di un altoparlante, quando l'ora impostata, la sveglia suonerà. Se non si spegne in tempo, la suoneria aumenterà gradualmente e continuerà a squillare per un minuto.

【Facile da usare】 Pulsanti separati con impostazioni separate per dati come ora, data, sveglia, unità di temperatura e modalità fine settimana, con messaggi di testo ovvi, semplici e chiari, l'operazione è molto comoda e veloce, tutte le impostazioni possono essere completate in pochi minuti , molto adatto a bambini e anziani.

【Display della temperatura】 Quest'ultima sveglia elettronica può rilevare la temperatura interna in qualsiasi momento e visualizzare la temperatura corrispondente in tempo reale. Puoi aggiungere i vestiti in tempo in base alla temperatura, così non devi preoccuparti del raffreddore del bambino.

【Nota】 Questa sveglia non è dotata di batteria, è necessario installarla per funzionare e accompagnarla a lungo.

Jsdoin Batteria Digitale Sveglia con Ampio Display a LED e Temperatura, Luminosa Notturna, Snooze, Sistema 12/24 Ore, Data, Calendario, per Camera da letto Comodino, Casa, Ufficio, Cucina € 9.99 in stock 1 new from €9.99

22 used from €8.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Sensore intelligente] - Quando l'interruttore snooze/luce è acceso, la luce del sensore emetterà automaticamente una luce morbida quando la stanza è buia, il che è molto adatto per l'uso notturno;

[Sveglia intelligente] -- La sveglia suonerà dolcemente e poi aumenterà gradualmente fino a quando non la disattivi. Non devi preoccuparti che la sveglia del risveglio sia troppo rumorosa;

[Più di una semplice sveglia] - Le informazioni sullo schermo includono mese, data, impostazioni della sveglia e temperatura ambiente. È possibile impostare la visualizzazione dell'ora sul formato 12 o 24 ore e la temperatura può anche essere commutata tra Fahrenheit e Celsius;

[Display a grande schermo] - Schermo a LED, la dimensione di 4,5 * 13,5 * 7,5 cm è piccola e raffinata;

[Informazioni sulla batteria] - Poiché la corrente richiesta dal prodotto della sveglia è piccola, scegliere una normale batteria al carbonio con una piccola corrente nella selezione della batteria. Ad esempio, l'utilizzo di una batteria ricaricabile o di una batteria alcalina di grande potenza può far sì che la sveglia superi la capacità di carico. La vita utile sarà ridotta.

MOSUO Sveglia Digitale, Sveglia da Comodino con Temperatura e LED Grande Schermo, Orologio a Specchio con 2 Allarme, Snooze, Suoni e Luminosità Regolabile, Controllo Vocale, USB Ricaricare, Nero € 29.99

€ 17.99 in stock 4 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【USB Ricaricabile Alarm】Grande Schermo: 14cm*6cm, design moderno e con effetto specchio. La sveglia da comodino digitale funziona senza cavo di alimentazione, è dotata di una pila ricaricabile al litio che può essere ricaricata con un normalissimo cavo usb tipo cellulare (non tipo C), molto comodo. Questa sveglia elegante e semplice con mini specchio può decorare la tua camera da letto, il soggiorno, l'ufficio, i dormitori.

【Doppi Allarmi con Funzione Snooze】Semplicissima da impostare. Orologio Digitale consentono di impostare due orari di sveglia separati, l'allarme dura 2 minuti. Si può posporre la sveglia di 5 minuti tramite tasto snooze. Per disattivare/attivare la sveglia bisogna usare un interruttore sul retro. Impostazione formato ora 12 o 24h. Temperatura (display Celsius / Fahrenheit). Rendi la tua vita facile e più comoda.

【Suoni e Luminosità Regolabile】Sveglia digitale da comodino con Temperatura oltre al volume della sveglia su 3 livelli, anche la possibilità di scegliere 13 suonerie. La luminosità si può regolare su 4 diverse potenze o addirittura metterla in modalità spenta, per chi desidera il buio totale di notte.

