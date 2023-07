Home » Recensione del prodotto 30 migliori Scaffale In Metallo da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Scaffale In Metallo da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

2 Scaffali In Metallo E MDF Scaffale Ad Alta Portata Fino a 875 kg Con 5 Ripiani Regolabili Ideale Per Garage Officina Cantina Capannone Magazzino Design Modulare 180 x 90 x 40 cm (Nero) € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 2 scaffalature "Racine" in metallo con 5 ripiani MDF

Grazie alla sua alta portata di 875 kg è in grado di immagazzinare qualsiasi tipo di oggetto

Struttura senza bulloni (Push-fit) che può essere montata senza l'utilizzo di attrezzi

Ideale per garage, officine, cantine o magazzini

Dimensioni totali: 180 x 90 x 40 cm (Altezza x larghezza x profondità) - Colore: nero

Easymaxx 2x Scaffale in metallo per carichi pesanti 180x90x40 cm | Scaffale e banco da lavoro | Scaffalatura per cantine, scaffale di stoccaggio con 5 ripiani regolabili | Per cantina, garage € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STABILE E ROBUSTA FINO A 875 KG: la struttura in metallo di alta qualità con i suoi 5 ripiani in legno MDF, ciascuno con una capacità di carico fino a circa 175 kg, offre uno scaffale sicuro e stabile per creare ordine e spazio di archiviazione per la vostra cantina, garage, ripostiglio o dispensa.

ORDINE E SPAZIO: create la soluzione di stoccaggio ottimale! Con il ripiano di carico di EASYmaxx, potete creare ordine in pochi passi. Ideale per riporre attrezzi, pneumatici per auto, provviste, bevande, file, accessori da giardino o elettrodomestici da cucina.

FACILE MONTAGGIO SENZA UTENSILI: grazie all'ingegnoso sistema a innesto, il robusto scaffale si monta facilmente senza viti o trapani e i piedini in plastica inclusi proteggono il pavimento dai graffi.

Scaffale e banco da lavoro in uno: molteplici possibilità di montaggio! Sia come scaffale che come banco di lavoro, sfruttate le possibilità di montaggio a più livelli dello scaffale senza bulloni. Le distanze tra i singoli livelli possono essere scelte liberamente, rendendolo ideale per oggetti di grandi dimensioni o a mezza altezza come banco di lavoro con spazio di archiviazione.

INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO: adatto anche come scaffale da cucina per stoviglie, posate e utensili o come superficie di lavoro estesa. Naturalmente, anche in camera da letto come armadio o in soggiorno come libreria: lo scaffale EASYmaxx per carichi pesanti offre un'incredibile varietà di usi.

AERREGI 180X60X30 Scaffale in metallo 5 ripiani per carichi pesanti zincato con 5 ripiani con 100kg capacità di carico/Scaffali in metallo per garage come scaffali per ripostiglio o officina € 31.99 in stock 1 new from €31.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

Monzana® 2x Scaffale ad Alta Portata Metallo Portata 875kg 180x90x40cm 5 Ripiani MDF Garage Cantina € 66.95

€ 64.95 in stock 1 new from €64.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COSTRUZIONE METALLICA ROBUSTA: con lo scaffale per carichi pesanti Monzana, potrete mettere ordine nel vostro garage, officina, ripostiglio o cantina. La scaffalatura è realizzata in acciaio zincato di alta qualità.

TANTO SPAZIO: i ripiani sono costituiti da cinque pannelli in MDF eco-compatibili e possono sopportare carichi fino a 175 kg per livello, con una capacità di carico totale di 875 kg.

MONTAGGIO FACILE E STABILE: grazie all'intelligente sistema a innesto senza viti, il montaggio e lo smontaggio sono più semplici rispetto alle scaffalature a vite. La distanza tra i ripiani può essere scelta liberamente. Lo scaffale può essere assemblato in uno scaffale alto o in due scaffali a mezza altezza.

STABILITÀ: proteggete il vostro pavimento con gli otto piedini in plastica per la parte superiore e inferiore, in modo da proteggere il pavimento dai graffi. Questo scaffale senza bulloni è dotato di una traversa centrale su ciascuno dei cinque livelli per una maggiore stabilità, ad esempio in caso di carichi centrali elevati. Inoltre, lo scaffale può essere fissato alla parete con il materiale di fissaggio.

