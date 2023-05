Home » Rilegatura sconosciuta 30 migliori Taglieri In Legno da acquistare secondo gli esperti Rilegatura sconosciuta 30 migliori Taglieri In Legno da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Taglieri In Legno preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l' Taglieri In Legno perfetto.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l'accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell'acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale.



DuneDesign Set di 6: Tagliere in Legno Piccolo - 22x15 Taglieri in Legno per Aperitivo - Mini Tagliere da Cucina - Set Tagliere Legno Taglieri Aperitivi Bar Taglieri di Legno Tagliere Legno Aperitivo € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICO & ESTREMAMENTE VERSATILE - Che si tratti di una baguette con uova o pane con pomodori: sulle assi spesse 8 mm (!), puoi creare la tua colazione preferita come vuoi - e gustarla immediatamente.

CENTRO D'ATTENZIONE CASUAL SULLA TAVOLA - Anche per tapas e antipasti, come tagliere per salumi o formaggi: gli eleganti taglieri esaltano tutto splendidamente - e il tuo spuntino diventa un evento.

INDISPENSABILE COME PICCOLO TAGLIERO - Ideale quando devi tagliare velocemente una cipolla: i piccoli taglieri da cucina sono a portata di mano con un manico - e sono anche rapidamente puliti dopo l'uso.

SCANALATURA DA 6 MM PER SUCCHI - Che si tratti di pomodori o bistecca: grazie alla scanalatura per succhi, i liquidi rimangono al sicuro sui taglieri. 6 taglieri in bambù, ognuno di ca. 22 x 15 x 0,8 cm.

ANTIBATTERICO ED IGIENICO - Il legno di bambù massiccio è il materiale perfetto per le tavole per snack: non è solo più duro della quercia, ma inibisce anche naturalmente la crescita di batteri e muffe.

Kesper, Tagliere in Legno di Acacia, Tagliere per la Colazione, Legno, 6er Standard Set € 19.98 in stock 2 new from €19.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tagliere in legno di acacia certificato FSC.

Tagliere in legno di acacia certificato FSC.

Dimensioni della tavola 23 x 15 x 1 cm

Pratico tagliere per l'uso quotidiano.

Si prega di leggere i consigli per la manutenzione (lingua italiana non garantita), di non metterlo in lavastoviglie e di non lasciarlo a lungo in ammollo in acqua.

Tim Mälzer tagliere in legno di acacia con scanalature per la raccolta di liquidie impugnature incassate laterali, tavola di legno, asse da cucina - 43 x 32 x 4 cm € 74.90 in stock 1 new from €74.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: il nostro tagliere in legno di acacia è particolarmente robusto e resistente.

LOOK CLASSICO: il grande tagliere in legno massello è particolarmente bello da vedere grazie alla sua venatura scura.

MOLTO SPAZIO EXTRA: con le sue dimensioni di 52 x 38 x 4 cm / 43 x 32 x 4 cm il tagliere da cucina offre un'ampia superficie di lavoro.

USO DA ENTRAMBI I LATI: il tagliere in legno è dotato di un lato liscio e di un lato con scanalature per la raccolta di liquidi.

IL NOSTRO IMPEGNO - Desideriamo che tu sia soddisfatto al 100%. Per questo motivo offriamo un servizio clienti personalizzato e con restituzione gratuita.

Set da 32 Taglieri in Bambù per la Cucina, Vassoi, Tavolette per Servire Formaggi e Salumi, Naturale € 119.90 in stock 1 new from €119.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set: 32 taglieri di varie misure per tagliare, servire e impattiare - ideale per servire a tavola

Maneggevoli: con il manico dai bordi arrotondati per servire e tagliare nella massima comodità

Elegante: accessori da cucina realizzati in legno di bambù non solo resistente ma anche decorativo

Bambù: il legno di bambù è antibatterico, insapore, adatto al contatto con gli alimenti e naturale

Versatile: taglieri da usare come si preferisce - per servire gli antipasti durante l'aperitivo

Erreke Tagliere in Legno di Teak Natural Edge Grain, Pezzo Unico, Cucina o Barbecue, per Servire Carne, Formaggio e Pane, 58x18x1.8 cm (scanalatura e manico) € 41.90 in stock 1 new from €41.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OGNI PEZZO È UNICO: Tutti i nostri taglieri in legno sono diversi l'una dall'altro: le irregolarità delle loro venature e i complessi disegni che formano tra loro rendono ogni pezzo unico. Si prega di notare che il pezzo che riceverai avrà colori, sfumature e grane diverse da quello nella foto, e per questo motivo, nessuno avrà un pezzo uguale al tuo.

MASSIMA DURATA EDGE GRAIN: I nostri taglieri in legno sono fatti per durare. Realizzati con un legno tropicale di prima qualità, lodato per la sua durata e le sue proprietà naturali uniche. Conosciuto come "vero legno" e spesso usato per applicazioni marine e mobili da esterno, il legno di teak è pieno di oli ricchi che impediscono la crescita e permettono una resistenza naturale all'acqua, alle crepe e alla deformazione.

SCANALATURA PROFONDA: Il nostro design presenta profonde scanalatura per il succo intorno al perimetro del tagliere che intrappolano i succhi di carne, l'umidità delle verdure e i piccoli pezzi di cibo, rendendo molto più facile la pulizia sia della tavola che dei piani di lavoro della cucina.

