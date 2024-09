GTA 5 ora può essere giocato su telefoni Android: e allora come?

Il leggendario gioco Grand Theft Auto V (GTA V) di Rockstar Games è ancora molto popolare nonostante sia stato lanciato 11 anni fa. Il gioco, che è stato rilasciato anche per PC, Xbox One, PS4 e console di nuova generazione, non è stato ancora rilasciato solo su dispositivi mobili e Nintendo Switch. Tuttavia, grazie agli sforzi degli appassionati e dei fan della tecnologia, GTA V può ora essere giocato sui moderni telefoni Android.

Per giocare a GTA 5 è necessario un potente dispositivo Android

Uno dei metodi più importanti utilizzati per giocare a GTA V su dispositivi Android è la piattaforma di emulazione PC chiamata Winlator. Winlator è un software che consente di riprodurre giochi basati su Windows su dispositivi Android. Questo emulatore, che funziona meglio soprattutto sui dispositivi con processore Snapdragon, si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni.

GTA 5 funziona quasi senza problemi sui moderni telefoni Android. Ora è possibile provare questo enorme gioco open world sul piccolo schermo di uno smartphone senza riscontrare problemi o blocchi grafici.

Giocare a GTA V su dispositivi Android è stato a lungo un obiettivo irraggiungibile per i fan. Il gioco è stato provato per anni su vari emulatori, ma spesso la giocabilità non è stata raggiunta a causa di problemi di prestazioni. Tuttavia, grazie all’ultima versione di Winlator e al nuovo hardware come Snapdragon 8 Gen 3, il gioco ora può essere giocato stabilmente sui dispositivi mobili.

Nei test condotti con i telefoni della serie Snapdragon 8 Gen 3 e Winlator 7, gli utenti possono ottenere valori compresi tra 40 e 100 fps. Gli utenti affermano di non aver riscontrato problemi come ritardi o errori o arresti. Naturalmente non bisogna aspettarsi di raggiungere valori di risoluzione elevati con l’emulatore: questi test includono campioni in cui il gioco è stato aperto a 720p.

Giochi RockstarGTA 5 non è stato ancora ufficialmente portato sui dispositivi mobili. Tuttavia, i giochi più vecchi della serie, come GTA: San Andreas, Vice City e Liberty City Stories, sono giocabili su dispositivi mobili da anni e hanno avuto molto successo.

Cosa ne pensi di questo? Hai provato GTA 5 con Winlator sul tuo dispositivo Android? Non dimenticare di condividere con noi le tue opinioni nei commenti.