FORNITURA: 2x scaffali ad alta portata | 180 cm x 90 cm x 40 cm | 875 kg di portata | 4x viti e 4x tasselli per il montaggio a parete ciascuno READ 30 migliori Gianni Chiarini Borse da acquistare secondo gli esperti

SONGMICS Scaffale da Cucina, Portaoggetti a 5 Ripiani, Scaffale Stretto, 8 Ganci, Organizzatore da Bagno, Pannelli in Plastica PP, Regolabile in Altezza, Metallo, per Cucina, Argento LGR115E01 € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Cucine piccole, non arrendetevi!] La tua credenza è stracolma, il frullatore non ha un posto dove stare, ma un mobile ingombrante non ci sta nello spazio disponibile? Prova questo scaffale portaoggetti! Occupando solo uno spazio di 40 x 30 cm sul pavimento, ti offre 5 piani di organizzazione

[Un consiglio per l’organizzazione] Sistema le tue cose sui 5 ripiani. Un ripiano per pentole e padelle, uno per il frullatore e lo spremiagrumi, uno per i piatti, uno per degli ingredienti e uno per le spezie, ora tutto trova il suo posto

[La stabilità è sempre la priorità] Acciaio robusto, piedini regolabili e un kit antiribaltamento, questo trio si unisce per creare un mobile in rete che regge fino a 20 kg su ciascun ripiano, assicurando una casa stabile per tutte le tue cose

[Bottiglie alte? Benvenute] Non esitare a invitare le bottiglie alte che non ci stanno nella credenza, ogni ripiano di questo scaffale è regolabile in altezza. Spostalo un po’ più in alto, o un po’ più in basso? Decidi tu!

[Dai un’occhiata più da vicino] I dettagli di questo scaffale in rete non ti deluderanno. 8 ganci permettono di sistemare utensili di forme irregolari, 5 pannelli di PP sono ideali per gli oggetti di piccole dimensioni, e i bordi rialzati di ciascun ripiano impediscono alle tue cose di cadere

Yaheetech Scaffale/Scaffalatura Garage in Metallo a 5 Ripiani Regolabili da Magazzino Carico Massimo per Ripiano 150 KG 150 x 140 x 30 cm/Grigio Chiaro € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Usi multipli: un buon organizer per organizzare le tue cose e salvare spazio. Puoi usarlo come scaffale in garage, cucina, ufficio, ristoranti, negozio, supermercati, magazzini ecc. Soddisfa completamente le tue esigenze quotidiane.

Piedini in Gomma: la mensola è fornito 8 piedini in gomma per una maggiore stabilità e possono anche evitare di danneggiare il pavimento, 4 pezzi da usare, altri 4 pezzi da conservare come ricambi.

Altezza dei Ripiani Regolabili: i ripiani dello scaffale ha 5 livelli. L'altezza di ogni ripiano può essere regolata in ogni 4 cm per soddisfare le diverse esigenze. Quindi puoi regolare le distanze tra i ripiani per porre gli oggetti di diverse altezze, è molto conveniente.

Montaggio Senza Bulloni: lo scaffale presenta un design senza bulloni, è facile e veloce d'assemblarlo.

Materiale Robusto: la vernicia dello scaffale è in ferro vernicato a polvere e antiruggine, i 5 ripiani sono di pannelli di legno in MDF utilizzano materiale selezionato da 8 mm di spessore, sono resistenti e robusti. Carico massimo per ripiano: 150 Kg.

Scaffale Mensola Scaffali Magazzino Scaffalatura Metallo Acciaio verniciato L90xP40xH180 cm 5 Ripiani Legno MAX 875KG NERO € 49.95 in stock 1 new from €49.95

3 used from €41.57

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni L90xP40xH180 cm

In acciaio verniciato molto resistente e antiruggine

Portata massima a piano 175 KG

Montaggio veloce ad incastro senza l'uso di viti

Portata Max totale 875KG

GRIMA Scaffale in metallo zincato con 5 ripiani regolabili - 120x50x234 cm (260 kg per ripiano, totale 1300Kg) Scaffali in metallo per garage, dispensa e officina ad incastro € 138.95 in stock 1 new from €138.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Snap-fit ​​​​(nessun bullone richiesto) - Montaggio a scatto rapido e semplice con sistema di smontaggio sicuro

Ripiani in metallo zincato: rivestimento galvanizzato per prevenire la ruggine.