100% LEGNO TEAK ECOLOGICO: Proveniente da piantagioni sostenibili e rinnovabili in Brasile che vengono continuamente riforestate nel tempo. Il legno utilizzato per fabbricare questo prodotto provoca il minor impatto sull'ambiente e nessun danno alle foreste pluviali. Tutte le tavole sono atossiche, prive di BPA e ftalati generalmente presenti nella plastica, nel bambù e nei taglieri di legno di bassa qualità.

OMOLOGATE PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI: queste tavole in legno di teak sono certificate da SGS Spagna per la conformità al regolamento europeo CE 1935/2004/CE, UE n. 10/2011 (EN 13130) e alla US FDA 21 CFR 178.3800(b)(legno). Tutti i taglieri sono atossici, privi di BPA e ftalati, generalmente presenti nei taglieri in plastica, bambù e legno di bassa qualità. READ 30 migliori Sherlock Funko Pop da acquistare secondo gli esperti

Bacher Olio per Taglieri in Legno 200ml - Qualità Alimentare Olio per Legno, Proteggere Tagliere Blocco Macellaio, Piani di Lavoro, Utensili da Cucina in Legno € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PENETRA E PROTEGGE: Bacher olio per legno penetra in profondità nel grano dei taglieri senza macchiare o alterare il suo colore naturale e fornisce una protezione duratura contro l'essiccazione, la spaccatura e le crepe. L'olio minerale alimentare ha un effetto più efficace e duraturo rispetto agli oli a base vegetale, che irrancidiscono col tempo. Tale tagliere potrebbe dare al cibo un sapore sgradevole e un cattivo odore.

MULTIUSO: Ottimo per taglieri, macellerie, piani di lavoro, insalatiere e altri utensili da cucina in legno o bambù. Funziona a meraviglia anche sui ripiani in pietra ollare e ardesia. L'olio può anche essere usato come impregnante per rinfrescare l'aspetto dei lavandini di granito.

PURO E SICURO AL 100%: Chiaro, inodore ed insapore. Olio per legno alimentare non marcirà e non sarà fonte di germi. Realizzato in UE con ingredienti sicuri per gli alimenti e di alta qualità.

FACILE DA APPLICARE E UTILIZZARE: applicare olio legno abbondante sulla superficie del legno pulita e asciutta e distribuire uniformemente con un incluso panno morbido. Aspettare che questo venga assorbito. La prima volta, eseguire da tre a quattro applicazioni. Questi strati extra di olio sono raccomandati per prolungare la durata del legno. Riapplicare ogni mese.

SCEGLI LA TUA MISURA: Olio per taglieri in legno BACHER è disponibile in flaconi da 200 ml e 500 ml. È incluso un Panno realizzato in morbida pelle di camoscio 100% naturale di alta qualità per spalmare il prodotto sulle superfici di legno.

Blumtal Tagliere da Cucina Professionale, in Legno Bamboo, Scanalatura Anti-Gocciolamento, Antibatterico, 25x38cm (Piccolo) € 27.99

€ 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SUPERFICIE RESISTENTE AI TAGLI E DI DURATA MAGGIORE: La superficie del tagliere è molto resistente, rispetto ad un tagliere in plastica, grazie alla robustezza intrinseca del bambù. Pertanto, il tagliere non solo fornisce una base ideale e solida per il taglio, ma garantisce anche che i coltelli da cucina rimangano affilati.

TAGLIERE DA CUCINA ANTIBATTERICO IN BAMBÙ NATURALE: Il Bambù è per natura non poroso e quindi rende più difficile la proliferazione dei batteri. E’ molto semplice da pulire e a differenza dei taglieri in legno, non assorbe liquidi facilmente e non si impregna di odori e di macchie, rendendolo meno inclini a rotture, deformazioni e cattivi odori.

VASSOIO CON SCANALATURA RACCOGLI SCARTI E LIQUIDI: La speciale scanalatura lungo il bordo, permette di dirigere eventuali liquidi o residui di taglio verso il bordo della superficie di taglio. Permettendo così una migliore lavorazione dei cibi e una più facile pulizia.

DIMENSIONI ADATTE A OGNI UTILIZZO: Il tagliere Piccolo di Blumtal, con dimensioni di 38 x 25 x 2 cm, permette di proteggere il ripiano della cucina da sgraditi tagli.

BAMBU' ANTIBATTERICO E DI FACILE PULIZIA: Il tagliere può essere facilmente risciacquato e asciugato a mano. Tutto il resto che devi sapere sulla manutenzione è incluso nelle istruzioni di cura allegate.

EYEPOWER Tagliere Professionale XL in Legno di bambù 50x35x2 cm Tavola Grande € 29.99 in stock 2 new from €29.99

1 used from €31.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TAGLIERE IN BAMBÙ EXTRA-LARGE - L’ideale in cucina per tagliare pane, frutta, verdura o carne. Abbastanza grande per servire antipasti, bistecche alla griglia o salmone.

100 % BAMBÙ: ANTIBATTERICO, IGIENICO E INNOCUO PER I COLTELLI - Un tagliere in legno di bambù è naturalmente antibatterico. Il materiale compatto è ultra-robusto per dare il massimo.

