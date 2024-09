Venezuelani in libertà condizionale negli Stati Uniti: evitate la deportazione

Fotografia: John Moore/Getty Images/AFP

Gli immigrati venezuelani entrati negli Stati Uniti con la libertà condizionale umanitaria, che consente loro due anni di residenza legale, Devono cambiare il loro status prima che questo vantaggio scada. In caso contrario, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale avverte che dovranno lasciare il Paese o affrontare una procedura di espulsione.

Beneficiano di questo programma anche i cittadini di Cuba, Haiti e Nicaragua.

Le autorità statunitensi hanno indicato che i beneficiari della libertà condizionale umanitaria hanno 24 mesi per adeguare il loro status attraverso altri programmi legali disponibili, come il programma di asilo, riferisce Univision.

Coloro a cui non è stato concesso l’asilo o altri benefici in materia di immigrazione, ha spiegato alla rete di notizie un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale Devono lasciare gli Stati Uniti Alla scadenza del periodo di libertà condizionale.

Il programma sulla libertà condizionale è stato inizialmente lanciato nell’aprile 2022 per i cittadini ucraini ed è stato successivamente ampliato per includere i venezuelani nell’ottobre dello stesso anno. Nel gennaio 2023 sono stati inclusi gli immigrati provenienti da Cuba, Haiti e Nicaragua.

La misura mira a ridurre la migrazione irregolare e a migliorare il trattamento delle domande di rifugiato e altri percorsi di migrazione legale.

Il Venezuela spera di evitare l’incertezza

Univision svela il caso della migrante venezuelana conosciuta come Maria M., arrivata negli Stati Uniti l’11 novembre 2022 con l’aiuto di suo fratello, che le faceva da sponsor.

Gli è stata concessa l’ammissione temporanea per due anni all’aeroporto di Miami e suo fratello e il suo avvocato hanno presentato documenti per richiedere lo status di protezione temporanea.

Tuttavia, ha affrontato Maria Problemi con l’accettazione delle impronte digitali biometriche L’FBI, a causa del peggioramento delle loro condizioni, ha consigliato di ottenere un certificato di buona condotta dalla polizia locale da inviare in alternativa al governo.

La venezuelana spera che, una volta risolta la questione delle impronte digitali, le venga concesso lo status di protezione temporanea Evita l’incertezza sul tuo status di immigrato Quando la sua attuale protezione scadrà a novembre.

Jose Guerrero, un avvocato specializzato in immigrazione, ha spiegato a Univision che molti venezuelani che hanno diritto al TPS hanno già accumulato periodi di residenza irregolari, il che potrebbe complicare la loro situazione se non fossero in grado di adeguare il proprio status.

Libertà condizionale: cosa dice la normativa

Univision sottolinea che, secondo la normativa pubblicata il 5 gennaio scorso, la libertà condizionale concessa a queste persone è temporanea e ha una durata massima di due anni. Durante questo periodo, il governo degli Stati Uniti continuerà ad attuare una strategia regionale Ridurre la migrazione irregolare e migliorare i percorsi legali Immigrazione.

Egli sottolinea che questi sforzi Sono progettati per facilitare la deportazione di coloro che non hanno una richiesta di asilo valida o altra base legale Per restare nel paese.

Inoltre, è stato evidenziato che il biennio prevede dei beneficiari Cerca altri aiuti umanitari o benefici per l’immigrazione che potrebbero essere idonei, pur essendo in grado di lavorare e contribuire all’economia americana.

Gli stranieri che non ricevono benefici di asilo o di immigrazione alla fine del periodo autorizzato devono lasciare il Paese o affrontare una procedura di espulsione.