Versatile e salvaspazio - Ripiani con altezza regolabile per la massima gestione della capacità. Aumentare la capacità orizzontalmente o verticalmente. Robusto e durevole. I piedini in gomma offrono resistenza allo scivolamento e maggiore stabilità.

Ideale per Abitazioni, Uffici, Librerie, Garage, Cantine, Officine e Magazzini.

Dimensioni e capacità: 120 cm x 50 cm x 234 cm (larghezza x profondità x altezza). 5 ripiani con una capacità di 260 kg per ripiano con distribuzione uniforme.

Amazon Basics - Scaffalatura a 5 ripiani, 36 inches x 14 inches x 72 inches, Cromo € 86.85 in stock 1 new from €86.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scaffalatura a 5 ripiani, perfetta in cucina, in ufficio, in garage e altri luoghi

Ogni ripiano ha una capacità di 158,7 kg (distribuiti equamente); capacità massima di 793,7 kg

Ripiani in fil di ferro regolabili a intervalli di 2,5 cm; nessun attrezzo necessario

Struttura robusta in acciaio con finitura cromata rivestita in nero; piedi regolabili

Misura 91,4 x 35,5 x 182,8 cm (L x l x A)

Himimi Scaffali in Metallo a 5 Ripiani con Ruote, Regolabile in Altezza Scaffalatura per Riporre Oggetti Pesanti,Organizzatore per Garage, Cucina, Soggiorno,59cmW * 35cmD* 183cmH Nero. € 80.99 in stock 2 new from €79.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Aiuto per riporre oggetti in casa: ripiano in filo metallico a 5 strati, occupa un piccolo spazio, adatto per cucina, bagno, garage, balcone e soggiorno. Ideale per riporre utensili, utensili da cucina, abbigliamento e prodotti da bagno.

Grande capacità di archiviazione: lo scaffale in piedi ha 5 strati di ripiani, con una grande capacità e ganci laterali che forniscono ulteriore spazio di archiviazione senza occupare troppo spazio.

Robusto e durevole: questo ripiano è realizzato in metallo di alta qualità, durevole, resistente allo sporco e alla corrosione. Dopo una corretta installazione, la capacità di carico totale può raggiungere i 350 kg.

Altezza regolabile fai da te: è possibile regolare l'altezza del ripiano in base alle dimensioni degli oggetti conservati, creando un'unità personalizzata che meglio si adatta alle tue esigenze specifiche.

Mobile e facile da installare: il rack in metallo ha ruote bloccabili per un facile spostamento; l'installazione non richiede strumenti aggiuntivi, con istruzioni (lingua italiana non garantita). Il tempo di installazione non supera i 15 minuti.

ECD Germany Set di 2 Scaffali in Metallo per Officina Carichi Pesanti 200 x 120 x 50 cm Verniciato a Polvere Antracite 5 Ripiani in MDF Carico Massimo 875 kg Scaffalatura per Garage Magazzino Cantina € 135.99 in stock 1 new from €135.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SOLUZIONE PRATICA E UTILE - Gli scaffali per carichi pesanti di ECD Germany sono versatili e aiutano a creare ordine in cantina, in magazzino o in officina. I 5 ripiani posizionabili singolarmente hanno una capacità di carico di 175 kg per ripiano.

TANTO SPAZIO PER LO STOCCAGGIO - Offrono molto spazio per attrezzi, forniture o apparecchiature. Gli scaffali possono anche essere assemblati in due parti e quindi utilizzati come area di lavoro o banco di lavoro.

COSTRUZIONE IN METALLO RIVESTITO A POLVERE - Il telaio dello scaffale è realizzato in metallo verniciato a polvere color antracite e rivestito in robusto pannello di fibra MDF. Sotto i ripiani sono presenti delle traverse per una maggiore capacità di carico e stabilità.

TAPPI DI PLASTICA PROTETTIVI PER LA STABILITÀ - Per proteggere il pavimento e il soffitto della stanza, sono presenti tappi di plastica a ciascuna estremità dello scaffale. Inoltre, garantiscono una maggiore sicurezza e un appoggio stabile.

FACILE MONTAGGIO - Il montaggio è facile e veloce grazie al sistema flessibile a innesto senza viti. Tutti i ripiani sono regolabili in altezza e possono essere adattati alle vostre esigenze individuali.