L’IDEALE PER I COLTELLI - Il nostro tagliere non è solo elegante! La tavola in bambù è dura, ma più delicata di una lama in acciaio, perciò i coltelli mantengono il filo più a lungo.

STABILITÀ E RESISTENZA STRAORDINARIE - Basta scivolamenti e traballamenti: con i suoi 1,5 kg, il tagliere è molto pratico. A casa o in campeggio, cucinerai sempre in sicurezza!

POLLO ALLE ERBE O GRIGLIATA - Con questo tagliere puoi fare di tutto. Non scivola ed è facile da pulire: la tavola misura circa 50 x 35 x 2 cm, basta lavarla con detersivo ed è fatta!

EIAOSI - Mini tagliere con lavorazione in legno non trattato, mini taglieri per salumi, paddle vuoto, piccolo tagliere € 40.71 in stock 1 new from €40.71

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa confezione contiene 36 mini taglieri per salsicce, che sono disponibili in quantità sufficiente, accessori ideali per la cucina, decorazione da parete, decorazione della stanza, artigianato e progetti fai da te, abbastanza da sostituire.

Materiale in legno di alta qualità, durevole e sufficiente, soddisfa le vostre diverse esigenze.

I mini taglieri per il fai da te misurano circa 24 x 9 x 0,3 cm/9,4 x 3,5 x 0,12, spessore desiderabile, può essere servito come piatto da carne; inoltre sono leggeri, comodi da tenere e facili da trasportare.

SOLTAKO Set di 3 taglieri in legno d'ulivo massiccio, per bistecca in legno d'ulivo, per buongustai, tagliere, tagliere in legno, tagliere da portata, tagliere per colazione, formaggio € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ➤ : Il set da 3 include tre tavole nelle seguenti misure --> Small: ca.20x14cm | Medio: circa 24 x 16 cm| Grande: 30x17 cm. Trattandosi di un taglio naturale fatto a mano, sono presenti lievi tolleranze nelle dimensioni (vedi informazioni) e nella forma. Le foto di esempio del rispettivo modello servono da guida.

➤ : Che tu sia un grande chef o un appassionato di cucina, avrai necessariamente bisogno del tagliere SOLTAKO per semplificarti la vita e tagliare facilmente i tuoi cibi.

➤ : Il legno d'ulivo mediterraneo ha una fragranza fresca e una composizione cellulare igienica, così tutti i tuoi ingredienti da cucina esalteranno il loro sapore naturale e l'aroma saporito.

➤ à : Poiché questo prodotto è fatto a mano al 100%, ogni tavola è unica per struttura e colore.

➤ : Ogni pezzo svela tra le sue vene una storia di passione e di appartenenza al patrimonio mediterraneo.

Taglieri in Legno Extra Spessi di Alta Qualità - Set di Tagliere in Bambù 3 Pezzi - 33x22cm / 28x22cm / 22x15cm - Ideale per Tagliare Carne, Verdure, Formaggi e Pane € 24.90

€ 23.90 in stock 2 new from €23.90

8 used from €18.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ QUALITÀ SUPERIORE -TAGLIERI CHE NON SI ROMPONO. Grazie ad un design esclusivo multistrato che utilizza le venature naturali del bambù in diverse direzioni per dare loro la massima resistenza; questi taglieri robuste e durevoli di 1,5 cm di spessore non si piegano o si rompono come altri più sottili o monostrato. LARHN è così convinto della sua qualità da offrire una garanzia a vita.

✅ 100% BAMBÙ ECOLOGICO E IMBALLAGGIO SENZA PLASTICA. LARHN utilizza solo bambù ecologico al 100% da fonti sostenibili certificate. Ogni set è confezionato in modo sicuro in una confezione riciclabile al 100%, ideale anche per i regali.

✅ SICURO DA USARE E FACILE DA RIPORRE. Un tagliere solido e stabile è essenziale per evitare incidenti durante l'uso. Ogni set include piedini antiscivolo opzionali che possono essere facilmente installati. Inoltre, i taglieri sono facili da appendere grazie al loro foro rotondo.

✅ EVITANO LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA DEGLI ALIMENTI. Assegna a ciascuna delle 3 taglieri un tipo di cibo per evitare di contaminarle. La pulizia è facile grazie alla finitura liscia e alle proprietà antibatteriche naturali del bambù.

✅ MULTIUSO. Progettati per intagliare carne, pesce o semplicemente tagliare verdure; il loro design li rende anche un perfetto pezzo di presentazione a tavola.

T&G Woodware - Tuscany - Tagliere rettangolare grande, con incavi per le dita, in legno di testa d'acacia - 45 x 30 x 40 cm € 68.31

€ 63.60 in stock 1 new from €63.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fatto di legno natuale di acacia

Facile da pulire, è sufficiente un panno umido

Dotato di pratici incavi per le dita

Superficie sicura ed igienica, sicura anche per l'affilatura dei coltelli

Lunghezza 450 millimetri x larghezza 300 mm x altezza 40 millimetri

Premium Tagliere per formaggi, affettati e salumi in Legno di Acacia Extra Large con set di coltelli in acciaio inox, ardesie e ciotoline, Tagliere per aperitivo. Regalo di nozze, Regalo di Natale € 79.99 in stock 1 new from €79.99

1 used from €72.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IL REGALO SPECIALE PER UNA PERSONA SPECIALE: Con il nostro tagliere in legno dallo stile classico, per rendere memorabile ogni momento: regalo di nozze, Natale, San Valentino, Festa della Mamma, Festa del Papá, Pasqua, regalo per celebrare un trasloco o una casa nuova, per anniversari di coppia e di matrimonio.

