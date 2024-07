La polizia somala arresta il giornalista Ali Nur Salad con l’accusa di “diffusione di notizie false”

Il giornalista Ali Nur Salad è stato arrestato dopo aver affermato che le forze di sicurezza somale erano in pericolo a causa del consumo del narcotico khat. (Foto: per gentile concessione di Dhawan Media)

Kampala, 26 luglio 2024 – Il Comitato per la protezione dei giornalisti chiede alle autorità somale di rilasciare immediatamente il giornalista Ali Nur Salad, detenuto per 45 giorni con l’accusa di “immoralità, false notizie e insulti alle forze armate”.

“Le autorità somale devono rilasciare immediatamente il giornalista Ali Nur Salad, archiviare tutti i procedimenti legali contro di lui e consentire ai giornalisti di coprire e commentare liberamente gli affari pubblici”, ha affermato Angela Quintal, responsabile del Programma Africa presso il Comitato per la protezione dei giornalisti, a New York. Porre fine alle pratiche di molestia e detenzione arbitraria dei giornalisti”.

Il 22 luglio, la polizia ha arrestato Salad, fondatore e amministratore delegato della società privata Dhawan Media, e lo ha detenuto presso la stazione di polizia del distretto di Waberi nella capitale, Mogadiscio, ha riferito Reuters. Media Rapporti E il Sindacato dei giornalisti somali (SJS) è un gruppo per i diritti umani.

Queste fonti collegano l’arresto di Salah a un video sui social media, poi cancellato, in cui il giornalista afferma che le forze di sicurezza somale sono vulnerabili agli attacchi del gruppo armato Al-Shabaab a causa del consumo del narcotico khat.

La polizia del distretto di Banadir ha detto che Hassan è stato arrestato con l’accusa di “dissolutezza, false denunce e insulti alle forze armate”, secondo una dichiarazione della polizia. dichiarazione Pubblicato dalla stazione televisiva nazionale statale somala.

Il 23 luglio, Salad è stato accusato senza un avvocato davanti al tribunale regionale di Banadir, che ha giurisdizione su Mogadiscio, ed è stato detenuto in custodia per 45 giorni in attesa delle indagini, ha riferito l’Associazione dei magistrati somali. Xprecedentemente Twitter.

Il procuratore generale Suleiman Mohamed Mahmoud e il viceministro dell’informazione Abdel Rahman Youssef Omar Al Adala non hanno risposto alle richieste di commento del CPJ tramite l’app di messaggistica.