BRIGROS La voglia di fare MBI - SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 180x90x40CM scaffali in metallo per garage profilo in ferro scaffale legno scaffale metallico garage scaffale metallo garage (2, Bianco) € 79.90 in stock 2 new from €79.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCAFFALI GARAGE - Scaffali in legno grezzo MDF e profilo in ferro a 5 ripiani

SCAFFALATURE METALLICHE - Per dare ordine a garage, cantine, depositi, officine, portagiochi

DIMENSIONI - Altezza: 180 cm - Larghezza: 90 cm - Profondità: 40 cm - Peso: 12,5 kg

SALVASPAZIO - Componibili e adatti ai contesti più o meno spaziosi. Con ripiani regolabili

GARANZIA ITALIANA - Garanzia commerciale di 2 anni e puoi chiedere il reso entro 30 giorni

AERREGI 168X80X30 Scaffale in metallo 5 ripiani per carichi pesanti zincato con 5 ripiani con 50 Kg capacità di carico/Scaffali in metallo per garage come scaffali per ripostiglio o officina € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

EGLEMTEK Scaffale Metallo E Legno MDF Ad Alta Portata Carico Pesante Fino a 875 kg 5 Ripiani Regolabili Garage Officina Cantina Capannone Magazzino Design Modulare 180 x 90 x 40 cm (3 Scaffali) € 98.00 in stock 1 new from €98.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 scaffalature "Racine" in metallo con 5 ripiani MDF

Grazie alla sua alta portata di 875 kg è in grado di immagazzinare qualsiasi tipo di oggetto

Struttura senza bulloni (Push-fit) che può essere montata senza l'utilizzo di attrezzi

Ideale per garage, officine, cantine o magazzini

Dimensioni totali: 180 x 90 x 40 cm (Altezza x larghezza x profondità)

FT TENORE SCAFFALE X2 Alta Portata Fino a 875kg 180x90x40cm 5 Ripiani € 68.90

€ 64.95 in stock 2 new from €64.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OFFERTA PER 2 PEZZI!!! SPEDIZIONE GRATUITA

COSTRUZIONE METALLICA ROBUSTATA: Il ripiano metallico è realizzato in acciaio zincato di alta qualità. Il sistema a innesto e le barre trasversali garantiscono una maggiore stabilità. Capacità di carico 875 kg. Dimensioni: 180 x 90 x 45 cm (L x P x A)

DUREVOLE: il telaio zincato antiruggine garantisce una lunga durata. Carico Massimo per ripiano:175 kg

SCAFFALATURA SIMPLE E VERSATILE: Lo scaffale in metallo è ideale per magazzini, cantine e officine. Può essere trasformato anche in 2 tavoli da lavoro

ALTEZZA REGOLABILI DEI RIPIANI: ripiani regolabili di livello ogni 4 cm per adattarsi a articoli di diverse dimensioni.

AERREGI 150X70X30 Scaffale in metallo 4 ripiani per carichi pesanti zincato con 4 ripiani con 40kg capacità di carico/Scaffali in metallo per garage come scaffali per ripostiglio o officina € 27.99 in stock 1 new from €27.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

G-Rack Scaffalatura - Extra profonda 5 ripiani nero - Scaffali per capannoni, officina, magazzino ufficio -180cm x 120cm x 60cm, 875KG carico totale (175KG per ripiano) - 5 anni di garanzia € 89.99

€ 77.99 in stock 3 new from €77.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONFEZIONE SINGOLA: 5 ripiani 180cm x 120cm x 60cm Scaffalatura in acciaio nero + connettori FREE BAY per collegare i vani insieme in modo sicuro e facile.

FORTE & ROBUSTA: ogni scaffalatura per carichi pesanti è completamente testata e abbastanza stabile da sorreggere pesi di 175 kg (per un totale di 875 kg) Con piedini in gomma antiscivolo per una stabilità ottimale.

FACILE & RESISTENTE: il nostro sistema di montaggio senza bulloni rende facile il montaggio delle nostre rastrelliere. Prodotto con materiali di alta qualità - ripiani in MDF resistenti all'umidità da 5,0 mm e rivestimento in metallo resistente alla ruggine.

IN CASO DI ALTA UMIDITÀ O UMIDITÀ: si prega di dipingere o verniciare le tavole MDF con qualsiasi prodotto di finitura per legno a base di olio per aggiungere ulteriore protezione.