SI RICORDERANNO DI TE QUANDO LO VEDONO: Il nostro elegante tagliere è un regalo originale e di classe, un set da aperitivo ideale per servire formaggi e salumi, denota un eccellente gusto e ti fará ricordare da chi lo riceve.

DAI UN TOCCO ELEGANTE A QUALSIASI CUCINA: Un design senza tempo, classico e di classe. Stile aristocratico in una preziosa confezione regalo con chiusura magnetica

FAI DURARE COLTELLI E UTENSILI PIÙ A LUNGO. Il nostro tagliere in legno di acacia di qualità superiore proveniente da fonti sostenibili, il legno più duraturo e resistente, rispetta i coltelli e dura più a lungo del bambù che tende a creparsi

DAI LIBERO SFOGO ALLA TUA CREATIVITÁ SENZA PERDERE TEMPO: Il nostro tagliere include accessori, ardesie e ciotoline. I coltelli in acciaio inox, le forchette e gli utensili possono essere lavati in lavastoviglie in tutta sicurezza

Taglieri da Cucina In Legno Di Bamboo – Set di 3 Taglieri per Cucina In Legno (Piccolo, Medio, Grande)– Tagliere da Cucina In Legno di Bambù con Scanalatura per Liquidi e Maniglie – Vassoio da Portata € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ IL SET DI TAGLIERI DA CUCINA INCLUDE: 1 tagliere grande (38 x 25 x 1,5 cm); 1 tagliere medio (30 x 20 x 1,5 cm); 1 tagliere piccolo (22 x 15 x 1,5 cm). Il set di taglieri in bamboo più completo e gli accessori da cucina più utili.

✅ COMPLETAMENTE NATURALE ED ECOSOSTENIBILE: i nostri taglieri in legno per la cucina vengono realizzati in bambù 100% ecosostenibile, una risorsa estremamente rinnovabile. Sono organici, privi di BPA, senza plastica e metalli. Se ci tieni all'ambiente, i nostri taglieri in bambù sono proprio quello che fa per te.

✅ TAGLIERE DA CUCINA, VASSOIO DA PORTATA, TAGLIERE PER FORMAGGI E SALUMI: puoi sfruttare questo set di tagliere in legno per tagliare qualsiasi alimento (frutta, verdura, carne, pane, ecc.) su entrambi i lati. Allo stesso tempo puoi usarli come vassoio da antipasto per formaggi, crackers, salumi, aperitivo o per presentare carni alla griglia. Dall'aspetto elegante e al contempo naturale e biologico.

✅ RESISTENTE, LISCIO E NON ROVINA I COLTELLI: i nostri taglieri in legno da cucina sono caratterizzati da un superficie liscia che non si scheggia e che rimarrà levigata anche dopo molti anni di utilizzo. Non si deformano e non si crepano in quanto il bamboo non è poroso, non si macchiano e non assorbono gli odori. Questo taglieri da cucina professionale non smusserà i tuoi coltelli come accade invece con i taglieri in plastica.

✅ IDEA REGALO PERFETTA PER QUALSIASI OCCASIONE: questo set di tagliere in legno sará il regalo perfetto per qualsiasi occasione, come regalo di compleanno o di Natale o come pensiero per l'inaugurazione di una nuova casa ––– GARANZIA SODDISFATTO O RIMBORSATO – 30 GIORNI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO – 2 ANNI DI GARANZIA – Fai clic su Acquista ora e ordina il tuo tagliere oggi stesso!

Blumtal Set 3 Taglieri da Cucina, 100% Bambù Naturale, Taglieri in Legno Antiscivolo, Set Taglieri € 19.99 in stock 2 new from €19.99

1 used from €19.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET DA 3 TAGLIERI: il nostro set di taglieri è composto da 3 pezzi: uno Small: 22 x 15 x 1,5cm, uno Medium: 28 x 22 x 1,5cm e uno Large: 33x 22 x1,5cm. Scegli il tagliere più adatto all'utilizzo di cui hai bisogno.

TAGLIERE DA CUCINA ANTIBATTERICO - 100% BAMBÙ NATURALE: il Bambù è per natura non poroso e quindi rende più difficile la proliferazione dei batteri. I 3 taglieri Blumtal sono molto semplice da pulire e a differenza dei taglieri in legno, non assorbono liquidi facilmente e non si impregna di odori e di macchie, rendendolo meno inclini a rotture, deformazioni e cattivi odori.

SUPERFICIE RESISTENTE AI TAGLI E DI DURATA MAGGIORE: La superficie dei taglieri legno di bamboo è molto resistente, rispetto ad un tagliere in plastica, grazie alla robustezza intrinseca del bambù. Pertanto, il tagliere non solo fornisce una base ideale e solida per il taglio, ma garantisce anche che i coltelli da cucina rimangano affilati.

