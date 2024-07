Il Samsung Galaxy S25 Ultra utilizzerà la stessa batteria e le stesse specifiche di ricarica

Il Galaxy S20 Ultra del 2020 è stato un enorme passo avanti per la gamma di punta di Samsung e, sebbene ogni generazione sia migliorata da allora, Samsung non ha cambiato la batteria o le specifiche di ricarica da allora, e sembra che sarà così anche con il Galaxy S25 Ultra nel prossimo anno.

Il Galaxy S20 Ultra ha debuttato nel 2020 con una batteria da 5.000 mAh e ricarica fino a 45 W. All’epoca, questo era raro tra i telefoni di punta e rendeva il dispositivo un’opzione davvero interessante. Non sorprende che il Galaxy S21 Ultra abbia seguito le stesse specifiche, e il Galaxy S22 Ultra abbia fatto lo stesso, nonostante abbia dovuto fare spazio alla S Pen.

Ma da allora questa tendenza è continuata.

Il Galaxy S23 Ultra e il Galaxy S24 Ultra sono entrambi dotati di batterie da 5.000 mAh e ricarica fino a 45 W, che non è cambiato nelle ultime quattro generazioni. Questo non vuol dire che la durata della batteria non sia migliorata, dato che i chip costantemente migliori di Qualcomm in particolare hanno prolungato la durata della batteria di un discreto margine. Ma con dispositivi di dimensioni simili come Magic 6 Pro di Honor che aggiungono centinaia di mAh alla loro capacità, non si può fare a meno di pensare che Samsung sia stagnante.

Sembra che il Galaxy S25 Ultra non cambierà la situazione.

Secondo l’informatore Universo di ghiaccioIL Il Galaxy S25 Ultra verrà fornito ancora una volta con la stessa batteria da 5.000 mAh e ricarica da 45 W, consentendo a Samsung di utilizzare queste specifiche per cinque generazioni consecutive.

Tecnicamente, questo non è un grosso problema. Il telefono di punta di Samsung ha ancora un’eccellente durata della batteria e la velocità di ricarica è abbastanza accettabile. Ma per un dispositivo con il nome “Ultra”, è strano vedere un parametro così basilare rimanere invariato.