5 ANNI DI GARANZIA: Siamo l'unica azienda ad offrire una garanzia estesa di 5 anni. Ti invieremo anche una fattura IVA. Se hai delle domande, chiedi al nostro team con sede nel Regno Unito e ti aiuteremo!

Scaffale per garage con carichi pesanti, 170 cm x 75 cm x 30 cm, 5 ripiani, capacità di carico 875 kg, in metallo, per garage, magazzino, officina, dispensa, argento € 42.09

€ 39.43 in stock 2 new from €39.43 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Scaffali ad alte prestazioni: il telaio della mensola è realizzato in acciaio ad alte prestazioni ed è stato verniciato a polvere per conferirgli un aspetto particolare. Scaffali in MDF da 5 mm per una maggiore resistenza, non come i pannelli di truciolato economici.

✅ Forte e robusto: lo scaffale in metallo è completamente testato e abbastanza stabile per sostenere 175 kg di peso (che sono 875 kg per unità di scaffalatura). Con piedini in gomma antiscivolo per una stabilità ottimale.

✅ Struttura semplice: questi scaffali sono ideali perché potrebbe essere necessario solo un martello di gomma o un martello, in modo che anche il principiante possa costruirli (questo articolo non include un martello di gomma)

✅ Gli scaffali multiuso sono ideali per l'uso in garage, capannoni, magazzini, officine, centri da giardino e uffici

✅ Tre misure tra cui scegliere: ci sono tre misure tra cui scegliere: 170 cm x 75 cm x 30 cm, 180 cm x 90 cm x 40 cm e 200 cm x 100 cm x 50 cm.

Yaheetech Scaffale/Scaffalattura in Metallo Acciaio a 5 Ripiani 180 x 90 x 40 cm Portata 875 kg da Garage Magazzino Mensola Angolare da Cucina Salvaspazio € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Componibile e Robusto: il telaio dello scaffale è di acciaio antiruggine, ripiani sono composti dai pannelli in MDF di spessore da 4,8 mm, carico massimo per ripiano: 175 kg. Lo scaffale può essere utilizzato separatamente o combinati con altri scaffali che offre uno spazio di stoccaggio più ampio per soddisfare le varie esigenze. Dimensioni complessive: 90 x 40 x 180cm.

Multiuso: la mensola/scaffale portaoggetti è versatile per cucina, garage, deposito, officina, negozio, camera da letto, soggiorno, ecc. Puoi usare questo scaffale come libreria, fioriera, mensola da cucina, scaffale da garage o magazzino ecc.

Altezza Regolabile dei Ripiani: gli spazi tra i 5 ripiani dello scafalle sono regolabili di ogni livello di 3 cm per adattarsi a articoli di diverse dimensioni.

Design Senza Viti: il montaggio dello scaffale è molto facile, tutte le parti dello scaffale sono incastrati, il design senza viti consente un facile montaggio e smontaggio in pochi minuti. Incluso un paio di guanti come un REGALO per proteggere le mani.

Anti-graffio: ci sono piedini in plastica sul fondo dello scaffale per una maggiore stabilità e evitare che il pavimento si graffi e si danneggi.

shelfplaza® 230x70x40cm HOME Scaffale metallo per carichi pesanti bianco con 6 ripiani con 145kg capacità di carico/Scaffali in metallo per garage come scaffali per ripostiglio o officina € 115.86 in stock 1 new from €115.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCAFFALATURE METALLICHE – I nostri scansie per garage con 6 HDF-ripiani creano ordine nel magazzino, in atelier o cantina. Grazie agli scaffaliera metallo (230 cm altezza x 70 cm larghezza x 40 cm profondità) tutto è al posto giusto.

MONTAGGIO SEMPLICE - Lo scaffale in metallo può essere montato in pochi minuti grazie all'intelligente sistema a incastro. Questo mensola ferro per la casa non ha bisogno di viti aggiuntive. Mai stato così facile!

RIPIANI REGOLABILI – Lo scaffale cantina è predisposto in modo che i ripiani in HDF degli scaffali metallici possano essere agganciati individuale ogni 13 cm. Questo rende lo scaffale modulare una vera meraviglia di spazio di archiviazione!