OCCUPANO POCO SPAZIO, E NON SCIVOLANO: il nostro set 3 pezzi taglieri, è facile da riporre una volta utilizzato e occuperà davvero poco spazio nella tua cucina. Inoltre ogni tagliere è dotato di piadini trasparenti anti-scivolo.

TAGLIERI IN BAMBU' DI FACILE PULIZIA: i taglieri possono essere facilmente lavati e asciugati a mano. Tutto il resto che devi sapere sulla manutenzione è incluso nelle istruzioni di cura allegate.

Progress BW05082-Set di 3 tavole da taglio di bambù, tavole da formaggio, legno, 30, 35 e 45 cm, per cuochi, cucina, tritare carni e verdure, piatti, con ganci in cuoio per conservarli facilmente € 21.28

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

2 used from €10.83

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Naturali e sostenibili, questi taglieri Progress sono realizzati in bambù e sono più resistenti della maggior parte dei legni duri, pur essendo molto leggeri.

Questo set di tre pezzi include taglieri da 30 cm, 35 cm e 45 cm; i pratici passanti in cuoio assicurano una soluzione di stoccaggio perfetta.

Semplicemente utilizzando questi taglieri, sarà possibile proteggere il piano di lavoro della cucina da graffi e macchie indesiderati durante la preparazione dei cibi.

I taglieri multiuso sono ideali per servire ogni genere di alimento, grazie alle robuste maniglie che ne permettono un comodo utilizzo.

Il bambù verniciato a olio ha un aspetto elegante ed è molto resistente; per mantenerne la qualità sarà sufficiente pulire i taglieri con acqua e sapone. READ 30 migliori Forbici Toelettatura Cani da acquistare secondo gli esperti

Set di Taglieri in Legno Chorus con Scanalatura per liquidi (3 Pezzi) - Taglieri da Cucina in Legno di Acacia, per affettare Carne, Verdure, Formaggio - 100% Legno Massiccio Naturale € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 TAGLIERI PER RENDERE IL TUO PASTO UNA FESTA: Questo tris di taglieri in acacia funzionali ed eleganti rende la preparazione del cibo facilissima perché ora puoi preparare carne, formaggio, verdura e frutta separatamente. Avrai sempre a portata di mano il tagliere della giusta dimensione e ogni parte del set è progettata e realizzata per durare a lungo.

L'ACACIA ILLUMINA LA TUA CASA CON IL CALORE DEL LEGNO NATURALE: non c’è niente di meglio per animare una cucina del legno massiccio naturale e questo set di taglieri è un’esplosione di colori caldi e materiali naturali. La lucentezza della superficie e i bordi arrotondati risultano lisci al tatto. Arricchito con dettagli in noce, l'attraente motivo diagonale mette in risalto le venature del legno per poter preparare i cibi in modo funzionale e seducente.

VERSATILE, MULTIFUNZIONALE, ELEGANTE: ecco un tris di taglieri per gestire tutta la preparazione dei tuoi pasti e divertirti. Non è sempre necessario usare un tagliere grande, ma ne avrai uno a disposizione se c’è bisogno. I lati affusolati offrono una presa uniforme per il trasporto ed il servizio. Adatto per cene, pasti in famiglia o piccole prelibatezze solo per te. Il design reversibile trasforma il tuo piano di lavoro in un pratico ed attraente set di vassoi da portata.

COMPLETAMENTE NATURALE, ECOLOGICO E SOSTENIBILE: Realizzati con cura, con acacia proveniente da fonti sostenibili, i tuoi taglieri sono pre-trattati con olio minerale. Prendersi cura di questi taglieri eleganti e resistenti è facile perché un po' di oliatura regolare protegge il legno, mantiene i colori vivaci e la lucentezza. Il supporto fisso ti consente di avere i tuoi taglieri a portata di mano e mostra il legno in tutto il suo splendore.

GULILES Tagliere in legno di noce naturale europeo, realizzato a mano, oliato, per alimenti per preparazioni alimentari, carne, verdura, pane, cracker e formaggi (grande 35 x 35 x 4 cm) € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il tagliere Guliles ultra forte e durevole è realizzato in legno di noce. Grazie alla sua resistenza, durata, densità e struttura legno di noce è ideale per l'uso su assi della cucina (il coltello non diventa smussato). La tavola è ideale per tritare qualsiasi tipo di prodotto: carne, verdure, formaggio, pane. Può essere servito come barbecue o tavolo di salmone

MADE IN EUROPE Il tagliere in legno è protetto con olio. A causa di questo tagliere non assorbe liquidi e odori alimentari, rendendolo meno incline a screpolature, deformazioni e odori. Tagliere non tossico e adatto per l'uso con alimenti.

Il tagliere durerà più a lungo della maggior parte dei taglieri di bassa qualità. Non mettere in lavatrice. Dopo aver usato il tagliere, pulirlo con un panno umido e pulire di nuovo con un panno asciutto, per mantenere la tavola bella e liscia.

Splendida finitura in noce scuro che si distingue in ogni cucina: il legno a grana scura dona un mix di fascino rustico ed eleganza alla tua cucina, rendendola ideale da utilizzare come piatto da portata per gli ospiti e come tagliere resistente.