【Vocale Controllo】Comando vocale si riferisce solo al fatt: Se alimentata a batteria va in standby per salvaguardare la durata della batteria, e dovrai toccace il sveglia / battito di mani o fai rumore per far riaccendee lo schermo. Ma è talmente sensibile che si accende anche con altri rumori nella stanza. Se alimentata con USB rimane accesa ed ha 3 livelli di luminosità, bassa media alta.

【MOSUO Orologio digitale】sveglia a LED con design a specchio, ampio display, ha tempo, sveglia, funzione snooze, visualizzazione della temperatura, modalità notturna e specchio.

blonbar Lampada Da Comodino Con Caricabatterie Wireless Da 10 W, Luce Sveglia Con Controllo Touch Dimmerabile, Caricabatterie Wireless, 3 Livelli Di Luminosità Per Soggiorno Camera Da Letto € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Caricabatterie wireless veloce】La lampada da comodino di ricarica supporta la ricarica wireless da 5 W/7,5 W/10 W, compatibile con la maggior parte degli smartphone, cellulari, orologi, auricolari wireless, sveglie da comodino e dock di ricarica wireless abilitati Qi.

【Sveglia con luce intelligente】 La luce della sveglia si accenderà 10 minuti prima dell'ora della sveglia impostata, il che può simulare il cambiamento dell'alba. È possibile regolare la luminosità della luce, la luminosità dello schermo e il volume. La luce sveglia ha anche una funzione orologio e sveglia. Qui puoi scegliere tra il formato 12 e 24 ore o spegnere l'orologio sul display.

【Tempi snooze comodi】 La sveglia con luce diurna ha una funzione snooze. Ogni volta che premi il pulsante snooze, hai ancora 10 minuti di sonno. Dopo 3 volte la sveglia suonerà per la giornata, ma il giorno successivo la sveglia suonerà di nuovo all'ora precedentemente impostata.

【Luce notturna a LED dimmerabile】La lampada da comodino touch dimmerabile ha 3 livelli di luminosità regolabili (30%, 70%, 100%). Basta toccare un punto qualsiasi del tubo LED circolare per selezionare la luminosità desiderata. Inoltre, le luci sono tutte di luce gialla calda, questa luce non abbaglia (luce di protezione degli occhi).

【Regalo di Natale perfetto】 Con un design moderno e minimalista della lampada da tavolo, la lampada da comodino con ricarica wireless blonbar è un regalo ideale per la festa del papà, la festa della mamma, il Natale, il compleanno, un regalo perfetto per donne, uomini, mamma, papà, mamma, moglie, sorella, o migliori amiche.

KKSH Sveglia Digitale a Specchio, Sveglia Numerica Display a LED, luminosità Regolabile, per Camera da Letto, Ufficio € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Doppi Allarmi】: Doppi allarmi consentono di impostare due orari di sveglia separati. È possibile impostare il tempo di snooze, non è necessario disattivare manualmente la sveglia. Svegliati in momenti diversi, rendi la tua vita facile e più conveniente.

【Ambiente di Sonno Tranquillo】: Differenza della sveglia meccanica che continua a ticchettare, influendo sulla qualità del sonno. L'orologio è silenzioso, permettendoti di liberarti del rumore della notte e dormire sonni tranquilli.

【Alimentato Cavo/Batteria】: Questo orologio da comodino include un cavo di ricarica, il nostro orologio intelligente per la tua comodità di alimentazione, una batteria n.7 incorporata (non inclusa) per salvare le impostazioni dell'orologio in caso di interruzioni di corrente La visualizzazione dell'ora supporta sia il formato 12 ore che 24 ore.

【Design Elegante e Semplice】: Dimensioni: 16 × 2,5 × 6 CM, la sveglia mini specchio elegante e semplice può decorare la tua camera da letto, il soggiorno, può anche essere usata come specchio quando necessario.

【Luminosità Regolabile】: Luminosità regolabile su 2 livelli. Ampio display digitale a LED da 3 '', senso visivo chiaro e confortevole, si oscurerà automaticamente dalle 22:00 alle 6:00. Quando è collegato con un cavo USB, la luce LED sarà sempre accesa. Premendo il pulsante di "SNOOZELIGHT" il display può rimanere illuminato per 5 secondi.