STABILE QUALITÀ - La capacità di carico della scaffale ripostiglio a incastro in acciaio zincato è di 145kg per ripiano. Questo rende il nostro scaffale uno scaffale salvaspazio di stoccaggio affidabile.

PER CREARE PIÙ SPAZIO - La serie shelfplaza crea spazio e ordine ovunque, non importa se come scaffale garage robusto, scaffale da dispensa, scaffali garage metallo per cantina o ripostiglio o scaffali metallo magazzino. Crea i tuoi spazi!

shelfplaza® 200x60x60cm HOME Scaffale metallo per carichi pesanti bianco con 6 ripiani con 145kg capacità di carico/Scaffali in metallo per garage come scaffali per ripostiglio o officina € 118.77 in stock 1 new from €118.77 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCAFFALATURE METALLICHE – I nostri scansie per garage con 6 HDF-ripiani creano ordine nel magazzino, in atelier o cantina. Grazie agli scaffaliera metallo (200 cm altezza x 60 cm larghezza x 60 cm profondità) tutto è al posto giusto.

MONTAGGIO SEMPLICE - Lo scaffale in metallo può essere montato in pochi minuti grazie all'intelligente sistema a incastro. Questo mensola ferro per la casa non ha bisogno di viti aggiuntive. Mai stato così facile!

RIPIANI REGOLABILI – Lo scaffale cantina è predisposto in modo che i ripiani in HDF degli scaffali metallici possano essere agganciati individuale ogni 13 cm. Questo rende lo scaffale modulare una vera meraviglia di spazio di archiviazione!

STABILE QUALITÀ - La capacità di carico della scaffale ripostiglio a incastro in acciaio zincato è di 145kg per ripiano. Questo rende il nostro scaffale uno scaffale salvaspazio di stoccaggio affidabile.

PER CREARE PIÙ SPAZIO - La serie shelfplaza crea spazio e ordine ovunque, non importa se come scaffale garage robusto, scaffale da dispensa, scaffali garage metallo per cantina o ripostiglio o scaffali metallo magazzino. Crea i tuoi spazi!

Scaffalatura a 6 Ripiani, Ripiano in Metallo, Scaffale metallica per soggiorno, camera da letto, bagno, garage, carico maxi 220 libbre, 160x 54 x 29 cm, nero € 103.09 in stock 2 new from €103.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Acciaio cromato di alta qualità: la mensola a 6 ripiani è realizzata in acciaio molto resistente e cromo lucido. Super resistente e durevole. Ha un'eccellente caratteristica di resistenza alla ruggine e alla corrosione ed è molto facile da pulire.

❤【Grande capacità e conservazione forte】- Dimensioni: 54 x 29 x 160 cm, peso totale massimo di carico: 500 libbre. Il design a 6 ripiani e un gancio laterale lo rendono facile per avere una casa pulita e ordinata. Ogni ripiano è regolabile, può cambiare a diversa altezza cambiando il posto delle clip.

Design sicuro e utile: i pali hanno doppie fessure periodicamente per aiutarli a ottenere tutte le clip alla stessa altezza. I piedini regolabili possono aiutarlo a fermarsi allo stesso livello e adattarsi a diversi terreni. Inoltre, ogni ripiano ha un design di recinzione di sicurezza che protegge i tuoi oggetti in modo che non cadano dal ripiano.

❤【Aspetto incredibile】: dopo una lunga ricerca sul mercato, abbiamo progettato questo scaffale in filo metallico. Il suo aspetto moderno, semplice e moderno si adatta a soggiorno, bagno, cucina, garage, ufficio, ecc. Non solo aiuta a organizzare molti dei vostri oggetti, ma consente anche di risparmiare spazio e rendere la vostra stanza più bella.

Facile da montare: grazie alle istruzioni dettagliate e ai componenti chiaramente definiti. Ci vogliono circa 15 minuti per montare questo scaffale industriale senza aiuto. Non sono necessari attrezzi.

Actask Scaffali in Metallo, Scaffale a 3 Ripiani in Metallica Filo con Piedini di Livellamento Regolabili per Cucina Bagno Garage Dispensa Piante Portaoggetti - 204 KG di Peso Massimo, Cromo € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scaffali a 3 Ripiani - Finitura cromato, con piedini di livellamento regolabili.

Regolabile in Altezza - Le scanalature nei tubi in acciaio consentono di regolare l'altezza dei scaffalatura.