Lunga durata: ogni tavola è realizzata con legno di noce di origine responsabile, non in via di estinzione ed è essiccata in forno e levigata accuratamente prima della finitura. Ottieni un blocco spesso, robusto e reversibile che non si deforma, si crepa o si scheggia e durerà anni se viene mantenuto correttamente

Tagliere in Bambù Legno Cucina: YISH Taglieri in Bambù con Scanalatura Del Succo Facile da Pulire Tagliere in Bamboo Massiccio Professionale set di 3-38x25cm 33x20cm 25x15cm per Carne Formaggio € 32.99

€ 29.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 TAGLIERE PER TUTTI I COMPITI IN CUCINA: il set di taglieri in bambù in 3 dimensioni può soddisfare le tue diverse esigenze quotidiane in cucina. Non importa per le attività di taglio o come vassoio per snack e formaggio, il set taglieri grande YISH è la scelta ideale per i pasti leggeri quotidiani, la preparazione dei pasti per le feste e così via. 3 dimensioni ottimali: 38x25x1.35cm, 33x20x1.35cm, 25x15x1.35cm. L'arte di cucinare inizia con questo set di taglieri!

OTTIMIZZA IL TU O SPAZIO CON L'ORGANIZZATORE: Il set di prodotti viene fornito con un supporto di bambù, può aiutarti a riporre meglio i taglieri che funziona benissimo nelle cucine compatte. Inoltre, evita che l'acqua si impregni con un supporto per taglieri do ve puoi mettere i tu oi taglieri ad asciugare dopo ogni lavaggio. Permettendo loro di ventilare in tal modo, prolunga la loro vita.

OTTIMO PER ESSERE UN VASSOIO DA SERVIZIO: Può essere un vassoio per servire formaggi e salumi con 2 maniglie laterali incorporate e 4 bordi smussati, facile da prendere anche quando il tagliere bamboo è su un bancone piatto. È comodo da trasportare e bello da vedere.

NESSUN DISORDINE DURANTE IL TAGLIO: Costruito in scanalature profonde può catturare i succhi di carne e di frutta, non si può più preoccupare del disordine causato dai succhi che scorrono sfrenati quando si taglia la carne e la frutta. Riduci il problema di pulire il tu o piano di cucina, rendi il tu o taglio quotidiano efficiente e pulito.

SUPERFICIE ADATTA AI COLTELLI E DUREVOLE: Il tagliere professionale YISH è fatto con bambù naturale di alta qualità, il bambù liscio non opacizza i vostri coltelli e si sente facile da tagliare. Non ci saranno graffi e segni sulla tavola, anche certamente dura e durevole, funzionerà alla grande per le vostre esigenze di taglieri in legno.

YOUSUNLONG Tagliere - Legno di acacia - Spessore 1,5 pollici con scanalatura e maniglie per succhi - Taglieri grandi 20''x16''- Taglieri da cucina sostenibili spessi e antiscivolo € 89.92 in stock 1 new from €89.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【100% legno di acacia sostenibile】L'acacia è un legno molto resistente, con una struttura dettagliata, un'alta densità, un colore elegante, una buona resistenza agli agenti atmosferici e una struttura dura che non si deforma facilmente, che lo rende ideale per i taglieri.È durevole e resistente, inoltre non ha odore e può essere utilizzato con fiducia e semplice da pulire.

【Spazio extra sul piano di lavoro】I taglieri sono disponibili in due dimensioni distinte per soddisfare le vostre esigenze quotidiane: 508x406 mm e 610x457 mm. Si adatta perfettamente ai piani di cottura elettrici, alle cucine a gas e ai lavelli, rendendolo un tagliere versatile e soddisfacente per la cucina.

【Comodo per il lavoro】Quando si lavora con carne, verdura o frutta, il tagliere è dotato di una profonda scanalatura per i succhi di frutta per catturare i liquidi in eccesso e mantenere la cucina pulita; inoltre, le scanalature sono dotate di maniglie incorporate per facilitare la presa e lo spostamento durante l'uso.

【Lunga durata e resistenza】Questo tagliere è incredibilmente spesso (38 mm) ed è molto robusto per tagliare qualsiasi cibo di dimensioni eccessive.È reversibile su entrambi i lati ed è abbastanza grande da poter essere utilizzato come tagliere per formaggi o vassoio per salumi, per godersi un momento gourmet con la famiglia o gli amici.

【Grandi regali di cucina】Questo sarebbe un regalo irresistibile e fantastico per la preparazione del pranzo di Natale.La lussuosa confezione regalo è adatta per essere regalata in qualsiasi occasione, come matrimonio, inaugurazione della casa, compleanno dei genitori o dei propri cari, Ringraziamento, Natale.