Sveglia Digitale da Comodino | Sveglia da Comodino Elettrica, Semplice, Essenziale e Silenziosa, con Snooze, Luminosità Regolabile e Doppia Porta USB, Schermo a Specchio con Cifre Grandi (Bianco) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ESTREMAMENTE FACILE DA UTILIZZARE - Abbiamo creato il nostro orologio digitale mirando alla più totale semplicità, per questo non avrai nessun problema ad utilizzarlo. Di facile utilizzo per bambini, adulti ed anziani.

SVEGLIA E SNOOZE – La sveglia digitale è dotata di una suoneria graduale, che evita il rischio di non svegliarti al mattino. È dotata inoltre di un tasto snooze, che ti permetterà di posticipare la sveglia di 5 minuti e che potrà essere premuto fino al momento in cui disattiverai l’allarme. Perfetto per chi ha il sonno pesante.

GRANDI CIFRE CON DIMMER LED PER REGOLARE LA LUMINOSITÀ – Le cifre arancioni dell’orologio elettronico sono ben chiare ed estremamente brillanti, e grazie al dimmer incorporato la luminosità può essere regolata al bisogno, per esempio di notte. Potrai personalizzare la luminosità al livello perfetto per te. Le nostre sveglie digitali da comodino sono semplici e non intrusive.

DOPPIA PRESA USB – Le due prese USB integrate possono essere usate per ricaricare il tuo cellulare o tablet (iphone, ipad, android ecc), quando l’orologio da tavolo è collegato alle reti elettriche (cavi USB non inclusi).

OROLOGIO DIGITALE DA TAVOLO 240V, PRESA INGLESE A TRIFOGLIO, CON VANO BATTERIE E GARANZIA – Per accendere la nostra sveglia luminosa, basta collegarla ad una presa standard da 240V. Aggiungi 3 batterie AAA, utili in caso di blackout. Con l’alimentazione a batteria lo schermo si spegne ma le impostazioni vengono conservate, e la tua sveglia suonerà in tempo. In questa modalità è anche possibile visualizzare l’ora. Questo modello ha una presa inglese e una garanzia di rimborso completo.

Shayson Sveglia analogica, silenziosa, senza ticchettio, con funzione snooze, funzione luce e funzionamento a batteria, sveglia portatile per camera da letto, soggiorno, ufficio, viaggi, (bianco) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⏰【Assolutamente silenziosa】Nessun rumore/ticchettio. Assicura un sonno tranquillo e bello durante la notte.

⏰【Luce notturna e puntatore luminoso】Basta premere il pulsante superiore della luce notturna per leggere facilmente l'ora al buio. Le lancette luminose rimangono visibili anche dopo lo spegnimento delle luci per una visione notturna.

⏰【Grande display del quadrante】Lo schermo di grandi dimensioni e cristallino mostra il quadrante, facile da leggere per anziani, adolescenti e bambini.

⏰【Design Snooze】Premere il pulsante snooze/luce notturna sulla parte superiore della sveglia per mettere in pausa l'allarme, che suonerà di nuovo dopo 4-5 minuti. Se si desidera interromperla, spegnere la sveglia.

⏰【Allarme Crescendo Extra Forte】La classica sveglia con bip ha quattro livelli di ritmo del volume. Il volume crescente consente di svegliarsi in modo naturale senza essere spaventati dal suono improvviso della sveglia. Il volume è sufficientemente alto per chi ha il sonno pesante.

Sveglia con display a LED digitale a specchio, sveglia a batteria, plug-in, doppio uso, modalità snooze, sveglia adatta per camera da letto e ufficio (bianco) € 12.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ampio display a LED: lo schermo della sveglia è grande, che può visualizzare ora, data, temperatura, materiale acrilico, display a specchio, chiaro e intuitivo, con una migliore consistenza.

Luminosità regolabile: basta premere il tasto UP per regolare la luminosità, è possibile regolare la luminosità in base alle proprie esigenze.

Due metodi di alimentazione: due modalità di alimentazione, alimentazione a batteria e alimentatore plug-in, 3 sezioni batterie AAA da 1,5 V (non incluse), con modalità di risparmio energetico, maggiore durata e maggiore resistenza.

Controllo vocale: se alimentato da batterie a secco, il display può essere svegliato dal controllo vocale. Dopo 16 secondi di luce, lo schermo si spegne automaticamente.