Capacità per Gravosi - Le scaffale basso e stretto sopportare totale di 68x3=204 KG.

Uso Versatile - Bella soluzione portaoggetti e salvaspazio per cucina, bagno, garage.

Facile da Montare - Con le istruzioni di montaggio e non sono necessari attrezzi.

G-Rack Scaffali in Metallo da Garage: 180 x 120 x 45cm | Scaffali per Carichi Pesanti - 1 Scaffale Blu 5 Ripiani (175KG/Ripiano), 875KG Totale | Per Officina, Magazzino, Ufficio | Garanzia 5 anni € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PACCO UNICO: 180 x 120 x 45cm Scaffale Blu, 5 Mensole + CONNETTORI INCLUSI per assemblare i ripiani facilmente e in sicurezza.

FORTE & ROBUSTO: Ogni scaffale è completamente testato e stabile abbastanza da reggere 175kg per mensola (875kg in totale!). In più, sono dotati di base di gomma antiscivolo per una stabilità ideale.

FACILE DA MONTARE: rapido e facile, il nostro sistema innovativo anti-bulloni rende facile assemblare questi scaffali senza bisogno di bulloni o cacciavite.

PENSATO PER DURARE: tutti gli scaffali G-Rack sono fatti con materiali di alta qualità - 5.0mm di ripiano MDF resistente all´umidità con rivestimento metallico anti-ruggine.

5 ANNI DI GARANZIA: Siamo l´unica impresa a offrire 5 anni di garanzia. Ti invieremo anche la fattura. Se hai dei dubbi, chiedi al nostro team e te li chiariremo! READ 30 migliori Crema Rassodante Seno da acquistare secondo gli esperti

BRIGROS La voglia di fare MBI - SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 180x90x40CM scaffali in metallo per garage profilo in ferro scaffale legno scaffale metallico garage scaffale metallo garage (2, Nero) € 79.90

€ 69.00 in stock 1 new from €69.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCAFFALI GARAGE - Scaffali in legno grezzo MDF e profilo in ferro a 5 ripiani

SCAFFALATURE METALLICHE - Per dare ordine a garage, cantine, depositi, officine, portagiochi

DIMENSIONI - Altezza: 180 cm - Larghezza: 90 cm - Profondità: 40 cm - Peso: 12,5 kg

SALVASPAZIO - Componibili e adatti ai contesti più o meno spaziosi. Con ripiani regolabili

GARANZIA ITALIANA - Garanzia commerciale di 2 anni e puoi chiedere il reso entro 30 giorni

VOUNOT Set di 2 Scaffale Metallo Garage 90x40x180 cm, Scaffali Carichi Pesante, Scaffalature a 5 Ripiani Capacità 875 kg, per Officina, Magazzino, Ufficio € 70.11

€ 67.77 in stock 1 new from €67.77

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GRANDI DIMENSIONI, ELEVATA CAPACITÀ: I due ampi e robusti ripiani portaoggetti da 180 x 90 x 40 cm sono dotati di 5 ripiani realizzati con robusti pannelli in legno MDF e ogni ripiano può sostenere fino a 175 kg se il peso è distribuito uniformemente.

COSTRUZIONE METALLICA ROBUSTATA: Il telaio dello scaffale per carichi pesanti è realizzato in metallo zincato e presenta barre di rinforzo trasversali sotto per una maggiore stabilità e resistenza e piedini in plastica nella parte inferiore e superiore per evitare graffi e danni al pavimento.

SEMPLICE DA MONTARE: Lo scaffale in metallo zincato può essere assemblato attraverso gli incastri e montato rapidamente senza attrezzi. I ripiani possono essere regolati su e giù per mezzo di asole per soddisfare le esigenze di stoccaggio degli articoli di diverse dimensioni.

MONTAGGIO FLESSIBILE: Il scaffalature metalliche a 5 ripiani offre varie opzioni di montaggio. Ogni scaffale può essere suddiviso in 2 a seconda delle esigenze di stoccaggio, può essere utilizzato in modo flessibile in base allo spazio, e può anche essere utilizzato come banco da lavoro con ripiani portaoggetti dopo la suddivisione.

VERSATILITÀ: Lo scaffale salvaspazio è versatile per cantina, deposito, officina, negozio, casa, garage, cucina, supermercato, ristorante, ecc. Soddisfa pienamente le tue esigenze quotidiane.