Tagliere in legno traverso vena da cucina [spessore 3,8 cm] Ceppo da macellaio in teak trattato con cera d’api, olio di semi di lino e olio di limone. 36 x 23 cm Tagliere per salumi di Ziruma € 64.50 in stock 1 new from €64.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SPESSO 3,8 cm! Prodotto con robusto legno teak sudamericano

Trattato con cera d’api, olio di semi di lino e olio di limone

Senza BPA, ftalati e oli minerali derivati dal petrolio

Il ceppo da macellaio traverso vena mantiene i coltelli affilati

Regalo ideale per padrone di casa, vicini, chef e appassionati di cucina

Set di 6 taglieri per la colazione, per il pane, per la cucina, per il pane, per la colazione con manico in legno naturale non trattato, 26 x 11,5 x 1,8 cm € 25.99 in stock 2 new from €19.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Riceverete 6 taglieri per il pane in legno di faggio naturale

Per servire e decorare i vostri pasti su questi taglieri in legno ecologici

6 taglieri con manico (26 x 11,5 x 1,8 cm, bottiglie di lavoro 20 x 11,5)

Si prega di lavare solo a mano sotto acqua calda corrente e poi asciugare con un panno da cucina, non lavabile in lavastoviglie. Così potrete godervi a lungo i vostri taglieri da cucina

100% legno di faggio ecologico

Set 4 Mini Taglieri in Legno 25x12 cm per aperitivo Vassoio Mini Pallet per servire Finger Food salumi Formaggio Decorazione casa Rustico Shabby Chic 25x12 cm Tapas Ristorante € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Decorazione artigianale: questo tipo di tagliere a paletta in legno è realizzato in materiale di legno di qualità, facile da dipingere, e decorare; Se necessario, puoi creare il tuo design personalizzato su di esso

Multifunzionale: sono facili da trasportare e adatti o, barbecue, snack, sushi e così via.

Bel design: questi piccoli taglieri da cucina sono progettati con una a paletta e con un manico, e c'è un foro rotondo sulla parte superiore del manico, puoi appenderlo in un punto inchiodato per un facile accesso.

Ampie applicazioni: questi blocchi da in legno possono essere applicati come tagliere portatile per l'uso in cucina domestica per trattare verdure, frutta e altri alimenti, e può anche essere servito come piatto, dove puoi mettere panini, pizze, su di esso.

La confezione include: 4 pezzi di mini taglieri in legno con manico, quantità sufficiente che offre un'ampia scelta per soddisfare l'uso quotidiano della cucina domestica e sostituire le esigenze. Dimensioni: 25x12 cm con pratico faccio appendino.

Moritz & Moritz Set di 4 taglieri in bambù, 35 x 25 x 1 cm, tagliere in legno di bambù, tagliere per tagliare e servire € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto di qualità: Moritz & Moritz 4 taglieri di alta qualità in bambù massiccio, 35 x 25 x 1 cm, resistenti all'umidità, per la preparazione igienica degli alimenti

Pensato – Innovativo nel design e nella funzionalità, per facilitare il lavoro in cucina grazie alle diverse sfumature di colore scuro sul bordo, aiuta a preparare i vostri cibi in modo semplice

LAVORAZIONE PUNTALE: realizzato in bambù incollato, superficie delicata sui coltelli, di qualità alimentare, insapore e inodore, resistente e robusto per un comfort di taglio duraturo, facile da pulire a mano

Elegante tagliere da cucina dal fascino naturale, venature uniche, ottima aggiunta per ogni cucina e attira l'attenzione su ogni tavolo da pranzo

Utilizzo versatile: alternativa resistente al tagliere in legno, per la preparazione di cibi, come base per antipasti, formaggi, salumi o prosciutto e come piatto decorativo

COM-FOUR® 6x Taglieri in bambù - taglieri in legno per la colazione - accessori da cucina - piatto da portata antibatterico (06 pezzi - 22 x 14 cm) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AFFETTARE: Il tagliere sottile e stabile in materiale naturale è perfetto per tagliare, servire e presentare alimenti: l'aiutante ideale in cucina!

MOLTO FACILE DA CURARE: I piatti da portata sicuri per gli alimenti, robusti e lavabili sono realizzati con una materia prima di alta qualità a crescita rapida: il bambù!

ANTIBATTERICO: Il bambù è un materiale molto duro che non consente tagli profondi dove i batteri possono insediarsi: è naturalmente antibatterico!

UTILIZZO QUOTIDIANO: I piccoli taglieri sono facili da pulire con un po' di detersivo per piatti e acqua. Non sono adatti alla lavastoviglie!

CONSEGNA: 6x taglieri // Dimensioni: ca. 22 x 14 x 0,8 cm (lunghezza x larghezza x altezza) // Materiale: bambù // Colore: marrone chiaro

Warmzfh 12Pcs Mini Taglieri in Legno con Manico Tagliere FAI DA TE Decorazione Vegetale A € 16.74 in stock 1 new from €16.74 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Contenuto della confezione: contiene 12 mini taglieri in legno con manici, ci sono quantità sufficienti per con una vasta gamma di scelte per le vostre esigenze quotidiane e sostitutive

3. Bel design: queste piccole tavole da sono di forma , con manici delicati, facili da usare, c'è un rotondo nella parte superiore del manico, puoi farlo posizione 'unghia per un facile accesso.