Ambito di applicazione: è una grande decorazione per scrivanie, comodini, camere da letto, case e uffici.

Casio Sveglia Collection TQ-148-1EF € 16.89 in stock 9 new from €10.94 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rivestimento fluorescenti per le lancette e/o le cifre

Allarme giornaliero

Resistenza della batteria per circa un anno

Cassa in resina

Vetro acrilico

EZVALO Radiosveglia Digitale con Ricarica Wireless 15W, Sveglia da Comodino con Display Led Luce Notturna RGB e Altoparlante Bluetooth5.0 per casa, camera da letto e ufficio € 53.99

€ 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design compatto per la tua casa】 Questa sveglia combina altoparlante, radio FM, caricatore wireless e funzione di luce notturna in un unico dispositivo, rendendolo una sveglia radio perfetta sia in camera da letto che sul bancone della cucina. Questo dispositivo all in one può soddisfare tutte le vostre esigenze di intrattenimento

【15W Fast Wireless Charging】 Il caricabatterie wireless adattivo integrato da 15W può ricaricare lo smartphone con funzione Qi-enabled in modo rapido e semplice, è possibile mettere il dispositivo sul pad superiore per la ricarica di notte prima di addormentarsi e svegliarsi con il telefono pieno di carica (si prega di collegare la sveglia ad una fonte di alimentazione durante la ricarica)

【Radio Bluetooth e FM】 La radio FM integrata consente di sintonizzare e trovare facilmente i canali preferiti. Inoltre, è possibile utilizzare la connessione bluetooth per godere di un suono chiaro e dinamico

【Luce notturna】Luce notturna calda e morbida ha diverse modalità di illuminazione e impostazioni di luminosità. Fornisce la giusta quantità di illuminazione per un sonno confortevole, aggiungendo al contempo un tocco di stile all'arredamento della camera da letto.

【Allarme per chi ha il sonno pesante】Funzione di doppio allarme è progettata per svegliare anche i dormiglioni più ostinati o per soddisfare le diverse esigenze di tutti i membri della famiglia. Uno degli ultimi accessori per la stanza e dei gadget tecnologici indispensabili

NOKLEAD Sveglia da viaggio digitale - Mini orologio display LCD portatile retroilluminazione Calendario Temperatura Snooze Specchio per il trucco, orologio pieghevole per camera da letto (nero) € 18.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da usare e da leggere: i 5 pulsanti di controllo sono progettati sulla parte anteriore e non sul lato o sul retro rendono l'operazione più intuitiva e semplice. E il display LCD con cifre chiare da 3,23 pollici è facile da leggere l'ora. È una sveglia digitale di base perfetta per bambini, adolescenti, studenti o anziani

Orologio multifunzione con retroilluminazione: ora visualizzata sullo schermo (formato 12/24 ore commutabile), ora sveglia, temperatura interna (°F / °C), mese, data e giorno della settimana. E con la retroilluminazione blu di 10 secondi ti consente di vedere facilmente i numeri di notte o al buio, non è necessario accendere le luci per disturbare gli altri

Modalità Snooze e Weekend: quando suona la sveglia, premi il pulsante snooze per ottenere altri 9 minuti di sonno e la sveglia dolce con un volume del cicalino standard (60-75 dB) ti assicura di non perdere nessun giorno importante. quando scegli la modalità Weekend, la sveglia suona solo dal lunedì al venerdì

Dimensioni compatte e specchio: il mini orologio (9,04 cm * 8,51 cm * 1,3 cm) con una copertura pieghevole e ribaltabile che può essere utilizzato come supporto o specchio per il trucco. È abbastanza piccolo da stare in borsa o in borsa e usarlo per sistemare il trucco o l'acconciatura, in modo da poter apparire al meglio ovunque tu sia. Un buon partner per donne, ragazze o ragazzi

Batteria a bottone funzionante: alimentato da una batteria CR2032 (inclusa), può essere utilizzata per 6-8 mesi. Data via una batteria di scorta extra. Elimina i fastidiosi cavi e l'elettricità per renderlo più sicuro da usare in camera da letto, comodino e cucina. E questo orologio da tavolo portatile è ideale per l'uso in viaggio, a casa, in ufficio o all'aperto

MeesMeek Sveglia digitale a proiezione: Digital Clock con temperatura data 12/24H, luminosità e volume regolabili, orologio a batteria per bambini anziani viaggi camera da letto comodino ufficio € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Orologio da camera da letto con proiettore ultra chiaro a 180°】La sveglia digitale da comodino è progettata con un angolo di regolazione di 180° per la proiezione di luce rossa ultra-chiara sulla parete o sul soffitto a una distanza di 0,5-3 metri.La luminosità della proiezione ha 3 livelli e può essere spenta quando non è necessaria. Inoltre, l'immagine proiettata può essere ribaltata di 180° tenendo premuto il pulsante "Project".

【Facile da usare con pulsanti intuitivi】Pulsanti individuali per impostare l'ora, la data del calendario, l'ora della sveglia, l'unità di misura della temperatura e la modalità weekend, ecc. La visualizzazione dell'ora supporta il formato 12 ore e 24 ore. Tutte le impostazioni possono essere completate in pochi minuti. Se avete domande su come impostare la sveglia, si prega di controllare il manuale o di contattarci, vi aiuteremo al più presto.

【2 livelli di allarme con modalità weekend e Snooze】 Basso(70dB) o Alto(85dB), volume dell'allarme regolabile per soddisfare le diverse esigenze; In modalità weekend, la sveglia suona solo dal lunedì al venerdì, senza più fastidiosi allarmi nel fine settimana. Quando la sveglia suona, il grande pulsante snooze sulla parte superiore dell'orologio è facile da raggiungere e consente di dormire 9 minuti in più.

【Orologio a batteria o alimentato a rete】La sveglia digitale può essere alimentata in due modi: collegando il cavo USB e l'adattatore in dotazione o utilizzando 3 batterie AAA (non incluse). E se solo le batterie sono inserite, l'orologio può funzionare correttamente e non è necessario impostare nuovamente l'ora. Non preoccupatevi mai di perdere qualcosa di importante. NOTA: Non è possibile regolare la luminosità dello schermo e della proiezione durante le interruzioni di corrente.

【Piccola sveglia digitale da viaggio】Le dimensioni compatte (13,8 cm*3,5 cm*8,5 cm) la rendono una sveglia perfetta da mettere ovunque sul comodino, sul comodino o sulla scrivania di casa e dell'ufficio, oppure da mettere in borsa quando si è in viaggio. Pacchetto incluso: 1x MeesMeek sveglia a proiezione, 1x manuale d'uso, 1x cavo micro USB, 1x adattatore.

DR.PREPARE Sveglia con Proiettore Sveglia Proiezione Soffitto con Stazione Meteo Sensore Esterno Visualizza Temperatura Umidità Interna e Esterna Funzione Doppia Sveglia per Camera da Letto Comodino. € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Schermo LCD con 4 Luminosità】La sveglia con proiettore è dotata di un display LCD a colori e offre 4 livelli di luminosità. Visualizza chiaramente e intituivamente l'ora, umidità e temperatura interna e esterna, meteo del giorno ecc. Con il livello di oscuramento più basso è possibile addormentarsi tranquillamente.

【Proiezione Regolabile】L'ora e la temperatura della sveglia proiezione sono proiettate sulla parete. È possibile cambiare la luminosità della proiezione e invertire la proiezione avanti e indietro tra 180°um, per la massima chiarezza.

【Calibrazione Automatica】La sveglia da comodino digitale con proiettore riceve automaticamente i segnali radio per calibrare l'ora. È anche possibile impostare un'ora manuale.

【Doppia Sveglia】Ci sono due interruttori sul retro della sveglia proiezione che controllano due allarmi. Consente di impostare l'ora della sveglia in base al proprio programma(giorni lavorativi/weekend/tutta la settimana). Il tempo di snooze preimpostato ti permette di dormire 5-60 minuti in più. Quando la sveglia suona, l'allarme durerà 2 minuti.

【Accessori】La sveglia con proiettore soffitto è dotata di un adattatore da 5V/1.2A e di un sensore. Nota: quando la sveglia è alimentata solo dalla batteria, lo schermo non si illumina.