2. Dimensioni appropriate: la dimensione, lo spessore è resistente all'usura, facile da trasportare e da trasportare

4. Resistente all'usura e : queste piccole pagaie sono realizzate in legno di alta qualità, squisita fattura, magnificamente, non facili da o deformare, non si corrodono facilmente, resistenti all'usura e resistenti e possono essere utilizzate a lungo READ 30 migliori Giubbotto Uomo Napapijri da acquistare secondo gli esperti

axentia Set taglieri in legno di bambù con supporto - Porta taglieri con 6 mini taglieri - Taglieri da lavoro o servizio a tavola - 22 x 14 x 0,8 cm € 18.99

€ 15.12 in stock 3 new from €15.12

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multiuso: questo pratico set di taglieri con portataglieri incluso è ideale per tagliare o affettare cibi come salumi, formaggi, frutta, carne e verdura, così come per colazione o il servizio a tavola

Ecosostenibile: il prezioso legno di bambù naturale di cui i taglieri rettangolari sono costituiti è riconosciuto per la capacità di ricrescere velocemente in natura, salvaguardando così l'ambiente

Solido: lo speciale legno di bambù ha una grande resistenza al taglio e alla rottura ed è apprezzato per le caratteristiche inodori ed igieniche - Facilissimo da pulire con una spugna o un panno umido

In dotazione: 1x portataglieri da cucina, 6x taglierini - Dimensioni: 22 x 14 x 0.8 cm (taglieri); 15 x 7 x 31 cm (piedistallo) - Materiale: bambù - Peso: ca. 1.3 kg - Colore: marrone legno

All'interno dell'ampia gamma di prodotti axentia si trovano molti altri articoli e accessori per la casa

Dehaus® Bello Tagliere Bamboo Grande in Legno di Testa, Tagliere da Cucina Professionale 42 x 32 x 4cm, Taglieri per Aperitivi, Spianatoia, Tagliere Aperitivo, Tagliere Formaggi, Tagliere Carne e Pane € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Legno di Testa di Alta Qualità – Bello, di alta qualità e spesso, i nostri taglieri professionali di prima qualità sono costruiti a mano da centinaia di pezzi di bambù massiccio di alta qualità e sono estremamente forti e durevoli. La scelta preferita per qualsiasi cuoco in erba o professionista.

Auto-guarisce e Protegge i Coltelli – A differenza dei taglieri per il viso o la grana laterale, la nostra superficie di legno di testa superiore significa che le fibre di legno naturali separano e assorbono (catturano) le lame dei coltelli all'impatto quindi le lame non si opacizzano, il piano in legno resiste anche a graffi, sgorbie e "auto-guarisce".

Scanalatura Succhi e Manici – I nostri taglieri in legno particolari hanno un design versatile e reversibile. Un lato di taglio è dotato di una scanalatura profonda per tagliare carne e frutta, ecc., il retro non ha scanalature, quindi è ideale da usare come un attraente tagliere aperitivo o come vassoio di tagliere formaggi. Le taglieri legno dispongono anche di utili fori per maniglie su ciascuna estremità.

Ecologico – I tagliere da cucina professionale Dehaus sono realizzati in bambù naturale al 100% accuratamente selezionato. Il bambù è una risorsa estremamente rinnovabile, sostenibile ed ecologica rispetto alla plastica e ad alcuni legni duri. È anche naturalmente antibatterico, biodegradabile e ricresce alla sua dimensione adulta in soli 3-5 anni.

Un Regalo Ideale – Oltre ad essere estremamente utile per proteggere i piani di lavoro, i nostri bellissimi tagliere bamboo in legno di testa sembrano grandi in tutte le cucine e sono davvero graziosi oggetti da possedere, così da essere un'ottima idea regalo per amici e parenti.

Moritz & Moritz Tagliere Legno con Manico – Entrambi da 33 x 18 x 1,9 cm - Tagliere in Legno Professionale di Acacia con Proprietà Antibatteriche per Servire Diversi Alimenti con Stile € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRODOTTI DI QUALITÀ - Tagliere legno professionale massiccio di acacia da 33 x 18 x 1,9 cm. Impregnati con olio, resistenti all'umidità e adatti al contatto con alimenti, per preparare pietanze in modo igienico, e con laccetto di pelle sintetica per essere appesi

VERO STILE - Rustici taglieri cucina legno dal fascino naturale con tonalità chiare e scure, che creano venature uniche. Sono un vero arricchimento per una cena conviviale o come decorazione

VERA VERSATILITÀ – Fanno un figurone non solo ai pasti, ma anche in cucina come pratici taglieri con manico. Possono essere utilizzati davvero in tantissimi modi nell'attività quotidiana in cucina: per tagliare, servire e decorare

PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE – Grazie all'acido tannico contenuto all'interno del legno, questo materiale risulta naturalmente antibatterico. Di conseguenza, è possibile usarlo per tagliare carne e verdura senza problemi. La superficie si pulisce facilmente a mano con essenza d'aceto

NON ROVINANO I COLTELLI – Grazie alle loro caratteristiche, l tagliere da cucina professionale in legno Moritz & Moritz aiutano a mantenere i coltelli affilati. Con la giusta manutenzione, questi taglieri di legno dureranno anni

Kai Europe DM-0795 - Tagliere in Legno di Quercia € 178.89 in stock 6 new from €149.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 39 x 26,2 x 5,3 cm (lunghezza x larghezza x altezza).

Il tagliere, che poggia su 4 stabili piedini in gomma antiscivolo, è adatto anche per lavori più grossolani grazie allo straordinario spessore del materiale.

Il tagliere in legno di quercia è oliato e in caso di usura può essere levigato e nuovamente oliato.

disconoscimento:

